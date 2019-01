Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

66th Ave., 5900 block, Jan. 19.

Chillumgate Rd., 5900 block, Jan. 21. Weapon reported.

Dorman St., 6700 block, Jan. 23. Weapon reported.

Guilford Rd., 2100 block, Jan. 20.

Guilford Rd., 2100 block, Jan. 24. Weapon reported.

University Blvd., 1400 block, Jan. 19.

University Blvd., 2000 block, Jan. 21.

Warner Ave., 3900 block, Jan. 19.

ROBBERIES

58th Ave., 6100 block, Jan. 22.

Navahoe Dr., 1100 block, Jan. 20.

New Hampshire Ave., 8100 block, Jan. 19.

THEFTS/BREAK-INS

16th Pl., 7400 block, Jan. 23.

68th Pl., 4400 block, Jan. 20.

Annapolis Rd., 7900 block, Jan. 20.

Baltimore Ave., 8300 block, Jan. 19.

Berwyn House Rd., 4800 block, Jan. 22.

Berwyn Rd., 5100 block, Jan. 22.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Jan. 22.

Chillum Rd., 2300 block, Jan. 19.

College Ave., 4600 block, Jan. 23.

Freeport St., 7000 block, Jan. 18.

Queens Chapel Rd., 3100 block, Jan. 19.

Sargent Rd., 5600 block, Jan. 20.

BREAK-INS

56th Ave., 5400 block, Jan. 19. Residential.

64th Ave., 5600 block, Jan. 24. Residential.

Edgewood Rd., 5200 block, Jan. 18. Residential.

Finns Lane, 7700 block, Jan. 24. Residential.

Riggs Rd., 7100 block, Jan. 18. Residential.

Riverdale Rd., 6700 block, Jan. 18. Residential.

THEFTS

55th Ave., 3400 block, Jan. 19. From auto.

Adelphi Rd., 9400 block, Jan. 21. From auto.

Baltimore Ave., 10100 block, Jan. 19. From auto.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Jan. 22. From auto.

Jefferson St., 7400 block, Jan. 18. From auto.

Kenilworth Ave., 6300 block, Jan. 21. From auto.

New Hampshire Ave., 6300 block, Jan. 23. From auto.

Sargent Rd., 5700 block, Jan. 19. From auto.

Southern Ave., 3900 block, Jan. 24. From auto.

Tecumseh St., 4700 block, Jan. 21. From auto.

Toledo Terr., 3500 block, Jan. 21. From auto.

Woodberry St., 2000 block, Jan. 20. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

15th Ave., 8100 block, Jan. 18. Stolen vehicle.

Annapolis Rd., 7700 block, Jan. 21. Stolen vehicle.

Jefferson St., 7400 block, Jan. 22. Stolen vehicle.

Meadow Trail Lane, 3800 block, Jan. 19. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 6800 block, Jan. 21. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 8200 block, Jan. 19. Stolen vehicle.

Queens Chapel Rd., 2500 block, Jan. 18. Stolen vehicle.

Rockford Dr., 4700 block, Jan. 19. Stolen vehicle.

University Blvd., 2400 block, Jan. 22. Stolen vehicle.

Warner Ave., 3900 block, Jan. 21. Stolen vehicle.

West Park Dr., 6800 block, Jan. 18. Stolen vehicle.

VANDALISM

Chillum Rd., 1300 block, Jan. 19.

Finns Lane, 7500 block, Jan. 24.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Bennington Dr., 11000 block, Jan. 21. Weapon reported.

Sir Edwards Dr., 15600 block, Jan. 22.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9300 block, Jan. 23.

Brussels Way, 13100 block, Jan. 21.

Capital Centre Blvd., 1000 block, Jan. 18.

Good Luck Rd., 8100 block, Jan. 23.

Marlboro Pike, 15000 block, Jan. 24.

Penn Randall Pl., 8000 block, Jan. 18.

BREAK-INS

Lottsford Rd., 10400 block, Jan. 21. Commercial.

Rutherford Rd., 14200 block, Jan. 22.

THEFTS

Aerospace Rd., 10000 block, Jan. 22. From auto.

Brookeville Landing Ct., 11800 block, Jan. 22. From auto.

Crandall Ct., 4500 block, Jan. 19. From auto.

Hallandale Terr., 12000 block, Jan. 24. From auto.

Kencrest Ct., 3900 block, Jan. 20. From auto.

Lanham Severn Rd., 9400 block, Jan. 21. From auto.

Saint Francis Way, 11900 block, Jan. 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Prince Pl., 10100 block, Jan. 21. Stolen vehicle.

Washington Blvd., 9300 block, Jan. 21. Stolen vehicle.

VANDALISM

Castleton Way, 10700 block, Jan. 24.

Good Luck Rd., 9700 block, Jan. 21.

Greenbelt Rd., 10500 block, Jan. 24.

Lottsford Terr., 11500 block, Jan. 22.

Walters Lane, 3200 block, Jan. 21.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Beltz Dr., 7000 block, Jan. 24.

Forest Terr., 6800 block, Jan. 17.

Hil Mar Dr., 6400 block, Jan. 23.

Leona St., 7300 block, Jan. 21.

Marlboro Pike, 5200 block, Jan. 17. Shooting reported.

Prince Ranier Pl., 3200 block, Jan. 17.

Regency Pkwy., 3800 block, Jan. 20.

Silver Hill Ct., 5000 block, Jan. 22.

Silver Hill Rd., 5700 block, Jan. 24.

West Forest Rd., 6700 block, Jan. 18.

ROBBERIES

Benning Rd., 1200 block, Jan. 21.

Catesby Terr., 1100 block, Jan. 22.

Central Ave., 7400 block, Jan. 24. Commercial.

Landover Rd., 7700 block, Jan. 23. Vehicle.

Lee Jay Ct., 5000 block, Jan. 21.

THEFTS/BREAK-INS

Alaking Ct., 9100 block, Jan. 22.

Alaking Ct., 9100 block, Jan. 24.

Central Ave., 7400 block, Jan. 23.

Fairhill Dr., 2400 block, Jan. 24.

Forest Park Dr., 1600 block, Jan. 18.

Hampton Park Blvd., 100 block, Jan. 23.

Marlboro Pike, 4700 block, Jan. 23.

Nalley Terr., 1300 block, Jan. 23.

Palmer Park Rd., 1800 block, Jan. 19.

Sheriff Rd., 5800 block, Jan. 23.

Silver Hill Ct., 5000 block, Jan. 21.

Silver Hill Rd., 5800 block, Jan. 24.

Suitland Rd., 3900 block, Jan. 20.

BREAK-INS

Central Ave., 7800 block, Jan. 18. Commercial.

Greenleaf Rd., 7600 block, Jan. 23. Residential.

Kenilworth Ave., 1700 block, Jan. 22. Commercial.

Regency Park Ct., 5600 block, Jan. 18. Residential.

THEFTS

75th Ave., 3200 block, Jan. 20. From auto.

Addison Rd. S., 1200 block, Jan. 22. From auto.

Addison Rd. S., 1200 block, Jan. 22. From auto.

Balsamtree Dr., 900 block, Jan. 23. From auto.

Brooks Dr., 2000 block, Jan. 22. From auto.

Brooks Dr., 2000 block, Jan. 22. From auto.

Brooks Dr., 2000 block, Jan. 22. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Jan. 22. From auto.

Burnside Rd., 7800 block, Jan. 23. From auto.

Claire Dr., 3400 block, Jan. 22. From auto.

Columbia Park Rd., 6800 block, Jan. 22. From auto.

County Rd., 1900 block, Jan. 22. From auto.

County Rd., 2100 block, Jan. 22. From auto.

Darcy Rd., 8700 block, Jan. 23. From auto.

Donnell Pl., 7100 block, Jan. 23. From auto.

Grafton St., 6500 block, Jan. 18. From auto.

Hampton Park Blvd., Unit block, Jan. 18. From auto.

Jordan Park Blvd., 7900 block, Jan. 24. From auto.

Malachite Pl., 6900 block, Jan. 23. From auto.

Mann St., 4700 block, Jan. 23. From auto.

Marlboro Pike, 5200 block, Jan. 22. From auto.

Marlboro Pike, 7700 block, Jan. 23. From auto.

Opal Pl., 6900 block, Jan. 21. From auto.

Parkland Dr., 2700 block, Jan. 22. From auto.

Penn Belt Pl., 3800 block, Jan. 20. From auto.

Pennsylvania Ave., 6300 block, Jan. 24. From auto.

Pennsylvania Ave., 6400 block, Jan. 24. From auto.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Jan. 24. From auto.

Ritchie Rd., 200 block, Jan. 24. From auto.

Rochell Ave., 1900 block, Jan. 18. From auto.

Rochell Ave., 1900 block, Jan. 22. From auto.

Rochell Ave., 1900 block, Jan. 22. From auto.

Rochell Ave., 1900 block, Jan. 22. From auto.

Ronald Rd., 6500 block, Jan. 18. From auto.

Ronald Rd., 6600 block, Jan. 18. From auto.

Roosevelt Ave., 1600 block, Jan. 18. From auto.

Seat Pleasant Dr., 6800 block, Jan. 21. From auto.

Stoddert Lane, 6900 block, Jan. 21. From auto.

Suitland Rd., 3900 block, Jan. 18. From auto.

Suitland Rd., 3900 block, Jan. 22. From auto.

Victory Lane, 2900 block, Jan. 20. From auto.

West Forest Rd., 6500 block, Jan. 23. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Abel Ave., 900 block, Jan. 20. Stolen vehicle.

Fable St., 5100 block, Jan. 23. Stolen vehicle.

Fernham Lane, 8000 block, Jan. 19. Stolen vehicle.

Heath St., 4800 block, Jan. 23. Stolen vehicle.

Hil Mar Dr., 6400 block, Jan. 21. Stolen vehicle.

Karen Blvd., 1000 block, Jan. 24. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 7400 block, Jan. 23. Stolen vehicle.

Mason St., 7500 block, Jan. 22. Stolen vehicle.

Milltown Ct., 6700 block, Jan. 22. Stolen vehicle.

Palmer Park Rd., 1900 block, Jan. 22. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Jan. 18. Stolen vehicle.

Rochell Ave., 1900 block, Jan. 23. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 4600 block, Jan. 23. Stolen vehicle.

Suit Rd., 4100 block, Jan. 19. Stolen vehicle.

Surrey Square Lane, 6200 block, Jan. 24. Stolen vehicle.

West Forest Rd., 6800 block, Jan. 19. Stolen vehicle.

Wintergreen Ave., 2400 block, Jan. 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brooks Dr., 2100 block, Jan. 22.

Brooksquare Dr., 1700 block, Jan. 23.

Donnell Dr., 3700 block, Jan. 20.

Marlboro Pike, 5200 block, Jan. 22.

Ronald Rd., 6600 block, Jan. 22.

Suitland Rd., 4100 block, Jan. 21.

Vermont Ave., 2400 block, Jan. 21.

Walters Lane, 2800 block, Jan. 24.

Warfield Dr., 400 block, Jan. 24.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

28th Ave., 4200 block, Jan. 20. Shooting reported.

Livingston Terr., 5500 block, Jan. 23.

MGM National Ave., 100 block, Jan. 20.

ROBBERIES

Indian Head Hwy., 4800 block, Jan. 21.

Indian Head Hwy., 5200 block, Jan. 23. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Abbington Dr., 7500 block, Jan. 24.

Brinkley Rd., 3300 block, Jan. 22.

Corning Ave., 2500 block, Jan. 22.

Fisher Rd., 5800 block, Jan. 22.

Fisher Rd., 5800 block, Jan. 22.

Maywood Lane, 3500 block, Jan. 18.

Morris Ave., 5200 block, Jan. 20.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Jan. 24.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Jan. 24.

Peggy Ann Ct., 6100 block, Jan. 18.

Piermont Dr., 2200 block, Jan. 22.

BREAK-INS

Den Meade Ave., 7200 block, Jan. 24. Residential.

Naylor Rd., 3300 block, Jan. 20. Commercial.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Jan. 23. Commercial.

THEFTS

23rd Pkwy., 4400 block, Jan. 19. From auto.

Allentown Rd., 4800 block, Jan. 19. From auto.

Auth Rd., 5000 block, Jan. 23. From auto.

Bock Rd., 6400 block, Jan. 22. From auto.

Corning Ave., 2500 block, Jan. 22. From auto.

Fisher Rd., 6000 block, Jan. 23. From auto.

Glen Rock Ave., 5900 block, Jan. 22. From auto.

Ivanhoe Rd., 9300 block, Jan. 19. From auto.

Iverson St., 1300 block, Jan. 20. From auto.

Jaywick Ave., 7200 block, Jan. 23. From auto.

Leyte Pl., 700 block, Jan. 21. From auto.

Mace Dr., 600 block, Jan. 19. From auto.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Jan. 22. From auto.

Oxon Hill Rd., 6700 block, Jan. 22. From auto.

Rena Rd., 4400 block, Jan. 22. From auto.

Rena Rd., 4400 block, Jan. 22. From auto.

Silver Park Dr., 3600 block, Jan. 21. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, Jan. 22. Stolen vehicle.

Beech Pl., 4800 block, Jan. 23. Stolen vehicle.

Buckner Lane, 2600 block, Jan. 20. Stolen vehicle.

Catskill St., 2100 block, Jan. 18. Stolen vehicle.

Helmont Pl., 5600 block, Jan. 21. Stolen vehicle.

Iverson St., 1300 block, Jan. 24. Stolen vehicle.

Keppler Rd., 5600 block, Jan. 22. Stolen vehicle.

Lancelot Rd., 9300 block, Jan. 22. Stolen vehicle.

Old Silver Hill Rd., 3600 block, Jan. 23. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Jan. 22. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, Jan. 19. Stolen vehicle.

Stamp Rd., 4400 block, Jan. 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

Barrett Rd., 8200 block, Jan. 20.

Branch Ave., 3000 block, Jan. 21.

Fairlawn St., 2400 block, Jan. 22.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Jan. 18.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Croom Rd., 8600 block, Jan. 20. Weapon reported.

Richland Pl., 12700 block, Jan. 24.

Surratts Rd., 7500 block, Jan. 24.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 6200 block, Jan. 24.

Allentown Rd., 7800 block, Jan. 21.

Brandywine Rd., 9700 block, Jan. 21.

Grandhaven Ave., 9200 block, Jan. 19.

Old Branch Ave., 7900 block, Jan. 24.

Wallace Landing Ct., 12200 block, Jan. 23.

Woodyard Rd., 8900 block, Jan. 23.

BREAK-INS

Baskerville Pl., 8700 block, Jan. 23. Residential.

Brixton Lane, 10500 block, Jan. 21.

Jolly Dr., 8800 block, Jan. 23. Residential.

Meynell Dr., 10700 block, Jan. 22.

Pelican Dr., 11000 block, Jan. 19. Residential.

THEFTS

Allentown Rd., 6200 block, Jan. 22. From auto.

Allentown Way, 5800 block, Jan. 22. From auto.

Arbroath Dr., 5900 block, Jan. 22. From auto.

Bellefonte Lane, 7900 block, Jan. 24. From auto.

Old Alexandria Ferry Rd., 6700 block, Jan. 20. From auto.

Payne Dr., 4300 block, Jan. 18. From auto.

Pitman Ave., 9900 block, Jan. 19. From auto.

Pompey Ct., 9700 block, Jan. 19. From auto.

Pompey Dr., 11000 block, Jan. 19. From auto.

South Marwood Blvd., 5600 block, Jan. 22. From auto.

South Marwood Blvd., 5600 block, Jan. 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Alina Ct., 10400 block, Jan. 18. Stolen vehicle.

Geneva Lane, 6800 block, Jan. 21. Stolen vehicle.

Goblet Ct., 7200 block, Jan. 20. Stolen vehicle.

Heathermore Blvd., 8800 block, Jan. 24. Stolen vehicle.

Tallinn Ct., 7800 block, Jan. 19. Stolen vehicle.

Topaz Ct., 8500 block, Jan. 24. Stolen vehicle.

VANDALISM

Allentown Rd., 7100 block, Jan. 22.

Hummingbird Lane, 9800 block, Jan. 18.

South Marwood Blvd., 5600 block, Jan. 23.

Sudan Pl., 9900 block, Jan. 22.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

HOMICIDE

Cedar Lane, 11200 block, Jan. 21.

ROBBERY

Laurel Bowie Rd., 13600 block, Jan. 23. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10400 block, Jan. 20.

Laurel Bowie Rd., 12600 block, Jan. 21.

Southard Dr., 10300 block, Jan. 24.

BREAK-INS

Baltimore Ave., 10900 block, Jan. 22. Commercial.

Harrison Rd., 3900 block, Jan. 22. Residential.

THEFTS

Baltimore Ave., 13400 block, Jan. 22. From auto.

Briarcroft Lane, 9000 block, Jan. 22. From auto.

Olympia Ave., 5000 block, Jan. 22. From auto.

VANDALISM

Cherry Hill Rd., 11400 block, Jan. 20.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

East Swan Creek Rd., 900 block, Jan. 18.

Hillantrae Dr., 12400 block, Jan. 18.

BREAK-INS

Berry Rd., 7000 block, Jan. 20. Commercial.

Casimir Rd., 15100 block, Jan. 23. Residential.

MOTOR VEHICLE THEFT

Piscataway Rd., 11100 block, Jan. 22. Stolen vehicle.

VANDALISM

Jewelshine Ct., 1800 block, Jan. 18.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Hanover Dr., 7200 block, Jan. 20.

Ridge Rd., 400 block, Jan. 23.

THEFTS/BREAK-INS

Bird Lane, 8100 block, Jan. 20.

Centerway Rd., 100 block, Jan. 17.

Crescent Rd., Unit block, Jan. 21.

Greenbelt Rd., 6000 block, Jan. 17.

Greenbelt Rd., 6000 block, Jan. 19.

Greenbelt Rd., 6100 block, Jan. 20.

Greenbelt and Mandan roads, Jan. 19.

Hanover Pkwy., 7700 block, Jan. 17.

Hanover Pkwy. and Mandan Rd., Jan. 19.

Laurel Hill Rd., Unit block, Jan. 17.

Mandan Rd., 7800 block, Jan. 22.

Mandan Rd., 7900 block, Jan. 17.

Somerset Ct., 7800 block, Jan. 17.

Springhill Dr., 6000 block, Jan. 21.

Westway, 100 block, Jan. 17.

VANDALISM

Breezewood Ct., 6100 block, Jan. 21. Malicious destruction.

Mandan Rd., 7800 block, Jan. 19. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

THEFT/BREAK-IN

East-West Hwy., 3300 block, Jan. 21. Shoplifting.

VEHICLE THEFT

Gallatin St., 3600 block, Jan. 19. Stolen vehicle.

VANDALISM

Emerson St., 4500 block, Jan. 21. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Bowie Rd., 100 block, Jan. 20. Robbery reported.

Cherry Lane, 8000 block, Jan. 18. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Blvd., 8300 block, Jan. 16.

Baltimore Ave., 14800 block, Jan. 19. Theft from motor vehicle.

Bowie Rd., 100 block, Jan. 17.

Fourth St., 14700 block, Jan. 21.

Fourth St., 14700 block, Jan. 21. Theft from motor vehicle.