Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

HOMICIDES

Hospital Dr., 3000 block, March 27.

Hospital Dr., 3000 block, March 30.

ASSAULTS

15th Ave., 7900 block, March 23.

18th Ave., 7900 block, March 26.

50th Ave., 2500 block, March 30. Weapon reported.

52nd Pl., 9800 block, March 30.

66th Ave., 5800 block, March 27.

Annapolis Rd., 5600 block, March 30.

Landover Rd., 6100 block, March 26.

Hamilton St., 5400 block, March 27.

Hospital Dr., 3000 block, March 23.

Kanawha St., 1400 block, March 24.

Kanawha St., 1400 block, March 25. Weapon reported.

ROBBERIES

Merrimac Dr., 1500 block, March 30.

Chillum Rd., 400 block, March 30.

New Hampshire Ave., 8200 block, March 30.

Riggs Rd., 8800 block, March 30.

Stanton Rd., 6700 block, March 24.

THEFTS/BREAK-INS

56th Pl., 5400 block, March 25.

Annapolis Rd., 6200 block, March 23.

Baltimore Ave., 8100 block, March 28.

Baltimore Ave., 10200 block, March 28.

Cherry Hill Rd., 4700 block, March 26.

Cherry Hill Rd., 4700 block, March 28.

Cypress Creek Dr., 5700 block, March 26.

Kenilworth Ave., 5200 block, March 25.

La Salle Rd., 4900 block, March 24.

Madison Way, 5400 block, March 27.

Milestone Way, 9600 block, March 26.

BREAK-INS

64th Ave., 6100 block, March 30. Residential.

Garrison Rd., 7500 block, March 25.

Jefferson Ct., 7400 block, March 29.

Toledo Terr., 3300 block, March 28. Commercial.

THEFTS

20th Ave., 8300 block, March 26. From auto.

51st Ave., 9400 block, March 30. From auto.

64th Ave., 6100 block, March 30. From auto.

Annapolis Rd., 6200 block, March 30. From auto.

Annapolis Rd., 6300 block, March 22. From auto.

Baltimore Ave., 8100 block, March 31. From auto.

Baltimore Ave., 8300 block, March 31. From auto.

Baltimore Ave., 9000 block, March 31. From auto.

Burketon Rd., 1100 block, March 22. From auto.

Crest View Dr., 4900 block, March 28. From auto.

Cypress Creek Dr., 5600 block, March 27. From auto.

Eastern Ave., 4900 block, March 29. From auto.

Eastern Ave., 5800 block, March 28. From auto.

Garrison Rd., 7400 block, March 25. From auto.

Kreeger Dr., 7900 block, March 26. From auto.

New Hampshire Ave., 6800 block, March 22. From auto.

Oglethorpe St., 2000 block, March 28. From auto.

Queens Chapel Rd., 2400 block, March 29. From auto.

Ray Rd., 1400 block, March 27. From auto.

Rittenhouse St., 800 block, March 31. From auto.

Rittenhouse St., 2000 block, March 28. From auto.

Russell Ave., 4900 block, March 27. From auto.

University Blvd., 2500 block, March 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

14th Ave., 8200 block, March 23. Stolen vehicle.

18th Ave., 7900 block, March 28. Stolen vehicle.

52nd Ave., 2800 block, March 27. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 9600 block, March 23. Stolen vehicle.

Cox Ave., 800 block, March 25. Stolen vehicle.

Dickinson Ave., 7400 block, March 29. Stolen vehicle.

Metzerott Rd., 1800 block, March 31. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 6700 block, March 25. Stolen vehicle.

Ray Rd., 800 block, March 31. Stolen vehicle.

University Blvd., 2000 block, March 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

10th Pl., 5800 block, March 22.

Cypress Creek Dr., 5600 block, March 23.

Cypress Creek Dr., 5600 block, March 26.

Kennedy St., 5600 block, March 29.

New Hampshire Ave., 6800 block, March 22.

Toledo Terr., 3400 block, March 22.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Annapolis Rd., 9300 block, March 30.

Campus Way N., 1300 block, March 27.

Good Luck Rd., 9800 block, March 22.

Greenbelt Rd., 10600 block, March 23.

Herrington Dr., Unit block, March 29.

Martin Luther King Junior Hwy., 10400 block, March 31.

Philadelphia Ct., 9700 block, March 28.

Whitfield Chapel Rd., 4900 block, March 31.

ROBBERIES

Castleton Way, 10700 block, March 28. Residential.

Kylie Pl., 100 block, March 29.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9400 block, March 30.

Campus Way S., 10500 block, March 31.

Central Park Dr., 9700 block, March 27.

Chrysler Dr., 15400 block, March 26.

Citrus Lane, 2800 block, March 29.

Greenbelt Rd., 10500 block, March 30.

Greenbelt Rd., 10600 block, March 23.

Harry S. Truman Dr., 500 block, March 28.

Largo Center Dr., 800 block, March 30.

Largo Dr. W., 9400 block, March 27.

Largo Rd., 500 block, March 25.

River Valley Way, 4800 block, March 24.

BREAK-INS

Campus Way, 10100 block, March 30. Residential.

Canyonview Dr., 4200 block, March 24. Residential.

Franklin Ave., 9400 block, March 31. Residential.

Hall Rd., 15500 block, March 26. Residential.

Thames Ct., 4300 block, March 22. Residential.

Wesbourne Dr., 9600 block, March 23. Residential.

THEFTS

Chrysler Dr., 15400 block, March 30. From auto.

Darcy Rd., 8900 block, March 25. From auto.

Flemming Rd., 9100 block, March 22. From auto.

Franklin Ave., 9600 block, March 26. From auto.

Hammermill Field Dr., 13800 block, March 25. From auto.

Harry S. Truman Dr., Unit block, March 30. From auto.

Hobart St., 9200 block, March 26. From auto.

Hobart St., 9300 block, March 26. From auto.

Lake Arbor Way, 11400 block, March 24. From auto.

Lincoln Ave., 5500 block, March 25. From auto.

Mary Digges Pl., 11000 block, March 30. From auto.

Nightingale Dr., 8500 block, March 27. From auto.

Senate Dr., 10100 block, March 29. From auto.

Stockport Ct., 1200 block, March 23. From auto.

Taylor St., 9000 block, March 22. From auto.

Town Center Cir., 8900 block, March 24. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Ardwick Ardmore Rd., 9100 block, March 26. Stolen vehicle.

Canyonview Dr., 4300 block, March 29. Stolen vehicle.

Doctor Beans Legacy Cir., 4500 block, March 25. Stolen vehicle.

Good Luck Rd., 9900 block, March 27. Stolen vehicle.

Greenbelt Rd., 8500 block, March 28. Stolen vehicle.

Greenbelt Rd., 8500 block, March 28. Stolen vehicle.

Greenbelt Rd., 8500 block, March 30. Stolen vehicle.

Reiker Dr., 9600 block, March 27. Stolen vehicle.

Sansbury Rd., 1700 block, March 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Burleigh St., 13100 block, March 25.

Cipriano Woods Ct., 7000 block, March 31.

Hobart St., 9300 block, March 26.

Kinsey Terr., 6300 block, March 24.

Lake Arbor Way, 11400 block, March 24.

Mount Lubentia Way, 10700 block, March 30.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

75th Ave., 3100 block, March 28.

Bromley Ave., 4600 block, March 25.

Brooks Dr., 1900 block, March 25. Shooting reported.

Donnell Dr., 3300 block, March 24.

Landover Rd., 7700 block, March 27.

Marlboro Pike, 5500 block, March 21.

Martin Luther King Junior Hwy., 7100 block, March 27.

Mentor Ave., 1000 block, March 29. Weapon reported.

ROBBERIES

75th Ave., 3100 block, March 28.

Balboa Ave., 800 block, March 26. Vehicle.

Bender Rd., 7700 block, March 24.

Cross St., 7100 block, March 29.

Donnell Dr., 3700 block, March 27.

Hil Mar Dr., 6500 block, March 21.

Larchmont Ave., 1200 block, March 25.

Marlboro Pike, 5900 block, March 22. Vehicle.

Marlboro Pike, 6400 block, March 24. Commercial.

Regency Park Ct., 5600 block, March 24.

Regency Park Ct., 5600 block, March 27.

Silver Hill Rd., 4700 block, March 29.

Silver Leaf Lane, 6100 block, March 28.

Southern Ave., 4100 block, March 26.

Virginia Ave., 2300 block, March 24.

THEFTS/BREAK-INS

Alaking Ct., 9100 block, March 22.

Ardwick Ardmore Rd., 8400 block, March 31.

Arnold Rd., 4400 block, March 25.

Boones Lane, 2900 block, March 22.

Central Ave., 8600 block, March 30.

Deanwood Dr., 4700 block, March 22.

Donnell Dr., 3400 block, March 26.

Donnell Dr., 3400 block, March 26.

Hampton Park Blvd., 1100 block, March 23.

Hampton Park Blvd., 1400 block, March 30.

Marlboro Pike, 4800 block, March 31.

Ritchie Station Ct., 1700 block, March 22.

Silver Hill Rd., 5800 block, March 22.

Village Green Dr., 1800 block, March 24.

Walters Lane, 3300 block, March 26.

BREAK-INS

Goldleaf Ave., 400 block, March 28. Residential.

Omaha St., 4600 block, March 24. Residential.

Rochell Ave., 1900 block, March 24.

THEFTS

75th Ave., 3100 block, March 24. From auto.

Birchleaf Ave., 500 block, March 23. From auto.

Boones Hill Rd., 1200 block, March 23. From auto.

Darcy Rd., 8700 block, March 27. From auto.

Diamond Ct., 6900 block, March 27. From auto.

Edgeworth Dr., 8600 block, March 22. From auto.

Lorring Dr., 2700 block, March 27. From auto.

Marlboro Pike, 4800 block, March 28. From auto.

North Englewood Dr., 5100 block, March 30. From auto.

North Englewood Dr., 5300 block, March 26. From auto.

Parkland Ct., 6000 block, March 23. From auto.

Pistachio Lane, 4700 block, March 22. From auto.

Ronald Rd., 6600 block, March 29. From auto.

Shell St., 4200 block, March 30. From auto.

Silver Hill Rd., 5500 block, March 29. From auto.

Stewart Rd., 3600 block, March 28. From auto.

Stretford Way, 600 block, March 28. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, March 30. From auto.

Suitland Rd., 5000 block, March 27. From auto.

Vine St., 4000 block, March 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brooks Dr., 1900 block, March 24. Stolen vehicle.

Capital View Terr., 1400 block, March 31. Stolen vehicle.

Daimler Dr., 100 block, March 24. Stolen vehicle.

East Ridge Dr., 7200 block, March 24. Stolen vehicle.

Edgeworth Dr., 9200 block, March 25. Stolen vehicle.

Landover Rd., 7200 block, March 25. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 4800 block, March 29. Stolen vehicle.

Omaha St., 4600 block, March 23. Stolen vehicle.

Parkland Ct., 6000 block, March 23. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 5500 block, March 26. Stolen vehicle.

Ruston Ave., 1700 block, March 24. Stolen vehicle.

Walters Lane, 3300 block, March 30. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brooks Dr., 1900 block, March 31.

Dateleaf Ave., 500 block, March 31.

Ewing Ave., 2300 block, March 31.

Plaza Cir., 5300 block, March 31.

Suitland Rd., 4200 block, March 23.

Surrey Square Lane, 6000 block, March 31.

Warfield Dr., 400 block, March 25.

Waterford Dr., 1200 block, March 29.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Branch Ave., 3700 block, March 24. Shooting reported.

Branch Ave., 3800 block, March 26.

Haras Pl., 5200 block, March 22.

Indian Head Hwy., 5100 block, March 31.

Irvington St., 800 block, March 29.

MGM National Ave., 100 block, March 30.

Oxon Hill Rd., 6200 block, March 30. Weapon reported.

Silver Park Ct., 3700 block, March 23.

Waterfront St., 300 block, March 25.

THEFTS/BREAK-INS

Alice Ave., 2100 block, March 25.

Allentown Rd., 6200 block, March 29.

Auth Rd., 5000 block, March 22.

Auth Way, 5000 block, March 22.

Curtis Dr., 3200 block, March 30.

Indian Head Hwy., 5100 block, March 22.

Indian Head Hwy., 5100 block, March 27.

Iverson Pl., 4900 block, March 30.

Kennebec St., 1100 block, March 25.

Livingston Rd., 6200 block, March 28.

MGM National Ave., 100 block, March 26.

Oxon Hill Rd., 6100 block, March 23.

Oxon Hill Rd., 6100 block, March 27.

Oxon Hill Rd., 6800 block, March 23.

Saint Barnabas Rd., 4300 block, March 29.

Silver Hill Rd., 4100 block, March 27.

Southern Ave., 900 block, March 31.

Waterfront St., 200 block, March 25.

BREAK-INS

Cedar Ridge Dr., 300 block, March 24. Residential.

Corning Ave., 2500 block, March 29. Residential.

Dalton St., 4800 block, March 25. Commercial.

Midtown Sq., 4300 block, March 25. Residential.

Wilson Bridge Dr., 500 block, March 23. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 4000 block, March 29. From auto.

27th Ave., 3500 block, March 25. From auto.

28th Pkwy., 3600 block, March 23. From auto.

Allentown Rd., 4500 block, March 26. From auto.

Allentown Rd., 4700 block, March 25. From auto.

Allentown Rd., 4700 block, March 27. From auto.

Allentown Rd., 4700 block, March 30. From auto.

Allentown Rd., 4900 block, March 31. From auto.

Allentown Rd., 6000 block, March 29. From auto.

Barnaby Lane, 5000 block, March 30. From auto.

Bristol Pl., 2300 block, March 26. From auto.

Carey Branch Dr., 8000 block, March 24. From auto.

Cremen Rd., 4600 block, March 22. From auto.

Dower House Rd. W., 9000 block, March 28. From auto.

Fort Foote Rd., 9500 block, March 24. From auto.

Janice Lane, 5700 block, March 30. From auto.

Jaywick Ave., 7200 block, March 26. From auto.

Lindesfarn Terr., 2800 block, March 25. From auto.

Livingston Rd., 6100 block, March 29. From auto.

Lyons St., 4000 block, March 30. From auto.

Mercedes Blvd., 5000 block, March 29. From auto.

Oxon Hill Rd., 6400 block, March 23. From auto.

Palmer Rd., 1200 block, March 27. From auto.

Rena Rd., 4500 block, March 28. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, March 31. From auto.

Silver Hill Rd., 4200 block, March 29. From auto.

Southern Ave., 1400 block, March 31. From auto.

West Village Ave., 4300 block, March 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

26th Ave., 3800 block, March 24. Stolen vehicle.

Akron St., 4500 block, March 25. Stolen vehicle.

Alice Ave., 2100 block, March 23. Stolen vehicle.

Alice Ave., 2100 block, March 28. Stolen vehicle.

Allentown Rd., 7000 block, March 22. Stolen vehicle.

Beech Rd., 4400 block, March 25. Stolen vehicle.

Colebrooke Dr., 2900 block, March 23. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3200 block, March 22. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3300 block, March 24. Stolen vehicle.

Ferndale Pl., 300 block, March 24. Stolen vehicle.

Livingston Terr., 5400 block, March 24. Stolen vehicle.

Maury Ave., 800 block, March 31. Stolen vehicle.

Maxwell Dr., 6300 block, March 31. Stolen vehicle.

Pohanka Pl., 3500 block, March 22. Stolen vehicle.

Round Table Dr., 500 block, March 27. Stolen vehicle.

Wheeler Rd., 4400 block, March 27. Stolen vehicle.

VANDALISM

Alice Ave., 2200 block, March 31.

Lyons St., 4000 block, March 30.

Marcy Ave., 800 block, March 30.

Rena Rd., 4400 block, March 30.

Rena Rd., 4500 block, March 30.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, March 31.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, March 30.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Cimarron Lane, 4300 block, March 23. Weapon reported.

Hardesty Dr., 9100 block, March 29.

Old Branch Ave., 6400 block, March 28.

Old Branch Ave., 6400 block, March 30.

Old Branch Ave., 7600 block, March 28. Weapon reported.

ROBBERIES

Branch Ave., 8800 block, March 27. Commercial.

Temple Hill Rd., 7100 block, March 24. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8700 block, March 22.

Branch Ave., 8800 block, March 28.

Denton Dr., 7800 block, March 28.

Groveton Dr., 6700 block, March 26.

Old Brandywine Rd., 13700 block, March 25.

Paul Dunbar Ave., 22900 block, March 22.

Piscataway Rd., 9800 block, March 27.

Woodyard Rd., 8900 block, March 22.

Woodyard Rd., 8900 block, March 22.

BREAK-INS

Allentown Rd., 7100 block, March 22. Residential.

Pats Lane, 7900 block, March 25. Residential.

THEFTS

Brandywine Rd., 9400 block, March 27. From auto.

Checkerberry Way, 7300 block, March 27. From auto.

Crain Hwy. SE, 16400 block, March 26. From auto.

Twisted Stalk Ct., 10200 block, March 22. From auto.

Varus Pl., 9800 block, March 27. From auto.

Woodyard Farm Rd., 7600 block, March 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Flowering Tree Ct., 5900 block, March 31. Stolen vehicle.

Lusbys Lane, 12000 block, March 22. Stolen vehicle.

Woodyard Rd., 9000 block, March 22. Stolen vehicle.

VANDALISM

Butlers Branch Rd., 11700 block, March 30.

Croom Rd., 13100 block, March 27.

Darlene Dr., 5900 block, March 31.

Fordsville Ct., 9300 block, March 25.

Heatherwick Ct., 12800 block, March 24.

Loch Raven Rd., 6900 block, March 28.

Old Alexandria Ferry Rd., 7400 block, March 29.

Parkview Lane, 6200 block, March 26.

Peaceful St., 6600 block, March 25.

Peaceful St., 6600 block, March 31.

Rotunda Ct., 7300 block, March 23.

Woodstock Dr., 12500 block, March 31.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10900 block, March 22.

Baltimore Ave., 10900 block, March 24.

Baltimore Ave., 11100 block, March 30.

Baltimore Ave., 14200 block, March 22.

Manheim Ave., 5000 block, March 29.

BREAK-INS

Baltimore Ave., 14400 block, March 28. Commercial.

Evans Trail, 11200 block, March 26. Residential.

Powder Mill Rd., 3600 block, March 29.

THEFTS

44th Ave., 10400 block, March 24. From auto.

Avebury Dr., 13500 block, March 31. From auto.

Baltimore Ave., 10500 block, March 24. From auto.

Baltimore Ave., 10900 block, March 22. From auto.

Beltsville Rd., 3200 block, March 23. From auto.

Caverly Pl., 5100 block, March 30. From auto.

Cherry Hill Ct., 3500 block, March 25. From auto.

Farm Pond Rd., 9900 block, March 29. From auto.

Imperial Dr., 8400 block, March 31. From auto.

Odell Rd., 4800 block, March 31. From auto.

Parkgate Dr., 14500 block, March 27. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brickyard Blvd., 12800 block, March 29. Stolen vehicle.

Cherry Hill Rd., 11400 block, March 27. Stolen vehicle.

Sellman Rd., 4300 block, March 24. Stolen vehicle.

Windham Rd., 6100 block, March 27. Stolen vehicle.

VANDALISM

Dulwick Ct., 8700 block, March 31.

South Laurel Dr., 11600 block, March 27.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Park Lane, 13200 block, March 24.

ROBBERY

Livingston Rd., 15700 block, March 30. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Baron Ct., 300 block, March 31.

Cadillac Dr., 16100 block, March 25.

East Swan Creek Rd., 900 block, March 27.

Indian Head Hwy., 14300 block, March 28.

Mariner Dr., 10900 block, March 25.

Rhame Dr., 13000 block, March 23.

THEFTS

Berwick Cir., 12800 block, March 25. From auto.

Inverness Lane, 100 block, March 25. From auto.

Livingston Rd., 11700 block, March 27. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Becker Rd., 14500 block, March 29. Stolen vehicle.

Horizon Ct., 12200 block, March 22. Stolen vehicle.

VANDALISM

Livingston Rd., 14400 block, March 27.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Hanover Pkwy., 7600 block, March 26.

Ivy Lane, 6300 block, March 23.

ROBBERY

Cherrywood Lane, 5500 block, March 21. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Dr., 6300 block, March 22.

Cherrywood Lane, 5500 block, March 25.

Greenbelt Rd., 6000 block, March 21.

Mandan Rd., 7500 block, March 24.

Mandan Rd., 7800 block, March 24.

Mandan Rd., 8000 block, March 21.

Springhill Ct., 6200 block, March 22.

Springhill Lane, 9100 block, March 23.

VEHICLE THEFTS

Edmonston Rd., 9100 block, March 24.

Edmonston Rd., 9200 block, March 24.

Edmonston Rd., 9200 block, March 25.

Westway, 100 block, March 22.

VANDALISM

Breezewood Dr., 6000 block, March 22. Malicious destruction.

Breezewood Dr., 6100 block, March 21. Malicious destruction.

Breezewood Dr., 6200 block, March 25. Malicious destruction.

Cherrywood Terr. and Springhill Dr., March 23. Malicious destruction.

Mandan Rd., 7800 block, March 24. Malicious destruction.

Mandan Rd. and Mandan Terr., March 24. Malicious destruction.

Springhill Dr., 6200 block, March 24. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

America Blvd., 6500 block, March 23. Victim assaulted by offender.

Belcrest Center Dr., 2900 block, March 18. Suspect assaulted a woman by grabbing her by the neck.

East-West Hwy., 3500 block, March 19. A man assaulted a 6-year-old on a sidewalk because he didn't move out of his way.

East-West Hwy., 3500 block, March 22. Suspect pushed the victim.

Kirkwood Pl., 2600 block, March 20.

THEFTS/BREAK-INS

America Blvd., 6500 block, March 18.

Belcrest Center Dr., 2900 block, March 21. Unknown suspect.

East-West Hwy., 3500 block, March 13. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, March 18. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, March 22. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, March 23. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, March 24. Shoplifting.

Hamilton St., 3000 block, March 20. Trespassing.

Nicholson St., 2700 block, March 19. Males apprehended for multiple crimes.

THEFTS

America Blvd., 6500 block, March 22. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, March 23. From auto.

Toledo Rd., 3300 block, March 20. From auto.

Toledo Terr., 3300 block, March 18. From auto.

VEHICLE THEFTS

America Blvd., 6500 block, March 22. Stolen vehicle.

Rhode Island Ave., 5000 block, March 22. Stolen vehicle.

VANDALISM

Ager Rd., 5600 block, March 18.

Rhode Island Ave., 4600 block, March 22.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERY

Cherry Lane, 7700 block, March 12. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Blvd., 7900 block, March 25. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 15100 block, March 19.

Cambridge Cir., 14500 block, March 25. Theft from motor vehicle.

Cherry Lane, 8300 block, March 19. Theft from motor vehicle.

Chestnut Ct., 14000 block, March 22. Theft from motor vehicle.

Dorset Rd., 15700 block, March 25.

Fort Meade Rd., 9600 block, March 19.

Londonderry Ct., 8100 block, March 23.

Mill Creek Ct., 7200 block, March 22.

Millbrook Lane, 15700 block, March 27.

Montrose Ave., 700 block, March 20. Theft from motor vehicle.

Riverview Ct., 100 block, March 22.

Vista Dr., 14000 block, March 22. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Contee Rd., 7800 block, March 21. Motor vehicle theft reported.

Montrose Ave., 300 block, March 23. Motor vehicle theft reported.