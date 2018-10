Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Apache St., 2200 block, Oct. 7.

Arbor St., 5900 block, Oct. 8.

New Hampshire Ave., 8100 block, Oct. 5. Weapon reported.

New Hampshire Ave., 8200 block, Oct. 9.

Tuckerman St., 5700 block, Oct. 7. Weapon reported.

ROBBERIES

14th Ave., 8300 block, Oct. 8.

15th Ave., 8100 block, Oct. 8.

East-West Hwy., 1800 block, Oct. 7. Commercial.

Kanawha St., 1400 block, Oct. 5.

New Riggs Rd., 8100 block, Oct. 8.

Phelps Rd., 2200 block, Oct. 9.

Riggs Rd., 7400 block, Oct. 7.

THEFTS/BREAK-INS

15th Ave., 7900 block, Oct. 5.

56th Ave., 5400 block, Oct. 9.

67th Ct., 6300 block, Oct. 7.

Annapolis Rd., 7400 block, Oct. 11.

Annapolis Rd., 7900 block, Oct. 10.

Avondale Rd., 4800 block, Oct. 11.

Baltimore Ave., 8600 block, Oct. 8.

Baltimore Ave., 9600 block, Oct. 6.

Berwyn Rd., 5100 block, Oct. 6.

Campus Dr., 3700 block, Oct. 8.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Oct. 9.

Fernwood Terr., 6200 block, Oct. 7.

Hartwick Rd., 4300 block, Oct. 11.

Ingalls Ave., 3700 block, Oct. 6.

Kanawha St., 1500 block, Oct. 5.

Knox Rd., 4200 block, Oct. 6.

New Hampshire Ave., 6500 block, Oct. 5.

New Hampshire Ave., 7900 block, Oct. 7.

Taylor St., 7400 block, Oct. 7.

BREAK-INS

10th Pl., 6000 block, Oct. 5. Residential.

Edmonston Rd., 5000 block, Oct. 7. Residential.

Hayden Rd., 2000 block, Oct. 9. Residential.

Rambler Pl., 2700 block, Oct. 9. Residential.

Rosedale Dr., 6000 block, Oct. 8. Residential.

THEFTS

15th Ave., 5900 block, Oct. 7. From auto.

19th Ave., 9300 block, Oct. 8. From auto.

52nd Ave., 3500 block, Oct. 5. From auto.

54th Pl., 5000 block, Oct. 8. From auto.

60th Ave., 6400 block, Oct. 11. From auto.

63rd Ave., 5800 block, Oct. 10. From auto.

Annapolis Rd., 5400 block, Oct. 8. From auto.

Berwyn Rd., 5000 block, Oct. 9. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Oct. 5. From auto.

Chestnut Hill Rd., 5900 block, Oct. 11. From auto.

Cooper Lane, 3700 block, Oct. 8. From auto.

Dayton Rd., 1700 block, Oct. 7. From auto.

Edmonston Rd., 7400 block, Oct. 11. From auto.

Erie St., 1900 block, Oct. 9. From auto.

Fairview Ave., 600 block, Oct. 5. From auto.

Graylynn Dr., 7500 block, Oct. 6. From auto.

Kenilworth Ave., 2400 block, Oct. 7. From auto.

Nicholson St., 5700 block, Oct. 7. From auto.

Queens Chapel Rd., 2100 block, Oct. 10. From auto.

Warner Ave., 3600 block, Oct. 7. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Jenifer Pl., 5700 block, Oct. 9. Stolen vehicle.

Sargent Rd., 5600 block, Oct. 8. Stolen vehicle.

VANDALISM

Avondale Rd., 4900 block, Oct. 10.

Hopkins Ave., 7500 block, Oct. 7.

Mangum Rd., 5000 block, Oct. 10.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Prince Pl., 10200 block, Oct. 8.

Vermell Pl., 9500 block, Oct. 9.

ROBBERY

Brooke Lane, 12600 block, Oct. 8.

THEFTS/BREAK-INS

Azalea Ct., 100 block, Oct. 11.

Campus Way S., 10600 block, Oct. 8.

Crain Hwy. SE, 2900 block, Oct. 11.

Faraway Ct., 700 block, Oct. 7.

Governors Bridge Rd., 16600 block, Oct. 10.

Medical Center Dr., 9500 block, Oct. 5.

Princess Garden Pkwy., 5900 block, Oct. 6.

Ritchie Marlboro Rd., 4900 block, Oct. 11.

Whiteholm Dr., 12800 block, Oct. 5.

BREAK-INS

Annapolis Rd., 8800 block, Oct. 10. Commercial.

Bonaventure Dr., 11600 block, Oct. 6. Residential.

Cambleton Ct., 100 block, Oct. 10.

Crain Hwy. SE, 100 block, Oct. 10. Residential.

Filly Ct., 9200 block, Oct. 8. Residential.

Good Luck Rd., 9900 block, Oct. 10. Residential.

Greenbelt Rd., 9900 block, Oct. 5. Residential.

Summershade Lane, 10100 block, Oct. 8. Residential.

Westgate Rd., 5600 block, Oct. 9. Residential.

THEFTS

Campus Way S., 10400 block, Oct. 8. From auto.

Central Ave., 12100 block, Oct. 7. From auto.

Chrysler Dr., 15400 block, Oct. 9. From auto.

Dunloring Ct., 800 block, Oct. 10. From auto.

Herrington Dr., Unit block, Oct. 9. From auto.

Lake Pointe Ct., 9700 block, Oct. 6. From auto.

Lord Sterling Pl., 13500 block, Oct. 10. From auto.

Oxbridge Way, 10000 block, Oct. 8. From auto.

Prince Pl., 10200 block, Oct. 7. From auto.

Prince Pl., 10200 block, Oct. 9. From auto.

Storch Cir., 6900 block, Oct. 8. From auto.

Taverngreen Lane, 4300 block, Oct. 8. From auto.

Undermire Ct., 8600 block, Oct. 8. From auto.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, Oct. 8. From auto.

Woodridge Ct., 3400 block, Oct. 7. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bartletts Vision Dr., 4800 block, Oct. 6. Stolen vehicle.

Campus Way S., 10100 block, Oct. 11. Stolen vehicle.

Campus Way S., 10600 block, Oct. 9. Stolen vehicle.

Harry S Truman Dr., 700 block, Oct. 8. Stolen vehicle.

Meadowlake Terr., 10500 block, Oct. 9. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brae Brooke Dr., 8700 block, Oct. 10.

Crandall Rd., 8900 block, Oct. 10.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Atlee Dr., 1000 block, Oct. 8.

Donnell Dr., 2900 block, Oct. 9.

Landover Rd., 7400 block, Oct. 10. Weapon reported.

Landover Rd., 7500 block, Oct. 7.

Old Central Ave., 6100 block, Oct. 7.

Randall Rd., 3400 block, Oct. 5.

Silver Hill Rd., 4900 block, Oct. 11.

Silver Hill Rd., 5800 block, Oct. 6.

Surrey Square Lane, 6000 block, Oct. 8.

Zelma Ave., 300 block, Oct. 10. Weapon reported.

ROBBERY

Hamlin St., 8600 block, Oct. 9. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

Barlowe Rd., 7600 block, Oct. 5.

Dodge Park Rd., 3400 block, Oct. 10.

Donnell Dr., 3300 block, Oct. 5.

Donnell Dr., 3400 block, Oct. 11.

Donnell Dr., 3700 block, Oct. 10.

Dunmore Pl., 500 block, Oct. 9.

Hampton Park Blvd., 100 block, Oct. 8.

Hampton Park Blvd., 1000 block, Oct. 8.

Marlboro Pike, 5500 block, Oct. 8.

Martin Luther King Junior Hwy., 8500 block, Oct. 6.

Nye St., 1400 block, Oct. 7.

Regency Pkwy., 3800 block, Oct. 8.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, Oct. 7.

Silver Hill Rd., 5500 block, Oct. 10.

Walker Mill Rd., 6900 block, Oct. 11.

West Forest Rd., 6800 block, Oct. 6.

Will St., 4200 block, Oct. 9.

BREAK-INS

Addison Rd., 5200 block, Oct. 8. Residential.

Beltz Dr., 7000 block, Oct. 6. School.

Cabin Branch Rd., 200 block, Oct. 8. School.

Daimler Dr., 100 block, Oct. 8. Residential.

East Chesapeake St., 7100 block, Oct. 8. Residential.

Gondar Ave., 1100 block, Oct. 11. Residential.

Old Central Ave., 6100 block, Oct. 9. Vacant residential.

Silver Hill Rd., 5200 block, Oct. 6. School.

Silver Hill Rd., 5700 block, Oct. 6. Commercial.

Silver Hill Rd., 5700 block, Oct. 10. Commercial.

Sterling St., 8800 block, Oct. 8. Residential.

Victory Lane, 3000 block, Oct. 8. Commercial.

THEFTS

Brooks Dr., 2000 block, Oct. 8. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Oct. 7. From auto.

Canyon Dr., 6800 block, Oct. 7. From auto.

Capital View Dr., 1200 block, Oct. 9. From auto.

Cedarwood Ct., 1800 block, Oct. 7. From auto.

Cypresstree Dr., 1000 block, Oct. 6. From auto.

Doewood Lane, 1400 block, Oct. 10. From auto.

Donnell Dr., 3100 block, Oct. 9. From auto.

Donnell Pl., 7100 block, Oct. 7. From auto.

Forest Glade Lane, 2200 block, Oct. 10. From auto.

Forest Terr., 6800 block, Oct. 11. From auto.

Hampton Mall Dr. N., 8800 block, Oct. 6. From auto.

Hampton Park Blvd., 600 block, Oct. 5. From auto.

Jasmith Ct., 8400 block, Oct. 9. From auto.

Kaverton Rd., 2900 block, Oct. 11. From auto.

Lorring Dr., 2600 block, Oct. 9. From auto.

Mason St., 7400 block, Oct. 5. From auto.

Regency Pkwy., 3800 block, Oct. 10. From auto.

Regency Pkwy., 3900 block, Oct. 7. From auto.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, Oct. 6. From auto.

Ritchie Station Ct., 1800 block, Oct. 5. From auto.

Ronald Rd., 6600 block, Oct. 9. From auto.

Seton Way, 2200 block, Oct. 5. From auto.

Shady Glen Dr., 300 block, Oct. 5. From auto.

Silver Hill Rd., 5800 block, Oct. 8. From auto.

Stanford Ct., 1900 block, Oct. 8. From auto.

Suitland Rd., 5100 block, Oct. 8. From auto.

Virginia Ave., 2100 block, Oct. 11. From auto.

Walker Mill Rd., 6900 block, Oct. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Barlowe Rd., 7600 block, Oct. 6. Stolen vehicle.

Bending Branch Way, 900 block, Oct. 6. Stolen vehicle.

Darel Dr., 2400 block, Oct. 8. Stolen vehicle.

Drylog St., 6800 block, Oct. 11. Stolen vehicle.

Farmingdale Ave., 1300 block, Oct. 11. Stolen vehicle.

Fedex Way, 1600 block, Oct. 8. Stolen vehicle.

Hampton Overlook, 9200 block, Oct. 6. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5600 block, Oct. 9. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Oct. 5. Stolen vehicle.

Regency Pkwy., 3800 block, Oct. 10. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5800 block, Oct. 5. Stolen vehicle.

Steve Dr., 8000 block, Oct. 9. Stolen vehicle.

Willow Hill Pl., 400 block, Oct. 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brooks Dr., 2300 block, Oct. 5.

Columbia Pl., 2200 block, Oct. 10.

Leroy Gorham Dr., 4800 block, Oct. 10.

Marlboro Pike, 5500 block, Oct. 5.

Seat Pleasant Dr., 6500 block, Oct. 6.

Suitland Rd., 4100 block, Oct. 11.

Tulip Ave., 1700 block, Oct. 6.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

23rd Pkwy., 4700 block, Oct. 10.

Fisher Rd., 6000 block, Oct. 8.

Livingston Rd., 5700 block, Oct. 6.

Midtown Sq., 4300 block, Oct. 10.

Southview Dr., 1100 block, Oct. 7.

ROBBERIES

Auth Rd., 6400 block, Oct. 7. Commercial.

Indian Head Hwy., 5100 block, Oct. 9. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Auth Way, 5900 block, Oct. 5.

Haras Pl., 5500 block, Oct. 10.

Helmont Pl., 5600 block, Oct. 7.

Livingston Rd., 6300 block, Oct. 11.

Marlin Lane, 6000 block, Oct. 8.

Northam Rd., 6500 block, Oct. 5.

Old Temple Hills Rd., 5800 block, Oct. 8.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Oct. 6.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Oct. 8.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Oct. 8.

Saint Barnabas Rd., 3700 block, Oct. 6.

Wood Hollow Terr., 7200 block, Oct. 10.

BREAK-INS

23rd Pkwy., 4300 block, Oct. 6. Residential.

23rd Pkwy., 4400 block, Oct. 6.

Auth Rd., 5400 block, Oct. 10. Residential.

Auth Rd., 5400 block, Oct. 10. Residential.

Branch Ave., 3900 block, Oct. 7. Commercial.

Brockton Rd., 300 block, Oct. 5. Residential.

Cady Dr., 600 block, Oct. 8. Commercial.

Colonial Dr., 5000 block, Oct. 9. Residential.

Fisher Rd., 5900 block, Oct. 10. Residential.

General Bernard Way, 300 block, Oct. 9. Residential.

Iverson St., 1300 block, Oct. 5. Residential.

Leyte Dr., 6700 block, Oct. 5. School.

Livingston Rd., 9400 block, Oct. 11. Commercial.

Owens Rd., 2400 block, Oct. 8. Residential.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Oct. 5. Commercial.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Oct. 8. Residential.

Temple Hill Rd., 6900 block, Oct. 7. School.

THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, Oct. 9. From auto.

Anvil Lane, 2300 block, Oct. 8. From auto.

Audrey Lane, 600 block, Oct. 7. From auto.

Beech Rd., 4500 block, Oct. 9. From auto.

Beech Rd., 5300 block, Oct. 8. From auto.

Dixon St., 3600 block, Oct. 10. From auto.

Dunlap St., 3700 block, Oct. 10. From auto.

Konrad Dr., 5300 block, Oct. 6. From auto.

Mercedes Blvd., 5000 block, Oct. 11. From auto.

Owens Rd., 1500 block, Oct. 9. From auto.

Palmer Rd., 1100 block, Oct. 10. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, Oct. 6. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, Oct. 10. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, Oct. 11. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Colebrooke Dr., 2600 block, Oct. 9. Stolen vehicle.

Fisher Rd., 5800 block, Oct. 6. Stolen vehicle.

Glassmanor Dr., 5100 block, Oct. 8. Stolen vehicle.

Pinehurst Dr., 9200 block, Oct. 9. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 3700 block, Oct. 9. Stolen vehicle.

Silver Valley Way, 5100 block, Oct. 5. Stolen vehicle.

Telfair Blvd., 4400 block, Oct. 10. Stolen vehicle.

VANDALISM

Branch Ave., 3700 block, Oct. 7.

Cady Dr., 700 block, Oct. 10.

Deal Dr., 5100 block, Oct. 8.

Galloway Dr., 5600 block, Oct. 11.

Pelham Ct., 4700 block, Oct. 9.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Branch Ave., 8700 block, Oct. 6.

Surratts Rd., 7500 block, Oct. 9. Weapon reported.

ROBBERY

Temple Hill Rd., 8600 block, Oct. 10.

THEFTS/BREAK-INS

Marlboro Pike, 9400 block, Oct. 10.

Old Alexandria Ferry Rd., 7700 block, Oct. 5.

Old Branch Ave., 6300 block, Oct. 6.

Wessex Dr., 7300 block, Oct. 9.

BREAK-INS

Coventry Way, 6300 block, Oct. 10. Commercial.

Crain Hwy. SE, 5700 block, Oct. 10. Commercial.

Malcolm Rd., 8000 block, Oct. 8. Commercial.

Marlboro Crossing Ct., 10900 block, Oct. 5. Residential.

Old Alexandria Ferry Rd., 6700 block, Oct. 10. Commercial.

THEFTS

Allentown Rd., 7000 block, Oct. 9. From auto.

Baden Westwood Rd., 15400 block, Oct. 10. From auto.

Columbine Lane, 9200 block, Oct. 9. From auto.

Creekway Dr., 8800 block, Oct. 10. From auto.

Dale Dr., 9700 block, Oct. 10. From auto.

Fairgreen Terr., 9200 block, Oct. 8. From auto.

Old Branch Ave., 6300 block, Oct. 9. From auto.

Tayman Farm Rd., 12700 block, Oct. 11. From auto.

Temple Hill Rd., 7100 block, Oct. 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Aquasco Rd., 22600 block, Oct. 5. Stolen vehicle.

Bradley Lane, 6000 block, Oct. 11. Stolen vehicle.

Old Branch Ave., 6500 block, Oct. 7. Stolen vehicle.

VANDALISM

Fishing Creek Way, 7700 block, Oct. 8.

Phillips Dr., 10800 block, Oct. 8.

Westwood Dr., 11000 block, Oct. 9.

Wheeling Ave., 12100 block, Oct. 8.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Muirkirk Rd., 9400 block, Oct. 6.

ROBBERY

Baltimore Ave., 14000 block, Oct. 9. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10900 block, Oct. 8.

Gracefield Rd., 3100 block, Oct. 6.

Laurel Bowie Rd., 13600 block, Oct. 9.

BREAK-IN

Baltimore Ave., 10500 block, Oct. 6. Commercial.

THEFTS

Distribution Dr., 6800 block, Oct. 8. From auto.

Evans Trail, 11300 block, Oct. 11. From auto.

Howard Ave., 5000 block, Oct. 10. From auto.

Larchdale Rd., 13100 block, Oct. 5. From auto.

Lexington Ave., 4900 block, Oct. 7. From auto.

Lincoln Ave., 4600 block, Oct. 5. From auto.

Mid Cities Ave., 6700 block, Oct. 8. From auto.

Muirkirk Meadows Dr., 6900 block, Oct. 5. From auto.

Powder Mill Rd., 4600 block, Oct. 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 11200 block, Oct. 6. Stolen vehicle.

South Laurel Dr., 11700 block, Oct. 9. Stolen vehicle.

Sweitzer Lane, 14400 block, Oct. 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

Bacon Dr., 10100 block, Oct. 5.

Briarwood Dr., 13900 block, Oct. 9.

Enfield Ct., 8800 block, Oct. 9.

Muirkirk Rd., 9700 block, Oct. 6.

Rhode Island Ave., 11300 block, Oct. 10.

Southard Dr., 10300 block, Oct. 5.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Holly Rd., 17000 block, Oct. 9.

THEFT/BREAK-IN

Spyglass Ct., 11700 block, Oct. 10.

BREAK-INS

Brolass Rd., 12200 block, Oct. 9. Residential.

Crain Hwy. SW, 15900 block, Oct. 10. Commercial.

THEFTS

Elkhurst Pl., 700 block, Oct. 7. From auto.

Kenlon Lane, 14300 block, Oct. 5. From auto.

Parkton St., 12700 block, Oct. 10. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Colleen Ct., 1000 block, Oct. 7. Stolen vehicle.

Port Commerce Ct., 13700 block, Oct. 5. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Greenbelt Rd., 6000 block, Oct. 6.

ROBBERIES

Breezewood Ct., 6100 block, Oct. 7. Armed robbery.

Cherrywood Lane, 5800 block, Oct. 5. Armed robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Centerway Rd., 100 block, Oct. 9.

Cherrywood Lane, 5500 block, Oct. 8.

Cherrywood Terr., 5800 block, Oct. 3.

Good Luck Rd., 7800 block, Oct. 7.

Hanover Pkwy., 7700 block, Oct. 4.

Mandan Rd., 7600 block, Oct. 4.

Ridge Rd., Unit block, Oct. 6.

VEHICLE THEFTS

Good Luck Rd., 7800 block, Oct. 7.

Mandan Rd., 7600 block, Oct. 5.

VANDALISM

Edmonston Ct., 9100 block, Oct. 7. Malicious destruction.

Edmonston Ct., 9100 block, Oct. 7. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Belcrest Rd., 6500 block, Oct. 4. A woman reported she was hit on her buttock.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 7. A female said she was robbed at gunpoint.

29th Ave., 5700 block, Oct. 2. People reported they were chased from a park and assaulted and robbed.

41st Ave., 6100 block, Oct. 3.

CARJACKING

29th Ave., 5700 block, Oct. 6. Carjacking.

THEFTS/BREAK-INS

West Hwy. E., 3300 block, Oct. 1. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 4. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 7. Shoplifting.

THEFTS

America Blvd., 6500 block, Oct. 2. From auto.

West Hwy. E., 3300 block, Sept. 21. From auto.

VEHICLE THEFT

Ager Rd., Oct. 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Kirkwood Pl., 2700 block, Oct. 5.

West Hwy. E., 3500 block, Sept. 30. Property damage.

40th Ave., 6000 block, Sept. 28.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERY

Second St., 800 block, Oct. 7. With gun.

THEFTS/BREAK-INS

Fairlawn Ave., 1000 block, Oct. 3. From building.

Gorman Ave., 200 block, Oct. 5. Theft from motor vehicle.

Ninth St., 500 block, Oct. 10. From building.

Washington Blvd., 900 block, Oct. 9. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT

Greenhill Ave., 800 block, Oct. 2. Motor vehicle theft reported.