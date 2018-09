Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

66th Ave., 6000 block, Sept. 8. Weapon reported.

New Hampshire Ave., 6800 block, Sept. 11. Weapon reported.

Southern Ave., 1300 block, Sept. 11.

ROBBERIES

24T Ave., 7100 block, Sept. 7.

Baltimore Ave., 7300 block, 31.

West Park Dr., 6800 block, Sept. 13.

THEFTS/BREAK-INS

16T Ave., 8200 block, Sept. 8.

64T Ave., 6000 block, Sept. 8.

Baltimore Ave., 7300 block, Sept. 4.

Baltimore Ave., 9100 block, Sept. 9.

Chillum Rd., 900 block, Aug. 31.

Chillum Rd., 900 block, Sept. 5.

Cypress Creek Dr., 5700 block, Sept. 3.

East-West Hwy., 1800 block, Sept. 13.

Eastern Ave., 5800 block, Sept. 11.

Eastern Ave., 5800 block, Sept. 13.

Eldridge St., 6700 block, Sept. 2.

Hannon St., 2200 block, Sept. 4.

Lehigh Rd., 5000 block, Sept. 10.

New Hampshire Ave., 6800 block, Sept. 11.

Taylor St., 7400 block, Sept. 2.

Tuckerman St., 6200 block, Sept. 4.

Woodlawn Dr., 4800 block, Sept. 12.

BREAK-INS

Annapolis Rd., 7400 block, Sept. 2. Commercial.

Chillum Rd., 900 block, Sept. 10. Commercial.

Saranac St., 2100 block, Sept. 7. Residential.

THEFTS

15th Ave., 8100 block, Sept. 7. From auto.

18th Ave., 7300 block, Sept. 11. From auto.

19th Ave., 9300 block, Sept. 9. From auto.

55th Ave., 3400 block, Sept. 9. From auto.

57T Ave., 3800 block, Sept. 8. From auto.

59th Ave., 5600 block, Sept. 6. From auto.

Baltimore Ave., 9300 block, Sept. 10. From auto.

Belcrest Rd., 6700 block, Sept. 8. From auto.

Chillum Rd., 500 block, Sept. 7. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Aug. 31. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Sept. 9. From auto.

Riggs Rd., 5800 block, Sept. 1. From auto.

Riggs Rd., 5800 block, Sept. 2. From auto.

Riggs Rd., 7900 block, Sept. 7. From auto.

Sargent Rd., 5600 block, Sept. 13. From auto.

Sargent Rd., 6000 block, Sept. 8. From auto.

Sheridan St., 600 block, Sept. 5. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, Sept. 10. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

15th Ave., 8100 block, Sept. 7. Stolen vehicle.

16th Ave., 5400 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

58T Ave., 5200 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

62N Pl., 3700 block, Sept. 6. Stolen vehicle.

Allison St., 6900 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Annapolis Rd., 7500 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

University Blvd., 1400 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

VANDALISM

Calvert St., 2300 block, Sept. 10.

Kennedy St., 5600 block, Sept. 7.

Toledo Terr., 3300 block, Sept. 4.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Annapolis Rd., 9000 block, Sept. 10.

Central Ave., 13700 block, Sept. 6.

Greenbelt Rd., 10500 block, Sept. 4.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9600 block, Aug. 31.

Central Ave., 12100 block, Sept. 3.

Chrysler Dr., 15400 block, Sept. 3.

Enterprise Rd., 3500 block, Sept. 9.

Greenbelt Rd., 8600 block, Sept. 2.

Jumping Way, 11000 block, Sept. 10.

Laurel Bowie Rd., 7400 block, Sept. 1.

Martin Luther King Junior Hwy., 10400 block, Sept. 13.

Wood Ember Dr., 13600 block, Sept. 10.

BREAK-INS

Campus Way S., 10600 block, Sept. 8. Commercial.

Cascade Lane, 10100 block, Sept. 8. Vacant residential.

Good Luck Rd., 9800 block, Sept. 4. Commercial.

Hilton Hill Ct., 6300 block, Sept. 2. Residential.

Sacramento St., 1400 block, Sept. 13. Residential.

Saint Josephs Dr., 2700 block, Sept. 5. Residential.

THEFTS

91st Ave., 4000 block, Sept. 5. From auto.

Aerospace Rd., 9900 block, Sept. 13. From auto.

Booth Bay Way, 11300 block, Sept. 3. From auto.

Copernicus Dr., 9300 block, Sept. 7. From auto.

Copley Lane, 4800 block, Sept. 7. From auto.

Ellerbie St., 5300 block, Sept. 13. From auto.

Franklin Ave., 9600 block, Sept. 10. From auto.

Good Luck Rd., 9700 block, Sept. 13. From auto.

Manor Field Dr., 4300 block, Sept. 5. From auto.

Peachleaf Ct., 12800 block, Sept. 5. From auto.

Town Center Cir., 8900 block, Sept. 7. From auto.

Tulson Lane, 2100 block, Sept. 13. From auto.

Washington Blvd., 9300 block, Sept. 11. From auto.

Woodstream Lane, 6900 block, Sept. 7. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

4T St., 9300 block, Sept. 7. Stolen vehicle.

Kings Tree Dr., 1000 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Aerospace Rd., 10100 block, Sept. 9.

Barberry Ct., Unit block, Sept. 7.

Greenspire Way, 9900 block, Sept. 12.

Philadelphia Way, 4900 block, Sept. 10.

Prince Pl., 10100 block, Aug. 31.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Fable St., 4800 block, Sept. 3.

Hil Mar Dr., 6400 block, Sept. 7.

Normandy Rd., 7600 block, Sept. 11.

ROBBERIES

Barkley Pl., 2300 block, Sept. 7.

Marlboro Pike, 4800 block, Sept. 12. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Central Ave., 7400 block, Aug. 31.

Chapelwood Lane, 1100 block, Sept. 3.

Drum Ave., 1200 block, Aug. 31.

Hampton Park Blvd., 100 block, Sept. 4.

Hampton Park Blvd., 100 block, Sept. 6.

L St., 6400 block, Sept. 12.

Martin Luther King Junior Hwy., 7000 block, Aug. 31.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Sept. 8.

Silver Hill Rd., 4600 block, Sept. 2.

Silver Hill Rd., 4600 block, Sept. 11.

Silver Hill Rd., 5800 block, Sept. 5.

Silver Hill Rd., 5800 block, Sept. 5.

Silver Hill Rd., 5800 block, Sept. 6.

Warfield Dr., 400 block, Sept. 9.

BREAK-INS

75th Ave., 3100 block, Sept. 5. Residential.

Glacier Ave., 1100 block, Sept. 6. Residential.

Quarter Ave., 1700 block, Sept. 10. Residential.

Rochell Ave., 1900 block, Sept. 12. Residential.

Suitland Rd., 4200 block, Sept. 6. Residential.

Walker Mill Rd., 8800 block, Sept. 2. Commercial.

THEFTS

Ardwick Ardmore Rd., 8300 block, Sept. 6. From auto.

Ashwood Dr., 8500 block, Sept. 4. From auto.

Barkley Pl., 2300 block, Sept. 3. From auto.

Barlowe Rd., 7600 block, Sept. 6. From auto.

Bellamy Way, 3100 block, Sept. 6. From auto.

Coleton Ct., 6400 block, Sept. 5. From auto.

Flag Harbor Dr., 7000 block, Sept. 1. From auto.

Mountain Lake Pl., 6800 block, Sept. 5. From auto.

Parkland Ct., 6000 block, Aug. 31. From auto.

Pistachio Lane, 4700 block, Sept. 2. From auto.

Possum Ct., 300 block, Sept. 1. From auto.

Regency Park Ct., 5600 block, Sept. 2. From auto.

Regency Park Ct., 5600 block, Sept. 13. From auto.

Regency Pkwy., 3800 block, Sept. 13. From auto.

Romford Dr., 700 block, Sept. 7. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Sept. 2. From auto.

Suitland Rd., 5100 block, Sept. 13. From auto.

Vermont Ave., 2300 block, Sept. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Barlowe Rd., 7600 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Barlowe Rd., 7600 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

Central Hills Lane, 800 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

County Rd., 2100 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Ellis St., 3800 block, Aug. 31. Stolen vehicle.

Fernham Lane, 8000 block, Sept. 5. Stolen vehicle.

Hawthorne St., 6500 block, Sept. 12. Stolen vehicle.

Heath St., 4600 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5200 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Sept. 12. Stolen vehicle.

Shady Glen Dr., 300 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 3900 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

Warfield Dr., 400 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brooks Dr., 2100 block, Sept. 12.

Clovis Ave., 1200 block, Sept. 8.

Heath St., 4900 block, Sept. 2.

Hil Mar Dr., 6300 block, Aug. 31.

Hil Mar Dr., 6400 block, Aug. 31.

Karen Blvd., 1400 block, Sept. 7.

Pennsy Dr., 3300 block, Sept. 3.

Ritchie Rd., 2700 block, Sept. 5.

Ritchie Rd., 2700 block, Sept. 7.

Silver Hill Rd., 5700 block, Sept. 4.

South Hil Mar Cir., 5700 block, Sept. 12.

Surrey Square Lane, 6000 block, Sept. 12.

Walker Mill Rd., 7300 block, Sept. 8.

Wintergreen Ave., 2400 block, Sept. 6.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

28th Ave., 4000 block, Aug. 31.

Dallas Dr., 3400 block, Sept. 4.

Livingston Rd., 9500 block, Sept. 2.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Sept. 10.

Silver Park Dr., 3600 block, Sept. 2. Shooting reported.

Tucker Rd., 1700 block, Sept. 7.

ROBBERIES

Allentown Rd., 5500 block, Sept. 11.

Brinkley Rd., 3400 block, Sept. 7.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 8100 block, Sept. 4.

Curtis Dr., 3300 block, Sept. 7.

Fair Winds Way, 800 block, Aug. 31.

Huntley Square Dr., 3300 block, Sept. 13.

Indian Head Hwy., 5100 block, Sept. 3.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Sept. 3.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Sept. 13.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Sept. 4.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Sept. 12.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Sept. 7.

Potomac Psge., 100 block, Sept. 4.

Southview Dr., 1500 block, Sept. 4.

BREAK-INS

Allentown Rd., 4800 block, Sept. 12. Commercial.

Beech Rd., 4400 block, Sept. 10. Commercial.

Iverson St., 1300 block, Sept. 10. Residential.

Old Branch Ave., 5700 block, Sept. 7.

Southview Dr., 1300 block, Sept. 10. Residential.

Summerhill Rd., 6500 block, Sept. 12. Residential.

Talmadge Cir., 4200 block, Sept. 12. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, Sept. 2. From auto.

Beech Rd., 4900 block, Sept. 3. From auto.

National Plaza, 100 block, Sept. 1. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Sept. 10. From auto.

Brinkley Rd., 3400 block, Sept. 4. From auto.

Christina Lynn Ct., 2900 block, Sept. 13. From auto.

Curtis Dr., 3300 block, Sept. 3. From auto.

Curtis Dr., 3300 block, Sept. 10. From auto.

Huntley Square Dr., 3300 block, Sept. 13. From auto.

Lloyd Ct., 2900 block, Sept. 11. From auto.

Morris Ave., 5200 block, Sept. 10. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Sept. 3. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Sept. 11. From auto.

River Bend Rd., 400 block, Sept. 4. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, Sept. 9. From auto.

Silver Park Dr., 3500 block, Sept. 5. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

Allentown Rd., 4500 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Allentown Rd., 5700 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Beech Pl., 4900 block, Sept. 11. Stolen vehicle.

Gaither St., 2100 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Glassmanor Dr., 4900 block, Sept. 7. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1100 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brinkley Rd., 3400 block, Sept. 5.

Curtis Dr., 3300 block, Sept. 3.

Weldon Dr., 4200 block, Sept. 3.

Winslow Rd., 300 block, Sept. 5.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULT

Lusbys Lane, 12000 block, Sept. 11.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 6200 block, Sept. 4.

Crestwood Ave., 12400 block, Sept. 10.

Furgang Rd., 10700 block, Sept. 13.

BREAK-INS

Cosca Park Pl., 11500 block, Sept. 7. Residential.

Midland Turn, 9400 block, Sept. 1. Commercial.

Oaklawn Rd., 3300 block, Sept. 13.

THEFTS

Atleigh Lane, 9400 block, Aug. 31. From auto.

Hale Dr., 9400 block, Aug. 31. From auto.

Matapeake Business Dr., 7700 block, Sept. 6. From auto.

Mike Shapiro Dr., 8600 block, Sept. 5. From auto.

Old Branch Ave., 6800 block, Sept. 4. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brandywine Rd., 9700 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Brandywine Rd., 14100 block, Sept. 11. Stolen vehicle.

Foxley Rd., 6600 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Cherry Lane, 8700 block, Sept. 5. Weapon reported.

Finsbury Ct., 13300 block, Sept. 12. Weapon reported.

Rhode Island Ave., 10400 block, Sept. 7.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 13400 block, Sept. 2.

Beltsville Dr., 11700 block, Sept. 5.

Beltsville Dr., 11700 block, Sept. 10.

Southard Dr., 10300 block, Sept. 8.

THEFTS

Baltimore Ave., 13500 block, Sept. 4. From auto.

Boise Rd., 9900 block, Sept. 11. From auto.

Brickyard Blvd., 12400 block, Sept. 6. From auto.

Cherry Lane, 8700 block, Sept. 6. From auto.

Conway Rd., 12300 block, Sept. 12. From auto.

Knott St., 4300 block, Aug. 31. From auto.

Powder Mill Rd., 4000 block, Sept. 2. From auto.

Snowden Oaks Pl., 8400 block, Sept. 13. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Barnsley Ct., 8800 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

Briarwood Dr., 13900 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

VANDALISM

Larchdale Rd., 13100 block, Sept. 7.

Twinlakes Dr., 11900 block, Sept. 11.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 9500 block, Sept. 12.

East Swan Creek Rd., 900 block, Sept. 3.

Farmington Rd., 700 block, Sept. 7.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Fort Washington Rd., 11100 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

Livingston Rd., 11000 block, Sept. 12. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Capitol Dr., 6400 block, Sept. 10.

THEFTS/BREAK-INS

Cherrywood Lane, 5500 block, Sept. 11.

Frankfort Pl., 7400 block, Sept. 7.

Greenbelt Rd., 6100 block, Sept. 7. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7600 block, Sept. 10. Shoplifting.

Hanover Pkwy., 6900 block, Sept. 8.

Hanover Pkwy., 7500 block, Sept. 11.

Hanover Pkwy., 7700 block, Sept. 9.

Lakecrest Dr., 8000 block, Sept. 10.

Lakeside Dr., 200 block, Sept. 6.

Mandan Rd., 8000 block, Sept. 11.

Miner St., 8100 block, Sept. 12.

Springhill Terr., 6100 block, Sept. 5.

Westway, 100 block, Sept. 7.

VEHICLE THEFT

Cherrywood Lane, 5800 block, Sept. 11.

VANDALISM

Lake Park Dr., 6600 block, Sept. 10. Malicious destruction.

Springhill Ct., 6200 block, Sept. 10. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Ave, 3800 block, Sept. 16. Victim stated she was assaulted by ex-boyfriend.

Sentinel Dr., 3100 block, Sept. 15. Victim assaulted by stranger met on dating application.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 14. Suspect arrested for spraying victim with pepper spray.

ROBBERY

31st Ave. and La00 At Pl., Sept. 13. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Ager Rd., 5400 block, Sept. 15. Trespassing.

Ager Rd., 5600 block, Sept. 17. Unknnown suspects rammed garage door and made entry.

Hamilton St., 2900 block, Sept. 11. Trespassing.

Hamilton St., 2900 block, Sept. 16. Trespassing.

Hamilton St., 3000 block, Sept. 14. Trespassing.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 6. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 10. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 10. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 12. Shoplifting.

THEFTS

Belcrest Rd., 6500 block, Sept. 13. From auto.

Hamilton St., 3000 block, Sept. 15. From auto.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Sept. 9. From auto.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 12. From auto.

VANDALISM

Oneida Pl., 3900 block, Sept. 16. Vandalism to auto.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 5. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERY

Washington Blvd., 1000 block, Sept. 8.

THEFTS/BREAK-INS

Carriage Hil Dr., 7200 block, Sept. 6. From building.

Carroll Ave., 300 block, Sept. 8. Theft from motor vehicle.

Dorset Rd., 15600 block, Sept. 11. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Sept. 9. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Sept. 11.

Montrose Ave., 300 block, Sept. 6.

Montrose Ave., 300 block, Sept. 8. Theft from motor vehicle.

Montrose Ave., 300 block, Sept. 11. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT

Kay Ct., 800 block, Sept. 6. Motor vehicle theft reported.