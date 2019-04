Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

16th Ave., 5700 block, April 17.

Delaware St., 4800 block, April 13.

Hospital Dr., 3000 block, April 17.

Merrimac Dr., 1000 block, April 12.

Southern Ave., 4100 block, April 13. Weapon reported.

ROBBERIES

Annapolis Rd., 7700 block, April 14. Commercial.

Fernwood Terr., 6200 block, April 13.

Riggs Rd., 7900 block, April 16.

THEFTS/BREAK-INS

18th Ave., 7400 block, April 15.

Annapolis Rd., 6100 block, April 15.

Baltimore Ave., 7300 block, April 17.

Belcrest Rd., 6700 block, April 13.

Hanson Oaks Dr., 4000 block, April 15.

Hartwick Rd., 4300 block, April 16.

Hospital Dr., 3000 block, April 16.

Lawrence St., 4900 block, April 15.

New Hampshire Ave., 6500 block, April 12.

New Hampshire Ave., 7900 block, April 12.

Rhode Island Ave., 9800 block, April 12.

Riggs Rd., 5800 block, April 13.

Riverdale Rd., 6800 block, April 18.

BREAK-INS

57th Ave., 6300 block, April 13. Residential.

Toledo Terr., 3500 block, April 18. Residential.

THEFTS

Baltimore Ave., 10000 block, April 17. From auto.

Caddo St., 4700 block, April 13. From auto.

Chesapeake Rd., 5300 block, April 14. From auto.

Chillum Rd., 1000 block, April 18. From auto.

Guilford Rd., 2100 block, April 17. From auto.

Macbeth St., 5400 block, April 15. From auto.

New Hampshire Ave., 6700 block, April 13. From auto.

Riggs Rd., 7400 block, April 14. From auto.

Sheridan St., 5700 block, April 17. From auto.

Stockton Lane, 6700 block, April 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Ames Rd., 100 block, April 12. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 6800 block, April 14. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 8300 block, April 16. Stolen vehicle.

Bladensburg Rd., 3400 block, April 13. Stolen vehicle.

Fernwood Terr., 6200 block, April 14. Stolen vehicle.

Hartwick Rd., 4300 block, April 16. Stolen vehicle.

Hartwick Rd., 4300 block, April 16. Stolen vehicle.

Hartwick Rd., 4300 block, April 16. Stolen vehicle.

Harvard Rd., 4800 block, April 14. Stolen vehicle.

Somerset Pl., 700 block, April 16. Stolen vehicle.

Timber Ridge Lane, 1500 block, April 18. Stolen vehicle.

VANDALISM

16th Ave., 5400 block, April 15.

Baltimore Ave., 9100 block, April 16.

Cherry Hill Rd., 4700 block, April 15.

Cherry Hill Rd., 9300 block, April 14.

Kreeger Dr., 7900 block, April 17.

New Hampshire Ave., 6800 block, April 15.

New Hampshire Ave., 6800 block, April 18.

Riverdale Rd., 6800 block, April 17.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Bowieville Manor Lane, 600 block, April 14.

Brock Hall Dr., 14600 block, April 14.

Dille Dr., 13400 block, April 14. Shooting reported.

ROBBERY

Crain Hwy. SE, 4700 block, April 14. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 8800 block, April 18.

Basil Ct., 9200 block, April 17.

Campus Way S., 10400 block, April 15.

Capital Lane, 9600 block, April 17.

Central Ave., 13700 block, April 13.

Chrysler Dr., 15400 block, April 12.

Chrysler Dr., 15400 block, April 14.

Greenspire Way, 9900 block, April 17.

Harry S. Truman Dr., 200 block, April 12.

Largo Center Dr., 500 block, April 15.

BREAK-INS

Barker Pl., 5400 block, April 18. School.

Flowers Rd., 3300 block, April 15. Commercial.

THEFTS

4th St., 9300 block, April 16. From auto.

Balsam Poplar Pl., 10200 block, April 13. From auto.

Beacon Ridge Dr., 10500 block, April 14. From auto.

Fairwood Pkwy., 12700 block, April 18. From auto.

Falls Lake Dr., 800 block, April 14. From auto.

Grand Blvd., 9400 block, April 13. From auto.

Grid St., 4900 block, April 12. From auto.

Grove Hurst Lane, 2300 block, April 17. From auto.

Hobart Ct., 4000 block, April 18. From auto.

Nicol Cir., 2300 block, April 15. From auto.

Ogden Pl., 9300 block, April 17. From auto.

Saint Josephs Dr., 2000 block, April 15. From auto.

Trelawn Terr., 12500 block, April 14. From auto.

Woodview Dr., 10200 block, April 13. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

96th Pl., 7000 block, April 15. Stolen vehicle.

Captain Marbury Lane, 13700 block, April 15. Stolen vehicle.

Coffren Pl., 700 block, April 18. Stolen vehicle.

Copley Lane, 4800 block, April 12. Stolen vehicle.

Old Enterprise Rd., Unit block, April 17. Stolen vehicle.

Old Marlboro Pike, 13200 block, April 16. Stolen vehicle.

VANDALISM

Greenspire Way, 10200 block, April 17.

Grey Eagle Dr., 8200 block, April 15.

Lisborough Rd., 12200 block, April 12.

Mercantile Lane, 1200 block, April 17.

Water Fowl Way, 13100 block, April 18.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Brightseat Rd., 2300 block, April 16.

Hampton Park Blvd., Unit block, April 14. Weapon reported.

Parkland Ct., 6000 block, April 17.

Silver Hill Rd., 5800 block, April 17.

ROBBERIES

Donnell Dr., 2900 block, April 16.

Sheriff Rd., 7800 block, April 17.

Surrey Square Lane, 6100 block, April 15.

THEFTS/BREAK-INS

Alaking Ct., 9200 block, April 18.

Ardwick Ardmore Rd., 8500 block, April 18.

Bromley Ave., 4600 block, April 15.

Donnell Dr., 3300 block, April 15.

Hampton Park Blvd., 100 block, April 15.

Hampton Park Blvd., 1400 block, April 12.

Martin Luther King Junior Hwy., 7000 block, April 14.

Martin Luther King Junior Hwy., 7200 block, April 16.

Ritchie Station Ct., 1700 block, April 18.

Ritchie Rd., 1200 block, April 15.

Sheriff Rd., 5300 block, April 16.

Silver Hill Rd., 5100 block, April 14.

Silver Hill Rd., 5400 block, April 16.

Silver Hill Rd., 5800 block, April 16.

Silver Hill Rd., 5800 block, April 17.

BREAK-INS

Darel Dr., 2400 block, April 12. Residential.

East Inwood St., 7200 block, April 13. Residential.

Marble Ct., 2800 block, April 18. Commercial.

THEFTS

Addison Rd., 1800 block, April 16. From auto.

Capitol Heights Blvd., 1200 block, April 16. From auto.

Elfin Ave., 1100 block, April 17. From auto.

Hampton Park Blvd., Unit block, April 18. From auto.

Karen Blvd., 1300 block, April 13. From auto.

Marlboro Pike, 5200 block, April 12. From auto.

Oakwood Lane, 2000 block, April 13. From auto.

Parkland Ct., 6000 block, April 14. From auto.

Parkland Dr., 2600 block, April 12. From auto.

Pennsylvania Ave., 6400 block, April 15. From auto.

Phelps Ave., 2600 block, April 13. From auto.

Regency Pkwy., 3800 block, April 13. From auto.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, April 17. From auto.

Ritchie Station Ct., 1700 block, April 18. From auto.

Ronald Rd., 6500 block, April 13. From auto.

Silver Hill Rd., 5400 block, April 13. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Cypresstree Dr., 1000 block, April 15. Stolen vehicle.

Glen Willow Dr., 900 block, April 14. Stolen vehicle.

Lorring Dr., 2700 block, April 17. Stolen vehicle.

Ohio Ave., 2100 block, April 17. Stolen vehicle.

Parkway Terrace Dr., 3400 block, April 15. Stolen vehicle.

Rochell Ave., 1900 block, April 13. Stolen vehicle.

Virginia Ave., 2400 block, April 17. Stolen vehicle.

VANDALISM

Addison Rd. S., 2000 block, April 18.

Benning Rd., 1200 block, April 14.

Kent Village Dr., 2300 block, April 17.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

HOMICIDE

Tucker Rd., 1500 block, April 12.

ASSAULTS

23rd Pkwy., 4300 block, April 16. Shooting reported.

Alcoa Dr., 8100 block, April 17.

Allentown Rd., 4800 block, April 12.

Saint Barnabas Rd., 5500 block, April 13.

Wilson Bridge Dr., 500 block, April 17.

ROBBERIES

Allentown Rd., 7000 block, April 12.

Auth Rd., 6400 block, April 18. Commercial.

Woodland Blvd., 5400 block, April 17.

THEFTS/BREAK-INS

Callaway St., 2000 block, April 16.

Dunwoody Ave., 1500 block, April 18.

Indian Head Hwy., 5100 block, April 16.

Jarvis Ave., 1700 block, April 14.

Jaywick Ave., 7200 block, April 18.

Kennebec St., 1000 block, April 18.

Livingston Rd., 9100 block, April 12.

Oxon Hill Rd., 6100 block, April 12.

Oxon Hill Rd., 6200 block, April 18.

Oxon Hill Rd., 6800 block, April 16.

Walton Ave., 6100 block, April 13.

BREAK-INS

28th Ave., 4200 block, April 12. Residential.

28th Ave., 4200 block, April 12. Residential.

Dawson Ct., 2500 block, April 12.

Middleton Lane, 5600 block, April 18.

Oxon Hill Rd., 8200 block, April 12. Commercial.

THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, April 14. From auto.

Allentown Rd., 4700 block, April 15. From auto.

Auth Rd., 5000 block, April 12. From auto.

Auth Way, 5000 block, April 18. From auto.

Dania Dr., 1900 block, April 16. From auto.

Fisher Rd., 5800 block, April 15. From auto.

Indian Head Hwy., 8400 block, April 14. From auto.

Mercedes Blvd., 5000 block, April 13. From auto.

Palmer Rd., 1200 block, April 15. From auto.

Palmer Rd., 1800 block, April 17. From auto.

Rena Rd., 4400 block, April 14. From auto.

Southern Ave., 2500 block, April 14. From auto.

Southview Dr., 1300 block, April 18. From auto.

Telfair Blvd., 4300 block, April 13. From auto.

Terrace Dr., 3500 block, April 13. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Fisher Rd., 5900 block, April 17. Stolen vehicle.

Helmont Pl., 5600 block, April 15. Stolen vehicle.

Kennebec St., 1100 block, April 18. Stolen vehicle.

Oxon Park St., 2900 block, April 18. Stolen vehicle.

Wall Flower Way, 4900 block, April 14. Stolen vehicle.

Wheeler Rd., 4500 block, April 15. Stolen vehicle.

VANDALISM

Jaywick Ave., 7200 block, April 18.

Oxon Hill Rd., 6100 block, April 13.

Oxon Hill Rd., 6100 block, April 14.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ROBBERY

Woodyard Rd., 8900 block, April 17.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8700 block, April 13.

Button Bush Ct., 8100 block, April 15.

Coventry Way, 6300 block, April 17.

Florin Way, 9000 block, April 17.

Oldfield Ct., 8900 block, April 12.

Stuart Lane, 9200 block, April 18.

Summersweet Dr., 6200 block, April 12.

Thrift Rd., 12800 block, April 16.

Woodyard Rd., 8900 block, April 14.

BREAK-IN

Rosaryville Rd., 9900 block, April 13.

THEFTS

Campus Dr., 9800 block, April 18. From auto.

Cosca Park Dr., 11600 block, April 16. From auto.

Cosca Park Pl., 11500 block, April 16. From auto.

Crain Hwy. SE, 15800 block, April 14. From auto.

Flyfish Ct., 6700 block, April 14. From auto.

Groveton Dr., 6700 block, April 18. From auto.

Old Branch Ave., 7700 block, April 18. From auto.

Sylvia Lane, 11600 block, April 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Oahu St., 4800 block, April 17. Stolen vehicle.

VANDALISM

Richmanor Terr., 6200 block, April 12.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Baltimore Ave., 14400 block, April 13. Weapon reported.

ROBBERIES

Sweitzer Lane, 14800 block, April 17.

Muirkirk Rd., 9400 block, April 15. Residential.

THEFTS/BREAK-INS

Avebury Dr., 13600 block, April 18.

Montgomery Rd., 11000 block, April 13.

Sandy Spring Rd., 6000 block, April 13.

BREAK-INS

Cypress Rd., 5100 block, April 14. Residential.

Manheim Ave., 4900 block, April 16. Residential.

THEFTS

Beltsville Dr., 11900 block, April 18. From auto.

Cherry Hill Rd., 11200 block, April 17. From auto.

Cherryvale Terr., 11100 block, April 15. From auto.

Horse Soldier Pl., 11400 block, April 14. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Old Stagecoach Rd., 13000 block, April 18. Stolen vehicle.

Sequoia Lane, 11500 block, April 14. Stolen vehicle.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ROBBERIES

Livingston Rd., 11000 block, April 12. Commercial.

Livingston Rd., 15700 block, April 14. Commercial.

Manning Rd. E., 400 block, April 15. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 10000 block, April 12.

Asbury Dr., 12500 block, April 17.

East Swan Creek Rd., 900 block, April 15.

Calvert Lane, 700 block, April 12.

Livingston Rd., 11700 block, April 12.

MOTOR VEHICLE THEFT

Accokeek Rd., 3000 block, April 12. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Edmonston Rd., 9100 block, April 13.

ROBBERY

Cherrywood Lane, 5700 block, April 13. Armed robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Greenbelt Rd., 6000 block, April 13. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, April 15. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, April 16. Trespassing.

Greenbelt Rd., 6100 block, April 14.

Greenbelt Rd., 6100 block, April 16.

Greenbelt Rd., 6100 block, April 16. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7400 block, April 14.

Greenbelt Rd., 7500 block, April 16.

Hanover Pkwy., 6900 block, April 11.

Ivy Lane, 6400 block, April 17.

Ora Ct., 7700 block, April 16.

Ridge Rd., 400 block, April 15.

Ridge Rd., Unit block, April 17. Trespassing.

Springhill Ct., 6200 block, April 17.

VEHICLE THEFT

Springhill Ct., 6200 block, April 17.

VANDALISM

Hanover Pkwy., 7700 block, April 10. Malicious destruction.

Hanover Pkwy., 7700 block, April 11. Malicious destruction.

Springhill Dr., 6000 block, April 13. Malicious destruction.

Springhill Lane, 9100 block, April 10. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULT

Hamilton St., 3900 block, April 11.

ROBBERIES

East-West Hwy., 3500 block, April 10. Robbery reported.

Nicholson St., 2600 block, April 12. Robbery reported.

42nd Ave., 6000 block, April 9. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

East-West Hwy., 3300 block, April 12. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 8. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 9. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 9. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 9. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 10. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 11. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 12. Shoplifting.

Queensbury Rd., 4100 block, April 12. Apartment broken into and property taken.

THEFT

East-West Hwy., 3500 block, April 9. From auto.

VANDALISM

Longfellow St., 3800 block, April 11.

33rd Ave., 5800 block, March 30.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERY

Dorset Rd., 15600 block, April 17. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Dorset Rd., 15700 block, April 12. Theft from motor vehicle.

Laurel Pl., 14400 block, April 14.

Old Sandy Spring Rd., 7700 block, April 11.

Seventh St., 500 block, April 16.

Shannon Ave., 13700 block, April 10. Theft from motor vehicle.

Spring Arbor Dr., 8000 block, April 15.

Spring Arbor Dr., 8000 block, April 16.

Vista Dr., 14000 block, April 16. From building.

Washington Blvd., 900 block, April 13.

West Side Blvd., 14400 block, April 13. Theft from motor vehicle.