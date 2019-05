Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Baltimore Ave., 9000 block, May 15.

Good Luck Rd., 6000 block, May 14.

Kennedy St., 5600 block, May 11. Weapon reported.

ROBBERIES

15th Ave., 8100 block, May 14.

56th Pl., 5400 block, May 11.

Annapolis Rd., 7700 block, May 13. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

14th Ave., 8000 block, May 15.

Annapolis Rd., 7400 block, May 10.

Baltimore Ave., 7300 block, May 13.

Baltimore Ave., 10000 block, May 16.

Chillum Rd., 900 block, May 14.

Guilford Rd., 2100 block, May 11.

Milestone Way, 9600 block, May 14.

Riggs Rd., 7900 block, May 10.

Sheridan St., 600 block, May 10.

University Blvd., 2200 block, May 13.

BREAK-INS

Decatur Pl., 6900 block, May 16. Residential.

New Hampshire Ave., 6500 block, May 10. Commercial.

Rittenhouse St., 2000 block, May 10. Residential.

THEFTS

24th Pl., 6600 block, May 13. From auto.

55th Ave., 3500 block, May 12. From auto.

60th Pl., 6200 block, May 11. From auto.

Ager Rd., 6400 block, May 13. From auto.

Belcrest Rd., 6700 block, May 11. From auto.

Branchville Rd., 4800 block, May 11. From auto.

Chillum Manor Rd., 6700 block, May 15. From auto.

Eastern Ave., 6100 block, May 14. From auto.

Elliot Pl., 6400 block, May 14. From auto.

Greenlawn Dr., 500 block, May 10. From auto.

New Riggs Rd., 7900 block, May 13. From auto.

Newport Rd., 6600 block, May 13. From auto.

Old Landover Rd., 6500 block, May 13. From auto.

Riggs Rd., 7400 block, May 12. From auto.

Riverdale Rd., 6800 block, May 13. From auto.

Sheridan St., 700 block, May 16. From auto.

Somerset Pl., 900 block, May 15. From auto.

University Blvd., 1800 block, May 13. From auto.

University Blvd., 2200 block, May 10. From auto.

Westchester Park Dr., 6200 block, May 15. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

37th Ave., 8700 block, May 16. Stolen vehicle.

55th Ave., 3500 block, May 12. Stolen vehicle.

Annapolis Rd., 7400 block, May 14. Stolen vehicle.

Berwyn Rd., 5000 block, May 11. Stolen vehicle.

Charleston Pl., 1900 block, May 12. Stolen vehicle.

Cypress Creek Dr., 5700 block, May 13. Stolen vehicle.

Highview Terr., 7000 block, May 10. Stolen vehicle.

Lebanon St., 1200 block, May 14. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 6400 block, May 14. Stolen vehicle.

Newby Ave., 5400 block, May 13. Stolen vehicle.

Perry St., 6100 block, May 12. Stolen vehicle.

Perry St., 6100 block, May 14. Stolen vehicle.

Radcliffe Dr., 7400 block, May 16. Stolen vehicle.

VANDALISM

Ager Rd., 6500 block, May 14.

Annapolis Rd., 6400 block, May 16.

Landover Rd., 5600 block, May 16.

Princeton Ave., 7500 block, May 12.

Ruatan St., 2100 block, May 16.

Shepherd St., 6800 block, May 14.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Brooke Lane, 12700 block, May 10.

Largo Rd., 1100 block, May 14.

Shoppers Way, 1000 block, May 10.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9400 block, May 15.

Campus Way S., 10400 block, May 14.

Campus Way S., 10400 block, May 15.

Campus Way S., 10400 block, May 15.

Chrysler Dr., 15400 block, May 13.

Chrysler Dr., 15400 block, May 16.

Crain Hwy. SE, 100 block, May 14.

Crain Hwy. SE, 100 block, May 15.

Day Lily Terr., 10400 block, May 15.

Fairwood Pkwy., 12400 block, May 10.

Good Luck Rd., 9800 block, May 15.

Greenbelt Rd., 8500 block, May 10.

Mandarin Dr., 1100 block, May 16.

Martin Luther King Junior Hwy., 10400 block, May 14.

BREAK-INS

Captain Bayne Ct., 4700 block, May 16. Residential.

Governor Sprigg Pl., 14600 block, May 14. Residential.

Laurel Bowie Rd., 7400 block, May 12. Commercial.

Lottsford Rd., 9300 block, May 14.

THEFTS

Albert Dr., 1400 block, May 15. From auto.

Albert Dr., 1400 block, May 15. From auto.

Bay Berry Terr., 1700 block, May 16. From auto.

Brae Brooke Dr., 8600 block, May 15. From auto.

Brooke Grove Rd., 2300 block, May 15. From auto.

Glenn Dale Rd., 6900 block, May 12. From auto.

Good Luck Rd., 8100 block, May 13. From auto.

Good Luck Rd., 8100 block, May 16. From auto.

Hampshire Hall Ct., 14200 block, May 16. From auto.

Martin Luther King Junior Hwy., 10100 block, May 10. From auto.

Mercantile Lane, 1200 block, May 10. From auto.

Ripon Pl., 13100 block, May 16. From auto.

Ripon Pl., 13100 block, May 16. From auto.

Rose Mount Lane, 2600 block, May 15. From auto.

Running Deer Way, 4600 block, May 16. From auto.

Slidell Ct., 14200 block, May 16. From auto.

Teakwood Dr., 9600 block, May 10. From auto.

Tulip Tree Dr., 9600 block, May 16. From auto.

Tulip Tree Dr., 9700 block, May 16. From auto.

Windflower Way, 4200 block, May 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Chantilly Lane, 11200 block, May 15. Stolen vehicle.

George Hilleary Terr., 2900 block, May 14. Stolen vehicle.

Princess Garden Pkwy., 6500 block, May 13. Stolen vehicle.

Summit Cir., 9700 block, May 14. Stolen vehicle.

Woodedge Dr., 13600 block, May 13. Stolen vehicle.

VANDALISM

Apple Blossom Ct., 1700 block, May 16.

Ashford Pl., 4800 block, May 11.

Bartley Way, 10100 block, May 14.

Green Haven Rd., 6700 block, May 10.

Greenmeadow Way, 100 block, May 12.

Joyceton Terr., 100 block, May 11.

Martin Luther King Junior Hwy., 10200 block, May 13.

Nicol Ct. W., 9900 block, May 15.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULT

Old Silver Hill Rd., 5600 block, May 10.

ROBBERIES

Cabin Branch Rd., 100 block, May 11.

Marlboro Pike, 5500 block, May 10.

Rollins Lane, 5600 block, May 15.

Silver Hill Rd., 4800 block, May 12.

THEFTS/BREAK-INS

Belle Haven Dr., 1800 block, May 13.

Central Ave., 6800 block, May 13.

Donnell Dr., 2900 block, May 14.

Donnell Dr., 3100 block, May 11.

Donnell Dr., 3200 block, May 12.

Donnell Dr., 3300 block, May 10.

Glen Willow Dr., 1000 block, May 12.

Hampton Park Blvd., Unit block, May 11.

Marlboro Pike, 7000 block, May 15.

Marlboro Pike, 7700 block, May 13.

Martin Luther King Junior Hwy., 7000 block, May 13.

Martin Luther King Junior Hwy., 7000 block, May 14.

Regency Pkwy., 3800 block, May 16.

Ronald Rd., 6500 block, May 16.

Silver Hill Rd., 5500 block, May 14.

Silver Hill Rd., 5800 block, May 15.

Westhampton Ave., 100 block, May 12.

BREAK-INS

Brightseat Rd., 1700 block, May 16. Residential.

Fieldstone Way, 8500 block, May 13. Residential.

Gunther St., 4900 block, May 13. Residential.

Hampton Park Blvd., Unit block, May 9. Commercial.

Hastings Dr., 7300 block, May 15. Residential.

THEFTS

Brooks Dr., 1900 block, May 13. From auto.

Donnell Pl., 7100 block, May 11. From auto.

East Ave., 2800 block, May 14. From auto.

Emo St., 4900 block, May 10. From auto.

Great Oak Dr., 3000 block, May 15. From auto.

Marlboro Pike, 5500 block, May 10. From auto.

Marlo Lane, 3300 block, May 15. From auto.

Migliori Ct., 7000 block, May 11. From auto.

Nalley Rd., 1100 block, May 10. From auto.

Pepper Mill Dr., Unit block, May 15. From auto.

Regency Pkwy., 3900 block, May 12. From auto.

Rolling Dale Way, 4700 block, May 16. From auto.

South Hil Mar Cir., 6000 block, May 11. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, May 16. From auto.

Tanow Pl., 1800 block, May 16. From auto.

Victory Lane, 2900 block, May 12. From auto.

Walters Lane, 3300 block, May 14. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

75th Ave., 3200 block, May 14. Stolen vehicle.

Belle Haven Dr., 1900 block, May 11. Stolen vehicle.

Caslon Way, 900 block, May 13. Stolen vehicle.

Emo St., 4900 block, May 13. Stolen vehicle.

Greenleaf Rd., 7900 block, May 14. Stolen vehicle.

Jefferson Ave., 7300 block, May 10. Stolen vehicle.

Leona St., 7400 block, May 15. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 7200 block, May 13. Stolen vehicle.

Reed St., 3200 block, May 15. Stolen vehicle.

Scott Key Dr., 2100 block, May 16. Stolen vehicle.

Seat Pleasant Dr., 6600 block, May 14. Stolen vehicle.

Swann Rd., 3300 block, May 13. Stolen vehicle.

Walters Lane, 3300 block, May 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brooks Dr., 2100 block, May 13.

Donnell Dr., 2900 block, May 15.

Edgeworth Dr., 8500 block, May 10.

Landover Rd., 7700 block, May 12.

Regency Pkwy., 3800 block, May 10.

Rochell Ave., 1900 block, May 10.

Suitland Rd., 4400 block, May 16.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Allentown Rd., 6200 block, May 12.

Allentown Rd., 6300 block, May 13.

Oxon Hill Rd., 8500 block, May 13.

ROBBERY

Brinkley Rd., 2600 block, May 16.

THEFTS/BREAK-INS

Audrey Lane, Unit block, May 10.

Auth Way, 5000 block, May 12.

Deep Gorge Ct., 1500 block, May 16.

Deep Gorge Ct., 1600 block, May 12.

Good Hope Ave., 3100 block, May 12.

Gull Rd., 3800 block, May 14.

Marcy Ave., 1000 block, May 13.

Oxon Hill Rd., 6000 block, May 13.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 11.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 13.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 14.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 15.

Rosecroft Blvd., 2200 block, May 13.

BREAK-INS

Beech Rd., 5300 block, May 11.

Belfast Dr., 2000 block, May 14.

Branch Ave., 3400 block, May 16. Commercial.

Rena Rd., 4400 block, May 11. Residential.

Wheeler Rd., 4400 block, May 15. Commercial.

THEFTS

23rd Pkwy., 4000 block, May 10. From auto.

Allentown Rd., 4900 block, May 16. From auto.

Palmer Rd., 1100 block, May 16. From auto.

Brinkley Rd., 3000 block, May 10. From auto.

Cady Dr., 600 block, May 14. From auto.

Candy Apple Lane, 4100 block, May 15. From auto.

Clipper Way, 6400 block, May 10. From auto.

Haras Pl., 5300 block, May 10. From auto.

Harpers Dr., 7500 block, May 10. From auto.

Palmer Rd., 1100 block, May 13. From auto.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, May 14. From auto.

Silver Park Terr., 4000 block, May 14. From auto.

Southview Dr., 1200 block, May 10. From auto.

Washington Overlook Dr., 2400 block, May 16. From auto.

Wilkinson Dr., 3700 block, May 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Alice Ave., 2000 block, May 16. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3700 block, May 16. Stolen vehicle.

Branch Ave., 4400 block, May 14. Stolen vehicle.

Caryhurst Dr., 6200 block, May 13. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3300 block, May 16. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3400 block, May 13. Stolen vehicle.

Deal Dr., 5100 block, May 13. Stolen vehicle.

Haras Pl., 5500 block, May 10. Stolen vehicle.

Helmont Dr., 5600 block, May 12. Stolen vehicle.

Jaywick Ave., 7900 block, May 16. Stolen vehicle.

Livingston Rd., 9500 block, May 10. Stolen vehicle.

Livingston Terr., 5400 block, May 10. Stolen vehicle.

Marcy Ave., 1000 block, May 13. Stolen vehicle.

Rena Rd., 4400 block, May 14. Stolen vehicle.

Wilkinson Dr., 3700 block, May 16. Stolen vehicle.

VANDALISM

Allentown Rd., 5100 block, May 11.

Livingston Terr., 5400 block, May 16.

Lumar Dr., 2900 block, May 10.

Rusland Ct., 8900 block, May 12.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Pats Pl., 8100 block, May 14. Weapon reported.

Reilly Dr., 4800 block, May 13.

THEFTS/BREAK-INS

Carroll Way, 6700 block, May 11.

Crain Hwy. SE, 15900 block, May 16.

BREAK-INS

Chesterfield Dr., 5300 block, May 13. Residential.

Pats Pl., 8000 block, May 13. Residential.

THEFTS

Bellefonte Lane, 7900 block, May 13. From auto.

Malcolm Rd., 7800 block, May 15. From auto.

Old Branch Ave., 7600 block, May 13. From auto.

Piaffe Cir., 9500 block, May 15. From auto.

Wooden Bridge Lane, 10200 block, May 13. From auto.

Woodyard Rd., 8100 block, May 11. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Foxley Rd., 6300 block, May 10. Stolen vehicle.

Rollingwood Dr., 8900 block, May 13. Stolen vehicle.

VANDALISM

Brandywine Rd., 9100 block, May 13.

Crain Hwy. SE, 16000 block, May 15.

Hardesty Dr., 8800 block, May 10.

Piscataway Rd., 9500 block, May 14.

Woodyard Rd., 7300 block, May 13.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Cherry Hill Rd., 11400 block, May 16.

ROBBERY

Edgefield Dr., 10500 block, May 14.

THEFT/BREAK-IN

Powder Mill Rd., 4000 block, May 11.

BREAK-IN

Muirkirk Meadows Dr., 6900 block, May 13. Commercial.

THEFTS

Brooklyn Bridge Rd., 6500 block, May 12. From auto.

Calverton Blvd., 3900 block, May 10. From auto.

Contee Rd., 9000 block, May 13. From auto.

Evans Trail, 11200 block, May 14. From auto.

Holly Tree Ct., 11900 block, May 16. From auto.

Imperial Dr., 8100 block, May 15. From auto.

Lakehouse Rd., 3900 block, May 10. From auto.

Lakehouse Rd., 3900 block, May 10. From auto.

Medallion Dr., 4400 block, May 14. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, May 15. From auto.

Muirkirk Rd., 9600 block, May 11. From auto.

Newmont St., 900 block, May 10. From auto.

South Laurel Dr., 11700 block, May 16. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Contee Rd., 9100 block, May 13. Stolen vehicle.

Franklin St., 12000 block, May 11. Stolen vehicle.

Powder Mill Rd., 4000 block, May 16. Stolen vehicle.

VANDALISM

35th Ave., 11600 block, May 13.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Livingston Rd., 11700 block, May 13. Weapon reported.

THEFTS/BREAK-INS

Cold Harbour Dr., 14200 block, May 15.

Eucla Dr., 700 block, May 15.

Lismore Dr., 300 block, May 14.

Livingston Rd., 14800 block, May 14.

BREAK-IN

Prestwick Dr., 12800 block, May 13.

THEFTS

Catherine Fran Dr., 1800 block, May 14. From auto.

Gable Lane, 12500 block, May 10. From auto.

Livingston Rd., 15700 block, May 13. From auto.

Shelfar Pl., 600 block, May 10. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Hallwood Pl., 12900 block, May 10. Stolen vehicle.

Haxall Ct., 12500 block, May 16. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

HOMICIDE

Ivy Lane, 6300 block, May 10.

ASSAULT

Springhill Dr., 6000 block, May 8.

ROBBERY

Hanover Pkwy., 7800 block, May 11. Armed robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Cherrywood Lane, 5700 block, May 9.

Cherrywood Terr., 5900 block, May 12.

Greenbelt Rd., 6100 block, May 9. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, May 13. Shoplifting.

Hanover Pkwy., 7300 block, May 10.

Hillside Rd., Unit block, May 13.

Lakecrest Dr., 8000 block, May 11. Trespassing.

Lakecrest Dr., 8100 block, May 15.

Lakeside Dr., 200 block, May 13.

Lakeside Dr., 200 block, May 13.

Mandan Rd., May 15.

VEHICLE THEFTS

Crescent Rd. and Kenilworth Ave., May 8.

Lakeside Dr., 200 block, May 9.

Springhill Lane, 9100 block, May 9.

VANDALISM

Crescent Rd., Unit block, May 9. Malicious destruction.

Greenway Center Dr., 7500 block, May 9. Malicious destruction.

Buddy Attick Lake Park, May 10. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

East-West Hwy., 3700 block, May 6. Victim’s hand was struck during altercation.

Kirkwood Pl., 2600 block, May 7. Subject arrested for domestic assault.

36th Pl., 5000 block, May 11. Victim was assaulted by stepson and grandson.

40th Ave., 5400 block, May 9. Subject arrested for domestic assault.

ROBBERIES

Adelphi Rd., 7000 block, May 11. Robbery reported.

Calverton Dr., 6800 block, May 9. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Adelphi Rd., 7000 block, May 7. Trespassing.

Bridle Path Lane, 7100 block, May 6. Burglary.

Calverton Dr., 6800 block, May 10. Juveniles broke into vacant home.

East-West Hwy., 3500 block, May 6. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, May 6. Shoplifting.

Monitor St., 6200 block, May 8. Burglary.

Monitor St., 6200 block, May 8. Unknown suspect broke into vacant home and tried to steal appliances.

THEFTS

Belcrest Rd P4, 6500 block, May 8. From auto.

Emerson St., 4100 block, May 6. From auto.

Gallatin St., 3600 block, May 8. From auto.

Hamilton St., 3100 block, May 10. From auto.

Hamilton St., 3100 block, May 10. From auto.

Livingston St., 3900 block, May 6. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, May 11. From auto.

VEHICLE THEFTS

Ager Rd., 5300 block, May 6. Stolen vehicle.

East-West Hwy., 3500 block, May 7. Stolen vehicle.

VANDALISM

Baltimore Ave., 5100 block, May 9. Property damage.

East-West Hwy., 3300 block, April 28. Property damage.

East-West Hwy., 3500 block, May 6.

Hamilton St., 3500 block, May 10.

Lancer Pl., 3000 block, May 7.

Oliver St., 4100 block, May 7.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14300 block, May 5.

Chapel Cove Ct., 14300 block, May 8. Theft from motor vehicle.

Compton Ave., 500 block, May 12. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 15000 block, May 12.

Montgomery St., 300 block, May 7. Theft from motor vehicle.

Nichols Dr., 900 block, May 8.

Oakpointe Dr., 14000 block, May 4. Theft from motor vehicle.

Old Sandy Spring Rd., 7800 block, May 6.

Oxford Dr., 14200 block, May 9. Theft from motor vehicle.

Oxford Dr., 14300 block, May 7. Theft from motor vehicle.

Second St., 300 block, May 9. Theft from motor vehicle.

Seventh St., 600 block, May 2. Theft from motor vehicle.

Split Rail Lane, 7100 block, May 7.

Spring House Lane, 9400 block, May 9.

Washington Blvd., 500 block, May 10. From building.

West St., 800 block, May 9. From building.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Fourth St., 14700 block, May 5. Motor vehicle theft reported.

Oxford Dr., 14100 block, May 8. Motor vehicle theft reported.

Trevino Terr., 9400 block, May 7. Motor vehicle theft reported.