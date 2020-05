Hannon St., 1700 block, May 14.

Highview Terr., 6800 block, May 14.

Kilmer Pl., 5200 block, May 8.

Otis St., 6100 block, May 11.

Southern Ave., 2400 block, May 9.

University Blvd., 1600 block, May 14.

University Blvd., 2200 block, May 10.

55th Ave., 3400 block, May 9.

67th Ave., 5700 block, May 9.

69th Pl., 5100 block, May 11.

BREAK-INS

Edmonston Rd., 5100 block, May 9. Residential.

Kenilworth Ave., 3200 block, May 13. Commercial.

Knollbrook Dr., 6700 block, May 11. Residential.

Quebec St., 2100 block, May 8. Residential.

Queens Chapel Rd., 2600 block, May 9. Residential.

25th Ave., 7500 block, May 10. Commercial.

THEFTS

Baltimore Ave., 8100 block, May 12. From auto.

Baltimore Ave., 8300 block, May 10. From auto.

Baltimore Ave., 9500 block, May 10. From auto.

Baltimore Ave., 9500 block, May 14. From auto.

East-West Hwy., 1000 block, May 8. From auto.

Greenlawn Dr., 400 block, May 12. From auto.

Hospital Dr., 3000 block, May 10. From auto.

Keokee St., 1800 block, May 8. From auto.

Legation Rd., 1400 block, May 8. From auto.

New Hampshire Ave., 6700 block, May 12. From auto.

Nicholson St., 1300 block, May 8. From auto.

Nicholson St., 1400 block, May 8. From auto.

Otis St., 6200 block, May 13. From auto.

Spirea Ct., 4000 block, May 9. From auto.

Varnum St., 7400 block, May 13. From auto.

Warner Ave., 4000 block, May 8. From auto.

Webster St., 6800 block, May 10. From auto.

24th Ave., 7200 block, May 10. From auto.

56th Ave., 5000 block, May 11. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

New Hampshire Ave., 6400 block, May 14. Stolen vehicle.

Otis St., 6100 block, May 11. Stolen vehicle.

Tuxedo Rd., 5600 block, May 9. Stolen vehicle.

16th Ave., 5400 block, May 11. Stolen vehicle.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

HOMICIDE

Walkerton Dr., 9000 block, May 8.

ASSAULT

Good Luck Rd., 8100 block, May 8.

ROBBERIES

Kettering Dr., Unit block, May 12. Commercial.

100th Ave., 6500 block, May 14. Vehicle.

THEFTS/BREAK-INS

Annapolis Rd., 9300 block, May 12.

Campus Way S., 10500 block, May 11.

Central Ave., 12100 block, May 8.

Crain Hwy. SE, 100 block, May 10.

Ellard Dr., 10000 block, May 13.

Glenn Dale Blvd., 11400 block, May 8.

Greenwich Cir., 5300 block, May 8.

Largo Center Dr., 1000 block, May 8.

Laurel Bowie Rd., 7000 block, May 13.

Mount Oak Rd., 14200 block, May 8.

Usher Pl., 17000 block, May 14.

BREAK-INS

Campus Way S., 10600 block, May 14. Commercial.

Central Ave., 18800 block, May 11. Commercial.

Central Ave., 18800 block, May 13. Commercial.

Dubarry Ave., 9300 block, May 13. Residential.

Walkerton Dr., 8900 block, May 10.

THEFTS

Alcona St., 9300 block, May 13. From auto.

Apollo Dr., 9800 block, May 12. From auto.

Arabian Lane, 14800 block, May 11. From auto.

Barrington Ct., 1700 block, May 8. From auto.

Beachwood Ave., 9700 block, May 12. From auto.

Campus Way S., 10400 block, May 11. From auto.

Chester Grove Rd., 2900 block, May 14. From auto.

Coventry Manor Way, 12900 block, May 14. From auto.

Crain Hwy. SE, 4700 block, May 13. From auto.

Filly Ct., 9200 block, May 10. From auto.

Good Luck Rd., 9700 block, May 8. From auto.

Good Luck Rd., 9800 block, May 8. From auto.

Hampshire Hall Ct., 14300 block, May 10. From auto.

Harness Way, 8900 block, May 11. From auto.

Harry S. Truman Dr. N., 700 block, May 12. From auto.

Justice Pl., 12200 block, May 9. From auto.

Kimberwick Dr., 14800 block, May 11. From auto.

Kimberwick Dr., 14800 block, May 12. From auto.

Lake Arbor Way, 10700 block, May 13. From auto.

Maries Retreat Dr., 5200 block, May 13. From auto.

Martin Luther King Junior Hwy., 10200 block, May 11. From auto.

Ripon Pl., 13100 block, May 13. From auto.

Rory Ct., 6300 block, May 13. From auto.

Townfield Pl., 9500 block, May 11. From auto.

Wallace Rd., 9100 block, May 12. From auto.

Fifth St., 9100 block, May 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Largo Center Dr., 1000 block, May 10. Stolen vehicle.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Addison Rd. S., 1800 block, May 14.

Marlboro Pike, 4800 block, May 14.

Marlboro Pike, 5300 block, May 10.

Marlboro Pike, 6900 block, May 14. Shooting reported.

ROBBERY

Swann Rd., 3200 block, May 12.

THEFTS/BREAK-INS

Arnold Rd., 4400 block, May 8.

Brooks Dr., 2300 block, May 9.

Daventry Terr., 5200 block, May 13.

Doewood Lane, 1400 block, May 9.

Hampton Park Blvd., 1400 block, May 9.

Harrods Way, 8200 block, May 12.

Marlboro Pike, 7000 block, May 14.

Pennsylvania Ave., 6500 block, May 11.

BREAK-INS

Beltz Dr., 7000 block, May 10.

Karen Blvd., 800 block, May 12. Commercial.

Kayak Ave., 1000 block, May 12. Residential.

Silver Hill Rd., 5700 block, May 13. Commercial.

Silver Hill Rd., 5800 block, May 10. Commercial.

THEFTS

Alaking Ct., 9100 block, May 11. From auto.

Beaver Rd., 2000 block, May 13. From auto.

Blue Holly Ct., 6900 block, May 8. From auto.

Brightseat Rd., 1500 block, May 12. From auto.

Brightseat Rd., 1600 block, May 12. From auto.

Caslon Way, 900 block, May 8. From auto.

Corporate Dr., 8300 block, May 14. From auto.

Evian Ct., 2300 block, May 14. From auto.

Fernhill Ct., 1400 block, May 12. From auto.

Forestville Rd., 3700 block, May 8. From auto.

Hampton Overlook, 9200 block, May 10. From auto.

Hampton Park Blvd., 1000 block, May 8. From auto.

Hampton Park Blvd., 1000 block, May 10. From auto.

Hawthorne St., 7000 block, May 11. From auto.

Hil Mar Dr., 6400 block, May 11. From auto.

Iago Ave., 1200 block, May 11. From auto.

Lee Jay Ct., 5000 block, May 8. From auto.

Lee Jay Ct., 5000 block, May 10. From auto.

Olive St., 1700 block, May 13. From auto.

Pearl Dr., 3500 block, May 9. From auto.

Regency Pkwy., 3800 block, May 11. From auto.

Regency Pkwy., 3800 block, May 11. From auto.

Ronald Rd., 6600 block, May 12. From auto.

Silver Hill Rd., 5500 block, May 10. From auto.

Suitland Rd., 4100 block, May 9. From auto.

Surrey Square Lane, 6000 block, May 12. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Dillon Ct., 1200 block, May 12. Stolen vehicle.

Hampton Park Blvd., 1000 block, May 10. Stolen vehicle.

Harrods Way, 8200 block, May 10. Stolen vehicle.

Kenilworth Ave., 2000 block, May 11. Stolen vehicle.

Limerick Way, 600 block, May 8. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 5900 block, May 12. Stolen vehicle.

Marlboro Pike, 7200 block, May 10. Stolen vehicle.

Hil Mar Dr., 6100 block, May 11. Stolen vehicle.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, May 12. Stolen vehicle.

Stretford Way, 700 block, May 10. Stolen vehicle.

Swann Ct., 3800 block, May 12. Stolen vehicle.

Tweed Way, 600 block, May 13. Stolen vehicle.

Walker Mill Rd., 6900 block, May 11. Stolen vehicle.

Wood Creek Dr., 3500 block, May 12. Stolen vehicle.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULT

Colebrooke Dr., 2900 block, May 11.

ROBBERY

Dallas Dr., 3400 block, May 8. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Alice Ave., 2200 block, May 11.

Dunwoody Ave., 1400 block, May 13.

Everhart Pl., 5700 block, May 13.

Indian Head Hwy., 4900 block, May 11.

North Cove Terr., 100 block, May 8.

Oxon Hill Rd., 6000 block, May 12.

Oxon Hill Rd., 6100 block, May 11.

Oxon Hill Rd., 6100 block, May 12.

Oxon Hill Rd., 6200 block, May 8.

Oxon Hill Rd., 6200 block, May 14.

Saint Barnabas Rd., 4300 block, May 13.

Saint Barnabas Rd., 4300 block, May 14.

Saint Barnabas Rd., 5500 block, May 12.

BREAK-INS

Allentown Rd., 5800 block, May 12. Commercial.

Allentown Rd., 7900 block, May 12. Commercial.

Beech Pl., 4800 block, May 8. Commercial.

Beech Rd., 4900 block, May 9. Commercial.

Carson Ave., 800 block, May 9. Residential.

Oxon Hill Rd., 9200 block, May 9. Commercial.

Saint Barnabas Rd., 5400 block, May 13. Commercial.

THEFTS

Auth Rd., 5400 block, May 13. From auto.

Brinkley Rd., 2600 block, May 10. From auto.

Brinkley Rd., 2900 block, May 14. From auto.

Brinkley Rd., 3000 block, May 10. From auto.

Brinkley Rd., 3000 block, May 10. From auto.

Brinkley Rd., 3000 block, May 11. From auto.

Cable Ave., 5900 block, May 9. From auto.

Henson Bridge Terr., 3000 block, May 9. From auto.

Palmer Rd., 1000 block, May 9. From auto.

Roberts Dr., 6400 block, May 8. From auto.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, May 8. From auto.

Silver Park Dr., 3500 block, May 13. From auto.

Snowflower Blvd., 4700 block, May 10. From auto.

Southern Ave., 1400 block, May 8. From auto.

Telfair Blvd., 4300 block, May 13. From auto.

Wilson Bridge Dr., 500 block, May 14. From auto.

21st Pl., 3900 block, May 12. From auto.

23rd Pkwy., 4300 block, May 11. From auto.

28th Ave., 4000 block, May 11. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Bonita St., 3400 block, May 12. Stolen vehicle.

Branch Ave., 4700 block, May 8. Stolen vehicle.

Fisher Rd., 5900 block, May 8. Stolen vehicle.

Indian Head Hwy., 5100 block, May 13. Stolen vehicle.

Rickey Ave., 3400 block, May 11. Stolen vehicle.

Southern Ave., 1400 block, May 13. Stolen vehicle.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

ROBBERY

Arbroath Dr., 5900 block, May 9.

THEFTS/BREAK-INS

Buckler Rd., 6200 block, May 11.

Crain Hwy. SW, 7700 block, May 13.

Foxcroft Ave., 9300 block, May 14.

BREAK-INS

Angora Dr., 10200 block, May 10. Residential.

Eilerson St., 6700 block, May 11. Residential.

Matapeake Business Dr., 7700 block, May 12. Commercial.

Matapeake Business Dr., 7700 block, May 12. Commercial.

THEFTS

Dorian Lane, 8700 block, May 11. From auto.

Molly Berry Rd., 14200 block, May 12. From auto.

Mullikin Dr., 10500 block, May 9. From auto.

Norbourne Farm Rd., 10600 block, May 11. From auto.

Poplar Hill Lane, 7700 block, May 13. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Old Branch Ave., 6500 block, May 10. Stolen vehicle.

Westchester Ct., 6800 block, May 14. Stolen vehicle.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Edgefield Dr., 10500 block, May 8.

Garrett Ave., 4800 block, May 13. Shooting reported.

ROBBERIES

Cherry Hill Rd., 11200 block, May 11.

Larchdale Rd., 13100 block, May 9.

Oak St., 8500 block, May 10.

THEFTS/BREAK-INS

Cherry Lane, 8700 block, May 9.

Fairlane Pl., 9200 block, May 14.

Hermosa Dr., 11400 block, May 14.

Muirkirk Rd., 9600 block, May 14.

Powder Mill Rd., 3400 block, May 12.

Winding Trail Rd., 13200 block, May 11.

BREAK-IN

Dulwick Ct., 8700 block, May 14. Residential.

THEFTS

Baltimore Ave., 10600 block, May 9. From auto.

Bramble Lane, 14100 block, May 12. From auto.

Brickyard Blvd., 12500 block, May 11. From auto.

Erfurt Ct., 9100 block, May 12. From auto.

Howard Ave., 4900 block, May 13. From auto.

Manheim Ave., 4900 block, May 13. From auto.

Naples Ave., 4800 block, May 12. From auto.

Old Stagecoach Rd., 13000 block, May 8. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Avebury Dr., 13600 block, May 8. Stolen vehicle.

Avebury Dr., 13600 block, May 10. Stolen vehicle.

Baltimore Ave., 10900 block, May 11. Stolen vehicle.

Muirkirk Rd., 6800 block, May 11. Stolen vehicle.

Powder Mill Rd., 4000 block, May 13. Stolen vehicle.

South Laurel Dr., 11600 block, May 11. Stolen vehicle.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Mattawoman Way, Unit block, May 14.

THEFTS/BREAK-INS

Hallmark Ct., 10000 block, May 8.

Indian Head Hwy., 10800 block, May 13.

Livingston Rd., 11900 block, May 11.

Livingston Rd., 15700 block, May 9.

BREAK-IN

Livingston Rd., 15700 block, May 9. Commercial.

THEFTS

Fort Foote Rd., 9500 block, May 11. From auto.

Gillmore Greens Ct., 15600 block, May 14. From auto.

Kimberly Woods Lane, 11700 block, May 10. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFT

Baileys Pond Rd., 2400 block, May 14. Stolen vehicle.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ASSAULTS

Edmonston Rd., 9100 block, May 11.

Greenbelt Rd., 7600 block, May 1.

Research Rd., Unit block, May 5.

Springhill Lane, 9200 block, May 12.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Dr., 6000 block, May 12.

Centerway Rd., 100 block, May 8.

Cherrywood Lane, 5700 block, May 2.

Edmonston Rd., 9100 block, May 12.

Edmonston Rd., 9100 block, May 12.

Greenbelt Station Pkwy., 8000 block, May 11.

Greenbelt Rd., 6000 block, May 2. Shoplifting.

Greenbelt Rd., 6100 block, May 8.

Greenbelt Rd., 7500 block, April 30. Shoplifting.

Hanover Pkwy., 7800 block, May 2.

Ivy Lane, 6300 block, May 12.

Lynbrook Ct., 100 block, May 12.

Mandan Rd., 7800 block, May 9.

Mathew St., 7100 block, May 11.

Ora Glen Dr., 7600 block, May 5.

Somerset Ct., 7800 block, May 11.

Springhill Lane, 9100 block, May 12.

Tamarisk Ct., 100 block, May 12.

VEHICLE THEFTS

Breezewood Dr., 6100 block, May 11.

Springhill Dr., 5900 block, April 30.

Springhill Lane, 9200 block, May 2.

VANDALISM

Breezewood Ct., 6100 block, May 9. Malicious destruction.

Breezewood Dr., 6100 block, May 5. Malicious destruction.

Canning Terr. and Mandan Rd., May 4. Malicious destruction.

Cherrywood Terr., 5900 block, May 13. Malicious destruction.

Edmonston Ct., 9100 block, May 9. Malicious destruction.

Edmonston Rd., 9100 block, May 4. Malicious destruction.

Edmonston Rd., 9100 block, May 5. Malicious destruction.

Morrison Dr., 7300 block, May 12. Malicious destruction.

Springhill Lane, 9100 block, May 8. Malicious destruction.

DEATH INVESTIGATION

Westway, 100 block, May 8. Death investigation.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

Jamestown Rd., 3000 block, May 4. A hatchet was used in an attempt to assault a person.

Lancer Dr., 3300 block, May 5. A person was struck in the head by an unknown person.

Queens Chapel Rd., 5400 block, May 3. A person was struck in the head by an unknown person.

WEAPON VIOLATION

Kirkwood Pl., 2700 block, May 6. A person was arrested for a weapon violation.

VANDALISM

East-West Hwy., 3700 block, May 9. Property damage.

43rd St., 6000 block, May 10. Vandalism to auto.

43rd St., 6000 block, May 10. Vandalism to auto.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 5500 block, May 6. Property was stolen from a vehicle.

Belcrest Rd., 6200 block, May 10. Property was stolen from a vehicle.

East-West Hwy., 3300 block, May 5. Property was stolen from a vehicle.

East-West Hwy., 3300 block, May 5. Property was stolen from a vehicle.

East-West Hwy., 3300 block, May 5. A person was apprehended stealing merchandise from a home improvement business.

East-West Hwy., 3500 block, May 5. A person was apprehended stealing merchandise from a grocery store.

Oglethorpe St., 4200 block, May 3. A bicycle was stolen from the rear yard at a residence.

VEHICLE THEFTS

Belcrest Rd., 6500 block, May 10. Stolen vehicle.

Rhode Island Ave., 4800 block, May 3. A vehicle was stolen from a repair shop.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Baltimore Ave., 14700 block, April 22. A theft occurred.

Baltimore Ave., 14700 block, April 22. Theft from vehicle.

Baltimore Ave., 14700 block, April 24. Shoplifting occurred.

Bowie Rd., 14900 block, April 25. Theft from vehicle.

Cherry Lane, 8500 block, April 23. A burglary occurred.

Fairlawn Ave., 500 block, April 22. Theft from vehicle.

Gorman Ave., 300 block, April 25. Theft from vehicle.

Laurel Ave., 300 block, April 25. A theft occurred.

Montgomery St., 400 block, April 22. Theft from vehicle.

Morris Dr., unit block, April 22. Theft from vehicle.

Park Ave., 700 block, April 25. A theft occurred.

Player Dr., 9300 block, April 24. Theft from vehicle.

2nd St., 100 block, April 27. A theft occurred.

4th St., 300 block, April 29. Theft from vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT