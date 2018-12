Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Hospital Dr., 3000 block, Dec. 10. Weapon reported.

New Hampshire Ave., 7900 block, Dec. 7.

ROBBERIES

Edgewood Rd., 4900 block, Dec. 7.

Keokee St., 1800 block, Dec. 6.

Meadow Trail Lane, 3800 block, Dec. 10. Vehicle.

Warner Ave., 3900 block, Dec. 13.

12th Ave., 8300 block, Dec. 7.

51st Pl., 2400 block, Dec. 7.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 6500 block, Dec. 7.

Annapolis Rd., 6500 block, Dec. 12.

Baltimore Ave., 9100 block, Dec. 11.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Dec. 12.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Dec. 12.

Delaware St., 4800 block, Dec. 10.

Eastern Ave., 4900 block, Dec. 8.

Knox Rd., 4200 block, Dec. 9.

Lewisdale Dr., 2200 block, Dec. 13.

Meadow Trail Lane, 3800 block, Dec. 11.

Metzerott Rd., 1800 block, Dec. 13.

Twin Oak Dr., 1100 block, Dec. 11.

University Blvd., 2000 block, Dec. 11.

47th Pl., 9600 block, Dec. 8.

BREAK-INS

Adelphi Rd., 9300 block, Dec. 12. Residential.

Cypress Creek Dr., 5700 block, Dec. 11.

Fordham St., 2400 block, Dec. 12. Residential.

Madison St., 1500 block, Dec. 13.

Quebec St., 1400 block, Dec. 11. Residential.

Riverdale Rd., 6700 block, Dec. 10. Residential.

Rolander St., 2100 block, Dec. 11. Residential.

Warner Ave., 4000 block, Dec. 11. Residential.

THEFTS

Cherokee St., 4700 block, Dec. 7. From auto.

Eastern Ave., 5700 block, Dec. 10. From auto.

Eastern Ave., 5800 block, Dec. 9. From auto.

Eastern Ave., 5800 block, Dec. 12. From auto.

Eastern Ave., 5900 block, Dec. 11. From auto.

Emerson Rd., 7700 block, Dec. 9. From auto.

Gallatin St., 5600 block, Dec. 10. From auto.

Gallatin St., 5600 block, Dec. 11. From auto.

Hendricks Dr., 7400 block, Dec. 7. From auto.

Lewisdale Dr., 2200 block, Dec. 9. From auto.

Madison St., 1500 block, Dec. 11. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Dec. 7. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Dec. 8. From auto.

Niagara Rd., 4900 block, Dec. 12. From auto.

Nicholson St., 1400 block, Dec. 13. From auto.

Patterson St., 6200 block, Dec. 12. From auto.

Patuxent Ave., 8400 block, Dec. 8. From auto.

Ray Rd., 900 block, Dec. 10. From auto.

Ray Rd., 1500 block, Dec. 13. From auto.

Riggs Rd., 6500 block, Dec. 10. From auto.

18th Ave., 7300 block, Dec. 13. From auto.

24th Pl., 7900 block, Dec. 10. From auto.

25T Ave., 7900 block, Dec. 8. From auto.

36th Ave., 8700 block, Dec. 13. From auto.

48th Ave., 9500 block, Dec. 7. From auto.

48th Pl., 9000 block, Dec. 8. From auto.

51st Ave., 10100 block, Dec. 13. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Annapolis Rd., 6500 block, Dec. 10. Stolen vehicle.

Emerson Rd., 7700 block, Dec. 12. Stolen vehicle.

Hamilton St., 5300 block, Dec. 8. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 6700 block, Dec. 9. Stolen vehicle.

Riggs Rd., 5800 block, Dec. 9. Stolen vehicle.

Riggs Rd., 6000 block, Dec. 12. Stolen vehicle.

Riggs Rd., 6400 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

Sheridan St., 2300 block, Dec. 10. Stolen vehicle.

University Blvd., 2400 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

Van Buren St., 1900 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

16th Ave., 5400 block, Dec. 8. Stolen vehicle.

VANDALISM

Jefferson St., 1300 block, Dec. 11.

Kreeger Dr., 7900 block, Dec. 13.

New Hampshire Ave., 8000 block, Dec. 10.

Riverdale Rd., 6500 block, Dec. 11.

Toledo Terr., 3400 block, Dec. 13.

49th Pl., 9100 block, Dec. 13.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Good Luck Rd., 8100 block, Dec. 9.

Good Luck Rd., 9700 block, Dec. 8.

ROBBERIES

Fairwood Pkwy., 12400 block, Dec. 10. Commercial.

Kettering Dr., Unit block, Dec. 8. Commercial.

Town Center Cir., 8900 block, Dec. 9. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

Abbotswood Ct., 11400 block, Dec. 12.

Andean Goose Way, 900 block, Dec. 10.

Annapolis Rd., 9300 block, Dec. 13.

Apollo Dr., 9800 block, Dec. 8.

Apollo Dr., 9800 block, Dec. 10.

Argos Pl., 14700 block, Dec. 8.

Bates Dr., 8400 block, Dec. 11.

Glenn Dale Rd., 6800 block, Dec. 8.

Hall Rd., 15700 block, Dec. 8.

Jordans Endeavor Dr., 13000 block, Dec. 9.

Joyceton Dr., 11300 block, Dec. 13.

Lanham Severn Rd., 9000 block, Dec. 9.

Largo Rd., 300 block, Dec. 10.

Lords Landing Rd., 4500 block, Dec. 11.

Narrowleaf Dr., 700 block, Dec. 6.

Oxbridge Way, 9800 block, Dec. 11.

Stanfield Ct., 12200 block, Dec. 8.

Whiteholm Dr., 13200 block, Dec. 11.

BREAK-INS

Crain Hwy. SE, 100 block, Dec. 11. Commercial.

Dawn Whistle Way, 14100 block, Dec. 13. Residential.

Good Luck Rd., 8600 block, Dec. 13.

Greenspring Lane, 7200 block, Dec. 13. Residential.

Layton St., 11000 block, Dec. 11. Residential.

Southbridge Ct., 2800 block, Dec. 7. Residential.

Weary Creek Ct., 2900 block, Dec. 9.

Woodberry St., 9600 block, Dec. 13. Residential.

THEFTS

Barnstable Dr., 2200 block, Dec. 13. From auto.

Broom Lane, 10300 block, Dec. 12. From auto.

Caraway Ct., 1300 block, Dec. 9. From auto.

Darcy Rd., 8900 block, Dec. 11. From auto.

Good Luck Rd., 9800 block, Dec. 13. From auto.

Harry S Truman Dr., 700 block, Dec. 7. From auto.

Joyceton Terr., Unit block, Dec. 11. From auto.

Lake Arbor Way, 11400 block, Dec. 9. From auto.

Largo Rd., 4900 block, Dec. 11. From auto.

Palamar Terr., 7000 block, Dec. 11. From auto.

Water Fowl Way, 13600 block, Dec. 10. From auto.

Weymouth St., 100 block, Dec. 11. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Lanham Severn Rd., 10800 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

Lynford Ct., 11100 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

Princess Garden Pkwy., 6400 block, Dec. 9. Stolen vehicle.

Saint James Sanctuary Dr., 13100 block, Dec. 12. Stolen vehicle.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Darel Dr., 2400 block, Dec. 9.

Marlboro Pike, 7400 block, Dec. 11.

Princess Grace Ct., 3400 block, Dec. 9. Shooting reported.

Silver Hill Ct., 5000 block, Dec. 13.

Silver Hill Rd., 4900 block, Dec. 8.

ROBBERIES

Central Ave., 7400 block, Dec. 7. Commercial.

Marlboro Pike, 4700 block, Dec. 8. Commercial.

Marlboro Pike, 6600 block, Dec. 13. Commercial.

Marlboro Pike, 7000 block, Dec. 10. Commercial.

Swann Rd., 3200 block, Dec. 9.

Willowood Ct., 1600 block, Dec. 12.

THEFTS/BREAK-INS

Alaking Ct., 9100 block, Dec. 11.

Alaking Ct., 9300 block, Dec. 13.

Cedar Post Dr., 6000 block, Dec. 11.

Fedex Way, 1600 block, Dec. 9.

Marlboro Pike, 4700 block, Dec. 12.

Marlboro Pike, 5500 block, Dec. 12.

Marlboro Pike, 7000 block, Dec. 12.

Marlboro Pike, 7700 block, Dec. 7.

Martin Luther King Junior Hwy., 7000 block, Dec. 7.

Nalley Rd., 1100 block, Dec. 10.

Nova Ave., 1500 block, Dec. 12.

Regency Park Ct., 5600 block, Dec. 10.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Dec. 11.

Walnut Lane, 3800 block, Dec. 7.

BREAK-INS

Drum Ave., 1000 block, Dec. 7.

Drylog St., 6500 block, Dec. 9. Residential.

Fable St., 4700 block, Dec. 10. Residential.

Marlboro Pike, 5500 block, Dec. 11. Commercial.

Ronald Rd., 6600 block, Dec. 7. Residential.

THEFTS

Alton St., 3900 block, Dec. 11. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Dec. 7. From auto.

Brooks Dr., 2300 block, Dec. 7. From auto.

Donnell Dr., 3400 block, Dec. 9. From auto.

Elkwood Lane, 1400 block, Dec. 11. From auto.

Hampton Park Blvd., Unit block, Dec. 8. From auto.

Limerick Way, 600 block, Dec. 9. From auto.

Marlboro Pike, 4800 block, Dec. 8. From auto.

Marlboro Pike, 7000 block, Dec. 9. From auto.

Mason St., 7300 block, Dec. 12. From auto.

Pistachio Lane, 4600 block, Dec. 7. From auto.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Dec. 7. From auto.

Shady Glen Dr., 400 block, Dec. 8. From auto.

Silver Hill Ct., 5000 block, Dec. 7. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, Dec. 10. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Dec. 9. From auto.

Warfield Dr., 400 block, Dec. 8. From auto.

Waterford Dr., 1400 block, Dec. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Addison Rd. S., 1200 block, Dec. 7. Stolen vehicle.

Bankrun Terr., 6900 block, Dec. 7. Stolen vehicle.

Barlowe Rd., 7600 block, Dec. 10. Stolen vehicle.

East Hampton Dr., 9200 block, Dec. 12. Stolen vehicle.

K St., 6300 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5600 block, Dec. 7. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 6700 block, Dec. 13. Stolen vehicle.

Pinebrook Ave., 2500 block, Dec. 12. Stolen vehicle.

Seat Pleasant Dr., 6900 block, Dec. 8. Stolen vehicle.

Shell St., 4300 block, Dec. 10. Stolen vehicle.

Southern Ave., 4100 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

Suit Rd., 4100 block, Dec. 9. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 3900 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

Addison Rd. S., 1900 block, Dec. 10.

Donnell Dr., 3400 block, Dec. 9.

Dutch Village Dr., 1900 block, Dec. 11.

Forestville Rd., 3600 block, Dec. 11.

Hil Mar Dr., 6300 block, Dec. 7.

Hil Mar Dr., 6400 block, Dec. 11.

Marlboro Pike, 5000 block, Dec. 7.

Ronald Rd., 6500 block, Dec. 9.

75th Ave., 3100 block, Dec. 13.

75th Ave., 3200 block, Dec. 10

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Allentown Rd., 6300 block, Dec. 9.

Auth Rd., 6400 block, Dec. 8.

Marcy Ave., 1000 block, Dec. 9.

Saint Barnabas Rd., 5400 block, Dec. 10.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 3300 block, Dec. 11.

Edgemere Dr., 6700 block, Dec. 13.

Indian Head Hwy., 4900 block, Dec. 7.

Lothian Lane, 7400 block, Dec. 7.

Mgm National Ave., 100 block, Dec. 11.

Neptune Ave., 700 block, Dec. 12.

Olson St., 2300 block, Dec. 13.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Dec. 8.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Dec. 10.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Dec. 7.

Southern Ave., 800 block, Dec. 7.

Southview Dr., 1100 block, Dec. 10.

19th Ave., 4300 block, Dec. 8.

BREAK-INS

Indian Head Hwy., 4900 block, Dec. 7. Commercial.

Indian Head Hwy., 5100 block, Dec. 7. Commercial.

Livingston Rd., 9000 block, Dec. 11. Commercial.

Spring Terr., 3600 block, Dec. 13. Residential.

Temple Hill Rd., 5900 block, Dec. 13. Residential.

THEFTS

Allentown Rd., 6300 block, Dec. 10. From auto.

Anvil Lane, 2200 block, Dec. 10. From auto.

Beaumont St., 3200 block, Dec. 7. From auto.

Benjar Ct., 200 block, Dec. 9. From auto.

Bock Rd., 7700 block, Dec. 7. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Dec. 10. From auto.

Cagle Rd., 8200 block, Dec. 12. From auto.

Callaway St., 2100 block, Dec. 8. From auto.

Cherryfield Rd., 6600 block, Dec. 7. From auto.

Colebrooke Dr., 3000 block, Dec. 12. From auto.

Fargo Ave., 5600 block, Dec. 11. From auto.

Henson Bridge Terr., 3000 block, Dec. 13. From auto.

Livingston Rd., 6100 block, Dec. 13. From auto.

Livingston Terr., 5400 block, Dec. 11. From auto.

Midtown Sq., 4300 block, Dec. 9. From auto.

Roanne Dr., 7300 block, Dec. 11. From auto.

Roanne Dr., 7300 block, Dec. 11. From auto.

Rosecroft Blvd., 2300 block, Dec. 13. From auto.

Saint Clair Dr., 2900 block, Dec. 7. From auto.

Sharon Rd., 5000 block, Dec. 7. From auto.

Silver Hill Rd., 4000 block, Dec. 10. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 4500 block, Dec. 7. Stolen vehicle.

Allentown Rd., 4700 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

Auth Rd., 5100 block, Dec. 10. Stolen vehicle.

Brinkley Rd., 3000 block, Dec. 9. Stolen vehicle.

Kenmont Rd., 5300 block, Dec. 10. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4400 block, Dec. 10. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 6700 block, Dec. 12. Stolen vehicle.

Telfair Blvd., 4300 block, Dec. 13. Stolen vehicle.

VANDALISM

Aberdeen St., 3300 block, Dec. 11.

Telfair Blvd., 4400 block, Dec. 13.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

THEFTS/BREAK-INS

Brandywine Rd., 12100 block, Dec. 13.

Hospital Dr., 10400 block, Dec. 11.

Old Indian Head Rd., 10100 block, Dec. 7.

Springbrook Lane, 6400 block, Dec. 13.

Squireman Ct., 6600 block, Dec. 13.

BREAK-INS

Clinton St., 9000 block, Dec. 11. Commercial.

Dalmatia Dr., 9500 block, Dec. 7. Residential.

Fairgreen Terr., 9200 block, Dec. 8. Residential.

Furgang Rd., 10800 block, Dec. 9. Residential.

Greenfield Lane, 9200 block, Dec. 10.

Hardwick Ct., 8400 block, Dec. 10. Residential.

Hummingbird Lane, 9700 block, Dec. 11. Residential.

Midland Turn, 9600 block, Dec. 12. Residential.

Schultz Rd., 8300 block, Dec. 11.

Wynnwood Dr., 7800 block, Dec. 13.

THEFTS

Allentown Way, 5800 block, Dec. 13. From auto.

Arbroath Dr., 6100 block, Dec. 11. From auto.

Crain Hwy. SE, 15600 block, Dec. 10. From auto.

Deborah St., 8700 block, Dec. 8. From auto.

Fallard Ct., 9800 block, Dec. 10. From auto.

Fishermens Ct., 5500 block, Dec. 7. From auto.

Grandhaven Ave., 9700 block, Dec. 12. From auto.

Piscataway Rd., 9100 block, Dec. 7. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 6200 block, Dec. 7. Stolen vehicle.

Heathermore Blvd., 8800 block, Dec. 9. Stolen vehicle.

Kaveh Ct., 5600 block, Dec. 7. Stolen vehicle.

Kirby Rd., 6000 block, Dec. 12. Stolen vehicle.

Marlton Center Dr., 12600 block, Dec. 7. Stolen vehicle.

Riga St., 5300 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

Small Dr., 9600 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

Townsend Lane, 9100 block, Dec. 9. Stolen vehicle.

Wade Ave., 6900 block, Dec. 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

Green Tee Pl., 9400 block, Dec. 11.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Powder Mill Rd., 3400 block, Dec. 7. Weapon reported.

Van Dusen Rd., 7300 block, Dec. 11. Shooting reported.

ROBBERIES

Gorman Ave., 8200 block, Dec. 7.

Long Feather Ct., 11400 block, Dec. 10.

Oaklands Manor Dr., 13500 block, Dec. 10.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10400 block, Dec. 7.

Baltimore Ave., 10500 block, Dec. 8.

Baltimore Ave., 11600 block, Dec. 12.

Baltimore Ave., 11800 block, Dec. 13.

Bramble Lane, 14100 block, Dec. 13.

Oak Hill Ct., 10400 block, Dec. 11.

BREAK-INS

Innisbrook Dr., 12900 block, Dec. 7. Residential.

Laurel Ridge Dr., 16100 block, Dec. 13.

THEFTS

Attleboro Ct., 13500 block, Dec. 7. From auto.

Baltimore Ave., 10400 block, Dec. 7. From auto.

Baltimore Ave., 10900 block, Dec. 12. From auto.

Bowie Rd., 14800 block, Dec. 13. From auto.

Briarcroft Ct., 13500 block, Dec. 13. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, Dec. 9. From auto.

Muirkirk Rd., 9700 block, Dec. 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 11000 block, Dec. 12. Stolen vehicle.

Muirkirk Rd., 9700 block, Dec. 10. Stolen vehicle.

VANDALISM

Virginia Manor Rd., 6500 block, Dec. 11.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Taylor Ave., 1700 block, Dec. 6.

THEFTS/BREAK-INS

Brolass Rd., 12200 block, Dec. 10.

Saint Andrews Dr., 200 block, Dec. 12.

Windbrook Dr., 12900 block, Dec. 12.

THEFTS

Deka Rd., 12100 block, Dec. 7. From auto.

Hidden Forest Dr., 14300 block, Dec. 7. From auto.

Indian Queen Point Rd., 9900 block, Dec. 12. From auto.

Livingston Rd., 15700 block, Dec. 11. From auto.

Monterey Cir., 12500 block, Dec. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Montezuma Dr., 1100 block, Dec. 12. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Edmonston Rd., 9200 block, Dec. 7.

Hanover Dr., 7200 block, Dec. 9.

Springhill Lane, 9100 block, Dec. 8.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Ct., 6100 block, Dec. 8.

Breezewood Ct., 6200 block, Dec. 6.

Greenbelt Rd., 6000 block, Dec. 7. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, Dec. 8. Trespassing.

Greenbelt Rd., 6100 block, Dec. 8. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Dec. 11. Shoplifting.

Hanover Pkwy., 6900 block, Dec. 7.

Lakeside Dr., 200 block, Dec. 5.

Springhill Dr., 6000 block, Dec. 7.

Springhill Dr., 6000 block, Dec. 7. Trespassing.

Springhill Lane, 9100 block, Dec. 8.

Springhill Terr., 6100 block, Dec. 7.

Walker Dr., 7800 block, Dec. 12.

Westway, 100 block, Dec. 12.

VEHICLE THEFTS

Breezewood Ct., 6100 block, Dec. 12.

Breezewood Dr., 6200 block, Dec. 7.

Springhill Terr., 6100 block, Dec. 12.

Westway, 100 block, Dec. 12.

VANDALISM

Breezewood Terr., 9000 block, Dec. 8. Malicious destruction.

Cherrywood Terr., 5800 block, Dec. 10. Malicious destruction.

Mandan Rd., 7900 block, Dec. 12. Malicious destruction.

Parkway, Unit block, Dec. 6. Malicious destruction.

Westway, 100 block, Dec. 6. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULT

35th Pl., 5800 block, Nov. 26. House struck by bullet.

THEFTS/BREAK-INS

East-West Hwy., 3500 block, Nov. 29. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Dec. 2. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Dec. 5. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Dec. 8. Theft from auto.

THEFTS

Adelphi Rd., 6400 block, Dec. 7. From auto.

Ager Rd., 5600 block, Dec. 4. From auto.

Belcrest Rd., 6200 block, Dec. 5. From auto.

Gallatin St., 3600 block, Dec. 4. From auto.

Hamilton Manor Dr., 5600 block, Dec. 4. From auto.

Hamilton St., 2700 block, Dec. 5. From auto.

Hamilton St., 3000 block, Dec. 5. From auto.

Hamilton St., 3100 block, Dec. 5. From auto.

Toledo Rd., 3300 block, Dec. 5. From auto.

VEHICLE THEFTS

Ag00 At Rd. and Hamilton St., Dec. 5. Stolen vehicle.

Belcrest Rd., 6500 block, Dec. 7. Stolen vehicle.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Dec. 9. Stolen vehicle.

VANDALISM

Gallatin St., 3600 block, Dec. 4.

Gallatin St., 3600 block, Dec. 4. Property damage.

Gallatin St., 3600 block, Dec. 4. Property damage.

Gallatin St., 3600 block, Dec. 4. Property damage.

Gallatin St., 3600 block, Dec. 5. Property damage.

Hamilton St., 2800 block, Dec. 4.

Lancer Dr., 3300 block, Dec. 3. Property damage.

Nicholson St., 2600 block, Dec. 4.

36th Pl., 5000 block, Dec. 4.

42nd Pl., 4900 block, Dec. 1.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Laurel Pl., 14400 block, Dec. 2. With knife.

Seventh St., 600 block, Dec. 6. With gun.

THEFTS/BREAK-INS

Alan Dr., 15200 block, Dec. 7. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 14100 block, Dec. 7.

Baltimore Ave., 14200 block, Dec. 5.

Baltimore Ave., 14700 block, Dec. 9.

Bayshore Dr., 7900 block, Dec. 7. Theft from motor vehicle.

East Arbory Ct., 7600 block, Dec. 7. Theft from motor vehicle.

Eighth St., 800 block, Dec. 2. Theft from motor vehicle.

Fernie Field Ct., 14000 block, Dec. 7. Burglary with forced entry.

Fourth St., 14700 block, Dec. 5. Theft from motor vehicle.

Marton St., 1000 block, Dec. 8. From building.

Old Sandy Spring Rd., 7600 block, Dec. 3. Theft from motor vehicle.

Sandy Spring Rd., 1200 block, Dec. 5. From building.

Seventh St., 600 block, Dec. 8.

South Arbory Lane, 7600 block, Dec. 7. Theft from motor vehicle.

Turney Ave., 1000 block, Dec. 7. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Fourth St., 14700 block, Dec. 5. Theft reported.

Fourth St., 14700 block, Dec. 7. Theft reported.

Montgomery St., 900 block, Dec. 5. Theft reported.