Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

HOMICIDE

Trexler Rd., 6800 block, Dec. 15.

ASSAULTS

Kanawha St., 1400 block, Dec. 16. Weapon reported.

Knox Rd., 4500 block, Dec. 17.

ROBBERIES

Kanawha St., 1400 block, Dec. 16.

Kanawha St., 1500 block, Dec. 17.

Toledo Pl., 3200 block, Dec. 14.

THEFTS/BREAK-INS

53rd Ave., 9800 block, Dec. 18.

Annapolis Rd., 6500 block, Dec. 14.

Annapolis Rd., 7900 block, Dec. 16.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Dec. 14.

College Ave., 4800 block, Dec. 15.

Kilmer St., 6400 block, Dec. 19.

Metzerott Rd., 1800 block, Dec. 18.

New Hampshire Ave., 9200 block, Dec. 17.

University Blvd., 1400 block, Dec. 14.

BREAK-INS

49th Pl., 9100 block, Dec. 17. Residential.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Dec. 16.

Riverdale Rd., 6500 block, Dec. 15. Commercial.

THEFTS

16th Ave., 5400 block, Dec. 16. From auto.

16th Ave., 5700 block, Dec. 16. From auto.

19th Ave., 9300 block, Dec. 17. From auto.

23rd Ave., 7000 block, Dec. 15. From auto.

24th Ave., 7600 block, Dec. 14. From auto.

64th Ave., 6100 block, Dec. 19. From auto.

Baltimore Ave., 8100 block, Dec. 18. From auto.

Baltimore Ave., 9300 block, Dec. 17. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Dec. 19. From auto.

Chillum Rd., 1000 block, Dec. 14. From auto.

Chillum Rd., 1400 block, Dec. 15. From auto.

Eastern Ave., 5800 block, Dec. 15. From auto.

Eastern Ave., 5800 block, Dec. 19. From auto.

Lawrence Pl., 5100 block, Dec. 17. From auto.

Lewisdale Dr., 2300 block, Dec. 14. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Dec. 20. From auto.

New Hampshire Ave., 6500 block, Dec. 17. From auto.

Nicholson St., 5600 block, Dec. 16. From auto.

Pelden Rd., 2000 block, Dec. 18. From auto.

Sargent Rd., 5600 block, Dec. 17. From auto.

Tahona Dr., 8100 block, Dec. 17. From auto.

Taylor St., 7500 block, Dec. 20. From auto.

University Blvd., 1800 block, Dec. 17. From auto.

University Blvd., 1800 block, Dec. 19. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

48th Ave., 8100 block, Dec. 19. Stolen vehicle.

51st Pl., 9600 block, Dec. 16. Stolen vehicle.

67th Ave., 6000 block, Dec. 19. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 8100 block, Dec. 14. Stolen vehicle.

Edgewood Rd., 4700 block, Dec. 15. Stolen vehicle.

Edgewood Rd., 4900 block, Dec. 16. Stolen vehicle.

Fairview Ave., 600 block, Dec. 14. Stolen vehicle.

Fairview Ave., 600 block, Dec. 20. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 8100 block, Dec. 16. Stolen vehicle.

Newton St., 5400 block, Dec. 19. Stolen vehicle.

Patterson Rd., 5600 block, Dec. 18. Stolen vehicle.

Ruatan St., 1200 block, Dec. 20. Stolen vehicle.

Somerset Pl., 900 block, Dec. 19. Stolen vehicle.

VANDALISM

14th Ave., 8100 block, Dec. 19.

23rd Ave., 6600 block, Dec. 20.

63rd Ave., 6400 block, Dec. 19.

Baltimore Ave., 9600 block, Dec. 15.

Chillum Rd., 1000 block, Dec. 18.

Chillum Rd., 1400 block, Dec. 15.

Dickinson Ave., 7500 block, Dec. 19.

Gallatin Pl., 5600 block, Dec. 15.

Warner Ave., 3800 block, Dec. 19.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Annapolis Rd., 9300 block, Dec. 14.

Capital Centre Blvd., 1200 block, Dec. 14. Weapon reported.

Cipriano Rd., 7000 block, Dec. 17.

Esmond Pl., 400 block, Dec. 20. Weapon reported.

ROBBERY

Laforge Lane, 10000 block, Dec. 17. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

Ardwick Ardmore Rd., 10000 block, Dec. 18.

Bridle Ridge Rd., 4600 block, Dec. 19.

Chrysler Dr., 15400 block, Dec. 20.

Crain Hwy. NE, 100 block, Dec. 16.

Glenkirk Way, 9900 block, Dec. 15.

Golf Course Dr., 1600 block, Dec. 18.

Joyceton Dr., 10800 block, Dec. 19.

Joyceton Dr., 10800 block, Dec. 20.

Lanham Severn Rd., 9400 block, Dec. 16.

Louise St., 6600 block, Dec. 14.

Martin Luther King Junior Hwy., 10400 block, Dec. 14.

Martin Luther King Junior Hwy., 10400 block, Dec. 16.

Mercantile Lane, 1200 block, Dec. 19.

Saint Josephs Dr., 2900 block, Dec. 14.

Washington Blvd., 9500 block, Dec. 18.

Whistling Duck Dr., 900 block, Dec. 19.

BREAK-INS

Campus Way S., 10500 block, Dec. 18. Commercial.

Marlboro Pike, 15900 block, Dec. 15. Commercial.

Medstead Lane, 2800 block, Dec. 15. Residential.

Naval Ave., 6300 block, Dec. 19. Residential.

THEFTS

Fourth St., 9300 block, Dec. 19. From auto.

Bald Hill Rd., 9500 block, Dec. 17. From auto.

Birdie Lane, 10300 block, Dec. 17. From auto.

Chestnut Ave., 7800 block, Dec. 20. From auto.

Cornelias Prospect Dr., 5200 block, Dec. 18. From auto.

Fairwood Pkwy., 12800 block, Dec. 17. From auto.

Hardwood Dr., 6300 block, Dec. 20. From auto.

Hatties Progress Dr., 4200 block, Dec. 18. From auto.

Havelock Rd., 4500 block, Dec. 18. From auto.

Landons Bequest Lane, 5000 block, Dec. 17. From auto.

Laurel Bowie Rd., 7000 block, Dec. 19. From auto.

Manchester Way, 12000 block, Dec. 15. From auto.

Martin Luther King Junior Hwy., 10600 block, Dec. 18. From auto.

Odens Bequest Dr., 12800 block, Dec. 17. From auto.

Penn Randall Pl., 7900 block, Dec. 15. From auto.

Penn Western Ct., 7800 block, Dec. 18. From auto.

Ritchie Marlboro Rd., 4900 block, Dec. 14. From auto.

Smith Ave., 9500 block, Dec. 20. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Fifth St., 9100 block, Dec. 16. Stolen vehicle.

Buckingham Green Lane, 2500 block, Dec. 18. Stolen vehicle.

Edgerton Dr., 6500 block, Dec. 16. Stolen vehicle.

Harry S Truman Dr., Unit block, Dec. 16. Stolen vehicle.

Lake Forest Dr., 2900 block, Dec. 16. Stolen vehicle.

Mazzoni Ave., 9500 block, Dec. 18. Stolen vehicle.

Radiant Ct., 300 block, Dec. 17. Stolen vehicle.

Saint Josephs Dr., 2700 block, Dec. 18. Stolen vehicle.

Walkerton Dr., 9000 block, Dec. 15. Stolen vehicle.

VANDALISM

Lake Arbor Way, 11400 block, Dec. 15.

Lottsford Rd., 9300 block, Dec. 15.

Prince Pl., 10200 block, Dec. 20.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Glacier Ave., 1400 block, Dec. 17.

Lorring Dr., 2700 block, Dec. 18.

Southern Ave., 4100 block, Dec. 19.

ROBBERIES

Marlboro Pike, 4800 block, Dec. 15. Commercial.

Marlboro Pike, 4800 block, Dec. 17. Commercial.

Shadyside Ave., 2500 block, Dec. 15.

Silver Hill Rd., 5500 block, Dec. 15. Commercial.

Suitland Rd., 3900 block, Dec. 19.

THEFTS/BREAK-INS

Addison Rd. S., 1700 block, Dec. 19.

Alaking Ct., 9300 block, Dec. 17.

Ardwick Ardmore Rd., 8400 block, Dec. 14.

Ardwick Ardmore Rd., 8400 block, Dec. 20.

Bellamy Way, 3000 block, Dec. 16.

Claire Dr., 3400 block, Dec. 18.

Columbia Ave., 1500 block, Dec. 15.

Donnell Dr., 2900 block, Dec. 17.

Donnell Dr., 3100 block, Dec. 17.

Ivy Club Lane, 1100 block, Dec. 18.

Leroy Gorham Dr., 5000 block, Dec. 15.

Marlboro Pike, 4700 block, Dec. 18.

Marlboro Pike, 4900 block, Dec. 13.

Nova Ave., 1500 block, Dec. 19.

Ritchie Dr., 8600 block, Dec. 18.

Village Green Dr., 1700 block, Dec. 20.

BREAK-INS

Addison Rd. S., 400 block, Dec. 18.

Bennett Ave., 4800 block, Dec. 20. Residential.

Goldleaf Ave., 600 block, Dec. 14. Residential.

Hil Mar Dr., 6400 block, Dec. 20. Residential.

Southern Ave., 5100 block, Dec. 17. Residential.

Steve Dr., 8100 block, Dec. 20. Residential.

Suitland Rd., 5100 block, Dec. 17. Residential.

THEFTS

75th Ave., 3100 block, Dec. 19. From auto.

Donnell Dr., 3400 block, Dec. 17. From auto.

Leona St., 7400 block, Dec. 18. From auto.

Lorring Dr., 2700 block, Dec. 17. From auto.

Marlboro Pike, 5500 block, Dec. 14. From auto.

Marlboro Pike, 7100 block, Dec. 17. From auto.

Oak Glen Way, 2500 block, Dec. 16. From auto.

Penn Belt Pl., 3800 block, Dec. 20. From auto.

Ronald Rd., 6500 block, Dec. 20. From auto.

Silver Hill Rd., 5500 block, Dec. 15. From auto.

Silver Hill Rd., 5500 block, Dec. 18. From auto.

Suitland Rd., 3900 block, Dec. 19. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, Dec. 15. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brooks Dr., 2100 block, Dec. 16. Stolen vehicle.

Burnside Rd., 7800 block, Dec. 14. Stolen vehicle.

Chapel Oaks Dr., 1300 block, Dec. 16. Stolen vehicle.

Dodge Park Rd., 3400 block, Dec. 20. Stolen vehicle.

Donnell Pl., 7200 block, Dec. 13. Stolen vehicle.

Hybrid Ave., 1100 block, Dec. 20. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5500 block, Dec. 14. Stolen vehicle.

Martin Luther King Junior Hwy., 6500 block, Dec. 17. Stolen vehicle.

Norfield Rd., 5400 block, Dec. 14. Stolen vehicle.

Parston Dr., 7800 block, Dec. 20. Stolen vehicle.

Whist Pl., Unit block, Dec. 15. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brooks Dr., 1900 block, Dec. 15.

Donnell Dr., 3400 block, Dec. 20.

Lorring Dr., 2700 block, Dec. 19.

Marlboro Pike, 4800 block, Dec. 14.

Regency Pkwy., 3400 block, Dec. 19.

Walker Mill Rd., 6800 block, Dec. 18.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Brandyhall Ct., 6100 block, Dec. 18.

Livingston Rd., 9000 block, Dec. 16. Weapon reported.

Livingston Terr., 5400 block, Dec. 20.

Loudon Dr., 7700 block, Dec. 17.

MGM National Ave., 100 block, Dec. 20.

Suitland Rd., 6500 block, Dec. 14.

Summerhill Rd., 6000 block, Dec. 17.

ROBBERIES

Branch Ave., 3500 block, Dec. 18.

Darel St., 5900 block, Dec. 14.

THEFTS/BREAK-INS

23rd Pkwy., 4300 block, Dec. 20.

23rd Pkwy., 4400 block, Dec. 14.

Allentown Rd., 4500 block, Dec. 19.

Allentown Rd., 4700 block, Dec. 16.

Allentown Rd., 5700 block, Dec. 14.

Audrey Lane, Unit block, Dec. 17.

Bock Rd., 7800 block, Dec. 14.

Branch Ave., 3500 block, Dec. 17.

Branch Ave., 4100 block, Dec. 18.

Brinkley Rd., 3100 block, Dec. 19.

Brinkley Rd., 3400 block, Dec. 17.

Caltor Lane, 9300 block, Dec. 17.

Caltor Lane, 9900 block, Dec. 17.

Curtis Dr., 3200 block, Dec. 20.

Curtis Dr., 3300 block, Dec. 19.

Hagan Rd., 5200 block, Dec. 18.

Indian Head Hwy., 4900 block, Dec. 19.

Lucille Dr., 3200 block, Dec. 19.

Owens Rd., 900 block, Dec. 14.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Dec. 14.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Dec. 15.

Prince Georges Dr., 8100 block, Dec. 14.

Southview Dr., 1300 block, Dec. 19.

BREAK-INS

Audrey Lane, 700 block, Dec. 18.

Bexley Pl., 3900 block, Dec. 18. Commercial.

Bonnie Meadow Lane, 700 block, Dec. 17. Residential.

Brinkley Rd., 3000 block, Dec. 17. Residential.

Marcy Ave., 1000 block, Dec. 17. Residential.

Saint Moritz Dr., 6000 block, Dec. 18. Residential.

White Oak Ave., 6500 block, Dec. 16.

THEFTS

23rd Pkwy., 4500 block, Dec. 17. From auto.

25th Pl., 3500 block, Dec. 20. From auto.

Admirals Way, 800 block, Dec. 14. From auto.

Arwen Ct., 6300 block, Dec. 17. From auto.

Auth Rd., 5100 block, Dec. 20. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Dec. 17. From auto.

Corning Ave., 2400 block, Dec. 14. From auto.

Dallas Pl., 4600 block, Dec. 19. From auto.

Deal Dr., 5300 block, Dec. 19. From auto.

East Rosecroft Village Cir., 2400 block, Dec. 20. From auto.

Henson Bridge Terr., 3000 block, Dec. 14. From auto.

Indian Head Hwy., 5100 block, Dec. 19. From auto.

Morton Pl., 6400 block, Dec. 15. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Dec. 20. From auto.

Ridgevale Ave., 8600 block, Dec. 15. From auto.

Southern Ave., 1400 block, Dec. 16. From auto.

Southern Ave., 1400 block, Dec. 20. From auto.

Southern Ave., 2600 block, Dec. 16. From auto.

Southview Dr., 1100 block, Dec. 14. From auto.

Winterberry Lane, 4600 block, Dec. 18. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Owens Rd., 800 block, Dec. 17. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4700 block, Dec. 15. Stolen vehicle.

Southern Ave., 1400 block, Dec. 20. Stolen vehicle.

Southern Ave., 3100 block, Dec. 18. Stolen vehicle.

VANDALISM

Auth Rd., 5500 block, Dec. 19.

Brinkley Station Dr., 3000 block, Dec. 19.

Carson Ave., 800 block, Dec. 19.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Pryde Dr., 9500 block, Dec. 19. Weapon reported.

Stuart Lane, 9200 block, Dec. 15.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8700 block, Dec. 18.

Coventry Way, 6400 block, Dec. 17.

Heatherleigh Dr., 10700 block, Dec. 14.

Woody Terr., 9000 block, Dec. 18.

BREAK-INS

Dower House Rd., 5600 block, Dec. 17. Commercial.

Duley Station Rd., 13300 block, Dec. 18. Residential.

Grandhaven Ave., 8400 block, Dec. 17. Residential.

Kingfield Ct., 12000 block, Dec. 17. Residential.

Phillips Dr., 10900 block, Dec. 18. Residential.

Toucan Dr., 9600 block, Dec. 18. Residential.

Woodyard Rd., 9000 block, Dec. 15. Commercial.

THEFTS

Dangerfield Pl., 8700 block, Dec. 17. From auto.

Jousting Lane, 9100 block, Dec. 14. From auto.

Surratts Rd., 6500 block, Dec. 18. From auto.

Taft Rd., 5100 block, Dec. 14. From auto.

Waldran Ave., 7100 block, Dec. 20. From auto.

Wooden Bridge Lane, 10300 block, Dec. 14. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brandywine Heights Rd., 14500 block, Dec. 15. Stolen vehicle.

Dewdrop Way, 7000 block, Dec. 18. Stolen vehicle.

Oaklawn Rd., 3800 block, Dec. 20. Stolen vehicle.

Wolverton Lane, 6200 block, Dec. 14. Stolen vehicle.

VANDALISM

Fox Run Dr., 9800 block, Dec. 15.

Queen Mary Dr., 10100 block, Dec. 18.

Raintree Way, 9900 block, Dec. 18.

Rosaryville Rd., 9900 block, Dec. 14.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ROBBERY

Rhode Island Ave., 10800 block, Dec. 20. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10900 block, Dec. 15.

Beltsville Dr., 11700 block, Dec. 19.

Laurel Bowie Rd., 12700 block, Dec. 20.

THEFTS

Baltimore Ave., 10500 block, Dec. 18. From auto.

Baltimore Ave., 13700 block, Dec. 17. From auto.

Beltsville Dr., 11600 block, Dec. 17. From auto.

Cherry Lane, 8600 block, Dec. 17. From auto.

Mid Cities Ave., 6700 block, Dec. 19. From auto.

Muirkirk Rd., 7000 block, Dec. 19. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, Dec. 18. From auto.

Old Baltimore Pike, 12000 block, Dec. 19. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 13400 block, Dec. 14. Stolen vehicle.

Cherry Lane, 9200 block, Dec. 17. Stolen vehicle.

Claxton Dr., 12800 block, Dec. 15. Stolen vehicle.

Vergie Ave., 4300 block, Dec. 19. Stolen vehicle.

VANDALISM

Elkridge St., 13000 block, Dec. 15.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULTS

Livingston Rd., 14600 block, Dec. 16.

Newmont St., 800 block, Dec. 19.

ROBBERY

Allentown Rd., 10000 block, Dec. 20.

THEFTS/BREAK-INS

Berry Rd., 7000 block, Dec. 15.

Derbyshire Way, 15200 block, Dec. 14.

BREAK-INS

Livingston Rd., 12400 block, Dec. 17. Commercial.

Livingston Rd., 14600 block, Dec. 16. Commercial.

THEFTS

Glen Way, 9500 block, Dec. 19. From auto.

Gunpowder Dr., 11200 block, Dec. 16. From auto.

Mary Catherine Dr., 11500 block, Dec. 20. From auto.

Shellford Lane, 1500 block, Dec. 14. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Crain Hwy. SW, 15100 block, Dec. 17. Stolen vehicle.

Ironshire Pl., 300 block, Dec. 16. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Ridge Rd., Unit block, Dec. 20.

Springhill Terr., 6100 block, Dec. 21.

Springhill Terr., 6100 block, Dec. 25.

THEFTS/BREAK-INS

Golden Triangle Dr., 6300 block, Dec. 23.

Greenbelt Station Pkwy., 8000 block, Dec. 20.

Greenbelt Rd., 6000 block, Dec. 20.

Greenbelt Rd., 6000 block, Dec. 20. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, Dec. 23. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, Dec. 24.

Greenbelt Rd., 6000 block, Dec. 24. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Dec. 22. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Dec. 24.

Mandan Rd., 8000 block, Dec. 23.

Springhill Lane, 9100 block, Dec. 24.

Stream Bank Lane, 5500 block, Dec. 21.

VEHICLE THEFT

Edmonston Rd., 9200 block, Dec. 20.

VANDALISM

Mandan Rd., 7600 block, Dec. 22. Malicious destruction.

Mandan Rd., 7800 block, Dec. 24. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULT

Burlington Rd., 4500 block, Dec. 20. Physical altercation ensued between roommates.

ROBBERIES

Adelphi Rd., 7000 block, Dec. 18.

32nd Ave., 5900 block, Dec. 18.

THEFTS/BREAK-INS

East West Hwy., 3500 block, Dec. 13. Shoplifting.

East West Hwy., 3500 block, Dec. 18. Shoplifting.

East West Hwy., 3500 block, Dec. 18. Shoplifting.

East West Hwy., 3500 block, Dec. 18. Shoplifting.

East West Hwy., 3500 block, Dec. 21. Shoplifting.

East West Hwy., 3600 block, Dec. 18. Shoplifting.

THEFTS

Queens Chapel Rd., 5300 block, Dec. 21. From auto.

East West Hwy., 3500 block, Dec. 14. From auto.

VANDALISM

Hamilton St., 3800 block, Dec. 22. Property damage.

Longfellow St., 4200 block, Dec. 21. Property damage.

Nicholson St., 3600 block, Dec. 21.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERY

Baltimore Ave., 14300 block, Dec. 20. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14200 block, Dec. 21.

Baltimore Ave., 14300 block, Dec. 14. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 14700 block, Dec. 26.

Crumlin Ct., 14200 block, Dec. 20.

Fourth St., 14700 block, Dec. 26. Theft from motor vehicle.

Londonderry Ct., 8200 block, Dec. 23.

Main St., 500 block, Dec. 24. Burglary with forced entry.

Morris Dr., 100 block, Dec. 21.

Seventh St., 600 block, Dec. 22.

Van Dusen Rd., 7400 block, Dec. 24. Burglary with forced entry.

Yardarm Way, 14100 block, Dec. 21. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Seventh St., 600 block, Dec. 20. Motor vehicle theft reported.

Shiloh Ct., 14700 block, Dec. 23. Motor vehicle theft reported.