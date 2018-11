Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

HOMICIDE

Eastpine Dr., 5700 block, Oct. 26.

ASSAULTS

College Ave., 4500 block, Oct. 27.

Hospital Dr., 3000 block, Oct. 25. Shooting reported.

La Salle Rd., 4900 block, Nov. 1.

University Blvd., 1300 block, Oct. 28. Weapon reported.

University Blvd., 1400 block, Oct. 25. Weapon reported.

Warner Ave., 3900 block, Oct. 29.

ROBBERIES

15th Ave., 8100 block, Oct. 28.

60th Ave., 5200 block, Oct. 30.

Langley Way, 1300 block, Oct. 27.

THEFTS/BREAK-INS

Ager Rd., 6500 block, Oct. 28.

Annapolis Rd., 7900 block, Oct. 30.

Brandywine Rd., 16700 block, Oct. 28.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Oct. 27.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Oct. 31.

Chillum Rd., 900 block, Oct. 31.

Chillum Rd., 900 block, Nov. 1.

Rhode Island Ave., 7500 block, Oct. 27.

Toledo Terr., 3300 block, Oct. 27.

University Blvd., 1800 block, Oct. 31.

West Park Dr., 7600 block, Nov. 1.

BREAK-INS

56th Pl., 5000 block, Oct. 29. Residential.

59th Ave., 5600 block, Oct. 29. Residential.

College Ave., 4600 block, Nov. 1. Residential.

Edmonston Rd., 4800 block, Oct. 29. Residential.

THEFTS

14th Ave., 8000 block, Oct. 28. From auto.

14th Ave., 8100 block, Oct. 27. From auto.

16th Ave., 5600 block, Oct. 27. From auto.

18th Ave., 7400 block, Oct. 27. From auto.

21st St., 4500 block, Oct. 26. From auto.

22nd Ave., 4600 block, Oct. 26. From auto.

34th Ave., 8600 block, Oct. 26. From auto.

49th Ave., 9000 block, Oct. 31. From auto.

52nd Ave., 3000 block, Oct. 30. From auto.

65th Ave., 3500 block, Oct. 29. From auto.

66th Ave., 4800 block, Oct. 27. From auto.

Annapolis Rd., 6200 block, Oct. 29. From auto.

Baltimore Ave., 9600 block, Oct. 28. From auto.

Blackfoot Rd., 4900 block, Oct. 31. From auto.

Chillum Rd., 1000 block, Oct. 28. From auto.

Emerson Rd., 7700 block, Oct. 31. From auto.

Hollywood Rd., 4800 block, Oct. 31. From auto.

Hospital Dr., 3000 block, Oct. 30. From auto.

Knollbrook Dr., 5900 block, Oct. 29. From auto.

Quebec St., 5000 block, Oct. 31. From auto.

Tuxedo Rd., 5500 block, Oct. 30. From auto.

Westchester Park Dr., 5900 block, Oct. 26. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

16th Ave., 5400 block, Oct. 27. Stolen vehicle.

16th Ave., 5400 block, Oct. 28. Stolen vehicle.

60th Pl., 6200 block, Oct. 29. Stolen vehicle.

Adelphi Rd., 9400 block, Oct. 27. Stolen vehicle.

Hamilton St., 5400 block, Oct. 30. Stolen vehicle.

Hartwick Rd., 4300 block, Oct. 26. Stolen vehicle.

Hartwick Rd., 4300 block, Oct. 26. Stolen vehicle.

Karlson Ct., 6600 block, Oct. 31. Stolen vehicle.

Knox Rd., 4600 block, Oct. 29. Stolen vehicle.

La Salle Rd., 4800 block, Oct. 27. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 7900 block, Nov. 1. Stolen vehicle.

Queens Chapel Rd., 3200 block, Oct. 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Cherry Hill Rd., 9300 block, Oct. 29.

Chillum Rd., 700 block, Oct. 27.

Eastpine Dr., 5700 block, Oct. 26.

Merrimac Dr., 1100 block, Oct. 31.

Osborn Rd., 6200 block, Nov. 1.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULT

Castleton Way, 10700 block, Nov. 1.

ROBBERY

Harry S Truman Dr., 700 block, Oct. 27. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Access Rd., 8700 block, Oct. 31.

Campus Way S., 10400 block, Nov. 1.

Central Ave., 12100 block, Oct. 27.

Central Ave., 12100 block, Oct. 27.

Crain Hwy., 4700 block, Oct. 31.

Lanham Severn Rd., 9400 block, Oct. 30.

Largo Rd., 500 block, Oct. 30.

BREAK-INS

Crain Hwy. SE, 4700 block, Oct. 26. Commercial.

East Grv., 8800 block, Oct. 28. Residential.

Greenbelt Rd., 8800 block, Oct. 27. Commercial.

Lottsford Rd., 8800 block, Oct. 26. Residential.

Summit Cir., 9700 block, Oct. 26. Residential.

Trafton Dr., 10800 block, Oct. 29.

Westphalia Rd., 8400 block, Oct. 29. Commercial.

Woodland Ave., 9600 block, Oct. 31. Residential.

Woodlawn Blvd., 11200 block, Oct. 31.

THEFTS

Doctor Beans Legacy Cir., 4600 block, Nov. 1. From auto.

Eyre Dr., 3600 block, Oct. 29. From auto.

Good Luck Rd., 8100 block, Oct. 26. From auto.

Good Luck Rd., 8100 block, Oct. 26. From auto.

Good Luck Rd., 8100 block, Oct. 26. From auto.

Good Luck Rd., 9900 block, Oct. 26. From auto.

Greenbelt Rd., 8500 block, Nov. 1. From auto.

Joyceton Dr., 10800 block, Oct. 31. From auto.

Lake Arbor Way, 11400 block, Oct. 28. From auto.

Largo Center Dr., 500 block, ov.1. From auto.

Lincoln Ave., 5700 block, Oct. 27. From auto.

Martin Luther King Junior Hwy., 9700 block, Nov. 1. From auto.

Walcott Lane, 1700 block, Oct. 26. From auto.

Whitfield Chapel Rd., 5400 block, Oct. 27. From auto.

Willowdale Rd., 9900 block, Oct. 26. From auto.

Woodmore North Blvd., 13000 block, Oct. 26. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Falls Lake Dr., 800 block, Oct. 31. Stolen vehicle.

Lottsford Ct., 9600 block, Oct. 28. Stolen vehicle.

VANDALISM

Commerce Dr., 800 block, Oct. 31.

Crutchfield Lane, 9200 block, Oct. 31.

Eldred Pl., 9400 block, Nov. 1.

Saint Josephs Dr., 2000 block, Oct. 26.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Diamond Ct., 6900 block, Oct. 31. Shooting reported.

Nalley Rd., 900 block, Nov. 1.

Oakwood Lane, 2000 block, Oct. 26.

Rochell Ave., 1900 block, Oct. 29.

Romford Dr., 600 block, Nov. 1.

Silver Hill Rd., 5800 block, Oct. 30.

Sycamore Lane, 3200 block, Oct. 31. Weapon reported.

ROBBERIES

Donnell Dr., 3500 block, Oct. 27. Commercial.

Flag Harbor Dr., 7000 block, Oct. 26.

Silver Hill Rd., 5000 block, Oct. 29.

Southern Ave., 4600 block, Nov. 1.

Suitland Rd., 3900 block, Oct. 31.

Suitland Rd., 3900 block, Nov. 1.

THEFTS/BREAK-INS

Barlowe Rd., 7600 block, Oct. 28.

Barlowe Rd., 7600 block, Oct. 30.

Campbell Ave., 1400 block, Oct. 28.

Centaur Dr., 1300 block, Oct. 26.

Charred Wood Ct., 2900 block, Oct. 31.

Donnell Dr., 2900 block, Oct. 29.

Donnell Dr., 3100 block, Nov. 1.

Donnell Dr., 3200 block, Oct. 29.

Hampton Park Blvd., 100 block, Oct. 26.

L St., 6400 block, Nov. 1.

Lee Jay Dr., 5000 block, Oct. 27.

Marbury Dr., 2400 block, Oct. 30.

Marlboro Pike, 7700 block, Oct. 29.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Oct. 27.

Ruston Ave., 1700 block, Oct. 26.

Silver Hill Rd., 4800 block, Oct. 31.

Silver Hill Rd., 5500 block, Oct. 27.

Silver Hill Rd., 5500 block, Oct. 31.

Silver Hill Rd., 5800 block, Oct. 29.

Silver Hill Rd., 5800 block, Oct. 31.

Sydney Ave., 2800 block, Oct. 31.

Warfield Dr., 400 block, Oct. 30.

BREAK-INS

Boones Lane, 2700 block, Oct. 26. Residential.

Central Ave., 9100 block, Oct. 27. Commercial.

Fairhill Dr., 2400 block, Oct. 29. Residential.

Hil Mar Dr., 6400 block, Oct. 29.

Marblewood Ave., 1200 block, Oct. 26. Commercial.

Pennsylvania Ave., 6400 block, Oct. 28. Residential.

THEFTS

75th Ave., 3200 block, Oct. 29. From auto.

Brooks Dr., 1900 block, Oct. 28. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Oct. 26. From auto.

Doewood Lane, 1400 block, Nov. 1. From auto.

Edfeldt Dr., 2700 block, Oct. 26. From auto.

Glen Willow Dr., 1100 block, Oct. 29. From auto.

Hampton Park Blvd., 500 block, Oct. 28. From auto.

Hampton Park Blvd., 600 block, Nov. 1. From auto.

Hil Mar Dr., 5900 block, Oct. 31. From auto.

Karen Blvd., 1300 block, Oct. 28. From auto.

Rock Quarry Terr., 5600 block, Oct. 29. From auto.

Urn St., 4300 block, Oct. 29. From auto.

West Forest Rd., 6800 block, Oct. 29. From auto.

West Forest Rd., 6800 block, Oct. 29. From auto.

Wood Creek Dr., 3400 block, Oct. 29. From auto.

Xavier Lane, 3000 block, Oct. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Arnold Rd., 4400 block, Oct. 29. Stolen vehicle.

Brooks Dr., 2100 block, Nov. 1. Stolen vehicle.

Byers St., 4100 block, Oct. 26. Stolen vehicle.

Central Ave., 8600 block, Oct. 29. Stolen vehicle.

Donnell Dr., 3100 block, Nov. 1. Stolen vehicle.

Donnell Pl., 7200 block, Oct. 30. Stolen vehicle.

Edgeworth Dr., 8600 block, Oct. 27. Stolen vehicle.

Glen Willow Dr., 900 block, Oct. 31. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 4900 block, Oct. 27. Stolen vehicle.

Nova Ave., 1500 block, Nov. 1. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5700 block, Oct. 29. Stolen vehicle.

Stretford Way, 600 block, Oct. 31. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 3900 block, Oct. 30. Stolen vehicle.

Tayside Way, 300 block, Oct. 29. Stolen vehicle.

Vale Pl., Unit block, Oct. 31. Stolen vehicle.

Whitney Ave., 7000 block, Oct. 31. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brooks Dr., 2000 block, Oct. 27.

Dynasty Dr., 3100 block, Nov. 1.

Fairhill Dr., 2500 block, Nov. 1.

Gould Dr., 1500 block, Oct. 30.

Marlboro Pike, 5200 block, Oct. 29.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

HOMICIDE

Friar Rd., 9100 block, Oct. 31.

ASSAULTS

Anvil Lane, 2200 block, Oct. 31.

Corning Ave., 2500 block, Oct. 31.

Marcy Ave., 1000 block, Oct. 26.

Palmer Rd., 900 block, Oct. 26.

ROBBERIES

Dawn Lane, 2200 block, Oct. 29.

Norcross St., 4000 block, Oct. 28.

North Cove Terr., 100 block, Oct. 31.

Silver Hill Rd., 4100 block, Nov. 1.

Southview Dr., 1100 block, Oct. 29.

THEFTS/BREAK-INS

32nd Ave., 3500 block, Oct. 31.

Allentown Rd., 6300 block, Oct. 27.

Marcy Ave., 900 block, Oct. 30.

Careybrook Lane, 300 block, Oct. 28.

Curtis Dr., 3200 block, Nov. 1.

Hillcrest Pkwy., 2800 block, Oct. 30.

Keppler Rd., 5500 block, Oct. 31.

Livingston Rd., 6300 block, Oct. 31.

Livingston Rd., 9000 block, Oct. 30.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Oct. 28.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Nov. 1.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Oct. 26.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Oct. 30.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Oct. 31.

Waterfront St., 200 block, Oct. 31.

Waterfront St., 200 block, Nov. 1.

BREAK-INS

23rd Pkwy., 4300 block, Oct. 30. Residential.

28th Pkwy., 3400 block, Oct. 28. Residential.

Berkley St., 2500 block, Oct. 28. Residential.

Bock Rd., 7100 block, Nov. 1. Residential.

Brinkley Rd., 3100 block, Oct. 30. Residential.

Brinkley Rd., 3400 block, Oct. 30. Residential.

Centennial Dr., 1100 block, Oct. 31. Residential.

Cricklewood Dr., 2800 block, Oct. 31.

Crisfield Dr., 1200 block, Oct. 29. Residential.

English Ct., 4700 block, Oct. 29. Residential.

Foster Pl., 2400 block, Oct. 28. Residential.

Indian Head Hwy., 5300 block, Oct. 31. Commercial.

Livingston Rd., 9400 block, Oct. 26. Commercial.

North Barnaby Lane, 4800 block, Oct. 28. Residential.

Palmer Rd., 900 block, Oct. 31. Commercial.

Saint Moritz Dr., 5900 block, Oct. 30. Residential.

Trowbridge Pl., 6600 block, Oct. 26. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, Oct. 26. From auto.

23rd Pkwy., 4400 block, Oct. 29. From auto.

27th Ave., 3400 block, Oct. 26. From auto.

Afton St., 2200 block, Nov. 1. From auto.

Alice Ave., 2100 block, Oct. 28. From auto.

Belfast Dr., 2000 block, Oct. 26. From auto.

Benjar Ct., 200 block, Oct. 30. From auto.

Brinkley Rd., 3000 block, Oct. 26. From auto.

Brinkley Rd., 3000 block, Oct. 27. From auto.

Buck Creek Rd., 4100 block, Oct. 26. From auto.

Cagle Rd., 8300 block, Oct. 26. From auto.

Curtis Dr., 3200 block, Oct. 29. From auto.

Curtis Dr., 3200 block, Oct. 31. From auto.

Haras Pl., 5200 block, Oct. 26. From auto.

Haras Pl., 5400 block, Oct. 27. From auto.

Harpers Dr., 7500 block, Oct. 26. From auto.

Huntley Square Dr., 3300 block, Oct. 27. From auto.

Jaywick Ave., 7200 block, Oct. 27. From auto.

Jaywick Ave., 7200 block, Oct. 31. From auto.

Jaywick Ave., 7200 block, Oct. 31. From auto.

Kennebec St., 1000 block, Oct. 30. From auto.

Lancelot Rd., 9300 block, Oct. 27. From auto.

Locust Lane, 7800 block, Oct. 28. From auto.

Olson St., 2300 block, Oct. 27. From auto.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Oct. 26. From auto.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Oct. 31. From auto.

Palmer Rd., 900 block, Oct. 30. From auto.

Potomac Heights Dr., 1300 block, Oct. 26. From auto.

Round Table Dr., 500 block, Oct. 27. From auto.

Round Table Dr., 500 block, Oct. 27. From auto.

Silver Park Dr., 3700 block, Oct. 29. From auto.

Summerhill Rd., 6600 block, Oct. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, Oct. 28. Stolen vehicle.

23rd Pkwy., 4400 block, Oct. 28. Stolen vehicle.

24th Ave., 4200 block, Nov. 1. Stolen vehicle.

Alice Ave., 2100 block, Oct. 30. Stolen vehicle.

Allentown Rd., 7100 block, Nov. 1. Stolen vehicle.

Audrey Lane, 600 block, Oct. 31. Stolen vehicle.

Carswell Ave., 5200 block, Oct. 28. Stolen vehicle.

Mary Pl., 2400 block, Oct. 29. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Oct. 28. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Oct. 27. Stolen vehicle.

Oxon Park St., 2900 block, Oct. 26. Stolen vehicle.

Palmer Rd., 900 block, Oct. 26. Stolen vehicle.

Potomac Heights Dr., 1500 block, Oct. 28. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4300 block, Nov. 1. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1100 block, Oct. 26. Stolen vehicle.

Wilkinson Dr., 3700 block, Oct. 27. Stolen vehicle.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Allentown Rd., 7100 block, Oct. 29.

Croom Station Rd., 6700 block, Oct. 30.

ROBBERY

Westchester Ct., 6800 block, Oct. 27. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

Crain Hwy. SW, 7600 block, Oct. 26.

Crain Hwy. SE, 15900 block, Oct. 29.

Dorian Lane, 8700 block, Oct. 30.

East Boniwood Turn, 5600 block, Oct. 31.

Megan Dr., 4900 block, Oct. 30.

BREAK-INS

Basel Dr., 10400 block, Oct. 31.

Bellefonte Lane, 8200 block, Oct. 27. Vacant residential.

Bellefonte Lane, 8200 block, Oct. 27. Vacant residential.

Jean Marie Dr., 4600 block, Oct. 28.

THEFTS

Barnwood Dr., 6400 block, Oct. 31. From auto.

Birchview Dr., 11900 block, Oct. 26. From auto.

Blackstone Ave., 10600 block, Oct. 29. From auto.

Chepstow Pl., 10400 block, Oct. 29. From auto.

Chris Mar Ave., 5800 block, Oct. 26. From auto.

Commerce Lane, 7500 block, Nov. 1. From auto.

Cork Tree Way, 6600 block, Oct. 28. From auto.

Delano Rd., 7700 block, Oct. 26. From auto.

Lormar Lane, 9500 block, Oct. 30. From auto.

Mansfield Dr., 5600 block, Oct. 30. From auto.

Mansfield Dr., 5600 block, Oct. 30. From auto.

Old Alexandria Ferry Rd., 7400 block, Oct. 26. From auto.

Paul Dr., 9400 block, Oct. 30. From auto.

Simpson Lane, 9100 block, Oct. 28. From auto.

Small Dr., 9300 block, Oct. 31. From auto.

Steuben Ct., 6500 block, Oct. 31. From auto.

Tarquin Ave., 7000 block, Oct. 28. From auto.

Westchester Dr., 7100 block, Oct. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Clayton Lane, 8900 block, Oct. 31. Stolen vehicle.

Craig Lane, 6800 block, Nov. 1. Stolen vehicle.

Waco Dr., 10900 block, Oct. 29. Stolen vehicle.

VANDALISM

Dillionstone Ct., 8300 block, Oct. 31.

Piscataway Rd., 9100 block, Oct. 31.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 11000 block, Oct. 30.

Baltimore Ave., 11100 block, Nov. 1.

Baltimore Ave., 13400 block, Oct. 26.

Laurel Bowie Rd., 12700 block, Oct. 31.

Laurel Bowie Rd., 13300 block, Nov. 1.

BREAK-INS

Barnsley Ct., 8800 block, Oct. 26. Residential.

Lakehouse Rd., 3900 block, Oct. 29. Residential.

THEFTS

Baltimore Ave., 11200 block, Oct. 28. From auto.

Dulwick Ct., 8700 block, Oct. 26. From auto.

Evans Trail, 11300 block, Oct. 26. From auto.

Oak Hill Ct., 10400 block, Oct. 31. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Muirkirk Rd., 9700 block, Oct. 27. Stolen vehicle.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Brandy Lane, 2500 block, Oct. 29.

THEFTS/BREAK-INS

East Swan Creek Rd., 900 block, Oct. 26.

Manning Rd. E., 400 block, Oct. 29.

Orchard Hill Dr., 1900 block, Oct. 30.

BREAK-INS

Indian Queen Point Rd., 9900 block, Oct. 31. Residential.

Livingston Rd., 17100 block, Oct. 26. Residential.

THEFTS

Fort Washington Rd., 10900 block, Oct. 30. From auto.

Piscataway Rd., 10500 block, Oct. 26. From auto.

Saratoga Ct., 1600 block, Oct. 30. From auto.

Wedgewood Dr., 9600 block, Oct. 26. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Harrison Ave., 13300 block, Oct. 30. Stolen vehicle.

VANDALISM

Manning Rd., 300 block, Nov. 1.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Cherrywood Lane, 5900 block, Oct. 27.

Cherrywood Terr., 5800 block, Oct. 27.

Hanover Pkwy., 7600 block, Oct. 30.

Ora Glen Dr., 7600 block, Oct. 26.

THEFTS/BREAK-INS

Bird Lane, 8100 block, Oct. 31.

Capitol Dr., 6400 block, Oct. 26.

Edmonston Ct., 9100 block, Oct. 30.

Edmonston Rd., 9300 block, Oct. 25.

Greenbelt Rd., 6000 block, Oct. 29. Shoplifting.

Hanover Pkwy., 7200 block, Oct. 31.

Lakecrest Dr., 8100 block, Oct. 26.

Lakecrest Dr., 8100 block, Oct. 28.

South Ora Ct., 7200 block, Oct. 29.

Springcrest Dr., 6500 block, Oct. 31.

Springhill Terr., 6100 block, Oct. 27.

VEHICLE THEFTS

Hanover Pkwy., 6900 block, Oct. 28.

Springhill Dr., 6000 block, Oct. 30.

VANDALISM

Breezewood Dr., 6100 block, Oct. 27. Malicious destruction.

Mandan Rd., 7900 block, Oct. 30. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULT

Powhatan Rd., 3800 block, Oct. 24. Unknown suspect pointed firearm at victim.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 5300 block, Oct. 26. Trespassing.

West Hwy. E., 3300 block, Oct. 26. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 22. Shoplifting.

West Hwy. E., 3600 block, Oct. 24. Shoplifting.

THEFTS

Ager Rd., 5600 block, Oct. 28. From auto.

Ave, 3900 block, Oct. 23. From auto.

Hamilton St., 3400 block, Oct. 18. From auto.

Livingston St., 3900 block, Oct. 23. From auto.

Oglethorpe St., 3800 block, Oct. 18. From auto.

Oglethorpe St., 4100 block, Oct. 23. From auto.

40th Ave., 5700 block, Oct. 23. From auto.

VEHICLE THEFTS

Gallatin St., 3600 block, Oct. 25. Stolen vehicle.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Oct. 27. Stolen vehicle.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 26. Stolen vehicle.

43rd Ave., 5500 block, Oct. 26. Stolen vehicle.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14700 block, Oct. 17.

Baltimore Ave., 14700 block, Oct. 27. From building.

Fort Meade Rd., 200 block, Oct. 10.

Fort Meade Rd., 200 block, Oct. 26. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Dorset Rd., 15900 block, Oct. 30. Motor vehicle theft reported.

Lafayette Ave., 100 block, Oct. 24. Motor vehicle theft reported.

Oxford Dr., 14300 block, Oct. 30. Motor vehicle theft reported.