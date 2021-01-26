District 1
HQ: Hyattsville
301-699-2630
ASSAULTS
Kanawha St., 1400 block, Jan. 17.
New Hampshire Ave., 8000 block, Jan. 16.
ROBBERIES
East-West Hwy., 2000 block, Jan. 19. Commercial.
Kanawha St., 1400 block, Jan. 17.
Langley Way and 14th Ave., Jan. 20.
University Blvd., 2000 block, Jan. 17.
15th Ave., 8100 block, Jan. 14. Residential.
THEFTS/BURGLARIES
Adelphi Rd., 9200 block, Jan. 19. From auto.
Adelphi Rd., 9200 block, Jan. 20. From auto.
Allison St., 6900 block, Jan. 20. From auto.
Annapolis Rd., 5300 block, Jan. 19. From auto.
Annapolis Rd., 6500 block, Jan. 20.
Baltimore Ave., 8600 block, Jan. 16.
Baltimore Ave., 9100 block, Jan. 17. From auto.
Baltimore Ave., 9100 block, Jan. 19. From auto.
Baltimore Ave., 9100 block, Jan. 19. From auto.
Baltimore Ave., 10000 block, Jan. 20. From auto.
Bladensburg Rd., 3400 block, Jan. 16. From auto.
Charleston Pl., 2200 block, Jan. 18. From auto.
Cherry Hill Rd., 9300 block, Jan. 20. Residential.
Fernwood Terr., 6200 block, Jan. 15. From auto.
Kenilworth Ave., 3200 block, Jan. 17. From auto.
Landover Rd., 5500 block, Jan. 19.
Lewisdale Dr., 2100 block, Jan. 21. From auto.
Lupine Ct., 3500 block, Jan. 21.
Metzerott Rd., 1800 block, Jan. 16. From auto.
New Hampshire Ave., 6700 block, Jan. 21. From auto.
New Hampshire Ave., 7900 block, Jan. 20. From auto.
New Hampshire Ave., 8000 block, Jan. 19.
Newburg Dr. and Nashville Rd., Jan. 15. From auto.
Norwich Rd., 4700 block, Jan. 18. Residential.
Toledo Terr., 3400 block, Jan. 18. From auto.
University Blvd., 2200 block, Jan. 15. From auto.
W. Park Dr., 7400 block, Jan. 20. Residential.
15th Ave., 7200 block, Jan. 18. From auto.
51st Pl., 2300 block, Jan. 17. From auto.
59th Pl., 5100 block, Jan. 20.
70th Pl., 5100 block, Jan. 18.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Charleston Pl., 2100 block, Jan. 18. Stolen vehicle.
Cherry Hill Rd., 9300 block, Jan. 18. Stolen vehicle.
Eastern Ave., 5800 block, Jan. 15. Stolen vehicle.
Harkins Rd., 7700 block, Jan. 20. Stolen vehicle.
Highview Terr., 7000 block, Jan. 17. Stolen vehicle.
New Hampshire Ave., 6800 block, Jan. 18. Stolen vehicle.
Riggs Rd., 9100 block, Jan. 20. Stolen vehicle.
Toledo Terr., 3400 block, Jan. 20. Stolen vehicle.
23r Ave., 7200 block, Jan. 17. Stolen vehicle.
26th Pl., 8300 block, Jan. 15. Stolen vehicle.
67th Ct. and Riverdale Rd., Jan. 15. Stolen vehicle.
District 2
HQ: Bowie
301-390-2100
ASSAULT
Greenmeadow Way, 100 block, Jan. 17.
THEFTS/BURGLARIES
Annapolis Rd., 9100 block, Jan. 21.
Apollo Dr., 9800 block, Jan. 20. From auto.
Basil Ct., 9100 block, Jan. 17. From auto.
Basil Ct., 9100 block, Jan. 20. From auto.
Beacon Ridge Dr., 10400 block, Jan. 21. From auto.
Cameron Grove Blvd., unit block, Jan. 20. From auto.
Campus Way S, 10400 block, Jan. 18.
Crain Hwy., 7000 block, Jan. 20. From auto.
Eastgate Dr., 10500 block, Jan. 20. From auto.
Fairwood Pkwy., 12400 block, Jan. 16. From auto.
Franklin Ave., 9500 block, Jan. 16. From auto.
Glen Dale Ridge Rd., 11400 block, Jan. 16. Residential.
Good Luck Rd., 9900 block, Jan. 20. From auto.
Greenbelt Rd., 8400 block, Jan. 18. From auto.
Hargrove Dr., unit block, Jan. 18.
Harry S. Truman Dr., 700 block, Jan. 18.
Largo Center Dr., 800 block, Jan. 16.
Lottsford Rd., 8800 block, Jan. 19. From auto.
Marlboro Pike, 15000 block, Jan. 15.
Martin Luther King Jr. Hwy., 9700 block, Jan. 21. From auto.
Martin Luther King Jr. Hwy., 10200 block, Jan. 15. From auto.
New Acadia Lane, 13300 block, Jan. 20. From auto.
Sunningdale Pl., 15500 block, Jan. 21.
Watkins Park Dr., unit block, Jan. 18.
Westerdale Dr., 9500 block, Jan. 15.
Whiteholm Dr., 12800 block, Jan. 15.
Whitfield Chapel Rd., 5600 block, Jan. 16. From auto.
District 3
HQ: Palmer Park
301-772-4900
HOMICIDES
Darcy Rd., 8900 block, Jan. 19.
Marlboro Pike, 5200 block, Jan. 16.
ASSAULTS
Brooks Dr., 2300 block, Jan. 15. Shooting reported.
Georgia Ave., 2000 block, Jan. 19.
Old Silver Hill Rd., 5600 block, Jan. 17. With weapon.
Regency Pkwy., 3800 block, Jan. 16. Shooting reported.
Senator Ave., 2500 block, Jan. 21.
Suitland and Silver Hill roads, Jan. 17.
ROBBERIES
Addison Rd., 1400 block, Jan. 21. Commercial.
Aquamarine Ct., 6900 block, Jan. 17.
Donnell Dr., 3300 block, Jan. 19. Commercial.
Forestville Rd., 3300 block, Jan. 16. Commercial.
Gould Dr., 1600 block, Jan. 18. Vehicle.
Marlboro Pike, 4800 block, Jan. 14. Commercial.
Vine St., 4300 block, Jan. 15. Vehicle.
Walker Mill Rd., 6900 block, Jan. 18. Vehicle.
THEFTS/BURGLARIES
Alaking Ct., 9100 block, Jan. 20. From auto.
Doewood Lane, 1400 block, Jan. 17. From auto.
Donnell Dr., 3100 block, Jan. 20.
Donnell Dr., 3700 block, Jan. 15.
Donnell Pl., 7200 block, Jan. 19.
Donnell Pl., 7300 block, Jan. 18. Residential.
Evansgreen Dr. and Towne Park Rd., Jan. 18.
Forestville Rd., 3300 block, Jan. 19.
Glen Willow Dr., 1000 block, Jan. 18. From auto.
Grafton St., 6600 block, Jan. 14. From auto.
Halsted Ave., 6100 block, Jan. 18. From auto.
Hampton Mall Dr. N, 8800 block, Jan. 18.
Hampton Park Blvd., 1000 block, Jan. 15. From auto.
Hampton Park Blvd., 1000 block, Jan. 20. From auto.
Hampton Park Blvd., 1100 block, Jan. 20. From auto.
Kayak Ave., 1100 block, Jan. 19. Residential.
Landover Rd., 7700 block, Jan. 17.
Limerick Way, 500 block, Jan. 16. From auto.
Marlboro Pike, 5200 block, Jan. 17. From auto.
Marlboro Pike, 5400 block, Jan. 21. From auto.
Marlboro Pike, 7700 block, Jan. 20. From auto.
Penn Western Ct., 7800 block, Jan. 18. From auto.
Pennsylvania Ave., 6400 block, Jan. 19.
Regency Park Ct., 5600 block, Jan. 15. From auto.
Ritchboro Rd., 8800 block, Jan. 17. From auto.
Ritchie Rd., 2300 block, Jan. 15. From auto.
Ritchie Rd., 2400 block, Jan. 15.
Ritchie Station Ct., 1700 block, Jan. 15. From auto.
Ritchie Station Ct., 1700 block, Jan. 19. From auto.
Ritchie Station Ct., 1700 block, Jan. 20. From auto.
Rochell Ave., 1900 block, Jan. 19.
Ronald Rd., 6500 block, Jan. 15. From auto.
Shady Glen Dr., 1600 block, Jan. 15.
Silver Hill Rd., 5500 block, Jan. 15. From auto.
Silver Hill Rd., 5800 block, Jan. 19. From auto.
Suitland Rd., 4200 block, Jan. 15. From auto.
Suitland Rd., 4300 block, Jan. 19. From auto.
W. Forest Rd., 6600 block, Jan. 16. From auto.
Walker Mill Rd., 5900 block, Jan. 20. From auto.
Warfield Dr., 400 block, Jan. 19. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Brooks Dr., 2400 block, Jan. 16. Stolen vehicle.
Central Hills Lane, 800 block, Jan. 15. Stolen vehicle.
Dent St., 4000 block, Jan. 15. Stolen vehicle.
Drum Ave., 1000 block, Jan. 16. Stolen vehicle.
Gondar Ave., 1200 block, Jan. 20. Stolen vehicle.
Marlboro Pike, 5200 block, Jan. 19. Stolen vehicle.
Suitland Rd. and Eastern Lane, Jan. 19. Stolen vehicle.
Suitland Rd., 4100 block, Jan. 17. Stolen vehicle.
District 4
HQ: Oxon Hill
301-749-4900
ASSAULTS
Carswell Ave., Jan. 19. Shooting reported.
Marcy Ave., 900 block, Jan. 18.
ROBBERIES
Allentown Rd., 6300 block, Jan. 16.
Branch Ave., 3100 block, Jan. 15.
Iverson St., 1500 block, Jan. 16. Vehicle.
Marcy Ave., 900 block, Jan. 17. Vehicle.
Sutler Dr., 4800 block, Jan. 15.
THEFTS/BURGLARIES
Allentown Rd., 4800 block, Jan. 19. Commercial.
Allentown Rd., 6300 block, Jan. 15. Commercial.
Audrey Lane, unit block, Jan. 19.
Beech Pl., 4900 block, Jan. 16.
Beech Rd., 4700 block, Jan. 15. From auto.
Bellbrook St., 2800 block, Jan. 21. Residential.
Branch Ave., 3700 block, Jan. 14.
Branch Ave., 3700 block, Jan. 18. From auto.
Brinkley Rd., 2600 block, Jan. 17. From auto.
Curtis Dr., 3300 block, Jan. 15. From auto.
Dallas Dr., 3400 block, Jan. 19. Commercial.
Deep Gorge Ct., 1500 block, Jan. 18. From auto.
Indian Head Hwy., 7900 block, Jan. 21. From auto.
Joel Lane, 5500 block, Jan. 20. From auto.
Livingston Rd., 9500 block, Jan. 16. From auto.
Oxon Hill Rd., 6000 block, Jan. 18.
Oxon Hill Rd., 6000 block, Jan. 20.
Saint Barnabas Rd., 3600 block, Jan. 18. Commercial.
Saint Barnabas Rd., 5500 block, Jan. 16. From auto.
W. Village Ave., 4300 block, Jan. 16. From auto.
Wilson Bridge Dr., 500 block, Jan. 20. From auto.
Wilson Bridge Dr., 500 block, Jan. 20. From auto.
23rd Pl., 4300 block, Jan. 18.
28th Ave., 4200 block, Jan. 18. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Audrey Lane and Indian Head Hwy., Jan. 16. Stolen vehicle.
Branch Ave., 3100 block, Jan. 15. Stolen vehicle.
Branch Ave., 3400 block, Jan. 17. Stolen vehicle.
Branch Ave., 4400 block, Jan. 14. Stolen vehicle.
Curtis Dr., 3400 block, Jan. 20. Stolen vehicle.
Iverson St., 2300 block, Jan. 19. Stolen vehicle.
Saint Barnabas Rd., 3800 block, Jan. 16. Stolen vehicle.
28th Ave., 4100 block, Jan. 16. Stolen vehicle.
District 5
HQ: Clinton
301-856-3130
ASSAULT
Surratts Rd. and Kittama Dr., Jan. 17.
ROBBERIES
Allentown Rd., 6200 block, Jan. 18. Commercial.
Crain Hwy., 7700 block, Jan. 20. Commercial.
Oaklawn Rd., 3600 block, Jan. 15. Residential.
THEFTS/BURGLARIES
Allentown Rd., 6200 block, Jan. 16.
Allentown Rd., 8500 block, Jan. 17. Commercial.
Branch Ave., 8700 block, Jan. 15. From auto.
Branch Ave., 8700 block, Jan. 18. From auto.
Branch Ave., 8800 block, Jan. 20.
Crain Hwy., 9200 block, Jan. 16. From auto.
Curtis Rd., 6200 block, Jan. 18. Residential.
E. Branch Dr. and Earl Mitchell Ave., Jan. 19.
Fairhaven Ave., 8900 block, Jan. 15. From auto.
Malcolm Rd., 8000 block, Jan. 19. From auto.
Mike Shapiro Dr., 8600 block, Jan. 17.
Old Alexandria Ferry Rd., 6600 block, Jan. 15. Commercial.
Old Branch Ave., 6300 block, Jan. 19. Commercial.
Old Branch Ave., 6400 block, Jan. 15. Commercial.
Old Branch Ave., 7700 block, Jan. 21. Commercial.
Piscataway Rd., 10300 block, Jan. 17. Commercial.
Piscataway Rd., 10300 block, Jan. 18. Commercial.
Rosaryville Rd., 8200 block, Jan. 19. Residential.
Woodyard Rd., 8200 block, Jan. 16.
Woodyard Rd., 8200 block, Jan. 17.
Woodyard Rd., 8900 block, Jan. 16.
Woodyard Rd., 8900 block, Jan. 17. Commercial.
MOTOR VEHICLE THEFT
Sumter Lane, 8600 block, Jan. 19. Stolen vehicle.
District 6
HQ: Beltsville
301-937-0910
ASSAULT
Harford Ave., 4900 block, Jan. 18.
ROBBERY
Laurel Bowie Rd., 13600 block, Jan. 18. Commercial.
THEFTS/BURGLARIES
Beltsville Dr., 11700 block, Jan. 19.
Beltsville Dr., 11900 block, Jan. 18. From auto.
Beltsville Dr., 12000 block, Jan. 18. From auto.
Brickyard Blvd., 12400 block, Jan. 18. Residential.
Cypress Rd., 5100 block, Jan. 20. From auto.
Deakins Hall Dr., 10500 block, Jan. 20. From auto.
Garrett Ave., 5000 block, Jan. 17.
Harford Ave., 4900 block, Jan. 20. From auto.
Lighthouse Way, 3800 block, Jan. 20. From auto.
Twinlakes Dr., 11900 block, Jan. 21. From auto.
Usange St., 4500 block, Jan. 20. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Cherry Hill Rd., 11400 block, Jan. 16. Stolen vehicle.
Evans Trail, 11300 block, Jan. 21. Stolen vehicle.
Old Baltimore Pike, 11600 block, Jan. 18. Stolen vehicle.
Old Stagecoach Rd., 13000 block, Jan. 16. Stolen vehicle.
City of Greenbelt
The following information, provided by the Greenbelt Police Department and formatted by The Post, shows selected incidents reported by police. Reported incidents did not necessarily occur, and they may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation. You can reach the police department directly at 301-474-7200.
ASSAULT
Springhill Lane, 9100 block, 8:07 a.m. Jan. 18.
MOTOR VEHICLE THEFT
Cherrywood Terr., 5900 block, 4:36 p.m. Jan. 15.
VANDALISM
Breezewood Dr., 6200 block, 11:37 a.m. Jan. 13.
City of Hyattsville
The following information, provided by Hyattsville police and formatted by The Post, shows selected incidents reported by police. Reported incidents did not necessarily occur, and they may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation. You can reach the police department directly at 301-985-5060.
ASSAULT
Hamilton St., 2900 block, Jan. 13.
ARSON
Oglethorpe St. and 42nd Ave., Jan. 13.
CARJACKING
Jefferson St., 4300 block, Jan. 16.
THEFTS/BURGLARIES
East-West Hwy., 3300 block, Jan. 10.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 10.
Queens Chapel Rd., 5300 block, Jan. 12. From vehicle.
Queens Chapel Rd., 5300 block, Jan. 14. From vehicle.
Queens Chapel Rd., 5300 block, Jan. 16. From vehicle.
Toledo Terr., 3300 block, Jan. 10. From vehicle.
MOTOR VEHICLE THEFTS
East-West Hwy., 3300 block, Jan. 12.
East-West Hwy., 3400 block, Jan. 12.
City of Laurel
There were no incident reports from the Laurel Police Department for this week’s edition of Local Living. You can reach the department directly at 301-498-0092.