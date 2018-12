Prince William County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

BRISTOW AREA

Bristow Village Blvd., 11995-Jason Dale Stone and Rebecca Lynn Wells Stone to Norvia and Carolyn Johnson, $507,500.

Daltons Grove Way, 8548-George M. and Linda L. Christensen to Stephen C. and Michele E. Sanderlin, $489,000.

Elliston Ct., 10116-Francis J. and Maria L. Sowa to Ryan Timothy and Melissa H. McCartney, $445,000.

Formby St., 12124-Richard J. and Lena K. Mason to Harry Fulwiler, $385,000.

Huddersfield Way, 8634-Jeanne A. Johnson and Kathleen M. Wolan to Robert William and Julie Anne White, $425,000.

Lake Baldwin Dr., 11829-Steven Paul and Alexis Elaine Robertson to Henry H. Williams II, $399,900.

Newtonmore Pl., 13661-Kerry Hawkins to Darnell Eugene and Amee Noemi Patton, $658,000.

Ribbon Falls Loop, 9119-Alicia M. Huff to Dmitry A. Voronov, $404,000.

Slate Stone Loop, 9053-Andrew J. and Alissa K. Bridges to Anja Elaine Stiles, $330,000.

Tartan Hills Pkwy., 13802-Frederick and Tanya Talavera to Kristy Doan and Tri Tran, $419,000.

Tygart Lake Dr., 11951-Shelly Gray to Moe and Sarah Davis, $452,000.

Wansteadt Pl., 13556-Peter McLeod and Stefania Ninno to Brian W. Ziesemer, $426,000.

DALE CITY AREA

Amanda Rose Lane, 5813-Edward Lawrence and Kathleen Ann Knutson to Clifford W. and Janet Hawkins, $550,000.

Austra Pl., 5337-Kenneth and Brina Shere to Lance R. and Ashlee R. Wega, $550,000.

Bell Tower Rd., 14704-Thomas L. and Ariel T. Chamberlain to Met M. Berisha, $560,000.

Bloomfield Dr., 15669-Christian M. Myers to Jesse T. and Lisa Meekins, $455,000.

Brentwood Ct., 14498-Cesar J. Tello to Stephanie N. Torres and Jorge G. Hernandez, $215,000.

Chickadee Ct., 15421-Lubin A. and Cecilia R. Reinoso to Javaid Iqbal, $420,000.

Chrysler Ct., 14863, No. 24-Beazer Homes Corp. to Jose M. and John N. Machicao, $299,545.

Cranmer Mews., 3515-Katherine L. Valladares to Victoria N. and Kevin J. Shaughnessy, $245,000.

Downey Ct., 14827-Domdy C. Richards to Amphanh K. and Noukham Keomalavong, $330,000.

Endsley Turn, 14711-Richard A. and Tonie M. Barker to Leon Wilson, $239,000.

Ferndale Rd., 14328-Monirul and Nuruzzaman Hamid to Bhubanesor Bhattarai and Sumitra Acharya, $250,000.

Gerry Lane, 4212-Good Shepherd Housing Foundation to Rodney Chandia and Helene Herrera Mencos, $220,000.

Hawthorn Lane, 13203-Higher Standard Property Solutions Corp. to Tabot Bakia, $345,000.

Kendall Dr., 4531-Milton Dominguez to Sergio Vargas, $330,000.

Mapledale Ave., 14010-Johnny Morris and Allison Brunner to Pablo Omar Rejas Santalla and Lucy Noemi Escaller Orellana, $313,000.

Park Ct. S., 4744-Rogelio A. Hernandez Sanchez and Kenia Xiomara Hernandez Aviles to Josie M. Rippy, $229,999.

Queen Chapel Rd., 12981-Walter B. Holland Jr. and Patty Ki Hun Holland to Carlos A. Vega, $473,000.

Rhode Island Dr., 5717-Benjamin Jon and Wendy L. Walser to Mir A. Hossain and Shameema Nasrin, $340,000.

Selma Ct., 14533-Edward and Megan Contarino to Allen O. Cage Jr., $325,000.

Stratford Dr., 14700-Germaine and Leah Bennett to Derrick R. and Tanya C. Miller, $380,000.

Tortoise Pl., 5329-Angel L. and Juan Torres Martinez to Quenten X. Raines, $303,000.

DUMFRIES AREA

Antrim Cir., 3134-James S. and Francesca Johnson to Austin Benson and Ciara Weaver, $277,990.

Chisholm Lane, 17605-Brian and Janet L. Gadoua to Vladimir Minero, $446,600.

Fort Fisher Ct., 1646-Edward Lathuarhary to Jonathan A. Guevara-Rivera and Betsy Enid Guevara, $235,000.

Gullwing Dr., 17100-Folanda L. and Michael T. Spencer to Yaron G. and Bethany Rabinowitz, $730,000.

Hour Glass Dr., 3199-Randall W. and Rita W. Phelps to Christopher W. and Karen A. Sweeney, $470,000.

Redshank Rd., 17351-Pulte Home Co. Corp. to Antoine and Charo K. Bates, $558,647.

Swans Creek Lane, 17948-Walter G. and Cosima Felt to Ralph Ignatius Brown Jr., $550,000.

Tulip Tree Pl., 3205-Jeffrey A. Mattingley to Nancy Lorena Maldonado Bargas, $445,000.

GAINESVILLE AREA

Belgrove Gardens Lane, 8681-Hassan and Izza Zahwa to Mohammad Nabeel Waseem and Amber Hassan, $559,900.

Busick Ct., 10617-Helmand Investments Corp. to Torialai Bahadery, $350,000.

Crackling Fire Dr., 8212-Jason A. and Stacey L. Clickner to Debra L. and Gilbert F. Manalda, $485,000.

Darbey Knoll Dr., 7099-Jillian Brownlee to Dilovan A. Siso, $465,000.

Grace View St., 6700-Orphear May and Kazim Jahami to Richard L. Collins Jr., $569,900.

Latonia Ct., 13733-Daniel P. and Mary Kelley to Reuben Lee and Laura Cowell, $508,000.

Lucas Point Loop, 6708-Jennifer E. Frick to Kevin S. Fleenor II and Nicole M. Maples, $350,000.

Old Field Dr., 4511-Kea Remodeling Co. Corp. to Cameron and Brittany Rohrer, $505,000.

Robledo Rd., 16490-JBK Corp. to Kathleen M. and Jason C. Tobin, $435,000.

Sedona Dr., 14480-Jian Song and Tao Sun to Ahmed Amin, $568,990.

Spyglass Hill Loop, 15854-Chris C. Kim to Harry H. and Susan M. Horning, $1.15 million.

Triple Crown Loop, 13028-Margo A. Larson to Tobi W. Whiteside, $509,900.

HAYMARKET AREA

Allens Mill Blvd., 4689-Mohammad Amir and Farah N. Jaffery to Christine Johns, $530,000.

Aster Haven Cir., 6233, No. 32-Nyka Marie Corbin to Michelle Dawn Rutherford, $275,000.

Bryson Cir., 6920-Richmond American Homes to Robert L. and Jeannie C. Wright, $549,999.

Cranswick Ct., 5826-Keith and Michelle Ludeman to Patricia Davis, $581,000.

Dodds Mill Dr., 4484-Dominion Country Club Partnership to Sharanjit Kaur, $1.06 million.

Foleys Mill Pl., 15717-Mostafa M. Aboulkhair to Terry Van and Betty Jo Williams, $599,000.

Haig Point Pl., 5751-James and Jessica Merchant to Joseph and Janene Shaw, $643,000.

Heather Mill Lane, 15140, No. 407-Regency at Dominion Valley Corp. to Richard A. and Joan M. Crum, $354,258.

Martinwood Dr., 4506-Tracy A. Glenn to John K. and Amalia H. Kalpos, $435,000.

Piedmont Vista Dr., 13237-Filaretos Vassilas to Larry and Rachel Burbano, $760,000.

Pinchot Lane, 6743-Winchester Homes Inc. to Patricia and Rees Freiberg, $441,236.

Rodriquez Lane, 5416-Karen O’Donnell and estate of Jean M. Romano to Debra Lee Woodward, $441,000.

Stormy Dr., 16954-Scott A. and Elizabeth A. Regalado to Gordon Hunt and Betsy D. Chapman, $1.1 million.

Trevino Dr., 5379-Janice L. Eichman and estate of John L. Eichman to Frances A. Sherertz, $584,000.

Waterloo Bridge Cir., 5887-Dominion Country Club Partnership to Michelle and David Marmo, $677,488.

MANASSAS AREA

Arrington Ct., 11589-Wayne A. and Pak Ann Reynolds to Juan Pablo Palacios, $349,000.

Brendon Dr., 13653-Edward A. Livengood to Maria E. Juarez, $349,900.

Callie Furnace Ct., 5949-Samuel A. and Vonda F. McLean to Loveleen Kaur Chahal, $497,500.

Cedar Creek Dr., 10527-Bradford Scott and Rebekah E. Kelly to Vincent Castanza, $425,000.

Copeland Dr., 9687-Bradley W. Staton and Matthew J. Fox to Jose Alvaro Gomez Arana and Alina Marcia Gomez, $385,000.

Dabshire Way, 10701-Anthony Pignone III to Carrie Willey, $340,000.

Fancy Farm Ct., 15547-Peter S. and Nancy A. Murphy to Daniel John and Rachel Gayle Ehrmantraut, $575,000.

Folksie Ct., 11021, No. 90-Taber Kutub to Damaris Cid, $223,000.

Henry Ct., 10115-William Beck to Antonio Cesar Guerrero and Sandra L. Campos De Guerrero, $250,000.

Hinton Way, 10523-Bradley Square Neighborhoods Corp. to Muhammad Aziz Rathor and Muhammad Shahz Khan, $414,230.

Hoadly Manor Dr., 12872-NVR Inc. to Leah and Germanine Bennett, $559,750.

Laurel Lane, 11770-Michael and Laurie Mansfield to Michael Francis and Kathryn Trentacoste, $849,000.

Lucasville Rd., 11309-Stephen H. Nunn to Lars O. Hasseler and Amanda Bottle, $475,000.

Millpond Ct., 11921-Philip K. and Lauren E. Frederick to Jeremiah and Lani N. Bostick, $537,000.

Peachwood Dr., 10836-Bruce H. Bibb Jr. to Juanita Dantzler Govan, $423,250.

Scott Peters Ct., 11325-Paul R. Mengle to David and Christine D. Stefonich, $551,000.

Steeplechase Run Lane, 10422-NVR Inc. to Lawrence and Toyna Johnson, $457,504.

Warm Springs Lane, 15306-Ted and Anna Wahoske to Michael and Melody Barnes, $575,000.

Wortham Crest Cir., 11235, No. 74-Jenny M. Tran to Karzan Jalil and Shang S. Mahmood, $242,000.

MANASSAS PARK AREA

Amherst Dr., 7730-Erica Bauckman Outland to Welman A. Blanco Benitez, $300,000.

Charnwood Ct., 8500-Gilbert Pereira and Maria Inmaculada Delgado to Charles H. and Joan K. Ernst, $328,000.

Granite Lane, 8416-Thomas G. and Leah E. Ramirez to Jose Luis and Sharon Arvelo, $465,000.

Leland Rd., 8101-Navigator Homes Corp. to Manuel D. Escobar, $369,000.

Signal Ct., 9701-Joshua M. and Sarah P. Spitaleri to Michael and Amana Vitko, $459,759.

Stuart Ct., 7608-Sally Reyes to Jennifer Kathleen Renna and Jonathan Michael Kennaugh, $190,000.

Yorkshire Lane, 8915-Estate of Sieglinde and Linda S. Hinkle to Michael S. and Claudia X. Webb, $288,000.

MONTCLAIR AREA

Beachview Dr., 15446-Sabrina M. Poole to Serafino and Sibel G. Saladine, $520,000.

Dancing Leaf Pl., 16088-Robert M. and Deborah C. Simmonds to Michael E. and Jacqueline M. Lehr, $425,000.

Inlet Pl., 15304-Arcadio Alonso Leyva Jr. to Jose Amir Leonel Portillo Cornejo and Patsy Lizbeth Portillo, $260,000.

Laurel Ridge Rd., 15518-Larry R. and Leah R. Warfield to Justin T. and Lauren Rose, $434,900.

Port Washington Ct., 15498-Francisco J. Rodriguez to Bryn L. Young, $276,000.

Singletree Lane, 15721-James W. Small to Cameron A. and Crystal M. Schwind, $315,000.

Waterway Dr., 4177-Joanne M. Macmurray to Katherine H. and Jeffrey S. Linton, $469,900.

NOKESVILLE AREA

Aden Rd., 14443-Frank Benjamin Tyler III to Matthew J. and Nicole C. Bouchery, $620,000.

Kennedy Rd., 7641-Mary C. Hensley to Michael T. and Erica Mountain, $297,000.

OCCOQUAN AREA

Washington St., 140-Nancy G. Smith to Matthew and Susan Leas, $385,000.

TRIANGLE AREA

Oakdale Cir., 3918-Paul G. and Mindi L. Bartosch to Merry Kamara and Ariel L. Sparrow-Kamara, $340,000.

WOODBRIDGE AREA

Abner Ave., 12980, No. 70-Sirous Najafinia to Ann M. Davenport, $235,000.

Antwerp Ct., 3996-Ty D. Phelps and Sharone Countach-Phelps to Habiburrahman Hazeem, $347,000.

Augustus Ct., 12942-Michelle Kerridwen Hainline to Seyawash Amiry and Kamela Sadat, $270,000.

Bali Ct., 4011-German Acosta and Janette Solano to Christopher A. Ocasio and Heather Faith Parsons Ocasio, $348,000.

Belfry Lane, 3515-JKS Properties Corp. to Jennifer Grey S. Buenaventura, $278,000.

Berwick Pl., 4324-Craig J. and Takami Agena to James E. and April C. Gianforti, $470,000.

Bordeaux Pl., 2777, No. 24C7-US Bank and Citigroup Inc. to Frank Zelaya and Lilian Gomez, $150,000.

Brier Pond Cir., 2817-Donna M. Munson-Heard to Eshet S. Dadi, $289,990.

Cara Dr., 12833, No. 22-A-Mohammad Ashraf Imani to Mehsen D. Ghanim and Fadwa Tajjeddine, $180,000.

Cedar Cove Way, 1847, No. 6-5B-Department of Housing and Urban Development Development to Julio Garcia-Laffitte III, $212,000.

Colchester Rd., 1423-MC Real Estate Investment Corp. to Bridget Ejang and Oscar Ndumbi Tamon, $324,000.

Critton Cir., 11744-Jason A. and Kellee Schuster to Robert and Katie Ursel, $294,000.

Dara Dr., 12656, No. 102-Haroon Nazari to Farid and Mehreen Ahmad, $128,000.

Evansport Pl., 12812-Erin M. and Matthew L. Seeger to Milton Dominguez, $275,000.

Flintlock Terr., 15239-Jose A. Gonzalez to Catherine S. Mehrtens, $245,000.

Gordon Blvd., 12701, No. 7-Jamaal K. Speights to Dimitry V. Dolgopolov, $129,900.

Gullane Dr., 13965, No. 123-Royo P. Reutter to Daniel Sacks, $378,000.

Harborview Ct., 12717-Michelle M. Bechtoldt to Noah Bezuayehu, $302,000.

Hunterbrook Dr., 12895-Oscar O. Ordonez to Stacey G. Burba, $275,000.

Javins Pl., 4502-Omar Alsaadi and Aziza El Fadali to Ruth N. Castro De Ferrel, $340,000.

Kenneweg Ct., 16462-Brian L. Casler to Kristi A. Beroldi and Jessica L. Stapf, $350,000.

Lotte Dr., 12717, No. 39-Basheer/Edgemoore-Potomac Crest Corp. to Courtez M. Cannady, $361,500.

Mariner Lane, 1960-Andrew L. and John Patrick Yentes to Elmer Alexis and Janet Carolina Calix, $285,000.

Maryland Ave., 1514-Luis E. Ruiz Jacquez to Jose W. Ramirez, $325,000.

Merseyside Dr., 2278, No. 100-Mahmoud Yessad to Salvador and Pamela L. Sercey, $279,900.

Montega Dr., 4640-Joseph A. Musgrove and Deborah R. Vanwyck to Behzad Shakoori and Hadia Rahban, $550,000.

Oakwood Dr., 12322-Richard L. Levault and Melanie G. Doss to RaeShelle Jensine and Christopher Antonio Delvalle, $365,000.

Potomac Branch Dr., 14902, No. 324A-Cindy Holst to Felicia Renae Richard, $275,000.

Rainswood Lane, 2407, No. 68-Lawrence L. and Maria Seet to Aaron Johnson, $285,000.

Richmond Ave., 1908-Joyce A. Smith to William A. Martinez Rios and Sandra Y. Martinez, $295,000.

Rolok Ct., 12493-Richard W. and Robin K. Brooks to Mark D. and Kimberly S. Costner, $505,000.

Sherbrooke Cir., 3580, No. 8-102-Marlysa L. Lohr-Connolly to Bessy Flores, $182,000.

Stallion Ct., 12131-Julie L. Messplay to Sara F. Benavides De La Cruz and Victor F. Salcedo Calderon, $335,000.

Tidewater Ct., 16813-Dae C. and Chunghae Kim to Weynshet Shibru and Elias Yemane, $495,000.

Truffle Oak Pl., 2902, No. 295-Losif Tamas Gozner to Type Yunwood Jung, $273,500.

William Bayliss Ct., 15658-Kingsley and Lojuana Mensah to Robert A. Legree and Aubrianna N. Hatchett-Legree, $325,000.

Yardarm Pl., 12610-Dianna L. Pischera-Nesbitt to Abad Corcuy, $412,000.

Manassas

These were among homes sold in Manassas.

Ariel Ct., 8722-Michael and Amanda Vitko to Thomas J. Thompson and Rachelle L. Ricks Thompson, $275,000.

Buckner Rd., 9805-Derenda L. Baker to Junaid Burney, $160,000.

Cedar Ridge Dr., 10303-Raymond J. and Elizabeth A. Engles to Juan R. and Jennifer A. Vargas, $414,900.

Gent Ct., 10335-Stephen K. and Jennifer D. Coffey to Angelo S. Mesa Morales and Diana C. Mesa, $300,000.

Hood Rd., 9249-Vinod Kotecha to Elina Karki, $190,000.

Mckenzie Cir., 8420-David L. and Eunice Carter to Vasileos Efthymiadis and Lindsay Holt, $254,900.

Park St., 9621-Brian L. and Kristine M. Johnson to Matthew J. and Samantha R. Steketee, $590,000.

Riverdale Pl., 9606-Paul and Lisa M. Aboud to Andrew W. and Kristen M. Reynolds, $427,000.

Signal Hill Rd., 8756-Henry L. Russell Jr. to James Bartolozzi, $400,000.

Tillett Loop, 8357-Kenneth Clemons to Djueno Scot Searles, $549,900.

Willow Glen Ct., 8455-Michael A. Diamond to Chuong Ngoc Cao, $240,000.

Manassas Park

These were among homes sold in Manassas Park.

Cynthia St., 9236-Gregory Ryan and Amanda A. Daisey to Joseph Ghannam and Rasha M. Faraj, $445,000.

Holmes Pl., 9722, No. 406-Joshua Bauer to Michael Alexander Passarge, $230,000.

Madera Ct., 8665-Leopoldo B. Miranda Gonzales to Young Ok Yang, $133,500.

Price Dr., 110-Rachel A. Jones to Kelly F. Nahas, $262,000.

Stafford County

Arrowhead Dr., 80-Joseph E. Fergus to Alcides L. Delgado and Gina Iacomacci, $260,000.

Avalon Lane, 3-Hour Homes at Avalon Inc. to Jonathan M. Parr and Alicia E. Luna Parr, $553,172.

Basalt Dr., 48-Michael A. Willis to Aaron M. and Virginia R. Weigand, $360,000.

Basswood Dr., 812-Miller and Smith at Embrey Mill II Corp. to Joseph and Jennette V. Petersen, $363,090.

Basswood Dr., 836-Miller and Smith at Embrey Mill II Corp. to Hanifa Smith, $376,120.

Bay Cv., 202-Andrew P. and Cindy Fuller to Jamie M. and Teri M. Hassek, $375,000.

Bentley Ct., 110-Janine M. Taylor to Jonathan and Briham Cartner, $256,000.

Blossom Wood Ct., 34-Wanda Winder to Bernard and Johanne Chery, $385,000.

Brenton Rd., 108-Nicholas Cavano to Silvia Carolina Vivanco Zumaeta, $265,000.

Brittany Lane, 6-Edmund S. and Carolyn W. Fine to Timothy R. and Erica L. Webb, $405,000.

Burningbush Ct., 7-Michael J. and Jewel Bissonnette to Theodore and Paula Martin, $376,200.

Clift Farm Rd., 54-Corrine A. Danielle to Timothy B. and Lori B. Diehr, $560,000.

Coastal Ave., 809-Ihmw Embrey Mill II Corp. to Larry L. and Holly Shawntay Scott, $468,198.

Columbus Cove, 124-Lucas Plogger to Leaye Nina and Aridious Sanderlin, $395,000.

Cranes Bluff Ct., 15-Atlantic Builders to Tommy R. and Adele Zeno, $526,664.

Denison St., 195-Pulte Home Co. to Catherine A. and Mark Richard Tully, $389,491.

Drake St., 9-Conrad Estates Holdings Corp. to Nancy E. Perez Capehart, $339,000.

Embrey Mill Rd., 304-Ihmw Embrey Mill II Corp. to Zachary A. and Samantha M. Chesley, $431,219.

Embrey Mill Rd., 508-Atlantic Builders to Wade R. and Amanda L. Gallow, $397,324.

Forsythia Lane, 931-U.S. Home Corp. to Edward Harry Russe III and Janine Ann Chuday, $592,396.

Fountain Dr., 9-Cristobal B. and Maria A. Hernandez to Larry Carter II, $449,000.

Hidden Lake Dr., 83-Peter Gotthardt and estate of Norman P. Gotthardt to Jose Postigo Paredes, $210,000.

Iron Master Dr., 10-Drees Homes of DC Inc. to Ashok K. Bhanot, $535,012.

Lafayette St., 6-Richard A. Kayne to Anthony J. Ricciardi, $355,000.

Landing Dr., 211-NVR Inc. to Richard and Sara M. Kuttler, $275,000.

Madison Ct., 815-Parwiz M. and Palwasha Abdi to Anthony J. Deutsch, $189,000.

Midshipman Cir., 217-Jeffrey Newell and Maureen Winston to James and Francesca Johnson, $340,000.

Monticello Dr., 505-Hour Homes Inc. to Brian J. and Kathi M. Woodall, $504,386.

Mount Olive Rd., 166-Property Capital Investments Corp. to Gary Alan Tilson and Jessica Lynn Ralls, $273,500.

Muster Dr., 6-Jerry L. and Debra L. Albritton to Christopher and Heather Faber, $625,000.

Oakview Ct., 16-Donny Allen Smallwood to Miguel Angel Llamas-Rodriguez, $215,000.

Payton Dr., 601-Anet Jim Inc. to Brandon Christopher Gray and Shannon Leigh McMurray, $289,000.

Pennsbury Ct., 13-Pauline Properties Corp. to Frank Xavier and Lisa Ann Sotelo, $355,000.

Plumosa Dr., 22-Scott Charles and Jennifer Marie Fabian to Nathan A. and Tammy E. Macey, $270,000.

Raintree Blvd., 114-James and Tamara Steffen to Jose V. Ramirez Gaitan, $285,000.

Ridge Rd., 42-Brian and Jennifer Decker to Erik and Marie Nilsson, $249,900.

Ridgewood Dr., 20-Rebecca Wilebski to Meskerem Befekadu Wirtu, $349,999.

Rolling Valley Dr., 325-NVR Inc. to James Drummond, $246,015.

Saint Elizabeths Ct., 10-James E. and Alicia L. Jewell to David A. and Laura C. Pienik, $430,000.

Scarsdale Dr., 115-Roger R. Morrell to Kenneth Peterson and Pamela Peterson Drake, $325,000.

Shermans Ridge Rd., 7-U.S. Home Corp. to Peter M. and Jordan N. Ciaston, $606,284.

Short Branch Rd., 161-Steven Richard and Rachel Joyce Smith to Jasmine M. Cordova, $344,900.

Smithfield Way, 200-Ellen M. Consaul to Nicholas J. and Betty S. Finamore, $300,000.

Spinnaker Way, 104-Greg B. Nagurka to Bromekas Gibson and Keisha Harris-Gibson, $281,000.

Stately Ave., 155-Augustine Homes Corp. to Richard P. and Sounida Britten, $676,090.

Tanterra Dr., 83-Gilberto and Amanda Blair Feliciano to William Kevin Lewis, $350,000.

Trotter Lane, 4-Charles B. and Phyllis A. Eaves to Rafe Deckard, $350,000.

Wagoneers Lane, 36-Shannon L. Shinskie to Joseph Dean and Maria Lena Dyson, $525,000.

Warrenton Rd., 2830-Ryan K. Howell and Jasmine Cordova to Steven Adam and Marangeli T.G. Omps, $399,500.

Westhampton Ct., 9-Michael and Lisa D. Lewis to Joseph James and Melissa Beth McCaffrey, $415,000.

Wild Plum Ct., 5-K.B. Halimark and Ann M. Green to Scott O’Brian Motley and Sharlotte Amber Dela Cruz Motley, $410,000.

Worsham Lane, 37-K. Hovananian at Wellsprings Corp. to Angela R. Hampton, $358,040.