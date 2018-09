Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Annapolis Rd., 7500 block, Sept. 2.

Metzerott Rd., 1800 block, Sept. 1.

New Hampshire Ave., 6300 block, Sept. 4.

ROBBERIES

Baltimore Ave., 8700 block, Sept. 2.

Kanawha St., 1400 block, Sept. 2.

Merrimac Dr., 1300 block, Sept. 2.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 7500 block, Sept. 3.

Eastern Ave., 5900 block, Sept. 1.

Furman Pkwy., 6900 block, Aug. 31.

Knox Rd., 4200 block, Sept. 1.

New Hampshire Ave., 7900 block, Aug. 31.

BREAK-INS

Berwyn Rd., 5000 block, Aug. 31. Residential.

Langley Way, 1800 block, Sept. 2. Residential.

THEFTS

18T Ave., 7000 block, Sept. 5. From auto.

55th Ave., 3400 block, Sept. 1. From auto.

Annapolis Rd., 5400 block, Sept. 1. From auto.

Fairoak Ave., 800 block, Sept. 3. From auto.

Greenvale Pkwy., 6600 block, Sept. 3. From auto.

Guilford Dr., 4200 block, Sept. 4. From auto.

Kilmer St., 6400 block, Sept. 4. From auto.

Macbeth St., 5400 block, Sept. 1. From auto.

Merrimac Dr., 1400 block, Aug. 31. From auto.

Parkwood St., 6700 block, Sept. 3. From auto.

Red Top Rd., 6800 block, Aug. 31. From auto.

University Blvd., 1800 block, Aug. 31. From auto.

University Blvd., 2200 block, Sept. 2. From auto.

Warner Ave., 4000 block, Sept. 1. From auto.

West Park Dr., 7200 block, Sept. 5. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

56th Ave., 5400 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

VANDALISM

Lewisdale Dr., 2200 block, Sept. 3.

Rittenhouse St., 2000 block, Sept. 2.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

THEFTS/BREAK-INS

94th Ave., 6400 block, Sept. 3.

Bentwaters Dr., 13900 block, Sept. 1.

Canyonview Dr., 4200 block, Sept. 6.

Crain Hwy. SE, 100 block, Sept. 5.

Darcy Rd., 9300 block, Aug. 31.

Fairwood Pkwy., 12500 block, Sept. 4.

Largo Center Dr., 800 block, Sept. 2.

Queen Anne Rd., 17800 block, Sept. 4.

Spring Foal Ct., 4300 block, Aug. 31.

Stockbridge Ct., 4400 block, Sept. 3.

BREAK-INS

Mandarin Dr., 1000 block, Sept. 4.

Woodside Dr., 7000 block, Sept. 5. Residential.

THEFTS

Garden Gate Lane, 200 block, Sept. 5. From auto.

Harry S Truman Dr., 100 block, Sept. 6. From auto.

Manor House Dr., 800 block, Sept. 3. From auto.

McCormick Dr., 1600 block, Aug. 31. From auto.

Rolling View Dr., 9200 block, Sept. 5. From auto.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, Aug. 31. From auto.

Wyatt Dr., 9400 block, Sept. 2. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Palamar Turn, 7000 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

VANDALISM

Aerospace Rd., 10100 block, Sept. 3.

Greenbelt Rd., 8500 block, Sept. 5.

Holladay Tyler Rd., 7100 block, Sept. 2.

Wimbleton St., 11900 block, Sept. 3.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Arnold Rd., 4400 block, Sept. 5. Shooting reported.

Byers St., 4100 block, Sept. 3.

Capitol Heights Blvd., 900 block, Sept. 5. Weapon reported.

Donnell Dr., 3300 block, Sept. 2.

Silver Hill Rd., 5400 block, Sept. 3.

Silver Hill Rd., 5500 block, Aug. 31.

ROBBERY

Seat Pleasant Dr., 6300 block, Sept. 1.

THEFTS/BREAK-INS

Bain Dr., 700 block, Sept. 6.

Brooks Dr., 2600 block, Sept. 6.

Donnell Dr., 3300 block, Aug. 31.

Giddings Dr., 7000 block, Sept. 2.

Hil Mar Dr., 6300 block, Sept. 6.

Martin Luther King Junior Hwy., 6700 block, Sept. 2.

Martin Luther King Junior Hwy., 7000 block, Sept. 5.

Parkland Ct., 6000 block, Aug. 31.

Rolling Dale Way, 4700 block, Aug. 31.

Silver Hill Rd., 5800 block, Sept. 5.

Victory Lane, 3000 block, Sept. 4.

BREAK-INS

Burnside Rd., 7800 block, Aug. 31. Residential.

Clovis Ave., 1200 block, Sept. 1. Residential.

Jutewood Ave., 1500 block, Sept. 6. Residential.

Walker Mill Rd., 7400 block, Sept. 2. Residential.

THEFTS

Ardwick Ardmore Rd., 8400 block, Aug. 31. From auto.

Brooks Dr., 2000 block, Sept. 1. From auto.

Cabin Branch Rd., 300 block, Sept. 5. From auto.

Cindy Lane, Unit block, Sept. 1. From auto.

Cindy Lane, Unit block, Sept. 1. From auto.

Donnell Dr., 3400 block, Sept. 5. From auto.

Heath St., 4500 block, Sept. 3. From auto.

Hil Mar Dr., 6400 block, Sept. 4. From auto.

Marlboro Pike, 5300 block, Sept. 4. From auto.

Marlboro Pike, 7600 block, Sept. 3. From auto.

Mountain Lake Pl., 6800 block, Sept. 5. From auto.

Oakwood Lane, 2000 block, Sept. 2. From auto.

Parkland Ct., 6000 block, Aug. 31. From auto.

Silver Hill Rd., 5900 block, Sept. 3. From auto.

Steve Dr., 8000 block, Sept. 1. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Sept. 1. From auto.

Walker Mill Rd., 6600 block, Sept. 4. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Beechnut Rd., 7900 block, Aug. 31. Stolen vehicle.

Belgreen St., 5200 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 7000 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Regency Pkwy., 3800 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

Walker Mill Rd., 7400 block, Sept. 5. Stolen vehicle.

Walters Lane, 3100 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Ardwick Ardmore Rd., 8400 block, Sept. 1.

Brooks Dr., 2300 block, Sept. 4.

Fort Dr., 2600 block, Sept. 2.

Lorring Dr., 2700 block, Sept. 5.

Marlboro Pike, 4700 block, Sept. 4.

Rochell Ave., 1900 block, Sept. 1.

Silver Hill Rd., 5800 block, Sept. 3.

Suitland Rd., 4200 block, Sept. 5.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

HOMICIDE

Southview Dr., 1100 block, Sept. 2.

THEFTS/BREAK-INS

Auth Way, 5000 block, Aug. 31.

Branch Ave., 3700 block, Sept. 4.

Kalarama Ct., 9500 block, Sept. 5.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Sept. 3.

Wheeler Rd., 4900 block, Sept. 5.

BREAK-INS

23rd Pkwy., 3500 block, Sept. 1. Residential.

Allentown Rd., 7700 block, Sept. 4. Commercial.

THEFTS

Audrey Lane, 700 block, Sept. 2. From auto.

Branch Ave., 3000 block, Sept. 2. From auto.

Branch Ave., 3000 block, Sept. 2. From auto.

Branch Ave., 3000 block, Sept. 4. From auto.

Brinkley Rd., 2900 block, Sept. 5. From auto.

Curtis Dr., 3300 block, Sept. 3. From auto.

Ivanhoe Rd., 9000 block, Sept. 3. From auto.

Oakwood St., 2100 block, Sept. 5. From auto.

Ridgecrest Dr., 4400 block, Aug. 31. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4000 block, Sept. 6. Stolen vehicle.

23rd Pkwy., 4400 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

27th Ave., 4000 block, Aug. 31. Stolen vehicle.

Beaumont St., 3200 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3200 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

Keating St., 2800 block, Sept. 5. Stolen vehicle.

Lyons St., 4000 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Middleton Lane, 5700 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 3700 block, Aug. 31. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 5600 block, Sept. 5. Stolen vehicle.

VANDALISM

Branch Ave., 3000 block, Sept. 2.

Branch Ave., 3000 block, Sept. 2.

Curtis Dr., 3300 block, Sept. 4.

Southern Ave., 3100 block, Sept. 2.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Surratts Rd., 7500 block, Sept. 2.

Wolverton Lane, 6200 block, Aug. 31.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 6400 block, Sept. 6.

Brandywine Rd., 13700 block, Aug. 31.

BREAK-INS

Crain Hwy. SW, 6300 block, Sept. 4. Commercial.

Horseshoe Rd., 6500 block, Sept. 4. Residential.

Leapley Rd., 6200 block, Sept. 5. Commercial.

Malcolm Rd., 8000 block, Sept. 4. Commercial.

THEFTS

Heathermore Blvd., 8800 block, Sept. 4. From auto.

Oakpost Ct., 7600 block, Sept. 5. From auto.

Sapienza Dr., 8600 block, Sept. 1. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Quiet Brook Lane, 10000 block, Sept. 6. Stolen vehicle.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Maryland Ave. E., 11300 block, Sept. 2.

ROBBERY

Baltimore Ave., 14400 block, Sept. 2. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 11100 block, Sept. 6.

Laurel Bowie Rd., 12700 block, Sept. 6.

Yates Rd., 4500 block, Sept. 6.

BREAK-IN

Cherry Lane, 9200 block, Sept. 4. Residential.

THEFTS

Brickyard Blvd., 12400 block, Sept. 6. From auto.

Minnick Rd., 5300 block, Sept. 4. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, Sept. 2. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, Sept. 5. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, Sept. 6. From auto.

VANDALISM

Bellevue St., 13000 block, Sept. 4.

Edinburgh Lane, 13300 block, Sept. 6.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Claggett Run Rd., 14300 block, Sept. 4.

Eucla Dr., 700 block, Sept. 2.

Windbrook Pl., 3800 block, Aug. 31.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Capitol Dr., 6400 block, Sept. 10.

THEFTS/BREAK-INS

Cherrywood Lane, 5500 block, Sept. 11.

Frankfort Pl., 7400 block, Sept. 7.

Greenbelt Rd., 6100 block, Sept. 7. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7600 block, Sept. 10. Shoplifting.

Hanover Pkwy., 6900 block, Sept. 8.

Hanover Pkwy., 7500 block, Sept. 11.

Hanover Pkwy., 7700 block, Sept. 9.

Lakecrest Dr., 8000 block, Sept. 10.

Lakeside Dr., 200 block, Sept. 6.

Mandan Rd., 8000 block, Sept. 11.

Miner St., 8100 block, Sept. 12.

Springhill Terr., 6100 block, Sept. 5.

Westway, 100 block, Sept. 7.

VEHICLE THEFT

Cherrywood Lane, 5800 block, Sept. 11.

VANDALISM

Lake Park Dr., 6600 block, Sept. 10. Malicious destruction.

Springhill Ct., 6200 block, Sept. 10. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

THEFTS/BREAK-INS

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 4. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 7. Shoplifting.

THEFTS

America Blvd., 6500 block, Sept. 4. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Sept. 8. From auto.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Sept. 9. From auto.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 9. From auto.

VANDALISM

Longfellow St., 4500 block, Sept. 3.

Madison St., 3200 block, Sept. 6.

West Hwy. E., 3700 block, Sept. 7.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERY

Washington Blvd., 1000 block, Sept. 8.

THEFTS/BREAK-INS

Carriage Hil Dr., 7200 block, Sept. 6. From building.

Carroll Ave., 300 block, Sept. 8. Theft from motor vehicle.

Dorset Rd., 15600 block, Sept. 11. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Sept. 9. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Sept. 11.

Montrose Ave., 300 block, Sept. 6.

Montrose Ave., 300 block, Sept. 8. Theft from motor vehicle.

Montrose Ave., 300 block, Sept. 11. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT

Kay Ct., 800 block, Sept. 6. Motor vehicle theft reported.