Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Hospital Dr., 3000 block, Dec. 6.

Kanawha St., 1400 block, Dec. 5.

Kanawha St., 1500 block, Nov. 30.

ROBBERIES

72nd Ave., 5100 block, Dec. 2.

Nicholson St., 1400 block, Dec. 2.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 7400 block, Dec. 3.

Baltimore Ave., 10200 block, Dec. 4.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Dec. 4.

Chillum Rd., 1400 block, Dec. 2.

Eastern Ave., 5800 block, Dec. 1.

Powhatan St., 7300 block, Dec. 3.

BREAK-INS

12th Ave., 8300 block, Dec. 1.

15th Ave., 8400 block, Dec. 6. Residential.

64th Ave., 5600 block, Dec. 3. Residential.

Chestnut Hill Rd., 5900 block, Dec. 3. Residential.

Fernwood Terr., 6200 block, Nov. 30. Residential.

Knox Rd., 4200 block, Dec. 5. Residential.

Knox Rd., 4200 block, Dec. 6. Residential.

Knox Rd., 4200 block, Dec. 6. Residential.

Knox Rd., 4200 block, Dec. 6. Residential.

Parker Ave., 1200 block, Dec. 5. Residential.

University Blvd., 2000 block, Nov. 30. Commercial.

THEFTS

55th Ave., 3400 block, Dec. 4. From auto.

56th Pl., 5400 block, Dec. 2. From auto.

66th Ave., 4900 block, Dec. 1. From auto.

Bladensburg Rd., 3400 block, Dec. 1. From auto.

Cherokee St., 4800 block, Dec. 6. From auto.

Cooper Lane, 4600 block, Nov. 30. From auto.

Furman Pkwy., 6600 block, Dec. 1. From auto.

Glenoak Rd., 4800 block, Dec. 1. From auto.

Jefferson Ct., 7400 block, Dec. 5. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Dec. 2. From auto.

Norton Rd., 1700 block, Dec. 4. From auto.

Norton Rd., 1700 block, Dec. 4. From auto.

Quincy Pl., 5300 block, Dec. 4. From auto.

Raydale Rd., 1100 block, Dec. 4. From auto.

Redfield Ave., 6700 block, Dec. 2. From auto.

Riggs Rd., 6400 block, Dec. 1. From auto.

Riggs Rd., 9500 block, Dec. 4. From auto.

Sheridan St., 600 block, Dec. 4. From auto.

Talbert Lane, 800 block, Dec. 4. From auto.

University Blvd., 1000 block, Dec. 5. From auto.

University Blvd., 2000 block, Nov. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

15th Ave., 5900 block, Dec. 1. Stolen vehicle.

15th Pl., 5400 block, Dec. 1. Stolen vehicle.

16th Ave., 5600 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

16th Ave., 7400 block, Dec. 2. Stolen vehicle.

18th Ave., 7900 block, Dec. 2. Stolen vehicle.

25th Ave., 7400 block, Dec. 1. Stolen vehicle.

64th Pl., 5700 block, Dec. 5. Stolen vehicle.

Annapolis Rd., 7500 block, Dec. 4. Stolen vehicle.

Bladensburg Rd., 3400 block, Dec. 2. Stolen vehicle.

Buchanan St., 5300 block, Dec. 4. Stolen vehicle.

Chillum Rd., 2400 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

Kanawha St., 1500 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

Kennedy St., 5500 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

Macbeth St., 5400 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

Nicholson St., 5600 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

Patterson St., 7200 block, Dec. 6. Stolen vehicle.

Ray Rd., 1500 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

Ray Rd., 1500 block, Dec. 6. Stolen vehicle.

Riverdale Rd., 6700 block, Nov. 30. Stolen vehicle.

Sheridan St., 900 block, Dec. 1. Stolen vehicle.

VANDALISM

Cox Ave., 800 block, Dec. 4.

Knollbrook Dr., 6400 block, Dec. 4.

Knox Rd., 4500 block, Dec. 3.

New Hampshire Ave., 6300 block, Dec. 3.

Newton St., 5400 block, Dec. 2.

Riggs Rd., 7300 block, Dec. 2.

Sheridan St., 700 block, Dec. 4.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Annapolis Rd., 9100 block, Dec. 1.

Bold St., 8900 block, Dec. 3.

Ellerbie St., 5800 block, Dec. 3. Weapon reported.

Glenwood Ct., 6800 block, Dec. 5.

Good Luck Rd., 8100 block, Dec. 5.

ROBBERIES

Annapolis Rd., 9100 block, Dec. 3. Commercial.

Glenn Dale Rd., 4800 block, Dec. 3. Commercial.

Harry S Truman Dr., 700 block, Dec. 1. Commercial.

Sweet Ginger Pl., 13200 block, Dec. 1.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9100 block, Dec. 6.

Annapolis Rd., 9300 block, Dec. 5.

Basil Ct., 9100 block, Dec. 2.

Campus Way S., 10400 block, Dec. 5.

Largo Center Dr., 900 block, Dec. 6.

Mount Lubentia Ct. E., 500 block, Dec. 6.

Prince Pl., 10100 block, Nov. 30.

Saville Lane, 3400 block, Dec. 5.

Storch Cir., 6900 block, Dec. 3.

BREAK-INS

96th Ave., 6400 block, Nov. 30. Residential.

Barrington Ct., 1900 block, Dec. 3. Residential.

Good Luck Rd., 9900 block, Nov. 30. Residential.

Greenbelt Rd., 9900 block, Nov. 30. Commercial.

Hogshead Way, 15100 block, Dec. 6. Residential.

THEFTS

Alcona St., 9300 block, Dec. 5. From auto.

Caraway Ct., 1300 block, Dec. 3. From auto.

Daisy Lane, 11900 block, Dec. 5. From auto.

Elm St., 9900 block, Dec. 4. From auto.

Fallcrest Ct., 1000 block, Dec. 3. From auto.

Good Luck Rd., 9700 block, Dec. 1. From auto.

Good Luck Rd., 9900 block, Nov. 30. From auto.

Harry S Truman Dr., 200 block, Dec. 5. From auto.

Harry S Truman Dr. N., 700 block, Dec. 3. From auto.

James Madison Lane, 12200 block, Nov. 30. From auto.

Joyceton Dr., 10500 block, Dec. 6. From auto.

Joyceton Dr., 10600 block, Dec. 4. From auto.

Lake Arbor Way, 11400 block, Dec. 2. From auto.

Lake Arbor Way, 11400 block, Dec. 2. From auto.

Lottsford Rd., 9300 block, Dec. 6. From auto.

Lottsford Terr., 11500 block, Dec. 5. From auto.

Marthas Choice Cir., 13000 block, Dec. 4. From auto.

Meadowland Dr., 11800 block, Dec. 3. From auto.

Philadelphia Way, 5100 block, Dec. 3. From auto.

Sansbury Rd., 1700 block, Dec. 4. From auto.

Tulson Lane, 2300 block, Dec. 4. From auto.

Willow Marsh Lane, 12600 block, Dec. 4. From auto.

Woodshade Ct., 1900 block, Dec. 5. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Caraway Ct., 1200 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

Good Luck Rd., 9900 block, Dec. 6. Stolen vehicle.

Joyceton Way, Unit block, Dec. 1. Stolen vehicle.

Saddlebrook Ct., 3800 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

Saint Josephs Dr., 2300 block, Nov. 30. Stolen vehicle.

VANDALISM

Ardwick Ardmore Rd., 10000 block, Nov. 30.

Harry S Truman Dr., 700 block, Dec. 6.

Whitfield Chapel Rd., 5400 block, Dec. 2.

Woodland Ave., 9600 block, Nov. 30.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Lorring Dr., 2700 block, Dec. 2.

Marlboro Pike, 5200 block, Dec. 1.

Suitland Rd., 3900 block, Dec. 3. Weapon reported.

Walters Lane, 3300 block, Dec. 6.

ROBBERIES

Hampton Mall Dr. N., 8800 block, Dec. 1. Commercial.

Marlboro Pike, 4800 block, Dec. 2. Commercial.

Marlboro Pike, 5200 block, Nov. 30.

Marlboro Pike, 6600 block, Dec. 4. Commercial.

Marlboro Pike, 7000 block, Nov. 30. Commercial.

Marlboro Pike, 7000 block, Dec. 1. Commercial.

Regency Pkwy., 3800 block, Dec. 3.

Ritchie Rd., 1300 block, Nov. 30. Commercial.

Sheriff Rd., 7200 block, Dec. 1. Commercial.

Silver Hill Ct., 5000 block, Dec. 1.

Vermont Ave., 2300 block, Dec. 4.

West Forest Rd., 6700 block, Dec. 1. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

Barlowe Rd., 7600 block, Dec. 2.

Daimler Dr., Unit block, Dec. 1.

East Hampton Dr., 9100 block, Dec. 3.

Fable St., 5000 block, Dec. 3.

Forestville Pl., 3400 block, Nov. 30.

Hampton Park Blvd., 100 block, Dec. 5.

Nalley Rd., 200 block, Dec. 1.

Old Silver Hill Rd., 5800 block, Dec. 3.

Possum Ct., 400 block, Dec. 5.

Suitland Rd., 3900 block, Dec. 3.

Swann Rd., 3400 block, Nov. 30.

Village Green Dr., 1700 block, Dec. 1.

BREAK-INS

Brooke Rd., 1500 block, Dec. 1. Residential.

Catesby Terr., 1000 block, Dec. 6. Residential.

Concord Lane, 2000 block, Dec. 3. School.

Nova Ave., 1600 block, Dec. 6.

Pine Grove Rd., 1400 block, Dec. 4. Residential.

Quinn St., 4200 block, Dec. 5. Residential.

THEFTS

Benning Rd., 1200 block, Dec. 3. From auto.

Booth Lane, 1100 block, Dec. 5. From auto.

Darlington St., 1200 block, Dec. 1. From auto.

James St., 3800 block, Dec. 1. From auto.

Laura Lane, 8300 block, Dec. 1. From auto.

Marlboro Pike, 4800 block, Dec. 6. From auto.

Nova Ave., 900 block, Dec. 6. From auto.

Old Central Ave., 6100 block, Dec. 6. From auto.

Possum Ct., 400 block, Dec. 5. From auto.

Rainswood Dr., 8500 block, Dec. 4. From auto.

Regency Pkwy., 3800 block, Nov. 30. From auto.

Ritchboro Rd., 8500 block, Dec. 1. From auto.

Rochell Ave., 1900 block, Dec. 1. From auto.

Shamrock Ave., 1700 block, Dec. 5. From auto.

Silver Hill Rd., 5800 block, Dec. 6. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, Dec. 2. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Dec. 2. From auto.

Tayside Way, 300 block, Dec. 5. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Burnside Rd., 7800 block, Dec. 1. Stolen vehicle.

Donnell Pl., 7200 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

Flag Harbor Dr., 7000 block, Dec. 6. Stolen vehicle.

Glen Willow Dr., 900 block, Nov. 30. Stolen vehicle.

Mentor Ave., 1100 block, Dec. 6. Stolen vehicle.

Minna Ave., 900 block, Dec. 1. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Dec. 1. Stolen vehicle.

Rochell Ave., 1900 block, Dec. 6. Stolen vehicle.

Virginia Ave., 2300 block, Dec. 4. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brooks Dr., 2100 block, Nov. 30.

Forestville Rd., 3600 block, Dec. 1.

Kent Village Dr., 2600 block, Dec. 6.

Millvale Ave., 2900 block, Dec. 2.

Urn St., 4100 block, Dec. 4.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

HOMICIDE

Birchtree Lane, 4600 block, Dec. 1.

ASSAULTS

Oxon Hill Rd., 6100 block, Dec. 2.

Southern Ave., 1400 block, Dec. 2.

Vinson St., 1100 block, Dec. 1.

ROBBERY

Neptune Ave., 800 block, Dec. 3.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 3700 block, Nov. 30.

Branch Ave., 3700 block, Dec. 2.

Branch Ave., 3700 block, Dec. 4.

Indian Head Hwy., 5100 block, Dec. 4.

Kennebec St., 1100 block, Dec. 5.

Lindsay Rd., 1000 block, Dec. 6.

Livingston Rd., 6100 block, Dec. 1.

Maxwell Dr., 6200 block, Dec. 4.

River Wood Dr., 400 block, Dec. 5.

Wheeler Rd., 4400 block, Dec. 2.

BREAK-INS

Beech Pl., 4800 block, Dec. 3. Commercial.

Coach Lane, 3900 block, Dec. 6. Commercial.

Kennebec St., 1100 block, Dec. 2. Residential.

Rosier Rd., 600 block, Dec. 5. Residential.

Telfair Blvd., 4400 block, Dec. 6. Residential.

Windemere Ct., 1100 block, Dec. 2. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, Nov. 30. From auto.

28th Ave., 4200 block, Nov. 30. From auto.

28th Ave., 4200 block, Dec. 3. From auto.

Allentown Rd., 4900 block, Dec. 2. From auto.

Allentown Rd., 6300 block, Dec. 2. From auto.

Audrey Lane, Unit block, Nov. 30. From auto.

Bonnie Meadow Lane, 600 block, Dec. 5. From auto.

Brinkley Rd., 3000 block, Dec. 5. From auto.

Brinkley Rd., 3400 block, Dec. 5. From auto.

Dallas Pl., 4600 block, Dec. 5. From auto.

Fisher Rd., 5800 block, Dec. 5. From auto.

Livingston Rd., 6100 block, Nov. 30. From auto.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Dec. 3. From auto.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Dec. 3. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, Dec. 2. From auto.

Saint Moritz Dr., 5900 block, Dec. 5. From auto.

Silver Park Dr., 3500 block, Dec. 5. From auto.

Stamp Rd., 4700 block, Dec. 6. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4000 block, Dec. 6. Stolen vehicle.

Bellbrook St., 2700 block, Dec. 1. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3700 block, Dec. 5. Stolen vehicle.

Cagle Rd., 8200 block, Dec. 4. Stolen vehicle.

Claudia Dr., 7800 block, Nov. 30. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Dec. 5. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 4000 block, Dec. 6. Stolen vehicle.

Virginia Lane, 5600 block, Nov. 30. Stolen vehicle.

VANDALISM

Allentown Rd., 4800 block, Dec. 2.

Everhart Pl., 5700 block, Dec. 4.

Livingston Terr., 5400 block, Nov. 30.

Morris Ave., 5200 block, Dec. 3.

Sprintsail Way, 600 block, Nov. 30.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULT

Piscataway Rd., 9800 block, Dec. 6.

ROBBERY

Woodyard Rd., 8900 block, Dec. 3. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 7000 block, Dec. 2.

East Boniwood Turn, 5800 block, Dec. 5.

Elora Lane, 8100 block, Dec. 6.

Malcolm Rd., 7900 block, Nov. 30.

Marlton Center Dr., 13100 block, Dec. 6.

Running Brook Lane, 10100 block, Dec. 2.

Tall Cedar Lane, 8800 block, Dec. 6.

Woodyard Rd., 8900 block, Nov. 30.

BREAK-INS

Aquasco Rd., 20700 block, Dec. 2. Residential.

Edgemeade Rd., 13400 block, Dec. 6. Commercial.

Malcolm Rd., 7900 block, Nov. 30. Commercial.

Old Branch Ave., 8900 block, Nov. 30.

Plata St., 5800 block, Nov. 30. Residential.

Saddlebow Ct., 7000 block, Dec. 5. Residential.

Wynnwood Dr., 7800 block, Dec. 3. Residential.

THEFTS

Arbroath Dr., 5900 block, Nov. 30. From auto.

Bailey Dr., 10500 block, Nov. 30. From auto.

Grandhaven Ave., 10300 block, Dec. 6. From auto.

Groveton Dr., 6700 block, Dec. 5. From auto.

Meadow Lark Ave., 9500 block, Nov. 30. From auto.

Padmar Lane, 6600 block, Dec. 3. From auto.

Wallace Lane, 12600 block, Nov. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Cedarville Rd., 7900 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

Matapeake Business Dr., 7700 block, Dec. 5. Stolen vehicle.

Midland Turn, 9100 block, Dec. 6. Stolen vehicle.

Poplar Hill Lane, 7700 block, Dec. 3. Stolen vehicle.

Stuart Lane, 9200 block, Dec. 1. Stolen vehicle.

VANDALISM

Hardesty Dr., 8900 block, Dec. 3.

Horsehead Rd., 17700 block, Dec. 1.

Horseshoe Rd., 6600 block, Dec. 5.

Tiberias Dr., 9600 block, Dec. 1.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

THEFTS/BREAK-INS

Barnsley Ct., 8800 block, Dec. 3.

Beltsville Dr., 11700 block, Nov. 30.

Calverton Blvd., 3800 block, Nov. 30.

Laurel Bowie Rd., 13200 block, Dec. 2.

Muirkirk Meadows Dr., 7000 block, Dec. 4.

Powder Mill Rd., 5000 block, Dec. 3.

Sellman Rd., 4300 block, Dec. 3.

THEFTS

Baltimore Ave., 10900 block, Dec. 4. From auto.

Herzel Pl., 5000 block, Dec. 3. From auto.

Old Gunpowder Rd., 12100 block, Dec. 2. From auto.

VANDALISM

Beltsville Dr., 11600 block, Dec. 2.

Rustic Rock Lane, 12700 block, Dec. 6.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Fort Washington Rd., 11900 block, Dec. 5.

THEFTS/BREAK-INS

Livingston Rd., 15500 block, Dec. 1.

Livingston Rd., 15700 block, Dec. 6.

Riverview Rd., 12100 block, Dec. 5.

Taylor Ave., 1600 block, Dec. 6.

BREAK-INS

Clear Creek Dr., 12000 block, Dec. 4. Residential.

Van Buren Dr., 1200 block, Dec. 6. Residential.

THEFTS

Blackburn St., 15700 block, Dec. 1. From auto.

Catherine Fran Dr., 1600 block, Dec. 4. From auto.

Glen Way, 10300 block, Nov. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Lampton Lane, 12600 block, Dec. 2. Stolen vehicle.

Mattawoman Way, 200 block, Dec. 4. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Greenway Center Dr., Dec. 2.

THEFTS/BREAK-INS

Cherrywood Lane, 5500 block, Nov. 16.

Cherrywood Lane, 5700 block, Nov. 15.

Cherrywood Terr., 5800 block, Nov. 16.

Edmonston Ct., Dec. 1.

Edmonston Rd., Dec. 3.

Greenbelt Metro Dr., Dec. 4.

Greenbelt Station Pkwy., Dec. 4.

Greenbelt Rd., 6000 block, Nov. 15. Trespassing.

Greenbelt Rd., 6100 block, Nov. 19. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7600 block, Nov. 19.

Greenbelt Rd., 7600 block, Nov. 20.

Greenbelt Rd., Nov. 29. Shoplifting.

Greenbelt Rd., Dec. 1.

Greenbelt Rd., Dec. 1.

Greenbelt Rd., Dec. 2.

Greenbelt Rd., Dec. 2.

Greenbelt Rd. Dec. 2. Shoplifting.

Greenbelt Rd., Dec. 5.

Hanover Pkwy., 7600 block, Nov. 14.

Ivy Lane, 6400 block, Nov. 20.

Springhill Ct., 6200 block, Nov. 18.

Springhill Dr., 5900 block, Nov. 21.

Springhill Terr., 6100 block, Nov. 17.

VEHICLE THEFTS

Breezewood Ct., Dec. 2.

Springhill Dr., Dec. 4.

VANDALISM

Breezewood Ct., 6100 block, Nov. 16. Malicious destruction.

Greenway Center Dr.,Dec. 2. Malicious destruction.

Ora Ct., Dec. 3. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Adelphi Rd., 7000 block, Nov. 28. Assault reported.

East-West Hwy., 3500 block, Dec. 2. Juvenile male pulled out knife at mall.

44th Ave., 5600 block, Dec. 1. Assault and property damage reported.

ROBBERIES

Adelphi Rd., 7000 block, Nov. 28. Robbery reported.

Jamestown Rd.., Nov. 26. Robbery reported.

INDECENT EXPOSURE

Hamilton St., 3400 block, Nov. 30. Male arrested for indecent exposure.

THEFTS/BREAK-INS

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 17. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 24. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 26. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 29. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 30. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Dec. 2. Shoplifting.

THEFTS

East-West Hwy., 3400 block, Nov. 20. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Dec. 2. From auto.

30th Ave., 5700 block, Dec. 2. From auto.

43rd Ave., 5700 block, Nov. 30. From auto.

45th Ave., 5500 block, Nov. 30. From auto.

VEHICLE THEFT

East-West Hwy., 3700 block, Nov. 29. Stolen vehicle.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Baltimore Ave., 14700 block, Nov. 28. Robbery reported.

Washington Blvd., 200 block, Nov. 28. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Fourth St., 14900 block, Nov. 29.

Laurel Lakes Ct., 7900 block, Dec. 3.

Mill Creek Ct., 7200 block, Dec. 4. From building.

Rosemore Lane, 14300 block, Nov. 30.

Wicklow Lane, 14300 block, Dec. 4.