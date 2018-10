Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Hamilton St., 5700 block, Sept. 21.

New Hampshire Ave., 6800 block, Sept. 11. Weapon reported.

Riggs Rd., 9800 block, Sept. 23.

Royal Crest Dr., 8800 block, Sept. 25.

Southern Ave., 1300 block, Sept. 11.

University Blvd., 2300 block, Sept. 22. Weapon reported.

ROBBERIES

14th Ave., 8200 block, Sept. 22.

68th Pl., 4700 block, Sept. 27.

Madison St., 1500 block, Sept. 21.

Mineola Rd., 5000 block, Sept. 25.

Nicholson St., 1400 block, Sept. 20.

Riverdale Rd., 6800 block, Sept. 22.

THEFTS/BREAK-INS

52nd Ave., 3400 block, Sept. 26.

63rd Pl., 6100 block, Sept. 26.

64th Ave., 6000 block, Sept. 8.

Adelphi Rd., 8300 block, Sept. 26.

Baltimore Ave., 10200 block, Sept. 21.

Chillum Rd., 2400 block, Sept. 22.

East-West Hwy., 1800 block, Sept. 26.

Eastern Ave., 5800 block, Sept. 11.

Ellin Rd., 4900 block, Sept. 24.

Guilford Rd., 4500 block, Sept. 24.

Kenilworth Ave., 2400 block, Sept. 21.

Lehigh Rd., 4400 block, Sept. 26.

Merrimac Dr., 1900 block, Sept. 22.

Powhatan St., 6600 block, Sept. 24.

Rhode Island Ave., 9500 block, Sept. 26.

University Blvd., 1800 block, Sept. 26.

Wilhelm Dr., 7500 block, Sept. 27.

Woodberry St., 2400 block, Sept. 21.

Woodlawn Dr., 4800 block, Sept. 12.

BREAK-INS

Balfour Dr., 6300 block, Sept. 26. Residential.

Charleston Pl., 2200 block, Sept. 27. Residential.

Chillum Rd., 900 block, Sept. 10. Commercial.

Legation Rd., 1400 block, Sept. 24. Residential.

Norton Rd., 1700 block, Sept. 27. Residential.

Stockton Lane, 6600 block, Sept. 23. Residential.

THEFTS

14th Ave., 8000 block, Sept. 21. From auto.

15th Pl., 8200 block, Sept. 23. From auto.

16th Ave., 5400 block, Sept. 25. From auto.

16th Ave., 5400 block, Sept. 26. From auto.

49th Ave., 9500 block, Sept. 22. From auto.

55th Ave., 3400 block, Sept. 9. From auto.

Baltimore Ave., 10100 block, Sept. 21. From auto.

Carters Lane, 5500 block, Sept. 21. From auto.

Cherokee St., 2400 block, Sept. 22. From auto.

East-West Hwy., 5700 block, Sept. 26. From auto.

Highview Terr., 7000 block, Sept. 24. From auto.

Kanawha St., 1500 block, Sept. 22. From auto.

Lackawanna St., 2600 block, Sept. 24. From auto.

Lebanon St., 1200 block, Sept. 25. From auto.

Lebanon St., 1700 block, Sept. 23. From auto.

Lynmont Dr., 9300 block, Sept. 27. From auto.

Madison Way, 5400 block, Sept. 27. From auto.

Queens Chapel Rd., 2400 block, Sept. 24. From auto.

Riverdale Rd., 6800 block, Sept. 25. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, Sept. 10. From auto.

Warner Ave., 4000 block, Sept. 26. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

53rd Pl., 5000 block, Sept. 23. Stolen vehicle.

Greenvale Pkwy., 6800 block, Sept. 27. Stolen vehicle.

Riggs Rd., 5800 block, Sept. 24. Stolen vehicle.

Riggs Rd., 7900 block, Sept. 22. Stolen vehicle.

Riverdale Rd., 6800 block, Sept. 27. Stolen vehicle.

Toledo Pl., 3200 block, Sept. 21. Stolen vehicle.

Toledo Pl., 3200 block, Sept. 22. Stolen vehicle.

Warner Ave., 3900 block, Sept. 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

12th Ave., 8300 block, Sept. 27.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Sept. 21.

Fordham St., 2400 block, Sept. 27.

Greenlawn Dr., 500 block, Sept. 27.

Jenifer St., 1500 block, Sept. 26.

Sheridan St., 600 block, Sept. 27.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

HOMICIDE

Central Ave., 18800 block, Sept. 25.

ASSAULT

Philadelphia Ct., 9700 block, Sept. 24.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9400 block, Sept. 21.

Ardwick Ardmore Rd., 10000 block, Sept. 21.

Barrington Ct., 1800 block, Sept. 27.

Central Ave., 12100 block, Sept. 23.

Commerce Ct., 15800 block, Sept. 26.

Courtside Rd., 3200 block, Sept. 23.

Cypress Point Ct., 11200 block, Sept. 24.

Enterprise Rd., 3500 block, Sept. 9.

Fraser Fir Ct., 1700 block, Sept. 21.

Greenbelt Rd., 10500 block, Sept. 21.

Joyceton Dr., 10500 block, Sept. 24.

Lanham Severn Rd., 9400 block, Sept. 26.

Martin Luther King Jr. Hwy., 10400 block, Sept. 13.

Reverend Davis Dr., 4400 block, Sept. 21.

Trebing Lane, 1000 block, Sept. 25.

Vista Grande Dr., 10600 block, Sept. 25.

BREAK-INS

Bald Hill Rd., 10100 block, Sept. 24. Residential.

Hall Rd., 15200 block, Sept. 25. Commercial.

THEFTS

Aerospace Rd., 9900 block, Sept. 13. From auto.

Burton Lane, 8400 block, Sept. 21. From auto.

Crandall Rd., 8900 block, Sept. 22. From auto.

Franklin Ave., 9600 block, Sept. 10. From auto.

Grey Eagle Dr., 8300 block, Sept. 25. From auto.

Largo Dr. W., 9400 block, Sept. 26. From auto.

Robert Bowie Dr., 2000 block, Sept. 26. From auto.

Swanscombe Loop., 15800 block, Sept. 24. From auto.

Trotter Terr., 12300 block, Sept. 25. From auto.

Tulson Lane, 2100 block, Sept. 13. From auto.

Washington Blvd., 9300 block, Sept. 11. From auto.

Westphalia Rd., 9800 block, Sept. 25. From auto.

Whitfield Chapel Rd., 5100 block, Sept. 24. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Broom Lane, 10300 block, Sept. 21. Stolen vehicle.

Good Luck Rd., 9900 block, Sept. 24. Stolen vehicle.

Martin Luther King Jr. Hwy., 9800 block, Sept. 25. Stolen vehicle.

Utica Pl., 9200 block, Sept. 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Aerospace Rd., 10100 block, Sept. 9.

Annapolis Rd., 9400 block, Sept. 21.

Apollo Dr., 9800 block, Sept. 25.

Garson Terr., 10300 block, Sept. 21.

Glen Ave., 5700 block, Sept. 27.

Halloway, 3600 block, Sept. 26.

Hampshire Hall Ct., 14600 block, Sept. 25.

Joyceton Way, 100 block, Sept. 25.

Largo Rd., 300 block, Sept. 26.

Philadelphia Way, 4900 block, Sept. 10.

Reverend Rainsford Ct., 14100 block, Sept. 24.

Ryon Rd., 4200 block, Sept. 25.

Woodberry St., 9300 block, Sept. 24.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Ewing Ave., 2300 block, Sept. 23. Weapon reported.

Normandy Rd., 7600 block, Sept. 11.

Silver Hill Rd., 5800 block, Sept. 26.

ROBBERIES

Cedarleaf Ave., 500 block, Sept. 22.

Marlboro Pike, 4800 block, Sept. 12. Commercial.

Nalley Rd., 800 block, Sept. 22.

Pennsylvania Ave., 6400 block, Sept. 25.

THEFTS/BREAK-INS

Asheville Rd., 1300 block, Sept. 26.

Barlowe Rd., 7600 block, Sept. 25.

Barlowe Rd., 7600 block, Sept. 27.

Brightseat Rd., 2200 block, Sept. 27.

Cindy Lane, Unit block, Sept. 24.

Clovis Ave., 1100 block, Sept. 25.

Donnell Dr., 3400 block, Sept. 20.

Fedex Way, 1600 block, Sept. 23.

Glen Willow Dr., 1100 block, Sept. 21.

Landover Rd., 7300 block, Sept. 24.

Marlboro Pike, 4800 block, Sept. 25.

Marlboro Pike, 5200 block, Sept. 26.

Marlboro Pike, 7700 block, Sept. 25.

Marlboro Pike, 7700 block, Sept. 27.

Pennsylvania Ave., 6400 block, Sept. 24.

Silver Hill Rd., 4900 block, Sept. 22.

Silver Hill Rd., 5700 block, Sept. 21.

Wilberforce Ct., 1100 block, Sept. 27.

BREAK-INS

Carmody Hills Dr., 500 block, Sept. 21. Residential.

Columbia Ave., 2200 block, Sept. 23. Residential.

Coolidge St., 5600 block, Sept. 25. Residential.

Emo St., 5100 block, Sept. 27. Vacant residential.

Pennsylvania Ave., 6400 block, Sept. 22. Residential.

Rochell Ave., 1900 block, Sept. 12. Residential.

Silver Hill Rd., 5200 block, Sept. 22.

Surrey Square Lane, 6200 block, Sept. 27. Residential.

THEFTS

Brooks Dr., 2300 block, Sept. 22. From auto.

Caslon Way, 1000 block, Sept. 26. From auto.

Electric Ave., 1500 block, Sept. 25. From auto.

Hampton Park Blvd., 100 block, Sept. 27. From auto.

Kipling Pkwy., 7700 block, Sept. 24. From auto.

Lakehurst Ave., 2600 block, Sept. 24. From auto.

Marlboro Pike, 4700 block, Sept. 26. From auto.

Marlboro Pike, 5500 block, Sept. 21. From auto.

Pemberell Pl., 2300 block, Sept. 26. From auto.

Pinevale Ave., 3500 block, Sept. 21. From auto.

Regency Park Ct., 5600 block, Sept. 13. From auto.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Sept. 27. From auto.

Southern Ave., 3900 block, Sept. 27. From auto.

Virginia Ave., 2400 block, Sept. 25. From auto.

Wilburn Dr., 6800 block, Sept. 26. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Alberta Dr., 1300 block, Sept. 27. Stolen vehicle.

Duel Pl., 5100 block, Sept. 26. Stolen vehicle.

Heath St., 4800 block, Sept. 21. Stolen vehicle.

Hil Mar Dr., 6400 block, Sept. 22. Stolen vehicle.

Hil Mar Dr., 6500 block, Sept. 21. Stolen vehicle.

Mann St., 4700 block, Sept. 23. Stolen vehicle.

Nova Ave., 1500 block, Sept. 24. Stolen vehicle.

Nye St., 1400 block, Sept. 22. Stolen vehicle.

Old Central Ave., 6100 block, Sept. 22. Stolen vehicle.

Ritchboro Rd., 8500 block, Sept. 24. Stolen vehicle.

Shady Glen Dr., 300 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5500 block, Sept. 25. Stolen vehicle.

Suffolk Ave., 500 block, Sept. 23. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 4200 block, Sept. 26. Stolen vehicle.

West St., 3700 block, Sept. 25. Stolen vehicle.

Wilburn Dr., 6800 block, Sept. 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

Cross St., 7100 block, Sept. 26.

Dutch Village Dr., 1700 block, Sept. 27.

Heath St., 4900 block, Sept. 21.

South Hil Mar Cir., 5700 block, Sept. 12.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULT

Carswell Ave., 5200 block, Sept. 22. Weapon reported.

ROBBERIES

Afton St., 2200 block, Sept. 22.

Allentown Rd., 5500 block, Sept. 11.

Audrey Lane, Unit block, Sept. 27. Commercial.

Iverson Pl., 4800 block, Sept. 25. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

23rd Pkwy., 4400 block, Sept. 22.

Lanier Ave., 5500 block, Sept. 27.

Livingston Rd., 9400 block, Sept. 21.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Sept. 13.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Sept. 12.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Sept. 23.

Southern Ave., 3100 block, Sept. 27.

BREAK-INS

23rd Pkwy., 4400 block, Sept. 25. Residential.

Auth Rd., 5300 block, Sept. 27. Residential.

Auth Rd., 5400 block, Sept. 27. Residential.

Beech Rd., 4400 block, Sept. 10. Commercial.

Corning Ave., 2400 block, Sept. 24. Residential.

Iverson St., 1300 block, Sept. 10. Residential.

Livingston Rd., 9400 block, Sept. 25. Commercial.

Livingston Rd., 9400 block, Sept. 26. Commercial.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Sept. 24. Commercial.

THEFTS

25th Pl., 3500 block, Sept. 26. From auto.

26th Ave., 3800 block, Sept. 21. From auto.

Alice Ave., 2200 block, Sept. 27. From auto.

Audrey Lane, 600 block, Sept. 25. From auto.

Auth Rd., 5000 block, Sept. 24. From auto.

Beech Rd., 4900 block, Sept. 27. From auto.

Beech Rd., 5300 block, Sept. 21. From auto.

Bluffwood Ct., 800 block, Sept. 27. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Sept. 10. From auto.

Curtis Dr., 3300 block, Sept. 27. From auto.

Fort Foote Rd., 9100 block, Sept. 27. From auto.

Indian Head Hwy., 5100 block, Sept. 27. From auto.

Jameson St., 2000 block, Sept. 23. From auto.

Kennebec St., 1100 block, Sept. 21. From auto.

Morris Ave., 5200 block, Sept. 10. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Sept. 27. From auto.

Oxon Hill Rd., 6400 block, Sept. 24. From auto.

Palmer Rd., 1200 block, Sept. 21. From auto.

River Bend Rd., 200 block, Sept. 25. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4400 block, Sept. 27. From auto.

Waterfront St., 200 block, Sept. 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 5700 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Beech Pl., 4900 block, Sept. 11. Stolen vehicle.

Bock Terr., 6500 block, Sept. 24. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3700 block, Sept. 27. Stolen vehicle.

Callaway St., 2000 block, Sept. 26. Stolen vehicle.

Cremen Rd., 4700 block, Sept. 23. Stolen vehicle.

Gaither St., 2100 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Iverson St., 1400 block, Sept. 26. Stolen vehicle.

Keating St., 2400 block, Sept. 22. Stolen vehicle.

Livingston Rd., 7600 block, Sept. 21. Stolen vehicle.

Locksley Rd., 9100 block, Sept. 25. Stolen vehicle.

Military Post Ct., 8700 block, Sept. 21. Stolen vehicle.

Olson St., 2300 block, Sept. 27. Stolen vehicle.

Riviera St., 3700 block, Sept. 25. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Sept. 26. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1300 block, Sept. 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

23rd Pkwy., 4400 block, Sept. 21.

Southview Dr., 1200 block, Sept. 21.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Aaron Lane, 6400 block, Sept. 22.

Lusbys Lane, 12000 block, Sept. 11.

THEFTS/BREAK-INS

Crestwood Ave., 12400 block, Sept. 10.

Matapeake Business Dr., 7600 block, Sept. 23.

Old Branch Ave., 7600 block, Sept. 21.

Woodyard Rd., 8900 block, Sept. 25.

BREAK-INS

Crain Hwy. SE, 9500 block, Sept. 26. Commercial.

Oaklawn Rd., 3300 block, Sept. 13.

Robert Crain Hwy., 11100 block, Sept. 24. Commercial.

Tam O’Shanter Dr., 9700 block, Sept. 27.

Woodyard Rd., 7700 block, Sept. 25. Commercial.

THEFTS

Branch Ave., 8700 block, Sept. 24. From auto.

Fishing Creek Way, 7700 block, Sept. 27. From auto.

Heartwood Lane, 7700 block, Sept. 25. From auto.

Oakpost Ct., 7500 block, Sept. 26. From auto.

Old Branch Ave., 7600 block, Sept. 22. From auto.

Surratts Rd., 7500 block, Sept. 27. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Alderney Pl., 5200 block, Sept. 23. Stolen vehicle.

Brandywine Rd., 14100 block, Sept. 11. Stolen vehicle.

Charred Oak Dr., 3800 block, Sept. 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

Colwell Dr., 16300 block, Sept. 23.

Crain Hwy. SE, 7600 block, Sept. 24.

Crain Hwy. SE, 15900 block, Sept. 27.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Cherry Hill Rd., 11300 block, Sept. 25.

Cherry Hill Rd., 11400 block, Sept. 26.

Finsbury Ct., 13300 block, Sept. 12. Weapon reported.

Laurel Bowie Rd., 12600 block, Sept. 24.

ROBBERY

Cherry Hill Rd., 11400 block, Sept. 26.

THEFTS/BREAK-INS

Beltsville Dr., 11700 block, Sept. 10.

Beltsville Dr., 11700 block, Sept. 24.

Evans Trail, 11200 block, Sept. 21.

Laurel Bowie Rd., 12700 block, Sept. 24.

Laurel Bowie Rd., 12700 block, Sept. 27.

Lincoln Ave., 4500 block, Sept. 24.

North Point Lane, 12700 block, Sept. 27.

Powder Mill Rd., 3600 block, Sept. 22.

THEFTS

34th Pl., 11600 block, Sept. 22. From auto.

Baltimore Ave., 10900 block, Sept. 24. From auto.

Barbara Dr., 4600 block, Sept. 27. From auto.

Conway Rd., 12300 block, Sept. 12. From auto.

Evans Trail, 11200 block, Sept. 27. From auto.

Howard Ave., 5000 block, Sept. 24. From auto.

Laurel Bowie Rd., 12500 block, Sept. 25. From auto.

Montpelier Dr., 8600 block, Sept. 24. From auto.

Old Baltimore Pike, 12000 block, Sept. 24. From auto.

Powder Mill Rd., 4000 block, Sept. 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

35th Ave., 11600 block, Sept. 22. Stolen vehicle.

Barbara Dr., 4600 block, Sept. 27. Stolen vehicle.

Briarwood Dr., 13900 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

Golden Oak Dr., 13000 block, Sept. 22. Stolen vehicle.

Powder Mill Rd., 3100 block, Sept. 23. Stolen vehicle.

South Laurel Dr., 11700 block, Sept. 24. Stolen vehicle.

VANDALISM

Barbara Dr., 4600 block, Sept. 27.

Claxton Dr., 13000 block, Sept. 27.

Evans Trail, 11200 block, Sept. 27.

Ledbury Ct., 14100 block, Sept. 27.

Mallard Dr., 9800 block, Sept. 26.

Mark Pl., 8900 block, Sept. 25.

Mistletoe Spring Rd., 13000 block, Sept. 25.

Saint Marys St., 4700 block, Sept. 22.

Sweitzer Lane, 14700 block, Sept. 21.

Sweitzer Lane, 15100 block, Sept. 21.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Fort Washington Rd., 11100 block, Sept. 27.

Old Fort Rd., 12700 block, Sept. 21.

Old Fort Rd., 12700 block, Sept. 25.

Traverse Way, 9600 block, Sept. 27.

Windbrook Dr., 12900 block, Sept. 21.

BREAK-INS

Livingston Rd., 16600 block, Sept. 23. Residential.

Livingston Rd., 16600 block, Sept. 25.

Rose Valley Dr., 2700 block, Sept. 25. Residential.

THEFTS

Kidder Rd., 2900 block, Sept. 27. From auto.

Shanna Dr., 18400 block, Sept. 24. From auto.

Wedgewood Dr., 9600 block, Sept. 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Indian Head Hwy., 16800 block, Sept. 25. Stolen vehicle.

McKendree Rd., 16400 block, Sept. 25. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Cherrywood Lane, 5800 block, Sept. 21.

ROBBERY

Cherrywood Lane, 5800 block, Sept. 24. Strong-arm robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Dr., 6100 block, Sept. 24.

Cherrywood Terr., 5800 block, Sept. 22.

Edmonston Rd., 9200 block, Sept. 20.

Greenbelt Rd., 6000 block, Sept. 20.

Greenbelt Rd., 6000 block, Sept. 22.

Greenbelt Rd., 6000 block, Sept. 24.

Lakecrest Dr., 8100 block, Sept. 20.

Miner St., 8100 block, Sept. 24.

VEHICLE THEFT

Golden Triangle Dr., 6400 block, Sept. 25.

VANDALISM

Belle Point Dr., 7700 block, Sept. 21. Malicious destruction.

Edmonston Rd., 9100 block, Sept. 23. Malicious destruction.

Greenway Center Dr., 7400 block, Sept. 21. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULT

West Hwy. E., 3700 block, Sept. 20.

ROBBERIES

Belcrest Rd., 6400 block, Sept. 17. Robbery reported.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 23. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Hamilton St., 2900 block, Sept. 18. Trespassing.

Hamilton St., 2900 block, Sept. 20. Trespassing.

Hamilton St., 2900 block, Sept. 20. Trespassing.

Oglethorpe St., 4200 block, Sept. 18. Office break-in.

West Hwy. E., 3300 block, Sept. 21. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 17. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 19. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 20. Shoplifting.

42nd Ave., 5800 block, Sept. 20. Trespassing.

THEFTS

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 13. From auto.

42nd Ave., 6100 block, Sept. 18. From auto.

VEHICLE THEFT

West Hwy. E., 3300 block, Sept. 17. Stolen vehicle.

VANDALISM

West Hwy. E., 3300 block, Sept. 21.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 21.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Blvd., 8000 block, Sept. 23. Theft from motor vehicle.

C St., 100 block, Sept. 25. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 300 block, Sept. 20. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Sept. 12. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Sept. 21. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Sept. 24.

Greenview Dr., 14200 block, Sept. 24. Burglary with forced entry.

Montgomery St., 800 block, Sept. 20.

Olive Branch Way, 7500 block, Sept. 24. From building.

Seventh St., 600 block, Sept. 21.

MOTOR VEHICLE THEFT

Fourth St., 14700 block, Sept. 21. Motor vehicle theft reported.