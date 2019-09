Prince George's County

These were among incidents reported by the Prince George’s County Police Department. For information, call 301-772-4710.

District 1

HQ: Hyattsville

301-699-2630

HOMICIDE

Chillum Rd., 1400 block, Sept. 14.

ASSAULTS

14th Ave., 7900 block, Sept. 19.

68th Pl., 4400 block, Sept. 19.

Baltimore Ave., 9600 block, Sept. 14.

Edmonston Rd., 5100 block, Sept. 18. Shooting reported.

Freeport St., 6700 block, Sept. 15.

Furman Pkwy., 6700 block, Sept. 14.

Knox Rd., 4400 block, Sept. 14.

ROBBERIES

14th Ave., 8200 block, Sept. 19.

Riggs Rd., 5800 block, Sept. 17. Vehicle.

Sheridan St., 600 block, Sept. 12.

Sweetbriar Dr., 7600 block, Sept. 17.

THEFTS/BREAK-INS

14th Ave., 8200 block, Sept. 18.

16th Ave., 5400 block, Sept. 16.

58th Ave., 3800 block, Sept. 18.

68th Pl., 4400 block, Sept. 18.

Annapolis Rd., 6500 block, Sept. 19.

Baltimore Ave., 8300 block, Sept. 17.

Cherry Hill Rd., 4700 block, Sept. 17.

Decatur St., 5500 block, Sept. 18.

Eastern Ave., 5800 block, Sept. 17.

Emerson St., 5400 block, Sept. 18.

Gallatin St., 5300 block, Sept. 18.

Kenilworth Ave., 6200 block, Sept. 16.

Knox Rd., 4200 block, Sept. 16.

New Hampshire Ave., 6800 block, Sept. 16.

New Hampshire Ave., 8000 block, Sept. 19.

Thornwood Rd., 3700 block, Sept. 18.

University Blvd., 2200 block, Sept. 18.

BREAK-INS

16th Ave., 7200 block, Sept. 19. Residential.

Baltimore Ave., 9100 block, Sept. 15. Commercial.

Beacon Pl., 6900 block, Sept. 15. Residential.

THEFTS

20th Ave., 8400 block, Sept. 19. From auto.

48th Ave., 8100 block, Sept. 14. From auto.

49th Ave., 9800 block, Sept. 13. From auto.

58th Ave., 6200 block, Sept. 18. From auto.

Baltimore Ave., 9000 block, Sept. 17. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Sept. 16. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Sept. 17. From auto.

Cypress Creek Dr., 5600 block, Sept. 19. From auto.

Emerson St., 5200 block, Sept. 16. From auto.

Finns Lane, 7700 block, Sept. 13. From auto.

Frederick Rd., 7700 block, Sept. 13. From auto.

Hanson Oaks Dr., 4100 block, Sept. 19. From auto.

Highview Terr., 6800 block, Sept. 17. From auto.

Kenilworth Ave., 5200 block, Sept. 14. From auto.

Knollbrook Dr., 6500 block, Sept. 19. From auto.

New Hampshire Ave., 6700 block, Sept. 19. From auto.

Old Landover Rd., 6400 block, Sept. 18. From auto.

Ravenswood St., 2000 block, Sept. 19. From auto.

Ray Rd., 800 block, Sept. 17. From auto.

Riggs Rd., 6100 block, Sept. 19. From auto.

Riggs Rd., 7400 block, Sept. 15. From auto.

Riggs Rd., 8900 block, Sept. 14. From auto.

Southern Ave., 2400 block, Sept. 17. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

23rd Ave., 7600 block, Sept. 16. Stolen vehicle.

25th Ave., 7900 block, Sept. 15. Stolen vehicle.

51st Ave., 9000 block, Sept. 15. Stolen vehicle.

Allison St., 6900 block, Sept. 17. Stolen vehicle.

Chillum Rd., 2400 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Cooper Lane, 4700 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

Decatur Pl., 6900 block, Sept. 14. Stolen vehicle.

New Hampshire Ave., 6800 block, Sept. 19. Stolen vehicle.

Riggs Rd., 7900 block, Sept. 17. Stolen vehicle.

Sheridan St., 600 block, Sept. 19. Stolen vehicle.

Warner Ave., 3600 block, Sept. 15. Stolen vehicle.

VANDALISM

15th Pl., 8200 block, Sept. 17.

51st Ave., 9200 block, Sept. 18.

Allison St., 7400 block, Sept. 16.

Quintana St., 5800 block, Sept. 18.

Van Buren St., 2200 block, Sept. 13.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

THEFTS/BREAK-INS

Campus Way S., 10500 block, Sept. 14.

Campus Way S., 10500 block, Sept. 16.

Caraway Ct., 1300 block, Sept. 13.

Carolina Ct., 1500 block, Sept. 18.

Effie Fox Way, 3900 block, Sept. 17.

Fairwood Pkwy., 12500 block, Sept. 19.

Largo Center Dr., 1000 block, Sept. 17.

Staton Dr., Unit block, Sept. 18.

BREAK-IN

Church Rd., 3900 block, Sept. 18. Commercial.

THEFTS

Autumn Ridge Ct., 10100 block, Sept. 19. From auto.

Basil Ct., 9200 block, Sept. 19. From auto.

Brookstone Terr., 4800 block, Sept. 18. From auto.

Campus Way S., 10300 block, Sept. 18. From auto.

Chesterton Dr., 12300 block, Sept. 18. From auto.

Crelin Pl., 4300 block, Sept. 14. From auto.

Diamond Ct., 11600 block, Sept. 18. From auto.

Good Luck Rd., 8100 block, Sept. 15. From auto.

Good Luck Rd., 8100 block, Sept. 19. From auto.

Green Creek Terr., 5100 block, Sept. 15. From auto.

Harry S. Truman Dr., 700 block, Sept. 17. From auto.

Saint Annes Ave., 7000 block, Sept. 19. From auto.

Shadystone Terr., 11700 block, Sept. 19. From auto.

Whitfield Chapel Rd., 5600 block, Sept. 17. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Fairwood Pkwy., 12500 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Markby Ct., 12300 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Prospect Hill Rd., 11100 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Saint Josephs Dr., 2400 block, Sept. 16. Stolen vehicle.

Silvergate Lane, 11600 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Vicar Woods Lane, 13000 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

VANDALISM

Byward Blvd., 9600 block, Sept. 17.

Campus Way, 10500 block, Sept. 18.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Landover Rd., 7700 block, Sept. 13.

Virginia Ave., 2300 block, Sept. 16.

ROBBERY

Ardwick Ardmore Rd., 8500 block, Sept. 17. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Arcadia Ave., 1700 block, Sept. 14.

Ardwick Ardmore Rd., 8400 block, Sept. 16.

Boones Lane, 2900 block, Sept. 19.

Brooks Dr., 1900 block, Sept. 18.

Capitol Heights Blvd., 1200 block, Sept. 19.

Darel Dr., 2500 block, Sept. 16.

Donnell Dr., 2900 block, Sept. 18.

Donnell Dr., 3400 block, Sept. 15.

Dunbar Ave., 8600 block, Sept. 18.

FedEx Way, 1600 block, Sept. 15.

Landover Rd., 7500 block, Sept. 17.

Marlboro Pike, 4800 block, Sept. 16.

Marlboro Pike, 7700 block, Sept. 16.

Stone Gate Dr., 3900 block, Sept. 13.

BREAK-INS

Donnell Pl., 7200 block, Sept. 16.

Dunbar Ave., 8600 block, Sept. 13. Residential.

FedEx Way, 1600 block, Sept. 15. Residential.

Medora Dr., 4700 block, Sept. 17. Residential.

Nova Ave., 1500 block, Sept. 16. Residential.

Weston Ave., 6700 block, Sept. 16. Residential.

THEFTS

Brooksquare Dr., 1700 block, Sept. 16. From auto.

Central Ave., 8600 block, Sept. 19. From auto.

Covington St., 4400 block, Sept. 18. From auto.

Donnell Pl., 7200 block, Sept. 14. From auto.

Hil Mar Dr., 6500 block, Sept. 14. From auto.

Marlboro Pike, 7000 block, Sept. 18. From auto.

Oates St., 1300 block, Sept. 15. From auto.

Regency Pkwy., 3400 block, Sept. 16. From auto.

Regency Pkwy., 3800 block, Sept. 18. From auto.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, Sept. 19. From auto.

Rock Quarry Terr., 5600 block, Sept. 16. From auto.

Silver Hill Ct., 5000 block, Sept. 14. From auto.

Virginia Ave., 2300 block, Sept. 13. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Addison Rd., 4800 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Belgreen St., 5200 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Calmos St., 6700 block, Sept. 16. Stolen vehicle.

Greenleaf Rd., 7600 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

Gunther St., 4900 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5400 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Minna Ave., 800 block, Sept. 16. Stolen vehicle.

Oates St., 1300 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Sept. 17. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 3900 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

West Forest Rd., 6500 block, Sept. 14. Stolen vehicle.

West St., 3800 block, Sept. 19. Stolen vehicle.

Willow Hill Dr., 7700 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

VANDALISM

Glen Willow Dr., 900 block, Sept. 13.

Omaha St., 4600 block, Sept. 17.

Silver Hill Rd., 5400 block, Sept. 18.

Southern Ave., 4100 block, Sept. 14.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Burgess Lane, 7500 block, Sept. 14.

Kennebec St., 1100 block, Sept. 16.

Mercedes Blvd., 5000 block, Sept. 16.

Owens Rd., 2400 block, Sept. 13.

Tucker Rd., 3000 block, Sept. 13.

ROBBERIES

Cedar Dr., 3800 block, Sept. 17. Residential.

Indian Head Hwy., 5300 block, Sept. 18.

Marcy Ave., 1000 block, Sept. 15.

Saint Clair Dr., 2500 block, Sept. 16.

THEFTS/BREAK-INS

Auth Rd., 5400 block, Sept. 15.

Branch Ave., 4400 block, Sept. 18.

Brinkley Rd., 3200 block, Sept. 14.

Capri Dr., 2900 block, Sept. 13.

Dania Dr., 1800 block, Sept. 15.

Epping Ave., 7300 block, Sept. 16.

Everhart Pl., 5800 block, Sept. 13.

Glen Rock Ave., 5900 block, Sept. 19.

Iverson St., 2100 block, Sept. 19.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Sept. 14.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Sept. 16.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Sept. 13.

Waterfront St., 200 block, Sept. 16.

Waterfront St., 200 block, Sept. 18.

Waterfront St., 300 block, Sept. 16.

BREAK-INS

23rd Pl., 4200 block, Sept. 18.

Audrey Lane, 700 block, Sept. 16. Residential.

Iverson St., 2100 block, Sept. 13. Residential.

Ivy Bridge Rd., 3100 block, Sept. 19. Residential.

Olson St., 2400 block, Sept. 16. Residential.

Palmer Rd., 1100 block, Sept. 13. Residential.

Saint Barnabas Rd., 4300 block, Sept. 19. Commercial.

THEFTS

23rd Pkwy., 4000 block, Sept. 16. From auto.

28th Ave., 4100 block, Sept. 17. From auto.

Alice Ave., 2200 block, Sept. 18. From auto.

Allentown Rd., 4700 block, Sept. 13. From auto.

Branch Ave., 4400 block, Sept. 13. From auto.

Deal Dr., 5100 block, Sept. 15. From auto.

Konrad Dr., 5300 block, Sept. 19. From auto.

Livingston Rd., 6400 block, Sept. 17. From auto.

Livingston Terr., 5500 block, Sept. 15. From auto.

Locust Lane, 7800 block, Sept. 14. From auto.

Lumar Dr., 2800 block, Sept. 14. From auto.

Mercedes Blvd., 5000 block, Sept. 15. From auto.

Mill Crossing Dr., 2900 block, Sept. 14. From auto.

Oxon Hill Rd., 6300 block, Sept. 15. From auto.

Oxon Hill Rd., 6300 block, Sept. 16. From auto.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Sept. 17. From auto.

Palmer Rd., 900 block, Sept. 16. From auto.

Pine Bluff Cir., 2900 block, Sept. 13. From auto.

Riverhaven Dr., 100 block, Sept. 14. From auto.

Telfair Blvd., 4400 block, Sept. 13. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Alcoa Dr., 8000 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Audrey Lane, 600 block, Sept. 15. Stolen vehicle.

Huntley Square Dr., 3300 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

Indian Head Hwy., 5100 block, Sept. 16. Stolen vehicle.

Indian Head Hwy., 5200 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Iverson St., 1300 block, Sept. 16. Stolen vehicle.

Iverson St., 1900 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

Livingston Terr., 5400 block, Sept. 15. Stolen vehicle.

Livingston Terr., 5500 block, Sept. 15. Stolen vehicle.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Sept. 17. Stolen vehicle.

Potomac Valley Dr., 500 block, Sept. 16. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 3700 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4700 block, Sept. 18. Stolen vehicle.

Southern Ave., 1400 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

Southview Dr., 1300 block, Sept. 13. Stolen vehicle.

Townsley Ave., 4300 block, Sept. 19. Stolen vehicle.

VANDALISM

23rd Pkwy., 4500 block, Sept. 14.

Bock Terr., 6500 block, Sept. 16.

Kenmont Rd., 5200 block, Sept. 14.

Mercedes Blvd., 5000 block, Sept. 15.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ASSAULT

Den Lee Dr., 5900 block, Sept. 16.

THEFTS/BREAK-INS

Branch Ave., 8700 block, Sept. 13.

Branch Ave., 8800 block, Sept. 17.

Coventry Way, 6300 block, Sept. 13.

Crain Hwy. SE, 7600 block, Sept. 19.

Crain Hwy. SW, 15900 block, Sept. 17.

Foxley Rd., 6400 block, Sept. 14.

Groveton Dr., 6700 block, Sept. 14.

Hunt Weber Dr., 6000 block, Sept. 17.

Old Branch Ave., 7500 block, Sept. 17.

Old Branch Ave., 7800 block, Sept. 19.

Webster Lane, 7600 block, Sept. 18.

BREAK-INS

Abilene Pl., 9000 block, Sept. 16.

Birchview Ct., 11800 block, Sept. 16. Residential.

Crain Hwy. SW, 5700 block, Sept. 17. Commercial.

Hellen Lee Dr., 6300 block, Sept. 16.

Springbrook Lane, 6300 block, Sept. 17. Residential.

Stuart Lane, 9200 block, Sept. 16. Residential.

THEFTS

Branch Ave., 8700 block, Sept. 18. From auto.

Commerce Lane, 7500 block, Sept. 19. From auto.

Crain Hwy. SE, 16000 block, Sept. 19. From auto.

Delano Rd., 7700 block, Sept. 18. From auto.

Temple Hill Rd., 7900 block, Sept. 14. From auto.

Thrift Rd., 10300 block, Sept. 18. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Commerce Lane, 7500 block, Sept. 19. Stolen vehicle.

Marlton Center Dr., 13200 block, Sept. 19. Stolen vehicle.

Mimosa Ave., 8400 block, Sept. 16. Stolen vehicle.

Stonesboro Rd., 3500 block, Sept. 16. Stolen vehicle.

VANDALISM

Biscayne Ct., 8500 block, Sept. 14.

Midland Turn, 9400 block, Sept. 14.

Pella Pl., 9300 block, Sept. 17.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Baltimore Ave., 10400 block, Sept. 15.

Baltimore Ave., 10900 block, Sept. 19.

Craiglawn Rd., 3100 block, Sept. 18.

Evans Trail, 11300 block, Sept. 15.

ROBBERIES

Barnsley Ct., 8800 block, Sept. 15.

Shenandoah Dr., 3600 block, Sept. 14.

THEFTS/BREAK-INS

Briarwood Dr., 13800 block, Sept. 19.

North Point Lane, 12600 block, Sept. 16.

Old Baltimore Pike, 11700 block, Sept. 19.

Romlon St., 4400 block, Sept. 18.

Wythe Aly., 7100 block, Sept. 19.

THEFTS

Attleboro Ct., 13500 block, Sept. 18. From auto.

Baltimore Ave., 10600 block, Sept. 14. From auto.

Barnsley Ct., 8800 block, Sept. 18. From auto.

Cherry Lane, 9200 block, Sept. 17. From auto.

Gorman Ave., 8200 block, Sept. 19. From auto.

Laurel Bowie Rd., 13200 block, Sept. 17. From auto.

Mayfair Terr., 6900 block, Sept. 14. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, Sept. 15. From auto.

Old Baltimore Pike, 11600 block, Sept. 17. From auto.

Powder Mill Rd., 4000 block, Sept. 14. From auto.

Southard Dr., 10300 block, Sept. 19. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Cherry Hill Rd., 11400 block, Sept. 15. Stolen vehicle.

Old Stagecoach Rd., 13000 block, Sept. 19. Stolen vehicle.

Sunnyside Ave., 5100 block, Sept. 15. Stolen vehicle.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULTS

Livingston Rd., 14600 block, Sept. 16.

Old Fort Pl., 10100 block, Sept. 16.

THEFTS/BREAK-INS

Birmingham Cir., 15600 block, Sept. 18.

Blackwater Pl., 12900 block, Sept. 18.

Indian Head Hwy., 10700 block, Sept. 13.

Lampton Lane, 12800 block, Sept. 19.

Livingston Rd., 14000 block, Sept. 13.

Piscataway Rd., 11600 block, Sept. 16.

BREAK-INS

Prestwick Dr., 12800 block, Sept. 18. Residential.

Will Ct., 17300 block, Sept. 14. Residential.

THEFTS

Britfield Ct., 17100 block, Sept. 18. From auto.

North Thames Ct., 15900 block, Sept. 16. From auto.

Old Fort Rd., 11100 block, Sept. 17. From auto.

Wedgewood Pl., 9600 block, Sept. 19. From auto.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULT

Springhill Lane, 9100 block, Sept. 18.

ROBBERY

Frankfort and Ora Glen drives, Sept. 15. Robbery reported.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Ct., 6100 block, Sept. 12.

Cherrywood Lane, 5500 block, Sept. 13.

Edmonston Rd., 9100 block, Sept. 15.

Greenbelt Rd., 6100 block, Sept. 13. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 7500 block, Sept. 16.

Mandan Terr., 8100 block, Sept. 15.

Ridge Rd., 400 block, Sept. 17.

Springhill Dr., 6000 block, Sept. 11.

VEHICLE THEFT

Breezewood Dr. and Springhill Lane, Sept. 12.

VANDALISM

Breezewood Terr., 9000 block, Sept. 16. Malicious destruction.

Canning Terr., 8200 block, Sept. 16. Malicious destruction.

Greenbelt Rd., 6000 block, Sept. 16. Malicious destruction.

Greenbelt Rd., 6000 block, Sept. 18. Malicious destruction.

Springhill Dr., 6000 block, Sept. 14. Malicious destruction.

DEATH INVESTIGATION

Southway, Unit block, Sept. 15. Death investigation.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Ager Rd., 5300 block, Sept. 12. Subject arrested for assault during a fight.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 13. Victims were assaulted in the mall parking lot by unknown suspects.

Kirkwood Pl., 2700 block, Sept. 14. Victim assaulted by unknown suspect.

Oneida Pl., 3900 block, Sept. 14. Mother assaulted by her son.

41st Ave., 6100 block, Sept. 12. Subject charged with assault resulting from domestic dispute.

WEAPON

Adelphi Rd., 7000 block, Sept. 10. Subject arrested for weapon on school property.

THEFTS/BREAK-INS

Ager Rd., 5300 block, Sept. 15. Trespassing.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 9. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 9. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 9. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 10. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 13. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 14. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 14. Shoplifting.

Nicholson St., 2600 block, Sept. 12. Unknown suspect entered the apartment and took two purses.

29th Ave., 5700 block, Sept. 11. Trespassing.

THEFTS

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 9. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 9. From auto.

East-West Hwy., 3500 block, Sept. 15. From auto.

East-West Hwy., 3600 block, Sept. 13. From auto.

VEHICLE THEFTS

Crittenden St., 4100 block, Sept. 12. Stolen vehicle.

Hamilton St., 3800 block, Sept. 15. Stolen vehicle.

Nicholson St., 2800 block, Sept. 14. Stolen vehicle.

37th Ave., 5000 block, Sept. 14. Stolen vehicle.

VANDALISM

Belcrest Rd., 6500 block, Aug. 31.

36th Ave., 5800 block, Sept. 15.

