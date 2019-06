Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

56th Pl., 5000 block, May 30.

Hospital Dr., 3000 block, May 25.

Metzerott Rd., 1800 block, May 30.

Rittenhouse St., 5800 block, May 30.

Toledo Terr., 3400 block, May 28.

University Blvd., 2000 block, May 28. Weapon reported.

ROBBERIES

15th Ave., 8100 block, May 24.

Finns Lane, 7700 block, May 29.

Langley Way, 1400 block, May 29.

Parkwood St., 7400 block, May 28.

THEFTS/BREAK-INS

15th Ave., 7300 block, May 25.

Baltimore Ave., 8200 block, May 30.

Baltimore Ave., 8300 block, May 30.

Charleston Pl., 2200 block, May 29.

Cherry Hill Rd., 4700 block, May 30.

Eastern Ave., 5800 block, May 27.

Edwards Way, 9200 block, May 30.

New Hampshire Ave., 7900 block, May 26.

Riggs Rd., 6400 block, May 30.

Riggs Rd., 6700 block, May 27.

BREAK-IN

Finns Lane, 7700 block, May 23. Residential.

THEFTS

55th Ave., 3400 block, May 28. From auto.

64th Ave., 6100 block, May 24. From auto.

Allison St., 6900 block, May 27. From auto.

Belcrest Rd., 6700 block, May 27. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, May 27. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, May 30. From auto.

Chillum Rd., 2400 block, May 29. From auto.

Guilford Rd., 4500 block, May 30. From auto.

Nashville Rd., 6800 block, May 27. From auto.

Newton St., 4900 block, May 24. From auto.

Old Landover Rd., 6300 block, May 30. From auto.

Saranac St., 2100 block, May 25. From auto.

University Blvd., 2200 block, May 25. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

12th Ave., 8400 block, May 28. Stolen vehicle.

22nd Pl., 6900 block, May 24. Stolen vehicle.

62nd Ave., 5600 block, May 28. Stolen vehicle.

Banning Pl., 2300 block, May 27. Stolen vehicle.

Decatur St., 6900 block, May 30. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 6300 block, May 25. Stolen vehicle.

Randy Ct., 4900 block, May 25. Stolen vehicle.

West Park Dr., 7400 block, May 28. Stolen vehicle.

VANDALISM

Buchanan St., 5300 block, May 29.

Cherry Hill Rd., 9300 block, May 27.

Erie St., 1900 block, May 27.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Annapolis Rd., 8800 block, May 29.

Annapolis Rd., 9100 block, May 25.

Avis Dr., 800 block, May 28.

Central Ave., 13700 block, May 25.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, May 25.

ROBBERY

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, May 29.

THEFTS/BREAK-INS

Aerospace Rd., 10200 block, May 25.

Campus Way S., 10500 block, May 29.

Campus Way S., 10600 block, May 29.

Central Ave., 12100 block, May 28.

Central Ave., 12100 block, May 28.

Crain Hwy., 100 block, May 28.

Dorsey Lane, 10000 block, May 28.

Harry S. Truman Dr., 200 block, May 30.

Largo Center Dr., 800 block, May 26.

Laurel Bowie Rd., 7000 block, May 29.

Lottsford Ct., 9600 block, May 25.

Watkins Park Dr., Unit block, May 29.

BREAK-IN

5th St., 9100 block, May 25. Residential.

THEFTS

Boxtree Dr., 2600 block, May 30. From auto.

Bright Sun Dr., 700 block, May 26. From auto.

Capital Centre Blvd., 800 block, May 30. From auto.

Christie Pl., 13100 block, May 29. From auto.

Fruitwood Dr., 11200 block, May 28. From auto.

Graiden St., 200 block, May 26. From auto.

Greenbelt Rd., 10000 block, May 27. From auto.

Heather Glen Way, 10700 block, May 25. From auto.

Shell Duck Ct., 1200 block, May 24. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bishopmill Dr., 4200 block, May 28. Stolen vehicle.

Cleaver Dr., 11900 block, May 24. Stolen vehicle.

Farnsworth Lane, 14200 block, May 30. Stolen vehicle.

Good Luck Rd., 9900 block, May 28. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 15000 block, May 28. Stolen vehicle.

Woodberry St., 9400 block, May 27. Stolen vehicle.

VANDALISM

Caraway Ct., 1300 block, May 28.

Franklin Ave., 9400 block, May 30.

Glenn Dale Rd., 6100 block, May 26.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Addison Rd. S., 1700 block, May 30. Weapon reported.

Belle Haven Dr., 1800 block, May 25. Weapon reported.

Benning Rd., 1200 block, May 29.

Cross St., 7100 block, May 26.

Donnell Dr., 3100 block, May 25.

Hampton Park Blvd., 1400 block, May 30.

Kent Village Dr., 2500 block, May 28.

Shadyside Ave., 2600 block, May 26.

Silver Hill Rd., 5800 block, May 25.

Swann Rd., 3800 block, May 30.

ROBBERIES

Caslon Way, 1000 block, May 28. Residential.

West Forest Rd., 6700 block, May 25.

THEFTS/BREAK-INS

Alaking Ct., 9100 block, May 30.

Boones Lane, 2500 block, May 28.

Cabin Branch Dr., 1700 block, May 28.

County Rd., 2100 block, May 30.

Donnell Dr., 3200 block, May 27.

Marlboro Pike, 7000 block, May 25.

Pacific Ave., 1500 block, May 30.

Silver Hill Rd., 5500 block, May 29.

Silver Hill Rd., 5800 block, May 27.

Sunset Lane, 3000 block, May 28.

BREAK-INS

Central Ave., 6800 block, May 24. Residential.

Kayak Ave., 1100 block, May 30. Residential.

Porter Ave., 2100 block, May 28. Residential.

Regency Park Ct., 5600 block, May 29. Residential.

Surrey Square Lane, 6100 block, May 27. Residential.

Warfield Dr., 400 block, May 28. Residential.

THEFTS

Balboa Ave., 900 block, May 26. From auto.

Beaver Rd., 2000 block, May 28. From auto.

Brooks Dr., 1900 block, May 29. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, May 30. From auto.

Gunther St., 5000 block, May 27. From auto.

Hampton Park Blvd., 400 block, May 28. From auto.

Hawthorne St., 7300 block, May 26. From auto.

Hil Mar Dr., 6500 block, May 26. From auto.

Nalley Rd., 1100 block, May 30. From auto.

Nalley Rd., 1200 block, May 25. From auto.

Regency Pkwy., 3800 block, May 30. From auto.

Ritchie Station Ct., 1700 block, May 26. From auto.

Silver Hill Rd., 5600 block, May 25. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, May 26. From auto.

West Forest Rd., 6800 block, May 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brooks Dr., 2100 block, May 28. Stolen vehicle.

Central Ave., 8600 block, May 24. Stolen vehicle.

Darcy Rd., 8100 block, May 30. Stolen vehicle.

Ewing Ave., 2500 block, May 27. Stolen vehicle.

Jadeleaf Ave., 500 block, May 24. Stolen vehicle.

Lubbock Rd., 5500 block, May 27. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 6400 block, May 24. Stolen vehicle.

Oxman Rd., 7900 block, May 28. Stolen vehicle.

Reed St., 3200 block, May 28. Stolen vehicle.

Ruston Ave., 1700 block, May 24. Stolen vehicle.

Samuel Dr., 1300 block, May 24. Stolen vehicle.

Tulip Ave., 1600 block, May 28. Stolen vehicle.

VANDALISM

Abel Ave., 900 block, May 26.

Allendale Dr., 8100 block, May 26.

Dutch Village Dr., 1900 block, May 28.

Reading Terr., 600 block, May 28.

Rochell Ave., 1900 block, May 26.

Seat Pleasant Dr., 6800 block, May 25.

Shadyside Ave., 2600 block, May 27.

Walker Mill Rd., 8800 block, May 24.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Indian Head Hwy., 5100 block, May 24.

Oxon Hill Rd., 6200 block, May 30. Weapon reported.

Oxon Hill Rd., 8200 block, May 27.

Southview Dr., 1300 block, May 29.

ROBBERIES

Curtis Dr., 3300 block, May 30.

Indian Head Hwy., 5100 block, May 26. Commercial.

Marcy Ave., 1000 block, May 29.

THEFTS/BREAK-INS

Audrey Lane, Unit block, May 30.

Branch Ave., 3100 block, May 26.

Everhart Pl., 5800 block, May 25.

Livingston Rd., 6200 block, May 28.

Middleton Lane, 5800 block, May 29.

Oxon Hill Rd., 6000 block, May 30.

Oxon Hill Rd., 6100 block, May 25.

Oxon Hill Rd., 6200 block, May 29.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 30.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, May 29.

BREAK-INS

23rd Pkwy., 4400 block, May 26. Residential.

25th Pl., 3400 block, May 30.

Brinkley Rd., 3400 block, May 28. Residential.

Cagle Rd., 8200 block, May 25. Residential.

THEFTS

Allentown Rd., 5800 block, May 24. From auto.

Audrey Lane, 600 block, May 28. From auto.

Audrey Lane, 700 block, May 30. From auto.

Bock Rd., 7000 block, May 27. From auto.

Brinkley Rd., 2600 block, May 30. From auto.

Browns Lane, 2000 block, May 29. From auto.

Henson Bridge Terr., 2900 block, May 24. From auto.

Indian Head Hwy., 5100 block, May 27. From auto.

Kennebec St., 1100 block, May 30. From auto.

Livingston Terr., 5500 block, May 28. From auto.

Owens Rd., 1100 block, May 29. From auto.

Owens Rd., 1100 block, May 29. From auto.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 24. From auto.

Oxon Hill Rd., 6800 block, May 28. From auto.

Oxon Run Dr., 2500 block, May 26. From auto.

Rena Rd., 4500 block, May 29. From auto.

Saint Ignatius Dr., 6000 block, May 28. From auto.

Silver Park Dr., 3600 block, May 24. From auto.

Southview Dr., 1200 block, May 28. From auto.

Southview Dr., 1400 block, May 27. From auto.

Telfair Blvd., 4400 block, May 28. From auto.

Wheeler Rd., 4500 block, May 27. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4500 block, May 27. Stolen vehicle.

Anvil Lane, 2300 block, May 29. Stolen vehicle.

Audrey Lane, 600 block, May 28. Stolen vehicle.

Auth Rd., 5200 block, May 29. Stolen vehicle.

Branch Ave., 4400 block, May 28. Stolen vehicle.

Doris Dr., 9300 block, May 28. Stolen vehicle.

Dudley Ave., 6900 block, May 24. Stolen vehicle.

Fisher Rd., 5600 block, May 29. Stolen vehicle.

Naylor Rd., 3300 block, May 30. Stolen vehicle.

Rayburn Dr., 6000 block, May 28. Stolen vehicle.

Wheeler Hills Rd., 4600 block, May 30. Stolen vehicle.

VANDALISM

Buckland Ct., 6500 block, May 26.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Branch Ave., 8700 block, May 26.

Joselle Ct., 8200 block, May 29.

Townsend Lane, 9100 block, May 24.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8700 block, May 28.

Branch Ave., 8700 block, May 30.

Clayton Lane, 8800 block, May 28.

Dangerfield Rd., 8700 block, May 27.

Gay Dr., 9900 block, May 25.

Old Branch Ave., 7700 block, May 27.

Woodyard Cir., 9800 block, May 31.

Woodyard Rd., 8800 block, May 26.

BREAK-IN

Marlboro Pike, 9200 block, May 25. Commercial.

THEFTS

Branch Ave., 8700 block, May 25. From auto.

Frank Tippett Rd., 9000 block, May 26. From auto.

Maui St., 4700 block, May 26. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Foxley Rd., 6300 block, May 30. Stolen vehicle.

Killarney St., 6800 block, May 29. Stolen vehicle.

VANDALISM

Old Branch Ave., 7900 block, May 29.

Robert Crain Hwy., 15800 block, May 29.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

HOMICIDE

Roby Ave., 11700 block, May 24.

ASSAULT

Calverton Blvd., 3900 block, May 29.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14200 block, May 28.

Beltsville Dr., 12100 block, May 30.

Cherry Hill Rd., 11400 block, May 28.

Knollwood Dr., 10400 block, May 26.

Laurel Bowie Rd., 13300 block, May 26.

THEFTS

Avebury Dr., 13400 block, May 27. From auto.

Briarwood Dr., 13900 block, May 27. From auto.

Contee Rd., 9100 block, May 25. From auto.

Evans Trail, 11300 block, May 27. From auto.

Laurel Ridge Ct., 7600 block, May 29. From auto.

Manheim Ave., 4700 block, May 24. From auto.

Shadetree Lane, 12300 block, May 29. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Claxton Dr., 12900 block, May 29. Stolen vehicle.

Contee Rd., 8700 block, May 30. Stolen vehicle.

South Laurel Dr., 11700 block, May 29. Stolen vehicle.

VANDALISM

Baltimore Ave., 11700 block, May 24.

Evans Trail, 11200 block, May 26.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

Braeburn Dr., 800 block, May 28.

Fort Washington Rd., 13300 block, May 25.

Livingston Rd., 12000 block, May 24.

THEFTS

Hallwood Pl., 12700 block, May 29. From auto.

Hallwood Pl., 12800 block, May 29. From auto.

Hallwood Pl., 12800 block, May 29. From auto.

Hallwood Pl., 12900 block, May 29. From auto.

Hallwood Pl., 12900 block, May 29. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Danville Rd., 3700 block, May 30. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Cherrywood Lane, 5500 block, May 26.

Cherrywood Lane, 5700 block, May 24.

Greenbelt Rd., 6000 block, May 24.

Greenbelt Rd., 7600 block, May 28.

ROBBERY

Greenbelt Rd., 6000 block, May 23. Strong-arm robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Centerway Rd., 100 block, May 24. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, May 22. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, May 22. Trespassing.

Greenbelt Rd., 6000 block, May 24. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, May 25. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7400 block, May 24.

Greenbelt Rd., 7400 block, May 25.

Lake Park Dr., 6600 block, May 24.

VANDALISM

Breezewood Terr., 9000 block, May 27. Malicious destruction.

Cherrywood Terr., 5900 block, May 26. Malicious destruction.

Green Crescent Ct., 6800 block, May 26. Malicious destruction.

Hanover Dr., 7200 block, May 25. Malicious destruction.

Morrison Dr., 7300 block, May 23. Malicious destruction.

Westway, 100 block, May 27. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Adelphi Rd., 7000 block, May 17. Teacher assaulted by unknown subjects.

East-West Hwy., 3500 block, May 25. Suspect slapped victim’s hand during argument.

Hamilton St., 3000 block, May 24. Unknown suspect punched victim and fled.

THEFTS/BREAK-INS

Ager Rd., 5600 block, May 24. Unknown suspect broke into business and stole property.

East-West Hwy., 3500 block, May 20. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, May 24. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, May 25. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, May 25. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, May 26. Shoplifting.

Hamilton St., 2900 block, May 23. Trespassing.

Stanford St., 3400 block, May 23. Residence burglarized while no one was home.

THEFTS

Baltimore Ave., 5100 block, May 24. From auto.

Baltimore Ave., 5100 block, May 24. From auto.

Baltimore Ave., 5300 block, May 24. From auto.

Baltimore Ave., 5300 block, May 24. From auto.

VEHICLE THEFT

Belcrest Rd. Bldg Q, 6500 block, May 26. Stolen vehicle.

VANDALISM

America Blvd., 6500 block, May 7.

Oliver St., 4100 block, May 21.

Rhode Island Ave., 4700 block, May 21.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERIES

Bowie Rd., 100 block, May 27. Robbery reported.

Fourth St., 900 block, May 26. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14700 block, May 24. From building.

Baltimore Ave., 14700 block, May 27. From building.

Beall Pl., 1100 block, May 28. Theft from motor vehicle.

Eleventh St., 1100 block, May 28. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 800 block, May 25.

Fourth St., 14700 block, May 26.

Greenview Dr., 14300 block, May 25.

Montrose Ave., 300 block, May 25. Theft from motor vehicle.

Runabout Ct., 14300 block, May 23. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Contee Rd., 7800 block, May 25. Motor vehicle theft reported.

Fourth St., 14700 block, May 25. Motor vehicle theft reported.