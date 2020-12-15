District 1
HQ: Hyattsville
301-699-2630
ASSAULTS
Chillum Rd., 2400 block, Dec. 6.
Highview Terr., 7000 block, Dec. 3.
Knox Rd., 4400 block, Dec. 5.
15th Ave., 8100 block, Dec. 4.
53rd Pl., 3900 block, Dec. 6. With weapon.
ROBBERIES
Annapolis Rd., 7400 block, Dec. 6. Commercial.
Greenvale Pkwy., 6000 block, Dec. 5. Vehicle.
Madison St., 1500 block, Dec. 4. Vehicle.
Riverdale Rd., 6800 block, Dec. 7. Vehicle.
University Blvd. and 15th Ave., Dec. 3.
University Blvd., 2000 block, Dec. 6. Vehicle.
THEFTS/BURGLARIES
Annapolis Rd., 6200 block, Dec. 6. From auto.
Annapolis Rd., 6500 block, Dec. 6. Commercial.
Annapolis Rd., 7000 block, Dec. 5. From auto.
Annapolis Rd., 7100 block, Dec. 5.
Annapolis Rd., 7900 block, Dec. 5. Commercial.
Avalon Pl., 2000 block, Dec. 1. Residential.
Baltimore Ave., 10200 block, Dec. 7. From auto.
Cherry Hill Rd., 9300 block, Dec. 2.
Chillum Rd., 1300 block, Nov. 30.
College Ave., 4600 block, Dec. 2.
Eastern Ave., 5800 block, Dec. 1. From auto.
Eastern Ave., 5900 block, Dec. 7. From auto.
Fernwood Terr., 6200 block, Dec. 3. From auto.
Fernwood Terr., 6200 block, Dec. 3. From auto.
Fernwood Terr., 6200 block, Dec. 3. From auto.
Guilford Rd., 2100 block, Dec. 4. From auto.
Highview Terr., 6800 block, Dec. 2. Residential.
Jenifer Pl., 5700 block, Dec. 4.
Kenilworth Ave., 3200 block, Dec. 7. From auto.
Keokee St., 1800 block, Dec. 7. From auto.
Lawrence Pl., 5100 block, Dec. 3. From auto.
Metzerott Rd. and Baltimore Ave., Dec. 6. From auto.
Metzerott Rd., 1800 block, Dec. 6. From auto.
Milestone Way, 9600 block, Dec. 1. From auto.
New Hampshire Ave., 8400 block, Dec. 6.
Parkwood St., 7400 block, Dec. 3. From auto.
Queens Chapel Rd., 2600 block, Dec. 1. From auto.
Riggs Manor Dr., 6800 block, Dec. 3.
Riggs Rd., 5800 block, Dec. 7. From auto.
Riggs Rd., 9100 block, Dec. 3.
Riverdale Rd., 6800 block, Dec. 7. From auto.
Sargent Rd., 5600 block, Dec. 1. From auto.
Sargent Rd., 5600 block, Dec. 3. From auto.
Sargent Rd., 5700 block, Dec. 1. From auto.
Trexler Rd., 6800 block, Dec. 7. From auto.
University Blvd., 3400 block, Dec. 3. From auto.
16th Ave., 5400 block, Dec. 2. From auto.
19th Ave., 9300 block, Dec. 2. From auto.
51st Ave., 9000 block, Dec. 2. Residential.
69th Pl., 5000 block, Dec. 7. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Cherry Hill Rd., 9300 block, Dec. 6. Stolen vehicle.
Chillum Rd., 900 block, Dec. 4. Stolen vehicle.
Fox St., 1900 block, Dec. 3. Stolen vehicle.
Riggs Rd., 5800 block, Dec. 4. Stolen vehicle.
Sargent Rd. and Valley Dr., Dec. 6. Stolen vehicle.
University Blvd., 2000 block, Dec. 1. Stolen vehicle.
University Blvd., 2000 block, Dec. 3. Stolen vehicle.
University Blvd., 2200 block, Dec. 5. Stolen vehicle.
District 2
HQ: Bowie
301-390-2100
ASSAULT
S. Campus Way, 10500 block, Dec. 2.
ROBBERY
93rd Pl., 6200 block, Dec. 4.
THEFTS/BURGLARIES
Basil Ct., 9100 block, Dec. 2. From auto.
Basil Ct., 9100 block, Dec. 5.
Central Ave., 12200 block, Dec. 4.
Church Rd., 5000 block, Dec. 2.
Crain Hwy., 6500 block, Dec. 3. Commercial.
Drexelgate Lane, 1000 block, Dec. 4. From auto.
Dunkirk Dr., 12600 block, Dec. 2.
Grand Blvd., 9400 block, Dec. 2. From auto.
John Rogers Blvd., 5100 block, Dec. 5.
Landover Rd. and Lake Arbor Way, Dec. 1. From auto.
Lottsford Rd., 9300 block, Dec. 2. From auto.
Maiden Dr., 11200 block, Dec. 7. From auto.
Mission Dr. and Greenbelt Rd., Dec. 2.
Narrowleaf Dr., 700 block, Dec. 7. From auto.
Pentland Hills Dr., 3700 block, Dec. 2.
Pleasant Colony Dr., 16600 block, Dec. 1.
Sansbury Rd., 1700 block, Dec. 3.
Vista Hollow Way, 10300 block, Dec. 2. From auto.
Watkins Park Dr., unit block, Dec. 1.
Wellington Ct., 9200 block, Dec. 2. From auto.
Westlake Dr., 900 block, Dec. 3.
Whistling Duck Dr., 1800 block, Dec. 3.
Wood Pointe Ct., 10600 block, Dec. 4. Residential.
Woodstream Terr., 6900 block, Dec. 5.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Bannington Dr., unit block, Nov. 30. Stolen vehicle.
S. Campus Way, 10600 block, Dec. 6. Stolen vehicle.
Grand Blvd., 9400 block, Dec. 2. Stolen vehicle.
Harry S. Truman Dr., unit block, Dec. 6. Stolen vehicle.
District 3
HQ: Palmer Park
301-772-4900
ASSAULTS
Clovis Ave., 800 block, Dec. 4.
Hampton Park Blvd., 100 block, Dec. 6.
Silver Hill Ct., 5000 block, Dec. 5.
Silver Hill Rd., 5800 block, Dec. 5.
ROBBERIES
Pennsylvania Ave., 6400 block, Dec. 7.
Southern Ave., 4100 block, Dec. 2.
Suitland Rd., 4100 block, Dec. 3.
THEFTS/BURGLARIES
Addison Rd., 4700 block, Dec. 6. From auto.
Ashwood Dr., 8500 block, Dec. 2. From auto.
Aster Ridge Ct., 3700 block, Dec. 2. From auto.
Beechnut Rd., 7900 block, Dec. 7. From auto.
Belt Rd., 4000 block, Dec. 5. From auto.
Boones Hill Rd., 1200 block, Dec. 1. Residential.
Brightseat Rd., 1000 block, Dec. 7. From auto.
Brightseat Rd., 1600 block, Dec. 8. From auto.
Central Ave., 8200 block, Dec. 7. Commercial.
Central Ave., 9100 block, Dec. 4. From auto.
Donnell Dr., 3100 block, Dec. 6.
Donnell Dr., 3100 block, Dec. 7.
Donnell Dr., 3300 block, Dec. 1.
Dynasty Dr., 3100 block, Dec. 4. From auto.
Forestville Rd., 3000 block, Dec. 2. From auto.
Hampton Park Blvd., 100 block, Dec. 6. From auto.
Hil-Mar Dr., 6500 block, Dec. 3. Residential.
Karen Blvd., 800 block, Dec. 7. Commercial.
Lacewood Terr., 800 block, Dec. 1.
Marlboro Pike, 7000 block, Dec. 6.
Nova Ave., 1500 block, Dec. 1. From auto.
Old Central Ave., 6100 block, Dec. 3. From auto.
Regency Park Ct., 5600 block, Dec. 7. From auto.
Regency Pkwy., 3800 block, Dec. 3. From auto.
Ritchboro Rd., 8600 block, Dec. 1.
Ronald Rd., 6500 block, Dec. 7. From auto.
Saint Margarets Dr., 400 block, Dec. 6. From auto.
Senator Ave., 2500 block, Dec. 3.
Silver Hill Ct., 5000 block, Dec. 2. From auto.
Silver Hill Rd., 5500 block, Dec. 7. From auto.
Silver Hill Rd., 5700 block, Dec. 2. From auto.
Silver Hill Rd., 5700 block, Dec. 4.
Silver Hill Rd., 5800 block, Dec. 2.
Suitland Rd., 3900 block, Dec. 7. Residential.
Suitland Rd., 4100 block, Dec. 7. From auto.
Village Green Dr., 1900 block, Dec. 3.
W. Forest Rd., 6700 block, Dec. 5. From auto.
West St., 3600 block, Dec. 2. From auto.
Westphalia Dr., 8400 block, Dec. 4. From auto.
Zion St., 4600 block, Dec. 4. Residential.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Darel Dr., 2500 block, Dec. 7. Stolen vehicle.
Donnell Dr., 3300 block, Dec. 5. Stolen vehicle.
Dunbar Oaks Dr., 1300 block, Dec. 4. Stolen vehicle.
Hawthorne St., 7000 block, Dec. 4. Stolen vehicle.
Marlboro Pike, 4800 block, Dec. 7. Stolen vehicle.
Marlboro Pike, 5300 block, Dec. 5. Stolen vehicle.
Newglen Ave., 2500 block, Dec. 4. Stolen vehicle.
Pinebrook Ave., 2600 block, Dec. 5. Stolen vehicle.
Plaza Dr., 2800 block, Dec. 4. Stolen vehicle.
Regency Pkwy., 3800 block, Dec. 7. Stolen vehicle.
Shady Glen Dr., 1300 block, Dec. 5. Stolen vehicle.
Silver Hill Rd., 5700 block, Dec. 1. Stolen vehicle.
Suitland Rd., 3900 block, Dec. 3. Stolen vehicle.
Swann Rd., 3800 block, Dec. 7. Stolen vehicle.
Vermont Ave., 2300 block, Dec. 2. Stolen vehicle.
District 4
HQ: Oxon Hill
301-749-4900
ASSAULTS
Gaither St., 2400 block, Dec. 1. With weapon.
Livingston Rd., 6300 block, Nov. 30.
Loudon Dr., 7700 block, Dec. 5.
Oxon Hill Rd., 6000 block, Dec. 7.
Saint Barnabas Rd. and Leisure Dr., Dec. 3.
Silver Ct., 5000 block, Dec. 8. With weapon.
Temple Hill and Henderson roads, Dec. 5. Shooting reported.
ROBBERIES
Livingston Rd., 6100 block, Dec. 2. Vehicle.
Terrace Dr., 3500 block, Dec. 2.
THEFTS/BURGLARIES
Alice Ave., 2200 block, Dec. 5.
Allentown Rd., 6300 block, Dec. 2.
Allentown Rd., 7100 block, Dec. 7.
Aragona Dr., 200 block, Dec. 7. From auto.
Auth Rd., 5100 block, Dec. 4.
Branch Ave., 3100 block, Dec. 3. From auto.
Branch Ave., 4400 block, Dec. 1. From auto.
Branch Ave., 4400 block, Dec. 5. From auto.
Curtis Dr., 3300 block, Dec. 4. From auto.
Curtis Dr., 3400 block, Dec. 7. From auto.
Hayworth Pl., 400 block, Dec. 4. From auto.
Huntley Square Dr., 3300 block, Dec. 7. From auto.
Indian Head Hwy. and Kerby Hill Rd., Dec. 3.
Iverson St., 2300 block, Dec. 1.
Iverson St., 2500 block, Dec. 4. From auto.
Joan Lane, 5600 block, Dec. 4. From auto.
Livingston Rd., 6300 block, Dec. 2. From auto.
Livingston Rd., 6400 block, Dec. 3.
Livingston Rd., 6400 block, Dec. 8. From auto.
Locksley Rd., 9300 block, Dec. 3. From auto.
Oxon Hill Rd., 6000 block, Dec. 4.
Oxon Hill Rd., 6000 block, Dec. 7.
Oxon Hill Rd., 6100 block, Dec. 3.
Palmer Rd., 900 block, Dec. 7. From auto.
Palmer Rd., 1900 block, Dec. 2.
Saint Barnabas Rd., 3800 block, Dec. 5.
Saint Barnabas Rd., 3800 block, Dec. 6.
Saint Moritz Dr., 6000 block, Dec. 1. From auto.
Southern Ave., 2600 block, Dec. 2.
Tall Oak Dr., 6600 block, Dec. 7. From auto.
Telfair Blvd., 4400 block, Dec. 4.
Testway Ave., 2500 block, Dec. 6. From auto.
Wheeler Rd., 5100 block, Nov. 30. From auto.
Winslow Rd., 300 block, Dec. 1. From auto.
23rd Pkwy., 4300 block, Dec. 6. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Oxon Hill Rd., 7300 block, Dec. 2. Stolen vehicle.
Southern Ave., 1400 block, Dec. 6. Stolen vehicle.
Spring Terr., 3900 block, Dec. 3. Stolen vehicle.
Telfair Blvd., 4400 block, Dec. 5. Stolen vehicle.
23rd Pkwy., 4300 block, Dec. 1. Stolen vehicle.
District 5
HQ: Clinton
301-856-3130
ASSAULTS
Branch Ave., 8700 block, Dec. 1.
Woodyard Rd., 8800 block, Dec. 4.
ROBBERY
Allentown Rd., 6200 block, Dec. 2. Commercial.
THEFTS/BURGLARIES
Addie Ct., 6400 block, Dec. 2.
Branch Ave., 8700 block, Dec. 2.
Branch Ave., 8700 block, Dec. 3.
Brandywine Rd., 11700 block, Dec. 5. From auto.
Coventry Way, 6300 block, Dec. 5. From auto.
Coventry Way, 6500 block, Dec. 2.
Crain Hwy., 7600 block, Dec. 7. Commercial.
Crain Hwy., 9500 block, Dec. 6.
Crain Hwy., 9500 block, Dec. 7. Commercial.
Kirby Rd., 5000 block, Dec. 4.
Lusbys Turn, 7700 block, Dec. 7.
Old Alexandria Ferry Rd., 6700 block, Dec. 7. From auto.
Pennsylvania Ave., 9600 block, Nov. 30. From auto.
Woodyard Rd., 8900 block, Dec. 6. Commercial.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Allentown Rd., 6200 block, Dec. 6. Stolen vehicle.
Allentown Rd., 6200 block, Dec. 7. Stolen vehicle.
Allentown Rd., 6300 block, Dec. 2. Stolen vehicle.
Butterfield Dr., 5700 block, Dec. 4. Stolen vehicle.
Coventry Way, 6500 block, Dec. 6. Stolen vehicle.
Paragon Ct., 8500 block, Dec. 4. Stolen vehicle.
Thrift Rd., 10600 block, Dec. 5. Stolen vehicle.
Woodyard Rd., 8900 block, Dec. 1. Stolen vehicle.
District 6
HQ: Beltsville
301-937-0910
ASSAULT
Baltimore Ave., 10400 block, Dec. 6. With weapon.
THEFTS/BURGLARIES
Baltimore Ave., 10400 block, Dec. 7. From auto.
Baltimore Ave., 10700 block, Dec. 2. From auto.
Baltimore Ave., 11100 block, Dec. 5.
Briarwood Dr., 13900 block, Dec. 2. From auto.
Brickyard Blvd., 12400 block, Dec. 7. From auto.
Cherry Lane, 9100 block, Dec. 5. Commercial.
Laurel Bowie Rd., 13600 block, Dec. 2.
Lincoln Ave., 5000 block, Dec. 7. From auto.
Muirkirk Rd., 9500 block, Dec. 2.
Muirkirk Rd., 9700 block, Dec. 6. From auto.
Naples Ave., 4800 block, Dec. 1.
Powder Mill Rd., 3500 block, Dec. 6. From auto.
Sweitzer Lane, 14800 block, Dec. 3.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Hanna St., 10700 block, Dec. 2. Stolen vehicle.
Powder Mill Rd., 3500 block, Dec. 5. Stolen vehicle.
Powder Mill Rd., 4000 block, Dec. 4. Stolen vehicle.
Sweitzer Lane, 15100 block, Dec. 3. Stolen vehicle.
City of Greenbelt
The following information, provided by the Greenbelt Police Department and formatted by The Post, shows selected incidents reported by police. Reported incidents did not necessarily occur, and they may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation. You can reach the police department directly at 301-474-7200.
HOMICIDE
Springhill Dr., 6000 block, 7:05 p.m. Dec. 2. Attempted homicide.
ASSAULT
Greenbelt Rd., 6200 block, 2:31 p.m. Dec. 6.
ROBBERY
Breezewood Ct. and Springhill Lane, 4:32 p.m. Dec. 4.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Mandan Rd., 7900 block, 5:39 p.m. Dec. 3.
Mandan Rd., 8000 block, 7:39 a.m. Dec. 6.
Springhill Lane, 9100 block, 2:04 p.m. Dec. 4.
Springhill Lane, 9200 block, 2:29 p.m. Dec. 6.
VANDALISM
Cherrywood Lane, 5800 block, 9:11 a.m. Dec. 6.
Cherrywood Terr., 5900 block, 11:39 p.m. Dec. 3.
Edmonston Ct., 9100 block, 1:11 p.m. Dec. 4.
Greenbelt Station Pkwy., 8000 block, 1:54 p.m. Dec. 7.
Hanover Pkwy., 6900 block, 1:25 p.m. Dec. 3.
Hanover Pkwy., 7700 block, 7:43 a.m. Dec. 3.
RECKLESS ENDANGERMENT
Breezewood Ct., 6100 block, 11:17 a.m. Dec. 3.
City of Hyattsville
The following information, provided by Hyattsville police and formatted by The Post, shows selected incidents reported by police. Reported incidents did not necessarily occur, and they may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation. You can reach the police department directly at 301-985-5060.
ASSAULTS
East-West Hwy., 3500 block, Dec. 2.
East-West Hwy., 3500 block, Dec. 3.
INDECENT EXPOSURE
East-West Hwy., 3500 block, Dec. 1.
THEFTS/BURGLARIES
Ager Rd. and Hamilton St., Dec. 2.
Baltimore Ave., 6000 block, Nov. 29.
Belcrest Rd., 6400 block, Dec. 5.
East-West Hwy., 3300 block, Dec. 1. From vehicle.
East-West Hwy., 3300 block, Dec. 3.
East-West Hwy., 3500 block, Nov. 29.
East-West Hwy., 3500 block, Dec. 4.
Hamilton St., 3400 block, Dec. 1. From vehicle.
Jefferson St. and 45th Ave., Dec. 3. From vehicle.
Nicholson St., 2800 block, Dec. 5. From vehicle.
Queens Chapel Rd., 5600 block, Dec. 5. From vehicle.
Stanford St., 3400 block, Dec. 5.
30th Ave., 5800 block, Nov. 30. From vehicle.
41st Ave., 6100 block, Dec. 2. From vehicle.
45th Ave., 5500 block, Dec. 1. From vehicle.
MOTOR VEHICLE THEFT
Belcrest Rd., 6200 block, Nov. 29.
VANDALISM
Nicholson St. and 42nd Ave., Dec. 3.
City of Laurel
There were no incident reports from Laurel police for this edition of Local Living. You can reach the department directly at 301-498-0092.