Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Baltimore Ave., 7300 block, April 1.

Erie St., 2000 block, April 1.

Hospital Dr., 3000 block, April 1. Weapon reported.

THEFTS/BREAK-INS

Beechwood Rd., 2100 block, April 2.

Cherry Hill Rd., 4700 block, April 3.

Edmonston Rd., 5000 block, April 1.

Kenilworth Ave., 3000 block, April 3.

Saint Andrews Pl., 9100 block, April 4.

University Blvd., 2300 block, April 3.

BREAK-IN

University Blvd., 2200 block, April 1. Commercial.

THEFTS

50th Pl., 8700 block, April 4. From auto.

76th Ct., 5400 block, April 1. From auto.

Amherst Rd., 1900 block, April 2. From auto.

Jefferson St., 1300 block, April 4. From auto.

Mistletoe Pl., 2400 block, April 2. From auto.

Newton St., 5300 block, April 3. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

48th Ave., 8400 block, April 3. Stolen vehicle.

57th Ave., 5200 block, April 1. Stolen vehicle.

67th Ct., 6200 block, April 2. Stolen vehicle.

Riverdale Rd., 6800 block, April 2. Stolen vehicle.

VANDALISM

65th Ave., 3600 block, April 2.

Baltimore Ave., 8100 block, April 4.

Finns Lane, 7500 block, April 3.

Knox Rd., 4500 block, April 4.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Harry S. Truman Dr., 200 block, April 4.

Maries Retreat Dr., 5200 block, April 1.

ROBBERY

Greenbelt Rd., 8600 block, April 3.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Dr., 4800 block, April 2.

Campus Way S., 10500 block, April 2.

Campus Way S., 10600 block, April 4.

Churchville Dr., 13800 block, April 3.

Harry S. Truman Dr., 200 block, April 4.

Joyceton Terr., 100 block, April 3.

Pentland Hills Dr., 3700 block, April 1.

Presidential Golf Dr., 3000 block, April 3.

BREAK-INS

Central Ave., 12100 block, April 1. Commercial.

Haddon Dr., 5600 block, April 1.

Weshire Dr., 9600 block, April 2. Residential.

Wetherbourne Ct., 1900 block, April 1. Residential.

THEFTS

Lottsford Ct., 9600 block, April 4. From auto.

Myrtle Ave., 9300 block, April 4. From auto.

Nightingale Terr., 7000 block, April 4. From auto.

Shadystone Terr., 11800 block, April 4. From auto.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, April 4. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Hilton Hill Terr., 9000 block, April 3. Stolen vehicle.

Martin Luther King Junior Hwy., 10100 block, April 3. Stolen vehicle.

Penn Randall Pl., 7900 block, April 1. Stolen vehicle.

VANDALISM

Campus Way, 10000 block, April 2.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Countrywood Ct., 1700 block, April 1.

Marlboro Pike, 4800 block, April 1. Weapon reported.

Oxman Rd., 7700 block, April 3. Shooting reported.

THEFTS/BREAK-INS

Alaking Ct., 9100 block, April 3.

Darcy Rd., 8400 block, April 4.

Donnell Dr., 3400 block, April 1.

Hampton Park Blvd., 100 block, April 3.

Hampton Park Blvd., 1400 block, April 2.

Landover Rd., 7300 block, April 2.

Marlboro Pike, 4700 block, April 1.

Marlboro Pike, 5200 block, April 4.

Silver Hill Rd., 5800 block, April 2.

BREAK-INS

Fieldstone Way, 8500 block, April 4. Residential.

Marlboro Pike, 5400 block, April 1. Commercial.

THEFTS

Ashdale Rd., 7800 block, April 1. From auto.

Brightseat Rd., 1000 block, April 4. From auto.

Brightseat Rd., 1600 block, April 4. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, April 2. From auto.

Marlboro Pike, 6900 block, April 2. From auto.

Migliori Ct., 7000 block, April 4. From auto.

Southern Ave., 4100 block, April 4. From auto.

Suit Rd., 4100 block, April 4. From auto.

Warfield Dr., 400 block, April 1. From auto.

Westhampton Ave., 100 block, April 1. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Arcadia Ave., 1700 block, April 2. Stolen vehicle.

Donnell Dr., 3100 block, April 3. Stolen vehicle.

East Kilmer St., 7200 block, April 4. Stolen vehicle.

Hawthorne St., 6500 block, April 3. Stolen vehicle.

Southern Ave., 4100 block, April 2. Stolen vehicle.

Suit Rd., 4100 block, April 2. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 3900 block, April 1. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 5700 block, April 2. Stolen vehicle.

VANDALISM

Opus Ave., 1500 block, April 3.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Haven Ave., 6800 block, April 2.

Washington Overlook Dr., 2100 block, April 3.

ROBBERIES

Allentown Rd., 5100 block, April 4. Commercial.

Southview Dr., 1200 block, April 3.

THEFTS/BREAK-INS

26th Ave., 3500 block, April 4.

Auth Rd., 5200 block, April 2.

Deep Gorge Ct., 1500 block, April 1.

Iverson St., 2600 block, April 3.

Kennebec St., 1100 block, April 3.

Temple Hill Rd., 5500 block, April 3.

Waterfront St., 200 block, April 3.

Willow Wood Dr., 8400 block, April 3.

BREAK-INS

28th Ave., 4000 block, April 1. Residential.

Brinkley Rd., 5100 block, April 4.

Leyte Dr., 6900 block, April 3.

Old Branch Ave., 6000 block, April 4.

Rusland Ct., 8800 block, April 4. Residential.

Wilson Bridge Dr., 500 block, April 4. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, April 1. From auto.

Branch Ave., 3000 block, April 4. From auto.

Harpers Dr., 7400 block, April 4. From auto.

Saint Moritz Dr., 5900 block, April 2. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 5700 block, April 1. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3000 block, April 2. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3300 block, April 4. Stolen vehicle.

Palmer Rd., 1100 block, April 2. Stolen vehicle.

Wheeler Rd., 4400 block, April 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Saint Clair Dr., 3000 block, April 4.

South Anvil Lane, 2000 block, April 2.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8800 block, April 1.

Coventry Way, 6300 block, April 1.

Crain Hwy. SW, 15900 block, April 4.

Locris Dr., 7500 block, April 4.

THEFTS

Old Alexandria Ferry Rd., 6700 block, April 4. From auto.

Ridgewood Dr., 9000 block, April 1. From auto.

Woodyard Rd., 8900 block, April 2. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brandywine Heights Rd., 14100 block, April 2. Stolen vehicle.

Crain Hwy. SE, 14300 block, April 3. Stolen vehicle.

Croom Rd., 8000 block, April 1. Stolen vehicle.

Delano Rd., 7800 block, April 4. Stolen vehicle.

Evelyn Lane, 8500 block, April 3. Stolen vehicle.

Knoll Ct., 10800 block, April 2. Stolen vehicle.

Stuart Lane, 8900 block, April 2. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brandywine Rd., 14100 block, April 4.

Dower House Rd., 6900 block, April 4.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

THEFTS/BREAK-INS

Brickyard Blvd., 12400 block, April 2.

Gracefield Rd., 3100 block, April 4.

Wicomico Ave., 4300 block, April 1.

THEFTS

Bauer Lane, 15400 block, April 3. From auto.

Bornedale Dr., 10800 block, April 4. From auto.

Cherry Hill Rd., 11200 block, April 1. From auto.

Conway Rd., 12300 block, April 2. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Roby Ave., 11700 block, April 3. Stolen vehicle.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Carlee Ct., 15800 block, April 1.

Chalfont Ave., 12900 block, April 4.

Fort Washington Rd., 11300 block, April 3.

THEFTS

Bricker Dr., 500 block, April 3. From auto.

Crain Hwy. SW, 16000 block, April 2. From auto.

La Grange Ct., 12600 block, April 1. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Hardy Tavern Dr., 14200 block, April 4. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Hanover Pkwy., 7800 block, March 31.

ROBBERY

Edmonston Rd., 9300 block, March 28. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Greenbelt Rd., 6000 block, March 30.

Greenbelt Rd., 6100 block, March 28. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, March 30.

Greenbelt Rd., 7400 block, March 30.

Greenbelt Rd., 7400 block, April 2.

Greenbelt Rd., 7500 block, March 28.

Greenbelt Rd., 7500 block, April 1.

Ivy Lane, 6300 block, April 2.

Mandan Rd., 7800 block, April 2.

Ridge Rd., Unit block, April 1.

Ridge Rd., Unit block, April 1.

Ridge Rd., Unit block, April 1.

Springhill Ct., 6200 block, March 29.

Springhill Ct., 6200 block, April 1.

Springhill Dr., 6200 block, March 28.

Springhill Dr., 6200 block, April 1.

Springhill Lane, 9100 block, March 28.

Springhill Terr., 6100 block, March 28.

Springhill Terr., 6100 block, April 1.

VEHICLE THEFTS

Breezewood Terr., 9000 block, April 3.

Edmonston Rd., 9200 block, April 1.

Edmonston Rd., 9300 block, March 28.

Ridge Rd., Unit block, April 1.

Ridge Rd., Unit block, April 1.

VANDALISM

Breezewood Dr., 6100 block, March 29. Malicious destruction.

Cherrywood Lane, 6100 block, March 29. Malicious destruction.

Mandan Rd., 7800 block, March 30. Malicious destruction.

Springhill Lane, 9100 block, March 27. Malicious destruction.

DEATH INVESTIGATION

Sunrise Ct., 7300 block, March 30. Death investigation.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULT

Adelphi Rd., 7000 block, March 22. Juvenile female threw chemical into victim’s eyes.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 6000 block, March 30. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, March 24. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, March 24. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, March 26. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, March 28. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, March 29. Two unknown subjects entered JC Penney overnight.

East-West Hwy., 3500 block, March 30. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, March 30. Shoplifting.

Hamilton St., 3000 block, March 27. Trespassing.

THEFTS

Baltimore Ave., 5500 block, March 30. From auto.

Herald St., 6200 block, March 25. From auto.

Lancer Pl., 3100 block, March 29. From auto.

VEHICLE THEFT

Nicholson St., 3900 block, March 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

Adelphi Rd., 7300 block, March 30. Property damage.

Baltimore Ave., 5100 block, March 30. Property damage.

Belcrest Rd Garage B, 6500 block, March 26. Property damage.

Jamestown Rd., 5700 block, March 29.

Oliver St., 4100 block, March 22.

38th Ave., 5400 block, March 16.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Pl., 14800 block, March 28. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 15100 block, March 28.

Crows Nest Ct., 7900 block, March 22. Theft from motor vehicle.

Fifth St., 800 block, March 31. Theft from motor vehicle.

Marton St., 1200 block, March 31.

Montrose Ave., 300 block, March 30.

Second St., 100 block, March 29. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT

Jib St., 14200 block, March 29. Motor vehicle theft reported.