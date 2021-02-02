District 1
HQ: Hyattsville
301-699-2630
HOMICIDE
14th Ave., 8100 block, Jan. 21.
ASSAULTS
Ager Rd., 6500 block, Jan. 21.
Merrimac Dr., 1700 block, Jan. 23.
New Hampshire Ave., 6700 block, Jan. 22.
14th Ave., 8100 block, Jan. 21.
ROBBERIES
Annapolis Rd., 7400 block, Jan. 22. Commercial.
Greenwich Wood Dr., 1800 block, Jan. 22.
Kenilworth Ave., 3200 block, Jan. 22. Vehicle.
University Blvd., 1400 block, Jan. 24.
THEFTS/BURGLARIES
Adelphi Rd., 9400 block, Jan. 26. From auto.
Annapolis Rd., 6500 block, Jan. 24.
Chatham Rd., 3400 block, Jan. 24.
Cherry Hill Rd., 9300 block, Jan. 27. From auto.
Eastern Ave., 5800 block, Jan. 26. From auto.
Edwards Way, 9200 block, Jan. 27. From auto.
Jackson St., 5000 block, Jan. 21. From auto.
Mangum Rd., 4700 block, Jan. 28. From auto.
New Hampshire Ave., 9200 block, Jan. 27. From auto.
New Riggs Rd., 8000 block, Jan. 24. From auto.
Oglethorpe St., 2000 block, Jan. 26. From auto.
Queens Chapel Rd., 3100 block, Jan. 21.
Russell Ave., 4500 block, Jan. 28. From auto.
Saranac St., 2100 block, Jan. 24. From auto.
Sheridan St., 600 block, Jan. 26. From auto.
Sheridan St., 5700 block, Jan. 24. From auto.
Toledo Terr., 3300 block, Jan. 25. Residential.
University Blvd., 1400 block, Jan. 23.
University Blvd., 2200 block, Jan. 28.
University Blvd., 2300 block, Jan. 28.
Westchester Park Dr., 6100 block, Jan. 22.
23rd Ave., 9700 block, Jan. 22. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Philben Dr., 2700 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
16th Ave., 5400 block, Jan. 25. Stolen vehicle.
18th Ave., 7300 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
66th Ave., 5700 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
69th Pl., 4800 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
District 2
HQ: Bowie
301-390-2100
ASSAULTS
Apollo Dr., 9800 block, Jan. 27.
Largo Dr. W. and Harry S. Truman Dr. N., Jan. 28.
ROBBERY
Greenbelt Rd., 8800 block, Jan. 25. Commercial.
THEFTS/BURGLARIES
Campus Way S., 10500 block, Jan. 25.
Campus Way S., 10600 block, Jan. 26.
Campus Way, 9900 block, Jan. 26.
Eastgate Dr., 10500 block, Jan. 21. From auto.
Greenbelt Rd., 8500 block, Jan. 26. From auto.
Greenbelt Rd., 8500 block, Jan. 26. From auto.
Hillmeade Rd., 6100 block, Jan. 21.
Hogshead Way, 15100 block, Jan. 27. From auto.
Homestead Dr., 11300 block, Jan. 24.
Largo Center Dr., 900 block, Jan. 24.
Libertys Delight Dr., 12900 block, Jan. 23.
Lords Landing Rd., 4500 block, Jan. 24. From auto.
Mercantile Lane, 1200 block, Jan. 26. From auto.
Moores Plains Blvd., 2800 block, Jan. 22. From auto.
Old Enterprise Rd., unit block, Jan. 26. From auto.
Old Marlboro Pike, 13300 block, Jan. 22. From auto.
Rexford Way, 500 block, Jan. 25. Residential.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Annapolis Rd., 9000 block, Jan. 24. Stolen vehicle.
Beacon Ridge Dr., 10400 block, Jan. 21. Stolen vehicle.
Beacon Ridge Dr., 10500 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
Brae Brooke Dr. and Cipriano Rd., Jan. 22. Stolen vehicle.
Brown Rd., 11400 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
Crain Hwy., 600 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
Glenn Dale Rd., 4200 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
Harry S. Truman Dr., 500 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
Pentland Hills Dr., 3700 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
Prince Pl., 10200 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
District 3
HQ: Palmer Park
301-772-4900
HOMICIDE
E. Spring Pl., 2100 block, Jan. 25.
ASSAULTS
Landover Rd., 7500 block, Jan. 22.
Rochell Ave., 1900 block, Jan. 27. With weapon.
Suitland Rd., 4200 block, Jan. 26.
ROBBERIES
Dynasty Dr., 3200 block, Jan. 26.
Hastings Dr., 7300 block, Jan. 23. Commercial.
Hil Mar Dr., 6400 block, Jan. 27.
Kent Town Dr. and Virginia Ave., Jan. 23. Vehicle.
Marlboro Pike, 7200 block, Jan. 26. Commercial.
Silver Hill Rd., 5400 block, Jan. 25. Commercial.
Silver Hill Rd., 5800 block, Jan. 21.
THEFTS/BURGLARIES
Addison Rd., 1400 block, Jan. 24.
Alaking Ct., 9100 block, Jan. 22. Commercial.
Benning Rd., 1200 block, Jan. 27. From auto.
Brightseat Rd., 1600 block, Jan. 21. From auto.
Brooks Dr., 2100 block, Jan. 24. From auto.
Central Ave., 7800 block, Jan. 22. Commercial.
Columbia Pl., 2200 block, Jan. 25. From auto.
County Rd., 2100 block, Jan. 26. From auto.
Donnell Dr., 2900 block, Jan. 26. From auto.
Donnell Dr., 3400 block, Jan. 25. Commercial.
Edgeworth Dr., 8600 block, Jan. 21. From auto.
Forestville Rd., 3300 block, Jan. 23.
Garrett A. Morgan Blvd., 700 block, Jan. 28.
Hampton Park Blvd., 1000 block, Jan. 22. From auto.
Harrods Way, 8200 block, Jan. 21.
Hawthorne St., 6400 block, Jan. 25. From auto.
Hil Mar Dr., 6400 block, Jan. 26. From auto.
Hil Mar Dr., 6500 block, Jan. 25. Residential.
Marlboro Pike and Boones Hill Rd., Jan. 22. From auto.
Marlboro Pike, 5200 block, Jan. 24.
Marlboro Pike, 6400 block, Jan. 27. Commercial.
Marlboro Pike, 7700 block, Jan. 27. From auto.
N. Hil Mar Cir. and E. Hil Mar Cir., Jan. 27. From auto.
Pard Rd., 4700 block, Jan. 27.
Regency Pkwy., 3800 block, Jan. 26. From auto.
Ritchie Station Ct., 1700 block, Jan. 27.
Seton Way, 2200 block, Jan. 26. From auto.
Silver Hill Rd., 5500 block, Jan. 23.
Southern Ave., 4100 block, Jan. 26. From auto.
Surrey Square Lane, 6100 block, Jan. 23. From auto.
Urn St., 4100 block, Jan. 25. From auto.
Vermont Ave., 2400 block, Jan. 24. From auto.
Walker Mill Rd., 6800 block, Jan. 24.
Willow Hill Dr., 7100 block, Jan. 25. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Brooks Dr., 1900 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
Brooks Dr., 1900 block, Jan. 24. Stolen vehicle.
Chapelwood Lane and Deanwood Dr., Jan. 28. Stolen vehicle.
Cindy Lane, unit block, Jan. 28. Stolen vehicle.
Hampton Park Blvd., 1400 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
Marlboro Pike, 7800 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
Silver Hill Ct., 5000 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
Surrey Square Lane and Regency Pkwy., Jan. 23. Stolen vehicle.
Swann Rd., 3200 block, Jan. 21. Stolen vehicle.
Wood Creek Dr., 3400 block, Jan. 22. Stolen vehicle.
District 4
HQ: Oxon Hill
301-749-4900
ASSAULTS
Alice Ave., 2100 block, Jan. 28. With weapon.
Allentown Rd. and Maxwell Dr., Jan. 26.
Branch Ave., 3100 block, Jan. 25.
Marcy Ave., 900 block, Jan. 25.
Oxon Hill Rd., 6000 block, Jan. 22.
ROBBERIES
Hampton Dr., 600 block, Jan. 21. Vehicle.
Livingston Terr., 5400 block, Jan. 25.
Murdock St., 4000 block, Jan. 25. Vehicle.
THEFTS/BURGLARIES
Blanchard Dr., 9300 block, Jan. 23. From auto.
Branch Ave., 3400 block, Jan. 25.
Brinkley Rd., 3200 block, Jan. 27. Commercial.
Jarvis Ave., 1500 block, Jan. 26.
Livingston Rd., 6100 block, Jan. 21.
Livingston Rd., 9400 block, Jan. 23. From auto.
Naylor Rd., 3200 block, Jan. 22.
Owens Rd., 1000 block, Jan. 21. Commercial.
Oxon Hill Rd., 6000 block, Jan. 26.
Oxon Hill Rd., 6300 block, Jan. 22. From auto.
Ramsgate Pl., 3100 block, Jan. 26. Residential.
Reamy Dr., 4400 block, Jan. 27. From auto.
St. Moritz Dr., 6000 block, Jan. 28. From auto.
Snowflower Blvd., 4600 block, Jan. 26. From auto.
Southern Ave., 1400 block, Jan. 26. From auto.
Temple Hill Rd., 6600 block, Jan. 22. Residential.
W. Village Ave., 4300 block, Jan. 21. From auto.
Wesson Dr., 6000 block, Jan. 23. From auto.
Wheeler Rd., 4400 block, Jan. 28.
Wilson Bridge Dr., 500 block, Jan. 23. Residential.
Wilson Bridge Dr., 500 block, Jan. 28. From auto.
23rd Pkwy., 4000 block, Jan. 26. From auto.
25th Pl., 3500 block, Jan. 27. From auto.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Alice Ave., 2100 block, Jan. 21. Stolen vehicle.
Alice Ave., 2100 block, Jan. 24. Stolen vehicle.
Allentown Rd., 4500 block, Jan. 21. Stolen vehicle.
Allentown Rd., 5100 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
Brinkley Rd., 2600 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
Calais St., 4600 block, Jan. 22. Stolen vehicle.
Curtis Dr., 3300 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
Dallas Pl., 4600 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
Farmer Dr., 6800 block, Jan. 22. Stolen vehicle.
Gina Ct., 200 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
Kennebec St., 1100 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
Marcy Ave., 900 block, Jan. 25. Stolen vehicle.
Marcy Ave., 1000 block, Jan. 25. Stolen vehicle.
Oxon Hill Rd., 6100 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
Oxon Hill Rd., 6300 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
Roseld Ct., 5000 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
St. Barnabas Rd., 4500 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
St. Barnabas Rd., 6700 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
Southview Dr., 1100 block, Jan. 22. Stolen vehicle.
Southview Dr., 1100 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
25th Ave., 4100 block, Jan. 25. Stolen vehicle.
District 5
HQ: Clinton
301-856-3130
ASSAULTS
Crain Hwy., 7500 block, Jan. 24.
Woodyard Rd. and Branch Ave., Jan. 27.
THEFTS/BURGLARIES
Allentown Rd., 6200 block, Jan. 24.
Allentown Rd., 6300 block, Jan. 23. Commercial.
Allentown Rd., 9100 block, Jan. 26.
Angora Dr., 9900 block, Jan. 23. From auto.
Branch Ave., 8700 block, Jan. 21.
Branch Ave., 8700 block, Jan. 22. From auto.
Clinton Manor Dr., 6800 block, Jan. 26. From auto.
Crain Hwy., 7500 block, Jan. 21. Commercial.
Crain Hwy., 15900 block, Jan. 25.
Gwynndale Dr., 9600 block, Jan. 24. Residential.
Neck Rd., 23600 block, Jan. 22. From auto.
Old Alexandria Ferry Rd., 6400 block, Jan. 21. Commercial.
Old Alexandria Ferry Rd., 7700 block, Jan. 27. From auto.
Rollingwood Dr., 9000 block, Jan. 27. Residential.
Sir Lucas Lane, 5000 block, Jan. 21.
Sweet Christina Ct., 12900 block, Jan. 26. From auto.
Woodyard Rd., 8200 block, Jan. 21. Commercial.
MOTOR VEHICLE THEFT
Yochelson Pl., 6500 block, Jan. 22. Stolen vehicle.
District 6
HQ: Beltsville
301-937-0910
ROBBERY
Romlon St., 4400 block, Jan. 25. Residential.
THEFTS/BURGLARIES
Adams Pl., 13300 block, Jan. 26. From auto.
Avebury Dr., 13600 block, Jan. 21. From auto.
Baltimore Ave., 10900 block, Jan. 22. From auto.
Baltimore Ave., 13300 block, Jan. 27. Commercial.
Bignonia Dr., 10100 block, Jan. 27.
Briarchip St., 9100 block, Jan. 23. From auto.
Briarwood Dr., 13800 block, Jan. 26. From auto.
Brickyard Blvd., 12400 block, Jan. 22. From auto.
Cherry Lane Ct., 14400 block, Jan. 28. From auto.
Claxton Dr., 13200 block, Jan. 28. From auto.
Emack Rd., 11100 block, Jan. 23. From auto.
Harrison Rd., 4000 block, Jan. 24.
Larchdale Rd., 13100 block, Jan. 26.
Muirkirk Rd., 9500 block, Jan. 26. From auto.
Sequoia Lane, 11500 block, Jan. 24. From auto.
Snow Acres Dr., 8900 block, Jan. 23.
MOTOR VEHICLE THEFTS
Baltimore Ave., 10900 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
Barnsley Ct., 8800 block, Jan. 23. Stolen vehicle.
Foreston Rd., 4000 block, Jan. 26. Stolen vehicle.
Old Baltimore Pike, 11500 block, Jan. 27. Stolen vehicle.
Sunnyside Ave., 5000 block, Jan. 28. Stolen vehicle.
City of Greenbelt
The following information, provided by the Greenbelt Police Department and formatted by The Post, shows selected incidents reported by police. Reported incidents did not necessarily occur, and they may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation. You can reach the police department directly at 301-474-7200.
ASSAULT
Greenbelt Rd., 5900 block, 9:59 a.m. Jan. 24.
VANDALISM
Cherrywood Terr., 5900 block, 11:52 p.m. Jan. 26.
S. Ora Ct., 7200 block, 10:29 p.m. Jan. 24.
City of Hyattsville
The following information, provided by Hyattsville police and formatted by The Post, shows selected incidents reported by police. Reported incidents did not necessarily occur, and they may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation. You can reach the police department directly at 301-985-5060.
ASSAULTS
America Blvd., 6500 block, Jan. 17.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 22.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 23.
Hamilton St., 3100 block, Jan. 17.
THEFTS/BURGLARIES
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 18.
East-West Hwy., 3500 block, Jan. 19.
East-West Hwy., 3600 block, Jan. 21.
Kirkwood Pl., 2700 block, Jan. 20. From vehicle.
MOTOR VEHICLE THEFT
East-West Hwy., 3300 block, Jan. 19.
City of Laurel
There were no incident reports from the Laurel Police Department for this week’s edition of Local Living. You can reach the department directly at 301-498-0092.