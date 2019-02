Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

12th Ave., 8300 block, Feb. 10. Weapon reported.

56th Ave., 5400 block, Feb. 12.

57th Ave., 5200 block, Feb. 10.

Hospital Dr., 3000 block, Feb. 11. Weapon reported.

Oliver St., 1900 block, Feb. 13.

ROBBERIES

Cypress Creek Dr., 5700 block, Feb. 13.

Cypress Creek Dr., 5700 block, Feb. 13.

Highview Terr., 6800 block, Feb. 13.

University Blvd., 2500 block, Feb. 13. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

25th Ave., 6700 block, Feb. 8.

68th Pl., 4400 block, Feb. 8.

Baltimore Ave., 8100 block, Feb. 9.

Baltimore Ave., 8300 block, Feb. 10.

Berwyn Rd., 5100 block, Feb. 13.

Chillum Rd., 1300 block, Feb. 12.

Emerson St., 6900 block, Feb. 13.

Emerson St., 6900 block, Feb. 13.

Hospital Dr., 3000 block, Feb. 10.

Queens Chapel Rd., 3100 block, Feb. 8.

BREAK-INS

55th Ave., 4800 block, Feb. 12. Residential.

Ames Rd., 100 block, Feb. 12. Residential.

Edmonston Rd., 5000 block, Feb. 9. Residential.

Westchester Park Dr., 6100 block, Feb. 10. Residential.

THEFTS

15th Ave., 5900 block, Feb. 12. From auto.

15th Ave., 5400 block, Feb. 14. From auto.

23rd Pl., 6600 block, Feb. 8. From auto.

55th Ave., 3400 block, Feb. 8. From auto.

68th Ave., 4700 block, Feb. 8. From auto.

Anna Ct., 1700 block, Feb. 9. From auto.

Baltimore Ave., 9500 block, Feb. 10. From auto.

Baltimore Ave., 10100 block, Feb. 9. From auto.

Baltimore Ave., 10100 block, Feb. 12. From auto.

Berwyn Rd., 5100 block, Feb. 10. From auto.

Chillum Manor Rd., 6700 block, Feb. 8. From auto.

Chillum Rd., 1000 block, Feb. 12. From auto.

Cooper Lane, 4700 block, Feb. 10. From auto.

Crosby Rd., 6900 block, Feb. 8. From auto.

Emerson St., 6900 block, Feb. 13. From auto.

Hanson Oaks Dr., 4000 block, Feb. 10. From auto.

Hanson Oaks Dr., 4100 block, Feb. 10. From auto.

Hospital Dr., 3000 block, Feb. 12. From auto.

Lackawanna St., 2400 block, Feb. 12. From auto.

New Hampshire Ave., 6700 block, Feb. 14. From auto.

New Hampshire Ave., 9200 block, Feb. 14. From auto.

Queens Chapel Rd., 2300 block, Feb. 13. From auto.

Queens Chapel Rd., 3200 block, Feb. 13. From auto.

Radcliffe Dr., 7400 block, Feb. 9. From auto.

Sunrise Dr., 7200 block, Feb. 10. From auto.

Westchester Park Dr., 6200 block, Feb. 11. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

15th Ave., 8100 block, Feb. 10. Stolen vehicle.

20th Ave., 6100 block, Feb. 11. Stolen vehicle.

22nd Pl., 6900 block, Feb. 8. Stolen vehicle.

55th Pl., 5300 block, Feb. 11. Stolen vehicle.

55th Ave., 3600 block, Feb. 11. Stolen vehicle.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Feb. 9. Stolen vehicle.

Chillum Rd., 1000 block, Feb. 9. Stolen vehicle.

Dean Dr., 3500 block, Feb. 10. Stolen vehicle.

Hamilton St., 5300 block, Feb. 9. Stolen vehicle.

Keokee St., 1800 block, Feb. 14. Stolen vehicle.

Lawrence St., 4900 block, Feb. 9. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 6400 block, Feb. 10. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 6700 block, Feb. 12. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 6800 block, Feb. 14. Stolen vehicle.

Powhatan St., 7300 block, Feb. 12. Stolen vehicle.

Sheridan St., 700 block, Feb. 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

25th Ave., 7900 block, Feb. 13.

Fox St., 1900 block, Feb. 12.

New Hampshire Ave., 6500 block, Feb. 14.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

McCormick Dr., 1300 block, Feb. 11. Weapon reported.

Woodberry St., 9400 block, Feb. 14. Weapon reported.

THEFTS/BREAK-INS

Barker Pl., 5300 block, Feb. 12.

Campus Way S., 10400 block, Feb. 10.

Campus Way S., 10400 block, Feb. 10.

Chrysler Dr., 15400 block, Feb. 8.

Chrysler Dr., 15400 block, Feb. 13.

Crain Hwy., 4100 block, Feb. 14.

Good Luck Rd., 9900 block, Feb. 11.

Greenbelt Rd., 8800 block, Feb. 11.

Greenbelt Rd., 10200 block, Feb. 14.

Largo Center Dr., 900 block, Feb. 11.

Martin Luther King Junior Hwy., 10300 block, Feb. 10.

Martin Luther King Junior Hwy., 10400 block, Feb. 12.

Martin Luther King Junior Hwy., 10400 block, Feb. 12.

Mercantile Lane, 1200 block, Feb. 8.

Pendennis Ct., 4000 block, Feb. 11.

Queen Anne Rd., 17800 block, Feb. 14.

Westphalia Rd., 9100 block, Feb. 13.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, Feb. 11.

Youderian Dr., 14000 block, Feb. 13.

BREAK-INS

Greenbelt Rd., 10600 block, Feb. 14. Commercial.

Justina Dr., 5900 block, Feb. 13. Residential.

Penn Western Ct., 7800 block, Feb. 13. Commercial.

THEFTS

Campus Way S., 10500 block, Feb. 13. From auto.

Captain Bayne Ct., 4700 block, Feb. 8. From auto.

Chrysler Dr., 15400 block, Feb. 11. From auto.

Collingtons Bounty Dr., 4900 block, Feb. 12. From auto.

Colonels Choice Rd., 14600 block, Feb. 12. From auto.

Crescent Ave., 5400 block, Feb. 11. From auto.

Dubarry St., 10000 block, Feb. 10. From auto.

Dunkirk Dr., 12600 block, Feb. 13. From auto.

Fairwood Pkwy., 12800 block, Feb. 13. From auto.

Good Luck Rd., 8400 block, Feb. 10. From auto.

Greenbelt Rd., 10500 block, Feb. 12. From auto.

Hobart St., 9300 block, Feb. 14. From auto.

Hobart St., 9400 block, Feb. 14. From auto.

Lake Arbor Way, 11400 block, Feb. 10. From auto.

Lake Arbor Way, 11400 block, Feb. 10. From auto.

Largo Center Dr., 900 block, Feb. 10. From auto.

Largo Dr. W., 9400 block, Feb. 13. From auto.

Locust St., 10000 block, Feb. 11. From auto.

Lottsford Vista Rd., 3300 block, Feb. 9. From auto.

Lottsford Rd., 8800 block, Feb. 14. From auto.

Lottsford Rd., 8800 block, Feb. 14. From auto.

Lottsford Rd., 8800 block, Feb. 14. From auto.

Marleigh Dr., 12600 block, Feb. 10. From auto.

McCormick Dr., 1600 block, Feb. 13. From auto.

McHenry Lane, 9200 block, Feb. 10. From auto.

Ogden Pl., 9300 block, Feb. 13. From auto.

Saint Thomas Sanctuary Dr., 5100 block, Feb. 12. From auto.

Seth Ct., 3600 block, Feb. 14. From auto.

Sky Bridge Dr., 700 block, Feb. 13. From auto.

Taylor St., 9100 block, Feb. 14. From auto.

Tilia Way, 1700 block, Feb. 9. From auto.

Waesche Dr., 11500 block, Feb. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Central Ave., 12200 block, Feb. 14. Stolen vehicle.

Harry S. Truman Dr., 600 block, Feb. 10. Stolen vehicle.

Lake Pointe Ct., 9700 block, Feb. 13. Stolen vehicle.

VANDALISM

3rd St., 9100 block, Feb. 11.

Fourth St., 9100 block, Feb. 11.

Annapolis Rd., 9400 block, Feb. 14.

Barker Pl., 5500 block, Feb. 14.

Gladys Retreat Cir., 12900 block, Feb. 13.

Greenbelt Rd., 8500 block, Feb. 11.

Joyceton Dr., 11100 block, Feb. 10.

Lords Landing Rd., 4500 block, Feb. 14.

Youderian Dr., 14000 block, Feb. 13.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Clovis Ave., 1200 block, Feb. 8.

County Rd., 1900 block, Feb. 14.

Forestville Rd., 2900 block, Feb. 10.

Hubbard Rd., 3400 block, Feb. 11.

Marlboro Pike, 7700 block, Feb. 9.

Tilghman Lane, 6200 block, Feb. 7. Weapon reported.

ROBBERIES

Cross St., 7200 block, Feb. 9.

Dianna Rd., 3700 block, Feb. 8.

Lamar Ave., 4600 block, Feb. 11. Residential.

THEFTS/BREAK-INS

Beechnut Rd., 7700 block, Feb. 11.

Brooks Dr., 1900 block, Feb. 13.

Brooks Dr., 2100 block, Feb. 8.

Dianna Rd., 3700 block, Feb. 13.

Donnell Dr., 3000 block, Feb. 11.

Donnell Dr., 3100 block, Feb. 11.

Donnell Dr., 3700 block, Feb. 14.

Landover Rd., 7700 block, Feb. 12.

Marlboro Pike, 4800 block, Feb. 10.

Marlboro Pike, 4800 block, Feb. 13.

Pumphrey Dr., 3300 block, Feb. 12.

Rochell Ave., 1900 block, Feb. 12.

Silver Hill Rd., 5700 block, Feb. 14.

Suitland Rd., 4900 block, Feb. 8.

BREAK-INS

Avanti Pl., 800 block, Feb. 11. Residential.

Quarry Ave., 600 block, Feb. 13. Residential.

THEFTS

Alaking Ct., 9200 block, Feb. 11. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Feb. 8. From auto.

Carmody Hills Dr., 300 block, Feb. 10. From auto.

Central Ave., 8400 block, Feb. 11. From auto.

Community Dr., 3600 block, Feb. 13. From auto.

Garden City Dr., 4000 block, Feb. 14. From auto.

Greeley Rd., 7200 block, Feb. 8. From auto.

Green Valley Dr., 2400 block, Feb. 14. From auto.

Parkway Terrace Dr., 3400 block, Feb. 8. From auto.

Parston Dr., 7900 block, Feb. 12. From auto.

Rolling Dale Way, 4700 block, Feb. 10. From auto.

Towne Square Blvd., 4700 block, Feb. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Central Ave., 6800 block, Feb. 13. Stolen vehicle.

Cryden Way, 7900 block, Feb. 12. Stolen vehicle.

Cryden Way, 8000 block, Feb. 14. Stolen vehicle.

Elkwood Lane, 1500 block, Feb. 14. Stolen vehicle.

Hanlon St., 6100 block, Feb. 11. Stolen vehicle.

Hil Mar Dr., 6500 block, Feb. 14. Stolen vehicle.

Ingrid Pl., 7600 block, Feb. 12. Stolen vehicle.

K St., 6300 block, Feb. 12. Stolen vehicle.

Lee Jay Ct., 5000 block, Feb. 13. Stolen vehicle.

Martin Luther King Junior Hwy., 6300 block, Feb. 12. Stolen vehicle.

VANDALISM

Addison Rd., 4800 block, Feb. 12.

Brightseat Rd., 1700 block, Feb. 11.

Brooks Dr., 2100 block, Feb. 14.

Dodge Park Rd., 3400 block, Feb. 13.

Donnell Dr., 3000 block, Feb. 13.

Forest Park Dr., 1700 block, Feb. 8.

Forestville Rd., 3600 block, Feb. 13.

Gunther St., 4600 block, Feb. 10.

Ritchie Rd., 2800 block, Feb. 13.

Rochell Ave., 1900 block, Feb. 13.

Torque St., 4300 block, Feb. 10.

Wild Rose Ct., 7100 block, Feb. 9.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Livingston Rd., 6200 block, Feb. 12.

Livingston Rd., 6200 block, Feb. 14.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Feb. 8.

ROBBERIES

Curtis Dr., 3400 block, Feb. 8.

Livingston Terr., 5600 block, Feb. 9.

Marcy Ave., 800 block, Feb. 8.

THEFTS/BREAK-INS

Audrey Lane, Unit block, Feb. 9.

Indian Head Hwy., 5100 block, Feb. 9.

Iverson St., 2700 block, Feb. 14.

Nancy Lane, 8800 block, Feb. 9.

National Harbor Blvd., 700 block, Feb. 8.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Feb. 14.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Feb. 10.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Feb. 12.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Feb. 11.

Silver Park Dr., 3500 block, Feb. 14.

Southern Ave., 2500 block, Feb. 11.

Terrace Dr., 3500 block, Feb. 11.

Tucker Rd., 3100 block, Feb. 8.

BREAK-INS

Bella Vista Terr., 8500 block, Feb. 10. Residential.

Colebrooke Dr., 3000 block, Feb. 9.

Haras Pl., 5300 block, Feb. 8. Residential.

Park Blvd., 3800 block, Feb. 14. Residential.

THEFTS

Barto Ave., 5000 block, Feb. 12. From auto.

Bock Terr., 6500 block, Feb. 8. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Feb. 13. From auto.

Copperville Way, 3600 block, Feb. 8. From auto.

Deal Dr., 5100 block, Feb. 8. From auto.

Fisher Rd., 5800 block, Feb. 12. From auto.

Fisher Rd., 5900 block, Feb. 12. From auto.

Henson Bridge Terr., 3000 block, Feb. 10. From auto.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Feb. 8. From auto.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Feb. 12. From auto.

Palmer Rd., 900 block, Feb. 9. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, Feb. 11. From auto.

Southern Ave., 1400 block, Feb. 11. From auto.

Southview Dr., 1100 block, Feb. 11. From auto.

Terrace Dr., 3500 block, Feb. 11. From auto.

Woodcrest Ct., 4700 block, Feb. 11. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4500 block, Feb. 11. Stolen vehicle.

Allentown Rd., 4500 block, Feb. 11. Stolen vehicle.

Allentown Rd., 4500 block, Feb. 13. Stolen vehicle.

Auth Way, 5000 block, Feb. 8. Stolen vehicle.

Brockton Rd., 300 block, Feb. 9. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 2800 block, Feb. 11. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3300 block, Feb. 10. Stolen vehicle.

Joan Lane, 5700 block, Feb. 12. Stolen vehicle.

Leyte Dr., 7300 block, Feb. 14. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6700 block, Feb. 13. Stolen vehicle.

Rena Rd., 4400 block, Feb. 11. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 6700 block, Feb. 14. Stolen vehicle.

VANDALISM

Corning Ave., 2500 block, Feb. 9.

Indian Head Hwy., 7900 block, Feb. 9.

Marcy Ave., 1000 block, Feb. 12.

Marcy Ave., 1000 block, Feb. 12.

Saint Moritz Dr., 5900 block, Feb. 14.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Knollwood St., 7800 block, Feb. 14.

Malcolm Rd., 7800 block, Feb. 8.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 7000 block, Feb. 14.

Branch Ave., 8800 block, Feb. 11.

Butlers Branch Rd., 11700 block, Feb. 8.

Crain Hwy. SE, 7600 block, Feb. 13.

Woodyard Rd., 7600 block, Feb. 9.

BREAK-INS

Hunt Weber Dr., 6000 block, Feb. 11.

Hunt Weber Dr., 6100 block, Feb. 14.

Long Shadow Ct., 6600 block, Feb. 12.

Old Alexandria Ferry Rd., 7400 block, Feb. 14. Commercial.

THEFTS

Brandywine Rd., 11300 block, Feb. 12. From auto.

Crain Hwy. SE, 15600 block, Feb. 9. From auto.

Kingston Dr., 6900 block, Feb. 11. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Crain Hwy., 7200 block, Feb. 9. Stolen vehicle.

Crain Hwy. SE, 14300 block, Feb. 9. Stolen vehicle.

Old Colony Dr., 8400 block, Feb. 14. Stolen vehicle.

VANDALISM

Barnes Dr., 5800 block, Feb. 9.

Frank Tippett Rd., 9000 block, Feb. 12.

Twinflower Pl., 7000 block, Feb. 10.

Woodstock Dr. E., 12500 block, Feb. 8.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Sweitzer Lane, 15100 block, Feb. 10. Weapon reported.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10400 block, Feb. 10.

Baltimore Ave., 10400 block, Feb. 10.

Baltimore Ave., 11100 block, Feb. 11.

Baltimore Ave., 11700 block, Feb. 9.

Beltsville Dr., 11700 block, Feb. 9.

Beltsville Dr., 11700 block, Feb. 12.

Cedar Lane, 11300 block, Feb. 8.

Josephine Ave., 4600 block, Feb. 11.

Laurel Bowie Rd., 13600 block, Feb. 11.

Silverbirch Lane, 12400 block, Feb. 11.

BREAK-IN

Mid Cities Ave., 6700 block, Feb. 11. Commercial.

THEFTS

Emack Rd., 11100 block, Feb. 14. From auto.

Floral Dr., 10500 block, Feb. 9. From auto.

Mews Ct., 15600 block, Feb. 11. From auto.

Muirkirk Rd., 9400 block, Feb. 12. From auto.

Powder Mill Rd., 3400 block, Feb. 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Contee Rd., 9000 block, Feb. 9. Stolen vehicle.

Sunnyside Ave., 5100 block, Feb. 14. Stolen vehicle.

VANDALISM

Beltsville Dr., 11700 block, Feb. 8.

Evans Trail, 11200 block, Feb. 13.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS

Deka Rd., 12000 block, Feb. 14. From auto.

Parapet Ct., 10400 block, Feb. 8. From auto.

Zareh Dr., 11600 block, Feb. 12. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Reid Cir., 13500 block, Feb. 8. Stolen vehicle.

Saint Marys View Rd., 2600 block, Feb. 12. Stolen vehicle.

VANDALISM

Prestwick Dr., 12800 block, Feb. 10.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Greenbelt Rd., 6000 block, Feb. 8.

Springhill Ct., 6200 block, Feb. 11.

THEFTS/BREAK-INS

Cherrywood Terr., 5800 block, Feb. 7.

Damsel Ct., 6800 block, Feb. 11.

Damsel Ct., 6800 block, Feb. 11.

Edmonston Rd., 9100 block, Feb. 12.

Greenbelt Station Pkwy., 8200 block, Feb. 7.

Greenbelt Rd., 7500 block, Feb. 12.

Hanover Pkwy., 6900 block, Feb. 10.

Hanover Pkwy., 7500 block, Feb. 8.

Lakecrest Dr., 7700 block, Feb. 12.

Lakecrest Dr., 7800 block, Feb. 10.

Lakecrest Dr., 7800 block, Feb. 11.

Lakecrest Dr., 7800 block, Feb. 11.

Lakecrest Dr., 7900 block, Feb. 11.

Lakecrest Dr., 8100 block, Feb. 7.

Lakeside Dr., 200 block, Feb. 7.

Lakeside Dr., 200 block, Feb. 11.

VEHICLE THEFT

Edmonston Ct., 9100 block, Feb. 13.

VANDALISM

Damsel Ct., 6800 block, Feb. 11. Malicious destruction.

Greenbelt Rd., 6000 block, Feb. 7. Malicious destruction.

Hanover Pkwy., 7800 block, Feb. 7. Malicious destruction.

Hanover Pkwy., 7800 block, Feb. 9. Malicious destruction.

Lakecrest Dr., 7900 block, Feb. 11. Malicious destruction.

Springhill Dr., 6000 block, Feb. 9. Malicious destruction.

Vanity Fair Dr., 7800 block, Feb. 11. Malicious destruction.

Westway, 100 block, Feb. 8. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ROBBERY

Ager Rd., 5500 block, Feb. 11. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

East-West Hwy., 3500 block, Jan. 29. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 5. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 8. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 10. Shoplifting.

Queens Chapel Rd., 5400 block, Feb. 8. Shoplifting.

Queens Chapel Rd., 5400 block, Feb. 9. Shoplifting.

THEFTS

Jefferson St., 3600 block, Feb. 3. From auto.

45th Ave., 5500 block, Feb. 9. From auto.

45th Ave., 5500 block, Feb. 9. From auto.

VEHICLE THEFT

Hamilton St., 3100 block, Feb. 11. Stolen vehicle.

Laurel