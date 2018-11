Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Metzerott Rd., 1800 block, Nov. 21.

Riverdale Rd., 6800 block, Nov. 17.

14th Ave., 8100 block, Nov. 19.

70th Ave., 5000 block, Nov. 16.

ROBBERIES

Dartmouth Ave., 7100 block, Nov. 18.

New Hampshire Ave., 9200 block, Nov. 17.

72nd Ave., 5100 block, Nov. 22.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 7400 block, Nov. 22.

Annapolis Rd., 7900 block, Nov. 17.

Baltimore Ave., 8300 block, Nov. 17.

Chillum Rd., 900 block, Nov. 21.

Chillum Rd., 2400 block, Nov. 16.

Decatur Pl., 5600 block, Nov. 16.

Edgewood Rd., 4900 block, Nov. 17.

Emerson St., 6900 block, Nov. 19.

Guilford Rd., 2100 block, Nov. 20.

Knollbrook Dr., 5900 block, Nov. 16.

New Hampshire Ave., 6300 block, Nov. 22.

New Hampshire Ave., 7900 block, Nov. 16.

Queens Chapel Rd., 3100 block, Nov. 22.

Quincy St., 5300 block, Nov. 18.

Riggs Rd., 6400 block, Nov. 20.

Standish Dr., 6800 block, Nov. 21.

12th Ave., 8300 block, Nov. 20.

66th Ave., 4800 block, Nov. 21.

BREAK-INS

17th Ave., 7400 block, Nov. 16. Residential.

50th Ave., 2500 block, Nov. 21. Commercial.

THEFTS

Annapolis Rd., 5300 block, Nov. 20. From auto.

Annapolis Rd., 6200 block, Nov. 18. From auto.

Charleston Pl., 2100 block, Nov. 21. From auto.

Decatur St., 5500 block, Nov. 22. From auto.

Fairview Ave., 600 block, Nov. 16. From auto.

Fordham Ct., 7000 block, Nov. 21. From auto.

Fox St., 1900 block, Nov. 22. From auto.

Freeport St., 6700 block, Nov. 20. From auto.

Greenlawn Dr., 500 block, Nov. 16. From auto.

Ingraham St., 2100 block, Nov. 16. From auto.

Kenilworth Ave., 3200 block, Nov. 17. From auto.

Lackawanna St., 5100 block, Nov. 18. From auto.

Nashville Rd., 6800 block, Nov. 17. From auto.

New Hampshire Ave., 6700 block, Nov. 22. From auto.

Ray Rd., 900 block, Nov. 16. From auto.

Ray Rd., 900 block, Nov. 16. From auto.

Sweetbriar Dr., 7500 block, Nov. 21. From auto.

Trexler Rd., 6800 block, Nov. 17. From auto.

Trexler Rd., 6800 block, Nov. 19. From auto.

Van Buren St., 2000 block, Nov. 21. From auto.

Wells Pkwy., 7000 block, Nov. 22. From auto.

15th Ave., 5900 block, Nov. 17. From auto.

15th Ave., 8000 block, Nov. 16. From auto.

16th Ave., 5400 block, Nov. 16. From auto.

26th Pl., 8300 block, Nov. 22. From auto.

51st Ave., 9200 block, Nov. 20. From auto.

57th Ave., 2300 block, Nov. 17. From auto.

66th Ave., 4900 block, Nov. 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Hendricks Dr., 7400 block, Nov. 18. Stolen vehicle.

Meadow Trail Lane, 3900 block, Nov. 21. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 6300 block, Nov. 21. Stolen vehicle.

University Blvd., 2300 block, Nov. 17. Stolen vehicle.

56th Ave., 5200 block, Nov. 22. Stolen vehicle.

VANDALISM

Beacon Light Rd., 6800 block, Nov. 17.

Beacon Light Rd., 6800 block, Nov. 19.

Merrimac Dr., 1100 block, Nov. 23.

Warner Ave., 4100 block, Nov. 22.

Wilhelm Dr., 7400 block, Nov. 17.

23rd Ave., 6600 block, Nov. 19.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULT

Princess Garden Pkwy., 6300 block, Nov. 19. Shooting reported.

ROBBERIES

Annapolis Rd., 9100 block, Nov. 20.

Brown Station Rd., 5000 block, Nov. 18. Vehicle.

Watkins Park Dr., Unit block, Nov. 19. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 13400 block, Nov. 20.

Avis Dr., 700 block, Nov. 19.

Campus Way S., 10400 block, Nov. 22.

Campus Way S., 10400 block, Nov. 22.

Good Luck Rd., 9900 block, Nov. 20.

Greenbelt Rd., 9900 block, Nov. 19.

Hillmeade Station Dr., 12700 block, Nov. 19.

Lanham Severn Rd., 9000 block, Nov. 17.

Ritchie Marlboro Rd., 2600 block, Nov. 16.

BREAK-INS

Annapolis Rd., 9600 block, Nov. 20.

Edwards St., 3500 block, Nov. 21. Residential.

Hanover Pkwy., 7100 block, Nov. 20. Residential.

Hickory Hill Ave., 9000 block, Nov. 21.

Saint Johns Pl., 3600 block, Nov. 16. Residential.

THEFTS

Albert Dr., 1700 block, Nov. 19. From auto.

Cipriano Rd., 6600 block, Nov. 18. From auto.

Copper Beech Dr., 15600 block, Nov. 20. From auto.

Gladys Retreat Cir., 12500 block, Nov. 16. From auto.

Good Luck Rd., 8700 block, Nov. 19. From auto.

Harry S Truman Dr., 700 block, Nov. 22. From auto.

Middleham Dr., 11600 block, Nov. 20. From auto.

Pentland Hills Dr., 3800 block, Nov. 18. From auto.

Ronald Beall Rd., 12400 block, Nov. 19. From auto.

Swindon Terr., 4400 block, Nov. 21. From auto.

Water Fowl Way, 12800 block, Nov. 18. From auto.

Westphalia Rd., 8400 block, Nov. 20. From auto.

Woodduck Ct., 1100 block, Nov. 21. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bloomfield Lane, 400 block, Nov. 21. Stolen vehicle.

Crain Hwy. SW, 600 block, Nov. 20. Stolen vehicle.

Old Marlboro Pike, 13200 block, Nov. 19. Stolen vehicle.

Prince Pl., 10200 block, Nov. 20. Stolen vehicle.

VANDALISM

Largo Center Dr., 1000 block, Nov. 19.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Birchleaf Ave., 500 block, Nov. 18. Shooting reported.

Cindy Lane, Unit block, Nov. 18.

Marlboro Pike, 4700 block, Nov. 17.

Marlboro Pike, 5500 block, Nov. 16.

Parkway Terrace Dr., 3400 block, Nov. 21. Weapon reported.

Suitland Rd., 4200 block, Nov. 22.

ROBBERIES

Hil Mar Dr., 6600 block, Nov. 20.

Parkway Terrace Dr., 3400 block, Nov. 19.

Shady Glen Dr., 300 block, Nov. 21. From vehicle.

Silver Hill Rd., 4500 block, Nov. 17.

Spectator Ave., 600 block, Nov. 17.

West Forest Rd., 6800 block, Nov. 18.

THEFTS/BREAK-INS

Davey St., 5700 block, Nov. 20.

Donnell Dr., 3100 block, Nov. 20.

Dunbar Oaks Dr., 1200 block, Nov. 21.

Hampton Park Blvd., 100 block, Nov. 21.

Laura Lane, 8300 block, Nov. 20.

Lorring Dr., 2700 block, Nov. 17.

Martin Luther King Jr. Hwy., 7000 block, Nov. 17.

Richville Dr., 8400 block, Nov. 21.

Romford Dr., 600 block, Nov. 19.

Tanow Pl., 1800 block, Nov. 21.

Walker Mill Rd., 6700 block, Nov. 17.

BREAK-INS

Central Ave., 7800 block, Nov. 18. Commercial.

Edenville Dr., 1300 block, Nov. 16. Residential.

Lorring Dr., 2700 block, Nov. 22. Residential.

THEFTS

Alton St., 4100 block, Nov. 21. From auto.

Benning Rd., 1200 block, Nov. 17. From auto.

Donnell Dr., 3900 block, Nov. 16. From auto.

East Hampton Dr., 9100 block, Nov. 16. From auto.

East Marlboro Ave., 2100 block, Nov. 19. From auto.

Emo St., 5000 block, Nov. 21. From auto.

Homefield Dr., 8000 block, Nov. 21. From auto.

Marlboro Pike, 4700 block, Nov. 19. From auto.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, Nov. 20. From auto.

Shadyside Ave., 2600 block, Nov. 20. From auto.

Stretford Way, 600 block, Nov. 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Barlowe Rd., 7600 block, Nov. 18. Stolen vehicle.

Bend St., 5500 block, Nov. 17. Stolen vehicle.

Brooks Dr., 2300 block, Nov. 17. Stolen vehicle.

Cross St., 7100 block, Nov. 17. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., Unit block, Nov. 19. Stolen vehicle.

Hil Mar Dr., 6500 block, Nov. 18. Stolen vehicle.

Hill Rd., 900 block, Nov. 18. Stolen vehicle.

Muncy Rd., 7600 block, Nov. 17. Stolen vehicle.

Oxman Rd., 7700 block, Nov. 22. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Nov. 17. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 3900 block, Nov. 18. Stolen vehicle.

Surrey Square Lane, 6200 block, Nov. 16. Stolen vehicle.

Todd Dr., 8300 block, Nov. 18. Stolen vehicle.

VANDALISM

Bradmoore Dr., 1700 block, Nov. 22.

Dianna Rd., 3700 block, Nov. 16.

Eastern Ave., 1400 block, Nov. 19.

Hil Mar Dr., 6400 block, Nov. 20.

Marlboro Pike, 5500 block, Nov. 20.

Pennsylvania Ave., 6400 block, Nov. 19.

Silver Hill Rd., 4800 block, Nov. 19.

Suitland Rd., 4100 block, Nov. 16.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Allentown Rd., 7700 block, Nov. 19.

Livingston Rd., 6100 block, Nov. 18.

Marcy Ave., 800 block, Nov. 22.

Summit Dr., 3500 block, Nov. 17. Weapon reported.

Waterfront St., 200 block, Nov. 22.

ROBBERIES

Branch Ave., 3000 block, Nov. 21.

Branch Ave., 3100 block, Nov. 19.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 3500 block, Nov. 20.

Branch Ave., 4000 block, Nov. 19.

Indian Head Hwy., 5200 block, Nov. 18.

Iverson St., 1400 block, Nov. 21.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Nov. 18.

BREAK-INS

Hope Dr., 6200 block, Nov. 19. Residential.

Livingston Rd., 6100 block, Nov. 19. Commercial.

Old Soper Rd., 4700 block, Nov. 19. Residential.

Palmer Rd., 1200 block, Nov. 19. Residential.

THEFTS

Abbington Dr., 7300 block, Nov. 19. From auto.

Alcoa Dr., 8100 block, Nov. 21. From auto.

Alice Ave., 2200 block, Nov. 16. From auto.

Allentown Rd., 4800 block, Nov. 17. From auto.

Bella Vista Terr., 8400 block, Nov. 18. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Nov. 16. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Nov. 20. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Nov. 20. From auto.

Brinkley Rd., 3200 block, Nov. 21. From auto.

Carey Branch Dr., 8000 block, Nov. 21. From auto.

Cloverdale Dr., 7200 block, Nov. 19. From auto.

Huntley Square Dr., 3300 block, Nov. 21. From auto.

Livingston Rd., 6100 block, Nov. 18. From auto.

Loughran Rd., 9100 block, Nov. 17. From auto.

Northam Rd., 6600 block, Nov. 16. From auto.

Palmer Rd., 1000 block, Nov. 20. From auto.

River View Lane, 8300 block, Nov. 18. From auto.

Tuckaway Ct., 8900 block, Nov. 18. From auto.

23rd Pkwy., 4300 block, Nov. 17. From auto.

28th Ave., 4000 block, Nov. 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 7100 block, Nov. 21. Stolen vehicle.

Branch Ave., 4400 block, Nov. 20. Stolen vehicle.

Buckland Ct., 6500 block, Nov. 16. Stolen vehicle.

Dallas Pl., 4500 block, Nov. 16. Stolen vehicle.

Friar Rd., 9300 block, Nov. 21. Stolen vehicle.

Indian Head Hwy., 5000 block, Nov. 17. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 4000 block, Nov. 20. Stolen vehicle.

Skyline Terr., 6300 block, Nov. 20. Stolen vehicle.

VANDALISM

Auth Rd., 5600 block, Nov. 19.

Fisher Rd., 5900 block, Nov. 16.

Livingston Rd., 6500 block, Nov. 17.

Silver Park Dr., 3500 block, Nov. 17.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Briarcliff Dr., 6900 block, Nov. 22.

Crain Hwy. SE, 7600 block, Nov. 19.

Foxley Rd., 6400 block, Nov. 20. Weapon reported.

Groveton Dr., 6700 block, Nov. 16.

Woodyard Rd., 9000 block, Nov. 18.

ROBBERY

Branch Ave., 8800 block, Nov. 21. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Crain Hwy. SE, 15900 block, Nov. 20.

Crain Hwy. SW, 15900 block, Nov. 21.

Temple Hill Rd., 9500 block, Nov. 18.

BREAK-INS

Birch Lane, 6700 block, Nov. 20. Residential.

Brandywine Rd., 13700 block, Nov. 21. Commercial.

Brandywine Rd., 16700 block, Nov. 19. Commercial.

Crain Hwy. SW, 6300 block, Nov. 19. Commercial.

Shallow River Rd., 5500 block, Nov. 20. Residential.

Soueid St., 6300 block, Nov. 16. Residential.

THEFTS

Keebler Dr., 8500 block, Nov. 18. From auto.

McKinley St., 4900 block, Nov. 19. From auto.

Oaklawn Rd., 3300 block, Nov. 18. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 7000 block, Nov. 22. Stolen vehicle.

Ogden Dr., 7500 block, Nov. 18. Stolen vehicle.

VANDALISM

Bost Lane, 5900 block, Nov. 18.

Branch Ave., 8700 block, Nov. 18.

Heathermore Blvd., 8800 block, Nov. 18.

Old Branch Ave., 7700 block, Nov. 21.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Baltimore Ave., 13600 block, Nov. 20.

Sellman Rd., 4300 block, Nov. 20.

ROBBERY

Baltimore Ave., 10500 block, Nov. 22.

THEFTS/BREAK-INS

Calverton Blvd., 3800 block, Nov. 21.

Horton Rd., 8900 block, Nov. 21.

Laurel Bowie Rd., 12600 block, Nov. 16.

Locust Grove Dr., 8700 block, Nov. 19.

Naples Ave., 4700 block, Nov. 17.

Naples Ave., 4700 block, Nov. 19.

BREAK-INS

Emack Rd., 11700 block, Nov. 21. Residential.

Old Gunpowder Rd Sp, 12400 block, Nov. 17.

THEFTS

Beltsville Dr., 11700 block, Nov. 19. From auto.

Boise Rd., 9900 block, Nov. 18. From auto.

Mews Ct., 15600 block, Nov. 21. From auto.

Mid Cities Ave., 6600 block, Nov. 20. From auto.

Muirkirk Meadows Dr., 7000 block, Nov. 21. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, Nov. 21. From auto.

Powder Mill Rd., 3200 block, Nov. 20. From auto.

Sandy Spring Rd., 6000 block, Nov. 16. From auto.

Tonquil St., 4600 block, Nov. 21. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Attleboro Ct., 13500 block, Nov. 19. Stolen vehicle.

Powder Mill Rd., 3500 block, Nov. 22. Stolen vehicle.

VANDALISM

Tucker St., 10700 block, Nov. 19.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Fort Washington Rd., 11100 block, Nov. 20.

Livingston Rd., 14400 block, Nov. 20.

BREAK-IN

Old Fort Rd., 12700 block, Nov. 19. Commercial.

THEFTS

Chalfont Ave., 13000 block, Nov. 21. From auto.

Lenfant Dr., 13200 block, Nov. 19. From auto.

St. Marys View Rd., 2600 block, Nov. 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brandy Lane, 2500 block, Nov. 21. Stolen vehicle.

Bryan Point Rd., 200 block, Nov. 20. Stolen vehicle.

Claggett Run Rd., 14300 block, Nov. 16. Stolen vehicle.

Old Fort Hills Dr., 2400 block, Nov. 16. Stolen vehicle.

Greenbelt

No incidents were reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Adelphi Rd., 7000 block, Nov. 14.

Farragut St., 4300 block, Nov. 13. Person injured during altercation.

41st Ave., 6000 block, Nov. 15. With weapon.

THEFT/BREAK-IN

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 15. Shoplifting.

THEFTS

Ager Rd., 5700 block, Nov. 19. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 16. From auto.

Nicholson St., 2700 block, Oct. 20. From auto.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Nov. 13. From auto.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Nov. 15. From auto.

Toledo Rd., 3300 block, Nov. 12. From auto.

VANDALISM

America Blvd., 6500 block, Nov. 4. Property damage.

Hamilton St., 2900 block, Nov. 17.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Blvd., 8300 block, Nov. 14.

Baltimore Ave., 14600 block, Nov. 17.

Carroll Ave., 900 block, Nov. 19. Theft from motor vehicle.

Contee Rd., 7800 block, Nov. 19.

Laurel Bowie Rd., 14600 block, Nov. 16.

Ninth St., 500 block, Nov. 17.

Seventh St., 600 block, Nov. 16.