Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

16th Ave., 5400 block, Feb. 22. Weapon reported.

Hospital Dr., 3000 block, Feb. 25.

Hospital Dr., 3000 block, Feb. 27.

ROBBERIES

Annapolis Rd., 7700 block, Feb. 26. Commercial.

Chillum Rd., 700 block, Feb. 22.

Hospital Dr., 3000 block, Feb. 23.

THEFTS/BREAK-INS

15th Ave., 7900 block, Feb. 23.

18th Ave., 7400 block, Feb. 27.

56th Ave., 5600 block, Feb. 22.

62nd Ave., 3900 block, Feb. 26.

Annapolis Rd., 7400 block, Feb. 26.

Annapolis Rd., 7900 block, Feb. 24.

Lebanon St., 1900 block, Feb. 25.

Newton St., 5500 block, Feb. 26.

Somerset Pl., 900 block, Feb. 25.

West Park Dr., 7600 block, Feb. 23.

BREAK-IN

22nd Ave., 4500 block, Feb. 23. Commercial.

THEFTS

14th Pl., 5400 block, Feb. 28. From auto.

48th Pl., 9000 block, Feb. 25. From auto.

56th Ave., 5300 block, Feb. 22. From auto.

57th Ave., 6200 block, Feb. 28. From auto.

66th Ave., 6000 block, Feb. 27. From auto.

Adelphi Rd., 9200 block, Feb. 28. From auto.

Amherst Rd., 2300 block, Feb. 26. From auto.

Annapolis Rd., 7500 block, Feb. 27. From auto.

Crosby Rd., 6900 block, Feb. 27. From auto.

Hampshire Dr., 2000 block, Feb. 25. From auto.

New Hampshire Ave., 8200 block, Feb. 26. From auto.

Riggs Rd., 7400 block, Feb. 27. From auto.

Rosedale Dr., 6000 block, Feb. 22. From auto.

Tahona Dr., 8500 block, Feb. 27. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

25th Ave., 7900 block, Feb. 28. Stolen vehicle.

Edmonston Rd., 5100 block, Feb. 25. Stolen vehicle.

Sligo Pkwy., 6200 block, Feb. 22. Stolen vehicle.

VANDALISM

Edmonston Rd., 7300 block, Feb. 24.

Madison St., 5500 block, Feb. 26.

Patterson St., 6300 block, Feb. 24.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Campus Way, 10400 block, Feb. 28. Shooting reported.

Harry S. Truman Dr., 700 block, Feb. 24.

Mercantile Lane, 1200 block, Feb. 27.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9400 block, Feb. 25.

Basil Ct., 9100 block, Feb. 24.

Basil Ct., 9100 block, Feb. 25.

Campus Way S., 10400 block, Feb. 22.

Central Ave., 12100 block, Feb. 23.

Executive Pl., 7400 block, Feb. 28.

Fletchertown Rd., 12900 block, Feb. 27.

Fortress Ct., 300 block, Feb. 27.

Lanham Severn Rd., 9400 block, Feb. 23.

Largo Center Dr., 900 block, Feb. 27.

Lemontree Terr., 2400 block, Feb. 23.

Martin Luther King Junior Hwy., 10400 block, Feb. 22.

Old Central Ave., 16400 block, Feb. 26.

Old Marlboro Pike, 8400 block, Feb. 27.

BREAK-INS

Duckettown Rd., 12700 block, Feb. 28. Residential.

Marlboro Pike, 16200 block, Feb. 24.

Pookey Way, 10400 block, Feb. 23. Residential.

River Oaks Terr., 10800 block, Feb. 22. Residential.

THEFTS

Fairlakes Pl., 1400 block, Feb. 26. From auto.

Golf Course Dr., 1200 block, Feb. 22. From auto.

Golf Course Dr., 1600 block, Feb. 26. From auto.

Greenbelt Rd., 8600 block, Feb. 24. From auto.

Greenmeadow Way, 100 block, Feb. 28. From auto.

Hampshire Hall Ct., 14200 block, Feb. 27. From auto.

Lord Marlborough Pl., 14000 block, Feb. 27. From auto.

Lords Landing Rd., 4500 block, Feb. 26. From auto.

Main St., 6100 block, Feb. 27. From auto.

Ripon Pl., 13100 block, Feb. 26. From auto.

Salford Terr., 13000 block, Feb. 26. From auto.

Stoney Ridge Rd., 9400 block, Feb. 25. From auto.

Tiffany Ct., 6400 block, Feb. 27. From auto.

Westview Lane, 6500 block, Feb. 27. From auto.

Windflower Way, 4200 block, Feb. 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Campus Way S., 10100 block, Feb. 24. Stolen vehicle.

Matapeake Dr., 2700 block, Feb. 25. Stolen vehicle.

Pine Forest Lane, 900 block, Feb. 24. Stolen vehicle.

VANDALISM

Campus Way S., 10600 block, Feb. 22.

Golf Course Dr., 1200 block, Feb. 22.

Harry S. Truman Dr., 700 block, Feb. 28.

Quanders Promise Dr., 4300 block, Feb. 25.

Roxanne Dr., 9200 block, Feb. 28.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

75th Ave., 3200 block, Feb. 26.

Daimler Dr., 100 block, Feb. 27.

Donnell Dr., 3000 block, Feb. 22.

Walker Mill Rd., 6800 block, Feb. 22. Shooting reported.

Walker Mill Rd., 6800 block, Feb. 27. Shooting reported.

ROBBERIES

Corporate Dr., 8100 block, Feb. 25.

Hil Mar Dr., 6400 block, Feb. 27.

Rochell Ave., 1900 block, Feb. 27.

Suitland Rd., 4100 block, Feb. 24.

THEFTS/BREAK-INS

Central Ave., 8800 block, Feb. 25.

Donnell Dr., 3200 block, Feb. 27.

Kaverton Rd., 2900 block, Feb. 25.

Marlboro Pike, 4700 block, Feb. 24.

Marlboro Pike, 4800 block, Feb. 27.

Martin Luther King Junior Hwy., 7100 block, Feb. 27.

Martin Luther King Junior Hwy., 8600 block, Feb. 22.

Pinebrook Rd., 2800 block, Feb. 23.

Silver Hill Rd., 5500 block, Feb. 28.

Suitland Rd., 4600 block, Feb. 26.

BREAK-INS

Elderberry Pl., 1000 block, Feb. 24. Residential.

Hil Mar Dr., 6500 block, Feb. 22. Residential.

Hill Stone Dr., 7400 block, Feb. 25.

Opus Ave., 1600 block, Feb. 27. Residential.

Pennsylvania Ave., 6300 block, Feb. 23. Residential.

Southern Ave., 5100 block, Feb. 25. Residential.

Walters Lane, 3200 block, Feb. 27. Residential.

Xenia Ave., 500 block, Feb. 28. Residential.

THEFTS

Arnold Rd., 4400 block, Feb. 23. From auto.

Brooks Dr., 1900 block, Feb. 25. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Feb. 23. From auto.

Fernham Lane, 8000 block, Feb. 24. From auto.

Iago Ave., 1000 block, Feb. 25. From auto.

Kent Village Dr., 2600 block, Feb. 24. From auto.

Lorton Ave., 1500 block, Feb. 27. From auto.

Marlboro Pike, 5200 block, Feb. 26. From auto.

Nalley Rd., 400 block, Feb. 27. From auto.

Old Central Ave., 6100 block, Feb. 24. From auto.

Pepper Mill Dr., Unit block, Feb. 26. From auto.

Southern Ave., 3300 block, Feb. 25. From auto.

Towne Park Rd., 4800 block, Feb. 24. From auto.

Tulip Ave., 1600 block, Feb. 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Alton St., 4100 block, Feb. 26. Stolen vehicle.

Boones Hill Rd., 1200 block, Feb. 27. Stolen vehicle.

Cross St., 7200 block, Feb. 28. Stolen vehicle.

Flagstaff St., 6900 block, Feb. 23. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., 1000 block, Feb. 27. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., 1100 block, Feb. 26. Stolen vehicle.

Lorring Dr., 2700 block, Feb. 25. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5500 block, Feb. 26. Stolen vehicle.

Martin Luther King Junior Hwy., 8500 block, Feb. 27. Stolen vehicle.

Parkway Terrace Dr., 3400 block, Feb. 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

75th Ave., 3200 block, Feb. 23.

Donnell Dr., 3700 block, Feb. 23.

Columbia Park Rd., 5700 block, Feb. 28.

Kent Village Pl., 2400 block, Feb. 23.

Orange Tree Ct., 7700 block, Feb. 22.

Phelps Ave., 2600 block, Feb. 24.

Phelps Ave., 2600 block, Feb. 26.

Tulip Ave., 1700 block, Feb. 25.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Bellefield Ave., 7400 block, Feb. 28.

Oxon Hill Rd., 8500 block, Feb. 25.

ROBBERIES

Branch Ave., 3700 block, Feb. 25.

Burgess Lane, 7500 block, Feb. 23. Residential.

Indian Head Hwy., 5200 block, Feb. 22. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

24th Ave., 3400 block, Feb. 22.

Branch Ave., 3100 block, Feb. 27.

Capital Gateway Dr., 5900 block, Feb. 27.

Dallas Pl., 4600 block, Feb. 23.

Farmer Dr., 6600 block, Feb. 27.

Fountain Rd., 5800 block, Feb. 22.

Friar Rd., 9200 block, Feb. 28.

Gaither St., 2800 block, Feb. 28.

Helmont Dr., 5600 block, Feb. 26.

Livingston Rd., 6100 block, Feb. 23.

Livingston Rd., 6300 block, Feb. 26.

Livingston Rd., 9000 block, Feb. 22.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Feb. 23.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Feb. 27.

West Rosecroft Village Cir., 2400 block, Feb. 22.

West Rosecroft Village Cir., 2400 block, Feb. 23.

BREAK-INS

26th Ave., 3800 block, Feb. 25. Residential.

Catskill St., 2300 block, Feb. 27. Residential.

Hillcrest Pkwy., 2800 block, Feb. 22. Residential.

Lumar Dr., 3000 block, Feb. 25. Residential.

Meadowview Dr., 4000 block, Feb. 27. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 4000 block, Feb. 26. From auto.

23rd Pkwy., 4300 block, Feb. 22. From auto.

Barrymore Dr., 400 block, Feb. 25. From auto.

Beech Rd., 4400 block, Feb. 25. From auto.

Branch Ave., 4400 block, Feb. 25. From auto.

Curtis Dr., 3200 block, Feb. 26. From auto.

Curtis Dr., 3300 block, Feb. 27. From auto.

Gallop Way, 3000 block, Feb. 25. From auto.

Henderson Rd., 4200 block, Feb. 22. From auto.

Indian Head Hwy., 5100 block, Feb. 22. From auto.

Kennebec St., 1100 block, Feb. 25. From auto.

Lassie Ave., 3200 block, Feb. 26. From auto.

Loughran Rd., 8900 block, Feb. 25. From auto.

Lumar Dr., 3300 block, Feb. 25. From auto.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Feb. 26. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4600 block, Feb. 25. From auto.

Saint Clair Dr., 2500 block, Feb. 25. From auto.

Stamp Rd., 4800 block, Feb. 24. From auto.

Trowbridge Pl., 6900 block, Feb. 27. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

21st Ave., 3900 block, Feb. 24. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3300 block, Feb. 28. Stolen vehicle.

Corning Ave., 2500 block, Feb. 23. Stolen vehicle.

Deal Dr., 5100 block, Feb. 27. Stolen vehicle.

Marcy Ave., 900 block, Feb. 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

23rd Pkwy., 3900 block, Feb. 26.

Audrey Lane, 600 block, Feb. 27.

Branch Ave., 3700 block, Feb. 22.

Carson Ave., 700 block, Feb. 25.

Kennebec St., 1100 block, Feb. 28.

Southern Ave., 1400 block, Feb. 25.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULT

Columbine Lane, 9000 block, Feb. 28.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8800 block, Feb. 26.

Coventry Way, 6300 block, Feb. 26.

Crain Hwy. SE, 16000 block, Feb. 28.

Old Branch Ave., 7900 block, Feb. 23.

BREAK-IN

Crain Hwy. SE, 14000 block, Feb. 25. Commercial.

THEFTS

Cosca Park Dr., 11600 block, Feb. 25. From auto.

Dorian Lane, 8700 block, Feb. 27. From auto.

Green Tee Turn, 11900 block, Feb. 23. From auto.

Spring St., 5700 block, Feb. 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 7300 block, Feb. 28. Stolen vehicle.

Allentown Rd., 8500 block, Feb. 28. Stolen vehicle.

Blackstone Ave., 10800 block, Feb. 24. Stolen vehicle.

Groveton Dr., 6700 block, Feb. 28. Stolen vehicle.

Sarakal Rd., 7800 block, Feb. 26. Stolen vehicle.

Schultz Rd., 8200 block, Feb. 25. Stolen vehicle.

Surratts Rd., 7400 block, Feb. 25. Stolen vehicle.

VANDALISM

Allentown Rd., 6200 block, Feb. 26.

Burch Hill Rd., 6800 block, Feb. 25.

Dewdrop Way, 7100 block, Feb. 25.

Van Brady Rd., 11300 block, Feb. 27.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 11100 block, Feb. 28.

Baltimore Ave., 11900 block, Feb. 22.

THEFTS

Cherry Hill Rd., 11400 block, Feb. 27. From auto.

Holly Tree Ct., 11900 block, Feb. 22. From auto.

Old Baltimore Pike, 12300 block, Feb. 25. From auto.

Powder Mill Rd., 3500 block, Feb. 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Benjamin St., 12100 block, Feb. 27. Stolen vehicle.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULTS

Allentown Rd., 9500 block, Feb. 22.

Fort Washington Rd., 12500 block, Feb. 26. Weapon reported.

Jervis Ct., 3500 block, Feb. 26.

McKendree Rd., 16400 block, Feb. 27.

THEFT/BREAK-IN

McKendree Rd., 16400 block, Feb. 22.

THEFTS

Amer Dr., 900 block, Feb. 24. From auto.

Hidden Creek Ct., 10900 block, Feb. 25. From auto.

Livingston Rd., 14800 block, Feb. 25. From auto.

Livingston Rd., 15700 block, Feb. 27. From auto.

Old Cannon Rd., 1400 block, Feb. 26. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Parapet Ct., 10400 block, Feb. 23. Stolen vehicle.

Strawberry Ct., 3500 block, Feb. 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Swan Creek Rd., 600 block, Feb. 25.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Breezewood Dr., 6100 block, Feb. 23.

Cherrywood Lane, 5700 block, Feb. 22.

Cherrywood Lane, 6100 block, Feb. 21.

Hanover Pkwy., 7600 block, Feb. 21.

ROBBERY

Crescent Rd., Unit block, Feb. 23. Armed robbery.

WEAPON

Centerway Rd., 100 block, Feb. 23.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Ct., 6100 block, Feb. 22.

Edmonston Rd., 9100 block, Feb. 23.

Golden Triangle Dr., 6300 block, Feb. 26.

Greenbelt Rd., 6000 block, Feb. 25.

Greenbelt Rd., 7400 block, Feb. 26.

Greenbelt Rd., 7500 block, Feb. 23.

Hanover Pkwy., 7600 block, Feb. 25.

Mandan Rd., 8000 block, Feb. 21.

Ridge Rd., Unit block, Feb. 23.

Westway, 100 block, Feb. 21.

VEHICLE THEFTS

Belle Point Dr., 7700 block, Feb. 21.

Breezewood Ct., 6100 block, Feb. 26.

VANDALISM

Springcrest Dr., 6500 block, Feb. 27. Malicious destruction.

Westway, 100 block, Feb. 26. Malicious destruction.

DEATH INVESTIGATION

Greenbelt Rd., 7400 block, Feb. 23. Death investigation.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Burlington Rd., 4600 block, Feb. 22. Contact shooting in residential area.

THEFTS/BREAK-INS

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 19. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 21. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 23. Shoplifting.

THEFTS

Purdue St., 3400 block, Feb. 19. From auto.

Toledo Rd., 3300 block, Feb. 22. From auto.

VANDALISM

East-West Hwy., 3500 block, Feb. 22. Vandalism to auto.

Hamilton St., 3900 block, Feb. 23. Vandalism to auto.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Baltimore Ave., 14300 block, Feb. 24. Robbery reported.

Baltimore Ave., 14700 block, Feb. 9. Robbery reported.

Cherry Lane, 8000 block, Feb. 19. Robbery reported.

Fort Meade Rd., 200 block, Feb. 24. Robbery reported.

Main St., 300 block, Feb. 13. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Arbory Ct., 7600 block, Feb. 12. Theft from motor vehicle.

Belle Ami Dr., 14800 block, Feb. 16. Theft from motor vehicle.

Cambridge Cir., 14600 block, Feb. 14. From building.

Carriage Hill Lane, 15600 block, Feb. 2.

Contee Rd., 7300 block, Feb. 15.

Contee Rd., 7800 block, Feb. 2.

Cypress St., 7700 block, Feb. 11. Theft from motor vehicle.

Deer Creek Ct., 15800 block, Feb. 18. From building.

Dorset Rd., 15700 block, Feb. 10.

Dorset Rd., 15700 block, Feb. 18.

Dorset Rd., 16000 block, Feb. 7.

Fourth St., 1100 block, Feb. 1. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Feb. 2. From vehicle.

Fourth St., 14700 block, Feb. 20.

Fourth St., 14700 block, Feb. 24.

Montrose Ave., 300 block, Feb. 3.

Montrose Ave., 300 block, Feb. 9.

Mulberry St., 7600 block, Feb. 21. Theft from motor vehicle.

Oakpointe Dr., 14000 block, Feb. 11. Theft from motor vehicle.

Spring House Lane, 9400 block, Feb. 6. Theft from motor vehicle.

West St., 900 block, Feb. 23.

Woodbine Dr., 7500 block, Feb. 7.

Woodbine Dr., 7600 block, Feb. 16.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 14700 block, Feb. 7. Motor vehicle theft reported.

Bowsprit Lane, 14300 block, Feb. 7. Motor vehicle theft reported.

Fourth St., 14700 block, Feb. 4. Motor vehicle theft reported.

Mulberry St., 8400 block, Feb. 24. Motor vehicle theft reported.

Seventh St., 600 block, Feb. 1. Motor vehicle theft reported.