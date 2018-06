Prince William County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

BRISTOW AREA

Big Springs Loop, 9213-Samuel J. and Kristine M. Morrison to Scott Alan Myles, $530,000.

Iona Sound Dr., 12376-Jerry Newsome to Qi Li and Yichun Huang, $475,000.

Luck Penny Ct., 9836-Timothy J. and Susan M. Quinn to Michael Gene and Amy Smith, $525,000.

Ricketts Battery Dr., 11936-Ezekiel Murray and Jamie Chi Edwards to Mark and Cheryl Prejsnar, $472,000.

Stable Forest Pl., 8898-Brandon and Abby Hendrick to James Duffield, $303,000.

Victory Lakes Loop, 12837-Sameer R. and Shama A. Khakurel to Rabin Pokharel and Brinda Sitoula, $487,000.

DALE CITY AREA

Aetna Springs Rd., 5232-Dagmar M. Torres Rodriguez to Khalid and Najia Alouane, $550,000.

Barksdale St., 14775-Luis E. Pacori and Jorge A. Stagnaro to Abdelhadi Laassili and Nervan Khalil, $235,000.

Belvedere Dr., 14464-Rae L. Richardson to Eybi Y. Espinal Martinez, $220,000.

Brandon Ct., 14411-Zuna Real Estate Corp. to Herverth Maurice Gramajo Jr. and Julia Paulina Deloza, $264,900.

Del Mar Dr., 3700-Donald J. Davis to Jose G. Lopez Sanchez and Diana E. Lopez, $331,000.

Emberdale Dr., 14826-Ana Maria Mazariegos to Po-Ling Cheung, $238,000.

Evansdale Rd., 4630-Olga Lidia Fuentes to Elmer E. Umanzor and Jose Hernandez Cruz, $310,000.

Ladino Ct., 3304-Vincent E. and Christine Ksanznak Stubbs to Radames Alcantara Fontanez and Delia Ramons Rosario, $218,000.

Meckon Ct., 5246-Andy Nguyen and Nur International Inc. to Santiago S. Giron and Candida Fuentes Juarez, $325,000.

Orangewood Dr., 13458-Maria-Cristina Gillespie to Raymond A. and Alina Moon, $330,000.

Quinn Lane, 5427-North Star Properties Corp. to Dianne Iguico and Danica Mendoza, $479,900.

Ryon Ct., 14085-Javier Geronimo Jr. to Alehandra Catherine Philip, $315,000.

Shaw Ct., 14357-Kevin A. Inge and Jennifer D. Conrad-Inge to William Herder and Helen Super, $359,000.

Swallow Ct., 14845-Sara Enriquez to Henry Orozco, $243,000.

DUMFRIES AREA

Antrim Cir., 3093-Tamika Dudley to Miton C. Dey and Lipi Talukder, $270,000.

Potomac River Blvd., 2155-Brookfield Washington Corp. to Charles Henry and Dori Alice Hash, $830,000.

GAINESVILLE AREA

Brunson Cir., 7475, No. 11A-Edmer and Miriam Pangilinan to Christopher A. Miller and Eva Christabel Dizon Pangilinan, $305,000.

Chelmsford Dr., 13891, No. A101CU-Jean Ballantyne Herr and Patricia Fullerton to Frederick W. and Claudia M. Carisi, $250,000.

Galena Ct., 13063-William P. and Rita N. Haynes to Mary Vitale-Selznick, $545,000.

Heritage Valley Way, 13650-Arthur F. Manfredi Jr. and Priscilla A. Powers to William Charles Hoyle, $520,000.

Ladderbacked Dr., 14258-Luis A. and Silvia Vellon to Chad and Meredith Roach, $443,000.

Little Thames Dr., 7062, No. 122-Lisa M. Kinney to Tiffany M. Walker, $280,000.

Newbern Loop, 14294-Elisabeth M. Ramsey to Chelsea Frascoia, $270,000.

Piney Grove Way, 6052-Terry Hansen to William Robert and Barbara Ann Lyders, $495,821.

Spyglass Hill Loop, 15870-Robert W. Perotti to Byung Kon Im and Myung Hee Won, $805,912.

HAYMARKET AREA

Alexandras Keep Lane, 14713-Mamun H. Jitu and Eshanta S. Neela to Unganjargal Enkhbayar, $399,900.

Logmill Rd., 2624-James E. and Erin Brown to Javier N. Martinez, $420,000.

Royal Crest Dr., 15221, No. 205-Andrew E. and Lee Ann Roy to John and Sharon C. Newton, $302,000.

Trevino Dr., 5422-Donald G. O’Hara to Robert E. and Else H. Allard, $400,000.

MANASSAS AREA

Belle Grae Dr., 7507, No. 11-4-Teresa Mcpherson to Joffre D. Arias, $175,000.

Cheshire Ridge Cir., 9723-Joshua P. Righi to Herberto Rocha Altamarino and Fabiana A. Eguez Del Granado, $329,900.

Dumfries Rd., 11705-Louis Benjamin Leckner II to Josefina Moreno and Daniel A. Gonzalez, $300,000.

Fairmont Ave., 9807-Sanh T. and Nguyet T. Tran to Oscar O. Cortez and Ana B. Vasquez Cortez, $345,000.

Heaven Scent Lane, 10820-John T. Nelson and Mary D. Nelson to Tai T. Nguyen and Huong Nguyen Hoai to, $530,000.

Kahns Rd., 11999-Nelson Piriz to Erika Taveras, $400,000.

Mary Jane Dr., 8169-Jerry S. and Deborah J. Keys to Kevin M. Burke, $475,000.

Mountwood Dr., 9590-Del Ocloo to Henry K. Asare, $463,000.

Rienzi Pl., 11196-Andrew S. Hollingsworth to Patrice Lynn Mason, $200,500.

Rokeby Dr., 7409-Hannah H. Zhang and Jerry J. Shao to Susan Ugoji, $192,000.

Teakwood Ct., 8852-Gwendolyn Smith Gaskins to Fanny L. Garcia, $227,900.

Winged Elm Cir., 10316-Gary B. and Kitti A. Smith to Sara Cheeseman, $424,900.

MANASSAS PARK AREA

Aubrey Dr., 8425-Richard A. Hane to Oscar David Calderon, $286,500.

Kettle Pond Ct., 9711-Jason R. Latourette and Lisa D. Gordon to William H. and Isabelle Evans, $442,000.

Pineview Rd., 10500-Atif Aftab to Karen L. Cochran, $567,000.

Trappers Ct., 7015-Robert and Annmarie Rhyne to Jorge Q. Collantes and Dora B. Falcon, $580,000.

MONTCLAIR AREA

Blowing Leaf Pl., 3770-Alice N. Blumer to James and Maureen Caddigan, $372,000.

Holleyside Dr., 15093-Stephen Pitt and Michael V. Sheridan to Ruth S. and Dan J. Schomisch, $330,000.

Lindenberry Lane, 15076-Robert B. and Shari McConnell to Jorge and Lindsey Urrutia, $425,000.

Renton Ct., 15689-Robert A. and Nicole S. Messick to Dianna Francesca Ditoro, $450,000.

Victoria Falls Dr., 17562-Robin and Edward R. Lester to Philis Lee Ancheta, $347,900.

NOKESVILLE AREA

Highland Farms Ct., 13508-Marshall T. Daniel to Michael Anthony Malone, $490,000.

Warrenton Rd., 12800-Michael P. and Lisa R. Dzieciolowski to Dan L. and Jean Taylor Voss, $705,500.

TRIANGLE AREA

Oakmont Ave., 3162-Federal National Mortgage Association to Kirsten Apple, $231,000.

WOODBRIDGE AREA

Abbottsbury Way, 2104, No. 57-Ananthamurthy and Bhargavi Bettadapur to Victor Martin Tahays and Rosana Natalia Pignano, $329,900.

American Eagle Blvd., 2904-William Johnson Jr. to Asghar M. Sayed, $475,000.

Aztec Pl., 12322-Ernesto Marquez and Sonia Martinez to Aileen Edith Marquez, $220,000.

Belmont Bay Dr., 474-Dana Fuller and Stephanie Arje to Jeffery P. and Debra S. Bennett, $620,000.

Berwick Pl., 4319-Amanda L. and Charles L. Meyer to Mark D. and Olivia Elizabeth Savage, $449,900.

Cast Off Loop, 2616-John and Mary Mleziva to Sulman Aftab and Muhammad Usman Khokhar, $478,000.

Chinkapin Oak Lane, 3043, No. 338-Winta Johnson to Lakesha Larry, $254,000.

Crabapple Ct., 2705-Clyde S. and Leslie A. Sakai to Corey and Evangeline Dawn Taulton, $385,000.

D St., 1421-Gerald H. and Carolyn S. Tepaske to Milagro Del Carmen Elias Villanueva and Daniel A. Peres-Elias, $264,000.

Darlington Loop, 2022-Martin and Susannah Price to Linda Ann Jones, $248,000.

Eastbourne Dr., 2576, No. 295-Ronnie J. Smith to Shaelann Massey, $278,500.

Fisher Ave., 14203-Dale Allen Brunke to Hector A. Navarro, $270,000.

Foothill St., 3204-Allen R. and Ellen E. Whitmore to Ali Alyass, $268,000.

Gardenview Loop, 1055, No. 303-Clear Sky Properties Corp. to Warren McGee Sr., $180,000.

Helmsman Lane, 2673-Blake L. and Casey L. Davis to Kevin Curtis Simpson, $417,500.

Ironhorse Dr., 3151-Benjamin Gabriel and Kari Anne Namiot to Kyle P. and Tammy B. Hernandez, $462,000.

Maryland Ave., 1408-Irma and Julio Yataco to Jorge A. Lopez and Dani A. Alvarez, $315,000.

Miranda Ct., 2544-Mahama A. Foriwaa to Frank K. Danso, $250,000.

Oakhurst Lane, 11605-Charles A. McNichols and Visit S. Giri to John P. Strock, $485,000.

Patrick St., 2114-Efren Castro Jimenez and Armando Castro Escobar to Yasmani Claros Villarroel and Carmen J. Mercadosejas, $320,000.

Putnam Cir., 13162-Trualty Corp. to Creighton N. Butts, $265,000.

Salemtown Dr., 12134-Kirstine Norton Riegner to Isabel Cromwell, $234,000.

Tiger Lily Cir., 1861, No. 39-Kevin Goldsborough to Jose A. and Miriam S. Rodezno, $209,000.

Turnbuckle Lane, 2213-Long K. and Lisa M. Lam to James and Amanda McLean, $516,000.

Watermans Dr., 680, No. 102-Babak Taghavi to John K. and Nancy M. Workman, $277,000.

Woodlawn Ct., 12325-Elizabeth J. Nadler to Ricardo O. Castro Cruz and Katherine V. Garcia Ruiz, $235,000.

Manassas

These were among homes sold in Manassas.

Azure Ct., 9210, No. 101-Haidar Haidari to Elizabeth Rose Kaito, $150,000.

Braxted Lane, 8440-Mohammad Masood Orfany to Alexis K. Russell, $243,000.

Caladium Dr., 9296-Jeffrey C. Barnes to Rae Richardson, $300,000.

Corydalis Ct., 10167-Javin Livingston and Margaret C. Firth Livingston to Jose R. Diaz Rajo and Norma Y. Diaz, $399,900.

Fountain Cir., 10239-Shaun Jenkins to Bridget Marie Smoot, $387,500.

Garst Dr., 9323-Bradley L. Wilson to Julian Valdez Lozano and Marelyn L. De Paz Atau, $295,000.

Hampton Rd., 9915-George R. Soliman to Angel Vargas Aviles, $194,000.

Janja Ct., 10386-Margaret R. Warren to William S. and Amanda N. Taft, $329,000.

Liberia Ave., 8618-Neal W. and Emily J. Makely to Maria D. Cruz Villalta and Reina I. Villalta, $290,000.

Nash Dr., 9394-Cynthia R. Vanderschaaf to Dean and Michelle Luman, $405,000.

Peabody St., 9113-James Edward and Deborah Carroll Beach to Stephanie Early and John Jospeh Beaudry, $549,000.

Shadia Pl., 8930-Martha Roxana Guzman to Cory J. and Beryl U. Hancock, $308,000.

Stonewall Rd., 8906-Carin and Brent Elliott to Timothy and Andrea Sabin, $390,000.

Tall Oaks Ct., 9109-Ratnaker L. and Rekha R. Lawande to Raul Zepeda Monterroza and Evelyn L. Gonzalez Zuleta, $620,000.

Vinnia Ct., 9511-David J. and Melanie Gillum Przybocki to Monica C. Thomas, $449,000.

Whitworth Lane, 10240-Brandon N. and Jessica A. Perdue to Alec R. and Jessica L. Millar, $335,000.

Witch Hazel Way, 9320-North Star Properties Corp. to Kendra R. Ferguson, $535,000.

Manassas Park

These were among homes sold in Manassas Park.

Kent Dr., 105-Deborah Leafty and Lauren Budd to William Zamora Gomez, $430,000.

Manassas Dr., 172-Joel and Deborah Snapp to Luis G. Gonzalez Figueroa and Silvia J. Martinez De Gonzalez, $229,900.

Stafford County

Aquia Dr., 1219-William R. and Dianna J. Smith to Kevin Anthony and Samantha Ogden Moore, $289,500.

Backridge Ct., 417-Johnnie F. and Oksana N. Dunkum to Shari D. McCallum, $237,000.

Barrows Ct., 209-Jian Ming Yang to Lui San Tong, $225,000.

Beaumont Lane, 17-William H. Sullivan Jr. to Alex Amponsah, $340,000.

Brentwood Lane, 21-Elise J. Suich to Nathanial and Kaitlin J. Huber, $274,900.

Bronco Lane, 48-Atlantic Builders to John M. and Julie Marie Wear, $589,900.

Castle Hill Dr., 113-Pulte Home Co. Corp. to Edith E. Barnhill, $278,590.

Chadwick Dr., 89-Bobby D. and Lee Lawrence to Eric Jones and Elizabeth Bullitts-Jones, $416,000.

Colemans Mill Dr., 8-Gtis-Hov Leeland Station Corp. to Jeanne W. Chou, $475,045.

Courthouse Rd., 120-Miller and Smith at Stafford Corp. to Peter B. Sarpong and Eva Ofori, $459,420.

Crossing Rd., 208-Chihwa Hannah Park to Douglas and Kimberly Baggett, $248,000.

Danford Ct., 6-Theodore and Rebecca McCann to Joshua and Mary Catherine Tobin, $378,750.

Denison St., 169-Pulte Home Co. Corp. to Joan Margaret Maguire, $327,760.

Edgewater Dr., 40-Drees Homes of DC Inc. to Janet Angeles and Joseph Patrick Murray, $683,295.

Embrey Mill Rd., 516-Atlantic Builders to Michael A. Bennett and Karen Frances Laskofski Bennett, $412,965.

Fair Havens Lane, 509-Timothy Ray Mickens II and Mary Elizabeth Lourdes Mickens to Darren J. and Erin M. Hendricks, $440,000.

Fife St., 38-Jeffery J. and Angela L. King to Khadim Diallo, $369,850.

Garrisonville Rd., 2509-Reidar F. and Janet R. Larsen to Gregg Gary and Constance Lee Tomlinson, $480,000.

Grassland St., 18-Eben Aboayge and Charles Acheampong to Memunatu and Saidu Kargbo, $340,000.

Holly Corner Rd., 655-Garland C. and Gaynelle F. Anderson to Ryan A. Craddock, $234,400.

James Madison Cir., 1136-Lee Account and Associates Corp. to Christopher J. Wood and Heather N. Stevens-Wood, $162,000.

Kingsland Dr., 317-Thomas and Anita Ryan to Donald Shifflett, $200,000.

Lakeview Dr., 1076-Churchill Corp. to Jacob Fannin, $279,000.

Little Oak Rd., 25-Paramount Investments Corp. to Daniel N. and Michelle Custer, $370,000.

Masters Dr., 5-Paramount Investments Corp. to Kingsley O. and Josephine A. Oduro, $370,000.

Mews Ct., 103-Cheryl A. Reed to Mekayla Coleman and Marcus D. Barnes, $200,000.

Old Landing Ct., 108-John M. and Dawn M. Stroud to Scott E. and Kerri L. Corsano, $385,000.

Pear Blossom Rd., 356-SM Stafford Corp. to James E. and Christie L. Erickson, $490,180.

Pickering Rd., 10-K&J Real Estate Investments Corp. to Daniel Joseph Bender and Heather Dawn Perotte, $350,000.

River Bend Dr., 11-Westbrooke Homes Corp. to Ricky D. and Esther A. Jones, $434,381.

Rosemary Lane, 108-Atlantic Builders to Donald W. and Bernadette R. Alway, $442,040.

St. Williams Way, 28-Brian D. and Yvette A. Prosser to Ranjita and Kalikinkar Sinha, $392,000.

Short Branch Rd., 242-Christopher D. and Jessica Sheehan to Nicole L. and Alfonso Wells, $335,000.

Stony Hill Rd., 138-Wilmington Savings Fund Society to Ralph P. Pecarro Jr. and Samantha Willingham, $325,000.

Surveyors Way, 46-Drees Homes of DC Inc. to Heather Ronk, $335,950.

Tarleton Way, 25-Fred W. Leuppert Jr. to Alexavier Allen, $269,900.

Twin Lake Ct., 9-Joshua and Mary Catherine Tobin to Michaela and Jeremy Matson, $290,000.

Westbrook Lane, 1-Mark S. and Terrie L. Allen to Maura Jensen, $385,000.