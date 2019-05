Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

HOMICIDE

Rhode Island Ave., 9100 block, April 23.

ASSAULTS

55th Pl., 5400 block, April 24.

68th Ave., 4700 block, April 22. Weapon reported.

Annapolis Rd., 5600 block, April 20. Weapon reported.

New Hampshire Ave., 8200 block, April 20.

University Blvd., 2000 block, April 21.

ROBBERIES

14th Ave., 7900 block, April 19.

Eastern Ave., 5900 block, April 20. Commercial.

Fordham St., 2400 block, April 20.

THEFTS/BREAK-INS

55th Ave., 3500 block, April 22.

64th Ave., 3800 block, April 23.

Annapolis Rd., 7900 block, April 24.

Baltimore Ave., 6800 block, April 22.

Baltimore Ave., 8100 block, April 22.

Baltimore Ave., 8200 block, April 25.

Cherry Hill Rd., 4700 block, April 20.

Cherry Hill Rd., 4700 block, April 23.

Chillum Rd., 900 block, April 19.

Furman Pkwy., 6900 block, April 23.

Gallatin St., 5400 block, April 25.

Harvard Rd., 4700 block, April 24.

New Hampshire Ave., 6300 block, April 25.

Sargent Rd., 5600 block, April 20.

University Blvd., 1500 block, April 23.

University Blvd., 1600 block, April 21.

BREAK-IN

64th Ave., 3800 block, April 19. Residential.

THEFTS

54th Ave., 5000 block, April 22. From auto.

Blackfoot Rd., 4700 block, April 19. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, April 25. From auto.

Chillum Rd., 700 block, April 21. From auto.

Chillum Rd., 1800 block, April 21. From auto.

Cypress Creek Dr., 5600 block, April 21. From auto.

Gramby St., 3600 block, April 20. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, April 22. From auto.

Riggs Rd., 5800 block, April 20. From auto.

University Blvd., 2300 block, April 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

15th Ave., 7900 block, April 20. Stolen vehicle.

Annapolis Rd., 5400 block, April 23. Stolen vehicle.

College Ave., 5100 block, April 25. Stolen vehicle.

Oglethorpe St., 2000 block, April 23. Stolen vehicle.

Patterson St., 6300 block, April 20. Stolen vehicle.

Randolph St., 5500 block, April 23. Stolen vehicle.

Rhode Island Ave., 7500 block, April 24. Stolen vehicle.

Riverdale Rd., 6700 block, April 20. Stolen vehicle.

University Blvd., 2400 block, April 21. Stolen vehicle.

VANDALISM

16th Ave., 5400 block, April 21.

Judson St., 2500 block, April 20.

New Riggs Rd., 7900 block, April 19.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

HOMICIDE

Kylie Pl., 100 block, April 21.

THEFTS/BREAK-INS

Byard Ct., 9000 block, April 21.

Caraway Ct., 1300 block, April 24.

Crain Hwy. NE, 3800 block, April 19.

Darcy Rd., 9100 block, April 19.

Effie Fox Way, 3800 block, April 22.

Gantt Ct., 2600 block, April 22.

Lake Front Dr., 900 block, April 19.

McHenry Lane, 8900 block, April 23.

Venton Pl., 4500 block, April 19.

BREAK-INS

Cipriano Rd., 6500 block, April 24. Residential.

Crandall Ct., 4500 block, April 23. Residential.

Greenbelt Rd., 9800 block, April 19. Commercial.

Tiffany Ct., 6400 block, April 24. Residential.

THEFTS

Brooke Grove Rd., 2300 block, April 22. From auto.

Brooke Grove Rd., 2300 block, April 22. From auto.

Erion Ct., 10000 block, April 19. From auto.

Faircrest Cir., 9500 block, April 22. From auto.

Greenbelt Rd., 8500 block, April 25. From auto.

Greenbelt Rd., 9900 block, April 25. From auto.

Greenbelt Rd., 10000 block, April 25. From auto.

Greenbelt Rd., 10200 block, April 19. From auto.

Nicol Cir., 2400 block, April 19. From auto.

Rory Ct., 6300 block, April 19. From auto.

Saint Michaels Dr., 700 block, April 25. From auto.

Traver St., 9800 block, April 22. From auto.

Utica Pl., 9600 block, April 19. From auto.

Westview Lane, 6500 block, April 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Annapolis Rd., 9300 block, April 25. Stolen vehicle.

Apollo Dr., 9800 block, April 20. Stolen vehicle.

Father Thomas Trail, 11000 block, April 21. Stolen vehicle.

Swanscombe Loop., 15800 block, April 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

Anthem Greenfields Dr., 13200 block, April 20.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

75th Ave., 3200 block, April 22.

Addison Rd., 4800 block, April 23.

Columbia Park Rd., 6800 block, April 19. Shooting reported.

Hil Mar Dr., 6500 block, April 24.

Marlboro Pike, 4700 block, April 22.

Marlboro Pike, 5500 block, April 23.

Marlboro Pike, 5500 block, April 23. Weapon reported.

Oxman Rd., 7600 block, April 21. Weapon reported.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, April 22. Weapon reported.

Rochell Ave., 1900 block, April 19. Shooting reported.

ROBBERIES

Central Ave., 6800 block, April 20. Commercial.

Walker Mill Rd., 6800 block, April 19.

Zelma Ave., 200 block, April 18.

THEFTS/BREAK-INS

Brooks Dr., 1900 block, April 24.

Central Ave., 7800 block, April 23.

Chatsfield Way, 8600 block, April 23.

Donnell Dr., 3100 block, April 23.

Donnell Dr., 3100 block, April 24.

Marlboro Pike, 4800 block, April 21.

Marlboro Pike, 7000 block, April 21.

Scott Key Dr., 2100 block, April 25.

Silver Hill Rd., 5700 block, April 25.

Silver Hill Rd., 5800 block, April 21.

Swann Rd., 3200 block, April 23.

Urn St., 4200 block, April 20.

Warfield Dr., 400 block, April 20.

BREAK-INS

Elkwood Lane, 1400 block, April 25. Residential.

Fernham Lane, 7900 block, April 19. Commercial.

Fernham Lane, 7900 block, April 24. Commercial.

Old Silver Hill Rd., 6000 block, April 20.

THEFTS

Addison Rd. S., 1200 block, April 24. From auto.

Brooks Dr., 2300 block, April 24. From auto.

Cryden Way, 7900 block, April 19. From auto.

Elfin Ave., 900 block, April 23. From auto.

Fernham Lane, 7900 block, April 20. From auto.

Hampton Park Blvd., 400 block, April 24. From auto.

Karen Blvd., 1000 block, April 20. From auto.

Kentucky Ave., 5900 block, April 23. From auto.

Marlboro Pike, 7600 block, April 19. From auto.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, April 19. From auto.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, April 22. From auto.

Silver Hill Rd., 5500 block, April 22. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, April 19. From auto.

Swann Rd., 3300 block, April 20. From auto.

Walters Lane, 3200 block, April 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brooks Dr., 2000 block, April 23. Stolen vehicle.

Bugler St., 5700 block, April 19. Stolen vehicle.

Cryden Way, 7800 block, April 24. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., 100 block, April 21. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., 1300 block, April 22. Stolen vehicle.

Jadeleaf Ave., 600 block, April 22. Stolen vehicle.

Mann St., 4700 block, April 23. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 6300 block, April 26. Stolen vehicle.

Martin Luther King Junior Hwy., 7200 block, April 19. Stolen vehicle.

Nova Ave., 1400 block, April 23. Stolen vehicle.

Regency Park Ct., 5600 block, April 24. Stolen vehicle.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, April 23. Stolen vehicle.

Shadyside Ave., 2600 block, April 20. Stolen vehicle.

West Mill Ave., 200 block, April 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

Goodland Dr., 7300 block, April 20.

Hil Mar Dr., 6400 block, April 21.

Mahogany Dr., 7100 block, April 25.

Surrey Square Lane, 6000 block, April 25.

Virginia Ave., 2400 block, April 19.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Brinkley Rd., 3300 block, April 25.

Irvington St., 900 block, April 24.

Iverson St., 2300 block, April 24.

Oxon Hill Rd., 6300 block, April 19.

Palmer Rd., 1000 block, April 23. Weapon reported.

Southview Dr., 1300 block, April 24.

Terrace Dr., 3500 block, April 23.

ROBBERY

Marcy Ave., 900 block, April 20.

THEFTS/BREAK-INS

Huntley Square Dr., 3300 block, April 19.

Indian Head Hwy., 5100 block, April 21.

Oxon Hill Rd., 6000 block, April 19.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, April 24.

Saint Barnabas Rd., 5200 block, April 24.

Southern Ave., 900 block, April 20.

BREAK-INS

Brinkley Rd., 3000 block, April 23. Residential.

Iverson St., 1300 block, April 21. Residential.

Maywood Lane, 3500 block, April 19. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, April 24. From auto.

Afton St., 2200 block, April 21. From auto.

Allentown Rd., 5100 block, April 22. From auto.

Capital Gateway Dr., 5900 block, April 24. From auto.

Carswell Ave., 5200 block, April 21. From auto.

Livingston Rd., 6200 block, April 19. From auto.

Lyons St., 4400 block, April 20. From auto.

Maxwell Dr., 6300 block, April 22. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, April 19. From auto.

Telfair Blvd., 4300 block, April 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

21st Pl., 4000 block, April 25. Stolen vehicle.

23rd Pkwy., 4000 block, April 22. Stolen vehicle.

Deal Dr., 5200 block, April 20. Stolen vehicle.

Huntley Square Dr., 3300 block, April 25. Stolen vehicle.

Indian Head Hwy., 5100 block, April 20. Stolen vehicle.

Indian Head Hwy., 5400 block, April 22. Stolen vehicle.

John Adams Dr., 5900 block, April 24. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1200 block, April 22. Stolen vehicle.

VANDALISM

Branch Ave., 4200 block, April 22.

Morris Ave., 5400 block, April 19.

North Anvil Lane, 2100 block, April 23.

Olson St., 2500 block, April 23.

Sharon Rd., 4900 block, April 25.

Southview Dr., 1100 block, April 19.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ROBBERY

Den Lee Dr., 5900 block, April 24.

THEFTS/BREAK-INS

Temple Hill Rd., 7600 block, April 25.

Trumps Hill Rd., 9100 block, April 22.

Woodyard Rd., 8900 block, April 24.

Woodyard Rd., 8900 block, April 25.

BREAK-IN

Brandywine Rd., 9700 block, April 21. Commercial.

THEFTS

Branch Ave., 8700 block, April 20. From auto.

Branch Ave., 8700 block, April 24. From auto.

Julia Ct., 6100 block, April 19. From auto.

Malcolm Rd., 7900 block, April 19. From auto.

Woodyard Rd., 7900 block, April 20. From auto.

Woodyard Rd., 9000 block, April 23. From auto.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10900 block, April 19.

Beech Rd., 11500 block, April 21.

Chelsea Garden Ct., 14400 block, April 21.

Lakehouse Rd., 4000 block, April 25.

BREAK-IN

Contee Rd., 8700 block, April 20. Residential.

THEFTS

Attleboro Ct., 13500 block, April 19. From auto.

Baltimore Ave., 11800 block, April 24. From auto.

Black Oak Dr., 13000 block, April 20. From auto.

Lighthouse Way, 3800 block, April 20. From auto.

Old Baltimore Pike, 11200 block, April 22. From auto.

Tonquil Pl., 4300 block, April 23. From auto.

Twinlakes Dr., 11800 block, April 19. From auto.

Virginia Manor Rd., 6400 block, April 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brickyard Blvd., 12400 block, April 21. Stolen vehicle.

Conway Rd., 12300 block, April 19. Stolen vehicle.

Lakehouse Rd., 3900 block, April 19. Stolen vehicle.

Old Baltimore Pike, 12300 block, April 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

Bramble Lane, 14100 block, April 24.

Calverton Blvd., 3100 block, April 21.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Amber Queen Ct., 7200 block, April 25.

Madison Dr., 1400 block, April 19.

MOTOR VEHICLE THEFT

McKendree Rd., 15800 block, April 24. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ROBBERY

Buddy Attick Lake Park At, April 19. Armed robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Dr., 6100 block, April 19.

Edmonston Rd., 9200 block, April 19.

Edmonston Rd., 9300 block, April 18.

Greenbelt Rd., 6100 block, April 20. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, April 23. Shoplifting.

Hanover Pkwy., 7600 block, April 23.

Ivy Lane, 6400 block, April 18.

Springhill Dr., 6200 block, April 17.

Springhill Dr., 6200 block, April 19.

VEHICLE THEFT

Edmonston Rd., 9300 block, April 21.

VANDALISM

Breezewood Dr., 6100 block, April 19. Malicious destruction.

Cherrywood Ct. and Cherrywood Lane, April 22. Malicious destruction.

Cherrywood Lane, 5800 block, April 21. Malicious destruction.

Edmonston Rd., 9100 block, April 19. Malicious destruction.

Edmonston Rd., 9100 block, April 20. Malicious destruction.

Springcrest Dr., 6600 block, April 20. Malicious destruction.

DEATH INVESTIGATIONS

Cherrywood Lane, 5900 block, April 19. Death investigation.

Greenbelt Rd., 7400 block, April 22. Death investigation.

Northway, Unit block, April 19. Death investigation.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

THEFTS/BREAK-INS

East-West Hwy., 3300 block, April 17. Theft from auto.

East-West Hwy., 3500 block, April 11. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 15. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 16. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 16. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 20. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 20. Shoplifting.

East-West Hwy., 3600 block, April 19. Shoplifting.

Kirkwood Pl., 2700 block, April 5. Theft from auto.

Queens Chapel Rd., 6100 block, April 21. Theft from auto.

THEFTS

East-West Hwy., 3500 block, April 10. From auto.

Longfellow St., 3900 block, April 16. From auto.

36th Ave., 6000 block, April 19. From auto.

VEHICLE THEFTS

East-West Hwy., 3500 block, April 18. Stolen vehicle.

East-West Hwy., 3500 block, April 19. Stolen vehicle.

Kirkwood Pl., 2700 block, April 17. Stolen vehicle.

VANDALISM

Belcrest Rd., 6500 block, April 16.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14700 block, April 22.

Baltimore Ave., 14800 block, April 20.

Bowie Rd., 100 block, April 21.

Contee Rd., 7800 block, April 24. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, April 22. Theft from motor vehicle.

Second St., 300 block, April 20. Theft from motor vehicle.