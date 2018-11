Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Harkins Rd., 7800 block, Nov. 7.

Rhode Island Ave., 7600 block, Nov. 4.

ROBBERIES

15th Ave., 5400 block, Nov. 6. Vehicle.

Autoville Dr., 9000 block, Nov. 3.

Fernwood Terr., 6200 block, Nov. 4.

Flintridge Dr., 5100 block, Nov. 4.

Hamilton St., 5400 block, Nov. 8.

Quintana St., 5800 block, Nov. 5.

Toledo Pl., 3200 block, Nov. 6.

THEFTS/BREAK-INS

14th Ave., 8100 block, Nov. 8.

Baltimore Ave., 9600 block, Nov. 2.

Chillum Rd., 900 block, Nov. 6.

Edgewood Rd., 4900 block, Nov. 4.

Knox Rd., 4200 block, Nov. 4.

New Hampshire Ave., 6300 block, Nov. 3.

New Hampshire Ave., 8000 block, Nov. 7.

Riverdale Rd., 6800 block, Nov. 7.

Riverdale Rd., 6800 block, Nov. 7.

University Blvd., 1500 block, Nov. 8.

BREAK-INS

Annapolis Rd., 6500 block, Nov. 2. Commercial.

Berwyn House Rd., 4800 block, Nov. 7. Residential.

Finns Lane, 7700 block, Nov. 3.

THEFTS

14th Ave., 8000 block, Nov. 5. From auto.

14th Ave., 8100 block, Nov. 3. From auto.

18th Ave., 7300 block, Nov. 3. From auto.

19th Ave., 5400 block, Nov. 2. From auto.

20th Ave., 8300 block, Nov. 5. From auto.

48th Pl., 9500 block, Nov. 7. From auto.

64th Ave., 5800 block, Nov. 6. From auto.

64th Pl., 5700 block, Nov. 6. From auto.

73rd Ave., 3900 block, Nov. 7. From auto.

74th Ave., 4000 block, Nov. 4. From auto.

Annapolis Rd., 7900 block, Nov. 3. From auto.

Baltimore Ave., 9100 block, Nov. 6. From auto.

Baltimore Ave., 10000 block, Nov. 6. From auto.

Eastern Ave., 4900 block, Nov. 8. From auto.

Eastern Ave., 5900 block, Nov. 6. From auto.

Fairview Ave., 700 block, Nov. 6. From auto.

Fernwood Terr., 6200 block, Nov. 6. From auto.

Glenoak Rd., 4800 block, Nov. 6. From auto.

Guilford Rd., 2100 block, Nov. 6. From auto.

Kanawha St., 1500 block, Nov. 3. From auto.

Kenilworth Ave., 5200 block, Nov. 2. From auto.

Kilmer Pl., 5300 block, Nov. 8. From auto.

La Salle Rd., 4900 block, Nov. 6. From auto.

La Salle Rd., 4900 block, Nov. 8. From auto.

Madison St., 1500 block, Nov. 7. From auto.

New Hampshire Ave., 6500 block, Nov. 6. From auto.

New Hampshire Ave., 6700 block, Nov. 2. From auto.

New Hampshire Ave., 6800 block, Nov. 8. From auto.

Ray Rd., 1400 block, Nov. 2. From auto.

Riggs Rd., 6500 block, Nov. 7. From auto.

Riggs Rd., 7900 block, Nov. 6. From auto.

Riverdale Rd., 6800 block, Nov. 6. From auto.

Sheridan St., 600 block, Nov. 5. From auto.

Toledo Pl., 3200 block, Nov. 2. From auto.

Toledo Terr., 3300 block, Nov. 2. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, Nov. 2. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

55th Ave., 4800 block, Nov. 6. Stolen vehicle.

58th Ave., 5200 block, Nov. 6. Stolen vehicle.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

Dean Dr., 3600 block, Nov. 4. Stolen vehicle.

Farragut St., 6800 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

Knox Rd., 4200 block, Nov. 7. Stolen vehicle.

VANDALISM

Fox St., 5000 block, Nov. 7.

Kenilworth Ave., 3600 block, Nov. 6.

Knollbrook Dr., 5900 block, Nov. 4.

Madison St., 1500 block, Nov. 7.

New Hampshire Ave., 6700 block, Nov. 3.

Toledo Terr., 3300 block, Nov. 2.

University Blvd., 1400 block, Nov. 4.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Brookstone Terr., 4800 block, Nov. 2. Weapon reported.

Greenbelt Rd., 10600 block, Nov. 8.

ROBBERIES

Brooke Lane, 12600 block, Nov. 2.

Brookmeadow Lane, 17200 block, Nov. 6.

Kings Tree Dr., 1000 block, Nov. 7.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 11700 block, Nov. 8.

Bandera St., 9300 block, Nov. 6.

Barrs Lane, 6300 block, Nov. 5.

Campus Way S., 10400 block, Nov. 7.

Campus Way S., 10500 block, Nov. 5.

Capital Centre Blvd., 800 block, Nov. 5.

Capital Centre Blvd., 800 block, Nov. 6.

Duckettown Rd., 11500 block, Nov. 4.

Glenn Dale Rd., 4300 block, Nov. 6.

Greenbelt Rd., 10100 block, Nov. 2.

Lundy Dr., 5800 block, Nov. 7.

Penn Randall Pl., 8000 block, Nov. 5.

Pleasant Colony Dr., 16600 block, Nov. 7.

Saint Johns Pl., 3500 block, Nov. 5.

Southlakes Dr., 11300 block, Nov. 4.

BREAK-INS

First St., 9000 block, Nov. 7.

Endicott Pl., 3800 block, Nov. 6. Residential.

Forbes Blvd., 4600 block, Nov. 5. Commercial.

Good Luck Rd., 9900 block, Nov. 8. Residential.

Lord Dunbore Pl., 13400 block, Nov. 5. Residential.

Westphalia Rd., 8600 block, Nov. 5.

THEFTS

92nd Ave., 4000 block, Nov. 7. From auto.

Annapolis Rd., 9600 block, Nov. 2. From auto.

Bishopmill Dr., 4200 block, Nov. 7. From auto.

Day Lily Dr., 4300 block, Nov. 6. From auto.

Greenbelt Rd., 8500 block, Nov. 2. From auto.

Greenbelt Rd., 9900 block, Nov. 2. From auto.

Hobart St., 9500 block, Nov. 7. From auto.

Joyceton Dr., 10500 block, Nov. 4. From auto.

Lottsford Rd., 8800 block, Nov. 2. From auto.

Palamar Terr., 7000 block, Nov. 2. From auto.

Queens Ct., 16000 block, Nov. 8. From auto.

River Valley Way, 4800 block, Nov. 6. From auto.

Woodstream Terr., 6900 block, Nov. 3. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brookmeadow Lane, 17300 block, Nov. 7. Stolen vehicle.

Campus Way S., 9900 block, Nov. 5. Stolen vehicle.

Largo Rd., 500 block, Nov. 7. Stolen vehicle.

McHenry Lane, 9100 block, Nov. 3. Stolen vehicle.

Orion Lane, 3000 block, Nov. 8. Stolen vehicle.

Princess Garden Pkwy., 6400 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

VANDALISM

Alcona St., 9100 block, Nov. 6.

Cheryl Dr., 11200 block, Nov. 7.

Crutchfield Lane, 9200 block, Nov. 7.

Geaton Dr., 3300 block, Nov. 2.

Harry S Truman Dr., 200 block, Nov. 5.

Largo Center Dr., 1000 block, Nov. 5.

Marlboro Pike, 15500 block, Nov. 7.

Prince Pl., 10200 block, Nov. 4.

Woodstream Cir., 6800 block, Nov. 7.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Forestville Rd., 4200 block, Nov. 3. Weapon reported.

Karen Blvd., 1300 block, Nov. 4.

West Mill Ave., 200 block, Nov. 2. Weapon reported.

ROBBERIES

Deanwood Dr., 4700 block, Nov. 5.

Elkwood Lane, 1400 block, Nov. 2.

Hampton Park Blvd., Unit block, Nov. 6.

Mann St., 4700 block, Nov. 7.

Ronald Rd., 6600 block, Nov. 6.

Stone Gate Dr., 3900 block, Nov. 2.

Stone Gate Dr., 3900 block, Nov. 3.

Suitland Rd., 3900 block, Nov. 7.

THEFTS/BREAK-INS

Brooks Dr., 2300 block, Nov. 3.

Cindy Lane, Unit block, Nov. 5.

Donnell Dr., 3400 block, Nov. 8.

Hampton Park Blvd., 100 block, Nov. 2.

Lacy Ave., 4600 block, Nov. 7.

Lorring Dr., 2700 block, Nov. 8.

Marlboro Pike, 4700 block, Nov. 6.

Marlboro Pike, 5600 block, Nov. 5.

Marlboro Pike, 7000 block, Nov. 6.

Parkway Terrace Dr., 3400 block, Nov. 8.

Silver Hill Rd., 4800 block, Nov. 5.

Silver Hill Rd., 5200 block, Nov. 7.

Wyngate Rd., 2200 block, Nov. 5.

BREAK-INS

Central Ave., 6700 block, Nov. 2.

Central Ave., 9000 block, Nov. 2. Commercial.

Hampton Park Blvd., Unit block, Nov. 5. Commercial.

Hillview Rd., 8400 block, Nov. 2. Residential.

Parkland Ct., 6000 block, Nov. 6. Residential.

Reicher St., 8600 block, Nov. 6.

Reicher St., 8700 block, Nov. 8. Residential.

Silver Hill Rd., 4800 block, Nov. 2. Commercial.

Victory Lane, 3000 block, Nov. 5. Residential.

Walker Mill Rd., 5700 block, Nov. 3.

THEFTS

County Rd., 2100 block, Nov. 8. From auto.

Dogwood Lane, 8100 block, Nov. 8. From auto.

Donnell Dr., 3300 block, Nov. 6. From auto.

Drum Ave., 900 block, Nov. 4. From auto.

Edgeworth Dr., 8900 block, Nov. 7. From auto.

Emo St., 5000 block, Nov. 4. From auto.

Forest Run Dr., 2800 block, Nov. 8. From auto.

Forestville Rd., 3000 block, Nov. 6. From auto.

Glenn Dr., 3400 block, Nov. 8. From auto.

Hampton Mall Dr. N., 8800 block, Nov. 5. From auto.

Hampton Park Blvd., 1400 block, Nov. 2. From auto.

Hampton Park Blvd., Unit block, Nov. 3. From auto.

Marlboro Pike, 5600 block, Nov. 8. From auto.

Oak Glen Way, 2400 block, Nov. 8. From auto.

Oxman Rd., 7800 block, Nov. 8. From auto.

Parkland Ct., 6000 block, Nov. 2. From auto.

Surrey Square Lane, 6100 block, Nov. 2. From auto.

Whitney Ave., 7000 block, Nov. 2. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

75th Ave., 3200 block, Nov. 8. Stolen vehicle.

Edgeworth Dr., 8600 block, Nov. 8. Stolen vehicle.

Farmingdale Ave., 1400 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

Forestville Rd., 4000 block, Nov. 8. Stolen vehicle.

Iron Forge Rd., 1400 block, Nov. 6. Stolen vehicle.

Karen Blvd., 1000 block, Nov. 4. Stolen vehicle.

Kaverton Rd., 2800 block, Nov. 5. Stolen vehicle.

Kenilworth Ave., 1700 block, Nov. 3. Stolen vehicle.

Lacy Ave., 4600 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

Oxman Rd., 7600 block, Nov. 4. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 3900 block, Nov. 5. Stolen vehicle.

VANDALISM

Elkwood Lane, 1500 block, Nov. 5.

Old Central Ave., 6100 block, Nov. 5.

Suitland Rd., 4100 block, Nov. 3.

Suitland Rd., 4100 block, Nov. 7.

Vermont Ave., 2300 block, Nov. 6.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Allentown Rd., 6300 block, Nov. 2.

Cady Dr., 700 block, Nov. 3.

Indian Head Hwy., 5100 block, Nov. 3. Weapon reported.

Leyte Dr., 6700 block, Nov. 7.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Nov. 4.

Silver Hill Rd., 4000 block, Nov. 8.

ROBBERY

Klovstad Dr., 7900 block, Nov. 4. Residential.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 5700 block, Nov. 8.

Dallas Pl., 4600 block, Nov. 5.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Nov. 2.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Nov. 2.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Nov. 6.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Nov. 6.

BREAK-INS

28th Pkwy., 3400 block, Nov. 5. Residential.

Boydell Ave., 5000 block, Nov. 2. Residential.

Branch Ave., 3300 block, Nov. 5. Commercial.

Kalarama Ct., 9500 block, Nov. 4. Residential.

Livingston Terr., 5300 block, Nov. 7. Residential.

Lumar Dr., 3500 block, Nov. 4.

Palmer Rd., 1000 block, Nov. 7. Residential.

Rosier Rd., 400 block, Nov. 4. Residential.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Nov. 7.

THEFTS

23rd Pkwy., 4400 block, Nov. 2. From auto.

23rd Pkwy., 4400 block, Nov. 3. From auto.

24th Ave., 4200 block, Nov. 4. From auto.

Allentown Rd., 5800 block, Nov. 8. From auto.

Branch Ave., 3000 block, Nov. 5. From auto.

Candy Apple Lane, 4100 block, Nov. 4. From auto.

Hayworth Pl., 400 block, Nov. 8. From auto.

Saint Clair Dr., 2900 block, Nov. 3. From auto.

Temple Hill Rd., 6700 block, Nov. 8. From auto.

Wesson Dr., 6100 block, Nov. 3. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Alice Ave., 2100 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

Apple Orchard Ct., 4100 block, Nov. 5. Stolen vehicle.

Birchwood Dr., 1600 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

Bluffwood Lane, 8900 block, Nov. 7. Stolen vehicle.

Haras Pl., 5300 block, Nov. 8. Stolen vehicle.

Kennebec St., 1100 block, Nov. 8. Stolen vehicle.

Livingston Terr., 5500 block, Nov. 8. Stolen vehicle.

Naylor Rd., 3200 block, Nov. 8. Stolen vehicle.

Silver Park Dr., 3500 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

South Gate Dr., 6100 block, Nov. 8. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1100 block, Nov. 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Curtis Dr., 3300 block, Nov. 7.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Dewdrop Way, 7000 block, Nov. 4.

Fallard Ct., 9800 block, Nov. 7.

THEFTS/BREAK-INS

Crain Hwy. SW, 7500 block, Nov. 7.

Crain Hwy. SE, 14300 block, Nov. 6.

BREAK-INS

Branch Ave., 12600 block, Nov. 2. Commercial.

Fairhaven Ave., 9300 block, Nov. 4.

THEFTS

Allentown Rd., 6600 block, Nov. 8. From auto.

Anne Ct., 7900 block, Nov. 2. From auto.

Cheltenham Ave., 8900 block, Nov. 2. From auto.

Cloverleaf Ave., 5700 block, Nov. 2. From auto.

Cosca Park Pl., 11500 block, Nov. 7. From auto.

Farrar Ave., 10400 block, Nov. 2. From auto.

Old Branch Ave., 7400 block, Nov. 8. From auto.

Sellner Lane, 6000 block, Nov. 8. From auto.

Wyld Dr., 10700 block, Nov. 2. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 6200 block, Nov. 3. Stolen vehicle.

Laren Lane, 10400 block, Nov. 6. Stolen vehicle.

Louise Lane, 6800 block, Nov. 3. Stolen vehicle.

Stonesboro Rd., 3400 block, Nov. 3. Stolen vehicle.

Summit Creek Dr., 6800 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

VANDALISM

Old Alexandria Ferry Rd., 7400 block, Nov. 3.

Wallace Lane, 12400 block, Nov. 6.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Baltimore Ave., 10900 block, Nov. 5.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10900 block, Nov. 4.

Laurel Bowie Rd., 13300 block, Nov. 3.

Mid Cities Ave., 6800 block, Nov. 7.

Muirkirk Rd., 9500 block, Nov. 2.

BREAK-IN

Attleboro Ct., 13500 block, Nov. 8. Residential.

THEFTS

Cardinal Ave., 4700 block, Nov. 4. From auto.

Elmwood Rd., 4500 block, Nov. 6. From auto.

Larchdale Rd., 13100 block, Nov. 2. From auto.

Old Baltimore Pike, 12300 block, Nov. 3. From auto.

Twinlakes Dr., 11900 block, Nov. 4. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

35T Ave., 11600 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 10400 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

Manheim Ave., 5000 block, Nov. 2. Stolen vehicle.

Sunnyside Ave., 5600 block, Nov. 8. Stolen vehicle.

VANDALISM

Distribution Pl., 12200 block, Nov. 2.

Finsbury Ct., 13300 block, Nov. 2.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Gable Lane, 12400 block, Nov. 4. Weapon reported.

BREAK-INS

Griff Dr., 10100 block, Nov. 2. Residential.

Indian Head Hwy., 10900 block, Nov. 4. Residential.

THEFTS

Bonhill Dr., 200 block, Nov. 2. From auto.

Chatsworth Dr., 800 block, Nov. 5. From auto.

Pumpkin St., 2900 block, Nov. 4. From auto.

Venango Rd., 13100 block, Nov. 5. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Valley Brook Dr., 10900 block, Nov. 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Taylor Ave., 1700 block, Nov. 5.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ROBBERY

Cherrywood Lane, 5900 block, Nov. 1. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Ct., 6100 block, Nov. 6.

Breezewood Terr., 9000 block, Nov. 5.

Cherrywood Terr., 5900 block, Nov. 1.

Edmonston Rd., 9100 block, Nov. 2.

Edmonston Rd., 9100 block, Nov. 5.

Edmonston Rd., 9300 block, Nov. 2.

Greenbelt Rd., 6000 block, Nov. 2. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, Nov. 2.

Greenbelt Rd., 6000 block, Nov. 4. Trespassing.

Greenbelt Rd., 6100 block, Nov. 5. Shoplifting.

Miner St., 8100 block, Nov. 6.

South Center Dr., 5200 block, Nov. 5.

Springhill Dr., 6200 block, Nov. 5.

Springhill Terr., 6100 block, Nov. 2.

VEHICLE THEFT

Breezewood Ct., 6100 block, Nov. 5.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ROBBERY

Hamilton Manor Dr., 5600 block, Nov. 3.

THEFTS/BREAK-INS

America Blvd., 6500 block, Nov. 1. Theft from auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 5. Theft from auto.

Hamilton St., 3800 block, Nov. 2. Theft from auto.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 30. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 31. Shoplifting.

THEFTS

America Blvd., 6500 block, Nov. 1. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Oct. 26. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 1. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 1. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 1. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 1. From auto.

Gallatin St., 3600 block, Oct. 26. From auto.

Hamilton St., 3800 block, Nov. 2. From auto.

Hamilton St., 3900 block, Nov. 2. From auto.

Longfellow St., 4200 block, Oct. 31. From auto.

Nicholson St., 2700 block, Nov. 1. From auto.

West Hwy. E., 3400 block, Nov. 2. From auto.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 29. From auto.

West Hwy. E., 3500 block, Oct. 30. From auto.

West Hwy. E., 3500 block, Nov. 2. From auto.

VEHICLE THEFT

Madison St., 4300 block, Nov. 4. Stolen vehicle.

VANDALISM

Ager Rd., 5600 block, Nov. 1.

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 1.

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 1.

Hamilton St., 2900 block, Nov. 2. Property damage.

Kirkwood Pl., 2600 block, Nov. 3. Property damage.

40th Ave., 5700 block, Nov. 1. Property damage.

Laurel