Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

62nd Ave., 3900 block, Feb. 18. Weapon reported.

Baltimore Ave., 8100 block, Feb. 16.

Frederick Rd., 7700 block, Feb. 21.

Hospital Dr., 3000 block, Feb. 20. Weapon reported.

Kenilworth Ave., 3200 block, Feb. 15.

New Hampshire Ave., 7900 block, Feb. 19.

Thornwood Rd., 3800 block, Feb. 19.

Warner Ave., 3900 block, Feb. 16.

ROBBERIES

Chillum Rd., 1000 block, Feb. 16.

Chillum Rd., 1200 block, Feb. 16.

Eastern Ave., 5900 block, Feb. 15. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

14th Ave., 8100 block, Feb. 20.

15th Ave., 8100 block, Feb. 21.

Baltimore Ave., 7300 block, Feb. 21.

Baltimore Ave., 8300 block, Feb. 20.

Baltimore Ave., 8600 block, Feb. 19.

Buck Lodge Rd., 2600 block, Feb. 15.

Patterson Rd., 2000 block, Feb. 15.

Queens Chapel Rd., 3100 block, Feb. 20.

Rhode Island Ave., 8900 block, Feb. 19.

University Blvd., 1800 block, Feb. 16.

Warner Ave., 4000 block, Feb. 21.

BREAK-INS

Annapolis Rd., 5300 block, Feb. 20. Commercial.

Chillum Rd., 1400 block, Feb. 15. School.

Gallatin St., 5500 block, Feb. 15. Residential.

THEFTS

56th Ave., 5400 block, Feb. 16. From auto.

56th Pl., 5400 block, Feb. 19. From auto.

60th Ave., 5100 block, Feb. 19. From auto.

Annapolis Rd., 6700 block, Feb. 19. From auto.

Annapolis Rd., 7900 block, Feb. 17. From auto.

Berwyn Rd., 5100 block, Feb. 15. From auto.

Eldridge St., 6700 block, Feb. 19. From auto.

Ingraham St., 2100 block, Feb. 19. From auto.

Kenesaw St., 5100 block, Feb. 18. From auto.

Kennedy St., 5600 block, Feb. 20. From auto.

Lebanon St., 1200 block, Feb. 19. From auto.

Ray Rd., 800 block, Feb. 16. From auto.

Ray Rd., 1500 block, Feb. 19. From auto.

Rhode Island Ave., 9500 block, Feb. 18. From auto.

Southern Ave., 5100 block, Feb. 19. From auto.

Toledo Terr., 3300 block, Feb. 21. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

16th Ave., 5700 block, Feb. 19. Stolen vehicle.

25th Ave., 7900 block, Feb. 19. Stolen vehicle.

64th Ave., 6200 block, Feb. 17. Stolen vehicle.

Avondale Rd., 4900 block, Feb. 20. Stolen vehicle.

Barton Rd., 7000 block, Feb. 19. Stolen vehicle.

Chillum Rd., 2400 block, Feb. 14. Stolen vehicle.

Cypress Creek Dr., 5600 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

Hamilton St., 5600 block, Feb. 16. Stolen vehicle.

Oliver St., 6600 block, Feb. 17. Stolen vehicle.

Queens Chapel Rd., 2200 block, Feb. 18. Stolen vehicle.

Raydale Rd., 1200 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

Westchester Park Dr., 6200 block, Feb. 18. Stolen vehicle.

VANDALISM

66th Ave., 5700 block, Feb. 18.

67th Ave., 4800 block, Feb. 21.

Berwyn House Rd., 4800 block, Feb. 19.

Chillum Rd., 1000 block, Feb. 16.

College Ave., 4500 block, Feb. 15.

Conley Rd., 900 block, Feb. 21.

Greenvale Pkwy., 7000 block, Feb. 21.

Hamilton St., 5400 block, Feb. 16.

Nicholson St., 5600 block, Feb. 19.

Patterson St., 7200 block, Feb. 19.

Riggs Rd., 5800 block, Feb. 15.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Cedarhollow Lane, 9700 block, Feb. 18.

Kettering Dr., Unit block, Feb. 20. Weapon reported.

ROBBERIES

Good Luck Rd., 9800 block, Feb. 17. Residential.

Greenbelt Rd., 10000 block, Feb. 14.

THEFTS/BREAK-INS

Crain Hwy. SW, 3500 block, Feb. 15.

Doubletree Lane, 9800 block, Feb. 21.

Greenbelt Rd., 9900 block, Feb. 19.

Harry S. Truman Dr., 700 block, Feb. 20.

Lake Ontario Way, 4700 block, Feb. 16.

THEFTS

Arctic Fox Dr., 2200 block, Feb. 20. From auto.

Baltimore Lane, 5000 block, Feb. 16. From auto.

Baltimore Lane, 5100 block, Feb. 16. From auto.

Bar Harbor Pl., 4200 block, Feb. 16. From auto.

Basil Ct., 9100 block, Feb. 19. From auto.

Big Chimney Br., 100 block, Feb. 15. From auto.

Farnsworth Lane, 14100 block, Feb. 18. From auto.

Farnsworth Lane, 14200 block, Feb. 19. From auto.

Harry S. Truman Dr., 600 block, Feb. 19. From auto.

Largo Dr. W., 9400 block, Feb. 16. From auto.

Lottsford Rd., 8800 block, Feb. 16. From auto.

Macfarlane Green Ct., 14200 block, Feb. 16. From auto.

Old Marlboro Pike, 8400 block, Feb. 20. From auto.

Prince Pl., 10200 block, Feb. 19. From auto.

Seltzer Rd., 4900 block, Feb. 16. From auto.

Still Water Pl., 600 block, Feb. 18. From auto.

Tulip Tree Dr., 10000 block, Feb. 20. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

8th St., 9100 block, Feb. 18. Stolen vehicle.

Access Rd., 8600 block, Feb. 18. Stolen vehicle.

Calanda St., 9300 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

Greenbelt Rd., 8400 block, Feb. 16. Stolen vehicle.

Marguerita Ave., 9900 block, Feb. 17. Stolen vehicle.

Midra Dr., 6500 block, Feb. 17. Stolen vehicle.

Old Largo Rd., 3100 block, Feb. 15. Stolen vehicle.

Worrell Ave., 9400 block, Feb. 15. Stolen vehicle.

VANDALISM

2nd St., 9000 block, Feb. 21.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Donnell Dr., 3000 block, Feb. 17.

Woodacre Dr., 5300 block, Feb. 16. Weapon reported.

ROBBERIES

Rochell Ave., 1900 block, Feb. 19.

Southern Ave., 4100 block, Feb. 16.

THEFTS/BREAK-INS

Atlee Dr., 1000 block, Feb. 21.

Capital View Terr., 1400 block, Feb. 19.

Consideration Lane, 1000 block, Feb. 16.

Kenilworth Ave., 2000 block, Feb. 20.

Landover Rd., 7300 block, Feb. 18.

Landover Rd., 7300 block, Feb. 20.

Landover Rd., 7700 block, Feb. 18.

Marlboro Pike, 4700 block, Feb. 20.

Marlboro Pike, 6700 block, Feb. 18.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Feb. 18.

Silver Hill Rd., 5800 block, Feb. 15.

Suitland Rd., 4600 block, Feb. 17.

Suitland Rd., 4800 block, Feb. 19.

Urn St., 4200 block, Feb. 20.

BREAK-INS

Brooks Dr., 2000 block, Feb. 21. Residential.

Donnell Dr., 3700 block, Feb. 18. Residential.

Fieldstone Way, 8500 block, Feb. 18. Residential.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Feb. 14. Residential.

Silver Hill Rd., 5800 block, Feb. 19. Commercial.

THEFTS

75th Ave., 3200 block, Feb. 17. From auto.

Addison Rd. S., 1700 block, Feb. 21. From auto.

Atlee Dr., 900 block, Feb. 18. From auto.

Boones Hill Rd., 1200 block, Feb. 17. From auto.

Boones Hill Rd., 1200 block, Feb. 19. From auto.

Brooks Dr., 2000 block, Feb. 20. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Feb. 19. From auto.

Daimler Dr., 100 block, Feb. 20. From auto.

Drum Ave., 1100 block, Feb. 18. From auto.

East Ridge Dr., 7100 block, Feb. 17. From auto.

Gaylord Dr., 2300 block, Feb. 18. From auto.

Hampton Park Blvd., 1100 block, Feb. 18. From auto.

Hampton Park Blvd., Unit block, Feb. 17. From auto.

Marlboro Pike, 6900 block, Feb. 19. From auto.

Palmerton Terr., 600 block, Feb. 21. From auto.

Ritchie Rd., 200 block, Feb. 19. From auto.

S St., 4400 block, Feb. 21. From auto.

South Hil Mar Cir., 5700 block, Feb. 15. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, Feb. 18. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Feb. 18. From auto.

Suitland Rd., 5000 block, Feb. 19. From auto.

Surrey Square Lane, 6000 block, Feb. 17. From auto.

Swann Rd., 3500 block, Feb. 16. From auto.

Walker Mill Rd., 8500 block, Feb. 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Barlowe Rd., 7600 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

Davis Ave., 4500 block, Feb. 18. Stolen vehicle.

Ironwood Pl., 3800 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

Pumphrey Dr., 3500 block, Feb. 18. Stolen vehicle.

Reading Terr., 600 block, Feb. 15. Stolen vehicle.

Regency Pkwy., 3800 block, Feb. 15. Stolen vehicle.

Rochell Ave., 1900 block, Feb. 18. Stolen vehicle.

Rochell Ave., 1900 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

Southern Ave., 4100 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

Suit Rd., 4100 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

VANDALISM

Balsamtree Pl., 800 block, Feb. 21.

Manor Terr., 200 block, Feb. 15.

Marlboro Pike, 6600 block, Feb. 15.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Feb. 16.

Ritchie Rd., 1300 block, Feb. 21.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Allentown Rd., 4800 block, Feb. 18.

Auth Rd., 6400 block, Feb. 21.

Carozza Ct., 4000 block, Feb. 18.

Fisher Rd., 5700 block, Feb. 15.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Feb. 21.

ROBBERIES

28th Ave., 4200 block, Feb. 16.

Eaglewing Lane, 6600 block, Feb. 19.

Indian Head Hwy., 5100 block, Feb. 19.

Indian Head Hwy., 5200 block, Feb. 18. Commercial.

Livingston Terr., 5400 block, Feb. 19.

White Oak Dr., 900 block, Feb. 21. Residential.

THEFTS/BREAK-INS

National Plaza, 100 block, Feb. 16.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Feb. 20.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Feb. 18.

Round Table Dr., 500 block, Feb. 18.

BREAK-INS

Bellefield Ave., 7300 block, Feb. 15. Residential.

Fort Foote Rd., 9100 block, Feb. 19. Residential.

Ravine Dr., 7700 block, Feb. 19. Residential.

Southview Dr., 1100 block, Feb. 15. Residential.

Telfair Blvd., 4400 block, Feb. 14. Residential.

THEFTS

24th Ave., 4100 block, Feb. 20. From auto.

Audrey Lane, 600 block, Feb. 16. From auto.

Barrett Rd., 8100 block, Feb. 21. From auto.

Branch Ave., 3400 block, Feb. 16. From auto.

Brinkley Rd., 3100 block, Feb. 19. From auto.

Buckland Ct., 6500 block, Feb. 18. From auto.

Caltor Lane, 9900 block, Feb. 20. From auto.

Curtis Dr., 3300 block, Feb. 16. From auto.

Devonshire Dr., 1200 block, Feb. 16. From auto.

Goodfellow Dr., 6000 block, Feb. 20. From auto.

Henson Valley Way, 2400 block, Feb. 20. From auto.

Indian Head Hwy., 5100 block, Feb. 17. From auto.

Indian Head Hwy., 7900 block, Feb. 17. From auto.

Livingston Rd., 6400 block, Feb. 19. From auto.

Livingston Rd., 6500 block, Feb. 16. From auto.

Livingston Rd., 9000 block, Feb. 16. From auto.

Livingston Terr., 5500 block, Feb. 17. From auto.

Lyons St., 4100 block, Feb. 20. From auto.

Manchester Dr., 5400 block, Feb. 19. From auto.

Marcy Ave., 800 block, Feb. 18. From auto.

Palmer Rd., 1200 block, Feb. 21. From auto.

Potomac Ridge Dr., 400 block, Feb. 18. From auto.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, Feb. 19. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, Feb. 19. From auto.

Silver Park Dr., 3500 block, Feb. 19. From auto.

Stag Way, 800 block, Feb. 18. From auto.

Vernon Way, 5500 block, Feb. 17. From auto.

Wesson Dr., 6000 block, Feb. 20. From auto.

Wilkinson Dr., 3700 block, Feb. 15. From auto.

Wilkinson Dr., 3700 block, Feb. 19. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Alice Ave., 2100 block, Feb. 17. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3100 block, Feb. 17. Stolen vehicle.

Buckner Lane, 2600 block, Feb. 20. Stolen vehicle.

Farness Dr., 3600 block, Feb. 20. Stolen vehicle.

Fisher Rd., 5800 block, Feb. 17. Stolen vehicle.

Glassmanor Dr., 4900 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

Iverson St., 2500 block, Feb. 17. Stolen vehicle.

Livingston Rd., 6500 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1100 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Feb. 18. Stolen vehicle.

VANDALISM

Henson Valley Way, 2700 block, Feb. 15.

Marcy Ave., 900 block, Feb. 17.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Feb. 18.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

THEFTS/BREAK-INS

Coventry Way, 6300 block, Feb. 18.

Coventry Way, 6500 block, Feb. 15.

BREAK-INS

Allentown Rd., 6900 block, Feb. 21. Commercial.

Gay Dr., 9900 block, Feb. 16.

Hunt Weber Dr., 6100 block, Feb. 15.

Monarch Ct., 12600 block, Feb. 16. Residential.

Pats Lane, 7900 block, Feb. 20.

Payne Dr., 4500 block, Feb. 15. Residential.

Pendall Dr., 4600 block, Feb. 15. Residential.

THEFTS

Abelia Dr., 7500 block, Feb. 16. From auto.

Allentown Rd., 6200 block, Feb. 18. From auto.

Crain Hwy. SE, 15600 block, Feb. 15. From auto.

Malcolm Rd., 7900 block, Feb. 19. From auto.

Maxfield Dr., 8100 block, Feb. 19. From auto.

Oakpost Ct., 7600 block, Feb. 21. From auto.

Pinewood Dr., 7800 block, Feb. 16. From auto.

Woodyard Rd., 8900 block, Feb. 17. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Heathermore Blvd., 8800 block, Feb. 18. Stolen vehicle.

VANDALISM

Woodland Lane, 6200 block, Feb. 18.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

THEFTS/BREAK-INS

Beltsville Dr., 11700 block, Feb. 21.

Brooktree Lane, 13100 block, Feb. 19.

Laurel Bowie Rd., 13200 block, Feb. 16.

Matthews Ct., 8900 block, Feb. 19.

Powder Mill Rd., 3200 block, Feb. 15.

BREAK-IN

Baltimore Ave., 11100 block, Feb. 21. Commercial.

THEFTS

Baltimore Ave., 10900 block, Feb. 16. From auto.

Brickyard Blvd., 12400 block, Feb. 17. From auto.

Brickyard Blvd., 12400 block, Feb. 19. From auto.

Melclare Dr., 11300 block, Feb. 16. From auto.

Powder Mill Rd., 4000 block, Feb. 19. From auto.

Twinlakes Dr., 11800 block, Feb. 18. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Sumner Grove Dr., 9200 block, Feb. 20. Stolen vehicle.

VANDALISM

Barnsley Ct., 8800 block, Feb. 15.

Powder Mill Rd., 3400 block, Feb. 21.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Parkton St., 12500 block, Feb. 18. Weapon reported.

THEFT/BREAK-IN

Livingston Rd., 12000 block, Feb. 21.

BREAK-INS

South Alleva Ct., 2100 block, Feb. 16. Residential.

Van Buren Dr., 1200 block, Feb. 21. Residential.

THEFTS

Hickory Dr., 11600 block, Feb. 16. From auto.

Indian Princess Dr., 9700 block, Feb. 18. From auto.

Kisconko Rd., 9600 block, Feb. 19. From auto.

Old Fort Rd., 12800 block, Feb. 21. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Chestnut Oak Lane, 13800 block, Feb. 21. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Hanover Dr., 7200 block, Feb. 17.

THEFTS/BREAK-INS

Cherrywood Lane, 5900 block, Feb. 20.

Greenbelt Rd., 6000 block, Feb. 19.

Greenbelt Rd., 6100 block, Feb. 15.

Greenbelt Rd., 7500 block, Feb. 18. Shoplifting.

Hanover Pkwy., 7700 block, Feb. 17.

Mandan Rd., 7800 block, Feb. 17.

Miner St., 8300 block, Feb. 19.

VEHICLE THEFTS

Springhill Dr., 6200 block, Feb. 15.

Springhill Terr., 6100 block, Feb. 18.

VANDALISM

Breezewood Ct., 6200 block, Feb. 18. Malicious destruction.

Hanover Pkwy. and None, Feb. 17. Malicious destruction.

Springhill Dr., 6200 block, Feb. 15. Malicious destruction.

Springhill Lane, 9100 block, Feb. 16. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ROBBERIES

Ager Rd., 5500 block, Feb. 11. Robbery reported.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 14. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 6000 block, Feb. 13. Trespassing.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 12. Shoplifting.

East-West Hwy., 3700 block, Feb. 16. Shoplifting.

31st Ave., 5600 block, Feb. 14. Home broken into and items stolen from home.

THEFTS

Belcrest Rd., 6500 block, Feb. 13. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 13. From auto.

29th Ave., 5700 block, Feb. 18. From auto.

VANDALISM

Lancer Dr., 2900 block, Feb. 15.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 12. Property damage.

Laurel