Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULT

Queens Chapel Rd., 3100 block, Aug. 10.

ROBBERIES

Beechwood Rd., 2000 block, Aug. 15.

New Hampshire Ave., 8200 block, Aug. 12.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 6600 block, Aug. 11.

Baltimore Ave., 9100 block, Aug. 13.

Sargent Rd., 5600 block, Aug. 9.

University Blvd., 2000 block, Aug. 11.

Warner Ave., 4000 block, Aug. 9.

BREAK-INS

Carters Lane, 5900 block, Aug. 13. Residential.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Aug. 11.

THEFTS

17th Ave., 7400 block, Aug. 13. From auto.

48th Ave., 8400 block, Aug. 15. From auto.

50th Pl., 9500 block, Aug. 13. From auto.

51st Pl., 9100 block, Aug. 14. From auto.

64th Ave., 5700 block, Aug. 12. From auto.

74th Ave., 4200 block, Aug. 9. From auto.

Annapolis Rd., 7500 block, Aug. 9. From auto.

Baltimore Ave., 9000 block, Aug. 12. From auto.

Baltimore Ave., 9300 block, Aug. 15. From auto.

Baltimore Ave., 9500 block, Aug. 11. From auto.

Chesapeake Rd., 7100 block, Aug. 13. From auto.

Dean Dr., 3600 block, Aug. 15. From auto.

Dekalb Ct., 1700 block, Aug. 12. From auto.

Elliot Pl., 6400 block, Aug. 15. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Aug. 13. From auto.

New Hampshire Ave., 6400 block, Aug. 12. From auto.

Queens Chapel Rd., 2400 block, Aug. 9. From auto.

Randolph St., 5500 block, Aug. 9. From auto.

Riggs Rd., 8000 block, Aug. 14. From auto.

Rosette Lane, 8300 block, Aug. 11. From auto.

Sargent Rd., 5600 block, Aug. 9. From auto.

Tahona Dr., 8100 block, Aug. 15. From auto.

West Park Dr., 7900 block, Aug. 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

52nd Ave., 10100 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 7500 block, Aug. 11. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 9100 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Hartwick Rd., 4300 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Hartwick Rd., 4400 block, Aug. 11. Stolen vehicle.

La Salle Rd., 4900 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Laguna Rd., 1900 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Laguna Rd., 1900 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Martina Terr., 6300 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Monroe St., 5600 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Niagara Rd., 5000 block, Aug. 10. Stolen vehicle.

Warner Ave., 3900 block, Aug. 11. Stolen vehicle.

Westchester Park Dr., 6000 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

VANDALISM

15th Ave., 8100 block, Aug. 12.

Lebanon St., 1900 block, Aug. 11.

Redoak Dr., 1900 block, Aug. 14.

Westchester Park Dr., 6200 block, Aug. 14.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

Largo Rd., 1000 block, Aug. 12.

Prince Pl., 10100 block, Aug. 11. Weapon reported.

Wood Branch Ct., 1000 block, Aug. 12.

ROBBERY

Penn Randall Pl., 8100 block, Aug. 12.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9300 block, Aug. 14.

Annapolis Rd., 9400 block, Aug. 15.

Campus Way S., 10400 block, Aug. 13.

Campus Way S., 10600 block, Aug. 11.

Central Ave., 13700 block, Aug. 14.

Central Ave., 18800 block, Aug. 10.

Chrysler Dr., 15400 block, Aug. 13.

Greenbelt Rd., 10500 block, Aug. 12.

Kettering Lane, 11300 block, Aug. 9.

Lanham Severn Rd., 9300 block, Aug. 15.

Manorfield Ct., 1800 block, Aug. 15.

Mission Dr., 7500 block, Aug. 10.

BREAK-INS

Caribon St., 4000 block, Aug. 12. Residential.

Tulip Tree Dr., 10300 block, Aug. 9. Residential.

THEFTS

Brookmeadow Lane, 17200 block, Aug. 11. From auto.

Cipriano Woods Ct., 6900 block, Aug. 11. From auto.

Crain Hwy. SW, 600 block, Aug. 14. From auto.

Golf Course Terr., 10800 block, Aug. 15. From auto.

Graiden St., 200 block, Aug. 15. From auto.

Greenbelt Rd., 10500 block, Aug. 10. From auto.

Locust St., 9900 block, Aug. 11. From auto.

Shoppers Way, 800 block, Aug. 11. From auto.

Underwood St., 9400 block, Aug. 11. From auto.

Washington Blvd., 9300 block, Aug. 12. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Fowler Lane, 9100 block, Aug. 11. Stolen vehicle.

Good Luck Rd., 9800 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

Locust St., 10000 block, Aug. 11. Stolen vehicle.

Princess Garden Pkwy., 5900 block, Aug. 11. Stolen vehicle.

Utica Pl., 9100 block, Aug. 14. Stolen vehicle.

VANDALISM

Hillmeade Rd., 6300 block, Aug. 11.

Lake Shore Dr., 1000 block, Aug. 14.

Largo Rd., 1000 block, Aug. 14.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Carrington Ave., 1100 block, Aug. 9.

Daventry Terr., 5200 block, Aug. 15.

Landover Rd., 7300 block, Aug. 10. Weapon reported.

Silver Hill Rd., 4800 block, Aug. 11.

Walters Lane, 3300 block, Aug. 13.

ROBBERIES

Columbia Pl., 2300 block, Aug. 13. Vehicle.

Martin Luther King Junior Hwy., 7100 block, Aug. 13.

THEFTS/BREAK-INS

Addison Rd., 1900 block, Aug. 9.

Alaking Ct., 9100 block, Aug. 9.

Alton St., 3900 block, Aug. 14.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 10.

Catesby Terr., 1000 block, Aug. 9.

Central Ave., 8600 block, Aug. 13.

Donnell Dr., 3000 block, Aug. 12.

Donnell Dr., 3100 block, Aug. 10.

Donnell Dr., 3400 block, Aug. 9.

Donnell Dr., 3400 block, Aug. 14.

Landover Rd., 7300 block, Aug. 9.

Landover Rd., 7600 block, Aug. 15.

Marlboro Pike, 6300 block, Aug. 14.

Mason St., 7300 block, Aug. 13.

Silver Hill Rd., 4500 block, Aug. 12.

Silver Hill Rd., 5800 block, Aug. 9.

BREAK-INS

Atlee Dr., 900 block, Aug. 12.

Balboa Ave., 800 block, Aug. 12. Vacant residential.

Lorring Dr., 2700 block, Aug. 15. Residential.

Silver Hill Rd., 4800 block, Aug. 15. Commercial.

Silver Hill Rd., 5800 block, Aug. 10. Commercial.

Walters Lane, 3200 block, Aug. 13. Residential.

THEFTS

75th Ave., 3300 block, Aug. 15. From auto.

Allendale Terr., 8200 block, Aug. 15. From auto.

Caslon Way, 900 block, Aug. 9. From auto.

Darel Dr., 2500 block, Aug. 13. From auto.

Donnell Dr., 3700 block, Aug. 14. From auto.

Glen Willow Dr., 1000 block, Aug. 12. From auto.

Heath St., 4800 block, Aug. 11. From auto.

Norman Dr., 2900 block, Aug. 14. From auto.

Overdale Pl., 2600 block, Aug. 12. From auto.

Ritchie Rd., 1400 block, Aug. 12. From auto.

Shamrock Ave., 1700 block, Aug. 9. From auto.

Silver Hill Rd., 5500 block, Aug. 13. From auto.

Silver Hill Rd., 5600 block, Aug. 13. From auto.

Silver Hill Rd., 5700 block, Aug. 10. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, Aug. 10. From auto.

Suitland Rd., 4200 block, Aug. 11. From auto.

Victory Lane, 2900 block, Aug. 14. From auto.

West Forest Rd., 6700 block, Aug. 15. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Addison Rd., 1700 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Billings Ave., 1400 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Central Ave., 8600 block, Aug. 14. Stolen vehicle.

Columbia Ave., 2200 block, Aug. 11. Stolen vehicle.

Cryden Way, 7900 block, Aug. 10. Stolen vehicle.

Elkwood Lane, 1400 block, Aug. 10. Stolen vehicle.

Hil Mar Dr., 6500 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Kirtland Ave., 2800 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Aug. 14. Stolen vehicle.

Silver Hill Ct., 5000 block, Aug. 14. Stolen vehicle.

Silver Hill Rd., 5600 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Southland Dr., 6400 block, Aug. 14. Stolen vehicle.

Tailgate Terr., 500 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Viceroy Ave., 2800 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

VANDALISM

75th Ave., 3100 block, Aug. 15.

Asset Dr., 6900 block, Aug. 11.

Benning Rd., 1200 block, Aug. 13.

Brooks Dr., 2000 block, Aug. 10.

Flag Harbor Dr., 7200 block, Aug. 12.

Malden Lane, 7300 block, Aug. 10.

Marlboro Pike, 4800 block, Aug. 10.

Ocala Ave., 2800 block, Aug. 14.

Ritchie Station Ct., 1600 block, Aug. 9.

Stretford Way, 600 block, Aug. 13.

Surrey Square Lane, 6100 block, Aug. 11.

Walters Lane, 3200 block, Aug. 11.

Westhampton Ave., 200 block, Aug. 13.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Audrey Lane, 600 block, Aug. 11.

Corning Ave., 2500 block, Aug. 13.

MGM National Ave., 100 block, Aug. 12.

Silver Park Terr., 4000 block, Aug. 15. Weapon reported.

ROBBERIES

Allentown Rd., 6300 block, Aug. 15. Commercial.

Brinkley Rd., 2900 block, Aug. 11.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, Aug. 11. Vehicle.

Telfair Blvd., 4400 block, Aug. 15.

Terrace Dr., 3500 block, Aug. 13.

THEFTS/BREAK-INS

Brinkley Rd., 3400 block, Aug. 11.

Clipper Way, 6400 block, Aug. 9.

Fisher Rd., 5800 block, Aug. 15.

Indian Head Hwy., 4900 block, Aug. 10.

MGM National Ave., 100 block, Aug. 11.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Aug. 14.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Aug. 9.

Waterfront St., 100 block, Aug. 14.

BREAK-IN

Brinkley Rd., 3400 block, Aug. 9. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, Aug. 14. From auto.

26th Ave., 3800 block, Aug. 12. From auto.

Dallas Pl., 4600 block, Aug. 11. From auto.

Iverson St., 2100 block, Aug. 14. From auto.

Kennebec St., 1100 block, Aug. 12. From auto.

Kennebec St., 1100 block, Aug. 12. From auto.

Maury Ave., 600 block, Aug. 15. From auto.

Maxwell Dr., 6200 block, Aug. 10. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

24th Ave., 3400 block, Aug. 14. Stolen vehicle.

Beech Rd., 5300 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3300 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Coach Lane, 3900 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Dower House Rd. W., 9000 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Hartfield Ave., 5500 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Hartford Hills Dr., 4300 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Silver Park Dr., 3500 block, Aug. 10. Stolen vehicle.

Winslow Rd., 400 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

VANDALISM

Kennebec St., 1100 block, Aug. 9.

Kennebec St., 1100 block, Aug. 12.

Tucker Rd., 3100 block, Aug. 12.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

THEFTS/BREAK-INS

Old Branch Ave., 6700 block, Aug. 13.

Paul Dr., 9400 block, Aug. 10.

Surratts Rd., 7700 block, Aug. 15.

Woody Terr., 9000 block, Aug. 14.

BREAK-INS

Aquasco Farm Rd., 16400 block, Aug. 13. Commercial.

Sweet Christina Ct., 12900 block, Aug. 15.

THEFTS

Butterfield Dr., 5600 block, Aug. 9. From auto.

Crafton Lane, 6900 block, Aug. 15. From auto.

East Boniwood Turn, 5700 block, Aug. 15. From auto.

Heathermore Blvd., 8800 block, Aug. 14. From auto.

Karen Anne Dr., 7100 block, Aug. 14. From auto.

Keystone Ave., 11400 block, Aug. 12. From auto.

Natalie Dr., 9700 block, Aug. 12. From auto.

Ogden Dr., 7500 block, Aug. 9. From auto.

Old Branch Ave., 7600 block, Aug. 15. From auto.

Quiet Brook Lane, 9900 block, Aug. 10. From auto.

Schultz Rd., 8500 block, Aug. 9. From auto.

Sheehan Dr., 8700 block, Aug. 13. From auto.

Springbrook Lane, 6300 block, Aug. 15. From auto.

Woodyard Rd., 7900 block, Aug. 11. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Manor Circle Dr., 6300 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

Old Branch Ave., 7600 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

Pacella Ct., 7300 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

Thorney Brook Ct., 10400 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

VANDALISM

Old Branch Ave., 6500 block, Aug. 13.

Old Indian Head Rd., 10800 block, Aug. 9.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULT

Cherry Hill Rd., 11400 block, Aug. 10.

ROBBERY

Laurel Bowie Rd., 12000 block, Aug. 13. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Lakehouse Rd., 4000 block, Aug. 13.

Laurel Bowie Rd., 12700 block, Aug. 9.

Muirkirk Rd., 9500 block, Aug. 14.

BREAK-INS

Briarcroft Lane, 9000 block, Aug. 11.

Briggs Chaney Rd., 4100 block, Aug. 12.

Royal Ridge Lane, 8800 block, Aug. 13. Residential.

THEFTS

Cherry Hill Rd., 11300 block, Aug. 14. From auto.

Cherry Lane, 9200 block, Aug. 15. From auto.

Evans Trail, 11200 block, Aug. 11. From auto.

Larchdale Rd., 13100 block, Aug. 12. From auto.

Larchdale Rd., 13100 block, Aug. 14. From auto.

River Creek Terr., 4700 block, Aug. 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Baltimore Ave., 13200 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

Contee Rd., 8700 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

Evans Trail, 11300 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

VANDALISM

Avebury Dr., 13400 block, Aug. 12.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ROBBERY

Harrison Ave., 13100 block, Aug. 9.

THEFTS/BREAK-INS

Brolass Rd., 12200 block, Aug. 9.

Livingston Rd., 11900 block, Aug. 9.

BREAK-INS

Indian Head Hwy., 14300 block, Aug. 14. Commercial.

Saint Andrews Dr., 200 block, Aug. 12. Residential.

THEFTS

Applecross Dr., 12700 block, Aug. 9. From auto.

Hill Top Dr., 10800 block, Aug. 15. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Piscataway Rd., 10700 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

Greenbelt

No incident report was received from the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

East-West Hwy., 3400 block, Aug. 10. Associates fighting in restaurant.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 4. Subject arrested for assault and shoplifting.

Emerson St., 4600 block, Aug. 9. Defendant assault girlfriend’s mother.

Hamilton St., Aug. 11. Victim was assaulted by unknown person.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 6000 block, Aug. 5. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 1. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 2. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 5. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 6. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 7. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 7. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 8. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 9. Shoplifting.

THEFTS

Baltimore Ave., 5700 block, Aug. 6. From auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 10. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 6. From auto.

Hamilton St., 3500 block, Aug. 8. From auto.

Kennedy St., 4200 block, Aug. 6. From auto.

Manorwood Dr., 3300 block, Aug. 9. From auto.

Nicholson St., 2700 block, Aug. 6. From auto.

VEHICLE THEFTS

Manorwood Dr., 3300 block, Aug. 9. Stolen vehicle.

39th Ave., 5700 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

VANDALISM

Hamilton St., 3700 block, Aug. 9. Property damage.

36th Pl., 5600 block, Aug. 9. Property damage.

43rd Ave., 5700 block, Aug. 8. Vandalism to auto.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

ROBBERY

Bowie Rd., 200 block, Aug. 9. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Carriage Hill Dr., 7200 block, Aug. 3. Theft from motor vehicle.

Contee Rd., 7300 block, Aug. 8.

Sandy Spring Rd., 8100 block, Aug. 9. Theft from building.

Seventh St., 500 block, Aug. 7. Theft from motor vehicle.

Sixth St., 500 block, Aug. 8.

Van Dusen Rd., 6900 block, Aug. 7. Theft from building.

Wheatland Pl., 15000 block, Aug. 8. Theft from motor vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT

Montrose Ave., 300 block, Aug. 7. Motor vehicle theft reported.