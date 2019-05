Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Baltimore Ave., 7500 block, May 7.

Crittenden St., 5300 block, May 6. Weapon reported.

ROBBERIES

Keokee St., 1700 block, May 4.

Toledo Terr., 3400 block, May 8.

THEFTS/BREAK-INS

15th Ave., 7900 block, May 7.

Annapolis Rd., 6200 block, May 5.

Berkshire Dr., 800 block, May 5.

Cherry Hill Rd., 4700 block, May 9.

College Ave., 4800 block, May 5.

Eastern Ave., 5900 block, May 6.

Norwich Rd., 4700 block, May 3.

Rhode Island Ave., 7300 block, May 6.

BREAK-INS

78th Ave., 4900 block, May 9. Residential.

Kenilworth Ave., 3000 block, May 7. Commercial.

Metzerott Rd., 1800 block, May 6. Residential.

New Hampshire Ave., 6800 block, May 6. Residential.

THEFTS

55th Ave., 3400 block, May 8. From auto.

Adelphi Rd., 9200 block, May 9. From auto.

Annapolis Rd., 7800 block, May 4. From auto.

Baltimore Ave., 9000 block, May 6. From auto.

Baltimore Ave., 10100 block, May 7. From auto.

Belcrest Rd., 6700 block, May 4. From auto.

Chapman Rd., 2200 block, May 3. From auto.

Chillum Rd., 2300 block, May 4. From auto.

Chillum Rd., 2400 block, May 8. From auto.

Furman Pkwy., 6800 block, May 7. From auto.

Gallatin St., 5600 block, May 7. From auto.

Kreeger Dr., 7900 block, May 6. From auto.

New Hampshire Ave., 6700 block, May 5. From auto.

New Hampshire Ave., 6700 block, May 6. From auto.

Rhode Island Ave., 10100 block, May 9. From auto.

Sargent Rd., 5600 block, May 5. From auto.

Somerset Pl., 900 block, May 9. From auto.

University Blvd., 1500 block, May 7. From auto.

Woodberry St., 2200 block, May 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

51st Pl., 9100 block, May 7. Stolen vehicle.

52nd Ave., 3300 block, May 9. Stolen vehicle.

Adelphi Rd., 9200 block, May 9. Stolen vehicle.

Annapolis Rd., 7500 block, May 9. Stolen vehicle.

Norman Ave., 6000 block, May 5. Stolen vehicle.

Russell Ave., 4900 block, May 7. Stolen vehicle.

VANDALISM

23rd Ave., 6900 block, May 6.

48th Pl., 9500 block, May 9.

55th Ave., 3500 block, May 7.

67th Ave., 4700 block, May 7.

74th Ave., 4300 block, May 6.

Cherry Hill Rd., 4700 block, May 4.

Garrison Rd., 7700 block, May 3.

Harmon Ave., 3700 block, May 9.

New Hampshire Ave., 6700 block, May 6.

Quincy Pl., 5300 block, May 5.

Toledo Terr., 3400 block, May 6.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Capital Centre Blvd., 1200 block, May 6.

Penn Randall Pl., 7900 block, May 4. Weapon reported.

Steeplechase Way, 100 block, May 6. Weapon reported.

ROBBERIES

Elmwood Park Dr., 2000 block, May 4.

Good Luck Rd., 8100 block, May 4.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9000 block, May 5.

Brown Station Rd., 5100 block, May 6.

Central Ave., 12100 block, May 8.

Clairton Dr., 3800 block, May 5.

Greenbelt Rd., 8800 block, May 8.

Martin Luther King Junior Hwy., 10300 block, May 4.

Martin Luther King Junior Hwy., 10300 block, May 8.

Prince George’s Blvd., 1000 block, May 3.

THEFTS

5th St., 9100 block, May 4. From auto.

Greenbelt Rd., 10200 block, May 4. From auto.

Odens Bequest Dr., 12800 block, May 9. From auto.

Penn Randall Pl., 8000 block, May 6. From auto.

Sir Lancelot Dr., 12300 block, May 7. From auto.

Smith Ave., 9500 block, May 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Ogden Pl., 9300 block, May 6. Stolen vehicle.

VANDALISM

Harry S. Truman Dr., 700 block, May 9.

Lanham Severn Rd., 10800 block, May 6.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Barlowe Rd., 7600 block, May 9.

Jordan Park Blvd., 8100 block, May 3. Shooting reported.

ROBBERIES

Hil Mar Dr., 6500 block, May 7.

Pearl Dr., 3500 block, May 3.

Suitland Rd., 4200 block, May 5.

THEFTS/BREAK-INS

75th Ave., 3100 block, May 8.

Hampton Park Blvd., 100 block, May 5.

Landover Rd., 7700 block, May 3.

Landover Rd., 7700 block, May 9.

Regency Pkwy., 3800 block, May 7.

Shell St., 4100 block, May 7.

Silver Hill Rd., 5500 block, May 4.

Silver Hill Rd., 5800 block, May 6.

Wyngate Rd., 2200 block, May 6.

Yolanda Ave., 400 block, May 8.

BREAK-INS

Balboa Ave., 700 block, May 9. Residential.

Berry Lane, 1800 block, May 9. Residential.

Caslon Way, 900 block, May 7. Residential.

Darel Dr., 2400 block, May 9. Residential.

Forest Park Dr., 1600 block, May 3. Residential.

Forestville Rd., 4100 block, May 9.

Gibbs Way, 8300 block, May 8. Residential.

Hil Mar Dr., 6500 block, May 6. Vacant residential.

Maryland Park Dr., 100 block, May 8.

Warfield Dr., 400 block, May 8.

THEFTS

Addison Rd. S., 400 block, May 8. From auto.

Arnold Rd., 4400 block, May 9. From auto.

Cryden Way, 8100 block, May 6. From auto.

Darcy Rd., 7900 block, May 3. From auto.

Donnell Dr., 3300 block, May 3. From auto.

Fernham Lane, 8000 block, May 3. From auto.

Landover Rd., 7700 block, May 9. From auto.

Sheriff Rd., 8000 block, May 7. From auto.

Suitland Rd., 5000 block, May 4. From auto.

Surrey Square Lane, 6000 block, May 4. From auto.

Walker Mill Rd., 6900 block, May 7. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Addison Rd., 4800 block, May 7. Stolen vehicle.

Allendale Dr., 8100 block, May 9. Stolen vehicle.

Arts Vista Blvd., 2800 block, May 4. Stolen vehicle.

Brightseat Rd., 1600 block, May 7. Stolen vehicle.

Central Ave., 8700 block, May 4. Stolen vehicle.

Covington St., 4400 block, May 6. Stolen vehicle.

Dateleaf Ave., 500 block, May 8. Stolen vehicle.

Dent St., 4000 block, May 4. Stolen vehicle.

Donnell Pl., 7100 block, May 9. Stolen vehicle.

Heath St., 4500 block, May 6. Stolen vehicle.

Jutewood Ave., 1500 block, May 8. Stolen vehicle.

Possum Ct., 300 block, May 9. Stolen vehicle.

VANDALISM

Fable St., 4800 block, May 9.

Glacier Ave., 1200 block, May 9.

Marlboro Pike, 4800 block, May 3.

Spectator Ave., 600 block, May 7.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

HOMICIDE

Kenmont Rd., 5200 block, May 7.

ASSAULTS

Birchwood Dr., 1500 block, May 4. Weapon reported.

Livingston Rd., 6200 block, May 8. Weapon reported.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, May 3.

Waterfront St., 100 block, May 5.

ROBBERIES

Marcy Ave., 1000 block, May 6.

Raleigh Rd., 4700 block, May 3. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 3400 block, May 6.

Capital Gateway Dr., 5900 block, May 8.

Colebrooke Dr., 3000 block, May 8.

Harpers Dr., 7600 block, May 8.

Indian Head Hwy., 5100 block, May 7.

Oxon Hill Rd., 6200 block, May 4.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 6.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, May 8.

Temple Hill Rd., 4900 block, May 9.

Waterfront St., 200 block, May 6.

BREAK-INS

23rd Pkwy., 4400 block, May 3. Residential.

Branch Ave., 3900 block, May 6. Commercial.

Maxwell Dr., 6300 block, May 9. Residential.

Olson St., 2500 block, May 6. Residential.

THEFTS

Beech Rd., 4400 block, May 8. From auto.

Dallas Pl., 4600 block, May 4. From auto.

Henderson Rd., 4600 block, May 3. From auto.

Henson Bridge Terr., 2900 block, May 9. From auto.

Iverson St., 1300 block, May 7. From auto.

Old Palmer Rd., 8900 block, May 5. From auto.

Southern Ave., 1400 block, May 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 3900 block, May 8. Stolen vehicle.

23rd Pkwy., 4400 block, May 4. Stolen vehicle.

Branch Ave., 4400 block, May 7. Stolen vehicle.

Kingsway Rd., 2800 block, May 7. Stolen vehicle.

Rena Rd., 4500 block, May 9. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, May 7. Stolen vehicle.

VANDALISM

Birchtree Lane, 4600 block, May 3.

Brinkley Rd., 3200 block, May 9.

Iverson St., 2500 block, May 4.

Iverson St., 2700 block, May 4.

Southern Ave., 1400 block, May 9.

Spring Terr., 3700 block, May 3.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULT

Surratts Rd., 7500 block, May 6.

ROBBERY

Eilerson St., 6700 block, May 9.

THEFTS/BREAK-INS

Castle Rock Dr., 7600 block, May 4.

Michael Dr., 9600 block, May 8.

Old Branch Ave., 9000 block, May 4.

Old Branch Ave., 9000 block, May 7.

BREAK-INS

Antock Pl., 7100 block, May 8. Residential.

Brandywine Rd., 9100 block, May 7.

Fallard Terr., 9800 block, May 7. Commercial.

Gloucester Lane, 10400 block, May 7.

Marlboro Pike, 10700 block, May 3. Residential.

Robert Crain Hwy., 11100 block, May 5. Commercial.

THEFT

Woodyard Rd., 8900 block, May 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Goldenrod Lane, 9200 block, May 7. Stolen vehicle.

Lusbys Lane, 12000 block, May 5. Stolen vehicle.

Old Alexandria Ferry Rd., 7700 block, May 5. Stolen vehicle.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Baltimore Ave., 11100 block, May 5.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 11100 block, May 4.

Blackwood Rd., 4600 block, May 3.

Bovelder Dr., 8500 block, May 8.

Denim Rd., 4800 block, May 7.

Sunnyside Ave., 5000 block, May 6.

THEFTS

Aitcheson Rd., 4300 block, May 9. From auto.

Avebury Dr., 13600 block, May 3. From auto.

Edinburgh Lane, 13300 block, May 9. From auto.

Old Gunpowder Rd., 12000 block, May 6. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 13400 block, May 9. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 13700 block, May 2. Stolen vehicle.

Brickyard Blvd., 12400 block, May 3. Stolen vehicle.

Laurelwalk Dr., 11500 block, May 7. Stolen vehicle.

Muirkirk Rd., 9500 block, May 7. Stolen vehicle.

VANDALISM

Cherry Lane, 9200 block, May 3.

Sandy Spring Rd., 6000 block, May 6.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Livingston Rd., 11000 block, May 3.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 9500 block, May 9.

Emerald Hill Dr., 200 block, May 7.

Fort Washington Rd., 11100 block, May 9.

Washington Lane, 1300 block, May 9.

BREAK-INS

Livingston Rd., 11800 block, May 7. Commercial.

South Bradshaw Ct., 18200 block, May 3. Residential.

THEFTS

Steeds Grant Way, 4000 block, May 9. From auto.

Wenzel Lane, 9800 block, May 4. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Brolass Rd., 12200 block, May 3. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ROBBERIES

Breezewood Dr., 6200 block, May 2. Armed robbery.

Cherrywood Lane, 5800 block, May 6. Carjacking.

THEFTS/BREAK-INS

Cherrywood Lane, 5800 block, May 6. Trespassing.

Cherrywood Lane, 5900 block, May 6.

Edmonston Rd., 9100 block, May 1.

Greenbelt Rd., 6000 block, May 3. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, May 4.

Greenbelt Rd., 6100 block, May 3. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7400 block, May 1. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7400 block, May 6.

Hanover Pkwy., 7700 block, May 5.

Mandan Rd., 7500 block, May 5.

Mandan Rd., 7800 block, May 4.

Westway, 100 block, May 3.

VEHICLE THEFT

Greenbelt Rd., 7500 block, May 6.

VANDALISM

Lakeside Dr., 200 block, May 7. Malicious destruction.

Springhill Ct., 6200 block, May 3. Malicious destruction.

Buddy Attick Lake Park, May 2. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULT

East-West Hwy., 3400 block, May 2. Security officer assaulted by unknown suspect.

ROBBERY

Belcrest Rd., 6500 block, May 1. Robbery reported.

WEAPON

Ager Rd., 5400 block, May 4. Two subjects arrested for handgun possession.

THEFTS/BREAK-INS

Belcrest Rd., 6200 block, May 4. Shoplifting.

East-West Hwy., 3300 block, April 29. Shoplifting.

East-West Hwy., 3300 block, April 29. Shoplifting.

East-West Hwy., 3300 block, May 2. Shoplifting.

East-West Hwy., 3300 block, May 2. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 29. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, April 30. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, May 1.

East-West Hwy., 3500 block, May 1. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, May 2. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, May 2. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, May 2. Shoplifting.

Hamilton St., 3000 block, April 28. Trespassing.

THEFTS

Baltimore Ave., 5500 block, May 1. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, April 24. From auto.

29th Ave., 5700 block, April 28. From auto.

VEHICLE THEFTS

Wells Blvd., 7300 block, May 3. Stolen vehicle.

42nd Ave., 5100 block, April 29. Stolen vehicle.

VANDALISM

Emerson St., 4500 block, April 20.

36th Pl., 5000 block, May 5.

45th Ave., 5500 block, May 3. Vandalism to auto.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14800 block, April 25.

Bowsprit Lane, 14300 block, April 29. Theft from motor vehicle.

Contee Rd., 7800 block, April 29. Theft from motor vehicle.

Downdale Ct., 14200 block, April 29. Theft from motor vehicle.

Elaine Ct., 9100 block, April 26. From building.

Harvest Bend Lane, 8200 block, April 29. Theft from motor vehicle.

St. Marys Pl., 100 block, April 29. From building.

West Side Blvd., 14100 block, April 27.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bowsprit Lane, 14100 block, April 29. Motor vehicle theft reported.

Contee Rd., 7800 block, April 29. Motor vehicle theft reported.

Runabout Ct., 14300 block, April 27. Motor vehicle theft reported.