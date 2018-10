Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULT

New Hampshire Ave., 6300 block, Oct. 14.

ROBBERY

Metzerott Rd., 1800 block, Oct. 14.

THEFTS/BREAK-INS

66th Ave., 5800 block, Oct. 14.

Baltimore Ave., 9100 block, Oct. 13.

Baltimore Ave., 10100 block, Oct. 14.

Chillum Rd., 900 block, Oct. 18.

Falling Brook Terr., 2600 block, Oct. 15.

Jefferson St., 1500 block, Oct. 13.

New Hampshire Ave., 7900 block, Oct. 13.

Red Top Rd., 6500 block, Oct. 17.

BREAK-INS

Annapolis Rd., 7500 block, Oct. 13. Commercial.

Annapolis Rd., 7900 block, Oct. 12. Commercial.

Cox Ave., 900 block, Oct. 15. Residential.

THEFTS

14th Pl., 5900 block, Oct. 12. From auto.

16th Ave., 5400 block, Oct. 18. From auto.

19th Ave., 9300 block, Oct. 15. From auto.

24th Ave., 7900 block, Oct. 13. From auto.

55th Ave., 3400 block, Oct. 13. From auto.

57th Ave., 3900 block, Oct. 15. From auto.

59th Ave., 5200 block, Oct. 18. From auto.

Annapolis Rd., 6300 block, Oct. 13. From auto.

Baltimore Ave., 9600 block, Oct. 17. From auto.

Berwyn House Rd., 4700 block, Oct. 16. From auto.

Berwyn Rd., 5100 block, Oct. 15. From auto.

Brighton Rd., 2000 block, Oct. 15. From auto.

Buchanan St., 7500 block, Oct. 17. From auto.

Chillumgate Rd., 5800 block, Oct. 15. From auto.

Cool Spring Rd., 2200 block, Oct. 15. From auto.

Cypress Creek Dr., 5700 block, Oct. 18. From auto.

Falling Brook Terr., 2800 block, Oct. 13. From auto.

Fernwood Terr., 6200 block, Oct. 18. From auto.

Ingraham St., 2100 block, Oct. 16. From auto.

Lackawanna St., 4900 block, Oct. 18. From auto.

Landover Rd., 6300 block, Oct. 13. From auto.

New Hampshire Ave., 6700 block, Oct. 18. From auto.

Patterson St., 6800 block, Oct. 15. From auto.

Queens Chapel Rd., 2400 block, Oct. 18. From auto.

Roanoke St., 2000 block, Oct. 12. From auto.

Sheridan St., 600 block, Oct. 18. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, Oct. 15. From auto.

University Blvd., 1800 block, Oct. 15. From auto.

Woodreeve Rd., 2000 block, Oct. 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

25th Ave., 7400 block, Oct. 13. Stolen vehicle.

66th Ave., 4800 block, Oct. 15. Stolen vehicle.

Chillum Rd., 2400 block, Oct. 15. Stolen vehicle.

Fernwood Terr., 6200 block, Oct. 16. Stolen vehicle.

Garrison Rd., 7700 block, Oct. 13. Stolen vehicle.

Greenwich Wood Dr., 1800 block, Oct. 17. Stolen vehicle.

University Blvd., 3400 block, Oct. 13. Stolen vehicle.

VANDALISM

63rd Ave., 6300 block, Oct. 16.

70th Pl., 5100 block, Oct. 12.

Baltimore Ave., 9300 block, Oct. 12.

Chillum Rd., 1000 block, Oct. 17.

Chillumgate Rd., 5900 block, Oct. 15.

Dana Dr., 1900 block, Oct. 16.

Edwards Way, 9200 block, Oct. 15.

Falling Brook Terr., 2800 block, Oct. 13.

Farragut St., 6800 block, Oct. 13.

Fernwood Terr., 6200 block, Oct. 16.

University Blvd., 2000 block, Oct. 13.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Byward Blvd., 9600 block, Oct. 16. Weapon reported.

Hobart St., 9400 block, Oct. 14. Weapon reported.

Prince Georges Blvd., 1000 block, Oct. 17.

ROBBERIES

Ardwick Ardmore Rd., 9500 block, Oct. 16.

Lottsford Rd., 9200 block, Oct. 18.

THEFTS/BREAK-INS

Cable Hollow Way, Unit block, Oct. 14.

Campus Way S., 10400 block, Oct. 18.

Campus Way S., 10600 block, Oct. 15.

Central Ave., 12100 block, Oct. 15.

Colts Neck Dr., 11500 block, Oct. 13.

Fairwood Pkwy., 12500 block, Oct. 16.

Martin Luther King Junior Hwy., 10400 block, Oct. 12.

McHenry Lane, 8900 block, Oct. 17.

Open View Lane, 12300 block, Oct. 15.

Picard Lane, 8100 block, Oct. 15.

Watkins Park Dr., Unit block, Oct. 15.

Westphalia Rd., 8400 block, Oct. 15.

BREAK-INS

Annapolis Rd., 8900 block, Oct. 12. Commercial.

Bald Hill Rd., 10000 block, Oct. 17. Residential.

Barker Pl., 5400 block, Oct. 15.

Caribon St., 4000 block, Oct. 17. Residential.

Greenbelt Rd., 8500 block, Oct. 13. Residential.

Hanover Pkwy., 7100 block, Oct. 15. Residential.

Harry S Truman Dr., 700 block, Oct. 15.

Lanham Severn Rd., 9400 block, Oct. 12. Commercial.

Largo Rd., 4800 block, Oct. 12. Commercial.

Norus St., 15600 block, Oct. 16. Residential.

Wellington St., 9300 block, Oct. 12.

THEFTS

96th Ave., 6900 block, Oct. 12. From auto.

Baumann Rd., 1600 block, Oct. 18. From auto.

Beech Orchard Lane, 2700 block, Oct. 12. From auto.

Brookmeadow Lane, 17200 block, Oct. 12. From auto.

Forbes Blvd., 4500 block, Oct. 17. From auto.

Gilbert St., 13900 block, Oct. 13. From auto.

Glenkirk Way, 9600 block, Oct. 18. From auto.

Laurel Bowie Rd., 8600 block, Oct. 14. From auto.

Noble Effort Ct., 5500 block, Oct. 16. From auto.

Saville Lane, 3300 block, Oct. 12. From auto.

Washington Blvd., 9400 block, Oct. 18. From auto.

Water Point Way, 10500 block, Oct. 15. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Balla Dr., 5600 block, Oct. 16. Stolen vehicle.

Glenwood Ct., 6800 block, Oct. 13. Stolen vehicle.

Good Luck Rd., 9900 block, Oct. 18. Stolen vehicle.

Governors Bridge Rd., 16600 block, Oct. 16. Stolen vehicle.

Greenbelt Rd., 8900 block, Oct. 13. Stolen vehicle.

Vista Gardens Dr., 10700 block, Oct. 15. Stolen vehicle.

VANDALISM

96th Ave., 6400 block, Oct. 12.

Darien Pl., 800 block, Oct. 14.

Good Luck Rd., 9800 block, Oct. 18.

Smith Ave., 9500 block, Oct. 12.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Brightseat Rd., 300 block, Oct. 16.

Cedar Heights Dr., 1100 block, Oct. 17.

Edgeworth Dr., 8500 block, Oct. 13. Weapon reported.

Marlboro Pike, 4900 block, Oct. 15.

Pistachio Lane, 4700 block, Oct. 16. Weapon reported.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Oct. 14.

Walker Mill Rd., 6900 block, Oct. 15. Shooting reported.

ROBBERIES

Silver Hill Rd., 4900 block, Oct. 14. Commercial.

Walker Mill Rd., 6800 block, Oct. 15.

THEFTS/BREAK-INS

Donnell Dr., 2900 block, Oct. 14.

Donnell Dr., 2900 block, Oct. 17.

Donnell Dr., 3000 block, Oct. 14.

Donnell Dr., 3200 block, Oct. 12.

Donnell Dr., 3400 block, Oct. 15.

Dutch Village Dr., 1900 block, Oct. 12.

Eastern Ave., 1400 block, Oct. 17.

Hampton Overlook, 9200 block, Oct. 18.

Hampton Park Blvd., 100 block, Oct. 14.

Landover Rd., 7500 block, Oct. 12.

Landover Rd., 8500 block, Oct. 17.

Logan St., 3000 block, Oct. 18.

Lorring Dr., 2700 block, Oct. 13.

Marlboro Pike, 4700 block, Oct. 13.

Marlboro Pike, 4700 block, Oct. 17.

Silver Hill Rd., 5500 block, Oct. 12.

Suffolk Ave., 600 block, Oct. 15.

BREAK-INS

Central Ave., 7800 block, Oct. 16. Commercial.

Courtney Pl., 7500 block, Oct. 16. Residential.

Glacier Ave., 900 block, Oct. 12. Residential.

Hampton Park Blvd., Unit block, Oct. 15. Commercial.

Howe Ave., 4600 block, Oct. 14.

Marlboro Pike, 4700 block, Oct. 14. Commercial.

Shadyside Ave., 2500 block, Oct. 17. Residential.

THEFTS

75th Ave., 3200 block, Oct. 12. From auto.

Addison Rd. S., 2000 block, Oct. 12. From auto.

Alton St., 4100 block, Oct. 13. From auto.

Flag Harbor Dr., 6900 block, Oct. 13. From auto.

Kano St., 6000 block, Oct. 12. From auto.

Mentor Ave., 1200 block, Oct. 17. From auto.

Nalley Rd., 1100 block, Oct. 15. From auto.

North Holly Springs Dr., 5800 block, Oct. 17. From auto.

Nye St., 1300 block, Oct. 14. From auto.

Old Ardmore Rd., 8600 block, Oct. 12. From auto.

Regency Pkwy., 3900 block, Oct. 17. From auto.

Shadyside Ave., 2600 block, Oct. 17. From auto.

Southern Ave., 4100 block, Oct. 14. From auto.

Steve Dr., 8100 block, Oct. 12. From auto.

Victory Lane, 3000 block, Oct. 18. From auto.

West Forest Rd., 6500 block, Oct. 14. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Addison Rd., 1700 block, Oct. 16. Stolen vehicle.

Arnold Rd., 4400 block, Oct. 15. Stolen vehicle.

Central Ave., 8600 block, Oct. 15. Stolen vehicle.

Darel Dr., 2500 block, Oct. 18. Stolen vehicle.

Dodge Park Rd., 3400 block, Oct. 14. Stolen vehicle.

Donnell Dr., 3300 block, Oct. 17. Stolen vehicle.

Edgeworth Dr., 8500 block, Oct. 15. Stolen vehicle.

Fedex Way, 1600 block, Oct. 14. Stolen vehicle.

Glacier Ave., 900 block, Oct. 15. Stolen vehicle.

Goldleaf Ave., 300 block, Oct. 12. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5300 block, Oct. 15. Stolen vehicle.

Parkway Terrace Dr., 3400 block, Oct. 13. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Oct. 13. Stolen vehicle.

Shady Glen Dr., 400 block, Oct. 17. Stolen vehicle.

Tailgate Terr., 600 block, Oct. 16. Stolen vehicle.

Towne Square Blvd., 4700 block, Oct. 17. Stolen vehicle.

Whitetire Rd., 3900 block, Oct. 17. Stolen vehicle.

VANDALISM

Addison Rd. S., 1200 block, Oct. 12.

Quo Ave., 1200 block, Oct. 14.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

HOMICIDE

23rd Pl., 4300 block, Oct. 17.

ASSAULTS

Allentown Rd., 5100 block, Oct. 18.

Branch Ave., 3700 block, Oct. 17.

Brinkley Rd., 3400 block, Oct. 15.

Iverson St., 1400 block, Oct. 13.

Maxwell Dr., 6300 block, Oct. 14.

Oxon Hill Rd., 8500 block, Oct. 14. Weapon reported.

Telfair Blvd., 4400 block, Oct. 18. Weapon reported.

Winthrop St., 4900 block, Oct. 15.

ROBBERY

Boydell Ave., 5000 block, Oct. 12.

THEFTS/BREAK-INS

Auth Rd., 5000 block, Oct. 16.

Branch Ave., 3600 block, Oct. 13.

Clipper Way, 6400 block, Oct. 17.

Henderson Rd., 4500 block, Oct. 12.

Indian Head Hwy., 5100 block, Oct. 18.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Oct. 13.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Oct. 17.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Oct. 14.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Oct. 17.

Southern Ave., 800 block, Oct. 15.

BREAK-INS

23rd Pkwy., 4200 block, Oct. 16. Residential.

32nd Ave., 3500 block, Oct. 13. Commercial.

Auth Rd., 5000 block, Oct. 13. Commercial.

Brinkley Rd., 3000 block, Oct. 18. Residential.

Brinkley Rd., 3400 block, Oct. 18. Residential.

Livingston Rd., 9200 block, Oct. 12. Commercial.

Morris Ave., 5400 block, Oct. 17. Residential.

Overlook Park Dr., 500 block, Oct. 16. Residential.

River Bend Rd., 400 block, Oct. 16. Residential.

THEFTS

26th Ave., 3300 block, Oct. 13. From auto.

Branchview Ct., 300 block, Oct. 18. From auto.

Brinkley Rd., 2600 block, Oct. 14. From auto.

Cagle Rd., 8300 block, Oct. 18. From auto.

Iverson St., 2500 block, Oct. 15. From auto.

Oxon Hill Rd., 8000 block, Oct. 13. From auto.

Palmer Rd., 1200 block, Oct. 16. From auto.

Potomac Heights Dr., 1300 block, Oct. 12. From auto.

Rena Rd., 4500 block, Oct. 13. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Oct. 12. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, Oct. 14. From auto.

Silver Hill Rd., 4000 block, Oct. 16. From auto.

Simmons Lane, 4400 block, Oct. 12. From auto.

Southern Ave., 2500 block, Oct. 15. From auto.

Telfair Blvd., 4300 block, Oct. 15. From auto.

Telfair Blvd., 4300 block, Oct. 15. From auto.

Westridge Pl., 4600 block, Oct. 14. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 4500 block, Oct. 15. Stolen vehicle.

Corning Ave., 2400 block, Oct. 17. Stolen vehicle.

East Rosecroft Village Cir., 2400 block, Oct. 14. Stolen vehicle.

Gaither St., 1900 block, Oct. 16. Stolen vehicle.

Livingston Rd., 6200 block, Oct. 12. Stolen vehicle.

Marquis Dr., 3200 block, Oct. 12. Stolen vehicle.

Saint Moritz Dr., 5900 block, Oct. 14. Stolen vehicle.

VANDALISM

Branch Ave., 3000 block, Oct. 14.

Brinkley Rd., 3100 block, Oct. 14.

Colonial Dr., 5000 block, Oct. 12.

Cremen Rd., 4700 block, Oct. 18.

Indian Head Hwy., 5100 block, Oct. 13.

Kennebec St., 1100 block, Oct. 16.

Marcy Ave., 1100 block, Oct. 14.

Portal Ave., 3500 block, Oct. 12.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Hardesty Dr., 9000 block, Oct. 16.

Old Branch Ave., 9000 block, Oct. 16.

Tam O’Shanter Dr., 9800 block, Oct. 14.

Wilder St., 9400 block, Oct. 12.

ROBBERY

Surratts Rd., 7500 block, Oct. 17.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 6400 block, Oct. 17.

Branch Ave., 8700 block, Oct. 15.

Fallard Ct., 9900 block, Oct. 18.

Heathermore Blvd., 8900 block, Oct. 16.

Old Branch Ave., 9000 block, Oct. 18.

Perrywood Rd., 7200 block, Oct. 14.

Quiet Brook Lane, 9700 block, Oct. 18.

Riga St., 5400 block, Oct. 16.

BREAK-INS

Branch Ave., 8000 block, Oct. 15. Commercial.

Croom Rd., 8000 block, Oct. 15.

Woodyard Rd., 7300 block, Oct. 14. School.

THEFTS

Allentown Rd., 8700 block, Oct. 16. From auto.

Brandywine Rd., 14100 block, Oct. 17. From auto.

Crain Hwy. SE, 15900 block, Oct. 13. From auto.

Massie Dr., 9600 block, Oct. 16. From auto.

Megan Dr., 4800 block, Oct. 18. From auto.

Old Alexandria Ferry Rd., 6700 block, Oct. 18. From auto.

Old Alexandria Ferry Rd., 7500 block, Oct. 15. From auto.

Old Branch Ave., 6300 block, Oct. 15. From auto.

Old Branch Ave., 7700 block, Oct. 16. From auto.

Owens Way, 8400 block, Oct. 12. From auto.

Temple Hill Rd., 8800 block, Oct. 15. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brandywine Rd., 14000 block, Oct. 16. Stolen vehicle.

Ogden Dr., 7600 block, Oct. 17. Stolen vehicle.

Rockfish Way, 5500 block, Oct. 14. Stolen vehicle.

VANDALISM

Hollow Tree Lane, 8100 block, Oct. 18.

Steed Rd., 3500 block, Oct. 18.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Tonquil Pl., 4400 block, Oct. 18.

THEFTS/BREAK-INS

Laurel Bowie Rd., 12700 block, Oct. 15.

Sellman Rd., 4300 block, Oct. 16.

BREAK-INS

Baltimore Ave., 12300 block, Oct. 14. Commercial.

Baltimore Ave., 13500 block, Oct. 14. Commercial.

THEFTS

Amblewood Dr., 12100 block, Oct. 16. From auto.

Baltimore Ave., 11600 block, Oct. 12. From auto.

Cherry Hill Rd., 11200 block, Oct. 14. From auto.

Cherry Hill Rd., 11400 block, Oct. 12. From auto.

Contee Rd., 8700 block, Oct. 16. From auto.

Contee Rd., 8800 block, Oct. 16. From auto.

Knollwood Ct., 10400 block, Oct. 12. From auto.

Old Baltimore Pike, 11300 block, Oct. 13. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 13600 block, Oct. 15. Stolen vehicle.

Evans Trail, 11200 block, Oct. 14. Stolen vehicle.

Hunting Lane, 8800 block, Oct. 12. Stolen vehicle.

Muirkirk Rd., 9600 block, Oct. 17. Stolen vehicle.

Powder Mill Rd., 3500 block, Oct. 12. Stolen vehicle.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFT/BREAK-IN

Clear Creek Dr., 12100 block, Oct. 14.

THEFTS

Bryantown Lane, 7500 block, Oct. 16. From auto.

Crain Hwy. SW, 15100 block, Oct. 12. From auto.

Venango Rd., 13000 block, Oct. 18. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Lampton Lane, 12800 block, Oct. 18. Stolen vehicle.

Windbrook Dr., 12300 block, Oct. 16. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

THEFTS/BREAK-INS

Craddock Rd., 8100 block, Oct. 11.

Edmonston Rd., 9300 block, Oct. 17.

Greenbelt Rd., 6000 block, Oct. 16.

Hanover Dr., 7200 block, Oct. 17.

Jacobs Dr., 7700 block, Oct. 12.

Mandan Rd., 7500 block, Oct. 15.

Mathew St., 7000 block, Oct. 11.

Megan Lane, 7100 block, Oct. 11.

Springhill Lane, 9200 block, Oct. 12.

VEHICLE THEFTS

Cherrywood Terr., 5900 block, Oct. 14.

Edmonston Rd., 9300 block, Oct. 13.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Adelphi Rd., 7000 block, Oct. 2. Arrests following assault.

Hamilton St., 2900 block, Oct. 13. Arrest for assault after dispute in parking lot.

Nicholson St., 2700 block, Oct. 13. Arrest for domestic assault.

Oglethorpe St., 4200 block, Oct. 13.

ROBBERY

Ave, 3700 block, Oct. 14.

THEFTS/BREAK-INS

Hamilton St., 3100 block, Oct. 11. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 4. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 8. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 8. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 9. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 12. Shoplifting.

THEFTS

Notre Dame St., 3400 block, Oct. 13. From auto.

Oglethorpe St., 4400 block, Oct. 9. From auto.

Pennsylvania St., 3400 block, Oct. 13. From auto.

Pennsylvania St., 3400 block, Oct. 13. From auto.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 9. From auto.

38th Ave., 5400 block, Oct. 14. From auto.

42nd Pl., 4700 block, Oct. 10. From auto.

VEHICLE THEFT

Ave, 3800 block, Oct. 13. Recovered stolen vehicle.

VANDALISM

America Blvd., 6400 block, Oct. 11.

Baltimore Ave., 5300 block, Oct. 11.

Longfellow St., 4400 block, Oct. 7.

Oliver St., 4100 block, Oct. 4. Property damage.

29th Ave., 5700 block, Oct. 12. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Baltimore Ave., 14800 block, Oct. 14.

Harrison Dr., 1000 block, Oct. 11.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 13600 block, Oct. 13. From building.

Bryan Ct., 100 block, Oct. 13. From building.

Fort Meade Rd., 200 block, Oct. 15. Theft from motor vehicle.

Fort Meade Rd., 9600 block, Oct. 18. Burglary with forced entry.

Fourth St., 14700 block, Oct. 16. From building.

Justin Way, 14000 block, Oct. 11. Theft from motor vehicle.

Washington Blvd., 1000 block, Oct. 15. Theft from motor vehicle.

West Side Blvd., 14400 block, Oct. 14.

West St., 800 block, Oct. 15. Theft from motor vehicle.