Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Baltimore Ave., 8100 block, Feb. 5.

Hamilton St., 5300 block, Feb. 4.

Toledo Terr., 3400 block, Feb. 5.

ROBBERY

Southern Ave., 4100 block, Feb. 1.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 6500 block, Feb. 1.

Baltimore Ave., 7500 block, Feb. 3.

Baltimore Ave., 8100 block, Feb. 1.

Marsh Point, 2400 block, Feb. 1.

Metzerott Rd., 4100 block, Feb. 4.

Queens Chapel Rd., 3100 block, Feb. 7.

Riggs Rd., 5900 block, Feb. 2.

University Blvd., 1400 block, Feb. 4.

Westchester Park Dr., 5900 block, Feb. 4.

BREAK-INS

61st Pl., 6400 block, Feb. 7. Residential.

Richley Ct., 4100 block, Feb. 6. Residential.

THEFTS

52nd Ave., 10100 block, Feb. 6. From auto.

Annapolis Rd., 6100 block, Feb. 7. From auto.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Feb. 1. From auto.

Chillum Rd., 1200 block, Feb. 2. From auto.

Eastern Ave., 5900 block, Feb. 2. From auto.

Fairview Ave., 600 block, Feb. 7. From auto.

Freeport St., 7000 block, Feb. 4. From auto.

Higgins Way, 1000 block, Feb. 4. From auto.

Knollbrook Dr., 6400 block, Feb. 5. From auto.

Lawrence St., 4800 block, Feb. 5. From auto.

Milestone Way, 9600 block, Feb. 1. From auto.

New Hampshire Ave., 6800 block, Feb. 3. From auto.

New Hampshire Ave., 6800 block, Feb. 5. From auto.

Newton St., 5400 block, Feb. 3. From auto.

Ray Rd., 900 block, Feb. 5. From auto.

University Blvd., 1400 block, Feb. 1. From auto.

Vanessa Dr., 6700 block, Feb. 5. From auto.

Westchester Park Dr., 6100 block, Feb. 1. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

55th Ave., 3500 block, Feb. 7. Stolen vehicle.

Elson St., 1500 block, Feb. 6. Stolen vehicle.

Langley Way, 1400 block, Feb. 6. Stolen vehicle.

Navahoe St., 5100 block, Feb. 2. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 6300 block, Feb. 1. Stolen vehicle.

Riggs Rd., 8100 block, Feb. 3. Stolen vehicle.

Riverdale Rd., 6800 block, Feb. 5. Stolen vehicle.

Tuxedo Rd., 5000 block, Feb. 2. Stolen vehicle.

Warner Ave., 3900 block, Feb. 7. Stolen vehicle.

VANDALISM

Edwards Way, 9200 block, Feb. 6.

Fox St., 1900 block, Feb. 6.

Mineola Rd., 5000 block, Feb. 6.

Riggs Rd., 8500 block, Feb. 7.

West Park Dr., 6800 block, Feb. 6.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Largo Center Dr., 800 block, Feb. 1.

Largo Center Dr., 800 block, Feb. 3.

Largo Center Dr., 900 block, Feb. 1.

Pritchard Lane, 600 block, Feb. 4.

THEFTS/BREAK-INS

Brookedge Ct., 600 block, Feb. 2.

Cranston Ave., 500 block, Feb. 5.

Pentland Hills Dr., 3600 block, Feb. 4.

Sansbury Rd., 1700 block, Feb. 5.

BREAK-IN

Prince Pl., 10100 block, Feb. 6. Residential.

THEFTS

Bermondsey Dr., 2200 block, Feb. 1. From auto.

Chester Grove Rd., 3000 block, Feb. 7. From auto.

Cipriano Rd., 6600 block, Feb. 7. From auto.

Dorsey Chapel Lane, 4900 block, Feb. 5. From auto.

Falling Leaf Ct., 10400 block, Feb. 2. From auto.

Falling Leaf Ct., 10400 block, Feb. 7. From auto.

Good Luck Rd., 8100 block, Feb. 1. From auto.

Greenfield Ct., 6500 block, Feb. 7. From auto.

Greenfield Dr., 8000 block, Feb. 7. From auto.

Lady Grove Rd., 2600 block, Feb. 1. From auto.

Lisborough Terr., 4700 block, Feb. 4. From auto.

Penn Randall Pl., 7900 block, Feb. 7. From auto.

Progress Lane, 11900 block, Feb. 6. From auto.

Stall Ave., 9900 block, Feb. 1. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Campus Way S., 10100 block, Feb. 6. Stolen vehicle.

Crain Hwy., 100 block, Feb. 2. Stolen vehicle.

Everley Terr., 10200 block, Feb. 5. Stolen vehicle.

Forbes Blvd., 4600 block, Feb. 4. Stolen vehicle.

Medwick Rd., 14200 block, Feb. 7. Stolen vehicle.

Turner Wootton Pkwy., 14700 block, Feb. 7. Stolen vehicle.

Watkins Park Dr., 300 block, Feb. 7. Stolen vehicle.

Watkins Park Dr., Unit block, Feb. 5. Stolen vehicle.

Westport Dr., 11200 block, Feb. 1. Stolen vehicle.

VANDALISM

100th Ave., 6700 block, Feb. 1.

Andean Goose Way, 1000 block, Feb. 5.

Hickory Hill Ave., 8900 block, Feb. 4.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Ellis St., 3800 block, Feb. 5. Weapon reported.

Lee Jay Ct., 5000 block, Feb. 3.

Rail St., 4200 block, Feb. 1.

ROBBERIES

Arcadia Ave., 1300 block, Feb. 6.

Rochell Ave., 1900 block, Feb. 1.

Sheriff Rd., 7200 block, Feb. 2. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Reed St., 3200 block, Feb. 4.

Central Ave., 6800 block, Feb. 5.

Dynasty Dr., 3100 block, Feb. 4.

Marlboro Pike, 7500 block, Feb. 7.

Marlboro Pike, 7600 block, Feb. 2.

Martin Luther King Junior Hwy., 8600 block, Feb. 5.

Urn St., 4300 block, Feb. 7.

Warfield Dr., 400 block, Feb. 4.

West Forest Rd., 6800 block, Feb. 4.

Wilburn Dr., 6700 block, Feb. 2.

BREAK-INS

Clovis Ave., 800 block, Feb. 6. Residential.

Quinn St., 4200 block, Feb. 4. Residential.

Romford Dr., 700 block, Feb. 6. Residential.

Zelma Ave., 400 block, Feb. 1. Residential.

THEFTS

75th Ave., 3100 block, Feb. 2. From auto.

Balboa Ave., 1100 block, Feb. 2. From auto.

Cross St., 7200 block, Feb. 5. From auto.

East Marlboro Ave., 2000 block, Feb. 3. From auto.

Hil Mar Dr., 6500 block, Feb. 3. From auto.

Kaverton Rd., 2900 block, Feb. 4. From auto.

Limerick Way, 500 block, Feb. 6. From auto.

Limerick Way, 500 block, Feb. 6. From auto.

Lorring Pl., 7200 block, Feb. 2. From auto.

Marlboro Pike, 5500 block, Feb. 1. From auto.

Marlboro Pike, 5800 block, Feb. 1. From auto.

Marlboro Pike, 6400 block, Feb. 5. From auto.

Marlboro Pike, 6900 block, Feb. 7. From auto.

Old Ardmore Rd., 8700 block, Feb. 4. From auto.

Parston Dr., 7900 block, Feb. 7. From auto.

Regency Pkwy., 3500 block, Feb. 4. From auto.

Regency Pkwy., 3800 block, Feb. 7. From auto.

Romain Ct., 3100 block, Feb. 5. From auto.

Southern Ave., 4100 block, Feb. 5. From auto.

Suit Rd., 4100 block, Feb. 6. From auto.

Timbercrest Dr., 2600 block, Feb. 5. From auto.

Walker Mill Rd., 8500 block, Feb. 3. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Belgreen St., 5200 block, Feb. 4. Stolen vehicle.

Donnell Dr., 3000 block, Feb. 1. Stolen vehicle.

Donnell Pl., 7100 block, Feb. 4. Stolen vehicle.

Mahogany Dr., 7200 block, Feb. 1. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Feb. 6. Stolen vehicle.

Regency Pkwy., 3800 block, Feb. 7. Stolen vehicle.

Sunset Lane, 3000 block, Feb. 7. Stolen vehicle.

VANDALISM

Bain Dr., 700 block, Feb. 5.

County Rd., 2100 block, Feb. 1.

Larchmont Ave., 900 block, Feb. 6.

Lee Jay Ct., 5000 block, Feb. 2.

Marlboro Pike, 5500 block, Feb. 6.

Possum Ct., 300 block, Feb. 2.

Reed St., 6100 block, Feb. 3.

Ritchie Rd., 2700 block, Feb. 3.

Wintergreen Ave., 1600 block, Feb. 5.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

HOMICIDE

Deal Dr., 5100 block, Feb. 1.

ASSAULTS

Den Meade Ave., 8000 block, Jan. 31.

Livingston Rd., 6300 block, Feb. 1.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Feb. 2.

Palmer Rd., 1000 block, Feb. 6.

ROBBERIES

Naylor Rd., 3200 block, Feb. 5.

Raleigh Rd., 4700 block, Feb. 6. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Indian Head Hwy., 4900 block, Feb. 4.

Livingston Rd., 6300 block, Feb. 4.

Livingston Rd., 6800 block, Feb. 6.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Feb. 3.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Feb. 5.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Feb. 1.

Telfair Blvd., 4400 block, Feb. 4.

BREAK-INS

Davis Blvd., 6100 block, Feb. 2.

Hoppin Lane, 4000 block, Feb. 4. Residential.

THEFTS

19th Ave., 4400 block, Feb. 4. From auto.

Buckner Lane, 2600 block, Feb. 2. From auto.

Carlton Ave., 3200 block, Feb. 5. From auto.

Dimrill Ct., 6200 block, Feb. 1. From auto.

Greenboro Lane, 6900 block, Feb. 4. From auto.

Iverson St., 1300 block, Feb. 7. From auto.

Kennebec St., 1100 block, Feb. 7. From auto.

Oxon Hill Rd., 8500 block, Feb. 6. From auto.

Palmer Rd., 1200 block, Feb. 7. From auto.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, Feb. 1. From auto.

Saint Barnabas Rd., 5400 block, Feb. 3. From auto.

Stamp Rd., 4700 block, Feb. 7. From auto.

Telfair Blvd., 4400 block, Feb. 7. From auto.

Trowbridge Pl., 6900 block, Feb. 7. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4700 block, Feb. 5. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3100 block, Feb. 6. Stolen vehicle.

Keating St., 2600 block, Feb. 5. Stolen vehicle.

Kerby Pkwy., 400 block, Feb. 7. Stolen vehicle.

Murdock St., 4100 block, Feb. 4. Stolen vehicle.

Southern Ave., 1400 block, Feb. 1. Stolen vehicle.

Thuman Dr., 5000 block, Feb. 4. Stolen vehicle.

Westridge Pl., 4600 block, Feb. 5. Stolen vehicle.

Wheeler Rd., 5000 block, Feb. 7. Stolen vehicle.

Wilkinson Dr., 3700 block, Feb. 5. Stolen vehicle.

VANDALISM

Dallas Dr., 3400 block, Feb. 3.

Everest Dr., 3500 block, Feb. 5.

Kennebec St., 1100 block, Feb. 7.

Livingston Rd., 9100 block, Feb. 7.

Lyons St., 4200 block, Feb. 1.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Feb. 3.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULT

Barnsdale Dr., 10600 block, Feb. 2.

BREAK-IN

Bellefonte Lane, 7900 block, Feb. 1. Commercial.

THEFTS

Brandywine Rd., 9800 block, Feb. 6. From auto.

Cedar Chase Dr., 8500 block, Feb. 5. From auto.

Old Branch Ave., 7700 block, Feb. 5. From auto.

Plata St., 5700 block, Feb. 7. From auto.

Rolling Meadows Rd., 15200 block, Feb. 1. From auto.

Stonesboro Rd., 3700 block, Feb. 4. From auto.

Surratts Rd., 7400 block, Feb. 1. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Taylor Manor Ave., 6900 block, Feb. 5. Stolen vehicle.

VANDALISM

Allentown Rd., 7100 block, Feb. 7.

Barbara Lane, 7600 block, Feb. 2.

Branch Ave., 8700 block, Feb. 4.

Brandywine Rd., 9700 block, Feb. 3.

Pendall Dr., 4600 block, Feb. 1.

Woody Terr., 9000 block, Feb. 3.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Fernwood Turn, 12800 block, Feb. 1.

Muirkirk Rd., 9500 block, Feb. 1. Weapon reported.

Powder Mill Rd., 3500 block, Feb. 5.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10400 block, Feb. 1.

Baltimore Ave., 11100 block, Feb. 6.

Greenwood Rd., 4400 block, Feb. 5.

Tonquil Pl., 4300 block, Feb. 4.

BREAK-IN

Highlander Ct., 12200 block, Feb. 1. Residential.

THEFTS

Briarwood Dr., 13900 block, Feb. 6. From auto.

Old Stagecoach Rd., 13000 block, Feb. 4. From auto.

South Laurel Dr., 11700 block, Feb. 5. From auto.

Tonquil Pl., 4300 block, Feb. 7. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brandon Lane, 4200 block, Feb. 4. Stolen vehicle.

Evans Trail, 11300 block, Feb. 1. Stolen vehicle.

Geranium Ave., 10300 block, Feb. 6. Stolen vehicle.

VANDALISM

Calverton Blvd., 3800 block, Feb. 3.

Miles Ct., 13200 block, Feb. 1.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULTS

Crain Hwy. SW, 16100 block, Feb. 6.

Old Fort Rd., 12800 block, Feb. 1.

THEFTS/BREAK-INS

Duckett Rd., 14600 block, Feb. 4.

Old Fort Rd., 12700 block, Feb. 5.

South Springfield Rd., 13900 block, Feb. 3.

BREAK-INS

Baron Ct., 300 block, Feb. 2. Residential.

Jervis St., 13000 block, Feb. 4. Residential.

Pocahontas Dr., 800 block, Feb. 4. Residential.

THEFT

Old Fort Rd., 13300 block, Feb. 5. From auto.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Crescent Rd., Unit block, Feb. 4.

ROBBERY

Centerway Rd., 100 block, Jan. 30. Armed robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Ct., 6100 block, Feb. 2.

Breezewood Terr., 9000 block, Feb. 3.

Centerway Rd., 100 block, Feb. 1.

Cherrywood Lane, 5500 block, Feb. 1.

Cherrywood Lane, 5900 block, Feb. 3.

Cherrywood Terr., Feb. 2.

Crescent Rd., Unit block, Jan. 30.

Edmonston Rd., 9300 block, Feb. 1.

Edmonston Terr., 9100 block, Jan. 31.

Greenbelt Rd., 6000 block, Jan. 31.

Greenbelt Rd., 6000 block, Feb. 1. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, Feb. 2. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, Feb. 2. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, Feb. 4. Shoplifting.

Greenway Center Dr., 7400 block, Feb. 3.

Miner St., 8200 block, Feb. 1.

Miner St., 8300 block, Feb. 4.

Springhill Lane, 9100 block, Feb. 2.

VEHICLE THEFT

Springhill Terr., 6100 block, Feb. 5.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ROBBERIES

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 3.

East-West Hwy., 3600 block, Feb. 3.

THEFTS/BREAK-INS

America Blvd., 6400 block, Jan. 30. Shoplifting.

East-West Hwy., 3300 block, Jan. 21. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 30. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 2. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 2. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 4. Shoplifting.

Hamilton St., 3000 block, Feb. 1. Trespassing.

Hamilton St., 3800 block, Jan. 27. Trespassing.

Hamilton St., 3800 block, Jan. 30. Trespassing.

VEHICLE THEFT

Oglethorpe St., 3900 block, Feb. 4. Stolen vehicle.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Ashford Blvd., 7900 block, Jan. 28. Robbery reported.

Baltimore Ave., 14800 block, Jan. 28. Robbery reported.

Baltimore Ave., 15100 block, Jan. 26. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Blvd., 8300 block, Jan. 26.

Baltimore Ave., 14700 block, Jan. 31. From building.

Fourth St., 14700 block, Jan. 25.

Harvest Bend Lane, 8200 block, Jan. 28. Theft from motor vehicle.

Millbrook Lane, 15700 block, Jan. 25.

North Arbory Way, 7500 block, Jan. 28.

Waterloo Wlk, 7300 block, Jan. 25. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT

Baltimore Ave., 14900 block, Jan. 24. Motor vehicle theft reported.