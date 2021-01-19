District 1
HQ: Hyattsville
301-699-2630
HOMICIDE
55th Ave., 3400 block, Jan. 11.
ASSAULTS
Columbia Ave., 7500 block, Jan. 13.
Queens Chapel Rd., 3100 block, Jan. 12.
ROBBERIES
Chillum Rd., 500 block, Jan. 7. Vehicle.
Eastern Ave., 5800 block, Jan. 12. Vehicle.
Riverdale Rd., 6700 block, Jan. 9. Vehicle.
Timber Ridge Lane, 1500 block, Jan. 13.
Timber Ridge Lane, 1500 block, Jan. 14. Vehicle.
THEFTS/BURGLARIES
Adelphi Rd., 9300 block, Jan. 7. From auto.
Allison St. and Warner Ave., Jan. 12.
Annapolis Rd., 6100 block, Jan. 11. From auto.
Annapolis Rd., 6200 block, Jan. 8.
Annapolis Rd., 6200 block, Jan. 8. From auto.
Avondale Rd., 4800 block, Jan. 9. From auto.
Baltimore Ave., 8300 block, Jan. 8.
Baltimore Ave., 9600 block, Jan. 7.
Baltimore Ave., 9600 block, Jan. 8.
Belcrest Rd., 6700 block, Jan. 12. From auto.
Berwyn House Rd., 4700 block, Jan. 11. From auto.
Bladensburg Rd., 3400 block, Jan. 14. From auto.
Charleston Pl., 2000 block, Jan. 8. From auto.
Cherry Hill Rd., 9300 block, Jan. 6. From auto.
Chillum Rd., 1300 block, Jan. 14. From auto.
Chillumgate Rd., 5900 block, Jan. 9. From auto.
Cox Ave., 900 block, Jan. 13. From auto.
East-West Hwy., 2000 block, Jan. 8.
Eastern Ave., 5800 block, Jan. 13. From auto.
Eastpine Dr. and Patterson St., Jan. 13.
Elliot Pl., 6400 block, Jan. 11. From auto.
Finns Lane, 7700 block, Jan. 14. From auto.
Furman Pkwy., 6900 block, Jan. 11.
Guilford Rd., 2200 block, Jan. 7. From auto.
Hannon St., 2200 block, Jan. 11. From auto.
Jasmine Terr., 1700 block, Jan. 7. From auto.
Kanawha St., 1400 block, Jan. 10.
Kenilworth Ave., 3300 block, Jan. 7. From auto.
Lackawanna Ct., 2600 block, Jan. 12. From auto.
Lewisdale Dr., 2400 block, Jan. 14. From auto.
Merrimac Dr., 1700 block, Jan. 14. From auto.
New Hampshire Ave., 6500 block, Jan. 9.
New Hampshire Ave., 6700 block, Jan. 9. From auto.
New Hampshire Ave., 6800 block, Jan. 7. Commercial.
New Hampshire Ave., 6800 block, Jan. 11. From auto.
New Hampshire Ave., 6800 block, Jan. 13. From auto.
New Hampshire Ave., 6800 block, Jan. 13. From auto.
Ray Rd., 1500 block, Jan. 7. From auto.
Riggs Rd., 5800 block, Jan. 7. From auto.
Riggs Rd., 5800 block, Jan. 14. From auto.
Riggs Rd., 5900 block, Jan. 12. From auto.
Riggs Rd., 9100 block, Jan. 7.
Tahona Dr., 8100 block, Jan. 7. From auto.
Toledo Terr., 3400 block, Jan. 9. From auto.
University Blvd., 1400 block, Jan. 8. Residential.
University Blvd., 1500 block, Jan. 8. From auto.
University Blvd., 2300 block, Jan. 9.
53rd Ave., 9700 block, Jan. 8.
64th Ave., 3800 block, Jan. 8. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Banning Pl., 2100 block, Jan. 8. Stolen vehicle.
Beacon Light Rd., 6900 block, Jan. 11. Stolen vehicle.
Burketon Rd., 1100 block, Jan. 13. Stolen vehicle.
Chillum Rd., 1800 block, Jan. 10. Stolen vehicle.
Kanawha St., 1400 block, Jan. 12. Stolen vehicle.
Sheridan St. and New Hampshire Ave., Jan. 10. Stolen vehicle.
10th Pl., 6000 block, Jan. 10. Stolen vehicle.
25th Ave., 6700 block, Jan. 6. Stolen vehicle.
65th Ave. and Lupine Ct., Jan. 7. Stolen vehicle.
District 2
HQ: Bowie
301-390-2100
ASSAULT
Martin Luther King Jr. Hwy., 10300 block, Jan. 7.
ROBBERIES
Castleton Way, 10700 block, Jan. 13.
Largo Rd. and Homestead Dr., Jan. 6.
THEFTS/BURGLARIES
Good Luck Rd., 8100 block, Jan. 13.
Good Luck Rd., 9900 block, Jan. 13.
Green Wing Terr., 15100 block, Jan. 13. From auto.
Greenbelt Rd., 8600 block, Jan. 6. From auto.
High Bridge Rd., 6600 block, Jan. 13.
Largo Center Dr., 800 block, Jan. 14. From auto.
Marlboro Pike, 15200 block, Jan. 13. From auto.
Nicole Dr., 4300 block, Jan. 11. From auto.
Northern Lights Dr., 1500 block, Jan. 12.
Old Marlboro Pike, 13300 block, Jan. 13.
Tibberton Terr., 15600 block, Jan. 10. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Annapolis Rd., 9500 block, Jan. 11. Stolen vehicle.
Brae Brooke Dr., 8700 block, Jan. 11. Stolen vehicle.
Good Luck Rd., 9800 block, Jan. 14. Stolen vehicle.
Lake Shore Dr., 800 block, Jan. 12. Stolen vehicle.
District 3
HQ: Palmer Park
301-772-4900
ASSAULTS
Forestville Rd. and Marlboro Pike, Jan. 11.
Garrett A Morgan Blvd. and Valleytrail Lane, Jan. 7.
Hawthorne St., 6800 block, Jan. 8.
ROBBERIES
Dodge Park Rd., 3400 block, Jan. 7.
Elfin Ave. and Benning Rd., Jan. 6. Vehicle.
Evian Ct., 2300 block, Jan. 13. Vehicle.
Marlboro Pike, 4800 block, Jan. 11. Commercial.
Marlboro Pike, 5000 block, Jan. 9. Commercial.
Silver Hill Rd., 4900 block, Jan. 10. Commercial.
Silver Hill Rd., 5400 block, Jan. 11. Commercial.
THEFTS/BURGLARIES
Arts Vista Blvd., 2800 block, Jan. 13. From auto.
Beaver Rd., 2100 block, Jan. 11. From auto.
Barlowe Rd., 7800 block, Jan. 12.
Bonny Dr., 8500 block, Jan. 11. From auto.
Boones Lane, 2900 block, Jan. 10. From auto.
Brooks Dr., 2000 block, Jan. 8. From auto.
Brooks Dr., 2000 block, Jan. 13.
Brooks Dr., 2100 block, Jan. 11.
Brooks Dr., 2600 block, Jan. 6. From auto.
Central Ave., 7600 block, Jan. 6. From auto.
Central Ave., 8600 block, Jan. 8.
Central Ave., 9000 block, Jan. 8.
Delano Lane, 2300 block, Jan. 9. From auto.
Donnell Dr., 2900 block, Jan. 8. Commercial.
Donnell Dr., 3000 block, Jan. 10.
Donnell Dr., 3100 block, Jan. 8.
Donnell Dr., 3200 block, Jan. 12.
Donnell Dr., 3700 block, Jan. 10.
Donnell Dr., 3700 block, Jan. 10.
Donnell Dr., 3700 block, Jan. 13.
E. Hampton Dr., 9200 block, Jan. 8.
Edgeworth Dr., 8500 block, Jan. 12. From auto.
Forestville Rd., 3000 block, Jan. 11.
Glen Willow Dr., 1000 block, Jan. 6. From auto.
Hampton Park Blvd., 1000 block, Jan. 10.
Hampton Park Blvd., 1100 block, Jan. 7. From auto.
Hil-Mar Dr., 5000 block, Jan. 14. From auto.
Hil-Mar Dr., 6500 block, Jan. 7. Residential.
Hill Rd., 900 block, Jan. 14. From auto.
Jadeleaf Ave., 600 block, Jan. 12. From auto.
Karen Blvd., 1300 block, Jan. 9.
Kayak Ave., 800 block, Jan. 13. Residential.
Kent Village Dr., 2500 block, Jan. 7.
Lakewood St., 2000 block, Jan. 13. From auto.
Manor Oaks View, 9500 block, Jan. 10. From auto.
Marlboro Pike and Silver Hill Rd., Jan. 8.
Marlboro Pike, 5500 block, Jan. 14.
Marlboro Pike, 5600 block, Jan. 8. From auto.
Marlboro Pike, 6500 block, Jan. 14. From auto.
Nalley Rd., 1100 block, Jan. 6.
Regency Pkwy., 3800 block, Jan. 7. From auto.
Ritchie Rd., 200 block, Jan. 13. From auto.
Ritchie Rd., 700 block, Jan. 13. From auto.
Ritchie Station Ct., 1700 block, Jan. 10. From auto.
Silver Hill Rd., 4600 block, Jan. 10. From auto.
Silver Hill Rd., 5600 block, Jan. 13. From auto.
Silver Hill Rd., 5700 block, Jan. 6.
Silver Hill Rd., 5800 block, Jan. 8.
Southern Ave., 4300 block, Jan. 13.
Stretford Way, 600 block, Jan. 8. Residential.
Suiter Way, 7800 block, Jan. 8.
Suitland Rd., 3900 block, Jan. 9. From auto.
Suitland Rd., 4200 block, Jan. 10. From auto.
Village Green Dr., 1900 block, Jan. 9.
75th Ave., 3200 block, Jan. 12.
75th Ave., 3200 block, Jan. 13.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Brooks Dr., 1900 block, Jan. 9. Stolen vehicle.
Brooks Dr., 2100 block, Jan. 8. Stolen vehicle.
Central Ave., 9100 block, Jan. 13. Stolen vehicle.
Drylog St., 6600 block, Jan. 14. Stolen vehicle.
Dutch Village Dr., 1700 block, Jan. 11. Stolen vehicle.
E. Hampton Dr., 9200 block, Jan. 12. Stolen vehicle.
Hil-Mar Dr., 6500 block, Jan. 13. Stolen vehicle.
Karen Blvd., 1300 block, Jan. 9. Stolen vehicle.
Martin Luther King Jr. Hwy., 7000 block, Jan. 9. Stolen vehicle.
Orchard Summit Ct., 2800 block, Jan. 11. Stolen vehicle.
Regency Pkwy., 3900 block, Jan. 11. Stolen vehicle.
Shamrock Ave., 1500 block, Jan. 13. Stolen vehicle.
Sheriff Rd., 7300 block, Jan. 14. Stolen vehicle.
Silver Hill Ct., 5000 block, Jan. 6. Stolen vehicle.
Suitland Rd., 4100 block, Jan. 10. Stolen vehicle.
Suitland Rd., 4100 block, Jan. 13. Stolen vehicle.
Vine St., 4100 block, Jan. 6. Stolen vehicle.
White Owl Way, 2300 block, Jan. 12. Stolen vehicle.
District 4
HQ: Oxon Hill
301-749-4900
ASSAULTS
Audrey Lane, unit block, Jan. 7.
Brinkley Station Dr., 3000 block, Jan. 10.
Indian Head Hwy., 5100 block, Jan. 13.
Locksley Rd., 9100 block, Jan. 10. Shooting reported.
Old Branch Ave., 5700 block, Jan. 8.
Saint Barnabas Rd., 4700 block, Jan. 12. Shooting reported.
ROBBERIES
Allentown Rd., 4800 block, Jan. 11.
Branch Ave., 3100 block, Jan. 12.
Cricklewood Dr., 2800 block, Jan. 11.
Livingston Rd., 7400 block, Jan. 7.
THEFTS/BURGLARIES
Allentown Rd., 9300 block, Jan. 9. Residential.
Auth Way, 5000 block, Jan. 11. From auto.
Branch Ave., 3700 block, Jan. 13.
Brinkley Rd., 2600 block, Jan. 9. From auto.
Brinkley Rd., 2600 block, Jan. 12. From auto.
Brookside Ct., 5100 block, Jan. 11. From auto.
Clipper Way, 6400 block, Jan. 8. From auto.
Fisher Rd., 5900 block, Jan. 10. From auto.
Frank St., 4300 block, Jan. 7. Residential.
Indian Head Hwy., 5100 block, Jan. 13.
Iverson St., 1300 block, Jan. 12.
Iverson St., 2200 block, Jan. 13. Residential.
Keating St., 2600 block, Jan. 13. From auto.
Livingston Rd., 9100 block, Jan. 14. From auto.
Marcy Ave., 1100 block, Jan. 9. From auto.
Mercedes Blvd., 5000 block, Jan. 9. From auto.
Mercedes Blvd., 5000 block, Jan. 9. From auto.
Old Soper Rd., 4700 block, Jan. 13. From auto.
Pates Dr. and Jordan Ct., Jan. 13. From auto.
Pohanka and Dallas places, Jan. 10. From auto.
Saint Barnabas Rd., 3600 block, Jan. 7.
Saint Barnabas Rd., 5600 block, Jan. 14. From auto.
Saint Ignatius Dr., 6900 block, Jan. 7.
Snowflower Blvd., 4800 block, Jan. 9.
Southern Ave., 1500 block, Jan. 13.
Southern Ave., 3000 block, Jan. 11. From auto.
Southview Dr., 1300 block, Jan. 12. From auto.
Stamp Rd., 4800 block, Jan. 11.
Telfair Blvd., 4200 block, Jan. 14.
Wheeler Rd., 4500 block, Jan. 8. From auto.
19th Ave., 4400 block, Jan. 9.
23rd Pkwy., 4400 block, Jan. 8. Residential.
28th Ave., 4200 block, Jan. 10. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Colebrooke Dr., 2600 block, Jan. 9. Stolen vehicle.
Curtis Dr., 3400 block, Jan. 14. Stolen vehicle.
Dallas Pl., 4600 block, Jan. 9. Stolen vehicle.
Livingston Rd., 6200 block, Jan. 12. Stolen vehicle.
Lyons St., 4300 block, Jan. 12. Stolen vehicle.
Lyons St., 4300 block, Jan. 13. Stolen vehicle.
Tucker Rd., 1600 block, Jan. 8. Stolen vehicle.
24th Ave., 3600 block, Jan. 7. Stolen vehicle.
25th Pl., 3500 block, Jan. 8. Stolen vehicle.
26th Ave., 3800 block, Jan. 10. Stolen vehicle.
District 5
HQ: Clinton
301-856-3130
ASSAULT
Robinia Rd., 6800 block, Jan. 10.
ROBBERIES
Aquasco Rd., 18100 block, Jan. 7.
Horsehead and Aquasco roads, Jan. 7.
Paragon Ct., 8500 block, Jan. 8.
THEFTS/BURGLARIES
Allentown Rd., 8400 block, Jan. 13.
Allentown Way, 5800 block, Jan. 14. Commercial.
Bellefonte Lane, 8100 block, Jan. 11. From auto.
Crain Hwy., 7600 block, Jan. 8.
Old Alexandria Ferry Rd., 7200 block, Jan. 8. From auto.
Old Branch Ave., 6500 block, Jan. 13. Commercial.
Piscataway Rd., 9800 block, Jan. 11. Commercial.
Piscataway Rd., 9800 block, Jan. 11. Commercial.
Trumps Hill Rd., 9000 block, Jan. 7.
Woodyard Rd., 9000 block, Jan. 14. Commercial.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Crain Hwy., 9500 block, Jan. 9. Stolen vehicle.
Center Park Way, 12900 block, Jan. 13. Stolen vehicle.
Foxley Rd., 6600 block, Jan. 11. Stolen vehicle.
Jeremy Ct., 8700 block, Jan. 10. Stolen vehicle.
Old Branch Ave., 7700 block, Jan. 9. Stolen vehicle.
District 6
HQ: Beltsville
301-937-0910
ASSAULTS
Bramble Lane, 14100 block, Jan. 13.
Enfield Ct., 8800 block, Jan. 9. Shooting reported.
Twinlakes Dr., 11800 block, Jan. 12.
THEFTS/BURGLARIES
Baltimore Ave., 10900 block, Jan. 7. From auto.
Baltimore Ave., 11100 block, Jan. 10.
Beltsville Dr., 11700 block, Jan. 9.
Beltsville Dr., 11700 block, Jan. 14.
Cherry Lane, 8800 block, Jan. 13.
Ivory Fashion Ct., 12100 block, Jan. 9. From auto.
Laurel Bowie Rd. and Baltimore-Washington Pkwy., Jan. 14.
Laurel Bowie Rd., 12000 block, Jan. 11.
Laurel Bowie Rd., 13300 block, Jan. 9.
Tucker St., 10700 block, Jan. 14.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Barnsley Ct., 8800 block, Jan. 11. Stolen vehicle.
Home Acres Terr., 10700 block, Jan. 11. Stolen vehicle.
City of Greenbelt
The following information, provided by the Greenbelt Police Department and formatted by The Post, shows selected incidents reported by police. Reported incidents did not necessarily occur, and they may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation. You can reach the police department directly at 301-474-7200.
ROBBERIES
Cherrywood Terr., 5900 block, 1:10 p.m. Jan. 6.
Greenbelt Rd., 6000 block, 5:14 p.m. Jan. 6. Strong armed robbery.
Springhill Lane, 9100 block, 9:57 p.m. Jan. 11. Strong armed robbery.
THEFT/BURGLARY
Greenbelt Rd., 7600 block, 9:32 p.m. Jan. 11.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Cherrywood Terr. and Breezewood Ct., 6:57 p.m. Jan. 7.
Greenbelt Station Pkwy., 8000 block, 12:54 p.m. Jan. 10.
VANDALISM
Edmonston Rd., 9100 block, 11:46 a.m. Jan. 8.
Mandan Rd., 7800 block, 11:40 a.m. Jan. 10.
Springhill Dr., 6000 block, 11:34 a.m. Jan. 8.
City of Hyattsville
The following information, provided by Hyattsville police and formatted by The Post, shows selected incidents reported by police. Reported incidents did not necessarily occur, and they may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation. You can reach the police department directly at 301-985-5060.
THEFTS/BURGLARIES
Baltimore Ave., 5100 block, Jan. 4. From vehicle.
Baltimore Ave., 5500 block, Jan. 9. From vehicle.
Baltimore Ave., 5700 block, Jan. 9. From vehicle.
East-West Hwy., 3300 block, Jan. 7.
East-West Hwy., 3300 block, Jan. 8. From vehicle.
East-West Hwy., 3300 block, Jan. 8.
East-West Hwy., 3400 block, Jan. 3. Burglary of storage unit.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 5.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 7.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 9.
Editors Park Dr. and Journal St., Jan. 9. From vehicle.
Hamilton Manor Dr., 5600 block, Jan. 6. From vehicle.
Oglethorpe St., 4400 block, Jan. 9. From vehicle.
41st Ave., 5100 block, Jan. 9. From vehicle.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Baltimore Ave., 5300 block, Jan. 3.
Baltimore Ave., 5300 block, Jan. 7.
Farragut St., 4100 block, Jan. 4.
VANDALISM
Ager Rd., 5700 block, Jan. 8.
East-West Hwy., 3300 block, Jan. 5.
City of Laurel
There were no incident reports from Laurel police for this week’s edition of Local Living. You can reach the department directly at 301-498-0092.