Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

10th Ave., 6800 block, Aug. 28. Shooting reported.

Parkwood Rd., 6100 block, Aug. 27.

ROBBERIES

Chillum Rd., 500 block, Aug. 25.

Chillum Rd., 1000 block, Aug. 24.

THEFTS/BREAK-INS

62nd Ave., 6300 block, Aug. 24.

Annapolis Rd., 7900 block, Aug. 27.

Baltimore Ave., 7300 block, Aug. 28.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Aug. 30.

Chillum Rd., 900 block, Aug. 25.

Chillum Rd., 1300 block, Aug. 30.

Eastern Ave., 5800 block, Aug. 24.

Kenilworth Ave., 2500 block, Aug. 29.

Riggs Rd., 7900 block, Aug. 29.

University Blvd., 1800 block, Aug. 28.

West Park Dr., 7600 block, Aug. 24.

BREAK-INS

56th Ave., 3800 block, Aug. 29. Residential.

56th Ave., 4900 block, Aug. 28. Residential.

70th Pl., 5000 block, Aug. 25. Residential.

Annapolis Rd., 7900 block, Aug. 30.

Baltimore Ave., 10200 block, Aug. 27. Commercial.

Buchanan St., 6800 block, Aug. 28. Residential.

Decatur Pl., 6900 block, Aug. 28. Residential.

Harmon Ave., 3700 block, Aug. 30. Residential.

Queens Chapel Rd., 2400 block, Aug. 30. Residential.

THEFTS

16th Ave., 5400 block, Aug. 25. From auto.

16th Pl., 7400 block, Aug. 30. From auto.

18th Ave., 8000 block, Aug. 30. From auto.

52nd Ave., 3000 block, Aug. 24. From auto.

55th Ave., 4900 block, Aug. 28. From auto.

Annapolis Rd., 6700 block, Aug. 30. From auto.

Annapolis Rd., 7500 block, Aug. 24. From auto.

Chillum Rd., 1500 block, Aug. 28. From auto.

Emerson Rd., 7700 block, Aug. 30. From auto.

Emerson St., 6900 block, Aug. 29. From auto.

Flintridge Dr., 5100 block, Aug. 25. From auto.

Greenlawn Dr., 400 block, Aug. 28. From auto.

Greenwich Wood Dr., 1800 block, Aug. 30. From auto.

Ingalls Ave., 3700 block, Aug. 29. From auto.

Langley Way, 1300 block, Aug. 28. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Aug. 30. From auto.

Newberry Lane, 7500 block, Aug. 24. From auto.

Osborn Rd., 6500 block, Aug. 30. From auto.

Perry St., 6500 block, Aug. 29. From auto.

Queens Chapel Rd., 2400 block, Aug. 28. From auto.

Riggs Manor Dr., 6800 block, Aug. 28. From auto.

Riggs Rd., 7300 block, Aug. 29. From auto.

Tuxedo Rd., 5700 block, Aug. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

15th Ave., 7900 block, Aug. 25. Stolen vehicle.

20th Ave., 8100 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Chillum Rd., 700 block, Aug. 24. Stolen vehicle.

Hamilton St., 5600 block, Aug. 24. Stolen vehicle.

Hamilton St., 5600 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Hartwick Rd., 4300 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Monroe St., 4900 block, Aug. 26. Stolen vehicle.

Nicholson St., 1400 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Princeton Ave., 7500 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Riverdale Rd., 6800 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Somerset Rd., 6000 block, Aug. 29. Stolen vehicle.

VANDALISM

Newberry Lane, 7500 block, Aug. 26.

Quincy St., 5300 block, Aug. 27.

Warner Ave., 4100 block, Aug. 27.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULT

Good Luck Rd., 9700 block, Aug. 28.

ROBBERY

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, Aug. 28.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9300 block, Aug. 25.

Campus Way S., 10400 block, Aug. 28.

Campus Way S., 10400 block, Aug. 28.

Chrysler Dr., 15400 block, Aug. 28.

Crain Hwy. SW, 600 block, Aug. 30.

Crain Hwy. NW, 800 block, Aug. 26.

Elm St., 9900 block, Aug. 25.

Greenmeadow Way, 100 block, Aug. 29.

Greenwich Cir., 5300 block, Aug. 29.

Largo Rd., 300 block, Aug. 24.

Lottsford Ct., 9600 block, Aug. 27.

Martin Luther King Jr. Hwy., 10500 block, Aug. 27.

Mercury Lane, 8800 block, Aug. 28.

Nicol Cir., 2400 block, Aug. 29.

Staton Dr., 200 block, Aug. 29.

Town Center Cir., 8900 block, Aug. 28.

BREAK-INS

Brown Station Rd., 5000 block, Aug. 26. Commercial.

Effie Fox Way, 3800 block, Aug. 27. Residential.

Forbes Blvd., 4600 block, Aug. 27. Commercial.

Grazing Way, 4600 block, Aug. 27. Residential.

Palomino Xing., 4600 block, Aug. 28. Residential.

Presidential Golf Dr., 3100 block, Aug. 30. Commercial.

THEFTS

Annapolis Rd., 9500 block, Aug. 27. From auto.

Ardwick Ardmore Rd., 9400 block, Aug. 28. From auto.

Bandera St., 9300 block, Aug. 27. From auto.

Castleton Dr., 200 block, Aug. 24. From auto.

Firethorn Ct., 100 block, Aug. 24. From auto.

Good Luck Rd., 8100 block, Aug. 29. From auto.

Good Luck Rd., 9700 block, Aug. 27. From auto.

Good Luck Rd., 9700 block, Aug. 27. From auto.

Good Luck Rd., 9900 block, Aug. 27. From auto.

Governors Grove Rd., 14400 block, Aug. 29. From auto.

Martin Luther King Jr. Hwy., 10300 block, Aug. 25. From auto.

Nancy Gibbons Terr., 15100 block, Aug. 30. From auto.

Old Largo Rd., 3200 block, Aug. 28. From auto.

Presidential Golf Dr., 3000 block, Aug. 27. From auto.

Smith Ave., 9500 block, Aug. 30. From auto.

Steeplechase Way, 100 block, Aug. 24. From auto.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, Aug. 24. From auto.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, Aug. 24. From auto.

Woodshade Ct., 2000 block, Aug. 28. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Blue Wing Terr., 1100 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Brookstone Terr., 4800 block, Aug. 26. Stolen vehicle.

Hampshire Hall Ct., 14200 block, Aug. 25. Stolen vehicle.

Palmetto Dr., 1800 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Princess Garden Pkwy., 6000 block, Aug. 28. Stolen vehicle.

Slidell Ct., 14200 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brookedge Ct., 600 block, Aug. 25.

Kinzer St., 9100 block, Aug. 28.

Lottsford Rd., 9300 block, Aug. 25.

Old Chapel Dr., 7100 block, Aug. 27.

Spring Ave., 8800 block, Aug. 24.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Chavez Lane, 6700 block, Aug. 30.

Coolidge St., 5700 block, Aug. 25.

Donnell Dr., 3100 block, Aug. 24.

Elfin Ave., 900 block, Aug. 30.

Hampton Park Blvd., unit block, Aug. 28.

Plaza Dr., 2900 block, Aug. 26. Weapon reported.

Ritchie Station Ct., 1800 block, Aug. 28.

Rochell Ave., 1900 block, Aug. 30.

ROBBERIES

Central Ave., 8700 block, Aug. 24. Commercial.

Martin Luther King Jr. Hwy., 7100 block, Aug. 24. Residential.

Sheriff Rd., 7300 block, Aug. 24.

Southern Ave., 4400 block, Aug. 24. Commercial.

Surrey Square Lane, 6000 block, Aug. 25.

THEFTS/BREAK-INS

Alaking Ct., 9100 block, Aug. 25.

Allendale Cir., 7600 block, Aug. 28.

Ardwick Ardmore Rd., 8300 block, Aug. 29.

Beaver Heights Lane, 1400 block, Aug. 29.

Darel Dr., 2400 block, Aug. 25.

Donnell Dr., 2900 block, Aug. 26.

Donnell Dr., 3700 block, Aug. 24.

Donnell Pl., 7100 block, Aug. 30.

Drum Ave., 700 block, Aug. 28.

Forestville Rd., 3600 block, Aug. 28.

Giddings Dr., 7000 block, Aug. 28.

Hampton Park Blvd., unit block, Aug. 28.

Landover Rd., 8500 block, Aug. 27.

Marlboro Pike, 6300 block, Aug. 24.

Pine Grove Rd., 1400 block, Aug. 25.

Pinebrook Rd., 2900 block, Aug. 29.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Aug. 29.

Silver Hill Rd., 5600 block, Aug. 30.

Silver Hill Rd., 5800 block, Aug. 24.

Southern Ave., 4100 block, Aug. 24.

Swann Ct., 3800 block, Aug. 29.

Swann Rd., 3200 block, Aug. 28.

Walker Mill Dr., 7400 block, Aug. 28.

BREAK-INS

Alton St., 3900 block, Aug. 28.

Carmody Hills Dr., 300 block, Aug. 25. Residential.

Fable St., 4900 block, Aug. 25. Residential.

Hil Mar Dr., 6400 block, Aug. 30. Vacant residential.

Suitland Rd., 4200 block, Aug. 28. Residential.

THEFTS

75th Ave., 3200 block, Aug. 27. From auto.

Baltic St., 5900 block, Aug. 26. From auto.

Benning Rd., 1200 block, Aug. 30. From auto.

Catesby Terr., 1000 block, Aug. 24. From auto.

East Hampton Dr., 9200 block, Aug. 24. From auto.

Edgewick Ave., 1400 block, Aug. 28. From auto.

Edgeworth Dr., 8500 block, Aug. 28. From auto.

Elkwood Lane, 1500 block, Aug. 26. From auto.

Fable St., 5000 block, Aug. 29. From auto.

Fable St., 5000 block, Aug. 30. From auto.

Garden City Dr., 4300 block, Aug. 28. From auto.

Landover Rd., 7200 block, Aug. 29. From auto.

Larchmont Ave., 1100 block, Aug. 29. From auto.

Marlboro Pike, 4700 block, Aug. 24. From auto.

Pacific Ave., 1500 block, Aug. 26. From auto.

Parston Dr., 7900 block, Aug. 27. From auto.

Possum Ct., 400 block, Aug. 25. From auto.

Rochell Ave., 1900 block, Aug. 28. From auto.

Starshine Dr., 7700 block, Aug. 27. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Aug. 28. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Aug. 28. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Aug. 29. From auto.

Suitland Rd., 4500 block, Aug. 29. From auto.

Sweetwater Ct., 2700 block, Aug. 24. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Balboa Ave., 800 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Brightseat Rd., 800 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Columbia Ave., 2200 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Congress Pl., 9000 block, Aug. 28. Stolen vehicle.

County Rd., 2100 block, Aug. 26. Stolen vehicle.

Heath St., 4500 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Landover Rd., 8100 block, Aug. 25. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5000 block, Aug. 28. Stolen vehicle.

Regency Pkwy., 3800 block, Aug. 25. Stolen vehicle.

Regency Pkwy., 3900 block, Aug. 29. Stolen vehicle.

Roslyn Ave., 2400 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5600 block, Aug. 25. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5800 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Starshine Dr., 7700 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 3900 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Swann Rd., 3300 block, Aug. 24. Stolen vehicle.

VANDALISM

Fernham Lane, 8000 block, Aug. 28.

Oak Glen Way, 2300 block, Aug. 27.

Old Silver Hill Rd., 6000 block, Aug. 24.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Aug. 30.

Shady Glen Dr., 1600 block, Aug. 27.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Branch Ave., 3700 block, Aug. 28.

Deal Dr., 5100 block, Aug. 24. Weapon reported.

Iverson St., 1500 block, Aug. 26.

Waterfront St., 200 block, Aug. 26.

ROBBERIES

Crafford Pl., 7200 block, Aug. 25.

Irvington St., 800 block, Aug. 29.

Saint Barnabas Rd., 5600 block, Aug. 28. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 3700 block, Aug. 30.

Brinkley Rd., 3000 block, Aug. 24.

Gaither St., 2400 block, Aug. 27.

Indian Head Hwy., 4900 block, Aug. 30.

Indian Head Hwy., 5000 block, Aug. 25.

Iverson St., 1300 block, Aug. 30.

Mariner Passage, 200 block, Aug. 30.

MGM National Ave., 100 block, Aug. 25.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Aug. 27.

Oxon Hill Rd., 8200 block, Aug. 28.

Saint Barnabas Rd., 4300 block, Aug. 28.

Waterfront St., 100 block, Aug. 30.

BREAK-INS

Allentown Rd., 6100 block, Aug. 27. Commercial.

Allentown Rd., 7000 block, Aug. 29. Commercial.

Dallas Pl., 4500 block, Aug. 29. Residential.

Livingston Rd., 6200 block, Aug. 27. Commercial.

Southern Ave., 1400 block, Aug. 25. Residential.

THEFTS

Aqua Lynn Dr., 300 block, Aug. 30. From auto.

Beech Rd., 5000 block, Aug. 24. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 29. From auto.

Buck Creek Rd., 4000 block, Aug. 29. From auto.

Cedell Pl., 4700 block, Aug. 26. From auto.

Deal Dr., 5100 block, Aug. 29. From auto.

Dunlap St., 3800 block, Aug. 27. From auto.

Epping Ave., 7400 block, Aug. 24. From auto.

MGM National Ave., 100 block, Aug. 29. From auto.

Prince Georges Dr., 7900 block, Aug. 27. From auto.

Southview Dr., 1500 block, Aug. 25. From auto.

Stamp Rd., 4800 block, Aug. 24. From auto.

West Fort Foote Terr., 8800 block, Aug. 29. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, Aug. 24. Stolen vehicle.

32nd Ave., 3200 block, Aug. 24. Stolen vehicle.

Alice Ave., 2000 block, Aug. 28. Stolen vehicle.

Brockton Rd., 300 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Circle Dr., 7300 block, Aug. 26. Stolen vehicle.

Colon Terr., 5700 block, Aug. 29. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3300 block, Aug. 24. Stolen vehicle.

Iverson St., 1500 block, Aug. 25. Stolen vehicle.

Oxon Run Ct., 3000 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, Aug. 27. Stolen vehicle.

Sandy Creek Rd., 9400 block, Aug. 24. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1500 block, Aug. 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Dania Dr., 1700 block, Aug. 27.

Esther Dr., 7900 block, Aug. 27.

Henderson Rd., 5100 block, Aug. 27.

Iverson St., 1500 block, Aug. 25.

Kennebec St., 1100 block, Aug. 29.

Triton Ct., 3900 block, Aug. 25.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8800 block, Aug. 27.

Cherry Tree Crossing Rd., 12300 block, Aug. 25.

Cherry Tree Crossing Rd., 13500 block, Aug. 25.

Crain Hwy., 9200 block, Aug. 28.

Crain Hwy. SE, 14300 block, Aug. 26.

Crain Hwy., 15200 block, Aug. 24.

Helmsley Dr., 8700 block, Aug. 27.

North Keys Rd., 12100 block, Aug. 27.

Oaklawn Rd., 3300 block, Aug. 26.

BREAK-INS

Crain Hwy., 7500 block, Aug. 27. Commercial.

Crain Hwy., 8500 block, Aug. 28. Residential.

Lyndia Pl., 9900 block, Aug. 27. Residential.

Midland Turn, 9400 block, Aug. 25. Commercial.

Old Alexandria Ferry Rd., 6700 block, Aug. 27. Commercial.

Old Branch Ave., 7600 block, Aug. 26. Commercial.

Old Branch Ave., 7700 block, Aug. 26. Commercial.

Paul Dunbar Ave., 22900 block, Aug. 25.

Salima St., 4900 block, Aug. 27. Residential.

Tinkers Creek Pl., 5100 block, Aug. 26.

Woodyard Rd., 8900 block, Aug. 27. Commercial.

THEFTS

Branch Ave., 8700 block, Aug. 26. From auto.

Crain Hwy. SE, 9500 block, Aug. 29. From auto.

Danner Dr., 6300 block, Aug. 26. From auto.

Friendship Rd., 7100 block, Aug. 27. From auto.

Loch Raven Rd., 6900 block, Aug. 29. From auto.

Mansfield Dr., 5600 block, Aug. 30. From auto.

Old Branch Ave., 7900 block, Aug. 29. From auto.

Pendall Dr., 4600 block, Aug. 29. From auto.

Rheims Ct., 8500 block, Aug. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 7500 block, Aug. 29. Stolen vehicle.

Crain Hwy. SE, 14000 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Fox Run Dr., 10100 block, Aug. 28. Stolen vehicle.

Horseshoe Rd., 6400 block, Aug. 24. Stolen vehicle.

VANDALISM

Dewdrop Way, 7100 block, Aug. 27.

Old Colony Dr. S., 8500 block, Aug. 28.

Taft Rd., 4900 block, Aug. 24.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Baltimore Ave., 10800 block, Aug. 29.

Cherry Hill Rd., 11400 block, Aug. 24.

ROBBERY

Baltimore Ave., 10400 block, Aug. 28. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Mid Atlantic Blvd., 13400 block, Aug. 28.

Rhode Island Ave., 10400 block, Aug. 26.

THEFTS

Baltimore Ave., 10400 block, Aug. 24. From auto.

Calverton Blvd., 3900 block, Aug. 29. From auto.

Distribution Dr., 6800 block, Aug. 28. From auto.

Frederick Ave., 11400 block, Aug. 30. From auto.

Innisbrook Dr., 12800 block, Aug. 30. From auto.

Muirkirk Rd., 9600 block, Aug. 24. From auto.

Quimby Ave., 4600 block, Aug. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Ascot Lane, 8900 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Boise Rd., 9900 block, Aug. 24. Stolen vehicle.

Somerset Ave., 11300 block, Aug. 28. Stolen vehicle.

VANDALISM

Konterra Dr., 13400 block, Aug. 27.

Manheim Ave., 4800 block, Aug. 26.

Snowden Rd., 10300 block, Aug. 27.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Old Fort Rd., 12700 block, Aug. 28.

Windbrook Dr., 12900 block, Aug. 28.

Wrigley Pl., 900 block, Aug. 26.

BREAK-INS

Hatton Point Rd., 12300 block, Aug. 29. Residential.

Huron St., 16700 block, Aug. 30. Residential.

THEFTS

Brinton Way, 15500 block, Aug. 26. From auto.

Livingston Rd., 15700 block, Aug. 26. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Fort Washington Rd., 11100 block, Aug. 24. Stolen vehicle.

Livingston Rd., 15700 block, Aug. 29. Stolen vehicle.

Sero Estates Dr., 1000 block, Aug. 23. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Edmonston Rd., 9300 block, Aug. 25.

Edmonston Terr., 9100 block, Aug. 28.

ROBBERIES

Cherrywood Lane, 5900 block, Aug. 27. Armed robbery.

Cherrywood Terr., 5800 block, Aug. 26. Carjacking.

Springhill Ct., 6200 block, Aug. 28. Strong arm robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Ct., 6100 block, Aug. 23.

Breezewood Ct., 6100 block, Aug. 27.

Centerway Rd., 100 block, Aug. 27.

Cherrywood Lane, 5900 block, Aug. 23.

Greenbelt Rd., 6000 block, Aug. 27.

Greenbelt Rd., 6100 block, Aug. 26. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6200 block, Aug. 26. Trespassing.

Greenbelt Rd., 6200 block, Aug. 28. Trespassing.

Greenbelt Rd., 7500 block, Aug. 29.

Greenbury Dr., 7900 block, Aug. 24.

Hanover Pkwy., 6900 block, Aug. 23.

Mandan Rd., 7800 block, Aug. 24.

Springhill Ct., 6200 block, Aug. 27.

VEHICLE THEFTS

Breezewood Ct., 6100 block, Aug. 24.

Hanover Pkwy., 6900 block, Aug. 23.

VANDALISM

Cherrywood Lane, 5800 block, Aug. 23. Malicious destruction.

Hanover Pkwy., 7700 block, Aug. 26. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 29. Female assaulted in clinic by boyfriend.

Kirkwood Pl., 2600 block, Sept. 4.

ROBBERY

Belcrest Center Dr., 2900 block, Sept. 4. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Hamilton St., 2900 block, Aug. 28. Trespassing.

Hamilton St., 2900 block, Aug. 28. Trespassing.

Hamilton St., 2900 block, Aug. 28. Trespassing.

Hamilton St., 3000 block, Aug. 28. Trespassing.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Aug. 31. Trespassing.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Sept. 5. Trespassing.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 22. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 24. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 28. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 29. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 30.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 4. Shoplifting.

38th Ave., 5400 block, Sept. 4. Burglary.

THEFTS

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 30. From auto.

Gallatin St., 3600 block, Sept. 4. From auto.

Hamilton St., 3000 block, Aug. 28. From auto.

Oglethorpe St., 4400 block, Aug. 28. From auto.

Oglethrope St., 4100 block, Aug. 28. From auto.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 30. From auto.

42nd Ave., 5800 block, Aug. 14. From auto.

VEHICLE THEFTS

America Blvd., 6500 block, Aug. 29. Stolen vehicle.

VANDALISM

Baltimore Ave., 4900 block, Sept. 3. Vandalism to auto.

Belcrest Rd., 6700 block, Sept. 4.

Jamestown Rd., 5600 block, Sept. 4. Vandalism to auto.

Manorwood Dr., 3500 block, Aug. 27.

Oglethorpe St., 4100 block, Sept. 2. Property damage.

Queensbury Rd., 4000 block, Sept. 2.

West Hwy. E., 3300 block, Aug. 27. Vandalism to auto.

West Hwy. E., 3500 block, Aug. 28. Property damage.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 1. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Londonderry Ct., 8200 block, Aug. 22. With gun.

Second St., 300 block, Aug. 24.

THEFTS/BREAK-INS

Eleventh St., 200 block, Aug. 25.

Fort Meade Rd., 9600 block, Aug. 25. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Aug. 23. Theft from motor vehicle.

Greenhill Ave., 500 block, Aug. 25.

Montgomery St., 1100 block, Aug. 25. Theft from motor vehicle.

Montrose Ave., 300 block, Aug. 27. From building.

Montrose Ave., 1100 block, Aug. 28. Theft from motor vehicle.

Washington Blvd., 300 block, Aug. 27. Burglary with forced entry.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 14700 block, Aug. 23. Motor vehicle theft reported.

Fourth St., 14700 block, Aug. 23. Motor vehicle theft reported.

Fourth St., 14700 block, Aug. 24. Motor vehicle theft reported.