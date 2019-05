Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

15th Ave., 8100 block, May 17.

Baltimore Ave., 8300 block, May 17.

Dean Dr., 3600 block, May 21.

Hospital Dr., 3000 block, May 23. Shooting reported.

Metzerott Rd., 1800 block, May 19.

ROBBERIES

15th Ave., 8000 block, May 19.

Annapolis Rd., 7700 block, May 18.

University Blvd., 2200 block, May 18.

THEFTS/BREAK-INS

15th Ave., 8100 block, May 21.

62nd Ave., 5600 block, May 23.

Baltimore Ave., 7300 block, May 21.

Baltimore Ave., 7500 block, May 22.

Marywood St., 7100 block, May 23.

New Hampshire Ave., 6700 block, May 23.

Riggs Rd., 5900 block, May 19.

Toledo Pl., 3200 block, May 23.

BREAK-INS

12th Ave., 8400 block, May 22. Residential.

Annapolis Rd., 6500 block, May 17. Commercial.

Newport Rd., 6600 block, May 19. Residential.

West Park Dr., 7900 block, May 19. Residential.

THEFTS

14th Ave., 8000 block, May 20. From auto.

49th Ave., 8600 block, May 23. From auto.

Ames Rd., 100 block, May 21. From auto.

Berwyn House Rd., 4800 block, May 23. From auto.

Chillum Rd., 2400 block, May 23. From auto.

Edmonston Rd., 4800 block, May 19. From auto.

Greenwich Wood Dr., 1800 block, May 23. From auto.

Kenilworth Ave., 5200 block, May 23. From auto.

Kenilworth Ave., 6100 block, May 17. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, May 22. From auto.

Milestone Way, 9600 block, May 22. From auto.

Nantucket Rd., 4900 block, May 19. From auto.

New Hampshire Ave., 6700 block, May 17. From auto.

Oglethorpe St., 2000 block, May 19. From auto.

Osborn Rd., 6500 block, May 22. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, May 23. From auto.

University Blvd., 2300 block, May 21. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

60th Ave., 5100 block, May 20. Stolen vehicle.

75th Ave., 4200 block, May 20. Stolen vehicle.

Cypress Creek Dr., 5700 block, May 19. Stolen vehicle.

Locust Spring Rd., 9100 block, May 18. Stolen vehicle.

Metzerott Rd., 1800 block, May 20. Stolen vehicle.

Metzerott Rd., 2300 block, May 22. Stolen vehicle.

Patterson St., 7200 block, May 18. Stolen vehicle.

VANDALISM

25th Pl., 9200 block, May 19.

57th Ave., 2300 block, May 18.

Allison St., 6800 block, May 21.

Baltimore Ave., 10200 block, May 18.

Erie St., 1900 block, May 21.

Toledo Terr., 3500 block, May 21.

University Blvd., 2300 block, May 21.

Van Buren St., 1900 block, May 19.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Campus Way S., 10400 block, May 21. Weapon reported.

Herrington Dr., Unit block, May 22.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9400 block, May 20.

Central Ave., 12100 block, May 17.

Crain Hwy., 3700 block, May 17.

High Bridge Rd., 7000 block, May 23.

Lottsford Rd., 9300 block, May 20.

Old Marlboro Pike, 11200 block, May 17.

BREAK-INS

Greenbelt Rd., 8800 block, May 20.

Laurel Bowie Rd., 7400 block, May 18. Commercial.

THEFTS

Acorn Park St., 9500 block, May 17. From auto.

Annapolis Rd., 9500 block, May 17. From auto.

Arbor Park Pl., 1000 block, May 22. From auto.

Brook Trail Ct., 16300 block, May 22. From auto.

Camberley Pl., 15300 block, May 22. From auto.

Caraway Ct., 1300 block, May 21. From auto.

Farnsworth Lane, 14100 block, May 21. From auto.

Greenbelt Rd., 8700 block, May 23. From auto.

Hampshire Hall Ct., 14200 block, May 19. From auto.

Harry S. Truman Dr., 700 block, May 21. From auto.

Hillmeade Station Dr., 12500 block, May 17. From auto.

Hillmeade Station Dr., 12600 block, May 20. From auto.

Lake Pointe Ct., 9600 block, May 23. From auto.

Lincoln Ave., 5500 block, May 19. From auto.

Prince Pl., 10200 block, May 21. From auto.

Symondsbury Way, 15400 block, May 22. From auto.

Trebing Lane, 1000 block, May 17. From auto.

Westridge Dr., 10300 block, May 22. From auto.

Willow Oaks Dr., 10700 block, May 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Central Ave., 12200 block, May 20. Stolen vehicle.

Grand Blvd., 9400 block, May 23. Stolen vehicle.

Old Enterprise Rd., Unit block, May 21. Stolen vehicle.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Allendale Ct., 1900 block, May 20.

Central Ave., 7800 block, May 17.

Doewood Lane, 1400 block, May 23.

Hill Rd., 900 block, May 18.

Silver Hill Rd., 4600 block, May 20.

Walker Mill Rd., 6900 block, May 19. Shooting reported.

ROBBERIES

Gunther St., 4800 block, May 22.

Marlboro Pike, 4700 block, May 18. Commercial.

Marlboro Pike, 4700 block, May 20. Commercial.

Mason St., 7500 block, May 22.

THEFTS/BREAK-INS

Barlowe Pl., 2000 block, May 21.

Barlowe Rd., 7600 block, May 20.

Barlowe Rd., 7600 block, May 22.

Darcy Rd., 8700 block, May 21.

Donnell Dr., 3100 block, May 22.

Donnell Dr., 3300 block, May 21.

Druid Pl., 6000 block, May 17.

Drylog St., 6600 block, May 22.

Forest Run Dr., 2800 block, May 23.

Hil Mar Dr., 6500 block, May 23.

Larchmont Ave., 800 block, May 18.

Regency Park Ct., 5600 block, May 19.

Silver Hill Ct., 5000 block, May 21.

Suitland Rd., 5600 block, May 22.

Victory Lane, 3000 block, May 18.

Walters Lane, 3200 block, May 22.

BREAK-INS

Ritchie Station Ct., 1600 block, May 20. Commercial.

Torque St., 4300 block, May 18. Residential.

Walker Mill Rd., 6900 block, May 19. Residential.

THEFTS

Apothecary St., 3600 block, May 21. From auto.

Barkley Pl., 2300 block, May 23. From auto.

Birkle Lane, 2800 block, May 22. From auto.

Brightseat Rd., 1000 block, May 20. From auto.

Corona St., 8500 block, May 20. From auto.

Davis Ave., 4500 block, May 19. From auto.

Donnell Dr., 2900 block, May 22. From auto.

Donnell Dr., 3000 block, May 18. From auto.

Hil Mar Dr., 6300 block, May 20. From auto.

Hil Mar Dr., 6500 block, May 20. From auto.

Marlboro Pike, 5500 block, May 19. From auto.

Merrick Lane, 7700 block, May 19. From auto.

Regency Pkwy., 3400 block, May 20. From auto.

Ryderwood Ct., 1800 block, May 23. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, May 18. From auto.

Tanow Pl., 1900 block, May 18. From auto.

Torque St., 4300 block, May 19. From auto.

Walker Mill Rd., 7300 block, May 22. From auto.

West Forest Rd., 6800 block, May 17. From auto.

Wilberforce Ct., 1100 block, May 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Addison Rd. S., 1200 block, May 20. Stolen vehicle.

Barlowe Rd., 8100 block, May 19. Stolen vehicle.

Brooks Dr., 2000 block, May 20. Stolen vehicle.

Covington St., 4400 block, May 21. Stolen vehicle.

Darcy Rd., 8700 block, May 20. Stolen vehicle.

Merrick Lane, 7700 block, May 19. Stolen vehicle.

Oates St., 1300 block, May 19. Stolen vehicle.

Parkland Dr., 3000 block, May 17. Stolen vehicle.

Parkway Terrace Dr., 3400 block, May 20. Stolen vehicle.

Silver Hill Ct., 5000 block, May 20. Stolen vehicle.

Southern Ave., 4300 block, May 18. Stolen vehicle.

Stretford Way, 600 block, May 20. Stolen vehicle.

Walters Lane, 3300 block, May 21. Stolen vehicle.

VANDALISM

Columbia Pl., 2100 block, May 23.

Daventry Terr., 5200 block, May 17.

Dodge Park Rd., 3400 block, May 22.

Marlboro Pike, 8000 block, May 22.

Maryland Park Dr., 100 block, May 23.

Silver Hill Rd., 4800 block, May 18.

Silver Hill Rd., 5700 block, May 17.

Suitland Rd., 4200 block, May 18.

Swan Terr., 7600 block, May 18.

Tulip Ave., 1700 block, May 21.

Walters Lane, 3200 block, May 23.

Walters Lane, 3300 block, May 22.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Branch Ave., 3700 block, May 20.

Cady Dr., 700 block, May 20.

Den Meade Ave., 7800 block, May 23.

Indian Head Hwy., 5100 block, May 21.

Indian Head Hwy., 5100 block, May 21.

Saint Moritz Dr., 5900 block, May 20.

Yorkville Rd., 5100 block, May 18.

ROBBERIES

Branch Ave., 3700 block, May 22.

Gibson Dr., 300 block, May 17.

THEFTS/BREAK-INS

26th Ave., 3600 block, May 23.

Afton St., 2200 block, May 23.

Corning Ave., 2500 block, May 20.

Indian Head Hwy., 5100 block, May 17.

Indian Head Hwy., 5200 block, May 21.

Indian Head Hwy., 5200 block, May 21.

Oxon Hill Rd., 6000 block, May 23.

Oxon Hill Rd., 6200 block, May 20.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 20.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 21.

Telfair Blvd., 4400 block, May 23.

BREAK-INS

Allentown Rd., 4900 block, May 20. Commercial.

Brinkley Rd., 3100 block, May 19. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 4000 block, May 21. From auto.

Abbington Dr., 7100 block, May 21. From auto.

Allentown Rd., 5100 block, May 22. From auto.

Bock Rd., 6500 block, May 17. From auto.

Bock Terr., 6500 block, May 17. From auto.

Dallas Pl., 4600 block, May 22. From auto.

Felwood St., 1700 block, May 20. From auto.

Fisher Rd., 5900 block, May 21. From auto.

Nancy Lane, 8800 block, May 17. From auto.

Oxon Hill Rd., 6200 block, May 21. From auto.

Rena Rd., 4500 block, May 21. From auto.

Rosecroft Blvd., 2100 block, May 23. From auto.

Rosecroft Blvd., 2300 block, May 17. From auto.

Rosier Rd., 500 block, May 21. From auto.

Walnut St., 5900 block, May 22. From auto.

Whitwell Ct., 6400 block, May 23. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bonita St., 3400 block, May 20. Stolen vehicle.

Branch Ave., 4400 block, May 17. Stolen vehicle.

Burton Ct., 3200 block, May 21. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3300 block, May 19. Stolen vehicle.

Deal Dr., 5100 block, May 19. Stolen vehicle.

East Rosecroft Village Cir., 2400 block, May 19. Stolen vehicle.

Fort Foote Rd., 9600 block, May 23. Stolen vehicle.

John St., 4300 block, May 19. Stolen vehicle.

Kerby Hill Rd., 300 block, May 23. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1100 block, May 19. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1300 block, May 20. Stolen vehicle.

Waterfront St., 200 block, May 23. Stolen vehicle.

VANDALISM

23rd Pkwy., 4400 block, May 18.

23rd Pkwy., 4500 block, May 18.

Apple Orchard Lane, 4200 block, May 20.

Gilrain Ct., 6100 block, May 21.

Olson St., 2400 block, May 22.

Oxon Hill Rd., 6300 block, May 18.

Potomac Valley Dr., 500 block, May 20.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ROBBERY

Temple Hill Rd., 7100 block, May 17. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 6300 block, May 21.

Branch Ave., 8700 block, May 17.

Branch Ave., 8700 block, May 19.

Branch Ave., 8700 block, May 21.

Don Dr., 7600 block, May 21.

Eagle Harbor Rd., 17500 block, May 20.

Marquis Lane, 8800 block, May 19.

Woodyard Rd., 7300 block, May 21.

Wyman Way, 9700 block, May 20.

BREAK-IN

Burch Hill Rd., 6700 block, May 23.

THEFTS

Binghampton Pl., 8700 block, May 22. From auto.

Gwynndale Dr., 9400 block, May 23. From auto.

Heathermore Blvd., 8800 block, May 22. From auto.

Kaine Dr., 6200 block, May 17. From auto.

Richardson Rd., 8300 block, May 23. From auto.

Whitefield Pl., 12500 block, May 22. From auto.

Woodstock Dr. W., 8800 block, May 17. From auto.

Woodyard Rd., 8000 block, May 22. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Fairhaven Ave., 9100 block, May 21. Stolen vehicle.

Groveton Dr., 6700 block, May 20. Stolen vehicle.

Victoria Dr., 9400 block, May 18. Stolen vehicle.

VANDALISM

Birch Way, 11000 block, May 20.

Cheval Ct., 12800 block, May 22.

Flam St., 4200 block, May 20.

Florin Way, 9000 block, May 22.

Helmsley Dr., 8900 block, May 20.

Hunt Weber Dr., 6000 block, May 20.

Woodyard Rd., 7100 block, May 19.

Woodyard Rd., 9000 block, May 21.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10900 block, May 23.

Indian Creek Ct., 12200 block, May 23.

BREAK-INS

Bond Mill Rd., 16400 block, May 18.

Gordon Ave., 11900 block, May 22.

THEFTS

Baltimore Ave., 10900 block, May 23. From auto.

Cherry Hill Rd., 11300 block, May 21. From auto.

Maryland Ave. E., 11300 block, May 23. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Adkins Rd., 14200 block, May 23. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 13700 block, May 22. Stolen vehicle.

Kiln Ct., 12200 block, May 23. Stolen vehicle.

Old Gunpowder Rd., 12000 block, May 19. Stolen vehicle.

Romlon St., 4400 block, May 22. Stolen vehicle.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Chaptico Ct., 7000 block, May 16. Weapon reported.

THEFT/BREAK-IN

Mattawoman Lane, 16600 block, May 22.

BREAK-IN

Old Fort Rd., 12700 block, May 20. Commercial.

THEFTS

Hickory Dr., 11800 block, May 21. From auto.

Merino Dr., 18000 block, May 20. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Hickory Dr., 11600 block, May 21. Stolen vehicle.

Pine Tree Lane, 12800 block, May 20. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Breezewood Dr., 6300 block, May 16.

Good Luck Rd., 8100 block, May 16.

ROBBERY

Springhill Dr., 6000 block, May 20. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Dr., 6100 block, May 19.

Centerway Rd., 100 block, May 21.

Cherrywood Lane, 5800 block, May 17.

Good Luck Rd., 7900 block, May 16. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, May 17.

Greenbelt Rd., 6000 block, May 19. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, May 15. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, May 17. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7400 block, May 21.

Greenbelt Rd., 7500 block, May 15. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7500 block, May 19.

Mandan Rd., 7700 block, May 19.

Mandan Rd., 7800 block, May 19.

VEHICLE THEFTS

Edmonston Rd., 9200 block, May 17.

Edmonston Rd., 9300 block, May 16.

Edmonston Rd., 9300 block, May 16.

Edmonston Rd., 9300 block, May 20.

VANDALISM

Springhill Terr., 6100 block, May 15. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Belcrest Rd., 6500 block, May 14. Suspect grabbed victim’s buttocks.

East-West Hwy., 3500 block, May 14. Two subjects assaulted victim.

East-West Hwy., 3500 block, May 17. Male arrested for inappropriately touching female.

37th Ave., 5600 block, May 10. Arrestee assaulted victim.

42nd Ave., 6000 block, May 14. Two individuals arrested for domestic assault.

ROBBERY

Kirkwood Pl., 2600 block, May 14. Robbery reported.

THEFT/BREAK-IN

East-West Hwy., 3500 block, May 14. Shoplifting.

THEFTS

Belcrest Rd., 6200 block, May 15. From auto.

Nicholson St., 2800 block, May 19. From auto.

Queens Chapel Rd., 5300 block, May 15. From auto.

VEHICLE THEFTS

Gallatin St., 4000 block, May 14. Stolen vehicle.

38th Ave., 5000 block, May 19. Stolen vehicle.

VANDALISM

Nicholson St., 2800 block, May 19.

Hamilton St., 4000 block, May 15.

Nicholson St., 2800 block, May 19.

Rhode Island Ave., 4900 block, May 14. Vandalism to auto.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Belle Ami Dr., 14900 block, May 19. Robbery reported.

Van Dusen Rd., 7800 block, May 18. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14700 block, May 17. Theft from motor vehicle.

Fort Meade Rd., 9600 block, May 16. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 1100 block, May 20. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, May 16.

Main St., 300 block, May 16.

Marton St., 1000 block, May 19. Theft from motor vehicle.

Montrose Ave., 300 block, May 15. From building.

Ninth St., 500 block, May 14. Burglary with forced entry.

Split Rail Lane, 7200 block, May 16. From building.

Spring Arbor Dr., 8000 block, May 14. From building.

West Side Blvd., 14400 block, May 20. Theft from motor vehicle.

BREAK-IN

Fourth St., 14700 block, May 17.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Main St., 500 block, May 15. Motor vehicle theft reported.

Sandy Spring Rd., 7700 block, May 17. Motor vehicle theft reported.