24th Ave., 6900 block, Jan. 28.
THEFTS/BREAK-INS
Annapolis Rd., 7900 block, Jan. 26.
Baltimore Ave., 10200 block, Jan. 25.
Cherry Hill Rd., 4700 block, Jan. 27.
Milestone Way, 9600 block, Jan. 27.
Mount Pisgah Lane, 1800 block, Jan. 24.
Rhode Island Ave., 9800 block, Jan. 28.
Queens Chapel Rd., 3100 block, Jan. 27.
University Blvd., 2200 block, Jan. 29.
University Blvd., 2300 block, Jan. 27.
52nd Ave., 2900 block, Jan. 28.
BREAK-IN
Ingraham St., 6900 block, Jan. 27. Residential.
THEFTS
Adelphi Rd., 9400 block, Jan. 26. From auto.
Annapolis Rd., 7500 block, Jan. 24. From auto.
Blackfoot Rd., 4900 block, Jan. 25. From auto.
Chillum Rd., 2300 block, Jan. 24. From auto.
Curry Dr., 2700 block, Jan. 29. From auto.
Dean Dr., 3600 block, Jan. 30. From auto.
Eastern Ave., 5800 block, Jan. 30. From auto.
Eastern Ave., 5800 block, Jan. 30. From auto.
Edmonston Rd., 5100 block, Jan. 27. From auto.
Erie St., 2000 block, Jan. 26. From auto.
Flanders Dr., 6500 block, Jan. 24. From auto.
Greenlawn Dr., 500 block, Jan. 26. From auto.
New Hampshire Ave., 6800 block, Jan. 29. From auto.
Ray Rd., 800 block, Jan. 24. From auto.
Rhode Island Ave., 7200 block, Jan. 26. From auto.
University Blvd., 2300 block, Jan. 27. From auto.
University Blvd., 2300 block, Jan. 29. From auto.
Warner Ave., 3900 block, Jan. 26. From auto.
Warner Ave., 4000 block, Jan. 26. From auto.
Warner Ave., 4000 block, Jan. 26. From auto.
Warner Ave., 4000 block, Jan. 26. From auto.
52nd Ave., 3300 block, Jan. 26. From auto.
65th Ave., 3500 block, Jan. 26. From auto.
70th Pl., 5000 block, Jan. 26. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Ager Rd., 6300 block, Jan. 29. Stolen vehicle.
Auburn Ave., 6300 block, Jan. 24. Stolen vehicle.
Dean Dr., 3400 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
Fordham Pl., 2400 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
New Hampshire Ave., 7900 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
Tuxedo Rd., 5300 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
District 2
HQ: Bowie
301-390-2100
ASSAULTS
Bar Harbor Pl., 4200 block, Jan. 26.
Greenbelt Rd., 8400 block, Jan. 28. Weapon reported.
Philadelphia Way, 5100 block, Jan. 24.
Town Center Cir., 8900 block, Jan. 28.
ROBBERIES
Annapolis Rd., 9000 block, Jan. 25. Commercial.
Brooke Lane, 12600 block, Jan. 28.
Greenbelt Rd., 8800 block, Jan. 29. Commercial.
THEFTS/BREAK-INS
Aerospace Rd., 10200 block, Jan. 29.
Annapolis Rd., 9300 block, Jan. 30.
Bald Hill Rd., 9900 block, Jan. 30.
Enterprise Rd., 1100 block, Jan. 26.
Firethorn Ct., 100 block, Jan. 29.
Greenbelt Rd., 8800 block, Jan. 26.
Harry S. Truman Dr., 600 block, Jan. 29.
Largo Center Dr., 900 block, Jan. 27.
Newcastle Farm Way, 12300 block, Jan. 30.
Shoppers Way, 800 block, Jan. 26.
BREAK-INS
Forbes Blvd., 5200 block, Jan. 26. Commercial.
Greenbelt Rd., 10100 block, Jan. 27. Commercial.
Wellington Pl., 9100 block, Jan. 27. Residential.
THEFTS
Alcona St., 9300 block, Jan. 30. From auto.
Bald Hill Rd., 9600 block, Jan. 26. From auto.
Bennington Dr., 10800 block, Jan. 30. From auto.
Brown Station Rd., 5000 block, Jan. 24. From auto.
Burleigh St., 13300 block, Jan. 30. From auto.
Campus Way S., 10500 block, Jan. 30. From auto.
Chartsey St., 100 block, Jan. 28. From auto.
Forestgrove Lane, 10200 block, Jan. 30. From auto.
Kern Ct., 14100 block, Jan. 24. From auto.
Lake Arbor Way, 11400 block, Jan. 25. From auto.
Raging Brook Dr., 11200 block, Jan. 26. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Annapolis Rd., 9400 block, Jan. 25. Stolen vehicle.
Cambleton Ct., 100 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
District 3
HQ: Palmer Park
301-772-4900
ASSAULTS
Hampton Park Blvd., Unit block, Jan. 26.
Karen Blvd., 800 block, Jan. 24.
Pepper Mill Dr., 300 block, Jan. 27.
ROBBERIES
Barlowe Rd., 7700 block, Jan. 29.
Central Ave., 6900 block, Jan. 26.
Doewood Lane, 1300 block, Jan. 24.
Hampton Mall Dr. N., 8800 block, Jan. 29. Commercial.
Silver Hill Rd., 5400 block, Jan. 30. Commercial.
THEFTS/BREAK-INS
Caslon Way, 800 block, Jan. 25.
Darcy Rd., 8400 block, Jan. 24.
Donnell Dr., 3100 block, Jan. 25.
Donnell Dr., 3100 block, Jan. 29.
Donnell Dr., 3300 block, Jan. 25.
Hil Mar Dr., 6500 block, Jan. 29.
Leroy Gorham Dr., 5000 block, Jan. 25.
Regency Pkwy., 3900 block, Jan. 27.
Shadyside Ave., 2000 block, Jan. 28.
Silver Hill Rd., 5800 block, Jan. 23.
South Forest Edge Rd., 3500 block, Jan. 25.
Walters Lane, 3300 block, Jan. 28.
Wood Bark Lane, 2300 block, Jan. 24.
BREAK-INS
Howe Ave., 4500 block, Jan. 24. Residential.
Ironwood Pl., 3900 block, Jan. 28. Commercial.
Sheriff Rd., 5300 block, Jan. 28. Commercial.
Suit Rd., 4100 block, Jan. 29. Commercial.
Valley Park Rd., 7100 block, Jan. 25. Residential.
THEFTS
Alaking Ct., 9100 block, Jan. 30. From auto.
Benning Rd., 1200 block, Jan. 29. From auto.
Brooke Rd., 1300 block, Jan. 30. From auto.
Cedar Heights Dr., 900 block, Jan. 29. From auto.
Countrywood Ct., 1700 block, Jan. 28. From auto.
Dodge Park Rd., 3400 block, Jan. 27. From auto.
East Hampton Dr., 9100 block, Jan. 26. From auto.
Edenville Dr., 1300 block, Jan. 30. From auto.
Lorring Dr., 2700 block, Jan. 29. From auto.
Markham Lane, 2500 block, Jan. 30. From auto.
Old Central Ave., 6100 block, Jan. 27. From auto.
Pearl Dr., 3400 block, Jan. 28. From auto.
Pinebrook Rd., 2900 block, Jan. 30. From auto.
Ritchie Rd., 500 block, Jan. 30. From auto.
Ritchie Station Ct., 1700 block, Jan. 30. From auto.
Suitland Rd., 4000 block, Jan. 24. From auto.
Suitland Rd., 4100 block, Jan. 28. From auto.
Suitland Rd., 4200 block, Jan. 24. From auto.
Suitland Rd., 4200 block, Jan. 25. From auto.
Silver Hill Rd., 5600 block, Jan. 26. From auto.
Silver Hill Rd., 5600 block, Jan. 28. From auto.
Silver Hill Rd., 5800 block, Jan. 29. From auto.
Walbridge St., 6100 block, Jan. 28. From auto.
Wood Creek Dr., 3600 block, Jan. 30. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Allendale Pl., 1700 block, Jan. 30. Stolen vehicle.
Cindy Lane, Unit block, Jan. 29. Stolen vehicle.
Dodge Park Rd., 3400 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
Lamar Ave., 4600 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
Landover Rd., 8500 block, Jan. 30. Stolen vehicle.
Leroy Gorham Dr., 5100 block, Jan. 25. Stolen vehicle.
Nearbrook Ave., 3600 block, Jan. 25. Stolen vehicle.
Pinebrook Rd., 2900 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
Shelton Pl., 2700 block, Jan. 24. Stolen vehicle.
Silver Hill Ct., 5000 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
Suitland Rd., 4100 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
Swann Rd., 3200 block, Jan. 24. Stolen vehicle.
Towne Square Blvd., 4700 block, Jan. 24. Stolen vehicle.
Towne Square Blvd., 4700 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
Walbridge St., 6100 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
Waveland Ave., 600 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
District 4
HQ: Oxon Hill
301-749-4900
ASSAULTS
Livingston Rd., 6400 block, Jan. 28.
Saint Barnabas Rd., 4300 block, Jan. 28.
ROBBERIES
Branch Ave., 3700 block, Jan. 27.
Curtis Dr., 3400 block, Jan. 26. Vehicle.
Oxon Hill Rd., 6200 block, Jan. 27.
THEFTS/BREAK-INS
Auth Way, 5000 block, Jan. 28.
Branch Ave., 3700 block, Jan. 25.
Hillcroft Pl., 6700 block, Jan. 27.
Iverson St., 2300 block, Jan. 28.
Neptune Ave., 800 block, Jan. 29.
Oak Lane, 8800 block, Jan. 29.
Owens Rd., 1700 block, Jan. 26.
Oxon Hill Rd., 6800 block, Jan. 25.
Oxon Hill Rd., 6800 block, Jan. 28.
Palmer Rd., 1200 block, Jan. 29.
BREAK-INS
Brinkley Rd., 3400 block, Jan. 30. Residential.
Brinkley Rd., 4200 block, Jan. 27.
Saint Barnabas Rd., 5400 block, Jan. 24. Commercial.
Southern Ave., 1400 block, Jan. 28. Residential.
22nd Ave., 4100 block, Jan. 25. Residential.
THEFTS
Branch Ave., 4200 block, Jan. 27. From auto.
Brinkley Rd., 3000 block, Jan. 24. From auto.
Capri Dr., 2900 block, Jan. 30. From auto.
Colonial Terr., 6100 block, Jan. 30. From auto.
Crossbow Rd., 9100 block, Jan. 29. From auto.
Galloway Dr., 5600 block, Jan. 26. From auto.
Livingston Rd., 6100 block, Jan. 30. From auto.
Livingston Rd., 6800 block, Jan. 24. From auto.
Lumar Dr., 3400 block, Jan. 28. From auto.
Marcy Ave., 1100 block, Jan. 25. From auto.
MGM National Ave., 100 block, Jan. 24. From auto.
Offut Dr., 4200 block, Jan. 29. From auto.
Oxon Hill Rd., 6000 block, Jan. 24. From auto.
Walton Ave., 6300 block, Jan. 26. From auto.
West Rosecroft Village Cir., 2300 block, Jan. 30. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Deal Dr., 5100 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
Oxon Hill Rd., 8500 block, Jan. 25. Stolen vehicle.
28th Pkwy., 3100 block, Jan. 25. Stolen vehicle.
District 5
HQ: Clinton
301-856-3130
ASSAULT
Black Willow Ct., 8400 block, Jan. 28.
THEFTS/BREAK-INS
Baden Westwood Rd., 16000 block, Jan. 26.
Branch Ave., 8700 block, Jan. 28.
Cedarville Rd., 7900 block, Jan. 28.
Grandhaven Ave., 9100 block, Jan. 30.
Grayden Lane, 8000 block, Jan. 25.
Simpson Lane, 9000 block, Jan. 30.
South Marwood Blvd., 5600 block, Jan. 27.
BREAK-INS
Branch Ave., 7800 block, Jan. 27. Commercial.
Coventry Way, 6300 block, Jan. 27. Commercial.
Farrar Ave., 10400 block, Jan. 25. Residential.
Frank Tippett Rd., 11000 block, Jan. 28.
THEFTS
Crain Hwy. SW, 7500 block, Jan. 24. From auto.
Lansing Dr., 5100 block, Jan. 30. From auto.
Muirfield Dr., 9800 block, Jan. 27. From auto.
Old Branch Ave., 7600 block, Jan. 24. From auto.
Old Branch Ave., 7700 block, Jan. 24. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Brandywine Rd., 16500 block, Jan. 24. Stolen vehicle.
Delano Rd., 8500 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
Devlin Dr., 10800 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
Mount Calvert Rd., 15400 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
Oakdale St., 8600 block, Jan. 25. Stolen vehicle.
Westchester Dr., 7000 block, Jan. 30. Stolen vehicle.
District 6
HQ: Beltsville
301-937-0910
ROBBERY
Laurel Bowie Rd., 12700 block, Jan. 27. Commercial.
THEFTS/BREAK-INS
Laurel Bowie Rd., 14300 block, Jan. 27.
Laurel Bowie Rd., 14300 block, Jan. 29.
Old Baltimore Pike, 11400 block, Jan. 27.
Romlon St., 4400 block, Jan. 27.
THEFTS
Baltimore Ave., 13500 block, Jan. 27. From auto.
Bowie Rd., 14800 block, Jan. 26. From auto.
Muirkirk Rd., 9400 block, Jan. 29. From auto.
Romlon St., 4400 block, Jan. 25. From auto.
Weeping Willow Lane, 10800 block, Jan. 26. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Evans Trail, 11200 block, Jan. 29. Stolen vehicle.
South Laurel Dr., 11700 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
District 7
HQ: Fort Washington
301-292-5300
THEFTS/BREAK-INS
Autumnwood Lane, 11900 block, Jan. 28.
Cadillac Dr., 16100 block, Jan. 29.
East Swan Creek Rd., 900 block, Jan. 24.
Livingston Rd., 11600 block, Jan. 28.
BREAK-INS
Lady Lauren Lane, 15400 block, Jan. 30. Residential.
Livingston Rd., 11400 block, Jan. 24. Commercial.
South Springfield Rd., 14000 block, Jan. 25. Residential.
THEFTS
Blue Indigo Ct., 16800 block, Jan. 29. From auto.
Britens Way, 7100 block, Jan. 30. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Bonhill Dr., 300 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
Nanjemoy Dr., 7500 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
Nanjemoy Dr., 7500 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
Greenbelt
Hyattsville
ASSAULTS
Baltimore Ave., 5100 block, Jan. 21. Subject arrested for assault at construction site.
Hamilton St., 3800 block, Jan. 24. Victim struck in the face during altercation with unknown suspect.
Nicholson St., 2600 block, Jan. 24. Subject arrested for domestic assault.
45th Ave., 5500 block, Jan. 26. Subject arrested for assault on police.
ROBBERIES
Ager Rd., 5600 block, Jan. 23. Robbery reported.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 21. Robbery reported.
Kirkwood Pl., 2600 block, Jan. 24. Robbery reported.
Kirkwood Pl., 2600 block, Jan. 25. Robbery reported.
THEFTS/BREAK-INS
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 16. Shoplifting.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 20. Shoplifting.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 21.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 21. Shoplifting.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 21. Shoplifting.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 21. Shoplifting.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 21. Shoplifting.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 24. Shoplifting.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 24. Trespassing.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 25. Shoplifting.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 25. Shoplifting.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 25.
East-West Hwy., 3700 block, Jan. 25. Shoplifting.
Hamilton St., 2900 block, Jan. 25. Trespassing.
Jefferson St., 3500 block, Jan. 26. Construction tools were stolen from a storage shed.
Queensbury Rd., 4300 block, Jan. 22.
Rhode Island Ave., 4800 block, Jan. 20.
THEFT
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 22. From auto.
VANDALISM
Ager Rd., 5400 block, Jan. 21. Vandalism to auto.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 25. Vandalism to auto.
Emerson St., 4200 block, Jan. 25.
40th Ave., 5900 block, Jan. 21.