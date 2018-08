Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

21st Ave., 6900 block, Aug. 11.

24th Ave., 7200 block, Aug. 2.

Annapolis Rd., 5600 block, Aug. 16. Weapon reported.

Annapolis Rd., 7400 block, Aug. 6. Weapon reported.

Baltimore Ave., 10100 block, Aug. 12.

Carroll Ave., 7600 block, Aug. 5. Weapon reported.

Eastern Ave., 6200 block, Aug. 16. Shooting reported.

Kanawha St., 1400 block, Aug. 10.

Landover Rd., 5500 block, Aug. 10.

New Hampshire Ave., 6700 block, Aug. 6. Shooting reported.

Riverdale Rd., 6800 block, Aug. 3.

Riverdale Rd., 6800 block, Aug. 6.

Royal Crest Dr., 8900 block, Aug. 6.

Toledo Pl., 3200 block, Aug. 10. Weapon reported.

University Blvd., 1400 block, Aug. 3.

University Blvd., 2200 block, Aug. 11. Weapon reported.

ROBBERIES

14th Ave., 8000 block, Aug. 11.

Amherst Rd., 1800 block, Aug. 12.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Aug. 11. Commercial.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Aug. 5. Commercial.

Merrimac Dr., 1400 block, Aug. 10.

Timber Creek Terr., 5700 block, Aug. 3.

University Blvd., 2300 block, Aug. 11.

THEFTS/BREAK-INS

14th Ave., 8100 block, Aug. 4.

69th Ave., 5000 block, Aug. 7.

75th Ave., 5400 block, Aug. 16.

Adelphi Rd., 9400 block, Aug. 4.

Annapolis Rd., 6300 block, Aug. 16.

Annapolis Rd., 7400 block, Aug. 12.

Annapolis Rd., 7900 block, Aug. 6.

Baltimore Ave., 7500 block, Aug. 10.

Baltimore Ave., 8100 block, Aug. 9.

Baltimore Ave., 9100 block, Aug. 9.

Calvert Rd., 4600 block, Aug. 14.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Aug. 9.

Cypress Creek Dr., 5600 block, Aug. 7.

Ellin Rd., 4900 block, Aug. 9.

Ellin Rd., 5000 block, Aug. 15.

Frolich Lane, 5300 block, Aug. 4.

Gallatin St., 5400 block, Aug. 6.

Greenvale Pkwy., 6000 block, Aug. 6.

Hamilton St., 5600 block, Aug. 10.

Highview Terr., 7000 block, Aug. 3.

Ingraham St., 6700 block, Aug. 12.

Kennedy St., 5600 block, Aug. 14.

Metzerott Rd., 1800 block, Aug. 16.

Metzerott Rd., 2800 block, Aug. 13.

New Hampshire Ave., 7900 block, Aug. 14.

New Hampshire Ave., 8000 block, Aug. 8.

Phelps Rd., 2200 block, Aug. 7.

Rhode Island Ave., 8900 block, Aug. 8.

BREAK-INS

19th Ave., 9300 block, Aug. 13. Commercial.

78th Ave., 4900 block, Aug. 2. Residential.

Edmonston Rd., 4900 block, Aug. 4. Commercial.

Lebanon St., 1900 block, Aug. 13. Residential.

Timber Creek Terr., 5800 block, Aug. 14. Residential.

THEFTS

14th Ave., 8100 block, Aug. 6. From auto.

56th Ave., 4900 block, Aug. 6. From auto.

63rd Ave., 6400 block, Aug. 9. From auto.

67th Ct., 6200 block, Aug. 4. From auto.

67th Ct., 6200 block, Aug. 10. From auto.

67th Ct., 6300 block, Aug. 4. From auto.

73rd Ave., 4000 block, Aug. 16. From auto.

Annapolis Rd., 5300 block, Aug. 16. From auto.

Baltimore Ave., 9100 block, Aug. 3. From auto.

Baltimore Ave., 9600 block, Aug. 11. From auto.

Baltimore Ave., 9600 block, Aug. 11. From auto.

Branchville Rd., 5100 block, Aug. 6. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Aug. 16. From auto.

Chillum Rd., 1000 block, Aug. 13. From auto.

Eastpine Dr., 5800 block, Aug. 15. From auto.

Harkins Rd., 7700 block, Aug. 16. From auto.

Kanawha St., 1500 block, Aug. 6. From auto.

Kilmer Pl., 5200 block, Aug. 9. From auto.

Landing Way, 6400 block, Aug. 3. From auto.

Milestone Way, 9600 block, Aug. 14. From auto.

New Hampshire Ave., 6400 block, Aug. 8. From auto.

Parkwood St., 6600 block, Aug. 10. From auto.

Rhode Island Ave., 9800 block, Aug. 4. From auto.

Riverdale Rd., 6700 block, Aug. 4. From auto.

Sargent Rd., 5600 block, Aug. 15. From auto.

Seans Terr., 7600 block, Aug. 8. From auto.

Tuxedo Rd., 5700 block, Aug. 11. From auto.

Warner Ave., 3900 block, Aug. 7. From auto.

Warner Ave., 3900 block, Aug. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

15th Ave., 7600 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

58th Ave., 5200 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Annapolis Rd., 5400 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 8100 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Kennedy St., 5600 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

Kilmer St., 6400 block, Aug. 8. Stolen vehicle.

Madison St., 1500 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Mount Pisgah Lane, 1800 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Sargent Rd., 5600 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

Sarvis Ave., 5700 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Timber Creek Terr., 5800 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

University Blvd., 1500 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

University Blvd., 2300 block, Aug. 14. Stolen vehicle.

VANDALISM

15th Ave., 5900 block, Aug. 12.

15th Ave., 8100 block, Aug. 7.

18th Ave., 7900 block, Aug. 16.

18th Ave., 7900 block, Aug. 12.

48th Ave., 9300 block, Aug. 11.

Amherst Rd., 2000 block, Aug. 13.

College Ave., 4600 block, Aug. 10.

Dean Dr., 3500 block, Aug. 6.

Delaware St., 4800 block, Aug. 11.

Erie St., 4700 block, Aug. 13.

Nicholson St., 5500 block, Aug. 5.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Central Ave., 13700 block, Aug. 15.

Good Luck Rd., 8100 block, Aug. 15.

Jefferson St., 4800 block, Aug. 4.

Lake Pointe Ct., 9800 block, Aug. 14.

Underwood St., 9400 block, Aug. 10.

ROBBERIES

Cipriano Rd., 7100 block, Aug. 13.

Crain Hwy. SE, 4700 block, Aug. 7. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9300 block, Aug. 14.

Annapolis Rd., 9400 block, Aug. 4.

Basil Ct., 9100 block, Aug. 8.

Business Pkwy., 9900 block, Aug. 14.

Capital Centre Blvd., 800 block, Aug. 4.

Commerce Dr., 400 block, Aug. 16.

Cranston Ave., 600 block, Aug. 6.

Fairwood Pkwy., 12400 block, Aug. 5.

Greenbelt Rd., 10500 block, Aug. 14.

Harry S. Truman Dr., 700 block, Aug. 11.

Herrington Dr., Unit block, Aug. 3.

Hogshead Way, 15100 block, Aug. 15.

Jefferson St., 4800 block, Aug. 16.

Kingshill St., 1500 block, Aug. 3.

Largo Center Dr., 1000 block, Aug. 16.

New Orchard Dr., 9900 block, Aug. 6.

Palomino Crossing., 4600 block, Aug. 8.

BREAK-INS

Annapolis Rd., 8800 block, Aug. 3. Commercial.

Barrington Ct., 1800 block, Aug. 16. Residential.

Chancelsors Dr., 3700 block, Aug. 7.

Crain Hwy. SE, 100 block, Aug. 5. Commercial.

Ed Coffren Pl., 15500 block, Aug. 9.

Fairwood Pkwy., 12500 block, Aug. 9. Commercial.

Greenbelt Rd., 8600 block, Aug. 16. Residential.

Marlboro Pike, 15400 block, Aug. 9. Commercial.

Marlboro Pike, 15900 block, Aug. 5. Commercial.

Westview Lane, 6500 block, Aug. 10. Residential.

THEFTS

Aerospace Rd., 10100 block, Aug. 13. From auto.

Apollo Dr., 9800 block, Aug. 13. From auto.

Buck Lane, 15100 block, Aug. 5. From auto.

Central Ave., 13900 block, Aug. 3. From auto.

Dixie Bowie Way, 1300 block, Aug. 15. From auto.

Fairwood Pkwy., 12400 block, Aug. 4. From auto.

Fitzgibbon Ct., 10600 block, Aug. 16. From auto.

Francisco Ct., 8800 block, Aug. 8. From auto.

Golf Course Terr., 10800 block, Aug. 3. From auto.

Good Luck Rd., 9800 block, Aug. 4. From auto.

Governor Sprigg Pl., 14600 block, Aug. 8. From auto.

Grand Blvd., 9400 block, Aug. 10. From auto.

Harry S. Truman Dr., 500 block, Aug. 11. From auto.

Jones Bridge Rd., 14000 block, Aug. 7. From auto.

Lake Arbor Way, 10500 block, Aug. 7. From auto.

Lemontree Lane, 2500 block, Aug. 15. From auto.

Marlboro Ridge Rd., 11200 block, Aug. 3. From auto.

Ritchie Marlboro Rd., 4900 block, Aug. 14. From auto.

River Valley Way, 4700 block, Aug. 8. From auto.

Saint Michaels Dr., 800 block, Aug. 16. From auto.

Salford Terr., 13000 block, Aug. 15. From auto.

Snow Drop Ct., 11400 block, Aug. 3. From auto.

Terrapin Hills Dr., 1600 block, Aug. 7. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Arbor Park Pl., 1000 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Campus Way S., 10600 block, Aug. 6. Stolen vehicle.

Lottsford Rd., 9300 block, Aug. 7. Stolen vehicle.

Pine Cone Ct., 1700 block, Aug. 5. Stolen vehicle.

Salford Terr., 13000 block, Aug. 4. Stolen vehicle.

Seventh St., 9100 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Thomas Sim Lee Terr., 5400 block, Aug. 6. Stolen vehicle.

Washington Blvd., 9400 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

VANDALISM

Aerospace Rd., 10100 block, Aug. 12.

Annapolis Rd., 12200 block, Aug. 14.

Good Luck Rd., 9700 block, Aug. 11.

Guinevere Rd., 12200 block, Aug. 6.

Lanham Severn Rd., 10800 block, Aug. 10.

Mercantile Lane, 1200 block, Aug. 15.

Middleham Dr., 11600 block, Aug. 10.

Turner Wootton Pkwy., 14300 block, Aug. 10.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Daimler Dr., 100 block, Aug. 10.

Drylog St., 6900 block, Aug. 6.

Forest Run Dr., 3100 block, Aug. 4. Weapon reported.

Marlboro Pike, 4700 block, Aug. 10.

Nova Ave., 900 block, Aug. 16.

Shady Glen Dr., 1400 block, Aug. 10.

Silver Hill Rd., 4500 block, Aug. 7.

Silver Hill Rd., 4900 block, Aug. 3.

Walters Lane, 3200 block, Aug. 4.

ROBBERIES

Boones Hill Rd., 1200 block, Aug. 12.

Cedarleaf Ave., 300 block, Aug. 11. Vehicle.

Hedgeleaf Ave., 600 block, Aug. 15.

Shady Glen Dr., 1600 block, Aug. 6. Residential.

South Hil Mar Cir., 6000 block, Aug. 12.

THEFTS/BREAK-INS

75th Ave., 3300 block, Aug. 8.

Allendale Dr., 7800 block, Aug. 12.

Brooks Dr., 1900 block, Aug. 3.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 3.

Brooks Dr., 2300 block, Aug. 3.

Burnside Rd., 7700 block, Aug. 4.

County Rd., 2100 block, Aug. 8.

Donnell Dr., 3300 block, Aug. 9.

Ewing Ave., 2500 block, Aug. 16.

Glacier Ave., 1000 block, Aug. 6.

Hil Mar Dr., 5100 block, Aug. 13.

Houston St., 2000 block, Aug. 10.

Kaverton Rd., 2900 block, Aug. 13.

Manor Terr., 100 block, Aug. 16.

Marlboro Pike, 5000 block, Aug. 10.

Martin Luther King Jr. Hwy., 7100 block, Aug. 14.

Martin Luther King Jr. Hwy., 8600 block, Aug. 9.

Martin Luther King Jr. Hwy., 8600 block, Aug. 15.

Palmerton Terr., 600 block, Aug. 15.

Parkway Terrace Dr., 3500 block, Aug. 4.

Regency Pkwy., 3800 block, Aug. 11.

Sheriff Rd., 5300 block, Aug. 9.

Silver Hill Ct., 5000 block, Aug. 10.

Silver Hill Rd., 5700 block, Aug. 8.

Sitka Lane, 900 block, Aug. 11.

Steve Dr., 7900 block, Aug. 9.

Stone Gate Dr., 3900 block, Aug. 9.

Suitland Rd., 4400 block, Aug. 9.

Thomasson Ct., 100 block, Aug. 16.

Whitney Pl., 2700 block, Aug. 6.

Wilburn Dr., 6800 block, Aug. 9.

BREAK-INS

Addison Rd., 4900 block, Aug. 9. School.

Darel Dr., 2500 block, Aug. 5. Residential.

Eagle St., 5700 block, Aug. 16. Residential.

Eastern Ave., 1300 block, Aug. 13. Residential.

Hampton Park Blvd., 800 block, Aug. 3. Commercial.

Hampton Park Blvd., 1000 block, Aug. 3. Commercial.

Jadeleaf Ave., 400 block, Aug. 3. School.

Landover Rd., 7700 block, Aug. 3. Commercial.

Marble Ct., 2800 block, Aug. 3. Commercial.

Martin Luther King Jr. Hwy., 7100 block, Aug. 3. Commercial.

Milfan Dr., 400 block, Aug. 8. Residential.

Porter Ave., 2400 block, Aug. 16. Residential.

Shadyside Ave., 2500 block, Aug. 3.

Shadyside Ave., 2600 block, Aug. 13. Residential.

THEFTS

75th Ave., 3200 block, Aug. 15. From auto.

Bain Dr., 700 block, Aug. 6. From auto.

Belgreen St., 5200 block, Aug. 5. From auto.

Brooks Dr., 1900 block, Aug. 5. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 3. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 3. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 3. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 9. From auto.

Brooks Dr., 2300 block, Aug. 15. From auto.

Cryden Way, 7900 block, Aug. 10. From auto.

Darcy Rd., 8700 block, Aug. 9. From auto.

Ewing Ave., 2500 block, Aug. 4. From auto.

Glacier Ave., 1200 block, Aug. 16. From auto.

Goshun Pl., 1100 block, Aug. 16. From auto.

Holly Berry Ct., 6800 block, Aug. 12. From auto.

Lakewood St., 2300 block, Aug. 16. From auto.

Landover Rd., 8500 block, Aug. 11. From auto.

Lenaskin Lane, 8400 block, Aug. 3. From auto.

Marlboro Pike, 4700 block, Aug. 9. From auto.

Marlboro Pike, 7600 block, Aug. 14. From auto.

Pennsylvania Ave., 4100 block, Aug. 5. From auto.

Pennsylvania Ave., 6400 block, Aug. 10. From auto.

Regency Lane, 5600 block, Aug. 3. From auto.

Regency Pkwy., 3800 block, Aug. 3. From auto.

Ritchboro Rd., 8700 block, Aug. 16. From auto.

Starshine Dr., 7600 block, Aug. 3. From auto.

Stoney Meadow Dr., 5500 block, Aug. 14. From auto.

Suitland Rd., 4000 block, Aug. 5. From auto.

Suitland Rd., 4000 block, Aug. 6. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, Aug. 14. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Aug. 9. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Aug. 9. From auto.

Suitland Rd., 5000 block, Aug. 16. From auto.

Sunset Lane, 3000 block, Aug. 15. From auto.

Thomasson Ct., Unit block, Aug. 16. From auto.

Walker Mill Rd., 7400 block, Aug. 4. From auto.

Walters Lane, 3300 block, Aug. 13. From auto.

Warfield Dr., 400 block, Aug. 16. From auto.

Warfield Dr., 400 block, Aug. 16. From auto.

Waveland Ave., 700 block, Aug. 10. From auto.

Wilburn Dr., 6500 block, Aug. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

75th Ave., 3200 block, Aug. 10. Stolen vehicle.

Belle Haven Dr., 1800 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

Belle Haven Dr., 1800 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Brooks Dr., 2000 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Donnell Pl., 7300 block, Aug. 5. Stolen vehicle.

Edgeworth Dr., 9100 block, Aug. 10. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., unit block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Houston St., 2200 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Joplin St., 6500 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Keystone Manor Dr., 6700 block, Aug. 4. Stolen vehicle.

Lorton Ave., 1400 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5600 block, Aug. 4. Stolen vehicle.

Normandy Rd., 7600 block, Aug. 7. Stolen vehicle.

Parkway Terrace Dr., 3400 block, Aug. 11. Stolen vehicle.

Parkway Terrace Dr., 3500 block, Aug. 8. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Aug. 3. Stolen vehicle.

Porter Ave., 2400 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Ronald Rd., 6600 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5100 block, Aug. 10. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5500 block, Aug. 6. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 4100 block, Aug. 3. Stolen vehicle.

Victory Lane, 3000 block, Aug. 6. Stolen vehicle.

Walls Lane, 3800 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Warfield Dr., 400 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Warfield Dr., 400 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Wood Bark Lane, 2300 block, Aug. 7. Stolen vehicle.

VANDALISM

75th Ave., 3200 block, Aug. 15.

Addison Rd., 4800 block, Aug. 16.

Ashbrook Pl., 2300 block, Aug. 3.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 3.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 11.

Brooks Dr., 2300 block, Aug. 3.

Covington St., 4400 block, Aug. 8.

Elkwood Lane, 1400 block, Aug. 3.

Greenleaf Rd., 7600 block, Aug. 3.

Gunther St., 4700 block, Aug. 16.

Hil Mar Dr., 6400 block, Aug. 9.

Larson Ct., 5600 block, Aug. 6.

Newcroft Ave., 900 block, Aug. 11.

Quarry Ave., 600 block, Aug. 13.

Ronald Rd., 6600 block, Aug. 15.

Ronald Rd., 6600 block, Aug. 16.

Seton Way, 2200 block, Aug. 9.

Southern Ave., 4100 block, Aug. 8.

Walters Lane, 3800 block, Aug. 13.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Audrey Lane, unit block, Aug. 9.

Dallas Pl., 4500 block, Aug. 16. Shooting reported.

Deal Dr., 5100 block, Aug. 6.

Livingston Rd., 6200 block, Aug. 15.

Marcy Ave., 1100 block, Aug. 14.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Aug. 15.

Oxon Hill Rd., 6300 block, Aug. 5.

Southern Ave., 800 block, Aug. 16.

ROBBERIES

Branch Ave., 3700 block, Aug. 15. Vehicle.

Brinkley Rd., 2900 block, Aug. 12.

Brinkley Rd., 3400 block, Aug. 13.

Eaglewing Lane, 6600 block, Aug. 11.

Fisher Rd., 5900 block, Aug. 14.

Iverson St., 1500 block, Aug. 13.

Livingston Rd., 9500 block, Aug. 9.

Naylor Rd., 3200 block, Aug. 4. Vehicle.

Rena Rd., 4500 block, Aug. 16.

THEFTS/BREAK-INS

Anvil Lane, 2300 block, Aug. 5.

Branch Ave., 3200 block, Aug. 10.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 3.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 10.

Jessica Pl., 800 block, Aug. 15.

Kennebec St., 1000 block, Aug. 13.

Lucille Dr., 3200 block, Aug. 12.

Marcy Ave., 900 block, Aug. 10.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Aug. 11.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Aug. 5.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Aug. 16.

Palmer Rd., 900 block, Aug. 7.

Rickey Ave., 3400 block, Aug. 10.

Saint Barnabas Rd., 4300 block, Aug. 3.

Waterfront St., 100 block, Aug. 6.

Waterfront St., 100 block, Aug. 8.

Wheeler Rd., 4400 block, Aug. 13.

BREAK-INS

23rd Pkwy., 4400 block, Aug. 13. Residential.

23rd Pkwy., 4400 block, Aug. 16. Residential.

Allentown Rd., 5600 block, Aug. 14. Commercial.

Brinkley Rd., 2900 block, Aug. 5. Residential.

Brinkley Rd., 5200 block, Aug. 11.

Livingston Rd., 9400 block, Aug. 4. Commercial.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, Aug. 5. Residential.

Weldon Dr., 4300 block, Aug. 9. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 4000 block, Aug. 16. From auto.

Allentown Rd., 4700 block, Aug. 10. From auto.

Archery Dr., 900 block, Aug. 13. From auto.

Atmore Pl., 4100 block, Aug. 9. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 11. From auto.

Brinkley Station Dr., 3000 block, Aug. 16. From auto.

Brinkley Rd., 2600 block, Aug. 12. From auto.

Brinkley Rd., 2600 block, Aug. 12. From auto.

Brinkley Rd., 2600 block, Aug. 13. From auto.

Brinkley Rd., 3400 block, Aug. 14. From auto.

Brinkley Rd., 3400 block, Aug. 14. From auto.

Cross Foxes Dr., 100 block, Aug. 9. From auto.

Curtis Dr., 3300 block, Aug. 5. From auto.

Curtis Dr., 3300 block, Aug. 8. From auto.

Doris Dr., 9100 block, Aug. 10. From auto.

Iverson St., 1300 block, Aug. 4. From auto.

Iverson St., 1400 block, Aug. 4. From auto.

Iverson St., 1500 block, Aug. 4. From auto.

John Adams Dr., 5900 block, Aug. 9. From auto.

Kennebec St., 1100 block, Aug. 14. From auto.

Livingston Rd., 7000 block, Aug. 9. From auto.

Livingston Terr., 5500 block, Aug. 6. From auto.

Loughran Rd., 9100 block, Aug. 10. From auto.

Marcy Ave., 1000 block, Aug. 16. From auto.

Oxon Hill Rd., 6300 block, Aug. 13. From auto.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Aug. 4. From auto.

Oxon Hill Rd., 7800 block, Aug. 10. From auto.

Palmer Rd., 1100 block, Aug. 11. From auto.

Palmer Rd., 1100 block, Aug. 15. From auto.

Palmer Rd., 1200 block, Aug. 3. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Aug. 7. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4600 block, Aug. 15. From auto.

Silver Park Dr., 3500 block, Aug. 16. From auto.

Southview Dr., 1200 block, Aug. 5. From auto.

Southview Dr., 1300 block, Aug. 5. From auto.

Telfair Blvd., 4400 block, Aug. 5. From auto.

Terrace Dr., 3500 block, Aug. 15. From auto.

Waterfront St., 100 block, Aug. 10. From auto.

Waterfront St., 200 block, Aug. 8. From auto.

Waterside Ct., 8200 block, Aug. 12. From auto.

West Fort Foote Terr., 8700 block, Aug. 7. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

24th Ave., 3400 block, Aug. 14. Stolen vehicle.

Afton St., 2700 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Allentown Rd., 4500 block, Aug. 3. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Cremen Rd., 4700 block, Aug. 8. Stolen vehicle.

Dallas Dr., 3400 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

Dallas Pl., 4600 block, Aug. 4. Stolen vehicle.

Ellsworth Pl., 300 block, Aug. 14. Stolen vehicle.

Linda Lane, 5700 block, Aug. 10. Stolen vehicle.

Little Stone Dr., 9000 block, Aug. 5. Stolen vehicle.

Lloyd Ct., 2900 block, Aug. 10. Stolen vehicle.

Old Branch Ave., 6100 block, Aug. 8. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Aug. 6. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4600 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1400 block, Aug. 3. Stolen vehicle.

Stamp Rd., 4400 block, Aug. 10. Stolen vehicle.

VANDALISM

28th Pkwy., 3200 block, Aug. 3.

Alice Ave., 2100 block, Aug. 5.

Allentown Rd., 6000 block, Aug. 12.

Brinkley Rd., 2600 block, Aug. 10.

Brinkley Rd., 2600 block, Aug. 10.

Dallas Pl., 4500 block, Aug. 9.

Fisher Rd., 5900 block, Aug. 4.

Hurtt Pl., 500 block, Aug. 3.

Leverett St., 5200 block, Aug. 7.

Livingston Rd., 6000 block, Aug. 7.

Old Branch Ave., 4400 block, Aug. 9.

Palmer Rd., 900 block, Aug. 12.

Saint Barnabas Rd., 4600 block, Aug. 4.

Southern Ave., 1400 block, Aug. 3.

Wheeler Rd., 4700 block, Aug. 10.

Wilkinson Dr., 3700 block, Aug. 16.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Branch Ave., 8700 block, Aug. 12.

Fox Park Rd., 9200 block, Aug. 11.

Surratts Rd., 7400 block, Aug. 8.

Woodyard Rd., 8300 block, Aug. 8.

ROBBERIES

Coventry Way, 6400 block, Aug. 9. Commercial.

Old Alexandria Ferry Rd., 6400 block, Aug. 11.

Piscataway Rd., 9800 block, Aug. 6. Commercial.

Woodyard Rd., 8900 block, Aug. 12. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Air Force Rd., unit block, Aug. 9.

Candy Hill Rd., 15500 block, Aug. 12.

Chesterfield Dr., 5600 block, Aug. 2.

Fallard Dr., 6200 block, Aug. 3.

Gambier Dr., 7600 block, Aug. 7.

Kittama Dr., 8600 block, Aug. 4.

Oaklawn Rd., 3700 block, Aug. 16.

Oglethorpe Mill Dr., 6100 block, Aug. 10.

Old Branch Ave., 9000 block, Aug. 9.

Old Indian Head Rd., 10100 block, Aug. 15.

Richardson Rd., 8300 block, Aug. 8.

Stonesboro Rd., 3400 block, Aug. 8.

Surratts Rd., 7500 block, Aug. 12.

Woodyard Rd., 8800 block, Aug. 13.

Woodyard Rd., 8900 block, Aug. 13.

BREAK-INS

Den Lee Dr., 6300 block, Aug. 8. Residential.

Varus Pl., 9800 block, Aug. 3. Residential.

THEFTS

Bellefonte Lane, 7900 block, Aug. 8. From auto.

Branch Ave., 8700 block, Aug. 3. From auto.

Brandywine Rd., 14100 block, Aug. 6. From auto.

Coolridge Dr., 6800 block, Aug. 3. From auto.

East Clinton St., 7100 block, Aug. 7. From auto.

Oaklawn Rd., 3800 block, Aug. 7. From auto.

Sherwood Dr., 9300 block, Aug. 16. From auto.

Slocum Ct., 10400 block, Aug. 3. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Quiet Brook Lane, 9700 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Stonesboro Rd., 3700 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

VANDALISM

Beechwood Dr., 6500 block, Aug. 8.

Bost Lane, 5900 block, Aug. 15.

Fox Run Dr., 10100 block, Aug. 12.

Green Tee Turn, 12000 block, Aug. 11.

Wynnwood Dr., 7800 block, Aug. 12.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Bond Mill Rd., 15500 block, Aug. 9.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10900 block, Aug. 6.

Beltsville Dr., 11700 block, Aug. 6.

Edinburgh Lane, 13300 block, Aug. 15.

Usange St., 4500 block, Aug. 13.

BREAK-IN

Powder Mill Rd., 4400 block, Aug. 15. Commercial.

THEFTS

Brickyard Blvd., 12400 block, Aug. 15. From auto.

Brooklyn Bridge Rd., 7200 block, Aug. 5. From auto.

Calverton Blvd., 3800 block, Aug. 12. From auto.

Calverton Blvd., 3900 block, Aug. 13. From auto.

Cardinal Ave., 4700 block, Aug. 5. From auto.

Collier Rd., 3600 block, Aug. 3. From auto.

Conway Rd., 12300 block, Aug. 15. From auto.

Deakins Hall Dr., 10500 block, Aug. 3. From auto.

Evans Trail, 11300 block, Aug. 6. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, Aug. 15. From auto.

Powder Mill Rd., 3500 block, Aug. 6. From auto.

Powder Mill Rd., 3500 block, Aug. 6. From auto.

South Laurel Dr., 11700 block, Aug. 6. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Barnsley Ct., 8800 block, Aug. 4. Stolen vehicle.

Edmonston Rd., 11400 block, Aug. 14. Stolen vehicle.

Larchdale Rd., 13100 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Ledo Creek Terr., 12900 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Powder Mill Rd., 4400 block, Aug. 10. Stolen vehicle.

Sweitzer Lane, 14800 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

VANDALISM

Cherry Hill Rd., 11400 block, Aug. 10.

Claxton Dr., 12700 block, Aug. 8.

Finsbury Ct., 13300 block, Aug. 5.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Strawberry Hill Dr., 3400 block, Aug. 4. Shooting reported.

THEFTS/BREAK-INS

Accokeek Rd., 1700 block, Aug. 6.

Barney Dr., 18200 block, Aug. 7.

Brolass Rd., 12300 block, Aug. 12.

Green Ginger Cir., 2100 block, Aug. 4.

Livingston Rd., 11900 block, Aug. 3.

Livingston Rd., 15700 block, Aug. 16.

Vintage Lane, 14000 block, Aug. 16.

BREAK-INS

Manning Rd., 300 block, Aug. 13. Residential.

Pine Lane, 1200 block, Aug. 16. Residential.

Thornton Dr., 1900 block, Aug. 10. Residential.

THEFT

Wellingham Ct., 15600 block, Aug. 4. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Applecross Dr., 12900 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Southway, unit block, Aug. 17.

ROBBERIES

Breezewood Ct., 6200 block, Aug. 18. Armed robbery.

Breezewood Ct. and Cherrywood Terr., Aug. 22. Armed robbery.

Greenbelt Rd., 6000 block, Aug. 20. Armed robbery.

Lakecrest Dr., 7700 block, Aug. 20. Armed robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Ct., 6100 block, Aug. 19.

Breezewood Terr., 9000 block, Aug. 16.

Centerway Rd., 100 block, Aug. 21.

Cherrywood Lane, 5900 block, Aug. 20.

Edmonston Ct., 9100 block, Aug. 17.

Greenbelt Rd., 7400 block, Aug. 16.

Greenbelt Rd., 7500 block, Aug. 21.

Hanover Dr., 7200 block, Aug. 21.

Hedgewood Dr., 100 block, Aug. 18.

Lake Park Dr., 6600 block, Aug. 16.

Lakecrest Dr., 8100 block, Aug. 20.

Landon Ct., 6800 block, Aug. 18.

Mandan Rd., 7600 block, Aug. 16.

Miner St., 8100 block, Aug. 21.

Somerset Ct., 7800 block, Aug. 19.

Springhill Ct., 6200 block, Aug. 22.

Springhill Lane, 9100 block, Aug. 16.

Springshire Way, 6700 block, Aug. 17.

Springshire Way, 6700 block, Aug. 17.

VEHICLE THEFTS

Springhill Dr., 6000 block, Aug. 17.

Springhill Lane, 9100 block, Aug. 18.

Springhill Terr., 6100 block, Aug. 17.

VANDALISM

Cherrywood Terr., 5900 block, Aug. 16. Malicious destruction.

Edmonston Ct., 9100 block, Aug. 16. Malicious destruction.

Edmonston Ct., 9100 block, Aug. 17. Malicious destruction.

Edmonston Rd., 9100 block, Aug. 17. Malicious destruction.

Edmonston Rd., 9300 block, Aug. 21. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Hamilton St., 2900 block, Aug. 18. Subject arrested for assault and trespassing.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 14. Suspect discharged weapon and struck victim.

41st Ave., 6000 block, Aug. 19. Victim assaulted.

THEFTS/BREAK-INS

Queens Chapel Rd., 5300 block, Aug. 17. Theft from auto.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 12. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 15. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 17. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 17. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 17. Shoplifting.

THEFTS

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 10. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 17. From auto.

Kennedy St., 3900 block, Aug. 9. From auto.

37th Pl., 4900 block, Aug. 15. From auto.

41st Ave., 5100 block, Aug. 13. From auto.

VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 5500 block, Aug. 18. Stolen vehicle.

Editors Park Dr., 6100 block, Aug. 18. Stolen vehicle.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

VANDALISM

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 17.

Hamilton St., 4000 block, Aug. 14.

29th Ave., 5600 block, Aug. 15.

32nd Ave., 5800 block, Aug. 13. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Mulberry St., 8300 block, Aug. 19.

Park Ave., 700 block, Aug. 16. With gun.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 15000 block, Aug. 21.

Belle Ami Dr., 14800 block, Aug. 14.

Dorset Rd., 15700 block, Aug. 14.

Eleventh St., 200 block, Aug. 20. Theft from motor vehicle.

Farnham Lane, 14600 block, Aug. 16.

Fourth St., 14700 block, Aug. 16. Theft from motor vehicle.

Montgomery St., 500 block, Aug. 15. Theft from motor vehicle.

Player Dr., 9300 block, Aug. 15. Theft from motor vehicle.

Prince George St., 400 block, Aug. 19. Theft from motor vehicle.

Shiloh Ct., 14600 block, Aug. 19. Theft from motor vehicle.

West Side Blvd., 14200 block, Aug. 13. Theft from motor vehicle.

West Side Blvd., 14400 block, Aug. 12. Burglary with forced entry.

Wicklow Lane, 14300 block, Aug. 16.

MOTOR VEHICLE THEFT

Fenwick Ct., 8100 block, Aug. 21. Motor vehicle theft reported.