Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Eighth Ave., 6600 block, Oct. 19. Weapon reported.

15th Ave., 8100 block, Oct. 20. Weapon reported.

Baltimore Ave., 9000 block, Oct. 20.

Chillum Rd., 1400 block, Oct. 22.

Fairview Ave., 900 block, Oct. 21. Weapon reported.

Sargent Rd., 5700 block, Oct. 25.

ROBBERIES

15th Ave., 8100 block, Oct. 21.

New Hampshire Ave., 7900 block, Oct. 20. Commercial.

University Blvd., 2300 block, Oct. 21.

THEFTS/BREAK-INS

68th Ave., 4700 block, Oct. 22.

Baltimore Ave., 8100 block, Oct. 22.

Baltimore Ave., 8300 block, Oct. 23.

Calvert Rd., 4600 block, Oct. 25.

College Ave., 4500 block, Oct. 25.

Lebanon St., 1100 block, Oct. 20.

Meadow Trail Lane, 4000 block, Oct. 23.

Rittenhouse St., 5800 block, Oct. 21.

Riverdale Rd., 6800 block, Oct. 23.

Saranac St., 2100 block, Oct. 24.

BREAK-INS

Barton Rd., 6800 block, Oct. 23.

College Ave., 4800 block, Oct. 19. Residential.

Elberton Pl., 5600 block, Oct. 22. Residential.

Fernwood Terr., 6200 block, Oct. 25. Residential.

Gallatin St., 5300 block, Oct. 19. Residential.

Southern Ave., 1400 block, Oct. 19. Residential.

Waltons Way, 7500 block, Oct. 25.

THEFTS

20th Ave., 6400 block, Oct. 19. From auto.

24th Ave., 7100 block, Oct. 24. From auto.

63rd Ave., 6300 block, Oct. 23. From auto.

Baltimore Ave., 8100 block, Oct. 23. From auto.

Baltimore Ave., 9300 block, Oct. 22. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Oct. 21. From auto.

Colburn Terr., 4900 block, Oct. 24. From auto.

Hollywood Rd., 5000 block, Oct. 19. From auto.

Merrimac Dr., 1000 block, Oct. 19. From auto.

Merrimac Dr., 1400 block, Oct. 20. From auto.

Merrimac Dr., 1500 block, Oct. 25. From auto.

New Hampshire Ave., 6700 block, Oct. 19. From auto.

Oglethorpe St., 2000 block, Oct. 19. From auto.

Riggs Rd., 5800 block, Oct. 24. From auto.

Riggs Rd., 7400 block, Oct. 25. From auto.

Roanoke St., 1900 block, Oct. 22. From auto.

Tahona Dr., 8100 block, Oct. 19. From auto.

Wake Forest Dr., 7000 block, Oct. 22. From auto.

Westchester Park Dr., 5900 block, Oct. 20. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

24th Pl., 6600 block, Oct. 20. Stolen vehicle.

52nd Ave., 3300 block, Oct. 25. Stolen vehicle.

70th Pl., 5100 block, Oct. 21. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 8100 block, Oct. 22. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 8300 block, Oct. 21. Stolen vehicle.

College Ave., 4500 block, Oct. 19. Stolen vehicle.

East-West Hwy., 900 block, Oct. 25. Stolen vehicle.

Eastern Ave., 5900 block, Oct. 24. Stolen vehicle.

Hannon St., 2200 block, Oct. 25. Stolen vehicle.

Hartwick Rd., 4300 block, Oct. 23. Stolen vehicle.

Kenilworth Ave., 3200 block, Oct. 23. Stolen vehicle.

Kilmer Pl., 5200 block, Oct. 22. Stolen vehicle.

Lebanon St., 1700 block, Oct. 24. Stolen vehicle.

Russell Ave., 4600 block, Oct. 21. Stolen vehicle.

VANDALISM

56th Pl., 4000 block, Oct. 24.

68th Pl., 4400 block, Oct. 20.

Baltimore Ave., 10100 block, Oct. 24.

Barton Rd., 6800 block, Oct. 23.

Colburn Terr., 5000 block, Oct. 24.

Commander Dr., 3900 block, Oct. 24.

Dana Dr., 1900 block, Oct. 22.

Ingraham St., 6800 block, Oct. 21.

Kanawha St., 1500 block, Oct. 20.

Kenilworth Ave., 3200 block, Oct. 19.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

HOMICIDE

Quiet Glen Ct., 9900 block, Oct. 23.

ASSAULTS

Herrington Dr., Unit block, Oct. 19. Weapon reported.

Shoppers Way, 800 block, Oct. 20.

ROBBERY

Good Luck Rd., 9900 block, Oct. 21.

THEFTS/BREAK-INS

Burnished Wood Ct., 13900 block, Oct. 21.

Campus Way S., 10400 block, Oct. 19.

Citrus Lane, 2800 block, Oct. 22.

Good Luck Rd., 9700 block, Oct. 24.

Largo Center Dr., 500 block, Oct. 21.

Largo Rd., 1000 block, Oct. 21.

Marsham Dr., 16200 block, Oct. 23.

Smith Ave., 9500 block, Oct. 19.

Southlakes Dr., 11100 block, Oct. 23.

Taylor St., 9100 block, Oct. 20.

Vermell Pl., 9500 block, Oct. 23.

BREAK-INS

Good Luck Rd., 9800 block, Oct. 24. Residential.

Kern Ct., 14100 block, Oct. 23. Residential.

Lord Loudoun Ct., 4400 block, Oct. 23. Residential.

THEFTS

4th St., 9300 block, Oct. 25. From auto.

Bar Harbor Pl., 4200 block, Oct. 23. From auto.

Geaton Dr., 2900 block, Oct. 20. From auto.

Greenbelt Rd., 8600 block, Oct. 25. From auto.

Hobart St., 9400 block, Oct. 21. From auto.

James Madison Lane, 12400 block, Oct. 20. From auto.

Marisa Ct., 11100 block, Oct. 22. From auto.

Oxbridge Way, 9900 block, Oct. 23. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Dille Dr., 13400 block, Oct. 21. Stolen vehicle.

Dunrobin Dr., 2400 block, Oct. 22. Stolen vehicle.

Glenn Dale Rd., 4300 block, Oct. 19. Stolen vehicle.

Grey Eagle Dr., 8200 block, Oct. 25. Stolen vehicle.

Lottsford Terr., 11500 block, Oct. 24. Stolen vehicle.

Ritchie Marlboro Rd., 4900 block, Oct. 24. Stolen vehicle.

VANDALISM

Business Pkwy., 9900 block, Oct. 22.

Greenbelt Rd., 8400 block, Oct. 21.

Harry S Truman Dr., 200 block, Oct. 24.

Lanham Severn Rd., 9000 block, Oct. 20.

Stourbridge Ct., 1700 block, Oct. 24.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Addison Rd., 1600 block, Oct. 21.

Baltic St., 5900 block, Oct. 24. Weapon reported.

Donnell Dr., 3100 block, Oct. 19.

Fairhill Dr., 2500 block, Oct. 22. Weapon reported.

Fedex Way, 1600 block, Oct. 21.

Lorring Dr., 2700 block, Oct. 19. Weapon reported.

Nalley Rd., 900 block, Oct. 25.

Silver Hill Rd., 5500 block, Oct. 20.

West Forest Rd., 6500 block, Oct. 20. Weapon reported.

ROBBERIES

Addison Rd. S., 100 block, Oct. 20.

Central Ave., 8300 block, Oct. 23.

Donnell Dr., 3700 block, Oct. 19.

Donnell Dr., 3700 block, Oct. 21.

Walters Lane, 3400 block, Oct. 22.

THEFTS/BREAK-INS

Alaking Ct., 9300 block, Oct. 22.

Cryden Way, 7900 block, Oct. 19.

Donnell Dr., 2900 block, Oct. 23.

Donnell Dr., 3300 block, Oct. 22.

Donnell Dr., 3400 block, Oct. 25.

Hampton Park Blvd., 100 block, Oct. 21.

Karen Blvd., 800 block, Oct. 19.

Marlboro Pike, 4800 block, Oct. 19.

Marlboro Pike, 7600 block, Oct. 25.

Martin Luther King Jr. Hwy., 7000 block, Oct. 20.

Pennsylvania Ave., 6600 block, Oct. 21.

Regency Pkwy., 3800 block, Oct. 21.

Silver Hill Rd., 5500 block, Oct. 20.

Spaulding Ave., 2100 block, Oct. 24.

Sydney Ave., 2800 block, Oct. 22.

BREAK-INS

Addison Rd., 1700 block, Oct. 23. Residential.

Cedar Heights Dr., 800 block, Oct. 20. Residential.

Central Ave., 8800 block, Oct. 22. Commercial.

Central Ave., 9100 block, Oct. 22. Commercial.

Donnell Dr., 3700 block, Oct. 19. Residential.

Kelner Dr., 2700 block, Oct. 19.

Lacy Ave., 4600 block, Oct. 22. Residential.

Marblewood Ave., 1300 block, Oct. 21. Commercial.

Tayside Way, 300 block, Oct. 20. Residential.

THEFTS

Barlowe Rd., 7600 block, Oct. 22. From auto.

Central Ave., 8700 block, Oct. 25. From auto.

Dodge Park Rd., 3400 block, Oct. 22. From auto.

Donnell Pl., 7200 block, Oct. 23. From auto.

East Marlboro Ave., 2100 block, Oct. 23. From auto.

Elfin Ave., 900 block, Oct. 23. From auto.

Gaylord Dr., 2000 block, Oct. 24. From auto.

Marlboro Pike, 5900 block, Oct. 19. From auto.

Marlboro Pike, 7700 block, Oct. 25. From auto.

Melrose Ave., 3700 block, Oct. 24. From auto.

Nova Ave., 1500 block, Oct. 25. From auto.

Regency Pkwy., 3900 block, Oct. 25. From auto.

Rochell Ave., 1900 block, Oct. 25. From auto.

Shady Glen Dr., 1300 block, Oct. 24. From auto.

Silver Hill Rd., 5800 block, Oct. 19. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, Oct. 20. From auto.

Suitland Rd., 4500 block, Oct. 23. From auto.

Surrey Square Lane, 6200 block, Oct. 20. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Addison Rd. S., 1900 block, Oct. 19. Stolen vehicle.

Alton St., 4200 block, Oct. 25. Stolen vehicle.

Barlowe Rd., 7600 block, Oct. 20. Stolen vehicle.

Belle Haven Dr., 1800 block, Oct. 24. Stolen vehicle.

Forest Park Dr., 1600 block, Oct. 23. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., 100 block, Oct. 24. Stolen vehicle.

Lorring Dr., 2700 block, Oct. 22. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 4900 block, Oct. 19. Stolen vehicle.

Phelps Ave., 2700 block, Oct. 19. Stolen vehicle.

Pistachio Lane, 4600 block, Oct. 20. Stolen vehicle.

Ritchie Dr., 8800 block, Oct. 23. Stolen vehicle.

Rochell Ave., 1900 block, Oct. 19. Stolen vehicle.

Spaulding Ave., 2000 block, Oct. 22. Stolen vehicle.

VANDALISM

Asheville Rd., 1300 block, Oct. 25.

Brooks Dr., 2100 block, Oct. 20.

Donnell Dr., 3900 block, Oct. 23.

Shady Glen Dr., 1400 block, Oct. 25.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Fisher Rd., 5900 block, Oct. 21.

Indian Head Hwy., 4900 block, Oct. 22. Weapon reported.

Indian Head Hwy., 5100 block, Oct. 24.

Iverson St., 2300 block, Oct. 20. Weapon reported.

Iverson St., 2300 block, Oct. 23.

Manor Dr., 4900 block, Oct. 23.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Oct. 24.

ROBBERIES

25th Ave., 3300 block, Oct. 19. Vehicle.

Elmendorf Dr., 6100 block, Oct. 20. Vehicle.

Indian Head Hwy., 5100 block, Oct. 22. Commercial.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Oct. 20.

Terrace Dr., 3500 block, Oct. 19.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 4800 block, Oct. 20.

Beachcraft Ct., 4200 block, Oct. 20.

Curtis Dr., 3400 block, Oct. 23.

Indian Head Hwy., 4900 block, Oct. 23.

Livingston Rd., 6100 block, Oct. 25.

Livingston Rd., 6300 block, Oct. 24.

Livingston Rd., 6300 block, Oct. 25.

Livingston Rd., 9100 block, Oct. 19.

Livingston Rd., 9500 block, Oct. 25.

Livingston Terr., 5600 block, Oct. 23.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Oct. 23.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Oct. 19.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Oct. 22.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Oct. 21.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Oct. 22.

Saint Barnabas Rd., 4600 block, Oct. 22.

Southern Ave., 900 block, Oct. 24.

Telfair Blvd., 4400 block, Oct. 23.

BREAK-INS

Barry Dr., 3600 block, Oct. 20. Residential.

Brookhaven Ct., 5000 block, Oct. 24. Residential.

Canterbury Way, 4200 block, Oct. 22.

Larwin Dr., 6300 block, Oct. 19. Residential.

Olson St., 2300 block, Oct. 22. Residential.

Oxon Hill Rd., 9100 block, Oct. 23. Residential.

THEFTS

31st Ave., 3200 block, Oct. 19. From auto.

Allentown Rd., 6000 block, Oct. 22. From auto.

Beech Way, 4600 block, Oct. 23. From auto.

Branch Ave., 4400 block, Oct. 23. From auto.

Brinkley Rd., 3400 block, Oct. 19. From auto.

Brinkley Rd., 3400 block, Oct. 23. From auto.

Carswell Ave., 5200 block, Oct. 22. From auto.

Chadwick Terr., 2000 block, Oct. 23. From auto.

Copperville Way, 3600 block, Oct. 20. From auto.

Fisher Rd., 5800 block, Oct. 21. From auto.

Fisher Rd., 5900 block, Oct. 20. From auto.

Friar Rd., 9300 block, Oct. 25. From auto.

Glassmanor Dr., 4900 block, Oct. 20. From auto.

Grange Hall Dr., 7400 block, Oct. 24. From auto.

Owens Rd., 2400 block, Oct. 22. From auto.

Pohanka Pl., 3500 block, Oct. 22. From auto.

Redd Lane, 5200 block, Oct. 20. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Apple Orchard Lane, 4200 block, Oct. 25. Stolen vehicle.

Audrey Lane, 600 block, Oct. 24. Stolen vehicle.

Bock Rd., 6500 block, Oct. 21. Stolen vehicle.

Branch Ave., 4200 block, Oct. 23. Stolen vehicle.

Calais St., 4600 block, Oct. 20. Stolen vehicle.

John St., 4400 block, Oct. 20. Stolen vehicle.

Lancelot Rd., 9300 block, Oct. 19. Stolen vehicle.

Livingston Rd., 9500 block, Oct. 21. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Oct. 19. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 3700 block, Oct. 24. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 4000 block, Oct. 23. Stolen vehicle.

Southern Ave., 2600 block, Oct. 22. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1400 block, Oct. 19. Stolen vehicle.

Stamp Rd., 4800 block, Oct. 21. Stolen vehicle.

Wheeler Rd., 4500 block, Oct. 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

Alice Ave., 2200 block, Oct. 21.

Corning Ave., 2500 block, Oct. 23.

Livingston Terr., 5400 block, Oct. 25.

Olson St., 2300 block, Oct. 22.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, Oct. 19.

Testway Ave., 2500 block, Oct. 19.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ROBBERY

Stuart Lane, 9000 block, Oct. 21.

THEFTS/BREAK-INS

Crain Hwy. SE, 7600 block, Oct. 19.

Crain Hwy. SE, 9500 block, Oct. 22.

Crain Hwy. SE, 15800 block, Oct. 20.

Groveton Dr., 6700 block, Oct. 21.

BREAK-INS

Fallard Ct., 9900 block, Oct. 22. Commercial.

Furgang Rd., 10800 block, Oct. 22. Residential.

Gwynndale Ct., 9300 block, Oct. 24. Residential.

Marlboro Pike, 9200 block, Oct. 20. Commercial.

Old Branch Ave., 8700 block, Oct. 21. Residential.

THEFTS

Aquinas Ave., 7300 block, Oct. 22. From auto.

Arbutus Lane, 6000 block, Oct. 22. From auto.

Arya Dr., 13300 block, Oct. 25. From auto.

Barnwood Dr., 6400 block, Oct. 21. From auto.

Camelia Ct., 7600 block, Oct. 22. From auto.

Fallard Dr., 6200 block, Oct. 22. From auto.

Grainger Terr., 6400 block, Oct. 19. From auto.

Natahala Dr., 4500 block, Oct. 19. From auto.

Tyre St., 11500 block, Oct. 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Buckler Rd., 6200 block, Oct. 24. Stolen vehicle.

Frank Tippett Rd., 10200 block, Oct. 22. Stolen vehicle.

Kilbourne Dr., 3900 block, Oct. 25. Stolen vehicle.

Laren Lane, 10400 block, Oct. 20. Stolen vehicle.

VANDALISM

Beechwood Dr., 6600 block, Oct. 23.

Cedarville Rd., 10500 block, Oct. 22.

Charm Ct., 8800 block, Oct. 22.

Groveton Dr., 6700 block, Oct. 23.

Gwynndale Dr., 9500 block, Oct. 22.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

HOMICIDE

Laurel Bowie Rd., 13000 block, Oct. 24.

ASSAULTS

Bowie Rd., 14500 block, Oct. 25. Shooting reported.

Manheim Ave., 5000 block, Oct. 20. Weapon reported.

THEFTS/BREAK-INS

Beltsville Dr., 11700 block, Oct. 22.

Cook Rd., 5000 block, Oct. 25.

Muirkirk Rd., 9600 block, Oct. 19.

BREAK-IN

Aitcheson Rd., 4300 block, Oct. 19. Commercial.

THEFTS

Baltimore Ave., 13400 block, Oct. 22. From auto.

Brickyard Blvd., 12500 block, Oct. 25. From auto.

Muirkirk Rd., 9700 block, Oct. 25. From auto.

South Laurel Dr., 11700 block, Oct. 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Briarwood Dr., 13800 block, Oct. 20. Stolen vehicle.

Evans Trail, 11200 block, Oct. 19. Stolen vehicle.

Evans Trail, 11300 block, Oct. 20. Stolen vehicle.

Hunting Lane, 8800 block, Oct. 19. Stolen vehicle.

VANDALISM

Beltsville Dr., 11900 block, Oct. 22.

Cherry Lane, 9100 block, Oct. 20.

Laurel Bowie Rd., 11400 block, Oct. 20.

Locust Grove Dr., 8700 block, Oct. 20.

Muirkirk Rd., 9700 block, Oct. 25.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Crain Hwy. SW, 16600 block, Oct. 20.

Holly Hill Dr., 16100 block, Oct. 22.

Shawn Ct., 2700 block, Oct. 19.

Taylor Ave., 1600 block, Oct. 23.

BREAK-IN

Windermere Turn, 9600 block, Oct. 24. Residential.

THEFTS

Fort Foote Rd., 9500 block, Oct. 25. From auto.

Harrison Ave., 13500 block, Oct. 23. From auto.

Indian Head Hwy., 11000 block, Oct. 22. From auto.

Livingston Rd., 15700 block, Oct. 23. From auto.

Taylor Ave., 1800 block, Oct. 23. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Eagle Head Dr., 100 block, Oct. 25. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

CARJACKING

Greenbelt Rd., 6000 block, Oct. 20. Carjacking.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Terr., 9000 block, Oct. 18. Trespassing.

Cherrywood Terr., 5900 block, Oct. 22.

Edmonston Terr., 9100 block, Oct. 20.

Greenbelt Rd., 6000 block, Oct. 20. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, Oct. 21. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7500 block, Oct. 17. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7500 block, Oct. 18.

Greenbelt Rd., 7500 block, Oct. 23. Shoplifting.

Julian Ct., 100 block, Oct. 22.

Lakeside Dr., 200 block, Oct. 21.

Miner St., 8100 block, Oct. 19.

Stream Bank Lane, 5200 block, Oct. 24.

VEHICLE THEFT

Hanover Pkwy., 7800 block, Oct. 23.

VANDALISM

Hanover Dr., 7200 block, Oct. 21. Malicious destruction.

Hanover Pkwy., 6900 block, Oct. 19. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

THEFTS/BREAK-INS

West Hwy. E., 3300 block, Oct. 17. Shoplifting.

West Hwy. E., 3300 block, Oct. 17. Shoplifting.

West Hwy. E., 3300 block, Oct. 21. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 11. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 16. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 17. Shoplifting.

West Hwy. E., 3600 block, Oct. 19. Shoplifting.

THEFTS

Belcrest Rd., 6200 block, Oct. 18. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Oct. 19. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Oct. 20. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Oct. 21. From auto.

Gallatin St., 3600 block, Oct. 18. From auto.

Kirkwood Pl., 2700 block, Oct. 18. From auto.

Kirkwood Pl., 2700 block, Oct. 18. From auto.

Nicholson St., 2600 block, Oct. 17. From auto.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Oct. 17. From auto.

29th Ave., 5700 block, Oct. 18. From auto.

29th Ave., 5700 block, Oct. 18. From auto.

44th Ave., 4700 block, Oct. 11. From auto.

VEHICLE THEFTS

Hamilton St., 4000 block, Oct. 21. Stolen vehicle.

Lancer Dr., 2900 block, Oct. 16. Stolen vehicle.

VANDALISM

America Blvd., 6500 block, Oct. 21. Vandalism to auto.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 16. Vandalism to auto.

Laurel