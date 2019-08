Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Cherry Hill Rd., 9300 block, Aug. 16.

University Blvd., 1400 block, Aug. 17.

University Blvd., 2000 block, Aug. 17.

ROBBERIES

15th Ave., 8100 block, Aug. 18.

Kanawha St., 1500 block, Aug. 21.

New Hampshire Ave., 8000 block, Aug. 21.

THEFTS/BREAK-INS

48th Ave., 9500 block, Aug. 16.

73rd Ave., 4400 block, Aug. 21.

Baltimore Ave., 8200 block, Aug. 22.

Baltimore Ave., 9100 block, Aug. 22.

Colburn Terr., 5000 block, Aug. 19.

College Ave., 4600 block, Aug. 21.

Marsh Point, 2400 block, Aug. 20.

New Hampshire Ave., 6800 block, Aug. 17.

Parkwood St., 6700 block, Aug. 22.

West Lanham Dr., 5100 block, Aug. 19.

BREAK-INS

75th Ave., 5400 block, Aug. 18. Residential.

Baltimore Ave., 9900 block, Aug. 22. Commercial.

Decatur Pl., 6900 block, Aug. 17. Residential.

Sargent Rd., 6400 block, Aug. 18. Commercial.

THEFTS

49th Pl., 9500 block, Aug. 22. From auto.

67th Ave., 5700 block, Aug. 21. From auto.

Balfour Dr., 6400 block, Aug. 21. From auto.

Buchanan St., 7500 block, Aug. 22. From auto.

Buck Lodge Terr., 2600 block, Aug. 17. From auto.

Chapman Rd., 2500 block, Aug. 20. From auto.

Cypress Creek Dr., 5600 block, Aug. 22. From auto.

Cypress Creek Dr., 5700 block, Aug. 19. From auto.

Elliot Pl., 6400 block, Aug. 21. From auto.

Finns Lane, 7600 block, Aug. 20. From auto.

Greenvale Pkwy., 6900 block, Aug. 17. From auto.

Keokee St., 1800 block, Aug. 16. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Aug. 22. From auto.

Mustang Dr., 5900 block, Aug. 19. From auto.

Paducah Rd., 5000 block, Aug. 16. From auto.

Riverdale Rd., 6800 block, Aug. 16. From auto.

Rockford Dr., 4800 block, Aug. 21. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

52nd Ave., 3000 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

College Ave., 5100 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

Frederick Rd., 7700 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Sargent Rd., 6000 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

VANDALISM

Eighth Ave., 6500 block, Aug. 21.

61st Pl., 6200 block, Aug. 19.

Baltimore Ave., 8500 block, Aug. 22.

Chillum Rd., 1000 block, Aug. 22.

Frederick Rd., 7700 block, Aug. 19.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

HOMICIDE

Mill Branch Rd., 3100 block, Aug. 17.

ASSAULTS

Annapolis Rd., 9700 block, Aug. 22.

Good Luck Rd., 9900 block, Aug. 18. Weapon reported.

Greenbelt Rd., 8500 block, Aug. 19.

Mercantile Lane, 1200 block, Aug. 16.

ROBBERY

Worrell Ave., 9500 block, Aug. 20. Residential.

THEFTS/BREAK-INS

99th Ave., 6800 block, Aug. 17.

Annapolis Rd., 13400 block, Aug. 17.

Bald Hill Rd., 10100 block, Aug. 21.

Campus Way S., 10500 block, Aug. 20.

Collingtons Bounty Dr., 4900 block, Aug. 19.

Crain Hwy., 7100 block, Aug. 22.

Enterprise Rd., 4200 block, Aug. 21.

Grand Blvd., 9400 block, Aug. 19.

Largo Center Dr., 500 block, Aug. 21.

Lord Baltimore Pl., 13500 block, Aug. 19.

Martin Luther King Junior Hwy., 10600 block, Aug. 21.

Mission Dr., 7500 block, Aug. 20.

Southern Springs Lane, 1500 block, Aug. 20.

Westview Lane, 6500 block, Aug. 20.

BREAK-INS

Dolphin Rd., 7000 block, Aug. 22.

West Vein Rd., 6400 block, Aug. 22. Residential.

THEFTS

Ashford Ct., 10900 block, Aug. 20. From auto.

Brown Station Rd., 5000 block, Aug. 21. From auto.

Burleigh St., 13200 block, Aug. 18. From auto.

Glastonbury Way, 15300 block, Aug. 20. From auto.

Greenwood Lane, 9200 block, Aug. 20. From auto.

Lanham Severn Rd., 9400 block, Aug. 17. From auto.

Lottsford Ct., 9600 block, Aug. 18. From auto.

Mapleshade Lane, 5200 block, Aug. 17. From auto.

Mercantile Lane, 1200 block, Aug. 20. From auto.

Nightingale Dr., 8500 block, Aug. 16. From auto.

Wellington Pl., 9100 block, Aug. 17. From auto.

Whistling Duck Dr., 1700 block, Aug. 20. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Greenbelt Rd., 8600 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

Prince Pl., 10200 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Tealbriar Dr., 9600 block, Aug. 22. Stolen vehicle.

VANDALISM

Burleigh St., 13200 block, Aug. 18.

Fernwood Dr., 1900 block, Aug. 21.

Princeleigh St., 12700 block, Aug. 17.

Worrell Ave., 9500 block, Aug. 19.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ROBBERIES

Rochell Ave., 1900 block, Aug. 16. Residential.

Silver Hill Rd., 5700 block, Aug. 16.

THEFTS/BREAK-INS

Canyon Dr., 6900 block, Aug. 21.

Central Ave., 8600 block, Aug. 18.

Donnell Dr., 3100 block, Aug. 19.

Donnell Dr., 3100 block, Aug. 21.

Donnell Dr., 3100 block, Aug. 22.

Emo St., 4800 block, Aug. 18.

Gibbs Way, 8100 block, Aug. 20.

Green Willow Pl., 700 block, Aug. 16.

Hampton Park Blvd., 100 block, Aug. 17.

Hampton Park Blvd., 1400 block, Aug. 20.

Hubbard Rd., 3500 block, Aug. 18.

Martin Luther King Junior Hwy., 7300 block, Aug. 21.

Martin Luther King Junior Hwy., 8600 block, Aug. 17.

Pearl Dr., 3500 block, Aug. 17.

Ronald Rd., 6500 block, Aug. 21.

BREAK-INS

Forestville Rd., 3600 block, Aug. 19. Commercial.

Landover Rd., 7700 block, Aug. 22. Commercial.

Suitland Rd., 4800 block, Aug. 19. Commercial.

THEFTS

Brooks Dr., 1900 block, Aug. 19. From auto.

Brooks Dr., 2000 block, Aug. 21. From auto.

Canyon Dr., 6900 block, Aug. 20. From auto.

Carmel Dr., 8000 block, Aug. 19. From auto.

Clovis Ave., 1100 block, Aug. 20. From auto.

Cryden Way, 7900 block, Aug. 18. From auto.

Heath St., 4700 block, Aug. 22. From auto.

Hil Mar Dr., 6500 block, Aug. 19. From auto.

Landover Rd., 7700 block, Aug. 17. From auto.

Marlboro Pike, 5600 block, Aug. 19. From auto.

Oregon Ave., 1900 block, Aug. 19. From auto.

Pacific Ave., 1500 block, Aug. 16. From auto.

Ritchie Rd., 1100 block, Aug. 18. From auto.

Silver Hill Ct., 5000 block, Aug. 17. From auto.

Silver Hill Rd., 5600 block, Aug. 17. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brightseat Rd., 1000 block, Aug. 18. Stolen vehicle.

Brooks Dr., 2000 block, Aug. 22. Stolen vehicle.

Cryden Way, 7900 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Donnell Dr., 3700 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

East Marlboro Ave., 2100 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Eastern Ave., 1400 block, Aug. 22. Stolen vehicle.

Fernham Lane, 7900 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., 200 block, Aug. 18. Stolen vehicle.

Overton Dr., 2200 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

Pennsylvania Ave., 6500 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Sheriff Rd., 7200 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Suit Rd., 4100 block, Aug. 21. Stolen vehicle.

Sunset Lane, 2900 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

Whist Pl., Unit block, Aug. 21. Stolen vehicle.

VANDALISM

Balboa Ave., 900 block, Aug. 22.

Hampton Mall Dr. N., 8800 block, Aug. 17.

Porter Ave., 1800 block, Aug. 18.

Steve Dr., 8200 block, Aug. 18.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Brinkley Ct., 6300 block, Aug. 20.

Cremen Rd., 4700 block, Aug. 20.

Monument Ave., 100 block, Aug. 19.

Southview Dr., 1500 block, Aug. 16. Weapon reported.

ROBBERY

Afton St., 2200 block, Aug. 18. Residential.

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 6000 block, Aug. 18.

Auth Rd., 5400 block, Aug. 15.

Founders Terr., 8300 block, Aug. 21.

Bock Rd., 6500 block, Aug. 21.

Indian Head Hwy., 4900 block, Aug. 18.

Joe Klutsch Dr., 6200 block, Aug. 22.

Joe Klutsch Dr., 6300 block, Aug. 22.

Keating St., 2100 block, Aug. 22.

Kerby Pkwy., 200 block, Aug. 20.

Livingston Rd., 6100 block, Aug. 19.

Middleton Lane, 5700 block, Aug. 16.

Saint Barnabas Rd., 4400 block, Aug. 20.

Waterfront St., 300 block, Aug. 17.

BREAK-INS

23rd Pkwy., 4000 block, Aug. 16. Residential.

Deal Dr., 5300 block, Aug. 22. Residential.

Old Temple Hill Rd., 5600 block, Aug. 19. Residential.

THEFTS

23rd Pkwy., 4300 block, Aug. 22. From auto.

26th Ave., 3600 block, Aug. 16. From auto.

Allentown Rd., 6000 block, Aug. 22. From auto.

Apple Leaf Way, 4100 block, Aug. 18. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 16. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 16. From auto.

Carswell Ave., 5300 block, Aug. 17. From auto.

Claridge Rd., 6100 block, Aug. 16. From auto.

Curtis Dr., 3300 block, Aug. 22. From auto.

Gifford Lane, 6400 block, Aug. 19. From auto.

Oakwood St., 1900 block, Aug. 16. From auto.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Aug. 21. From auto.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Aug. 18. From auto.

Redd Lane, 5200 block, Aug. 19. From auto.

Stardust Pl., 8300 block, Aug. 19. From auto.

Summerhill Rd., 6100 block, Aug. 19. From auto.

Wheeler Rd., 4400 block, Aug. 20. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Pkwy., 4400 block, Aug. 21. Stolen vehicle.

23rd Pkwy., 4400 block, Aug. 22. Stolen vehicle.

Bluebell Ct., 4800 block, Aug. 21. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3100 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

Cherryfield Rd., 6900 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Dalton St., 4500 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

Janice Lane, 5700 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

Lime St., 2700 block, Aug. 18. Stolen vehicle.

Livingston Rd., 6300 block, Aug. 22. Stolen vehicle.

Maxwell Dr., 6200 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

Old Temple Hill Rd., 5600 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1100 block, Aug. 21. Stolen vehicle.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Aug. 21. Stolen vehicle.

VANDALISM

Oxon Hill Rd., 6100 block, Aug. 21.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ROBBERY

Crain Hwy. SE, 7600 block, Aug. 20. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Baden Westwood Rd., 13900 block, Aug. 21.

Coventry Way, 6300 block, Aug. 22.

Croom Rd., 18600 block, Aug. 20.

Fox Hunt Ct., 7600 block, Aug. 19.

Old Branch Ave., 8300 block, Aug. 22.

Woodyard Rd., 8900 block, Aug. 19.

BREAK-INS

Crain Hwy. SE, 15800 block, Aug. 22. Commercial.

Oglethorpe Mill Dr., 6200 block, Aug. 17. Residential.

Surratts Rd., 7500 block, Aug. 17. Commercial.

Tayman Farm Rd., 12700 block, Aug. 20.

THEFTS

Coventry Way, 6500 block, Aug. 18. From auto.

Crain Hwy. SE, 14300 block, Aug. 17. From auto.

Curtis Ct., 9200 block, Aug. 19. From auto.

Groveton Dr., 6700 block, Aug. 19. From auto.

Helmsley Dr., 8900 block, Aug. 19. From auto.

Malcolm Rd., 7900 block, Aug. 21. From auto.

Midstock Lane, 12800 block, Aug. 19. From auto.

Old Branch Ave., 7600 block, Aug. 18. From auto.

Plata St., 5900 block, Aug. 16. From auto.

Shires Ct., 5200 block, Aug. 19. From auto.

Sweeney Dr., 8400 block, Aug. 18. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Chew Rd., 6300 block, Aug. 16. Stolen vehicle.

Junaluska Terr., 8800 block, Aug. 19. Stolen vehicle.

Oak Leaf Pl., 9500 block, Aug. 20. Stolen vehicle.

VANDALISM

Woodyard Rd., 7900 block, Aug. 19.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

THEFTS/BREAK-INS

Beltsville Dr., 11700 block, Aug. 18.

Contee Rd., 7000 block, Aug. 20.

THEFTS

Bonnett Lane, 14400 block, Aug. 21. From auto.

Bornedale Dr., 10800 block, Aug. 21. From auto.

Contee Rd., 8700 block, Aug. 17. From auto.

Conway Rd., 12300 block, Aug. 16. From auto.

Powder Mill Rd., 4000 block, Aug. 21. From auto.

Sellman Rd., 4300 block, Aug. 16. From auto.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULTS

Kisconko Turn, 400 block, Aug. 20.

Proxmire Dr., 12400 block, Aug. 16.

ROBBERIES

Battersea Lane, 200 block, Aug. 22.

Rose Valley Dr., 3000 block, Aug. 16.

THEFTS/BREAK-INS

Garner Ct., 18300 block, Aug. 22.

Livingston Rd., 10900 block, Aug. 17.

Livingston Rd., 11000 block, Aug. 21.

BREAK-INS

Applecross Dr., 12400 block, Aug. 17. Residential.

Barney Dr., 18200 block, Aug. 21.

Livingston Rd., 14500 block, Aug. 20.

Piscataway Rd., 11600 block, Aug. 17. Residential.

THEFTS

East Swan Creek Rd., 900 block, Aug. 22. From auto.

Gunpowder Dr., 11200 block, Aug. 19. From auto.

Indian Hill Ct., 400 block, Aug. 18. From auto.

Old Fort Hills Dr., 2400 block, Aug. 16. From auto.

Pendleton St., 13600 block, Aug. 22. From auto.

Pumpkin St., 2800 block, Aug. 19. From auto.

Trunnel Lane, 1100 block, Aug. 18. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Bonhill Dr., 200 block, Aug. 17. Stolen vehicle.

VANDALISM

Hillantrae Dr., 12200 block, Aug. 16.

Windjammer Ct., 1400 block, Aug. 22.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Cherrywood Terr., 5900 block, Aug. 18.

Greenbelt Rd., 6000 block, Aug. 9.

Greenbelt Rd., 6000 block, Aug. 12.

ROBBERIES

Greenbelt Rd., 6000 block, Aug. 12. Strong arm robbery.

Springhill Ct., 6200 block, Aug. 20. Armed robbery.

THEFTS/BREAK-INS

Buddy Attick Lake Park., Aug. 19.

Cherrywood Lane, 5700 block, Aug. 9.

Greenbelt Rd., 5900 block, Aug. 9. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6000 block, Aug. 17. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Aug. 14. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Aug. 16. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Aug. 17. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Aug. 18. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Aug. 19.

Greenbelt Rd., 6200 block, Aug. 17.

Greenbelt Rd., 7500 block, Aug. 19.

Hanover Pkwy., 7700 block, Aug. 20.

Hillside Rd., Unit block, Aug. 14.

Mandan Rd., 7800 block, Aug. 15.

Miner St., 8300 block, Aug. 20.

Parkway, Unit block, Aug. 10.

Ridge Rd., 400 block, Aug. 9.

Ridge Rd., Unit block, Aug. 12.

Springhill Ct., 6200 block, Aug. 14.

Westway, Unit block, Aug. 13.

VEHICLE THEFTS

Edmonston Rd., 9300 block, Aug. 17.

Greenbelt Rd., 7600 block, Aug. 16.

VANDALISM

Centerway Rd., 100 block, Aug. 8. Malicious destruction.

Ridge Rd., Unit block, Aug. 12. Malicious destruction.

Springhill Dr., 6000 block, Aug. 20. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

HOMICIDE

Oglethorpe St., 4200 block, Aug. 13. Victim shot by unknown suspect.

ASSAULT

Hamilton St., 2900 block, Aug. 18. Fight with injuries on Hamilton St.

ROBBERIES

East-West Hwy., 3300 block, Aug. 13. Robbery reported.

Hamilton St., 3100 block, Aug. 15. Robbery reported.

Hamilton St., 3100 block, Aug. 18. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

East-West Hwy., 3500 block, July 29. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 6. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 9. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 9. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 12. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 16. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 17. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 17. Shoplifting.

Hamilton St., 2900 block, Aug. 16. Trespassing.

THEFTS

East-West Hwy., 3600 block, Aug. 15. From auto.

29th Ave., 5700 block, Aug. 14. From auto.

39th Ave., 5700 block, Aug. 12. From auto.

VEHICLE THEFTS

Belcrest Center Dr., 2900 block, Aug. 13. Stolen vehicle.

East-West Hwy. 3500 block, Aug. 14. Stolen vehicle.

Rhode Island Ave., 4900 block, Aug. 15. Stolen vehicle.

39th Ave., 5700 block, Aug. 12. Stolen vehicle.

VANDALISM

Crittenden St., 4200 block, Aug. 16. Property damage.

East-West Hwy., 3300 block, July 29. Property damage.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 13. Property damage.

Livingston St., 3900 block, Aug. 12.

31st Pl., 5700 block, Aug. 4.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Pl., 14900 block, Aug. 16. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 14000 block, Aug. 16. Burglary with forced entry.

Baltimore Ave., 14200 block, Aug. 7.

Baltimore Ave., 14300 block, Aug. 12.

Baltimore Ave., 14700 block, Aug. 17. Theft from motor vehicle.

Berryleaf Dr., 7400 block, Aug. 12. Theft from motor vehicle.

Colony Ave., 7600 block, Aug. 20. Burglary with forced entry.

Down Ct., 7700 block, Aug. 12. Theft from motor vehicle.

Fort Meade Rd., 9600 block, Aug. 18.

Fourth St., 14700 block, Aug. 10. Theft from motor vehicle.

Laurel Bowie Rd., 14300 block, Aug. 16. Theft from motor vehicle.

Millbrook Lane, 15700 block, Aug. 15.

Montrose Ave., 300 block, Aug. 19. From building.

Olive Branch Way, 7500 block, Aug. 16. Theft from motor vehicle.

St. Mary'S Pl., 100 block, Aug. 15. Theft from motor vehicle.

West Side Blvd., 14200 block, Aug. 12.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Berryleaf Dr., 7400 block, Aug. 12. Motor vehicle theft reported.

Fort Meade Rd., 200 block, Aug. 13. Motor vehicle theft reported.