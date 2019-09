Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

ASSAULTS

Baltimore Ave., 7500 block, Sept. 8.

Lebanon St., 1200 block, Sept. 6.

University Blvd., 2000 block, Sept. 8.

Warner Ave., 4000 block, Sept. 6.

ROBBERIES

15th Ave., 8100 block, Sept. 7. Residential.

Belcrest Rd., 6700 block, Sept. 10.

Chillum Rd., 500 block, Sept. 9.

Sheridan St., 600 block, Sept. 7.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 7900 block, Sept. 8.

Baltimore Ave., 8700 block, Sept. 6.

Columbia Ave., 7400 block, Sept. 9.

East-West Hwy., 900 block, Sept. 7.

Greenbelt Rd., 4900 block, Sept. 6.

Hamilton St., 5600 block, Sept. 11.

Knox Rd., 4300 block, Sept. 4.

Landing Way, 6500 block, Sept. 4.

Riverdale Rd., 6800 block, Sept. 4.

University Blvd., 2200 block, Sept. 12.

BREAK-INS

Cooper Lane, 3600 block, Sept. 8. Residential.

Decatur Pl., 6900 block, Sept. 12.

Decatur St., 6900 block, Sept. 12.

Harkins Rd., 7700 block, Sept. 9. Residential.

Metzerott Rd., 1800 block, Sept. 9. Residential.

Metzerott Rd., 1800 block, Sept. 10. Residential.

THEFTS

25th Ave., 7900 block, Sept. 4. From auto.

48th Pl., 9200 block, Sept. 9. From auto.

62nd Pl., 6100 block, Sept. 9. From auto.

70th Pl., 5100 block, Sept. 6. From auto.

76th Ave., 5300 block, Sept. 6. From auto.

Amherst Rd., 1900 block, Sept. 8. From auto.

Avondale Rd., 4800 block, Sept. 11. From auto.

Baltimore Ave., 8100 block, Sept. 5. From auto.

Baltimore Ave., 9600 block, Sept. 6. From auto.

Berwyn House Rd., 4800 block, Sept. 10. From auto.

College Ave., 5000 block, Sept. 6. From auto.

Delaware St., 4800 block, Sept. 9. From auto.

Edgewood Rd., 4900 block, Sept. 6. From auto.

Emerson Rd., 7700 block, Sept. 7. From auto.

Emerson St., 5200 block, Sept. 7. From auto.

Metzerott Rd., 1800 block, Sept. 6. From auto.

Newton St., 4900 block, Sept. 4. From auto.

Parkwood St., 6600 block, Sept. 4. From auto.

Riggs Rd., 9000 block, Sept. 10. From auto.

University Blvd., 2300 block, Sept. 6. From auto.

Warner Ct., 3700 block, Sept. 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

52nd Ave., 3500 block, Sept. 5. Stolen vehicle.

55th Pl., 5400 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

56th Pl., 5000 block, Sept. 7. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 10000 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Sept. 6. Stolen vehicle.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

Cypress Creek Dr., 5700 block, Sept. 7. Stolen vehicle.

Cypress Creek Dr., 5700 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Fox St., 5000 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Hamilton St., 5300 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Hartwick Rd., 4300 block, Sept. 6. Stolen vehicle.

Hopkins Ave., 7300 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Monroe St., 4900 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Southern Ave., 2400 block, Sept. 5. Stolen vehicle.

University Blvd., 1300 block, Sept. 12. Stolen vehicle.

Warner Ave., 4000 block, Sept. 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

14th Ave., 8100 block, Sept. 7.

15th Ave., 8100 block, Sept. 7.

15th Ave., 8100 block, Sept. 7.

18th Ave., 7900 block, Sept. 8.

25th Ave., 7500 block, Sept. 5.

Jasmine Terr., 1700 block, Sept. 10.

Riggs Rd., 7400 block, Sept. 8.

Riggs Rd., 9000 block, Sept. 9.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULTS

94th Ave., 6500 block, Sept. 5.

Greenbelt Rd., 9800 block, Sept. 7.

Ladova Way, 3500 block, Sept. 5. Shooting reported.

Shoppers Way, 1000 block, Sept. 7.

Watkins Park Dr., Unit block, Sept. 9.

ROBBERY

Annapolis Rd., 9400 block, Sept. 4. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9400 block, Sept. 4.

Buena Vista Ave., 10200 block, Sept. 11.

Campus Way S., 10500 block, Sept. 5.

Castlewood Dr., 700 block, Sept. 4.

Central Ave., 12100 block, Sept. 5.

Forbes Blvd., 4500 block, Sept. 12.

Governors Park Lane, 15400 block, Sept. 4.

Martin Luther King Jr. Hwy., 9600 block, Sept. 9.

Phoenix Dr., 200 block, Sept. 6.

BREAK-IN

Martin Luther King Jr. Hwy., 10400 block, Sept. 9. Commercial.

THEFTS

Chantilly Lane, 11300 block, Sept. 5. From auto.

Chester Grove Ct., 3000 block, Sept. 12. From auto.

Chester Grove Rd., 2900 block, Sept. 10. From auto.

Dille Dr., 13400 block, Sept. 7. From auto.

Gladys Retreat Cir., 12400 block, Sept. 7. From auto.

Harry S. Truman Dr., 200 block, Sept. 12. From auto.

Hobart St., 8900 block, Sept. 9. From auto.

Palamar Turn, 7000 block, Sept. 9. From auto.

Palamar Turn, 7000 block, Sept. 9. From auto.

Saint Johns Pl., 3600 block, Sept. 9. From auto.

Shoppers Way, 1000 block, Sept. 7. From auto.

Torbay Pl., 4900 block, Sept. 6. From auto.

Town Center Cir., 8900 block, Sept. 6. From auto.

Wellington St., 9300 block, Sept. 4. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Arbor Park Pl., 1000 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Central Ave., 10600 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

Edwards St., 3400 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Golf Course Dr., 1200 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Largo Center Dr., 1000 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

VANDALISM

Alcona St., 9100 block, Sept. 9.

Saddlebrook Ct., 3800 block, Sept. 7.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Kenilworth Ave., 2000 block, Sept. 5.

Silver Hill Rd., 5800 block, Sept. 6. Weapon reported.

ROBBERIES

Beltz Dr., 7000 block, Sept. 5.

Boones Lane, 2900 block, Sept. 10.

Brightseat Rd., 1700 block, Sept. 4.

Central Ave., 7400 block, Sept. 9. Commercial.

Columbia Park Rd., 6500 block, Sept. 12.

Leroy Gorham Dr., 4900 block, Sept. 11.

Sheriff Rd., 5300 block, Sept. 4.

Silver Hill Rd., 5200 block, Sept. 9.

Walker Mill Rd., 6600 block, Sept. 11.

THEFTS/BREAK-INS

Dutch Village Dr., 1700 block, Sept. 4.

Hampton Park Blvd., 100 block, Sept. 10.

Marlboro Pike, 7700 block, Sept. 10.

Millwheel St., 500 block, Sept. 5.

Silver Hill Rd., 5400 block, Sept. 8.

Silver Hill Rd., 5500 block, Sept. 9.

Silver Hill Rd., 5600 block, Sept. 10.

South Hil Mar Cir., 5900 block, Sept. 8.

Suitland Rd., 5700 block, Sept. 4.

Swann Rd., 3200 block, Sept. 9.

Victorianna Dr., 600 block, Sept. 6.

BREAK-INS

Darel Dr., 2500 block, Sept. 11. Residential.

Silver Hill Rd., 4700 block, Sept. 8. Commercial.

Silver Hill Rd., 5800 block, Sept. 12. Commercial.

Tulip Ave., 1800 block, Sept. 6. Residential.

THEFTS

75th Ave., 3100 block, Sept. 8. From auto.

75th Ave., 3100 block, Sept. 8. From auto.

Ardwick Ardmore Rd., 8300 block, Sept. 4. From auto.

Canyon Dr., 7000 block, Sept. 7. From auto.

Eagle St., 5600 block, Sept. 8. From auto.

East Chesapeake St., 7000 block, Sept. 7. From auto.

Edgeworth Dr., 8900 block, Sept. 8. From auto.

Hil Mar Dr., 5800 block, Sept. 5. From auto.

Lorring Dr., 2700 block, Sept. 9. From auto.

Marble Ct., 2600 block, Sept. 9. From auto.

Shady Glen Dr., 300 block, Sept. 5. From auto.

Silver Hill Rd., 5600 block, Sept. 9. From auto.

Surrey Square Lane, 6100 block, Sept. 8. From auto.

Tweed Way, 600 block, Sept. 12. From auto.

Walbridge St., 6100 block, Sept. 11. From auto.

Walters Lane, 2800 block, Sept. 6. From auto.

Warfield Dr., 400 block, Sept. 7. From auto.

West Forest Rd., 6800 block, Sept. 5. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

75th Ave., 3100 block, Sept. 6. Stolen vehicle.

Central Ave., 6800 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

Cross St., 7100 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Dogwood Lane, 8100 block, Sept. 12. Stolen vehicle.

Donnell Pl., 7200 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Dutch Village Dr., 1700 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Edgeworth Dr., 8900 block, Sept. 12. Stolen vehicle.

Forestville Rd., 3900 block, Sept. 6. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., 500 block, Sept. 12. Stolen vehicle.

Jansen Ave., 900 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Lee Jay Ct., 5000 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5200 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 7600 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Martin Luther King Jr. Hwy., 6500 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Parkway Terrace Dr., 3400 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Pepper Mill Dr., 400 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Ritchie Rd., 1000 block, Sept. 12. Stolen vehicle.

Warfield Dr., 400 block, Sept. 12. Stolen vehicle.

West Forest Rd., 6800 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Wild Rose Ct., 6800 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

VANDALISM

Belgreen St., 5200 block, Sept. 10.

Opus Ave., 900 block, Sept. 9.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Iverson St., 2400 block, Sept. 7.

Lakeview Dr., 4200 block, Sept. 5.

Livingston Terr., 5500 block, Sept. 4. Weapon reported.

Olson St., 2500 block, Sept. 4.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Sept. 11.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Sept. 7. Weapon reported.

Suitland Rd., 6400 block, Sept. 6.

Wheeler Rd., 4400 block, Sept. 9. Weapon reported.

ROBBERIES

Iverson St., 2800 block, Sept. 9.

Terrace Dr., 3500 block, Sept. 4.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 3400 block, Sept. 11.

Dunwoody Ave., 1500 block, Sept. 4.

Fenwood Ave., 1500 block, Sept. 6.

Fort Foote Rd., 9500 block, Sept. 9.

Henderson Way, 5400 block, Sept. 4.

Indian Head Hwy., 5100 block, Sept. 10.

Keith St., 2700 block, Sept. 7.

Livingston Rd., 6100 block, Sept. 9.

Livingston Rd., 9400 block, Sept. 4.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Sept. 5.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Sept. 4.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Sept. 5.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Sept. 6.

Palmer Rd., 900 block, Sept. 10.

BREAK-INS

24th Ave., 4000 block, Sept. 4. Residential.

Deal Dr., 5100 block, Sept. 6. Residential.

Kennebec St., 1100 block, Sept. 6. Residential.

Loureiro Lane, 300 block, Sept. 7. Residential.

Lyons St., 4300 block, Sept. 4. Residential.

Olson St., 2300 block, Sept. 6.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Sept. 12. Commercial.

Southern Ave., 900 block, Sept. 8.

Tyburn St., 6200 block, Sept. 8. Residential.

Woodland Blvd., 5000 block, Sept. 4. Residential.

THEFTS

Audrey Lane, 700 block, Sept. 9. From auto.

Auth Way, 5000 block, Sept. 11. From auto.

Felwood St., 1700 block, Sept. 5. From auto.

Hunters Mill Ave., 1600 block, Sept. 9. From auto.

Huntley Square Dr., 3300 block, Sept. 8. From auto.

Indian Head Hwy., 5100 block, Sept. 11. From auto.

Indian Head Hwy., 8300 block, Sept. 5. From auto.

Iverson St., 1300 block, Sept. 6. From auto.

Jerome Dr., 2200 block, Sept. 12. From auto.

Kennebec St., 1100 block, Sept. 7. From auto.

Oxon Hill Rd., 6700 block, Sept. 11. From auto.

Oxon Hill Rd., 6700 block, Sept. 12. From auto.

Riverhaven Dr., 100 block, Sept. 8. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Sept. 9. From auto.

Silver Park Terr., 4000 block, Sept. 6. From auto.

Telfair Blvd., 4400 block, Sept. 10. From auto.

Waterfront St., 200 block, Sept. 7. From auto.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Sept. 9. From auto.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Sept. 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

29th Ave., 3400 block, Sept. 5. Stolen vehicle.

Auth Rd., 5000 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Beech Rd., 5000 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

Branch Ave., 4400 block, Sept. 5. Stolen vehicle.

Cremen Rd., 4600 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Easton St., 2700 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

Fisher Rd., 5900 block, Sept. 7. Stolen vehicle.

Hampton Dr., 600 block, Sept. 7. Stolen vehicle.

Iverson St., 2300 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Jaywick Ave., 7200 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

Neptune Ave., 700 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

Palmer Rd., 1100 block, Sept. 11. Stolen vehicle.

Portal Ave., 3800 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

VANDALISM

Telfair Blvd., 4400 block, Sept. 11.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULTS

Crain Hwy. SE, 9500 block, Sept. 5.

Crain Hwy. SE, 16400 block, Sept. 6.

Hunt Club Rd., 5900 block, Sept. 8.

Marlton Center Dr., 13000 block, Sept. 10.

ROBBERY

Old Branch Ave., 6300 block, Sept. 3.

THEFTS/BREAK-INS

Coleridge Taylor St., 18200 block, Sept. 12.

Crain Hwy. SW, 7600 block, Sept. 10.

BREAK-INS

Birdsong Dr., 8000 block, Sept. 4.

Muirfield Dr., 9600 block, Sept. 8.

Old Branch Ave., 6500 block, Sept. 9. Commercial.

Old Branch Ave., 6700 block, Sept. 10. Commercial.

THEFTS

Crain Hwy., 6000 block, Sept. 6. From auto.

Crain Hwy. SE, 9500 block, Sept. 6. From auto.

Old Alexandria Ferry Rd., 6400 block, Sept. 12. From auto.

Old Branch Ave., 7600 block, Sept. 7. From auto.

Saint Thomas Church Rd., 15300 block, Sept. 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Branch Ave., 8800 block, Sept. 9. Stolen vehicle.

Crain Hwy. SE, 5700 block, Sept. 5. Stolen vehicle.

Grandhaven Ave., 9500 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

Robinson St., 9000 block, Sept. 5. Stolen vehicle.

Spring St., 5700 block, Sept. 11. Stolen vehicle.

VANDALISM

Piscataway Rd., 9100 block, Sept. 4.

Piscataway Rd., 9100 block, Sept. 11.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ROBBERIES

Baltimore Ave., 11000 block, Sept. 12. Commercial.

Bowie Rd., 14600 block, Sept. 4.

Bowie Rd., 14600 block, Sept. 11.

Shenandoah Dr., 3600 block, Sept. 9.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 10400 block, Sept. 6.

Bowie Rd., 14600 block, Sept. 10.

Imperial Dr., 8100 block, Sept. 6.

Silverbirch Lane, 12700 block, Sept. 9.

BREAK-IN

Dulwick Ct., 8700 block, Sept. 7. Residential.

THEFTS

Bovelder Dr., 8900 block, Sept. 8. From auto.

Brooktree Lane, 13100 block, Sept. 9. From auto.

East Maple Ave., 11500 block, Sept. 9. From auto.

Eastgate Lane, 12400 block, Sept. 9. From auto.

Montgomery Rd., 11500 block, Sept. 9. From auto.

Rhode Island Ave., 10500 block, Sept. 6. From auto.

Tradewind Terr., 11700 block, Sept. 6. From auto.

Tucker St., 10700 block, Sept. 9. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Evans Trail, 11200 block, Sept. 7. Stolen vehicle.

Old Baltimore Pike, 11300 block, Sept. 4. Stolen vehicle.

VANDALISM

Cherry Hill Rd., 11300 block, Sept. 12.

Mallard Dr., 9800 block, Sept. 7.

Oxwell Lane, 8700 block, Sept. 8.

Powder Mill Rd., 3500 block, Sept. 8.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

THEFTS/BREAK-INS

East Swan Creek Rd., 900 block, Sept. 8.

East Swan Creek Rd., 900 block, Sept. 12.

East Tantallon Dr., 900 block, Sept. 4.

Indian Head Hwy., 10800 block, Sept. 9.

THEFTS

Allentown Rd., 9500 block, Sept. 6. From auto.

Fort Washington Rd., 11300 block, Sept. 11. From auto.

Proxmire Dr., 12500 block, Sept. 10. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Aragona Blvd., 1400 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

Macduff Dr., 12700 block, Sept. 10. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Breezewood Dr., 6200 block, Sept. 6.

Edmonston Rd., 9300 block, Sept. 6.

Empire Pl., Unit block, Sept. 10.

Greenbelt Rd., 7500 block, Sept. 7.

Mandan Rd., 7500 block, Sept. 9.

ROBBERY

Edmonston Ct., 9100 block, Sept. 9. Robbery reported.

INDECENT EXPOSURE

Greenbelt Rd., 6100 block, Sept. 9.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Dr., 6200 block, Sept. 7.

Cherrywood Lane, 5800 block, Sept. 9.

Edmonston Rd., 9100 block, Sept. 8.

Edmonston Rd., 9100 block, Sept. 11.

Greenbelt Rd., 6100 block, Sept. 4. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Sept. 6. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Sept. 6. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, Sept. 10. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7400 block, Sept. 5. Shoplifting.

Miner St., 8200 block, Sept. 5.

VANDALISM

Cherrywood Terr., 5900 block, Sept. 4. Malicious destruction.

Crescent Rd., 500 block, Sept. 11. Malicious destruction.

Greenbelt Rd., 6000 block, Sept. 9. Malicious destruction.

Springhill Dr., 6000 block, Sept. 10. Malicious destruction.

Springhill Lane, 9100 block, Sept. 6. Malicious destruction.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ROBBERIES

Jamestown Rd., 5700 block, Sept. 4. Robbery reported.

WEAPON

Belcrest Rd., 6500 block, Sept. 3. Subject arrested for weapons violation after shots fired in area.

THEFTS/BREAK-INS

Belcrest Rd., 6200 block, Sept. 5. Trespassing.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 30. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 31. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 3. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 3.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 6. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 8. Shoplifting.

East-West Hwy., 3600 block, Sept. 3.

East-West Hwy., 3700 block, Sept. 6. Shoplifting.

Hamilton St., 2900 block, Sept. 8. Trespassing.

42nd Ave., 5100 block, Sept. 4.

THEFTS

Rhode Island Ave., 4800 block, Sept. 4. From auto.

36th Ave., 6000 block, Sept. 2. From auto.

VEHICLE THEFT

Nicholson St., 2600 block, Sept. 8. Stolen vehicle.

VANDALISM

Crittenden St., 4000 block, Sept. 7. Vandalism to auto.

East-West Hwy., 3400 block, Sept. 2. Vandalism to auto.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 5. Property damage.

Farragut St., 4100 block, Sept. 7. Vandalism to auto.

41st Pl., 4900 block, Sept. 6.

41st Pl., 4900 block, Sept. 7. Vandalism to auto.

42nd Ave., 4900 block, Sept. 7. Vandalism to auto.

45th Ave., 5500 block, Sept. 7. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14700 block, Sept. 5. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 14700 block, Sept. 9.

Exbury Lane, 14700 block, Aug. 31. Theft from motor vehicle.

Fort Meade Rd., 200 block, Sept. 3. Theft from motor vehicle.

Fort Meade Rd., 9600 block, Aug. 28. From building.

Fort Meade Rd., 9600 block, Sept. 7. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14700 block, Sept. 5. Theft from motor vehicle.

Laurel Ave., 400 block, Aug. 21. Theft from motor vehicle.

Main St., 700 block, Sept. 5. From building.

Marymount Dr., 8200 block, Aug. 18.

Montgomery St., 400 block, Sept. 6. Theft from motor vehicle.

Prince George St., 400 block, Sept. 4. Theft from motor vehicle.

Tenth St., 1000 block, Aug. 26.

Washington Blvd., 500 block, Sept. 3.

Washington Blvd., 900 block, Sept. 3. Theft from motor vehicle.

BREAK-INS

Dorset Rd., 15700 block, Sept. 7.

Fourth St., 14700 block, Sept. 4.

Scott Adam Ct., 9100 block, Aug. 27.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Chapel Cove Dr., 8000 block, Aug. 30. Motor vehicle theft reported.

Karen Ct., 800 block, Sept. 9. Motor vehicle theft reported.

Ninth St., 500 block, Sept. 4. Motor vehicle theft reported.