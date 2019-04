Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

HOMICIDE

59th Ave., 5300 block, April 10.

ASSAULTS

Edmonston Rd., 4900 block, April 4. Weapon reported.

Kanawha St., 1400 block, April 6.

Kanawha St., 1400 block, April 10.

Richley Ct., 4100 block, April 10.

University Blvd., 1000 block, April 5. Weapon reported.

ROBBERIES

14th Ave., 8300 block, April 8.

15th Ave., 8100 block, April 7.

23rd Ave., 7600 block, April 10.

Annapolis Rd., 7700 block, April 5. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 7200 block, April 5.

Buck Lodge Rd., 2600 block, April 10.

Edmonston Rd., 5000 block, April 6.

Greenwich Wood Dr., 1800 block, April 8.

Mount Pisgah Lane, 1800 block, April 8.

Rhode Island Ave., 7500 block, April 10.

Riggs Rd., 6500 block, April 9.

Sheridan St., 600 block, April 9.

University Blvd., 2300 block, April 8.

Webster St., 6800 block, April 9.

BREAK-INS

Kanawha St., 1400 block, April 7. Residential.

Lewisdale Dr., 2300 block, April 6. Residential.

New Hampshire Ave., 6800 block, April 11. Commercial.

THEFTS

15th Pl., 5400 block, April 9. From auto.

56th St., 3500 block, April 9. From auto.

64th Ave., 3800 block, April 6. From auto.

Avalon Pl., 1700 block, April 6. From auto.

Baltimore Ave., 10100 block, April 8. From auto.

Cherry Hill Rd., 4700 block, April 10. From auto.

La Salle Rd., 4900 block, April 9. From auto.

Osage St., 4900 block, April 8. From auto.

Quincy St., 5600 block, April 7. From auto.

Quincy St., 5600 block, April 7. From auto.

Riggs Rd., 8900 block, April 11. From auto.

University Blvd., 2300 block, April 6. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Belcrest Rd., 6700 block, April 7. Stolen vehicle.

Cool Spring Rd., 2500 block, April 5. Stolen vehicle.

University Blvd., 2300 block, April 8. Stolen vehicle.

Warner Ave., 4000 block, April 11. Stolen vehicle.

Westchester Park Dr., 6200 block, April 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

14th Ave., 8100 block, April 6.

16th Ave., 5400 block, April 6.

62nd Ave., 5500 block, April 9.

Annapolis Rd., 7700 block, April 6.

Jackson St., 5000 block, April 10.

Queens Chapel Rd., 2400 block, April 6.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

HOMICIDE

Good Luck Rd., 8100 block, April 10.

ASSAULT

Sebago Ct., 10900 block, April 7.

ROBBERY

Greenbelt Rd., 8800 block, April 4. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Cedar Crest Way, 9800 block, April 11.

Central Ave., 12100 block, April 11.

Colvin Ct., 3600 block, April 11.

Crain Hwy., 4100 block, April 8.

Lanham Severn Rd., 9400 block, April 9.

Layton St., 11000 block, April 11.

Martin Luther King Junior Hwy., 10300 block, April 10.

Martin Luther King Junior Hwy., 10400 block, April 8.

Saint Josephs Dr., 2900 block, April 9.

Watkins Park Dr., Unit block, April 10.

BREAK-INS

Largo Rd., 1000 block, April 5. Residential.

Saint Josephs Dr., 3000 block, April 9.

THEFTS

Glenn Dale Rd., 4200 block, April 10. From auto.

Good Luck Rd., 8100 block, April 9. From auto.

Greenbelt Rd., 10200 block, April 5. From auto.

Harry S. Truman Dr., 200 block, April 10. From auto.

Lottsford Vista Rd., 4300 block, April 8. From auto.

Mary Carroll Ct., 10600 block, April 7. From auto.

Oxbridge Way, 9600 block, April 11. From auto.

Penn Western Ct., 7800 block, April 8. From auto.

Watkins Park Dr., Unit block, April 10. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Cable Hollow Way, Unit block, April 5. Stolen vehicle.

Campus Way, 10400 block, April 5. Stolen vehicle.

Martin Luther King Junior Hwy., 9800 block, April 8. Stolen vehicle.

Vista Grande Dr., 10600 block, April 9. Stolen vehicle.

VANDALISM

Fox Chase Ct., 100 block, April 8.

Hickory Hill Ave., 9000 block, April 11.

Ladova Way, 3100 block, April 11.

Shoppers Way, 800 block, April 7.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

HOMICIDE

Ryan Dr., 3200 block, April 10.

ASSAULTS

Boones Lane, 2400 block, April 5. Shooting reported.

Cranmer Way, 5100 block, April 9.

Walters Lane, 3200 block, April 9.

ROBBERIES

Kenmoor Dr., 2500 block, April 7.

Pearl Dr., 3400 block, April 7.

Silver Hill Ct., 5000 block, April 8.

Silver Hill Rd., 5700 block, April 6.

Walters Lane, 3200 block, April 10.

THEFTS/BREAK-INS

Applewood St., 900 block, April 8.

Brooks Dr., 2100 block, April 7.

Dianna Rd., 3700 block, April 11.

Donnell Dr., 3100 block, April 6.

Donnell Dr., 3300 block, April 8.

Hampton Park Blvd., 1000 block, April 11.

Landover Rd., 7600 block, April 10.

Marlboro Pike, 4800 block, April 5.

Marlboro Pike, 5200 block, April 10.

Ritchie Station Ct., 1700 block, April 6.

Ritchie Station Ct., 1800 block, April 9.

Silver Hill Rd., 5600 block, April 6.

Stretford Way, 700 block, April 5.

Suitland Rd., 4400 block, April 8.

Walker Mill Rd., 6300 block, April 9.

Walker Mill Rd., 6300 block, April 10.

Whitney Pl., 2700 block, April 5.

BREAK-INS

Maryland Park Dr., 200 block, April 8. Commercial.

Tangier Pl., 4800 block, April 6. Residential.

Tayside Way, 400 block, April 5. Residential.

THEFTS

East Ridge Dr., 7100 block, April 10. From auto.

Flagstaff St., 7200 block, April 10. From auto.

Hampton Park Blvd., 100 block, April 5. From auto.

Hampton Park Blvd., 100 block, April 8. From auto.

Lorring Dr., 2700 block, April 11. From auto.

Muncy Rd., 7700 block, April 10. From auto.

Pinevale Ave., 3300 block, April 11. From auto.

Ritchie Rd., 1900 block, April 7. From auto.

Ritchie Rd., 2900 block, April 5. From auto.

Ronald Rd., 6600 block, April 6. From auto.

Ronald Rd., 6600 block, April 7. From auto.

Stanford Ct., 1900 block, April 7. From auto.

Suitland Rd., 5000 block, April 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brightseat Rd., 800 block, April 11. Stolen vehicle.

Darcy Rd., 8700 block, April 7. Stolen vehicle.

Darel Dr., 2500 block, April 5. Stolen vehicle.

Hil Mar Dr., 5100 block, April 11. Stolen vehicle.

Muncy Rd., 7600 block, April 9. Stolen vehicle.

Prince Ranier Pl., 3200 block, April 11. Stolen vehicle.

Shamrock Ave., 1600 block, April 8. Stolen vehicle.

Southland Dr., 6400 block, April 7. Stolen vehicle.

Vermont Ave., 2300 block, April 9. Stolen vehicle.

Walker Mill Rd., 6800 block, April 5. Stolen vehicle.

Warfield Dr., 400 block, April 5. Stolen vehicle.

VANDALISM

Addison Rd. S., 100 block, April 8.

Brooks Dr., 2000 block, April 6.

Parkland Ct., 6000 block, April 8.

Penn Belt Pl., 3900 block, April 9.

Silver Hill Rd., 4600 block, April 8.

Swan Terr., 7600 block, April 11.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Indian Head Hwy., 5200 block, April 11.

Larwin Dr., 6300 block, April 11. Weapon reported.

Maxwell Dr., 6300 block, April 10.

MGM National Ave., 100 block, April 8.

Naylor Rd., 3300 block, April 5.

Southern Ave., 900 block, April 9.

ROBBERIES

Glassmanor Dr., 4900 block, April 7.

Southern Ave., 3100 block, April 9.

Stamp Rd., 4400 block, April 10.

THEFTS/BREAK-INS

23rd Pkwy., 4400 block, April 8.

Allentown Rd., 6300 block, April 11.

Audrey Lane, Unit block, April 5.

Saint Moritz Dr., 5900 block, April 6.

BREAK-INS

28th Ave., 4200 block, April 11. Residential.

Branch Ave., 3900 block, April 5. Commercial.

Culver St., 3200 block, April 11. Residential.

THEFTS

25th Ave., 4100 block, April 9. From auto.

Allentown Rd., 4700 block, April 8. From auto.

Audrey Lane, 700 block, April 10. From auto.

Bock Rd., 6800 block, April 10. From auto.

Brinkley Rd., 3300 block, April 8. From auto.

Carozza Ct., 4000 block, April 5. From auto.

Dimrill Ct., 6200 block, April 8. From auto.

Glassmanor Dr., 4900 block, April 11. From auto.

Glen Rock Ave., 5800 block, April 7. From auto.

Haras Pl., 5200 block, April 9. From auto.

Loughran Rd., 9200 block, April 11. From auto.

Marcy Ave., 1000 block, April 10. From auto.

MGM National Ave., 100 block, April 7. From auto.

Old Soper Rd., 4700 block, April 10. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, April 10. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, April 11. From auto.

Oxon Hill Rd., 6800 block, April 7. From auto.

Southview Dr., 1300 block, April 8. From auto.

Southview Dr., 1500 block, April 6. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, April 10. Stolen vehicle.

Alice Ave., 2100 block, April 5. Stolen vehicle.

Beech Pl., 5000 block, April 9. Stolen vehicle.

Catskill St., 2400 block, April 9. Stolen vehicle.

Glassmanor Dr., 4900 block, April 10. Stolen vehicle.

Iverson St., 2500 block, April 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

Olson St., 2400 block, April 8.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ROBBERY

Woody Terr., 9000 block, April 4. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8700 block, April 6.

Branch Ave., 8700 block, April 10.

Branch Ave., 8800 block, April 6.

Cheltenham Ave., 9200 block, April 5.

Coventry Way, 6400 block, April 10.

Crain Hwy., 15800 block, April 11.

Danner Dr., 6300 block, April 6.

Old Alexandria Ferry Rd., 6400 block, April 6.

Old Branch Ave., 9000 block, April 5.

Rocky Trail Way, 5800 block, April 10.

THEFTS

Coventry Way, 6500 block, April 6. From auto.

Eastwood Ct., 5600 block, April 5. From auto.

Florence Ct., 6300 block, April 10. From auto.

Groveton Dr., 6700 block, April 10. From auto.

Marlboro Pike, 9400 block, April 7. From auto.

Sweeney Dr., 8400 block, April 10. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Northwood Dr., 12100 block, April 8. Stolen vehicle.

Thrush Pl., 12700 block, April 9. Stolen vehicle.

VANDALISM

Allentown Rd., 7100 block, April 6.

Cherry Tree Crossing Rd., 12000 block, April 6.

Craig Lane, 6800 block, April 5.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Gorman Ave., 8100 block, April 11.

Laurel Bowie Rd., 13200 block, April 10.

ROBBERIES

Baltimore Ave., 10600 block, April 10.

Cherry Hill Rd., 11400 block, April 6.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10400 block, April 11.

Bowie Rd., 14800 block, April 7.

Hennessey Dr., 11400 block, April 11.

Lincoln Ave., 5000 block, April 8.

Manheim Ave., 4900 block, April 7.

BREAK-INS

Baltimore Ave., 14100 block, April 5. Commercial.

Baltimore Ave., 14200 block, April 10. Commercial.

Bowie Rd., 14700 block, April 8. Vacant residential.

Cherry Lane, 9100 block, April 5. Residential.

THEFTS

Baltimore Ave., 10600 block, April 5. From auto.

Baltimore Ave., 11800 block, April 10. From auto.

Brickyard Blvd., 12400 block, April 11. From auto.

Laurel Bowie Rd., 12600 block, April 10. From auto.

Maryland Ave., 11200 block, April 9. From auto.

Mistletoe Spring Rd., 13000 block, April 9. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, April 8. From auto.

Tonquil St., 4500 block, April 5. From auto.

Virginia Manor Rd., 6600 block, April 10. From auto.

Whethersfield Pl., 7600 block, April 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Old Baltimore Pike, 11600 block, April 7. Stolen vehicle.

Sunnyside Ave., 5300 block, April 8. Stolen vehicle.

VANDALISM

Baltimore Ave., 11900 block, April 5.

Holly St., 8400 block, April 7.

Knollwood Dr., 10400 block, April 7.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

East Swan Creek Rd., 900 block, April 6.

Floral Park Rd., 6800 block, April 8.

THEFTS

Bisque St., 14700 block, April 8. From auto.

Blackburn St., 15800 block, April 8. From auto.

Gunpowder Dr., 10900 block, April 5. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Amer Dr., 900 block, April 6. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Capitol Dr., 6400 block, April 4.

Springhill Lane, 9100 block, April 7.

ROBBERY

Centerway Rd., 100 block, April 7. Armed robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Capitol Dr., 6500 block, April 4.

Edmonston Rd., 9200 block, April 3.

Greenbelt Rd., 6000 block, April 6.

Greenbelt Rd., 7500 block, April 9.

Hanover Pkwy., 7700 block, April 4.

Ivy Lane, 6400 block, April 4.

Ivy Lane, 6400 block, April 8.

Lake Park Dr., 6500 block, April 8.

Laurel Hill Rd., Unit block, April 4.

Mandan Rd., 7900 block, April 7.

VANDALISM

Mandan Rd., 7800 block, April 4. Malicious destruction.

Mandan Rd., 7900 block, April 4. Malicious destruction.

Springhill Dr., 6000 block, April 8. Malicious destruction.

Springhill Lane, 9100 block, April 8. Malicious destruction.

Westway, 100 block, April 4. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ROBBERY

42nd Ave., 6000 block, April 4. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Ager Rd., 5400 block, April 5. Trespassing.

East-West Hwy., 3500 block, April 3. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 7. Shoplifting.

Hamilton St., 2900 block, April 4. Shoplifting.

Hamilton St., 3000 block, April 3. Trespassing.

Hamilton St., 3000 block, April 4. Trespassing.

THEFTS

East-West Hwy., 3500 block, April 6. From auto.

Nicholson St., 2800 block, April 5. From auto.

Oglethorpe St., 4400 block, April 5. From auto.

Rhode Island Ave., 4700 block, April 3. From auto.

29th Ave., 5700 block, April 6. From auto.

VEHICLE THEFTS

Belcrest Rd., 6500 block, April 3. Stolen vehicle.

East-West Hwy., 3500 block, April 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Nicholson St., 2800 block, April 6. Vandalism to auto.

42nd Ave., 5700 block, April 7.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Baltimore Ave., 14800 block, April 1. Robbery reported.

Laurel Bowie Rd., 14600 block, April 8. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Blvd., 7900 block, April 7.

Ashford Blvd., 8300 block, April 8.

Baltimore Ave., 13900 block, April 10.

Baltimore Ave., 14000 block, April 6.

Baltimore Ave., 14700 block, April 2.

Baltimore Ave., 14700 block, April 2. Theft from motor vehicle.

Carissa Lane, 7800 block, April 8. Theft from motor vehicle.

Crows Nest Ct., 7900 block, April 10.

Dorset Rd., 15600 block, April 7. From building.

Fifth St., 800 block, April 4. Theft from motor vehicle.

Fort Meade Rd., 9600 block, April 8.

Gorman Ave., 300 block, April 2. Theft from motor vehicle.

Marshall Ave., 300 block, April 2. Theft from motor vehicle.

Montgomery St., 900 block, April 7.

Northlake Ct., 8200 block, April 6.

Park Ave., 900 block, April 2. Theft from motor vehicle.

Sandy Spring Rd., 400 block, April 7.

Scotch Dr., 6900 block, April 9.

Second St., 300 block, April 1. From building.

Washington Blvd., 100 block, April 8. From building.

Washington Blvd., 300 block, April 4.

Washington Blvd., 900 block, April 2. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Kiltipper Ct., 7700 block, April 10. Motor vehicle theft reported.

Second St., 100 block, April 2. Motor vehicle theft reported.

Yardarm Way, 14100 block, April 10. Motor vehicle theft reported.