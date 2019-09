Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

16th Ave., 5400 block, Aug. 30.

Fox St., 1900 block, Sept. 3.

Hamilton St., 5300 block, Aug. 31.

New Hampshire Ave., 6800 block, Aug. 31. Weapon reported.

New Hampshire Ave., 7900 block, Sept. 1.

University Blvd., 1400 block, Sept. 1.

ROBBERY

Edwards Pl., 7900 block, Sept. 2.

THEFTS/BREAK-INS

56th Pl., 5000 block, Aug. 31.

56th Pl., 5400 block, Aug. 30.

57th Ave., 5200 block, Sept. 3.

Baltimore Ave., 8200 block, Sept. 3.

Chillum Rd., 900 block, Aug. 31.

Finns Lane, 7700 block, Aug. 30.

Kennedy St., 5500 block, Aug. 30.

Landover Rd., 5800 block, Sept. 3.

New Hampshire Ave., 7900 block, Sept. 1.

Sheridan St., 2400 block, Aug. 31.

BREAK-INS

Chillum Rd., 2400 block, Aug. 31. Commercial.

Newton St., 5400 block, Aug. 31. Residential.

Oakland Ave., 6700 block, Aug. 31. Residential.

THEFTS

16th Ave., 5400 block, Aug. 31. From auto.

59th Ave., 5200 block, Aug. 31. From auto.

Berkshire Dr., 800 block, Aug. 30. From auto.

Eastern Ave., 5800 block, Sept. 2. From auto.

Fox St., 4800 block, Aug. 31. From auto.

Ingraham St., 6700 block, Sept. 1. From auto.

Kenesaw St., 5000 block, Sept. 1. From auto.

Riggs Rd., 8000 block, Sept. 1. From auto.

Toledo Terr., 3400 block, Aug. 30. From auto.

Warner Ave., 4000 block, Sept. 3. From auto.

Willow Lane, 9200 block, Sept. 1. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

65th Ave., 3500 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

Chillum Rd., 1500 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULT

Annapolis Rd., 9300 block, Aug. 31.

THEFTS/BREAK-INS

Central Ave., 13700 block, Aug. 31.

Good Luck Rd., 9900 block, Sept. 3.

Grey Eagle Dr., 8200 block, Sept. 3.

BREAK-INS

Annapolis Rd., 11700 block, Sept. 3.

Campus Way S., 10600 block, Aug. 30. Commercial.

Lottsford Terr., 11500 block, Sept. 2. Residential.

Peach Blossom Ct., 1700 block, Sept. 3. Residential.

THEFTS

2nd St., 9100 block, Sept. 2. From auto.

Ackerly Terr., 10200 block, Sept. 2. From auto.

Brookedge Ct., 600 block, Sept. 1. From auto.

Darlenen St., 12600 block, Aug. 31. From auto.

Governor Pratt Ct., 4500 block, Sept. 2. From auto.

Hilton Hill Dr., 8900 block, Sept. 1. From auto.

Joyceton Terr., 100 block, Sept. 2. From auto.

Lottsford Rd., 9300 block, Sept. 2. From auto.

Midra Dr., 6500 block, Sept. 1. From auto.

Penn Randall Pl., 7900 block, Sept. 3. From auto.

Reiker Dr., 9600 block, Sept. 3. From auto.

Seatons Promise Dr., 4200 block, Sept. 1. From auto.

Southlakes Dr., 11100 block, Aug. 31. From auto.

West Branch Dr., 11500 block, Sept. 1. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Greenwood Lane, 9200 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Wyatt Dr., 9400 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

VANDALISM

Joyceton Dr., 11500 block, Aug. 29.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Central Ave., 7700 block, Sept. 1.

Clovis Ave., 800 block, Sept. 2.

Muncy Rd., 7700 block, Sept. 2.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Aug. 30. Weapon reported.

Spaulding Ave., 2000 block, Aug. 30.

Sycamore Lane, 3200 block, Sept. 1.

THEFTS/BREAK-INS

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 30.

Cross St., 7100 block, Aug. 31.

Forest Park Dr., 1700 block, Aug. 30.

Hampton Park Blvd., 100 block, Aug. 30.

Marlboro Pike, 5400 block, Sept. 3.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Sept. 1.

BREAK-INS

Dutch Village Dr., 1700 block, Sept. 2. Residential.

Silver Hill Rd., 4600 block, Aug. 30. Commercial.

THEFTS

Brightseat Rd., 2300 block, Sept. 2. From auto.

Burnside Rd., 7700 block, Sept. 3. From auto.

Cedar Heights Dr., 1100 block, Sept. 3. From auto.

Columbia Park Rd., 6000 block, Aug. 31. From auto.

Darel Dr., 2500 block, Sept. 2. From auto.

Doewood Lane, 1400 block, Aug. 30. From auto.

Fairfield Dr., 1400 block, Aug. 31. From auto.

Lorton Ave., 1600 block, Sept. 2. From auto.

Nova Ave., 1500 block, Aug. 30. From auto.

Regency Park Ct., 5600 block, Sept. 2. From auto.

Suffolk Ave., 400 block, Sept. 2. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brooks Dr., 2100 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Brooks Dr., 2300 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Continental Pl., 9000 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Cryden Way, 7900 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

East Ridge Dr., 7000 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

Forestville Rd., 4000 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Howe Ave., 4600 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Kaplan Ct., 700 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

Kent Village Dr., 2000 block, Aug. 31. Stolen vehicle.

Southern Ave., 4100 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Stoney Meadow Dr., 5400 block, Aug. 31. Stolen vehicle.

Stoney Meadow Dr., 5400 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

Walker Mill Rd., 6700 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

VANDALISM

Benning Rd., 1200 block, Aug. 30.

Suitland Rd., 3900 block, Sept. 3.

Suitland Rd., 4100 block, Aug. 31.

Swan Terr., 7600 block, Sept. 2.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Applegate Lane, 4200 block, Aug. 30. Weapon reported.

Brinkley Rd., 3100 block, Aug. 31.

Kennebec St., 1100 block, Aug. 31.

ROBBERIES

Branch Ave., 3700 block, Aug. 31. Vehicle.

Fort Foote Rd., 9500 block, Sept. 1. Vehicle.

Indian Head Hwy., 8000 block, Sept. 1.

Riviera St., 3700 block, Sept. 1.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Sept. 1.

THEFTS/BREAK-INS

Audrey Lane, Unit block, Sept. 1.

Border Pl., 6700 block, Aug. 31.

Calais Ct., 1700 block, Aug. 30.

Livingston Rd., 6800 block, Sept. 3.

National Plaza, 100 block, Aug. 31.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Aug. 30.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Aug. 31.

Suitland Rd., 6500 block, Sept. 1.

Waterfront St., 200 block, Sept. 1.

THEFTS

Auth Way, 5000 block, Aug. 31. From auto.

Broadview Rd., 1100 block, Aug. 30. From auto.

Old Branch Ave., 6100 block, Aug. 30. From auto.

Palmer Rd., 900 block, Aug. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Huntley Square Dr., 3300 block, Aug. 31. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Pinehurst Dr., 9100 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Telfair Blvd., 4300 block, Sept. 2.

Wilkinson Dr., 3700 block, Sept. 1.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULT

West End Farm Rd., 13900 block, Sept. 1.

THEFT/BREAK-IN

Foxley Rd., 6400 block, Aug. 31.

BREAK-IN

Dower House Rd., 7000 block, Aug. 31.

THEFTS

Branch Ave., 8700 block, Aug. 30. From auto.

Fulford St., 6700 block, Sept. 2. From auto.

Jolly Lane, 8700 block, Sept. 3. From auto.

Ogden Dr., 7500 block, Aug. 31. From auto.

Old Branch Ave., 6300 block, Aug. 30. From auto.

Old Branch Ave., 7600 block, Aug. 31. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Aaron Lane, 6300 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Bellefonte Lane, 8400 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

Branchwood Pl., 7100 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

VANDALISM

Allentown Rd., 8600 block, Sept. 1.

Arbutus Lane, 6000 block, Sept. 1.

Rosanne Ct., 8800 block, Sept. 2.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

HOMICIDE

Baltimore Ave., 12300 block, Aug. 31.

ASSAULT

Baltimore Ave., 12300 block, Sept. 2.

ROBBERY

Baltimore Ave., 10600 block, Aug. 31. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 11100 block, Sept. 2.

Evans Trail, 11300 block, Aug. 30.

Key St., 13000 block, Sept. 3.

BREAK-IN

Flint Rock Dr., 13000 block, Sept. 2.

THEFTS

Academy Lane, 7800 block, Sept. 2. From auto.

Apache Tears Cir., 12200 block, Sept. 3. From auto.

Attleboro Ct., 13500 block, Sept. 2. From auto.

Cherry Lane, 8900 block, Sept. 3. From auto.

Evans Trail, 11200 block, Sept. 3. From auto.

Powder Mill Rd., 3100 block, Sept. 1. From auto.

Powder Mill Rd., 4800 block, Sept. 3. From auto.

Virginia Manor Rd., 9000 block, Sept. 3. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Chase Terr., 3600 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Fullerton St., 3500 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Laurel Bowie Rd., 12600 block, Sept. 2.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ROBBERY

Prestwick Dr., 12800 block, Aug. 29.

THEFTS/BREAK-INS

Accolawn Rd., 16400 block, Sept. 1.

Livingston Rd., 11900 block, Sept. 2.

THEFTS

Livingston Rd., 11000 block, Aug. 30. From auto.

Shawn Ct., 2700 block, Sept. 3. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Digges Terr., 13300 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

VANDALISM

Orchard Hill Dr., 1900 block, Sept. 3.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Cherrywood Lane, Aug. 31.

Lakecrest Dr., Aug. 29.

ROBBERY

Springhill Dr., Sept. 2. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Cherrywood Lane, Aug. 30.

Cherrywood Lane, Sept. 3. Trespassing.

Edmonston Rd., Aug. 29.

Greenbelt Rd., Aug. 29. Shoplifting.

Greenbelt Rd., Aug. 30. Shoplifting.

Greenbelt Rd., Sept. 1.

Greenway Center Dr., Aug. 29.

Mandan Rd., Aug. 31.

Springhill Ct., Aug. 28.

Southway, Sept. 2.

VANDALISM

Mandan Rd., Aug. 31. Malicious destruction.

Sunset Pl., Sept. 3. Malicious destruction.

Southway, Aug. 30. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 5100 block, Aug. 21. Theft from auto.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 22. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 27. Trespassing.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 30. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 30.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 31. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 31. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 31. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 1. Shoplifting.

East-West Hwy., 3700 block, Aug. 26. Shoplifting.

East-West Hwy., 3700 block, Aug. 30. Shoplifting.

East-West Hwy., 3700 block, Sept. 1. Shoplifting.

THEFTS

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 28. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 26. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 28. From auto.

Hamilton St., 3800 block, Aug. 28. From auto.

Queens Chapel Rd., 5300 block, Aug. 30. From auto.

32nd Ave., 5800 block, Aug. 30. From auto.

VEHICLE THEFT

32nd Ave., 5800 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

VANDALISM

America Blvd., 6500 block, Aug. 27. Vandalism to auto.

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 23.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 28. Vandalism to auto.

Toledo Rd., 3300 block, Aug. 24.

Toledo Terr., 3300 block, Aug. 24.

45th Ave., 5500 block, Aug. 24. Property damage.

Laurel