Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

15th Ave., 7200 block, Jan. 5. Weapon reported.

New Hampshire Ave., 8100 block, Jan. 4.

University Blvd., 2000 block, Jan. 10. Weapon reported.

THEFTS/BREAK-INS

Ager Rd., 6500 block, Jan. 9.

Baltimore Ave., 8100 block, Jan. 7.

Baltimore Ave., 8300 block, Jan. 10.

Chillumgate Rd., 5900 block, Jan. 9.

Highland Dr., 9000 block, Jan. 10.

Hospital Dr., 3000 block, Jan. 10.

Tuxedo Rd., 5000 block, Jan. 10.

University Blvd, 1500 block, Jan. 9.

BREAK-INS

51st Pl., 9600 block, Jan. 10. Residential.

59th Ave., 5000 block, Jan. 9. Residential.

Baltimore Ave., 9200 block, Jan. 4. Commercial.

Riggs Rd., 8100 block, Jan. 8. Residential.

Warner Ave., 4000 block, Jan. 4. Residential.

THEFTS

14th Ave., 8200 block, Jan. 9. From auto.

22nd Pl., 7000 block, Jan. 4. From auto.

68th Ave., 4700 block, Jan. 8. From auto.

Baltimore Ave., 9000 block, Jan. 8. From auto.

Madison St., 5500 block, Jan. 4. From auto.

Nicholson St., 5600 block, Jan. 4. From auto.

Patterson St., 6700 block, Jan. 4. From auto.

Quebec St., 5000 block, Jan. 4. From auto.

Riggs Rd., 5800 block, Jan. 5. From auto.

Southern Ave., 4100 block, Jan. 6. From auto.

Warner Ave., 3600 block, Jan. 9. From auto.

Warner Ave., 4100 block, Jan. 4. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

8th Ave., 6500 block, Jan. 10. Stolen vehicle.

18th Ave., 8000 block, Jan. 7. Stolen vehicle.

55th Ave., 3600 block, Jan. 5. Stolen vehicle.

56th Ave., 5600 block, Jan. 6. Stolen vehicle.

Dean Dr., 3600 block, Jan. 5. Stolen vehicle.

Riggs Rd., 6000 block, Jan. 10. Stolen vehicle.

Rosedale Dr., 6000 block, Jan. 10. Stolen vehicle.

Russell Ave., 4500 block, Jan. 9. Stolen vehicle.

VANDALISM

Eastpine Dr., 5900 block, Jan. 8.

Finns Lane, 7400 block, Jan. 5.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

HOMICIDE

Lundy Dr., 5700 block, Jan. 8.

ASSAULT

Ora Lea Lane, 1500 block, Jan. 4.

ROBBERIES

Prince Pl., 10100 block, Jan. 10.

Staton Dr., 100 block, Jan. 6.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 8800 block, Jan. 8.

Annapolis Rd., 9400 block, Jan. 5.

Annapolis Rd., 13400 block, Jan. 9.

Cadwalladers Vision Dr., 13000 block, Jan. 9.

Campus Way S., 10500 block, Jan. 6.

Canyonview Dr., 4300 block, Jan. 6.

Crain Hwy. SW, 600 block, Jan. 9.

Greenbelt Rd., 8500 block, Jan. 6.

Greenbelt Rd., 9900 block, Jan. 4.

Greenbelt Rd., 10600 block, Jan. 8.

Laurel Bowie Rd., 7400 block, Jan. 7.

Martin Luther King Junior Hwy., 10300 block, Jan. 4.

Martin Luther King Junior Hwy., 10300 block, Jan. 10.

BREAK-INS

Campus Way S., 10400 block, Jan. 6. Commercial.

Cipriano Rd., 6600 block, Jan. 5. Residential.

Good Luck Rd., 9900 block, Jan. 5. Residential.

Tiffany Lane, 7900 block, Jan. 7.

THEFTS

Brook Trail Ct., 16300 block, Jan. 6. From auto.

Center Ave., 5500 block, Jan. 10. From auto.

Chester Grove Rd., 3000 block, Jan. 7. From auto.

Chester Grove Rd., 3000 block, Jan. 9. From auto.

Forestgrove Lane, 10400 block, Jan. 4. From auto.

Greenbelt Rd., 9900 block, Jan. 6. From auto.

Hilton Hill Dr., 8900 block, Jan. 9. From auto.

Hobart St., 9100 block, Jan. 8. From auto.

Hubble Dr., 7600 block, Jan. 9. From auto.

Lake Largo Dr., 9000 block, Jan. 8. From auto.

Manderes Pl., 3400 block, Jan. 4. From auto.

Maries Retreat Dr., 5200 block, Jan. 6. From auto.

New Orchard Dr., 9900 block, Jan. 4. From auto.

Storch Cir., 6900 block, Jan. 4. From auto.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, Jan. 6. From auto.

Wood Stream Dr., 6800 block, Jan. 9. From auto.

Woodberry St., 9500 block, Jan. 4. From auto.

Woodstream Terr., 7000 block, Jan. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bennington Dr., 10800 block, Jan. 8. Stolen vehicle.

Brookedge Ct., 600 block, Jan. 5. Stolen vehicle.

Coventry Manor Way, 12700 block, Jan. 10. Stolen vehicle.

Crain Hwy. NW, 1900 block, Jan. 6. Stolen vehicle.

Forbes Blvd., 4700 block, Jan. 4. Stolen vehicle.

Good Luck Rd., 9900 block, Jan. 9. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 15000 block, Jan. 5. Stolen vehicle.

Race Track Rd., 8900 block, Jan. 6. Stolen vehicle.

VANDALISM

Annapolis Rd., 9400 block, Jan. 9.

Ardwick Ardmore Rd., 10000 block, Jan. 8.

Burleigh St., 13300 block, Jan. 5.

Duckettown Rd., 12200 block, Jan. 4.

Good Luck Rd., 9900 block, Jan. 4.

Woodstream Lane, 6900 block, Jan. 8.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

HOMICIDE

Baltic St., 5900 block, Jan. 9.

ASSAULTS

Columbia Park Rd., 6500 block, Jan. 4.

Daimler Dr., 200 block, Jan. 8. Shooting reported.

Donnell Dr., 3000 block, Jan. 6.

Donnell Dr., 3500 block, Jan. 6.

Hastings Dr., 6700 block, Jan. 6.

Hil-Mar Dr., 6500 block, Jan. 4.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Jan. 9.

Saint Margarets Dr., 400 block, Jan. 4.

THEFTS/BREAK-INS

Alaking Ct., 9100 block, Jan. 9.

Barlowe Rd., 7600 block, Jan. 7.

Central Ave., 8700 block, Jan. 9.

Donnell Dr., 3200 block, Jan. 8.

Donnell Dr., 3300 block, Jan. 7.

Landover Rd., 7500 block, Jan. 5.

Martin Luther King Junior Hwy., 7000 block, Jan. 4.

Overdale Pl., 2600 block, Jan. 9.

Possum Ct., 200 block, Jan. 4.

Quay Ave., 2700 block, Jan. 7.

Spectator Ave., 600 block, Jan. 9.

Suitland Rd., 4500 block, Jan. 9.

Walters Lane, 3300 block, Jan. 9.

Warley Dr., 800 block, Jan. 4.

BREAK-INS

Carmody Hills Dr., 400 block, Jan. 10. Residential.

Carmody Hills Dr., 500 block, Jan. 8. Residential.

Early Oaks Lane, 1400 block, Jan. 4. Residential.

Esslog St., 6700 block, Jan. 6. Residential.

Goldleaf Ave., 600 block, Jan. 5. Residential.

Hawthorne St., 6900 block, Jan. 9. Residential.

Hil-Mar Dr., 6500 block, Jan. 8. Residential.

Marlboro Pike, 7700 block, Jan. 10. Commercial.

Princess Caroline Ct., 3500 block, Jan. 7. Residential.

Shadyside Ave., 2600 block, Jan. 9. Residential.

Silver Hill Rd., 5800 block, Jan. 8. Commercial.

Stretford Way, 700 block, Jan. 4. Vacant residential.

Torque St., 4400 block, Jan. 7.

Xenia Ave., 500 block, Jan. 7. Residential.

THEFTS

Addison Rd. S., 1600 block, Jan. 9. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Jan. 5. From auto.

Catesby Terr., 1100 block, Jan. 9. From auto.

Davis Ave., 4500 block, Jan. 7. From auto.

Edgeworth Dr., 8600 block, Jan. 7. From auto.

Fedex Way, 1600 block, Jan. 6. From auto.

Fernham Lane, 8000 block, Jan. 5. From auto.

Forestville Rd., 3000 block, Jan. 9. From auto.

Garden City Dr., 4000 block, Jan. 10. From auto.

Lakewood St., 2200 block, Jan. 4. From auto.

Marlboro Pike, 5600 block, Jan. 9. From auto.

Marlboro Pike, 5600 block, Jan. 10. From auto.

Martin Luther King Junior Hwy., 7000 block, Jan. 10. From auto.

Pennsylvania Ave., 6400 block, Jan. 5. From auto.

R St., 4300 block, Jan. 8. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, Jan. 5. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Jan. 6. From auto.

Warfield Dr., 400 block, Jan. 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Boones Hill Rd., 1200 block, Jan. 9. Stolen vehicle.

Brooke Rd., 700 block, Jan. 9. Stolen vehicle.

East Hampton Dr., 9200 block, Jan. 7. Stolen vehicle.

Fieldstone Way, 8400 block, Jan. 10. Stolen vehicle.

Hil-Mar Dr., 6300 block, Jan. 9. Stolen vehicle.

Limerick Way, 500 block, Jan. 5. Stolen vehicle.

Lorring Dr., 2700 block, Jan. 10. Stolen vehicle.

Martin Luther King Junior Hwy., 8600 block, Jan. 5. Stolen vehicle.

Rainswood Dr., 8500 block, Jan. 10. Stolen vehicle.

Reed St., 3200 block, Jan. 4. Stolen vehicle.

Ritchie Station Ct., 1600 block, Jan. 4. Stolen vehicle.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Jan. 5. Stolen vehicle.

Swann Rd., 3800 block, Jan. 5. Stolen vehicle.

Village Green Dr., 1700 block, Jan. 7. Stolen vehicle.

Walbridge St., 6100 block, Jan. 5. Stolen vehicle.

VANDALISM

Donnell Dr., 3300 block, Jan. 9.

Donnell Pl., 7100 block, Jan. 8.

Hampton Park Blvd., Unit block, Jan. 6.

Houston St., 2200 block, Jan. 4.

Marlboro Pike, 5200 block, Jan. 5.

Southern Ave., 4200 block, Jan. 7.

Walker Mill Rd., 6900 block, Jan. 5.

Warfield Dr., 400 block, Jan. 9.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Apple Orchard Ct., 4100 block, Jan. 6.

Auth Rd., 6400 block, Jan. 7.

Eliot Pl., 2500 block, Jan. 7.

Livingston Rd., 6100 block, Jan. 9. Weapon reported.

Morris Ave., 5400 block, Jan. 6.

Olson St., 2500 block, Jan. 10.

Reamy Dr., 4500 block, Jan. 9.

ROBBERY

Shagbark Ct., 7000 block, Jan. 7. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

23rd Pkwy., 3500 block, Jan. 4.

Allentown Rd., 4800 block, Jan. 9.

Fisher Rd., 5800 block, Jan. 6.

Founders Terr., 8300 block, Jan. 9.

Kalarama Ct., 9500 block, Jan. 5.

Kennebec St., 1100 block, Jan. 5.

Livingston Rd., 6300 block, Jan. 9.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Jan. 4.

Saint Barnabas Rd., 4400 block, Jan. 8.

School Way, 9000 block, Jan. 6.

Waterfront St., 200 block, Jan. 10.

BREAK-INS

Branch Ave., 3400 block, Jan. 9. Commercial.

Carlton Ave., 3200 block, Jan. 4.

Fairlawn St., 2500 block, Jan. 8.

Haras Pl., 5200 block, Jan. 4. Residential.

Lakeview Dr., 4300 block, Jan. 7. Residential.

Leyte Dr., 6900 block, Jan. 4. Residential.

Livingston Terr., 5500 block, Jan. 6. Residential.

Matthews Dr., 3900 block, Jan. 7. Residential.

Ridgecrest Dr., 4400 block, Jan. 8. Residential.

Waterside Ct., 8200 block, Jan. 7. Residential.

THEFTS

23rd Pl., 4400 block, Jan. 10. From auto.

Alice Ave., 2200 block, Jan. 9. From auto.

Atmore Pl., 4100 block, Jan. 5. From auto.

Beech Rd., 5000 block, Jan. 5. From auto.

Bluffwood Lane, 8900 block, Jan. 7. From auto.

Caltor Lane, 9400 block, Jan. 9. From auto.

Colebrooke Dr., 2900 block, Jan. 9. From auto.

Curtis Dr., 3100 block, Jan. 9. From auto.

Farmer Dr., 6500 block, Jan. 10. From auto.

Founders Terr., 8300 block, Jan. 9. From auto.

Hartford Hills Dr., 4300 block, Jan. 4. From auto.

Keating St., 2600 block, Jan. 6. From auto.

Kennebec St., 900 block, Jan. 4. From auto.

Kenton Pl., 2600 block, Jan. 10. From auto.

Leyte Dr., 6700 block, Jan. 4. From auto.

Old Soper Rd., 4700 block, Jan. 9. From auto.

Old Soper Rd., 4700 block, Jan. 9. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Jan. 5. From auto.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, Jan. 8. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4700 block, Jan. 5. From auto.

Saint Clair Dr., 2900 block, Jan. 7. From auto.

Saint Clair Dr., 2900 block, Jan. 8. From auto.

Sharon Rd., 5100 block, Jan. 6. From auto.

Southview Dr., 1100 block, Jan. 9. From auto.

Wood Hollow Terr., 7200 block, Jan. 10. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

27th Ave., 4100 block, Jan. 5. Stolen vehicle.

Auth Pl., 4500 block, Jan. 7. Stolen vehicle.

Auth Way, 5100 block, Jan. 9. Stolen vehicle.

Beech Rd., 5000 block, Jan. 10. Stolen vehicle.

VANDALISM

28th Ave., 3800 block, Jan. 4.

Audrey Lane, 600 block, Jan. 6.

Birchtree Lane, 4400 block, Jan. 10.

Brinkley Rd., 2900 block, Jan. 9.

Brinkley Rd., 3400 block, Jan. 6.

Catskill St., 2500 block, Jan. 7.

Haras Pl., 5200 block, Jan. 4.

Maxwell Dr., 6300 block, Jan. 5.

Silver Park Dr., 3500 block, Jan. 5.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

HOMICIDE

Surratts Village Dr., 5900 block, Jan. 3.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 7000 block, Jan. 6.

Bellefonte Lane, 8100 block, Jan. 6.

Brandywine Rd., 13700 block, Jan. 4.

Crain Hwy. SE, 7600 block, Jan. 9.

Crain Hwy. SE, 7600 block, Jan. 10.

Groveton Dr., 6700 block, Jan. 4.

BREAK-INS

Anna Dr., 9000 block, Jan. 6. Residential.

Bellefonte Lane, 8300 block, Jan. 9.

Fishermens Ct., 5600 block, Jan. 5. Residential.

Kendalwood Dr., 14100 block, Jan. 10.

Laren Lane, 10400 block, Jan. 10. Residential.

Tinkers Creek Pl., 5400 block, Jan. 7. Residential.

Woodyard Rd., 7900 block, Jan. 10. Residential.

THEFTS

Bolero Ct., 8700 block, Jan. 5. From auto.

Branch Ave., 8700 block, Jan. 7. From auto.

Commerce Lane, 7500 block, Jan. 10. From auto.

Kirby Rd., 5400 block, Jan. 10. From auto.

Serenade Cir., 7500 block, Jan. 7. From auto.

Wynnwood Dr., 7800 block, Jan. 6. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Branchwood Terr., 7300 block, Jan. 6. Stolen vehicle.

Center Park Way, 12900 block, Jan. 9. Stolen vehicle.

Dorian Lane, 8700 block, Jan. 9. Stolen vehicle.

Old Alexandria Ferry Rd., 7800 block, Jan. 10. Stolen vehicle.

Wade Ave., 6900 block, Jan. 4. Stolen vehicle.

VANDALISM

Berkshire Dr., 6700 block, Jan. 5.

Den Lee Dr., 6100 block, Jan. 7.

Hollaway Dr., 10700 block, Jan. 7.

Hollaway Dr., 10700 block, Jan. 9.

Woodyard Rd., 9000 block, Jan. 9.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Cherry Lane, 9000 block, Jan. 4. Shooting reported.

Van Dusen Rd., 7300 block, Jan. 9. Shooting reported.

ROBBERY

Laurel Bowie Rd., 13600 block, Jan. 3. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Bellevue St., 13000 block, Jan. 4.

Laurel Bowie Rd., 12700 block, Jan. 10.

Sumner Grove Dr., 9200 block, Jan. 9.

BREAK-IN

Ewell Ct., 12500 block, Jan. 7. Residential.

THEFTS

Bacon Dr., 10100 block, Jan. 4. From auto.

Briarwood Dr., 13900 block, Jan. 7. From auto.

Cherry Lane, 8600 block, Jan. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brickyard Blvd., 12400 block, Jan. 7. Stolen vehicle.

Finchley Lane, 8900 block, Jan. 10. Stolen vehicle.

Mistletoe Spring Rd., 13000 block, Jan. 6. Stolen vehicle.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFT/BREAK-IN

Bohac Lane, 1200 block, Jan. 6.

THEFTS

Autumnwood Lane, 11900 block, Jan. 6. From auto.

Frontier Ct., 2000 block, Jan. 9. From auto.

Queens Lane, 13300 block, Jan. 5. From auto.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Breezewood Terr., 9000 block, Jan. 9.

Hanover Pkwy., 7600 block, Jan. 8.

Hanover Pkwy., 7600 block, Jan. 8.

ROBBERY

Springhill Dr., 5900 block, Jan. 7. Armed robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Centerway Rd., 100 block, Jan. 5.

Cherrywood Lane, 5700 block, Jan. 2. Shoplifting.

Edmonston Terr., 9100 block, Jan. 8.

Greenbelt Rd., 6000 block, Jan. 7.

Greenbelt Rd., 6000 block, Jan. 8.

Greenbelt Rd., 6100 block, Jan. 3. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Jan. 8.

Hanover Dr., 7200 block, Jan. 4.

Ivy Lane, 6300 block, Jan. 4.

Miner St., 8200 block, Jan. 3.

Springhill Terr., 6100 block, Jan. 6.

Westway, 100 block, Jan. 9.

VANDALISM

Crescent Rd., Unit block, Jan. 4. Malicious destruction.

Springhill Dr., 6000 block, Jan. 3. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Nicholson St., 4200 block, Jan. 2. Noncontact shooting.

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 4. Juvenile female punched adult female in face in store.

THEFTS/BREAK-INS

East-West Hwy., 3300 block, Jan. 3. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 1. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 1. Shoplifting.

THEFTS

Emerson St., 4600 block, Jan. 4. From auto.

Nicholson St., 4000 block, Jan. 1. From auto.

Oglethorpe St., 4400 block, Jan. 4. From auto.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Jan. 3. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 1. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 3. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 6. From auto.

VEHICLE THEFT

Longfellow St., 3900 block, Jan. 6. Stolen vehicle.

VANDALISM

Ager Rd., 5600 block, Jan. 5. Property damage.

31st Ave., 5800 block, Jan. 2. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Bowie Rd., 14900 block, Jan. 4.

Greenhill Ave., 400 block, Jan. 5. Theft from motor vehicle.

Montgomery St., 600 block, Jan. 9. Theft from motor vehicle.

Plaid Dr., 15600 block, Jan. 6. Theft from motor vehicle.

Summerwind Cir., 7300 block, Jan. 7. From building.

Washington Blvd., 300 block, Jan. 1.

Woodbine Dr., 7500 block, Jan. 7. From building.

BREAK-IN

Baltimore Ave., 14100 block, Jan. 6.

MOTOR VEHICLE THEFT

Castle Ct., 15500 block, Jan. 6. Motor vehicle theft reported.