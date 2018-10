Prince George's County

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

14th Ave., 8000 block, Sept. 29.

New Hampshire Ave., 6300 block, Oct. 4.

Somerset Rd., 5700 block, Sept. 30.

ROBBERIES

15th Ave., 5900 block, Oct. 2.

Annapolis Rd., 7500 block, Sept. 28.

Riverdale Rd., 6800 block, Oct. 1.

THEFTS/BREAK-INS

25th Ave., 6900 block, Oct. 2.

Baltimore Ave., 9500 block, Oct. 3.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Sept. 28.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Sept. 29.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Sept. 30.

Cypress Creek Dr., 5600 block, Oct. 1.

Hartwick Rd., 4300 block, Oct. 2.

Oliver St., 7300 block, Sept. 30.

Paducah Rd., 5000 block, Sept. 29.

University Blvd., 2200 block, Oct. 3.

BREAK-INS

20th Ave., 5400 block, Oct. 3. Residential.

Baltimore Ave., 10100 block, Sept. 28. Residential.

Furman Pkwy., 6600 block, Oct. 2. Residential.

Nicholson St., 1300 block, Oct. 2. Residential.

Parkway Ct., 6500 block, Oct. 2. Residential.

THEFTS

16th Ave., 5400 block, Oct. 4. From auto.

19th Ave., 9300 block, Oct. 3. From auto.

56th Ave., 5200 block, Oct. 3. From auto.

56th Pl., 5000 block, Oct. 3. From auto.

60th Ave., 5100 block, Oct. 3. From auto.

66th Ave., 4700 block, Sept. 30. From auto.

Annapolis Rd., 6300 block, Oct. 3. From auto.

Annapolis Rd., 6500 block, Oct. 4. From auto.

Baltimore Ave., 9300 block, Sept. 28. From auto.

Chillum Rd., 1000 block, Oct. 4. From auto.

College Ave., 5100 block, Oct. 1. From auto.

Flintridge Dr., 5100 block, Oct. 2. From auto.

Fox St., 1900 block, Oct. 3. From auto.

Greenlawn Dr., 500 block, Oct. 4. From auto.

Heidelburg Rd., 6900 block, Oct. 2. From auto.

Jackson St., 5000 block, Oct. 2. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Sept. 28. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Oct. 4. From auto.

Otis St., 6100 block, Oct. 3. From auto.

Parker House Terr., 5600 block, Oct. 3. From auto.

Parker House Terr., 5600 block, Oct. 4. From auto.

Queens Chapel Rd., 2200 block, Oct. 2. From auto.

Queens Chapel Rd., 2600 block, Oct. 4. From auto.

Ray Rd., 1500 block, Oct. 4. From auto.

Riggs Rd., 8900 block, Oct. 4. From auto.

Riverdale Rd., 6500 block, Oct. 3. From auto.

Sheridan St., 600 block, Oct. 1. From auto.

Thurman Ave., 800 block, Oct. 1. From auto.

Toledo Terr., 3500 block, Oct. 3. From auto.

Tuxedo Rd., 5500 block, Sept. 28. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Farragut St., 7000 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

Hamilton St., 5400 block, Oct. 2. Stolen vehicle.

Metzerott Rd., 1800 block, Oct. 3. Stolen vehicle.

Patterson St., 7200 block, Sept. 29. Stolen vehicle.

Riverdale Rd., 6200 block, Oct. 4. Stolen vehicle.

Sligo Pkwy., 6200 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

Somerset Pl., 900 block, Sept. 29. Stolen vehicle.

VANDALISM

10th Pl., 6000 block, Oct. 3.

23rd Ave., 7500 block, Oct. 1.

24th Pl., 6600 block, Sept. 28.

56th Ave., 5400 block, Sept. 30.

68th Ave., 4800 block, Oct. 2.

Avondale Rd., 4800 block, Oct. 2.

Chillum Manor Rd., 1100 block, Oct. 3.

Gallatin St., 5600 block, Oct. 4.

Willow Lane, 9200 block, Oct. 1.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Good Luck Rd., 8400 block, Oct. 1. Weapon reported.

Harry S Truman Dr., 500 block, Sept. 29.

Juniper Dr., 9600 block, Oct. 3.

Lottsford Vista Rd., 3000 block, Oct. 1.

ROBBERY

Good Luck Rd., 9600 block, Oct. 2.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9400 block, Sept. 30.

Capital Centre Blvd., 800 block, Oct. 1.

Essenton Dr., 200 block, Oct. 2.

Exchange Row., 12700 block, Sept. 28.

Hawkweed Ct., 11600 block, Oct. 3.

Hogshead Way, 15100 block, Oct. 4.

Largo Center Dr., 900 block, Oct. 1.

Martin Luther King Jr. Hwy., 10300 block, Sept. 28.

Pentland Hills Dr., 3600 block, Oct. 1.

Rock Spring Dr., 3900 block, Oct. 3.

BREAK-INS

Ashford Dr., 4900 block, Oct. 4. Residential.

Crain Hwy. SE, 100 block, Sept. 30. Commercial.

Woodlawn Blvd., 10600 block, Sept. 28. Residential.

THEFTS

Amberfield Way, 4800 block, Oct. 2. From auto.

Azalea Ct., 100 block, Oct. 1. From auto.

Capital Centre Blvd., 1200 block, Oct. 3. From auto.

Caraway Ct., 1300 block, Sept. 28. From auto.

Castleton Way, 10700 block, Oct. 1. From auto.

Dubarry Ave., 9300 block, Sept. 30. From auto.

Ellerbie Ct., 5600 block, Sept. 28. From auto.

Halloway, 3600 block, Sept. 29. From auto.

Harry S Truman Dr., Unit block, Oct. 1. From auto.

Joyceton Terr., Unit block, Oct. 2. From auto.

Lake Forest Dr., 2400 block, Oct. 3. From auto.

Lottsford Ct., 9600 block, Oct. 3. From auto.

North Berwick Lane, 15200 block, Oct. 3. From auto.

River Walk Terr., 10000 block, Oct. 3. From auto.

Sheridan St., 9200 block, Oct. 1. From auto.

Trotters Glen Dr., 5200 block, Oct. 3. From auto.

Tulip Tree Dr., 9500 block, Oct. 1. From auto.

Worrell Ave., 9500 block, Oct. 1. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Alcona St., 9300 block, Sept. 28. Stolen vehicle.

Broadleaf Dr., 10500 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

Cranford Dr., 11100 block, Oct. 4. Stolen vehicle.

Eleanor Brooke Way, 5300 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

Greenbelt Rd., 8500 block, Sept. 28. Stolen vehicle.

Heartland Ct., 1200 block, Sept. 30. Stolen vehicle.

Kimbark Ave., 9300 block, Sept. 28. Stolen vehicle.

Martin Luther King Jr. Hwy., 10400 block, Oct. 3. Stolen vehicle.

Merikern Lane, 9500 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

Pookey Way, 10500 block, Oct. 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

3rd St., 9200 block, Oct. 2.

91st Ave., 4000 block, Oct. 2.

Ellerbie St., 5400 block, Sept. 28.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Boones Hill Rd., 1200 block, Sept. 28.

Brooks Dr., 2100 block, Sept. 30.

Doewood Lane, 1400 block, Sept. 29.

Forest Glade Lane, 2200 block, Sept. 28.

Rolling Dale Way, 4700 block, Oct. 1.

ROBBERIES

Darel Dr., 2500 block, Oct. 2.

Donnell Dr., 3500 block, Sept. 29. Commercial.

Giddings Dr., 7100 block, Sept. 28.

Marlboro Pike, 4700 block, Oct. 3.

Silver Hill Rd., 4900 block, Sept. 30. Commercial.

Silver Hill Rd., 4900 block, Oct. 2. Commercial.

Silver Hill Rd., 5700 block, Sept. 30. Vehicle.

Southern Ave., 4100 block, Sept. 30. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

Alaking Ct., 9100 block, Oct. 2.

Alaking Ct., 9200 block, Sept. 28.

Arnold Rd., 4400 block, Oct. 4.

Atlee Dr., 900 block, Sept. 28.

Barlowe Rd., 7600 block, Oct. 2.

Barlowe Rd., 7600 block, Oct. 3.

Barlowe Rd., 7600 block, Oct. 4.

Bentonia Ct., 2300 block, Sept. 28.

Brooks Dr., 2300 block, Sept. 29.

Dillon Ct., 1200 block, Sept. 29.

Donnell Dr., 3400 block, Oct. 4.

Donnell Dr., 3700 block, Oct. 2.

Hampton Park Blvd., Unit block, Oct. 1.

Karen Blvd., 1400 block, Oct. 3.

Kent Village Dr., 1900 block, Sept. 28.

Marlboro Pike, 4700 block, Sept. 29.

Martin Luther King Jr. Hwy., 7000 block, Sept. 30.

Meadow Green Terr., 7100 block, Oct. 3.

Nalley Rd., 1200 block, Oct. 4.

Silver Hill Rd., 4600 block, Sept. 28.

Silver Hill Rd., 4900 block, Sept. 30.

Silver Hill Rd., 5800 block, Oct. 2.

Whitney Pl., 2700 block, Sept. 30.

BREAK-INS

Calmos St., 6700 block, Sept. 30. Residential.

Ewing Ave., 2300 block, Sept. 30. Residential.

Marlboro Pike, 5400 block, Sept. 28. Commercial.

Nalley Rd., 1100 block, Sept. 29. Residential.

Walker Mill Rd., 8800 block, Oct. 3. Commercial.

THEFTS

75th Ave., 3100 block, Oct. 2. From auto.

Allendale Dr., 7800 block, Sept. 29. From auto.

Barlowe Rd., 7600 block, Oct. 1. From auto.

Barlowe Rd., 7600 block, Oct. 4. From auto.

Brightseat Rd., 1600 block, Sept. 29. From auto.

Brightseat Rd., 1700 block, Sept. 28. From auto.

Donnell Dr., 3100 block, Oct. 2. From auto.

Edgeworth Dr., 8500 block, Sept. 29. From auto.

Edgeworth Dr., 8500 block, Oct. 3. From auto.

Flag Harbor Dr., 7200 block, Oct. 1. From auto.

Flag Harbor Dr., 7300 block, Sept. 30. From auto.

Glen Willow Dr., 1000 block, Oct. 2. From auto.

Goldleaf Ave., 400 block, Sept. 28. From auto.

Mason St., 7400 block, Oct. 4. From auto.

North Englewood Dr., 5000 block, Sept. 28. From auto.

Pennsylvania Ave., 6300 block, Oct. 2. From auto.

Seton Way, 2200 block, Sept. 29. From auto.

Swann Rd., 3200 block, Oct. 1. From auto.

Wilburn Dr., 6400 block, Oct. 4. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Beaver Heights Lane, 1500 block, Sept. 29. Stolen vehicle.

Central Ave., 8400 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

Chapelwood Lane, 1300 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

Cryden Way, 8000 block, Sept. 30. Stolen vehicle.

Darel Dr., 2500 block, Sept. 28. Stolen vehicle.

Donnell Pl., 7200 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

Glen Willow Dr., 1000 block, Sept. 28. Stolen vehicle.

Homefield Dr., 8000 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

Hybrid Ave., 1100 block, Sept. 30. Stolen vehicle.

Kenmoor Dr., 2500 block, Oct. 2. Stolen vehicle.

Lorring Dr., 2700 block, Oct. 4. Stolen vehicle.

Marlo Lane, 3300 block, Oct. 3. Stolen vehicle.

Milltowne Ct., 6700 block, Sept. 29. Stolen vehicle.

Pennsy Dr., 3400 block, Oct. 3. Stolen vehicle.

Regency Pkwy., 3900 block, Sept. 28. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 4700 block, Sept. 29. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5600 block, Sept. 29. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5700 block, Sept. 30. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5800 block, Sept. 28. Stolen vehicle.

Surrey Square Lane, 6200 block, Oct. 2. Stolen vehicle.

Walker Mill Rd., 6000 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

VANDALISM

Addison Rd., 1800 block, Oct. 2.

Tweed Way, 600 block, Oct. 2.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Colebrooke Dr., 2900 block, Sept. 30. Shooting reported.

Livingston Rd., 6100 block, Sept. 30.

Saint Barnabas Rd., 5400 block, Sept. 28.

ROBBERY

Janice Lane, 5600 block, Oct. 1. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

23rd Pkwy., 3600 block, Sept. 28.

Allentown Rd., 4700 block, Sept. 29.

Branch Ave., 3000 block, Sept. 30.

Brinkley Rd., 4600 block, Oct. 2.

Captain Wendell Pruitt Way, 3600 block, Oct. 2.

Gaither St., 2700 block, Sept. 29.

Indian Head Hwy., 4900 block, Oct. 3.

Indian Head Hwy., 5100 block, Oct. 4.

Livingston Rd., 6100 block, Oct. 1.

Livingston Rd., 6100 block, Oct. 2.

Long View Rd., 4800 block, Oct. 3.

Mgm National Ave., 100 block, Sept. 28.

Mgm National Ave., 100 block, Oct. 1.

Old Branch Ave., 6100 block, Sept. 29.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Oct. 2.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Oct. 3.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Oct. 4.

Shagbark Ct., 7000 block, Oct. 2.

Stamp Rd., 4700 block, Sept. 28.

Telfair Blvd., 4400 block, Sept. 28.

BREAK-INS

26T Ave., 3900 block, Oct. 4. Residential.

Indian Head Hwy., 8300 block, Oct. 3. Residential.

Iverson Pl., 4700 block, Sept. 28. Residential.

Palmer Rd., 1200 block, Oct. 2. Residential.

Temple Hill Rd., 4900 block, Sept. 29.

THEFTS

23rd Pkwy., 4700 block, Sept. 28. From auto.

Alice Ave., 2200 block, Sept. 29. From auto.

Andrews Federal Campus Dr., 7500 block, Oct. 2. From auto.

Audrey Lane, Unit block, Sept. 29. From auto.

Belfast Dr., 1900 block, Oct. 1. From auto.

Corning Ave., 2700 block, Oct. 4. From auto.

Curtis Dr., 3200 block, Sept. 28. From auto.

Fenwood Ave., 1700 block, Oct. 1. From auto.

Iverson St., 1300 block, Sept. 29. From auto.

Kennebec St., 1100 block, Sept. 28. From auto.

Kennebec St., 1100 block, Oct. 4. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Sept. 28. From auto.

Oxon Hill Rd., 6300 block, Oct. 1. From auto.

Palmer Rd., 900 block, Oct. 4. From auto.

Poling Ave., 1700 block, Sept. 30. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4600 block, Sept. 28. From auto.

Saint Ignatius Dr., 6000 block, Oct. 4. From auto.

Silver Park Dr., 3500 block, Oct. 4. From auto.

Temple Hill Rd., 5200 block, Oct. 1. From auto.

Waterfront St., 200 block, Oct. 4. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bock Rd., 6700 block, Sept. 28. Stolen vehicle.

Cedar Ridge Dr., 200 block, Sept. 30. Stolen vehicle.

Livingston Rd., 9300 block, Oct. 3. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Oct. 3. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1100 block, Sept. 28. Stolen vehicle.

Sutler Terr., 1400 block, Oct. 3. Stolen vehicle.

Terrace Dr., 3500 block, Oct. 2. Stolen vehicle.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

VANDALISM

Danby Ave., 5400 block, Oct. 1.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, Sept. 30.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 7000 block, Oct. 2.

Branch Ave., 8700 block, Sept. 29.

Branch Ave., 8800 block, Sept. 29.

Branch Ave., 8800 block, Oct. 1.

Carousel Ct., 12800 block, Sept. 28.

Crain Hwy. SW, 15900 block, Oct. 1.

Old Alexandria Ferry Rd., 6400 block, Sept. 30.

Woody Terr., 9000 block, Sept. 30.

Woody Terr., 9000 block, Oct. 4.

BREAK-INS

Allentown Rd., 7000 block, Sept. 28. Commercial.

Carnot Dr., 10000 block, Oct. 1.

Coolridge Dr., 7000 block, Sept. 28. Residential.

Coventry Way, 6400 block, Oct. 3. Commercial.

THEFTS

Allentown Rd., 7000 block, Oct. 4. From auto.

Aquasco Farm Rd., 17400 block, Oct. 2. From auto.

Clinton Vista Lane, 7500 block, Oct. 1. From auto.

Goblet Ct., 7200 block, Oct. 1. From auto.

Quiet Brook Lane, 9900 block, Oct. 1. From auto.

Redwood Branch Ct., 7100 block, Oct. 1. From auto.

Temple Hill Rd., 8600 block, Oct. 3. From auto.

Wombat Ct., 9200 block, Sept. 29. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Cameron Ct., 9000 block, Oct. 3. Stolen vehicle.

Moores Rd., 7300 block, Sept. 29. Stolen vehicle.

Ogden Dr., 7500 block, Oct. 1. Stolen vehicle.

Sturdee Dr., 12400 block, Oct. 2. Stolen vehicle.

Taft Rd., 4900 block, Sept. 29. Stolen vehicle.

VANDALISM

Goosecreek Ct., 10200 block, Oct. 1.

Horseshoe Rd., 6400 block, Oct. 1.

Maui St., 4700 block, Oct. 4.

Nottingham Rd., 16500 block, Sept. 29.

Summersweet Dr., 6400 block, Oct. 1.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

BREAK-IN

Baltimore Ave., 11100 block, Oct. 1. Commercial.

THEFTS

Barbara Dr., 4600 block, Oct. 2. From auto.

Contee Rd., 8700 block, Oct. 3. From auto.

Minnick Rd., 5200 block, Oct. 1. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, Oct. 3. From auto.

Old Baltimore Pike, 12300 block, Oct. 3. From auto.

Powder Mill Rd., 4000 block, Oct. 1. From auto.

Tucker St., 10700 block, Oct. 3. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 13600 block, Oct. 3. Stolen vehicle.

Bignonia Dr., 10100 block, Sept. 29. Stolen vehicle.

Virginia Manor Ct., 7100 block, Oct. 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Hunting Lane, 8800 block, Oct. 3.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Holly Way, 16700 block, Sept. 30.

THEFTS/BREAK-INS

Manning Rd. E., 400 block, Oct. 2.

McKendree Rd., 16400 block, Oct. 2.

BREAK-IN

Allentown Rd., 10000 block, Sept. 30. School.

THEFTS

Barney Dr., 17800 block, Oct. 2. From auto.

Newmont St., 900 block, Sept. 28. From auto.

Pyle Ct., 7000 block, Oct. 2. From auto.

Zekiah Ct., 7300 block, Oct. 2. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Old Fort Rd., 12800 block, Oct. 2. Stolen vehicle.

Shelfar Pl., 500 block, Sept. 28. Stolen vehicle.

VANDALISM

Allentown Rd., 10000 block, Sept. 29.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Greenbelt Rd. and None, Sept. 27.

ROBBERY

Edmonston Ct., 9100 block, Sept. 28. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Ct., 6200 block, Oct. 1.

Cherrywood Terr., 5900 block, Sept. 28.

Cherrywood Terr., 5900 block, Sept. 29.

Edmonston Rd., 9200 block, Sept. 29.

Edmonston Rd., 9300 block, Sept. 28. Trespassing.

Greenbelt Station Pkwy., 8000 block, Sept. 27.

Greenbelt Rd., 7500 block, Sept. 30. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7500 block, Oct. 2.

Lake Park Dr., 6600 block, Sept. 29.

Mandan Rd., 7800 block, Oct. 2.

Mandan Rd., 7800 block, Oct. 2.

Springhill Dr., 6200 block, Oct. 1.

Springshire Way, 6800 block, Sept. 29.

VEHICLE THEFTS

Lakecrest Dr., 8000 block, Sept. 29.

Mandan Rd., 7500 block, Oct. 2.

VANDALISM

Cherrywood Lane, 5800 block, Sept. 28. Malicious destruction.

Cherrywood Lane, 5800 block, Sept. 29. Malicious destruction.

Hanover Dr., 7200 block, Sept. 26. Malicious destruction.

Springhill Dr., 6000 block, Oct. 1. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

THEFTS/BREAK-INS

Belcrest Center Dr., 2900 block, Sept. 24. Shoplifting.

Hamilton St., 2900 block, Sept. 28. Trespassing.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 24. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 25. Shoplifting.

VANDALISM

Belcrest Rd., 6500 block, Sept. 24.

Nicholson St., 2800 block, Sept. 29.

Gallatin St., 3600 block, Sept. 6. Property damage.

Hamilton St., 3900 block, Sept. 25.

Jefferson St., 4200 block, Sept. 29. Property damage.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 25. Property damage.

43rd Ave., 6000 block, Sept. 28. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14600 block, Sept. 24.

Fort Meade Rd., 200 block, Sept. 28. Theft from motor vehicle.

Main St., 300 block, Sept. 28.

Second St., 100 block, Sept. 13.

Shiloh Ct., 14700 block, Sept. 26.

West St., 900 block, Sept. 20. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT

Fort Meade Rd., 200 block, Sept. 28. Motor vehicle theft reported.