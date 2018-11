Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

15th Ave., 8100 block, Nov. 13.

Eastern Ave., 5900 block, Nov. 11.

ROBBERIES

14th Ave., 8300 block, Nov. 9.

15th Ave., 7900 block, Nov. 13.

Annapolis Rd., 5400 block, Nov. 11.

Carters Lane, 5600 block, Nov. 9.

Carters Lane, 5600 block, Nov. 10.

Metzerott Rd., 1800 block, Nov. 13.

Riggs Manor Dr., 6800 block, Nov. 13.

Riggs Rd., 7900 block, Nov. 13.

Rosette Lane, 8300 block, Nov. 14.

THEFTS/BREAK-INS

74th Ave., 3900 block, Nov. 11.

Balfour Dr., 6300 block, Nov. 9.

Fairview Ave., 700 block, Nov. 14.

Finns Lane, 7600 block, Nov. 11.

Lawrence Pl., 5100 block, Nov. 10.

Lehigh Rd., 4400 block, Nov. 13.

Riggs Rd., 9100 block, Nov. 14.

Sunnyside Ave., 5400 block, Nov. 14.

University Blvd., 1500 block, Nov. 14.

University Blvd., 1800 block, Nov. 13.

BREAK-INS

16th Ave., 5400 block, Nov. 9. Residential.

51st Pl., 9100 block, Nov. 15. Commercial.

Adelphi Rd., 8300 block, Nov. 9.

Darby Rd., 6700 block, Nov. 9. Residential.

Rhode Island Ave., 8500 block, Nov. 15.

THEFTS

20th Ave., 5400 block, Nov. 12. From auto.

Belcrest Rd., 6700 block, Nov. 9. From auto.

Berkshire Dr., 800 block, Nov. 9. From auto.

Cherokee St., 2400 block, Nov. 11. From auto.

Chillum Rd., 1400 block, Nov. 14. From auto.

Eastern Ave., 5800 block, Nov. 11. From auto.

Eastern Ave., 5900 block, Nov. 9. From auto.

Flanders Dr., 6400 block, Nov. 10. From auto.

Frederick Rd., 7700 block, Nov. 9. From auto.

Greenwich Wood Dr., 1800 block, Nov. 14. From auto.

Hollywood Rd., 5000 block, Nov. 13. From auto.

Kenesaw St., 5000 block, Nov. 11. From auto.

Knollbrook Dr., 6400 block, Nov. 10. From auto.

Laguna Rd., 5000 block, Nov. 15. From auto.

Martins Lane, 6400 block, Nov. 9. From auto.

New Hampshire Ave., 6500 block, Nov. 14. From auto.

Paducah Rd., 5200 block, Nov. 14. From auto.

Riggs Rd., 5800 block, Nov. 9. From auto.

Riggs Rd., 5800 block, Nov. 13. From auto.

Riggs Rd., 6400 block, Nov. 9. From auto.

Toledo Terr., 3300 block, Nov. 12. From auto.

Westchester Park Dr., 6100 block, Nov. 14. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

16th Ave., 5400 block, Nov. 13. Stolen vehicle.

24th Ave., 8900 block, Nov. 12. Stolen vehicle.

25th Ave., 7900 block, Nov. 9. Stolen vehicle.

Emerson Rd., 7700 block, Nov. 11. Stolen vehicle.

Metzerott Rd., 1800 block, Nov. 10. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 8400 block, Nov. 10. Stolen vehicle.

VANDALISM

15th Ave., 7200 block, Nov. 10.

15th Ave., 8200 block, Nov. 11.

62nd Pl., 3700 block, Nov. 9.

Eastern Ave., 5900 block, Nov. 9.

Eastern Ave., 5900 block, Nov. 9.

Gallatin St., 5300 block, Nov. 12.

Geronimo St., 5000 block, Nov. 15.

Lebanon St., 1900 block, Nov. 14.

Toledo Terr., 3300 block, Nov. 12.

West Park Dr., 7200 block, Nov. 11.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Annapolis Rd., 9300 block, Nov. 10.

Barker Pl., 5400 block, Nov. 14.

Martin Luther King Jr. Hwy., 10500 block, Nov. 12.

ROBBERIES

Brookmeadow Lane, 17200 block, Nov. 12.

Harry S Truman Dr., 700 block, Nov. 12. Commercial.

Village Dr., 17000 block, Nov. 13.

THEFTS/BREAK-INS

Campus Way S., 10400 block, Nov. 14.

Glen Pine St., 7100 block, Nov. 13.

Glenshire Dr., 11000 block, Nov. 14.

Hogshead Way, 15100 block, Nov. 14.

Martin Luther King Jr. Hwy., 10300 block, Nov. 13.

Treetop Lane, 10000 block, Nov. 15.

Willow Oaks Dr., 10700 block, Nov. 15.

Wood Pointe Dr., 6300 block, Nov. 14.

BREAK-INS

93rd Ave., 6300 block, Nov. 12.

93rd Ave., 6300 block, Nov. 13.

Chester Grove Rd., 3300 block, Nov. 12. Residential.

Good Luck Rd., 9900 block, Nov. 15. Residential.

Greenbelt Rd., 8500 block, Nov. 11. Residential.

Greenbelt Rd., 9900 block, Nov. 12. Commercial.

Lottsford Rd., 9200 block, Nov. 13. Residential.

Pentland Hills Dr., 3600 block, Nov. 15.

Pentland Hills Dr., 3800 block, Nov. 11. Residential.

Sheridan St., 9300 block, Nov. 13.

Slidell Ct., 14200 block, Nov. 14. Residential.

THEFTS

Annapolis Rd., 16500 block, Nov. 9. From auto.

Basil Ct., 9100 block, Nov. 14. From auto.

Birdie Lane, 10700 block, Nov. 12. From auto.

Cornelias Prospect Dr., 5100 block, Nov. 15. From auto.

Good Luck Rd., 9700 block, Nov. 14. From auto.

Greenbelt Rd., 8500 block, Nov. 10. From auto.

Greenbelt Rd., 8500 block, Nov. 14. From auto.

Greenwood Lane, 9200 block, Nov. 9. From auto.

Kinmount Rd., 4200 block, Nov. 13. From auto.

Kyle Ave., 3200 block, Nov. 9. From auto.

Lake Arbor Way, 10500 block, Nov. 15. From auto.

Mission Dr., 7500 block, Nov. 9. From auto.

Noble Effort Ct., 5500 block, Nov. 15. From auto.

Pine Forest Lane, 900 block, Nov. 14. From auto.

Sahara Lane, 1700 block, Nov. 14. From auto.

Sahara Lane, 1800 block, Nov. 14. From auto.

Saint Josephs Dr., 2900 block, Nov. 14. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Crain Hwy., 2300 block, Nov. 9. Stolen vehicle.

Crain Hwy. NE, 2400 block, Nov. 12. Stolen vehicle.

Eyre Dr., 3500 block, Nov. 12. Stolen vehicle.

Fox Chase Ct., 100 block, Nov. 13. Stolen vehicle.

Guinevere Rd., 12200 block, Nov. 14. Stolen vehicle.

Oxbridge Way, 9800 block, Nov. 13. Stolen vehicle.

Penn Western Ct., 7800 block, Nov. 12. Stolen vehicle.

VANDALISM

White House Rd., 11300 block, Nov. 14.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Brightseat Rd., 400 block, Nov. 14.

Marlboro Pike, 5200 block, Nov. 10.

Southern Ave., 4100 block, Nov. 9.

ROBBERIES

Elkwood Lane, 1400 block, Nov. 10.

Marlboro Pike, 4700 block, Nov. 13. Commercial.

Silver Hill Rd., 5700 block, Nov. 12. Commercial.

Walters Lane, 3300 block, Nov. 12. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Central Ave., 8400 block, Nov. 14.

Donnell Dr., 3100 block, Nov. 12.

Donnell Dr., 3400 block, Nov. 10.

Donnell Dr., 3400 block, Nov. 12.

Reed St., 3200 block, Nov. 14.

Warfield Dr., 400 block, Nov. 11.

BREAK-INS

Addison Rd., 1600 block, Nov. 15. Residential.

Belgreen St., 5200 block, Nov. 14. Residential.

Cryden Way, 8100 block, Nov. 9.

Walters Lane, 3200 block, Nov. 14. Residential.

THEFTS

Beechnut Rd., 7900 block, Nov. 10. From auto.

Donnell Dr., 3100 block, Nov. 13. From auto.

East Marlboro Ave., 2000 block, Nov. 9. From auto.

Forest Run Dr., 2800 block, Nov. 13. From auto.

Forestville Rd., 4000 block, Nov. 13. From auto.

Hampton Park Blvd., 100 block, Nov. 11. From auto.

Landover Rd., 8200 block, Nov. 12. From auto.

Larchmont Ave., 1100 block, Nov. 11. From auto.

Lorring Dr., 2700 block, Nov. 10. From auto.

Lorton Ave., 1500 block, Nov. 11. From auto.

Marlboro Pike, 4900 block, Nov. 13. From auto.

Martin Luther King Jr. Hwy., 7000 block, Nov. 10. From auto.

Milfan Dr., 300 block, Nov. 10. From auto.

Milfan Dr., 400 block, Nov. 10. From auto.

Ritchie Rd., 300 block, Nov. 12. From auto.

Rock Quarry Terr., 5600 block, Nov. 9. From auto.

Ronald Rd., 6600 block, Nov. 10. From auto.

Saint Margarets Dr., 400 block, Nov. 11. From auto.

Stretford Way, 600 block, Nov. 12. From auto.

Suitland Rd., 4400 block, Nov. 12. From auto.

Virginia Ave., 2000 block, Nov. 12. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brightseat Rd., 1700 block, Nov. 15. Stolen vehicle.

Brooks Dr., 2100 block, Nov. 14. Stolen vehicle.

Donnell Pl., 7100 block, Nov. 14. Stolen vehicle.

Dutch Village Dr., 1700 block, Nov. 14. Stolen vehicle.

East Hampton Dr., 9200 block, Nov. 12. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., 100 block, Nov. 12. Stolen vehicle.

Inland Dr., 1300 block, Nov. 15. Stolen vehicle.

Karen Blvd., 1300 block, Nov. 12. Stolen vehicle.

Lorring Dr., 2700 block, Nov. 13. Stolen vehicle.

Markham Lane, 2500 block, Nov. 13. Stolen vehicle.

Pumphrey Dr., 3300 block, Nov. 9. Stolen vehicle.

Shady Glen Dr., 1400 block, Nov. 13. Stolen vehicle.

Shadyside Ave., 2600 block, Nov. 13. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 4100 block, Nov. 15. Stolen vehicle.

West Forest Rd., 6500 block, Nov. 11. Stolen vehicle.

West Ave., 2800 block, Nov. 15. Stolen vehicle.

VANDALISM

Barlowe Rd., 7800 block, Nov. 13.

Darcy Rd., 7900 block, Nov. 13.

Fable St., 5000 block, Nov. 11.

Great Oak Dr., 3000 block, Nov. 14.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Colebrooke Dr., 2400 block, Nov. 14.

Forest Dr. S., 800 block, Nov. 14.

Indian Head Hwy., 4900 block, Nov. 13.

Iverson St., 1300 block, Nov. 8.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Nov. 11.

ROBBERIES

Lindsay Rd., 900 block, Nov. 9.

Branch Ave., 3900 block, Nov. 13. Commercial.

Indian Head Hwy., 5100 block, Nov. 9. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Naylor Rd., 3300 block, Nov. 12.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Nov. 10.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Nov. 15.

Potomac Heights Dr., 1500 block, Nov. 13.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Nov. 9.

Southern Ave., 2500 block, Nov. 10.

Virginia Lane, 5700 block, Nov. 10.

BREAK-INS

Birchtree Lane, 4500 block, Nov. 15. Residential.

Henson Valley Way, 2700 block, Nov. 9. Residential.

Indian Head Hwy., 8300 block, Nov. 13. Residential.

Keating St., 2400 block, Nov. 15. Residential.

Livingston Terr., 5300 block, Nov. 15. Residential.

Oxon Park St., 2900 block, Nov. 9. Residential.

Saint Barnabas Rd., 5400 block, Nov. 15. Commercial.

Stag Way, 900 block, Nov. 9.

Stephen Pettko Ct., 5400 block, Nov. 15. Residential.

THEFTS

25th Ave., 4000 block, Nov. 12. From auto.

28th Ave., 3800 block, Nov. 9. From auto.

Alice Ave., 2100 block, Nov. 14. From auto.

Allentown Rd., 7000 block, Nov. 13. From auto.

Beech Rd., 4600 block, Nov. 13. From auto.

Branch Ave., 3300 block, Nov. 10. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Nov. 12. From auto.

Curtis Dr., 3200 block, Nov. 9. From auto.

Deal Dr., 5200 block, Nov. 10. From auto.

Fort Foote Rd., 9100 block, Nov. 15. From auto.

Fortside Dr., 1300 block, Nov. 15. From auto.

Fountain Rd., 5800 block, Nov. 9. From auto.

Indian Head Hwy., 5100 block, Nov. 13. From auto.

Kirby Dr., 2300 block, Nov. 15. From auto.

Olson St., 2300 block, Nov. 15. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Nov. 13. From auto.

Palmer Rd., 1200 block, Nov. 14. From auto.

Palmer Rd., 1900 block, Nov. 14. From auto.

Potomac Heights Dr., 1500 block, Nov. 14. From auto.

Saint Clair Dr., 2400 block, Nov. 15. From auto.

Saint Clair Dr., 2500 block, Nov. 12. From auto.

Southview Dr., 1300 block, Nov. 9. From auto.

Tuckaway Terr., 900 block, Nov. 15. From auto.

West Village Ave., 4300 block, Nov. 12. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, Nov. 10. Stolen vehicle.

Allentown Rd., 4500 block, Nov. 11. Stolen vehicle.

Fisher Rd., 5900 block, Nov. 14. Stolen vehicle.

Gifford Lane, 6400 block, Nov. 9. Stolen vehicle.

Irvington St., 700 block, Nov. 15. Stolen vehicle.

Saint Clair Dr., 3000 block, Nov. 15. Stolen vehicle.

Silver Park Dr., 3600 block, Nov. 9. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1100 block, Nov. 11. Stolen vehicle.

Stamp Rd., 4800 block, Nov. 10. Stolen vehicle.

Stratwood Ave., 1200 block, Nov. 15. Stolen vehicle.

West Rosecroft Village Cir., 2400 block, Nov. 14. Stolen vehicle.

VANDALISM

Birchwood Dr., 1200 block, Nov. 14.

Galloway Dr., 5400 block, Nov. 14.

Glassmanor Dr., 4900 block, Nov. 11.

Marcy Ave., 900 block, Nov. 9.

Redd Lane, 5200 block, Nov. 15.

Southview Dr., 1400 block, Nov. 11.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ROBBERIES

Branch Ave., 8800 block, Nov. 13. Commercial.

Crain Hwy. SE, 14300 block, Nov. 15.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8800 block, Nov. 15.

Crain Hwy. SE, 15900 block, Nov. 14.

Karen Anne Dr., 7200 block, Nov. 10.

Queen Elizabeth Dr., 10300 block, Nov. 12.

Sauerwein Way, 5900 block, Nov. 12.

Surratts Rd., 7400 block, Nov. 11.

Woody Terr., 9000 block, Nov. 12.

BREAK-INS

Brandywine Rd., 16700 block, Nov. 12. Commercial.

Harry St., 10500 block, Nov. 11. Residential.

Killarney St., 6400 block, Nov. 15. Residential.

Malcolm Rd., 7900 block, Nov. 12.

Putters Ct., 12300 block, Nov. 11. Residential.

Surratts Rd., 7400 block, Nov. 15. Commercial.

THEFTS

Heathermore Blvd., 8800 block, Nov. 12. From auto.

Preakness Dr., 10100 block, Nov. 13. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Dewdrop Way, 7100 block, Nov. 13. Stolen vehicle.

Old Branch Ave., 6400 block, Nov. 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

Heathermore Blvd., 8800 block, Nov. 14.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Bentley Park Dr., 14200 block, Nov. 10. Weapon reported.

Cherry Hill Rd., 11400 block, Nov. 10.

Cherry Hill Rd., 11400 block, Nov. 12.

Old Gunpowder Rd., 14600 block, Nov. 12.

THEFTS/BREAK-INS

Avebury Dr., 13600 block, Nov. 13.

Baltimore Ave., 13400 block, Nov. 14.

Beltsville Dr., 11700 block, Nov. 15.

Evans Trail, 11200 block, Nov. 9.

Powder Mill Rd., 4000 block, Nov. 14.

BREAK-INS

Baltimore Ave., 13600 block, Nov. 14. Commercial.

Baltimore Ave., 13900 block, Nov. 11. Commercial.

THEFTS

Baltimore Ave., 10900 block, Nov. 13. From auto.

Old Gunpowder Rd., 12600 block, Nov. 11. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Emack Rd., 11700 block, Nov. 10. Stolen vehicle.

Imperial Dr., 8400 block, Nov. 14. Stolen vehicle.

Naples Ave., 4900 block, Nov. 14. Stolen vehicle.

VANDALISM

Powder Mill Rd., 3200 block, Nov. 15.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFT/BREAK-IN

Van Buren Dr., 1200 block, Nov. 12.

BREAK-INS

Claggett Run Rd., 14400 block, Nov. 13. Residential.

Saint Andrews Dr., 200 block, Nov. 10. Residential.

THEFT

Reid Cir., 13400 block, Nov. 12. From auto.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Breezewood Ct., 6100 block, Nov. 9.

ROBBERY

Greenway Center Dr., 7500 block, Nov. 13. Armed robbery.

INDECENT EXPOSURE

Cherrywood Lane, 5800 block, Nov. 12.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Ct., 6100 block, Nov. 12.

Breezewood Dr., 6000 block, Nov. 10.

Greenbelt Rd., 6000 block, Nov. 13.

Greenbelt Rd., 6000 block, Nov. 13.

Hanover Pkwy., 6900 block, Nov. 9.

Mandan Rd., 7500 block, Nov. 13.

Mandan Rd., 7600 block, Nov. 12.

Miner St., 8100 block, Nov. 9.

Plateau Pl., Unit block, Nov. 9.

Plateau Pl., Unit block, Nov. 10.

Springcrest Dr., 6500 block, Nov. 11.

Stream Bank Lane, 5400 block, Nov. 12.

VEHICLE THEFTS

Ridge Rd., Unit block, Nov. 9.

Springhill Dr., 6000 block, Nov. 8.

Springhill Terr., 6100 block, Nov. 11.

VANDALISM

Edmonston Ct., 9100 block, Nov. 9. Malicious destruction.

Mandan Rd., 7500 block, Nov. 14. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ROBBERY

Ave, 4300 block, Nov. 10.

THEFTS/BREAK-INS

West Hwy. E., 3300 block, Nov. 5. Shoplifting.

West Hwy. E., 3500 block, Nov. 3. Shoplifting.

West Hwy. E., 3600 block, Nov. 8. Shoplifting.

THEFTS

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 1. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 1. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 5. From auto.

43rd Ave., 4900 block, Oct. 29. From auto.

VEHICLE THEFT

Longfellow St., 4200 block, Nov. 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 1.

Ager Rd., 5700 block, Nov. 12.

41st Ave., 6100 block, Nov. 6.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERY

Bowie Rd., 14900 block, Nov. 3.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Blvd., 7900 block, Oct. 31.

Baltimore Ave., 14700 block, Nov. 9.

Eighth St., 800 block, Nov. 12.

Fairlawn Ave., 1000 block, Nov. 9.

Fifth St., 1000 block, Nov. 9.

Fort Meade Rd., 200 block, Nov. 9. From building.

Main St., 100 block, Nov. 7.

Main St., 600 block, Nov. 3. From building.

Marshall Ct., 400 block, Nov. 12.

Washington Blvd., 300 block, Nov. 11. From building.

West Side Blvd., 14100 block, Nov. 3.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Elaine Ct., 9100 block, Nov. 1. Motor vehicle theft reported.

Fourth St., 1100 block, Nov. 5. Motor vehicle theft reported.