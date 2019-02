Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

15th Ave., 8100 block, Jan. 25.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Jan. 29.

Eastern Ave., 5900 block, Jan. 30.

Hartwick Rd., 4300 block, Jan. 27.

Hospital Dr., 3000 block, Jan. 29.

Hospital Dr., 3000 block, Jan. 29. Weapon reported.

Toledo Terr., 3300 block, Jan. 29.

Warner Ave., 3900 block, Jan. 25. Weapon reported.

ROBBERIES

Farragut St., 7000 block, Jan. 27.

Warner Ave., 4000 block, Jan. 28. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

61st Pl., 5600 block, Jan. 30.

64th Ave., 6300 block, Jan. 28.

75th Ave., 4400 block, Jan. 30.

Baltimore Ave., 7300 block, Jan. 25.

Belcrest Rd., 6600 block, Jan. 29.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Jan. 26.

Good Luck Rd., 7300 block, Jan. 25.

Greenbelt Rd., 4900 block, Jan. 25.

Highview Terr., 7000 block, Jan. 25.

Marlbrough Way, 3500 block, Jan. 25.

Maryland Ave., 3500 block, Jan. 27.

Osborn Rd., 6500 block, Jan. 25.

Queens Chapel Rd., 3100 block, Jan. 27.

Riggs Rd., 6400 block, Jan. 26.

Sunrise Dr., 7200 block, Jan. 29.

BREAK-INS

2nd St., 6800 block, Jan. 26.

68th Pl., 4400 block, Jan. 31. Residential.

Cooper Lane, 4000 block, Jan. 28. Residential.

Lackawanna St., 2600 block, Jan. 26. Residential.

THEFTS

52nd Pl., 9700 block, Jan. 27. From auto.

59th Ave., 5300 block, Jan. 31. From auto.

Adelphi Rd., 9000 block, Jan. 31. From auto.

Baltimore Ave., 9000 block, Jan. 26. From auto.

Baltimore Ave., 10100 block, Jan. 27. From auto.

Chillum Rd., 1000 block, Jan. 31. From auto.

Frolich Lane, 5100 block, Jan. 29. From auto.

Greenwich Wood Dr., 1800 block, Jan. 26. From auto.

Harkins Rd., 7900 block, Jan. 25. From auto.

Hospital Dr., 3000 block, Jan. 28. From auto.

Mercy Lane, 2900 block, Jan. 28. From auto.

Nashville Rd., 6900 block, Jan. 30. From auto.

Rhode Island Ave., 9000 block, Jan. 30. From auto.

Warner Ave., 4000 block, Jan. 26. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

16th Ave., 5400 block, Jan. 29. Stolen vehicle.

Allison St., 6800 block, Jan. 27. Stolen vehicle.

Finns Lane, 7700 block, Jan. 27. Stolen vehicle.

Toledo Terr., 3300 block, Jan. 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Baltimore Ave., 9600 block, Jan. 27.

Sheridan St., 800 block, Jan. 26.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Jan. 26.

Edmonston Rd., 4800 block, Jan. 30.

Erie St., 1900 block, Jan. 25.

Fairoak Ave., 800 block, Jan. 25.

Marlbrough Way, 3500 block, Jan. 26.

Red Top Rd., 6800 block, Jan. 26.

Ruatan St., 1400 block, Jan. 30.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Joyceton Terr., Unit block, Jan. 29.

Peppercorn Pl., 9400 block, Jan. 28.

Queen Anne Rd., 16700 block, Jan. 27.

ROBBERY

Citrus Lane, 2800 block, Jan. 28.

THEFTS/BREAK-INS

Amberfield Ct., 13800 block, Jan. 29.

Central Ave., 12100 block, Jan. 25.

Chrysler Dr., 15400 block, Jan. 29.

Lanham Severn Rd., 9400 block, Jan. 28.

Largo Rd., 300 block, Jan. 24.

Largo Rd., 1700 block, Jan. 30.

Parev Way, 700 block, Jan. 26.

Quiet Glen Ct., 9900 block, Jan. 29.

Washington Blvd., 9500 block, Jan. 29.

Wipkey Ct., 9100 block, Jan. 30.

THEFTS

Fourth St., 9100 block, Jan. 30. From auto.

Bennington Dr., 11400 block, Jan. 28. From auto.

Cipriano Springs Dr., 7100 block, Jan. 30. From auto.

Glenndale Oaks Way, 10100 block, Jan. 29. From auto.

Harry S Truman Dr., 200 block, Jan. 28. From auto.

Harry S Truman Dr., 500 block, Jan. 28. From auto.

Largo Center Dr., 1000 block, Jan. 29. From auto.

Laurel Bowie Rd., 7000 block, Jan. 28. From auto.

Marleigh Dr., 12500 block, Jan. 30. From auto.

Tuckerman St., 9500 block, Jan. 25. From auto.

Woodstream Terr., 6900 block, Jan. 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Campus Way S., 9900 block, Jan. 30. Stolen vehicle.

Evening Star Pl., 600 block, Jan. 28. Stolen vehicle.

Lottsford Ct., 9600 block, Jan. 27. Stolen vehicle.

Ritchie Marlboro Rd., 2600 block, Jan. 27. Stolen vehicle.

Woodbridge Ct., 12700 block, Jan. 29. Stolen vehicle.

VANDALISM

Harry S Truman Dr., 500 block, Jan. 27.

Old Marlboro Pike, 8400 block, Jan. 27.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

East Forest Rd., 7200 block, Jan. 29.

Marlboro Pike, 5200 block, Jan. 26.

Pearl Dr., 3500 block, Jan. 25.

Wood Creek Dr., 3600 block, Jan. 31.

ROBBERIES

Aster Ridge Ct., 3700 block, Jan. 25. Vehicle.

Catesby Terr., 1000 block, Jan. 26.

Columbia Park Rd., 6500 block, Jan. 29.

Martin Luther King Junior Hwy., 7000 block, Jan. 28. Commercial.

Martin Luther King Junior Hwy., 7000 block, Jan. 31. Commercial.

Nalley Rd., 1100 block, Jan. 29.

Old Central Ave., 6100 block, Jan. 27. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

Central Ave., 7400 block, Jan. 25.

Central Ave., 8500 block, Jan. 28.

Donnell Dr., 3300 block, Jan. 25.

Marlboro Pike, 7400 block, Jan. 31.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Jan. 29.

Rose Bay Dr., 6100 block, Jan. 28.

Silver Hill Rd., 5500 block, Jan. 27.

Suitland Rd., 4800 block, Jan. 31.

Walters Lane, 3200 block, Jan. 25.

Warfield Dr., 400 block, Jan. 25.

BREAK-IN

Silver Hill Rd., 5400 block, Jan. 28. Commercial.

THEFTS

Abel Ave., 1200 block, Jan. 31. From auto.

Asset Dr., 6800 block, Jan. 29. From auto.

Beaver Rd., 2300 block, Jan. 26. From auto.

Belle Haven Dr., 1900 block, Jan. 25. From auto.

Brightseat Rd., 1700 block, Jan. 25. From auto.

Caslon Way, 900 block, Jan. 25. From auto.

Central Ave., 9100 block, Jan. 28. From auto.

County Rd., 1900 block, Jan. 29. From auto.

Fernham Lane, 8000 block, Jan. 30. From auto.

Forest Run Dr., 2800 block, Jan. 30. From auto.

Hampton Mall Dr. N., 8800 block, Jan. 31. From auto.

Hil Mar Dr., 6500 block, Jan. 27. From auto.

Ivy Club Lane, 1100 block, Jan. 28. From auto.

Marlboro Pike, 7400 block, Jan. 29. From auto.

Martin Luther King Junior Hwy., 7000 block, Jan. 28. From auto.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Jan. 28. From auto.

Reed St., 3200 block, Jan. 25. From auto.

Reed St., 3200 block, Jan. 25. From auto.

Reed St., 3200 block, Jan. 26. From auto.

Ritchie Station Ct., 1800 block, Jan. 29. From auto.

Silver Hill Ct., 5000 block, Jan. 29. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Jan. 27. From auto.

Swann Rd., 3200 block, Jan. 25. From auto.

Sycamore Lane, 3200 block, Jan. 28. From auto.

Victorianna Dr., 500 block, Jan. 25. From auto.

Walker Mill Rd., 6800 block, Jan. 28. From auto.

Wood Creek Dr., 3400 block, Jan. 27. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Addison Rd., 1900 block, Jan. 28. Stolen vehicle.

Emo St., 4900 block, Jan. 31. Stolen vehicle.

Hil Mar Dr., 6300 block, Jan. 26. Stolen vehicle.

Kent Village Dr., 2300 block, Jan. 25. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5500 block, Jan. 27. Stolen vehicle.

Michele Dr., 7800 block, Jan. 25. Stolen vehicle.

Nalley Rd., 1100 block, Jan. 28. Stolen vehicle.

Nalley Rd., 1100 block, Jan. 30. Stolen vehicle.

Nalley Terr., 1400 block, Jan. 25. Stolen vehicle.

Rochell Ave., 1900 block, Jan. 31. Stolen vehicle.

Southern Ave., 4100 block, Jan. 30. Stolen vehicle.

Stevenson Lane, 400 block, Jan. 25. Stolen vehicle.

Towne Park Rd., 4800 block, Jan. 30. Stolen vehicle.

VANDALISM

Forest Run Dr., 2800 block, Jan. 27.

Lorring Dr., 2700 block, Jan. 27.

Regency Pkwy., 3800 block, Jan. 27.

Ritchie Rd., 2800 block, Jan. 29.

Rochell Ave., 1900 block, Jan. 28.

Suitland Rd., 5100 block, Jan. 28.

Warfield Dr., 400 block, Jan. 25.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

28th Ave., 4000 block, Jan. 28.

Alice Ave., 2100 block, Jan. 27.

American Way, 100 block, Jan. 26.

Barnaby Lane, 5000 block, Jan. 31.

Fisher Rd., 5900 block, Jan. 25. Weapon reported.

Indian Head Hwy., 5100 block, Jan. 31. Weapon reported.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Jan. 31.

ROBBERY

Fisher Rd., 5900 block, Jan. 28.

THEFTS/BREAK-INS

Audrey Lane, Unit block, Jan. 28.

Branch Ave., 3400 block, Jan. 28.

Fleet St., 100 block, Jan. 30.

Gallop Way, 3100 block, Jan. 27.

Indian Head Hwy., 5100 block, Jan. 29.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Jan. 25.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Jan. 29.

Rena Rd., 4500 block, Jan. 31.

Temple Hill Rd., 6900 block, Jan. 26.

BREAK-INS

Audrey Lane, 700 block, Jan. 26.

Gaither St., 2800 block, Jan. 31. Residential.

Southview Dr., 1400 block, Jan. 29. Residential.

Southview Dr., 1500 block, Jan. 30. Residential.

Weldon Dr., 4400 block, Jan. 28. Residential.

THEFTS

Alice Ave., 2100 block, Jan. 28. From auto.

Allentown Rd., 6300 block, Jan. 25. From auto.

Beech Rd., 5300 block, Jan. 29. From auto.

Belfast Dr., 1900 block, Jan. 30. From auto.

Border Dr., 1900 block, Jan. 30. From auto.

Corning Ave., 2400 block, Jan. 30. From auto.

Curtis Dr., 3300 block, Jan. 31. From auto.

Dawn Lane, 2200 block, Jan. 26. From auto.

Deal Dr., 5100 block, Jan. 27. From auto.

Fisher Rd., 5900 block, Jan. 25. From auto.

Glassmanor Dr., 4900 block, Jan. 28. From auto.

Jaffrey Rd., 7500 block, Jan. 31. From auto.

Jaywick Ave., 7200 block, Jan. 27. From auto.

MGM National Ave., 100 block, Jan. 27. From auto.

Monument Ave., 100 block, Jan. 30. From auto.

Old Silver Hill Rd., 3600 block, Jan. 29. From auto.

Park Blvd., 3900 block, Jan. 27. From auto.

Portal Ave., 3700 block, Jan. 31. From auto.

Sandy Creek Rd., 9400 block, Jan. 31. From auto.

Southview Dr., 1500 block, Jan. 27. From auto.

Temple Hill Rd., 5900 block, Jan. 26. From auto.

Terrace Dr., 3500 block, Jan. 31. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

29th Pl., 3500 block, Jan. 27. Stolen vehicle.

Glassmanor Dr., 5000 block, Jan. 29. Stolen vehicle.

Marcy Ave., 900 block, Jan. 29. Stolen vehicle.

Morris Ave., 5200 block, Jan. 26. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Jan. 25. Stolen vehicle.

Oxon Run Dr., 2400 block, Jan. 30. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Jan. 29. Stolen vehicle.

Talmadge Cir., 4300 block, Jan. 26. Stolen vehicle.

Waterfront St., 200 block, Jan. 31. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brinkley Rd., 3100 block, Jan. 31.

Deal Dr., 5100 block, Jan. 27.

Iverson St., 1300 block, Jan. 26.

Raleigh Rd., 4700 block, Jan. 31.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Cosca Park Pl., 11400 block, Jan. 26. Weapon reported.

Stuart Lane, 9300 block, Jan. 31. Shooting reported.

ROBBERY

Crain Hwy. SW, 7600 block, Jan. 30. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8700 block, Jan. 25.

Branch Ave., 8800 block, Jan. 28.

Crain Hwy., 6000 block, Jan. 26.

Crain Hwy. SE, 7600 block, Jan. 28.

Crain Hwy. SE, 15800 block, Jan. 25.

Kingsmill Rd., 8000 block, Jan. 31.

BREAK-INS

Aquasco Rd., 21100 block, Jan. 27.

Crain Hwy., 7600 block, Jan. 28. Commercial.

Hale Dr., 9500 block, Jan. 27.

Ladd Ave., 3700 block, Jan. 30. Residential.

Pendall Dr., 4600 block, Jan. 31. Residential.

THEFTS

Allentown Rd., 6200 block, Jan. 31. From auto.

Farm Rd., 13100 block, Jan. 25. From auto.

Hospital Dr., 10400 block, Jan. 30. From auto.

Marlboro Pike, 9300 block, Jan. 30. From auto.

Old Alexandria Ferry Rd., 7300 block, Jan. 26. From auto.

Owens Way, 8100 block, Jan. 29. From auto.

Sudan Pl., 9900 block, Jan. 31. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brandywine Rd., 13700 block, Jan. 25. Stolen vehicle.

Matapeake Business Dr., 7700 block, Jan. 29. Stolen vehicle.

VANDALISM

Allentown Rd., 6900 block, Jan. 25.

Crafton Lane, 6900 block, Jan. 25.

Fairhaven Ave., 9400 block, Jan. 28.

Foxley Rd., 6300 block, Jan. 25.

Shorthills Dr., 8500 block, Jan. 30.

Zephyr Ave., 5200 block, Jan. 30.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Avebury Dr., 13600 block, Jan. 30.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10900 block, Jan. 29.

Baltimore Ave., 13500 block, Jan. 28.

Beltsville Dr., 11900 block, Jan. 28.

Laurel Bowie Rd., 12600 block, Jan. 29.

BREAK-IN

Char Ct., 8700 block, Jan. 29. Residential.

THEFTS

Baltimore Ave., 10500 block, Jan. 31. From auto.

Briarwood Ct., 8600 block, Jan. 25. From auto.

Hickory Grove Ct., 11200 block, Jan. 31. From auto.

Maryland Ave. E., 11300 block, Jan. 29. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Old Stagecoach Rd., 13000 block, Jan. 31. Stolen vehicle.

Rhode Island Ave., 10800 block, Jan. 27. Stolen vehicle.

Sellman Rd., 4300 block, Jan. 30. Stolen vehicle.

VANDALISM

Cherry Lane, 9000 block, Jan. 28.

Old Stagecoach Rd., 13000 block, Jan. 25.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFT/BREAK-IN

East Swan Creek Rd., 900 block, Jan. 28.

BREAK-INS

Accokeek Rd., 6000 block, Jan. 28. Residential.

Bonhill Dr., 200 block, Jan. 27. Residential.

Valley Brook Dr., 10900 block, Jan. 29. Residential.

THEFTS

Bricker Dr., 700 block, Jan. 28. From auto.

Flintlock Ct., 1000 block, Jan. 30. From auto.

Flintlock Lane, 10900 block, Jan. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bonhill Dr., 600 block, Jan. 25. Stolen vehicle.

East Tantallon Dr., 400 block, Jan. 26. Stolen vehicle.

Fort Washington Rd., 11100 block, Jan. 31. Stolen vehicle.

Manning Rd., 15900 block, Jan. 25. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ROBBERY

Centerway Rd., 100 block, Jan. 26. Armed robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Cherrywood Lane, 5500 block, Jan. 24.

Cherrywood Lane, 5800 block, Jan. 24.

Emilys Way, 7800 block, Jan. 28.

Greenbelt Rd., 6000 block, Jan. 25.

Greenbelt Rd., 6100 block, Jan. 29. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7400 block, Jan. 24.

Jacobs Dr., 7800 block, Jan. 28.

Mandan Rd., 7900 block, Jan. 24.

Ora Glen Dr. and Ora Ct., Jan. 25.

Southway, Unit block, Jan. 28.

Springhill Ct., 6200 block, Jan. 29.

Springhill Dr., 6200 block, Jan. 26.

VEHICLE THEFTS

Greenbelt Rd., 6000 block, Jan. 27.

Ivy Lane, 6400 block, Jan. 29.

Springhill Terr., 6100 block, Jan. 29.

VANDALISM

Breezewood Dr., 6100 block, Jan. 25. Malicious destruction.

Crescent Rd., Unit block, Jan. 28. Malicious destruction.

Frankfort Ct., 7300 block, Jan. 27. Malicious destruction.

Springhill Dr., 6000 block, Jan. 24. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Hamilton St., 3700 block, Jan. 30. Subject found suffering from upper body trauma.

Nicholson St., 2800 block, Jan. 10. With weapon.

ROBBERIES

Belcrest Rd. and East-West Hwy., Jan. 22. Robbery reported.

Nicholson St., 2700 block, Jan. 25. Robbery reported.

36th Ave., 5600 block, Jan. 24. Robbery reported.

WEAPONS

Belcrest Rd., 6500 block, Jan. 26. Male apprehended for handgun possession.

Oglethorpe St., 4400 block, Jan. 21. Person possessed two handguns and a stolen vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

East-West Hwy., 3300 block, Jan. 23. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 20. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 22. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 25. Shoplifting.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Jan. 28. Trespassing.

THEFTS

Belcrest Center Dr., 2900 block, Jan. 22. From auto.

Nicholson St., 2700 block, Jan. 25. From auto.

Nicholson St., 2700 block, Jan. 28. From auto.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Jan. 28. From auto.

41st Pl., 5000 block, Jan. 25. From auto.

VANDALISM

Tribune Ct., 3300 block, Jan. 24.

Laurel