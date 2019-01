Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

55th Pl., 5400 block, Jan. 17.

Buck Lodge Rd., 2500 block, Jan. 14.

ROBBERIES

14th Ave., 5400 block, Jan. 15.

Annapolis Rd., 6200 block, Jan. 15.

Kanawha St., 1500 block, Jan. 13.

Madison Ct., 1400 block, Jan. 15.

Ray Rd., 800 block, Jan. 15.

Thurman Ave., 800 block, Jan. 12.

THEFTS/BREAK-INS

16th Ave., 5700 block, Jan. 17.

Allison St., 6900 block, Jan. 15.

Annapolis Rd., 7700 block, Jan. 17.

Baltimore Ave., 7500 block, Jan. 16.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Jan. 15.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Jan. 17.

Chillum Rd., 900 block, Jan. 11.

Parkwood St., 6900 block, Jan. 11.

Riggs Rd., 6400 block, Jan. 12.

Riverdale Rd., 6800 block, Jan. 15.

Sheridan St., 600 block, Jan. 15.

BREAK-INS

Baltimore Ave., 9500 block, Jan. 12. Commercial.

Berwyn Rd., 5000 block, Jan. 13. Commercial.

Hamilton St., 5300 block, Jan. 12. Residential.

Riverdale Rd., 6700 block, Jan. 11. Residential.

Southern Ave., 2400 block, Jan. 12. Residential.

THEFTS

60th Ave., 5100 block, Jan. 12. From auto.

Baltimore Ave., 8100 block, Jan. 11. From auto.

Branchville Rd., 4700 block, Jan. 14. From auto.

Chillum Rd., 1200 block, Jan. 17. From auto.

Citadel Dr., 7500 block, Jan. 17. From auto.

Eastern Ave., 6100 block, Jan. 11. From auto.

Erie St., 1900 block, Jan. 17. From auto.

Frederick Rd., 7700 block, Jan. 14. From auto.

Gallatin Pl., 5600 block, Jan. 12. From auto.

Harkins Rd., 7700 block, Jan. 14. From auto.

Kenilworth Ave., 5200 block, Jan. 16. From auto.

Madison St., 1500 block, Jan. 17. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

21st St., 4600 block, Jan. 15. Stolen vehicle.

67th Ct., 6200 block, Jan. 13. Stolen vehicle.

Annapolis Rd., 5400 block, Jan. 17. Stolen vehicle.

Annapolis Rd., 7500 block, Jan. 15. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 7300 block, Jan. 16. Stolen vehicle.

Berkshire Dr., 800 block, Jan. 12. Stolen vehicle.

Merrimac Dr., 1900 block, Jan. 16. Stolen vehicle.

Ray Rd., 1000 block, Jan. 15. Stolen vehicle.

Roanoke Ave., 5800 block, Jan. 11. Stolen vehicle.

Tuckerman St., 6300 block, Jan. 12. Stolen vehicle.

Vassar Dr., 5700 block, Jan. 17. Stolen vehicle.

VANDALISM

19th Ave., 9300 block, Jan. 17.

68th Pl., 4400 block, Jan. 12.

Crittenden St., 5300 block, Jan. 12.

Cypress Creek Dr., 5600 block, Jan. 17.

Dover Lane, 7500 block, Jan. 14.

La Salle Rd., 4900 block, Jan. 17.

Lewisdale Dr., 2400 block, Jan. 16.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ROBBERY

Morley Rd., 9200 block, Jan. 11.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9000 block, Jan. 11.

Chrysler Dr., 15400 block, Jan. 11.

Gold Coast Ct., 10000 block, Jan. 15.

Greenbelt Rd., 8800 block, Jan. 14.

Greenbelt Rd., 10500 block, Jan. 14.

Lanham Severn Rd., 9400 block, Jan. 16.

Martin Luther King Junior Hwy., 10300 block, Jan. 15.

BREAK-INS

Fox Meadow Way, 3700 block, Jan. 17.

Fox Stream Way, 9200 block, Jan. 17.

Largo Center Dr., 500 block, Jan. 11. Residential.

Rock Spring Dr., 3900 block, Jan. 17.

Whitfield Chapel Rd., 5400 block, Jan. 17.

THEFTS

Annapolis Rd., 8800 block, Jan. 16. From auto.

Elm St., 9900 block, Jan. 17. From auto.

Enterprise Rd., 3500 block, Jan. 11. From auto.

Foxwood Cir., 1800 block, Jan. 14. From auto.

Foxwood Cir., 1800 block, Jan. 14. From auto.

Franklin Ave., 9600 block, Jan. 12. From auto.

McCormick Dr., 1600 block, Jan. 15. From auto.

Saint Francis Way, 11900 block, Jan. 15. From auto.

Woodvale Lane, 2100 block, Jan. 14. From auto.

Woodyard Rd., 5300 block, Jan. 11. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Annapolis Rd., 9100 block, Jan. 17. Stolen vehicle.

Berrywood Lane, 2800 block, Jan. 15. Stolen vehicle.

Greenbelt Rd., 8600 block, Jan. 11. Stolen vehicle.

Old Marlboro Pike, 8400 block, Jan. 11. Stolen vehicle.

River Walk Terr., 10000 block, Jan. 13. Stolen vehicle.

Wallace Rd., 9100 block, Jan. 15. Stolen vehicle.

VANDALISM

Fairwood Pkwy., 12500 block, Jan. 12.

Prince Pl., 10200 block, Jan. 12.

Prince Pl., 10200 block, Jan. 13.

Wallace Rd., 9100 block, Jan. 11.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Brooks Dr., 2600 block, Jan. 16.

East Ridge Dr., 7000 block, Jan. 12.

Marlboro Pike, 4800 block, Jan. 14.

Regency Pkwy., 3900 block, Jan. 16.

ROBBERIES

Catesby Terr., 1000 block, Jan. 12.

Marlboro Pike, 4800 block, Jan. 11. Commercial.

Marlboro Pike, 5200 block, Jan. 16.

Regency Lane, 5700 block, Jan. 16.

Southern Ave., 4100 block, Jan. 16.

THEFTS/BREAK-INS

Boones Hill Rd., 1200 block, Jan. 13.

Boones Lane, 2900 block, Jan. 14.

Brooks Dr., 2000 block, Jan. 16.

Brooks Dr., 2100 block, Jan. 17.

Capitol Heights Blvd., 1300 block, Jan. 17.

Donnell Dr., 3000 block, Jan. 17.

Donnell Dr., 3400 block, Jan. 12.

Fable St., 5000 block, Jan. 16.

Hampton Park Blvd., 1400 block, Jan. 17.

Insey St., 6500 block, Jan. 16.

Joplin St., 6500 block, Jan. 16.

Lee Jay Ct., 5000 block, Jan. 11.

Marlboro Pike, 7800 block, Jan. 11.

Sheriff Rd., 6500 block, Jan. 15.

Silver Hill Rd., 4900 block, Jan. 13.

Silver Hill Rd., 5500 block, Jan. 11.

Silver Hill Rd., 5800 block, Jan. 16.

Southern Ave., 5000 block, Jan. 16.

BREAK-INS

Brooks Dr., 2700 block, Jan. 17. Residential.

Carmody Hills Dr., 500 block, Jan. 15. Residential.

Hil Mar Dr., 6300 block, Jan. 16. Residential.

Lacona St., 6600 block, Jan. 11. Residential.

Nova Ave., 1600 block, Jan. 17.

THEFTS

Alton St., 4000 block, Jan. 16. From auto.

Brooks Dr., 2300 block, Jan. 12. From auto.

Cedar Heights Dr., 800 block, Jan. 16. From auto.

Colette Terr., 1900 block, Jan. 14. From auto.

Dillon Ct., 1300 block, Jan. 13. From auto.

Mentor Ave., 900 block, Jan. 11. From auto.

Oregon Ave., 1800 block, Jan. 15. From auto.

Shadyside Ave., 2600 block, Jan. 14. From auto.

Silver Hill Rd., 5500 block, Jan. 14. From auto.

Silver Hill Rd., 5600 block, Jan. 15. From auto.

Silver Hill Rd., 5800 block, Jan. 14. From auto.

Sunset Lane, 3000 block, Jan. 14. From auto.

West St., 3800 block, Jan. 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Belle Haven Dr., 1700 block, Jan. 11. Stolen vehicle.

Brightseat Rd., 2000 block, Jan. 17. Stolen vehicle.

Darel Dr., 2500 block, Jan. 17. Stolen vehicle.

Duluth St., 6800 block, Jan. 14. Stolen vehicle.

Judith Ave., 2700 block, Jan. 17. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 4900 block, Jan. 12. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5600 block, Jan. 12. Stolen vehicle.

Parkland Ct., 6000 block, Jan. 13. Stolen vehicle.

Regency Pkwy., 3800 block, Jan. 14. Stolen vehicle.

Ritchie Rd., 500 block, Jan. 11. Stolen vehicle.

Rochell Ave., 1900 block, Jan. 12. Stolen vehicle.

Southern Ave., 4100 block, Jan. 15. Stolen vehicle.

Village Green Dr., 1700 block, Jan. 16. Stolen vehicle.

Walters Lane, 3200 block, Jan. 16. Stolen vehicle.

VANDALISM

Davey St., 5600 block, Jan. 15.

Marlboro Pike, 4900 block, Jan. 11.

Ritchie Rd., 1000 block, Jan. 11.

Saint Margarets Dr., 400 block, Jan. 15.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Allentown Rd., 9100 block, Jan. 14.

Crab Apple Ct., 4100 block, Jan. 16.

Marcy Ave., 800 block, Jan. 13. Shooting reported.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Jan. 17.

THEFTS/BREAK-INS

Apple Cider Ct., 4200 block, Jan. 15.

Eaglewing Lane, 6600 block, Jan. 14.

Indian Head Hwy., 5100 block, Jan. 12.

Livingston Rd., 6100 block, Jan. 15.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Jan. 17.

Oxon Hill Rd., 6400 block, Jan. 12.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Jan. 12.

Waterfront St., 100 block, Jan. 16.

BREAK-INS

23rd Pkwy., 4300 block, Jan. 17. Residential.

Indian Head Hwy., 5100 block, Jan. 11. Residential.

Saint Barnabas Rd., 5400 block, Jan. 15. Commercial.

THEFTS

Andrews Federal Campus Dr., 7500 block, Jan. 11. From auto.

Auth Pl., 4700 block, Jan. 17. From auto.

Branch Ave., 4600 block, Jan. 17. From auto.

Fair Winds Way, 600 block, Jan. 11. From auto.

Fisher Rd., 5800 block, Jan. 15. From auto.

Fisher Rd., 5800 block, Jan. 17. From auto.

Founders Woods Way, 8300 block, Jan. 16. From auto.

Keating St., 2800 block, Jan. 14. From auto.

Keith St., 2600 block, Jan. 11. From auto.

Loughran Rd., 9300 block, Jan. 17. From auto.

Oxon Hill Rd., 6600 block, Jan. 11. From auto.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, Jan. 15. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4600 block, Jan. 15. From auto.

Silver Park Dr., 3600 block, Jan. 17. From auto.

Southview Dr., 1300 block, Jan. 12. From auto.

Telfair Blvd., 4300 block, Jan. 12. From auto.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Jan. 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 5600 block, Jan. 14. Stolen vehicle.

Auth Pl., 4700 block, Jan. 12. Stolen vehicle.

Beech Pl., 5000 block, Jan. 16. Stolen vehicle.

Everhart Pl., 5700 block, Jan. 15. Stolen vehicle.

Indian Head Hwy., 5100 block, Jan. 11. Stolen vehicle.

Keating St., 2600 block, Jan. 11. Stolen vehicle.

Kennebec St., 1100 block, Jan. 14. Stolen vehicle.

Lancelot Rd., 9100 block, Jan. 14. Stolen vehicle.

Lancelot Rd., 9200 block, Jan. 13. Stolen vehicle.

Leverett St., 5300 block, Jan. 17. Stolen vehicle.

Livingston Terr., 5400 block, Jan. 14. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, Jan. 16. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1500 block, Jan. 16. Stolen vehicle.

VANDALISM

27th Ave., 3400 block, Jan. 14.

Branch Ave., 3700 block, Jan. 16.

Dimrill Ct., 6200 block, Jan. 15.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ROBBERIES

Columbine Lane, 9200 block, Jan. 15.

Crain Hwy. SE, 15800 block, Jan. 12. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Coventry Way, 6300 block, Jan. 11.

Crain Hwy. SE, 16000 block, Jan. 16.

Fox Run Dr., 10100 block, Jan. 13.

Old Branch Ave., 7600 block, Jan. 15.

Perrywood Rd., 6700 block, Jan. 15.

BREAK-INS

Allentown Rd., 7100 block, Jan. 16.

Aquasco Rd., 19500 block, Jan. 15.

Hummingbird Lane, 9700 block, Jan. 16. Residential.

THEFTS

Commerce Lane, 7600 block, Jan. 15. From auto.

Florin Way, 9000 block, Jan. 15. From auto.

Gibbons Church Rd., 14100 block, Jan. 12. From auto.

Heathermore Blvd., 8800 block, Jan. 12. From auto.

Old Alexandria Ferry Rd., 6700 block, Jan. 14. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Barbara Lane, 7600 block, Jan. 11. Stolen vehicle.

Bellefonte Lane, 8200 block, Jan. 17. Stolen vehicle.

Old Alexandria Ferry Rd., 7500 block, Jan. 16. Stolen vehicle.

VANDALISM

Crafton Lane, 6900 block, Jan. 13.

Old Branch Ave., 7700 block, Jan. 16.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Blue Ponds Terr., 12500 block, Jan. 14.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 11900 block, Jan. 11.

Beltsville Dr., 11900 block, Jan. 15.

Sellman Rd., 4300 block, Jan. 17.

BREAK-INS

Ironbridge Lane, 6800 block, Jan. 11. Residential.

Montgomery Rd., 10600 block, Jan. 15. Commercial.

THEFTS

Baltimore Ave., 10600 block, Jan. 16. From auto.

Briarwood Dr., 13900 block, Jan. 11. From auto.

Powder Mill Rd., 4000 block, Jan. 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Cherry Hill Rd., 11400 block, Jan. 12. Stolen vehicle.

VANDALISM

Baltimore Ave., 12000 block, Jan. 17.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Gallahan Rd., 12600 block, Jan. 13.

Kenlon Lane, 14200 block, Jan. 11.

Old Fort Rd., 12700 block, Jan. 12.

South Springfield Rd., 14000 block, Jan. 17.

Taylor Ave., 1900 block, Jan. 14.

THEFTS

Old Fort Rd., 12800 block, Jan. 14. From auto.

Piscataway Rd., 10700 block, Jan. 14. From auto.

Traverse Way, 9900 block, Jan. 11. From auto.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Springhill Dr., 6000 block, Jan. 12.

ROBBERIES

Edmonston Ct. and Edmonston Rd., Jan. 15. Armed robbery.

Mandan Rd., 7800 block, Jan. 10. Armed robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Cherrywood Lane, 5500 block, Jan. 15.

Cherrywood Lane, 5800 block, Jan. 15.

Crescent and Parkway roads, Jan. 10.

Greenbelt Rd., 6000 block, Jan. 11.

Greenbelt Rd., 6000 block, Jan. 11.

Greenbelt Rd., 6100 block, Jan. 11.

Springhill Dr., 6200 block, Jan. 13.

VEHICLE THEFTS

Emilys Way, 7800 block, Jan. 15.

Springhill Terr., 6100 block, Jan. 11.

VANDALISM

Crescent Rd., Unit block, Jan. 15. Malicious destruction.

Greenbelt Rd., 6000 block, Jan. 12. Malicious destruction.

Lakeside Dr., 200 block, Jan. 11. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULT

Hamilton St., 3000 block, Jan. 17. Victim was assaulted by unknown male.

ROBBERIES

Nicholson St., 2600 block, Jan. 15.

36th Ave., 5600 block, Jan. 8.

THEFTS/BREAK-INS

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 7. Shoplifting.

East-West Hwy., 3700 block, Jan. 16. Shoplifting.

VANDALISM

31st Ave., 5900 block, Jan. 8. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERY

Baltimore Ave., 14700 block, Jan. 12. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14300 block, Jan. 12.

Baltimore Ave., 14600 block, Jan. 11.

Eighth St., 800 block, Jan. 13.

Fenwick Ct., 8100 block, Jan. 10. From building.

Fourth St., 800 block, Jan. 10.

Fourth St., 14700 block, Jan. 11. Theft from motor vehicle.

Gorman Ave., 300 block, Jan. 16.

Plantation Ct., 15600 block, Jan. 12.

Washington Blvd., 500 block, Jan. 9.