Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Queens Chapel Rd., 2100 block, Aug. 22.

University Blvd., 1400 block, Aug. 17.

University Blvd., 1500 block, Aug. 23.

University Blvd., 2100 block, Aug. 17. Weapon reported.

14th Ave., 8200 block, Aug. 19.

ROBBERIES

Annapolis Rd., 6300 block, Aug. 21. Commercial.

Carters Lane, 6200 block, Aug. 23. Residential.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Aug. 18. Commercial.

Fordham Pl., 2400 block, Aug. 16. Residential.

Good Luck Rd., 6000 block, Aug. 21.

Greenvale Pkwy., 6700 block, Aug. 17.

Keokee St., 1700 block, Aug. 18.

Merrimac Dr., 1400 block, Aug. 18.

15th Ave., 8100 block, Aug. 19.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 6100 block, Aug. 23.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Aug. 17.

Chillum Rd., 900 block, Aug. 23.

Farragut St., 6800 block, Aug. 23.

Hospital Dr., 3000 block, Aug. 21.

New Hampshire Ave., 6300 block, Aug. 22.

New Hampshire Ave., 7900 block, Aug. 23.

Rhode Island Ave., 9800 block, Aug. 22.

Tuxedo Rd., 5300 block, Aug. 20.

University Blvd., 2000 block, Aug. 22.

25th Ave., 7900 block, Aug. 18.

64th Ave., 6300 block, Aug. 19.

65th Ave., 3800 block, Aug. 23.

78th Ave., 4900 block, Aug. 18.

BREAK-INS

Riggs Rd., 6100 block, Aug. 23. School.

63rd Ave., 6400 block, Aug. 21. Residential.

75th Ave., 5500 block, Aug. 22. Residential.

THEFTS

Bladensburg Rd., 3400 block, Aug. 17. From auto.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Aug. 19. From auto.

Eastern Ave., 6200 block, Aug. 23. From auto.

Highview Terr., 7000 block, Aug. 20. From auto.

Kenilworth Ave., 3200 block, Aug. 18. From auto.

Kilmer Pl., 5200 block, Aug. 23. From auto.

Madison St., 1500 block, Aug. 23. From auto.

Rosette Lane, 8300 block, Aug. 20. From auto.

Southern Ave., 2400 block, Aug. 20. From auto.

Stanton Rd., 6600 block, Aug. 23. From auto.

Tuxedo Rd., 5700 block, Aug. 18. From auto.

Westchester Park Dr., 5900 block, Aug. 18. From auto.

15th Ave., 7900 block, Aug. 17. From auto.

18th Ave., 5700 block, Aug. 23. From auto.

23rd Ave., 7200 block, Aug. 20. From auto.

66th Ave., 5800 block, Aug. 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Chillum Rd., 2400 block, Aug. 21. Stolen vehicle.

Erie St., 1900 block, Aug. 21. Stolen vehicle.

Ingraham St., 6700 block, Aug. 18. Stolen vehicle.

Riggs Rd., 7900 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

Riverdale Rd., 6800 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

University Blvd., 2000 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Wardman Rd., 2000 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

16th Ave., 5400 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

51st Pl., 2400 block, Aug. 21. Stolen vehicle.

VANDALISM

Annapolis Rd., 6500 block, Aug. 19.

Eastern Ave., 5900 block, Aug. 19.

Hamilton St., 5400 block, Aug. 21.

Monroe St., 4900 block, Aug. 20.

New Hampshire Ave., 6700 block, Aug. 20.

67th Ct., 6200 block, Aug. 18.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULT

Hillmeade Station Dr., 12700 block, Aug. 23.

ROBBERIES

Good Luck Rd., 9800 block, Aug. 23. Vehicle.

Heston Terr., 6300 block, Aug. 23. Residential.

Picard Lane, 8100 block, Aug. 17.

THEFTS/BREAK-INS

Cambleton Dr., 12900 block, Aug. 22.

Campus Way S., 10400 block, Aug. 21.

Central Ave., 12100 block, Aug. 23.

Eastland Cir., 10600 block, Aug. 18.

Good Luck Rd., 7900 block, Aug. 22.

Green Wing Terr., 15100 block, Aug. 20.

Greenbelt Rd., 10500 block, Aug. 23.

Hardwood Dr., 6300 block, Aug. 17.

Harry S. Truman Dr., 700 block, Aug. 21.

Lake Front Ct., 11300 block, Aug. 21.

Mallard Ct., 1700 block, Aug. 21.

Marlboro Pike, 15500 block, Aug. 22.

BREAK-INS

Alta Vista Dr., 3900 block, Aug. 23. Residential.

Barker Pl., 5500 block, Aug. 22.

Brightlea Dr., 6400 block, Aug. 21. Residential.

Crain Hwy. SE, 100 block, Aug. 19. Commercial.

Greenbelt Rd., 10000 block, Aug. 23. Residential.

First St., 9000 block, Aug. 22. Residential.

THEFTS

Annapolis Rd., 11900 block, Aug. 23. From auto.

Barker Pl., 5500 block, Aug. 17. From auto.

Brae Brooke Dr., 8700 block, Aug. 22. From auto.

Brookedge Ct., 600 block, Aug. 19. From auto.

Capital Centre Blvd., 1100 block, Aug. 21. From auto.

Castleton Dr., 100 block, Aug. 22. From auto.

Crain Hwy. SE, 100 block, Aug. 20. From auto.

Dille Dr., 13400 block, Aug. 20. From auto.

Good Luck Rd., 8700 block, Aug. 18. From auto.

Good Luck Rd., 9800 block, Aug. 21. From auto.

Greenbelt Rd., 8500 block, Aug. 23. From auto.

Juniper Dr., 9800 block, Aug. 22. From auto.

Largo Center Dr., 800 block, Aug. 21. From auto.

Lottsford Vista Rd., 3400 block, Aug. 17. From auto.

Lottsford Rd., 9600 block, Aug. 21. From auto.

Mercantile Lane, 1200 block, Aug. 20. From auto.

North Lansdale St., 10700 block, Aug. 22. From auto.

Saint Johns Pl., 3600 block, Aug. 21. From auto.

Shoppers Way, 800 block, Aug. 21. From auto.

Strawberry Glenn Lane, 11400 block, Aug. 23. From auto.

Sunflower Cir., 3800 block, Aug. 23. From auto.

Walters Lane, 3200 block, Aug. 23. From auto.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, Aug. 21. From auto.

Woodford Lane, 5000 block, Aug. 21. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Alcona St., 9100 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

Alcona St., 9100 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

Juniper Dr., 10000 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

Largo Center Dr., 1000 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

Piper Ridge Ct., 9100 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

Sir Galahad Rd., 5800 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

VANDALISM

Dunloring Ct., 900 block, Aug. 22.

Glenn Dale Rd., 7000 block, Aug. 19.

Greenbelt Rd., 8500 block, Aug. 17.

Kettering Cir., 11300 block, Aug. 23.

Lord Dunbore Pl., 13400 block, Aug. 20.

Martin Luther King Jr. Hwy., 10500 block, Aug. 20.

Narrowleaf Dr., 700 block, Aug. 17.

Northern Lights Dr., 1500 block, Aug. 23.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Boones Lane, 2900 block, Aug. 18. Shooting reported.

Hampton Park Blvd., 100 block, Aug. 20.

Marlboro Pike, 4800 block, Aug. 21.

Marlboro Pike, 5200 block, Aug. 21. Weapon reported.

ROBBERIES

Duel Pl., 5100 block, Aug. 22.

Marlboro Pike, 4700 block, Aug. 18. Commercial.

Martin Luther King Jr. Hwy., 7100 block, Aug. 22. Commercial.

Parkway Terrace Dr., 3600 block, Aug. 21. Vehicle.

Wyngate Rd., 2200 block, Aug. 20.

THEFTS/BREAK-INS

Addison Rd., 1900 block, Aug. 20.

Addison Rd., 4700 block, Aug. 18.

Addison Rd., 4700 block, Aug. 19.

Belle Haven Dr., 1800 block, Aug. 21.

Central Ave., 7400 block, Aug. 17.

Central Ave., 8600 block, Aug. 23.

Columbia Park Rd., 5700 block, Aug. 20.

Donnell Dr., 3300 block, Aug. 20.

Donnell Dr., 3400 block, Aug. 22.

Dynasty Dr., 3100 block, Aug. 23.

East Hampton Dr., 9200 block, Aug. 22.

Ewing Ave., 2300 block, Aug. 18.

Flag Harbor Dr., 6900 block, Aug. 22.

Harrington St., 6100 block, Aug. 20.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Aug. 18.

Silver Hill Rd., 5700 block, Aug. 22.

Silver Hill Rd., 5800 block, Aug. 17.

Silver Hill Rd., 5800 block, Aug. 19.

Swann Rd., 3300 block, Aug. 23.

Walker Mill Rd., 6400 block, Aug. 21.

Walker Mill Rd., 6900 block, Aug. 22.

Walker Mill Rd., 7700 block, Aug. 20.

Walters Lane, 2800 block, Aug. 18.

Weston Ave., 6700 block, Aug. 23.

White Owl Way, 2300 block, Aug. 20.

Willow Hill Dr., 7700 block, Aug. 17.

BREAK-INS

Pepper Mill Dr., 100 block, Aug. 21. Residential.

Walker Mill Rd., 5600 block, Aug. 20. Residential.

THEFTS

Addison Rd., 1600 block, Aug. 23. From auto.

Addison Rd. S., 2000 block, Aug. 20. From auto.

Barlowe Rd., 7600 block, Aug. 21. From auto.

Parkland Ct., 6000 block, Aug. 17. From auto.

Brightseat Rd., 1000 block, Aug. 21. From auto.

Brightseat Rd., 1000 block, Aug. 21. From auto.

Chapel Oaks Dr., 1200 block, Aug. 19. From auto.

Donnell Dr., 3400 block, Aug. 21. From auto.

East Ridge Dr., 7200 block, Aug. 23. From auto.

Elkwood Lane, 1500 block, Aug. 17. From auto.

Fable St., 4800 block, Aug. 22. From auto.

Fort Dr., 2400 block, Aug. 17. From auto.

Garden City Dr., 4300 block, Aug. 20. From auto.

Iona Terr., 700 block, Aug. 18. From auto.

Kayak Ave., 1000 block, Aug. 17. From auto.

Kayak Ave., 1000 block, Aug. 19. From auto.

Larchmont Ave., 1000 block, Aug. 22. From auto.

Marlboro Pike, 4800 block, Aug. 21. From auto.

Mountain Lake Pl., 6800 block, Aug. 17. From auto.

Nalley Rd., 800 block, Aug. 23. From auto.

Nova Ave., 1500 block, Aug. 21. From auto.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, Aug. 22. From auto.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Aug. 21. From auto.

Southern Ave., 4100 block, Aug. 18. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, Aug. 19. From auto.

Sydney Ave., 2900 block, Aug. 19. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Arcadia Ave., 1900 block, Aug. 21. Stolen vehicle.

Balboa Ave., 800 block, Aug. 22. Stolen vehicle.

Brightseat Rd., 1700 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

Burgundy St., 5800 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Cindy Lane, unit block, Aug. 23. Stolen vehicle.

Clark St., 4100 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Dillon Ct., 1300 block, Aug. 18. Stolen vehicle.

Dupont Ave., 2100 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

East Hampton Dr., 9200 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

East Lombard St., 7000 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

Elfin Ave., 1000 block, Aug. 22. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., 1000 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

Heath St., 4800 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 4800 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Maryland Park Dr., 100 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5400 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 4100 block, Aug. 21. Stolen vehicle.

Torque St., 4200 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

Vauxhall Rd., 900 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

Allendale Pl., 1800 block, Aug. 19.

Cedarleaf Ave., 500 block, Aug. 22.

Cedarleaf Ave., 500 block, Aug. 23.

Cypresstree Pl., 900 block, Aug. 21.

Duel Pl., 5100 block, Aug. 23.

Kayak Ave., 1100 block, Aug. 22.

L St., 6300 block, Aug. 22.

Lee Jay Ct., 5000 block, Aug. 17.

Lording Dr., 2700 block, Aug. 21.

Marlboro Pike, 4700 block, Aug. 18.

Marlboro Pike, 5200 block, Aug. 17.

Parkland Ct., 6000 block, Aug. 18.

Shady Glen Dr., 900 block, Aug. 21.

Suitland Rd., 3900 block, Aug. 19.

75th Ave., 3100 block, Aug. 19.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Brandyhall Ct., 6100 block, Aug. 17. Weapon reported.

Kennebec St., 1100 block, Aug. 17.

Leyte Dr., 6800 block, Aug. 17.

Morris Ave., 5400 block, Aug. 19.

Wheeler Rd., 4600 block, Aug. 19.

ROBBERIES

Branch Ave., 3000 block, Aug. 23.

Livingston Rd., 9400 block, Aug. 17. Commercial.

Oxon Hill Rd., 9200 block, Aug. 19.

THEFTS/BREAK-INS

Alice Ave., 2100 block, Aug. 23.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 20.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 20.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 21.

Brinkley Rd., 3400 block, Aug. 22.

Brinkley Rd., 4200 block, Aug. 19.

Iverson St., 2100 block, Aug. 23.

Livingston Rd., 6100 block, Aug. 21.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Aug. 22.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Aug. 23.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Aug. 21.

Palmer Rd., 1200 block, Aug. 17.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Aug. 22.

Southern Ave., 1400 block, Aug. 19.

BREAK-INS

Buckner Lane, 2600 block, Aug. 20. Residential.

Callaway St., 2000 block, Aug. 23. Residential.

Gifford Lane, 6400 block, Aug. 19. Residential.

Midtown Sq., 4300 block, Aug. 22. Residential.

Olson St., 2200 block, Aug. 21. Residential.

Terrace Dr., 3500 block, Aug. 19. Residential.

THEFTS

Alice Ave., 2200 block, Aug. 23. From auto.

Allentown Rd., 5500 block, Aug. 22. From auto.

Allentown Rd., 7000 block, Aug. 22. From auto.

Audrey Lane, 700 block, Aug. 18. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 21. From auto.

Brinkley Rd., 3400 block, Aug. 23. From auto.

Church Way, 5300 block, Aug. 23. From auto.

Clay Dr., 8200 block, Aug. 18. From auto.

Corning Ave., 2500 block, Aug. 23. From auto.

Davis Blvd., 6300 block, Aug. 23. From auto.

Dunwoody Ave., 1400 block, Aug. 17. From auto.

Indian Head Hwy., 5100 block, Aug. 20. From auto.

Iverson St., 1300 block, Aug. 22. From auto.

Iverson St., 1400 block, Aug. 22. From auto.

National Plaza, 100 block, Aug. 22. From auto.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Aug. 18. From auto.

Reppy Lane, 8200 block, Aug. 17. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4700 block, Aug. 21. From auto.

Saint Barnabas Rd., 5600 block, Aug. 18. From auto.

Sandy Creek Rd., 9400 block, Aug. 19. From auto.

Shady Creek Ct., 100 block, Aug. 19. From auto.

South Anvil Lane, 2100 block, Aug. 22. From auto.

Southern Ave., 1400 block, Aug. 20. From auto.

Terrace Dr., 3500 block, Aug. 20. From auto.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Aug. 23. From auto.

23rd Pkwy., 3900 block, Aug. 19. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Glassmanor Dr., 5100 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

Huntley Square Dr., 3300 block, Aug. 22. Stolen vehicle.

Indian Head Hwy., 8400 block, Aug. 22. Stolen vehicle.

Riviera St., 3700 block, Aug. 18. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4600 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

Southern Ave., 1400 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1300 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

Stamp Rd., 4800 block, Aug. 22. Stolen vehicle.

VANDALISM

Livingston Terr., 5400 block, Aug. 17.

Wheeler Rd., 4500 block, Aug. 17.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Aug. 20.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8700 block, Aug. 21.

Branch Ave., 8700 block, Aug. 24.

Branch Ave., 8800 block, Aug. 20.

Crain Hwy. SE, 7600 block, Aug. 21.

Piscataway Rd., 9100 block, Aug. 20.

Surratts Rd., 7500 block, Aug. 17.

BREAK-INS

Horsehead Rd., 17500 block, Aug. 17. Residential.

Pats Pl., 8100 block, Aug. 18. Residential.

Phillips Dr., 10900 block, Aug. 18. Residential.

Surratts Village Dr., 5900 block, Aug. 20. Residential.

Temple Hill Rd., 9500 block, Aug. 21. Residential.

Temple Hill Rd., 9500 block, Aug. 22. Residential.

THEFTS

Fox Park Rd., 9100 block, Aug. 20. From auto.

Redwood Dr. E., 11700 block, Aug. 20. From auto.

Wendy St., 8600 block, Aug. 20. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Hardesty Dr., 8800 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

Pats Pl., 8100 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Piscataway Rd., 9100 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

Crain Hwy., 11300 block, Aug. 17.

Matapeake Business Dr., 7700 block, Aug. 17.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Cherry Lane, 8800 block, Aug. 22.

Chilcoate Lane, 11700 block, Aug. 18.

Lincoln Ave., 4900 block, Aug. 22. Weapon reported.

ROBBERIES

Cherry Hill Rd., 11400 block, Aug. 20.

Edinburgh Lane, 13300 block, Aug. 19.

Garrett Ave., 5000 block, Aug. 19. Commercial.

Powder Mill Rd., 4000 block, Aug. 20.

THEFTS/BREAK-INS

Naples Ave., 4800 block, Aug. 21.

South Laurel Dr., 11600 block, Aug. 19.

Torrey Pines Terr., 12200 block, Aug. 23.

Van Dusen Rd., 7300 block, Aug. 20.

BREAK-INS

Bay Hill Dr., 12900 block, Aug. 18. Residential.

Gorman Ave., 8200 block, Aug. 20. Residential.

Sequoia Lane, 11600 block, Aug. 21. Residential.

THEFTS

Dove Cir., 12100 block, Aug. 20. From auto.

Highbury Lane, 14500 block, Aug. 23. From auto.

Highbury Lane, 14500 block, Aug. 23. From auto.

Imperial Dr., 8100 block, Aug. 23. From auto.

Lincoln Ave., 5000 block, Aug. 20. From auto.

Mid Cities Ave., 6700 block, Aug. 21. From auto.

Powder Mill Rd., 4000 block, Aug. 20. From auto.

South Laurel Dr., 11700 block, Aug. 21. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 13600 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Contee Rd., 8700 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

Baltimore Ave., 11800 block, Aug. 17.

Cherry Lane, 8600 block, Aug. 22.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Ticonderoga Ct., 11400 block, Aug. 21. Weapon reported.

THEFTS/BREAK-INS

Berry Rd., 14500 block, Aug. 18.

Elkton Terr., 6600 block, Aug. 17.

BREAK-IN

Taylor Ave., 1400 block, Aug. 22. Residential.

THEFTS

Kisconko Rd., 9800 block, Aug. 18. From auto.

Mike Rd., 10100 block, Aug. 17. From auto.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Edmonston Rd., 9300 block, Aug. 25.

Edmonston Terr., 9100 block, Aug. 28.

ROBBERIES

Cherrywood Lane, 5900 block, Aug. 27. Armed robbery.

Cherrywood Terr., 5800 block, Aug. 26. Carjacking.

Springhill Ct., 6200 block, Aug. 28. Strong arm robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Ct., 6100 block, Aug. 23.

Breezewood Ct., 6100 block, Aug. 27.

Centerway Rd., 100 block, Aug. 27.

Cherrywood Lane, 5900 block, Aug. 23.

Greenbelt Rd., 6000 block, Aug. 27.

Greenbelt Rd., 6100 block, Aug. 26. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6200 block, Aug. 26. Trespassing.

Greenbelt Rd., 6200 block, Aug. 28. Trespassing.

Greenbelt Rd., 7500 block, Aug. 29.

Greenbury Dr., 7900 block, Aug. 24.

Hanover Pkwy., 6900 block, Aug. 23.

Mandan Rd., 7800 block, Aug. 24.

Springhill Ct., 6200 block, Aug. 27.

VEHICLE THEFTS

Breezewood Ct., 6100 block, Aug. 24.

Hanover Pkwy., 6900 block, Aug. 23.

VANDALISM

Cherrywood Lane, 5800 block, Aug. 23. Malicious destruction.

Hanover Pkwy., 7700 block, Aug. 26. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULT

40th Ave., 5600 block, Aug. 25. Domestic assault.

THEFTS/BREAK-INS

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 24. Shoplifting.

31st Pl., 5800 block, Aug. 22. Residence was burglarized.

THEFTS

Nicholson St., 2800 block, Aug. 25. From auto.

38th Ave., 5600 block, Aug. 21. From auto.

VEHICLE THEFTS

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Aug. 25. Stolen vehicle.

VANDALISM

Belcrest Center Dr., 2900 block, Aug. 21.

Nicholson St., 2800 block, Aug. 22.

West Hwy. E., 3700 block, Aug. 21.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Londonderry Ct., 8200 block, Aug. 22. With gun.

Second St., 300 block, Aug. 24.

THEFTS/BREAK-INS

Fort Meade Rd., 9600 block, Aug. 25. Theft from motor vehicle.

Greenhill Ave., 500 block, Aug. 25.

Montgomery St., 1100 block, Aug. 25. Theft from motor vehicle.

Montrose Ave., 300 block, Aug. 27. From building.

Montrose Ave., 1100 block, Aug. 28. Theft from motor vehicle.

Washington Blvd., 300 block, Aug. 27. Burglary with forced entry.

Fourth St., 14700 block, Aug. 23. Theft from motor vehicle.

11th St., 200 block, Aug. 25.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 14700 block, Aug. 23. Motor vehicle theft reported.

Fourth St., 14700 block, Aug. 23. Motor vehicle theft reported.

Fourth St., 14700 block, Aug. 24. Motor vehicle theft reported.