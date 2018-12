Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Annapolis Rd., 6500 block, Nov. 29.

Ellin Rd., 4200 block, Nov. 26.

New Hampshire Ave., 8000 block, Nov. 27. Weapon reported.

15th Ave., 8100 block, Nov. 28.

ROBBERIES

Baltimore Ave., 8100 block, Nov. 23. Commercial.

Baltimore Ave., 8700 block, Nov. 27.

Greenvale Pkwy., 6800 block, Nov. 27.

Legation Rd., 1400 block, Nov. 29. Vehicle.

New Hampshire Ave., 7900 block, Nov. 28.

University Blvd., 2300 block, Nov. 27.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 7400 block, Nov. 25.

Baltimore Ave., 7300 block, Nov. 24.

Eastern Ave., 5800 block, Nov. 24.

Lamont Dr., 6900 block, Nov. 23.

Tecumseh St., 2400 block, Nov. 24.

Trexler Rd., 6800 block, Nov. 28.

University Blvd., 1400 block, Nov. 29.

University Blvd., 2300 block, Nov. 24.

Westchester Park Dr., 6200 block, Nov. 24.

16th Ave., 5700 block, Nov. 23.

56th Ave., 5000 block, Nov. 26.

BREAK-INS

Edmonston Rd., 7300 block, Nov. 29. Residential.

Gallatin St., 5900 block, Nov. 27. Residential.

17th Ave., 7300 block, Nov. 26. Residential.

48th Ave., 8400 block, Nov. 25. Residential.

THEFTS

Annapolis Rd., 7900 block, Nov. 27. From auto.

Baltimore Ave., 9300 block, Nov. 27. From auto.

Baltimore Ave., 9600 block, Nov. 28. From auto.

Baltimore Ave., 10100 block, Nov. 27. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Nov. 24. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Nov. 29. From auto.

Cypress Creek Dr., 5600 block, Nov. 28. From auto.

Greenvale Pkwy., 7000 block, Nov. 27. From auto.

Highview Terr., 6800 block, Nov. 24. From auto.

Hollywood Rd., 5000 block, Nov. 24. From auto.

Muskogee St., 4900 block, Nov. 28. From auto.

New Hampshire Ave., 6400 block, Nov. 28. From auto.

Newport Rd., 6600 block, Nov. 29. From auto.

Peabody St., 5800 block, Nov. 23. From auto.

Ray Rd., 800 block, Nov. 28. From auto.

Riggs Rd., 5800 block, Nov. 25. From auto.

Sargent Rd., 5600 block, Nov. 28. From auto.

Toledo Terr., 3300 block, Nov. 28. From auto.

24th Ave., 4500 block, Nov. 25. From auto.

50th Pl., 9500 block, Nov. 25. From auto.

52nd Ave., 9600 block, Nov. 24. From auto.

64th Ave., 6300 block, Nov. 24. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 9300 block, Nov. 27. Stolen vehicle.

Blackfoot Rd., 4900 block, Nov. 24. Stolen vehicle.

23rd Ave., 6900 block, Nov. 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Annapolis Rd., 6700 block, Nov. 26.

Baltimore Ave., 9400 block, Nov. 29.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Nov. 23.

Highview Terr., 7000 block, Nov. 29.

Otis St., 6100 block, Nov. 27.

Sheridan St., 1900 block, Nov. 24.

Stockton Lane, 6600 block, Nov. 27.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULT

Saint Michaels Dr., 900 block, Nov. 25.

THEFTS/BREAK-INS

Ardwick Ardmore Rd., 10000 block, Nov. 27.

Campus Way S., 10500 block, Nov. 24.

Chrysler Dr., 15400 block, Nov. 27.

Good Luck Rd., 9900 block, Nov. 29.

Harry S Truman Dr., 200 block, Nov. 25.

Justice Pl., 12300 block, Nov. 29.

Lanham Severn Rd., 9400 block, Nov. 25.

Main St., 6100 block, Nov. 27.

Old Marlboro Pike, 13200 block, Nov. 27.

Piper Ridge Ct., 9100 block, Nov. 23.

Ridgely St., 300 block, Nov. 27.

BREAK-INS

Cascade Lane, 10100 block, Nov. 28. Vacant residential.

Chiddingstone Cir., 15500 block, Nov. 29. Commercial.

Good Luck Rd., 9900 block, Nov. 29. Residential.

Lanham Severn Rd., 9100 block, Nov. 24. Residential.

Marlboro Pike, 15100 block, Nov. 25. Commercial.

Pentland Hills Dr., 3600 block, Nov. 26.

Pentland Hills Dr., 3800 block, Nov. 27.

THEFTS

Chester Grove Rd., 3000 block, Nov. 27. From auto.

Cipriano Woods Ct., 6900 block, Nov. 26. From auto.

Declairmonts Field Dr., 4300 block, Nov. 27. From auto.

Greenbelt Rd., 8400 block, Nov. 28. From auto.

Harry S Truman Dr., 700 block, Nov. 25. From auto.

Lake Arbor Way, 11400 block, Nov. 28. From auto.

Morning Glory Trail, 4600 block, Nov. 27. From auto.

Seta Dr., 6400 block, Nov. 28. From auto.

Tuckerman St., 9100 block, Nov. 24. From auto.

Washington Blvd., 9300 block, Nov. 24. From auto.

West Branch Dr., 11600 block, Nov. 23. From auto.

VANDALISM

Annapolis Rd., 9400 block, Nov. 28.

Chester Grove Rd., 3000 block, Nov. 27.

Duckettown Rd., 12600 block, Nov. 27.

Stillwater Pl., 600 block, Nov. 24.

99th Ave., 6800 block, Nov. 24.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Landover Rd., 7400 block, Nov. 26.

Silver Hill Rd., 5200 block, Nov. 29.

ROBBERIES

Benning Rd., 1200 block, Nov. 26. Commercial.

Donnell Dr., 3400 block, Nov. 25.

Marlboro Pike, 5800 block, Nov. 27.

Old Central Ave., 6100 block, Nov. 25.

Regency Pkwy., 3800 block, Nov. 28. Vehicle.

Silver Hill Rd., 5400 block, Nov. 29. Commercial.

Virginia Ave., 2300 block, Nov. 26.

West Forest Rd., 6800 block, Nov. 27.

THEFTS/BREAK-INS

Addison Rd., 5200 block, Nov. 25.

Ardwick Ardmore Rd., 8400 block, Nov. 28.

Brooks Dr., 2000 block, Nov. 28.

Donnell Dr., 3100 block, Nov. 26.

Donnell Dr., 3400 block, Nov. 28.

Donnell Dr., 3700 block, Nov. 27.

East Wilson Pl., 2000 block, Nov. 25.

Edgeworth Dr., 8700 block, Nov. 26.

Hampton Mall Dr. N., 8800 block, Nov. 23.

Hampton Park Blvd., 100 block, Nov. 23.

Hampton Park Blvd., 100 block, Nov. 24.

Hastings Dr., 7200 block, Nov. 23.

Hill Rd., 900 block, Nov. 25.

Martin Luther King Jr. Hwy., 8600 block, Nov. 29.

Silver Hill Rd., 5500 block, Nov. 27.

Silver Hill Rd., 5600 block, Nov. 24.

Tulip Ave., 1700 block, Nov. 28.

Virginia Ave., 2400 block, Nov. 24.

Walbridge St., 6100 block, Nov. 25.

BREAK-INS

Addison Rd. S., 500 block, Nov. 29.

Belgreen St., 5200 block, Nov. 29. Residential.

Brightseat Rd., 1500 block, Nov. 28. Residential.

Brightseat Rd., 1600 block, Nov. 27. Residential.

Brooke Rd., 700 block, Nov. 28. Residential.

Donnell Dr., 3000 block, Nov. 24. Commercial.

Parston Dr., 7800 block, Nov. 24. Commercial.

Parston Dr., 7900 block, Nov. 28. Commercial.

Stretford Way, 700 block, Nov. 26. Residential.

Warfield Dr., 400 block, Nov. 27. Residential.

THEFTS

Atlee Dr., 1100 block, Nov. 28. From auto.

Barlowe Rd., 7600 block, Nov. 23. From auto.

Barlowe Rd., 7800 block, Nov. 25. From auto.

Belle Haven Dr., 1500 block, Nov. 23. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Nov. 28. From auto.

Calmos St., 6700 block, Nov. 23. From auto.

Cryden Way, 7900 block, Nov. 23. From auto.

Dennis Ct., 1700 block, Nov. 29. From auto.

Donnell Pl., 7200 block, Nov. 28. From auto.

East Spring Pl., 2100 block, Nov. 23. From auto.

Glen Willow Dr., 900 block, Nov. 29. From auto.

Hastings Dr., 6800 block, Nov. 23. From auto.

Kolb St., 6200 block, Nov. 26. From auto.

Marlboro Pike, 4800 block, Nov. 29. From auto.

Silver Hill Rd., 5500 block, Nov. 24. From auto.

Suitland Rd., 3900 block, Nov. 25. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Nov. 29. From auto.

Tiber Dr., 2100 block, Nov. 27. From auto.

Walker Mill Rd., 6800 block, Nov. 25. From auto.

West Forest Rd., 6800 block, Nov. 23. From auto.

Willow Hill Dr., 7700 block, Nov. 27. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Barlowe Rd., 7600 block, Nov. 29. Stolen vehicle.

Blacklog St., 6500 block, Nov. 29. Stolen vehicle.

Brooks Dr., 2000 block, Nov. 23. Stolen vehicle.

Karen Blvd., 1300 block, Nov. 26. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5500 block, Nov. 29. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 6300 block, Nov. 29. Stolen vehicle.

Nova Ave., 1500 block, Nov. 27. Stolen vehicle.

Old Silver Hill Rd., 5600 block, Nov. 24. Stolen vehicle.

Princess Stephanie Ct., 3300 block, Nov. 28. Stolen vehicle.

Wood Creek Dr., 3400 block, Nov. 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brooks Dr., 1900 block, Nov. 28.

Central Hills Lane, 900 block, Nov. 27.

Central Ave., 7400 block, Nov. 29.

Clark St., 3900 block, Nov. 28.

Martin Luther King Jr. Hwy., 7100 block, Nov. 24.

Silver Hill Rd., 5700 block, Nov. 23.

Silver Hill Rd., 5700 block, Nov. 25.

Suitland Rd., 5600 block, Nov. 26.

Walker Mill Rd., 6800 block, Nov. 28.

Woodlark Dr., 1400 block, Nov. 27.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Oxon Hill Rd., 6100 block, Nov. 25.

Southern Ave., 800 block, Nov. 28. Shooting reported.

Southview Dr., 1300 block, Nov. 28.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 7100 block, Nov. 24.

Allentown Rd., 7900 block, Nov. 23.

Auth Rd., 5000 block, Nov. 23.

Branch Ave., 3700 block, Nov. 23.

Culver St., 3200 block, Nov. 23.

Iverson St., 2300 block, Nov. 24.

Oakwood St., 1900 block, Nov. 25.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Nov. 24.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Nov. 25.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Nov. 29.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Nov. 23.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Nov. 25.

Panorama Dr., 100 block, Nov. 23.

Southview Dr., 1300 block, Nov. 26.

Southview Dr., 1500 block, Nov. 28.

24th Ave., 3900 block, Nov. 27.

BREAK-INS

Brinkley Rd., 3400 block, Nov. 26. Residential.

Brinkley Rd., 3400 block, Nov. 26. Residential.

Colebrooke Dr., 2800 block, Nov. 27. Residential.

Corning Ave., 2400 block, Nov. 26. Residential.

Leyte Dr., 7000 block, Nov. 28. Residential.

Lucille Dr., 3200 block, Nov. 28. Residential.

Palmer Rd., 1000 block, Nov. 28. Residential.

THEFTS

Afton St., 2300 block, Nov. 24. From auto.

Apple Orchard Lane, 4200 block, Nov. 27. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Nov. 23. From auto.

Branch Ave., 4700 block, Nov. 23. From auto.

Claridge Rd., 6100 block, Nov. 28. From auto.

Dallas Pl., 4500 block, Nov. 26. From auto.

Dudley Ave., 6900 block, Nov. 27. From auto.

Fisher Rd., 5900 block, Nov. 27. From auto.

Hargrove Rd., 4400 block, Nov. 29. From auto.

Leyte Dr., 6700 block, Nov. 25. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Nov. 23. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Nov. 29. From auto.

Southern Ave., 1400 block, Nov. 25. From auto.

Southview Dr., 1300 block, Nov. 23. From auto.

Willow Wood Dr., 8400 block, Nov. 27. From auto.

23rd Pkwy., 4500 block, Nov. 27. From auto.

23rd Pkwy., 4700 block, Nov. 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Audrey Lane, 600 block, Nov. 26. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3700 block, Nov. 23. Stolen vehicle.

Corning Ave., 2500 block, Nov. 27. Stolen vehicle.

Cremen Rd., 4700 block, Nov. 27. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3300 block, Nov. 26. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3300 block, Nov. 28. Stolen vehicle.

Dixon St., 3600 block, Nov. 25. Stolen vehicle.

Kenton Pl., 2400 block, Nov. 26. Stolen vehicle.

Midtown Sq., 4300 block, Nov. 24. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4700 block, Nov. 29. Stolen vehicle.

VANDALISM

Auth Rd., 6400 block, Nov. 24.

Brinkley Rd., 3200 block, Nov. 26.

Curtis Dr., 3300 block, Nov. 26.

Glade Dr., 7500 block, Nov. 28.

Indian Head Hwy., 5100 block, Nov. 24.

Palmer Rd., 1000 block, Nov. 28.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ROBBERY

Woodyard Rd., 8900 block, Nov. 24. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 6400 block, Nov. 27. From auto.

Brookhaven Lane, 10200 block, Nov. 26.

Gambier Dr., 7400 block, Nov. 29. From auto.

Gibbons Church Rd., 14200 block, Nov. 24.

Groveton Dr., 6700 block, Nov. 28.

Heathermore Blvd., 8900 block, Nov. 26. From auto.

Heathermore Blvd., 8900 block, Nov. 29. From auto.

Old Branch Ave., 8700 block, Nov. 28. Commercial.

Paul Dr., 9400 block, Nov. 28. From auto.

Plata St., 5800 block, Nov. 29. Residential.

Thrift Rd., 10200 block, Nov. 29.

Tyre St., 11600 block, Nov. 27. Residential.

Schultz Rd., 8200 block, Nov. 26. From auto.

Surratts Rd., 7500 block, Nov. 28.

Unaka Ct., 4400 block, Nov. 28.

Wembrough Pl., 10700 block, Nov. 28. From auto.

Wolverton Lane, 6200 block, Nov. 26. Residential.

Woodley Rd., 6200 block, Nov. 27.

Woodyard Rd., 9000 block, Nov. 25.

MOTOR VEHICLE THEFT

Lumar Dr., 3800 block, Nov. 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Berkshire Dr., 7100 block, Nov. 26.

Coolridge Rd., 6700 block, Nov. 24.

Crain Hwy., 7600 block, Nov. 29.

Grand View Ct., 13100 block, Nov. 26.

Muirfield Dr., 10000 block, Nov. 27.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ROBBERIES

Baltimore Ave., 11200 block, Nov. 27. Vehicle.

Powder Mill Rd., 4000 block, Nov. 23.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 11100 block, Nov. 26.

Briarwood Dr., 13900 block, Nov. 29.

Calverton Blvd., 3800 block, Nov. 24.

Green Forest Dr., 10100 block, Nov. 27. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, Nov. 27. Residential.

Muirkirk Rd., 9500 block, Nov. 24. From auto.

Muirkirk Rd., 9600 block, Nov. 24. From auto.

Old Baltimore Pike, 11600 block, Nov. 29. From auto.

Tucker St., 10700 block, Nov. 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bacon Dr., 10100 block, Nov. 26. Stolen vehicle.

Brickyard Blvd., 12400 block, Nov. 26. Stolen vehicle.

Cherry Hill Rd., 11200 block, Nov. 25. Stolen vehicle.

Edinburgh Lane, 13300 block, Nov. 24. Stolen vehicle.

Enfield Ct., 8800 block, Nov. 24. Stolen vehicle.

VANDALISM

Ironbridge Lane, 6800 block, Nov. 23.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ROBBERY

Country Creek Ct., 2600 block, Nov. 29.

THEFT

Manis Rd., 3500 block, Nov. 23. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bryan Point Rd., 200 block, Nov. 23. Stolen vehicle.

Rolling Green Way, 10200 block, Nov. 23. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Edmonston Terr., 9100 block, Nov. 26.

Mandan Rd., 7900 block, Nov. 26.

ROBBERY

Greenbelt Rd., 6000 block, Nov. 21. Strong-arm robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Terr., 9000 block, Nov. 27.

Centerway Rd., 100 block, Nov. 23.

Cherrywood Lane, 5500 block, Nov. 22. Trespassing.

Cherrywood Terr., 5900 block, Nov. 27.

Edmonston Rd., 9100 block, Nov. 26.

Greenbelt Rd., 6000 block, Nov. 25. Trespassing.

Greenbelt Rd., 6000 block, Nov. 26. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7400 block, Nov. 24.

Mandan Rd. and Ora Glen Dr., Nov. 28.

Somerset Ct., 7800 block, Nov. 26.

VEHICLE THEFTS

Greenbelt Rd., 6000 block, Nov. 26.

Greenbelt Rd., 7400 block, Nov. 23.

VANDALISM

Cherrywood Terr., 5800 block, Nov. 24. Malicious destruction.

Mandan Rd., 7800 block, Nov. 26. Malicious destruction.

Mandan Rd., 7900 block, Nov. 23. Malicious destruction.

Ridge Ct., Unit block, Nov. 22. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ROBBERY

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 19. Robbery reported.

CHILD CARE INCIDENT

Adelphi Rd., Nov. 21. Child neglect.

THEFTS/BREAK-INS

Belcrest Rd., 6500 block, Nov. 1. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 16. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 20. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 23. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 24. Shoplifting.

East-West Hwy., 3600 block, Nov. 19. Shoplifting.

Jamestown Rd., 3000 block, Nov. 23. A home was entered and items were taken.

Jamestown Rd., 5600 block, Nov. 22. From auto.

Oliver St., 3800 block, Nov. 22. From auto.

29th Ave., 5700 block, Nov. 22. From auto.

VEHICLE THEFTS

Queens Chapel Rd., 5300 block, Nov. 21. Stolen vehicle.

Rhode Island Ave., 4800 block, Nov. 19. Stolen vehicle.

VANDALISM

Adelphi Rd., 7000 block, Nov. 19.

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 17. Property damage.

Gallatin St., 4300 block, Nov. 6. Property damage.

Jamestown Rd., 5600 block, Nov. 21.

Oneida Pl., 3900 block, Nov. 22. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Cherry Lane, 8300 block, Nov. 28. Robbery reported.

Marton St., 1200 block, Nov. 23. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Domer Ave., 300 block, Nov. 17.

Dorset Rd., 15600 block, Nov. 27.

Montrose Ave., 400 block, Nov. 24.