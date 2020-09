ROBBERIES

15th Ave., 8100 block, Sept. 3.

Baltimore Ave., 7200 block, Sept. 2.

Kanawha St., 1400 block, Aug. 29. Vehicle.

Queens Chapel Rd., 2400 block, Sept. 2.

THEFTS/BREAK-INS

Kenilworth Ave., 3300 block, Aug. 31.

Riggs Rd., 9100 block, Sept. 1.

Sargent Rd., 5600 block, Aug. 30.

Toledo Terr., 3400 block, Aug. 31.

BREAK-IN

8th Ave., 6500 block, Sept. 2. Residential.

THEFTS

56th Ave., 5600 block, Sept. 2. From auto.

64th Ave., 6100 block, Sept. 2. From auto.

64th Ave., 6300 block, Aug. 28. From auto.

Avalon Pl., 1800 block, Sept. 2. From auto.

Bladensburg Rd., 3400 block, Aug. 31. From auto.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Sept. 1. From auto.

Griffen St., 2400 block, Sept. 2. From auto.

Iroquois St., 4900 block, Aug. 30. From auto.

Oglethorpe St., 2000 block, Sept. 2. From auto.

Sargent Rd., 5600 block, Sept. 1. From auto.

Sheridan St., 5700 block, Sept. 3. From auto.

Southern Ave., 5100 block, Aug. 29. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

15th Ave., 7900 block, Aug. 29. Stolen vehicle.

Amherst Rd., 2300 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Cherry Hill Rd., 9300 block, Aug. 31. Stolen vehicle.

Edmonston Rd., 5000 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Metzerott Rd., 1800 block, Aug. 29. Stolen vehicle.

Niagara Rd., 5000 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

District 2

HQ: Bowie

301-390-2100

ASSAULT

Central Ave., 13700 block, Aug. 30.

THEFTS/BREAK-INS

Arbor Park Pl., 900 block, Sept. 1.

Crain Hwy. SE, 100 block, Aug. 29.

Grand Blvd., 9400 block, Aug. 28.

Lottsford Rd., 9400 block, Sept. 2.

BREAK-INS

Frost Dr., 11900 block, Sept. 1.

Martindale Ct., 6700 block, Sept. 3.

THEFTS

Capital Centre Blvd., 1100 block, Sept. 3. From auto.

Commerce Row., 5400 block, Aug. 29. From auto.

Good Luck Rd., 9800 block, Sept. 1. From auto.

Summit Cir., 9700 block, Aug. 28. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Annapolis Rd., 9400 block, Aug. 28. Stolen vehicle.

Brown Station Rd., 5100 block, Aug. 31. Stolen vehicle.

Capital Centre Blvd., 1100 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Greenmeadow Way, 100 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Sansbury Rd., 1700 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

Sansbury Rd., 1700 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

District 3

HQ: Palmer Park

301-772-4900

ASSAULTS

Fairhill Ct., 3000 block, Aug. 29. Shooting reported.

Oxman Rd., 7600 block, Aug. 30.

Ritchie Station Ct., 1700 block, Aug. 30.

ROBBERIES

Brightseat Rd., 1600 block, Sept. 3.

Central Ave., 7800 block, Sept. 3. Vehicle.

Cindy Lane, Unit block, Aug. 30. Vehicle.

Crestwick Pl., 2800 block, Sept. 1.

Crown St., 5800 block, Aug. 30.

Elkwood Lane, 1400 block, Aug. 31.

Forestville Rd., 3000 block, Aug. 30. Commercial.

Marlboro Pike, 5500 block, Aug. 31. Vehicle.

Ritchie Rd., Unit block, Sept. 2. Commercial.

Silver Hill Rd., 4900 block, Aug. 31. Commercial.

Silver Hill Rd., 5600 block, Aug. 28. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Hampton Park Blvd., 100 block, Aug. 31.

Pard Rd., 4700 block, Aug. 28.

Ritchie Marlboro Rd., 1400 block, Aug. 31.

Silver Hill Rd., 4700 block, Aug. 30.

Silver Hill Rd., 5700 block, Sept. 1.

Suitland Rd., 4100 block, Sept. 2.

Village Green Dr., 1900 block, Sept. 2.

Walters Lane, 3200 block, Sept. 2.

BREAK-INS

Donnell Dr., 3000 block, Aug. 30. Commercial.

Hil Mar Dr., 6400 block, Aug. 31. Residential.

Joplin St., 6500 block, Aug. 29. Residential.

Landover Rd., 8200 block, Aug. 28. Commercial.

Walker Mill Rd., 6700 block, Aug. 29. Commercial.

THEFTS

Alaking Ct., 9100 block, Sept. 3. From auto.

Brooks Dr., 2000 block, Sept. 2. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Aug. 28. From auto.

Brooks Dr., 2100 block, Sept. 2. From auto.

Emo St., 5100 block, Sept. 2. From auto.

Hampton Mall Dr. N., 8800 block, Aug. 28. From auto.

Houston St., 2300 block, Aug. 29. From auto.

Lakewood St., 2000 block, Aug. 29. From auto.

Monte Carlo Pl., 3600 block, Sept. 3. From auto.

North Forest Edge Rd., 3400 block, Aug. 31. From auto.

Pennsylvania Ave., 4100 block, Sept. 3. From auto.

Ritchie Station Ct., 1600 block, Sept. 1. From auto.

Ronald Rd., 6600 block, Aug. 30. From auto.

Silver Hill Ct., 5000 block, Aug. 30. From auto.

Silver Hill Rd., 4500 block, Sept. 3. From auto.

Suitland Rd., 3900 block, Aug. 29. From auto.

Surrey Square Lane, 6100 block, Aug. 29. From auto.

Wood Creek Dr., 3500 block, Aug. 29. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brooks Dr., 2100 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

East Inwood St., 7100 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

Suitland Rd., 5100 block, Aug. 31. Stolen vehicle.

Vermont Ave., 2300 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Warfield Dr., 400 block, Aug. 29. Stolen vehicle.

Warfield Dr., 400 block, Aug. 31. Stolen vehicle.

District 4

HQ: Oxon Hill

301-749-4900

ASSAULTS

Allentown Rd., 4700 block, Aug. 29.

Marcy Ave., 800 block, Aug. 31.

ROBBERIES

Auth Rd., 6400 block, Aug. 31. Commercial.

Brinkley Rd., 3400 block, Aug. 27.

Corning Ave., 2500 block, Aug. 29.

Fisher Rd., 5700 block, Aug. 31. Residential.

Oxon Hill Rd., 6100 block, Aug. 30.

Wheeler Rd., 4400 block, Aug. 31. Commercial.

THEFTS/BREAK-INS

Auth Rd., 6400 block, Sept. 1.

Brockway Dr., 7100 block, Aug. 31.

Iverson St., 2300 block, Aug. 30.

Messina Dr., 9300 block, Sept. 2.

North Anvil Lane, 2000 block, Aug. 28.

North Cove Terr., 100 block, Sept. 1.

Oxon Hill Rd., 6000 block, Aug. 31.

Oxon Hill Rd., 6800 block, Sept. 2.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Sept. 1.

Saint Barnabas Rd., 5400 block, Sept. 1.

Saint Clair Dr., 2900 block, Sept. 3.

BREAK-INS

Brinkley Rd., 2100 block, Sept. 1. Residential.

Elmendorf Dr., 6100 block, Sept. 1. Residential.

Oxon Run Dr., 2200 block, Aug. 30. Commercial.

Saint Barnabas Rd., 4500 block, Aug. 29. Commercial.

Suitland Rd., 6300 block, Aug. 31. Commercial.

THEFTS

23rd Pkwy., 4500 block, Aug. 29. From auto.

23rd Pkwy., 4500 block, Sept. 2. From auto.

Auth Rd., 5000 block, Sept. 3. From auto.

Branch Ave., 3700 block, Aug. 29. From auto.

Brinkley Rd., 2900 block, Aug. 28. From auto.

Colebrooke Dr., 3000 block, Sept. 3. From auto.

Curtis Dr., 3200 block, Sept. 3. From auto.

Curtis Dr., 3300 block, Sept. 2. From auto.

Fisher Rd., 5800 block, Aug. 30. From auto.

Haven Ave., 6800 block, Aug. 30. From auto.

Iverson St., 1500 block, Sept. 2. From auto.

Iverson St., 2400 block, Sept. 3. From auto.

Iverson St., 2500 block, Aug. 29. From auto.

Jordan Ct., 9000 block, Sept. 3. From auto.

Marcy Ave., 900 block, Aug. 30. From auto.

Marcy Ave., 1200 block, Sept. 3. From auto.

Mariner Psge., 200 block, Sept. 2. From auto.

Mercedes Blvd., 5000 block, Aug. 31. From auto.

Old Fort Rd., 9900 block, Sept. 2. From auto.

Oxon Hill Rd., 6200 block, Sept. 2. From auto.

Saint Barnabas Rd., 3800 block, Aug. 28. From auto.

Saint Moritz Dr., 5900 block, Sept. 3. From auto.

Wheeler Rd., 4800 block, Aug. 31. From auto.

Wilson Bridge Dr., 500 block, Aug. 30. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Allentown Rd., 4500 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Branch Ave., 3400 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Brinkley Rd., 3000 block, Sept. 1. Stolen vehicle.

Cherryfield Rd., 6700 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Colebrooke Dr., 2900 block, Aug. 28. Stolen vehicle.

Curtis Dr., 3400 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Dallas Pl., 4600 block, Sept. 3. Stolen vehicle.

Naylor Rd., 3200 block, Aug. 29. Stolen vehicle.

Saint Barnabas Rd., 4800 block, Aug. 29. Stolen vehicle.

District 5

HQ: Clinton

301-856-3130

THEFTS/BREAK-INS

Allentown Rd., 6400 block, Aug. 31.

Branch Ave., 8700 block, Aug. 29.

Missouri Ave., 13900 block, Aug. 29.

North Keys Rd., 11200 block, Sept. 2.

Old Branch Ave., 6300 block, Aug. 31.

Timothy Rd., 8600 block, Sept. 2.

Woodyard Rd., 8900 block, Aug. 30.

BREAK-INS

Robert Crain Hwy., 15800 block, Aug. 31. Commercial.

Small Dr., 9300 block, Sept. 1. Residential.

THEFT

Marlboro Pike, 9400 block, Sept. 2. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Old Alexandria Ferry Rd., 6400 block, Aug. 28. Stolen vehicle.

Old Branch Ave., 6300 block, Aug. 28. Stolen vehicle.

District 6

HQ: Beltsville

301-937-0910

ASSAULTS

Laurel Bowie Rd., 12700 block, Aug. 29.

Powder Mill Rd., 3300 block, Aug. 31. Shooting reported.

ROBBERY

Laurel Bowie Rd., 13200 block, Aug. 30. Vehicle.

THEFTS

Baltimore Ave., 10900 block, Aug. 29. From auto.

Bear Creek Terr., 12600 block, Aug. 28. From auto.

Cherry Hill Ct., 3400 block, Sept. 2. From auto.

Harrison Rd., 3900 block, Aug. 29. From auto.

Larchdale Rd., 13100 block, Aug. 28. From auto.

Laurel Bowie Rd., 12000 block, Aug. 28. From auto.

Muirkirk Rd., 9500 block, Sept. 3. From auto.

Old Stagecoach Rd., 13000 block, Aug. 28. From auto.

Powder Mill Rd., 3500 block, Aug. 28. From auto.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Brandon Lane, 4600 block, Sept. 2. Stolen vehicle.

Lanner Pl., 11900 block, Aug. 30. Stolen vehicle.

Montgomery Rd., 11200 block, Aug. 28. Stolen vehicle.

District 7

HQ: Fort Washington

301-292-5300

ASSAULT

Livingston Rd., 11700 block, Sept. 2.

THEFTS/BREAK-INS

East Swan Creek Rd., 900 block, Sept. 2.

Quarry View Rd., 14400 block, Aug. 31.

THEFTS

Parapet Ct., 10400 block, Sept. 2. From auto.

Queens Lane, 13400 block, Sept. 2. From auto.

Greenbelt

These were among incidents reported by the Greenbelt Police Department. For information, call 301-474-7200.

ROBBERIES

Capitol Dr., 6400 block, 9:11 p.m. Aug. 27. A male agreed over social media to meet a person to purchase a laptop. The “seller” assaulted the buyer, threw him to the ground, punched and kicked him and went through his pockets. An accomplice hit the buyer in the face with a blunt object, and they fled.

Greenbelt Rd., 6000 block, 2:52 a.m. Aug. 30. Two males punched a male pedestrian from behind, then knocked him to the ground and took his cellphone. The pedestrian regained possession of his cellphone and the assailants fled.

RECKLESS ENDANGERMENT

Edmonston Rd., 9100 block, 12:05 a.m. Aug. 30. Responding for the report of a gunshot, officers located a shell casing. No injuries or property damage was reported.

INDECENT EXPOSURE

Greenbelt Rd., 6000 block, 3:09 p.m. Sept. 2. A woman was parked in a garage at a shopping mall when she observed a man exposing himself. When he realized he had been seen, he fled on foot.

ARREST

Hanover Pkwy., 6900 block, 5:44 p.m. Aug. 29. A 24-year-old Greenbelt man was arrested after a fight at a shopping center and charged with disorderly conduct and malicious destruction.

THEFTS/BREAK-INS

Breezewood Terr., 9000 block, 8:44 a.m. Aug. 27. A citizen observed a male removing a grey Montgomery brand bicycle from her balcony.

Greenbelt Rd., 6000 block, 10:03 a.m. Aug. 28. A male took beer from a delivery dolly in front of a liquor store and fled. He broke several bottles of beer in the process.

Greenbelt Rd., 6000 block, 2:47 p.m. Aug. 31. A female was shopping at a department store when her wallet was stolen from the shopping cart. Her credit cards were later used to make unauthorized purchases.

Hanover Pkwy., 7800 block, Aug. 28. Four tires and rims were stolen from a vehicle.

Lakecrest Dr., 8100 block, Aug. 31. A front license plate was stolen from a vehicle.

VANDALISM

Breezewood Terr., 9000 block, Aug. 30. Unknown person(s) damaged the front door of a vehicle, causing a hole in the metal.

Hyattsville

These were among incidents reported by Hyattsville police. For information, call 301-985-5060.

ASSAULTS

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 27. Unknown suspects fled after assaulting victim.

Lancer Dr., 3300 block, Aug. 30. Subject arrested for assault.

THEFTS/BREAK-INS

East-West Hwy., 3300 block, Aug. 28.

East-West Hwy., 3300 block, Aug. 29.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 25. Shoplifting.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 28.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 28.

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 30. Shoplifting.

Gumwood Dr., 3300 block, Aug. 28.

Hamilton St., 2900 block, Aug. 30. Trespassing.

Hamilton St., 3000 block, Aug. 28. Shoplifting.

Hamilton St., 3700 block, Aug. 23. Shoplifting.

40th Pl., 5000 block, Aug. 26.

THEFTS

East-West Hwy., 3300 block, Aug. 29. From auto.

Rhode Island Ave., 4800 block, Aug. 24. From auto.

40th Pl., 5000 block, Aug. 28. From auto.

VANDALISM

East-West Hwy., 3500 block, Aug. 29. Vandalism to auto.

Lancer Dr., 3300 block, Aug. 29. Vandalism to auto.

38th Ave., 5000 block, Aug. 20.

42nd Pl., 5200 block, Aug. 22. Property damage.

Laurel

These were among incidents reported by Laurel police. For information, call 301-498-0092.

THEFTS/BREAK-INS

Ashford Pl., 14800 block, Aug. 29. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 13600 block, Aug. 28. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 14300 block, Aug. 24. Theft from motor vehicle.

Baltimore Ave., 14700 block, Aug. 25.

Baltimore Ave., 14900 block, Aug. 30.

Fourth St., 14700 block, Sept. 1. Theft from motor vehicle.

Fourth St., 14800 block, Aug. 28. Theft from motor vehicle.

Gorman Ave., 400 block, Aug. 29.

Sharon Ct., Unit block, Aug. 25. Theft from motor vehicle.

Shiloh Ct., 14700 block, Sept. 1.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Fort Meade Rd., 9700 block, Aug. 27. Motor vehicle theft reported.