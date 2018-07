Prince William County

BRISTOW AREA

Benchmark Lane, 8994-Christine D. Kibben to Luis C. and Kristina R. Teller, $345,000.

Catletts Station Ct., 10860-Robert M. and Tara S. Salerno to Nathaniel Martinez and Carmen L. Oliveira Martinez, $535,000.

Garry Glen Dr., 12634-Anthony and Linda Indovina to Joshua Brown, $450,000.

Loma Dr., 9523-Helen M. Troupe and Alan W. Wincek to Daniel J. and Veronica P. Farr, $424,500.

Pentland Hills Way, 10033-Sonja Sobol to Aam and Moyful A. Alam, $419,000.

Scotts Mill Dr., 12278-Douglas G. and Pamela Kay Gilmer to Paul and Phyllis Martello, $475,000.

Tanalian Falls Lane, 12305-Lee and Chansay Inthavong to Charles F. and Jennifer L. Ross, $378,000.

DALE CITY AREA

Acorn Ct., 3092-William Edward Hadden to Walker H. Merino, $350,000.

Ashdale Ave., 14616-Herbert W. and Debra D. Howell to Karina M. and Maria E. Bejarano, $314,990.

Buttonwood Ct., 14895-Yousuf Mohamed and Saada Yusuf to Fahad Mohamed, $405,000.

Cloyd Way, 14690-Jansen L. Lancaster to Thomas J. and Sarah Elizabeth Daley, $379,000.

Ensbrook Lane, 4373-Brandon D. McCain to Patrice Kone, $230,000.

Fontana Ct., 14286-Jeffrey M. and Susan R. Koutnik to Marco A. Benites Carbajal, $307,000.

Fortuna Ct., 3812-Betty W. Wheaton and Sandra Jeanne Martin to Debora B. Armellini, $285,000.

General Washington Dr., 14578-Gwendolyn Twyman and Richard Twyman to James K. and Fanny L. Shaw, $470,000.

Hemingway Dr., 4120-Carrie G. and Barron X. Green to Salvador M. Guardado Ruiz, $276,600.

Hoffman Dr., 4135-Kevin and Charlotte E. Woleslagle to Nadeem Ikram, $229,000.

Ketterman Dr., 12900-Marvin J. Cabrera Canizalez to Le the Chau and David Lee Dao, $295,000.

Kingston Rd., 4543-Gulrukh I. and Syed I. Hussain to Mohammadali I. and Masuma I. Hussain, $320,000.

Lynwood Dr., 5019-Gualberto Maldonado and Omar Leon to Edwin E. Cornejo and Olga E. Fuentes Carranza, $319,900.

Maribelle Pl., 15291-Robert and Ying Gregory to Anthony and Michelle Wallin, $539,000.

Nystrom Ct., 13450-Derek W. and Melanie E. Dean to Cindy Carolina and Teresita Elizabeth Alvarado, $317,500.

Quaint Dr., 5434-Louis Derrill and Brenda Sue Deramus to Jessica Richardson, $580,000.

Right Ct., 13813-John D. and Maria Mehaffey to Robert J. and Motoko Dupalo, $525,000.

Savannah Dr., 14213-Mary A. Lynch to Douglas Romero and Sandra Jeanneth Flores, $254,700.

Torchlight Dr., 12982-Edgar Raul and Simoni Silva Rojas to Hoshang Fahim, $435,000.

DUMFRIES AREA

Antrim Cir., 3075-Samuel K. Asomani to Frank Aidoo and Margaret Darko, $265,000.

Chisholm Lane, 17637-Jerry and Renee Castleberry to Kuldip S. and Navninder S. Chib, $470,000.

Gentle Wood Lane, 16937-Tahasin and Tanzin Alam to Jesus A. and Junet P. Bagang, $325,000.

Maple St., 3545-Professional Foreclosure Corp. and Chester Sternik to Khader Qura, $203,000.

Possum Point Rd., 18055-Joyce Saxon and James Bresnock to Michael L. and Stephanie M. Bietsch, $240,000.

GAINESVILLE AREA

Avalon Isle Way, 6812-Delia I. Pezzimenti to Fahri and Antigona Bega, $269,900.

Cedar Branch Dr., 7755-David T. Thompson Jr. and Gloria P. Franco-Thompson to Hershel Eugene and Mariel Sablayan Shelton, $465,000.

Crabtree Way, 13885-Bruce and Diane Brown to Robert V. Sicina, $532,000.

Currant Loop, 13749-Garland G. and Andrea M. Grimes to Garry L. and Patricia E. O’Neill, $395,000.

Fowlers Mill Dr., 14407-Ted A. Seely to Frank and Sunhee Rinker, $335,000.

Heritage Hunt Dr., 7065, No. 103-James E. Fowler III to James W. and Elizabeth H. Powe, $279,000.

Ladderbacked Dr., 14217-William F. and Laurie A. Corcoran to Shaun L. and Jeanine A. Mitchell, $499,999.

Senea Dr., 13745-Roland and Maileen S. Ferrer to Alfred J. and Virginia D. Broadbent, $485,000.

Willingboro Ct., 8104-James C. and Diana R. Cercy to Joseph Hai Nguyen and Lan Chi Thi Nguyen, $559,000.

HAYMARKET AREA

Allens Mill Blvd., 4680-Mark Andrew and Danielle Nitz to Nicholas T. and Amber L. Pappas, $509,900.

Blair Brook Ct., 14585-Patrick and Magdalene Greaney to Philip and Eden Frangipane, $650,000.

Cranswick Ct., 5830-Joseph C. and Peggy S. Thurman to Daniel and Kathryn Devlin, $595,000.

Golf View Dr., 15264-Edward D. and Margaret L. Schroeder to Theresa C. and Charles R. Hopkins, $605,000.

Jacobs Creek Pl., 5337-David and Sherri Leach to Joseph and Amanda I. Bajin, $669,924.

Loudoun Dr., 1050-Lawrence Schultis to Lori Lind, $410,000.

Piedmont Vista Dr., 13732-Robert J. Demarco to Stephen Shayne Grubbs, $640,000.

Southern Crossing St., 14933-Stephen A. and Hanna Grewe to Deanna Briones and Robert Lee Freer, $465,000.

Wake Crest Ct., 6010-Can Nguyen and Vivian Bui to Travis and Amanda Hollis, $523,900.

Youngs Dr., 2106-Rayn N. and Janet C. Newcomb to Erika L. Peterson and Owen L. Vernon, $340,000.

MANASSAS AREA

Bank Beaver Ct., 12024-James L. Glaze and Joyce L. Bergin-Glaze to Mathew D. Tracy, $567,000.

Bermuda Lane, 10372-Eric and Angela R. Vela to Anthony V. and Catalina C. Mendoza, $254,000.

Bridle Post Pl., 12009-Andrew T. and Joanie L. Moore to Richard E. and Candice W. Wade, $495,000.

Classic Springs Dr., 12834-Mark and Jennifer S. Hooper to Kelly Ray Pressler and Mary Elizabeth Ivey, $549,900.

Englewood Farms Dr., 8833-Bradley Square Neighborhoods Corp. to Michael L. Rescan, $429,630.

Flint Rock Rd., 9789-Wallace and Jacqueline Johnson to Tammy C. Hall and Davis L. Sessums, $349,900.

Heron Ridge Ct., 10640-Phung M. Dinh and Thuhoa Nguyen to Fereba and Yunus Haidar, $515,000.

Hillis Ct., 9258-Alex and Lauren E. Mcrandall to Victor M. and Marta Escalante, $400,000.

Jamaica Lane, 10298-Tony C. and Katie G. Young to Jennifer A. Fox, $280,000.

Lake Forest Dr., 10756-John F. and Rochelle A. Kane to Richard Wilcox Pierce and Carol Lynn Calobong Pierce, $490,000.

Moor Green Dr., 9901-Gary M. and Deborah R. Belt to Adam L. and Danielle K. Vinyard, $500,000.

Occoquan Forest Dr., 6282-Bryant S. and Whitney R. Naylor to Ross E. and Kimberly A. Crosby, $365,000.

Rolling Rd., 8315-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Mabel D. Bonilla Quinteros, $284,900.

Saranac Pl., 12071-David B. and Alison K. Wilks to Angelo P. and Melinda Helen Koutsoupias, $525,000.

Spiller Lane, 12602-Victor L. and Cristen Crawford to William E. and Angelique M. Moore, $540,000.

Tattersall Dr., 10700-Kimthy Nguyen Dang to Thomas G. and Jean C. Baybrook, $490,000.

Wilmington St., 10155-Christopher and Kimberly Bogran Hilland to Thelma S. Caudle, $220,000.

MANASSAS PARK AREA

Beckham Ct., 7732-Daniel Gordon and Evelyn Dupree Ramey to Joel David and Lnajwa Wallschlaeger, $510,000.

Handsome Joe Lane, 8205-Miller and Smith at Walker Station Corp. to Aaron P. Talley and Linda L. Dahlstrom, $402,275.

Mulder Ct., 9112-Jaskarn Singh and Kulbir Kaur to Qiang Jiang and Yun Lin, $372,222.

Rugby Rd., 7908-Patrick L. and Gabriela G. Bustios to Omar Ramirez Escobar, $350,000.

Tendring Trail, 7514-James A. Wilson to Cynthia Segura, $295,000.

MONTCLAIR AREA

Corwin Pl., 15804-Scott Sackin and A. Melissa Kuylen to Megan E. Wilder, $504,000.

Edgewood Dr., 15922-Steven G. and Marjorie K. Schmitt to Jennifer Lynn Swartz, $339,900.

Ibsen Pl., 15812-Kenneth and Fay A. Thompson to Kevin Hart, $458,500.

La Mauricie Loop, 4218-David A. and Jessica M. Carter to Jose G. Martinez, $311,000.

Presidential Hill Loop, 4013-Douglas G. Woods to Atif M. Zamir, $407,000.

Waters Edge Ct., 15321-Cynthia Lee Smith to Sambath U. Chao, $255,900.

NOKESVILLE AREA

Aden Rd., 14319-Federal National Mortgage Association to Joshua S. and Nicole L. McMahon, $329,900.

Owls Nest Rd., 14870-Robert G. Laing to Amy Frances and Andrew Alan Jones, $325,000.

Rj Way, 12406-NVR Inc. to Luis A. and Tiffany L. Asqueri, $851,479.

TRIANGLE AREA

Barnette Cir., 18953-Jo Van Meter III to Roberto Aleman and Laura Espinoza, $248,000.

Meyers Rd., 4283-U.S. Bank to Robert A. and Michelle Lawrence, $415,000.

Potomac Highlands Cir., 4909, No. 139-Felix Appiah-Kubi to Sonia A. Johnson, $311,000.

WOODBRIDGE AREA

Armstead St., 13232-Velva D. Creech to S. Islam and Pervin A. Popy, $200,000.

Battery Hill Cir., 2356-Brian Hodge to Clarence Mensah, $357,500.

Blacksmith Terr., 15317-Carmen C. Anderson to Jalese Allen and Raynard J’uaun Giles, $249,900.

Breezy Ridge Way, 13826, No. 17-1A-Rhondra Willis to Aynalem H. Mihirete and Birke E. Fetene, $224,900.

Brookmoor Lane, 2352, No. 385A-Kelly M. Dorsey to Yolanda C. Harrison, $320,000.

Capon Tree Lane, 16701-Ceci L. Williams to Maria Shores, $279,900.

Chinkapin Oak Lane, 2984, No. 158-Mark A. and Karen L. Mims to Shanequa Holloman, $275,000.

Cranes Bill Way, 1338-Professional Foreclosure Corp. and Paul M. Olsen to Diem T. Tran, $271,000.

Dorothy Lane, 1630-NVR Inc. to Khawla Saleh, $400,845.

Falcon Dr., 12716-Thomas C. and Andrea A. Crosson to Brian Thomas, $489,999.

Galt Ct., 16602-H&Z Investments Corp. to Phillip A. Adesida, $206,000.

Grand Masters Way, 4709-David Eugene Jarrell to Thomas C. and Andrea Crosson, $695,000.

Harbor Side St., 485, No. 804-Jeffrey L. Mendelson to Margaret R. Nieves, $480,000.

Illinois Rd., 15101-Bradley Joseph and Danielle Montoya to Gabriel Lopez Ochoa, $305,500.

John Diskin Cir., 15817, No. 81-Tawanda Thomas to Sean Odell Xavier Nimmons and Kashonna Veronica Nimmons, $273,500.

Kramer Estate Dr., 16514-David Ramp Jr. to Abdul Karim Kabbah and Musa Koroma, $443,000.

Longview Dr. W., 2116-MJ United Inc. to Muhammad A. Mehmood and Sadia Batool, $359,900.

Marblestone Dr., 12846-Rebecca A. Piechowicz to Josie H. Beatty, $359,900.

Maryland Ave., 1606-Barbara A. Smith to Julio E. Menjivar-Ardon, $270,000.

Mcguffeys Ct., 2656-Deborah J. Long to Lillith Morris, $290,000.

Milan Ct., 12756-Gloria Maynard to Bishowdeep and Sarala KC Sijapati, $342,000.

Monument Ave., 814-Terry B. and Lisa S. Freeman to Craig M. Sherman, $528,000.

Oak Farm Dr., 13170-Raymond C. and Nancy B. Gagnon to Ahmad Sulieman and Lida Nadery Hedayat, $490,000.

Pepperidge Ct., 3976-Sama Elbannan to Dwayne D. and Monique Overstreet, $279,000.

Putnam Cir., 13128-Enas Fayez Qutob to Lori A. Fulmar, $278,000.

Robin Glen Way, 14612, No. 529-Amtoinne D. Bolton to Elizabeth Woldu, $325,000.

Sea Lawn Pl., 16879-Cam Tu Tran to Tewodros D.W. Wardini, $305,000.

Tally Ho Ct., 3211-Robert P. and Kathryn McClelland to David Lyle Brinton, $495,000.

Triad Ct., 3936-Alicia L. White to Sarina G. and Leander Scott, $490,000.

Wakewater Way, 2500-Leon S. and Mina S. Willis to Todd E. and Nidhi B. McCaslin, $460,000.

William And Mary Cir., 12021-Alexander and Suzanne Hall to Larry Chates and Miranda Newell, $427,500.

Manassas

Abington Way, 10226-Tarsha L. and Kylan S. Tabron to Ran Wang, $276,000.

Bankhead Dr., 9493-Bellorh M. Byrom to Michael P. Dami, $460,000.

Beech Pl., 9712-Leaford A. Smith to Mehrdad Haghshenas and Mahzad Mahmoudi, $195,000.

Fairfax St., 8581-Parviz Kamali to Djavad Molladjafar and Vida Kamali, $265,000.

Fendall St., 9943-Linda Allen Smith to Kevin R. Allen, $366,000.

Fountain Cir., 10227-Kevin Richard and Tina Marie Freeman to Roy and Brenda Pretlow, $405,000.

Foxborough Ct., 10233-Jacob A. and Kimberly Rupp to Scott A. and Sadaf Sealock, $262,000.

Georgian Ct., 8309-Mohammed Jarabah and Maha Kayed to Paula Malone, $225,000.

Jackson Ave., 8616-Patrick J. and Mary Frances Divietri to Ashley Marie McLain, $395,000.

Miles Pl., 8970-Michael L. Moreno to Jose and Guadalupe Lopez, $195,000.

Miles Pl., 9014-Daniel P. O’ Connor to Reina N. Aguilar Ramirez and Jose R. Ramirez, $243,000.

Orchard Lane, 8846-Evg MB Ventures Corp. to Felicia L. Nix, $360,000.

Racquet Cir., 10241-Sean and Jeanna Conroy to Lottie E. Stafford, $390,000.

Scarlet Oak Dr., 9452-Helen A. Montgomery to Edgar A. and Luz Marina Rodriguez, $140,000.

Stonewall Rd., 9425-Keith Paul Harrison to Willie Alton Marbury Jr., $289,000.

Taney Rd., 9266-K3C Properties Corp. to Ana Campos De Martinez and Karen Martinez, $213,000.

Verbena Ct., 9140-Amatul and Anthony J. Martinez to Nagla Sumar Ansari and Ahmad Farkhonde Nikbakht, $281,500.

Westwood Ct., 10281-James F. Bartlett to Rene Pena Hernandez, $321,000.

Manassas Park

Belo Gate Dr., 9038-Anthony H. and Silvia C. Lindsay to Peter Seiho Park, $391,900.

Corbett Cir., 9762-Yao Tsikata and Keyona T. King-Tsikata to Hong Cui, $342,500.

Lambert Dr., 221-Agnes E. Herndon and Claudia L. Stepp to William A. Aguilar-Ticona, $279,900.

White Pine Dr., 8282-Almus Limited Liability Co. to Sheikh M. Ahjed and Muhammad Ishtiao, $225,000.

Stafford County

Alice Ct., 11-Fakhruddin and Madina Hamid to Kimsour Dy, $175,000.

Aquia Bay Ave., 200-Big Apple Investments Corp. to Gregory and Dusty D. Vanison, $380,900.

Atlantic Dr., 1005-Song Suk Choe to Fe Linnelle Villegas, $324,000.

Barrows Ct., 311-Kimberly Barbee to Bobby Bruce Grant and Shellion Natoy Diaram Grant, $209,500.

Bristol Ct., 40-Rudis Esmedel Villalobos to Keith A. Brooks Jr. and Jazman Williams, $204,900.

Carnaby St., 604-Department of Housing and Urban Development to Selina F. Mustafa, $125,000.

Channel Cv., 113-Michael Keith and Donna Marie Mishoe to Crystal and Rebecca Guillen, $487,000.

Colemans Mill Dr., 51-Gtis-Hov Leeland Station Corp. to Naydeen Bonelda Christian, $434,143.

Cranes Bluff Ct., 10-Atlantic Builders to Denise C. and William F. Webster, $467,500.

Crossridge Ct., 101-James P. Gear to Alejandro and Veronica Deleon, $217,000.

Denison St., 140-Pulte Home Co. Corp. to Deborah S. Bingham, $259,970.

Devilwood Way, 509-Drees Homes of DC Inc. to Michael J. and Caroline F. Hurd, $356,985.

Dream Lane, 25-Bradley N. and Carole L. Shultis to David and July Flowers, $419,000.

Fern Oak Cir., 61, No. 300-Thracian Property Group Corp. to Nicholas A. Garrison, $100,000.

Garnet Way, 11-Sharif Shafik to Eric C. and Dawna R. Emmerich, $400,000.

Grafton St., 715-Kyle J. Buxkout to Erin E. Ward, $235,000.

Harpoon Dr., 2162-Gabriel L. Diana and Lauren K. Bailey to Frederick Wilson, $320,000.

Heritage Commons Dr., 209-Laura Rutledge to Cecilia Carter, $175,200.

Ironside Cove, 319-Speedy GLZ Construction Holding Corp. to Ruby and Christopher Knight, $371,500.

Keating Cir., 146-Federal National Mortgage Association to Arkeem and Theresa Dennis, $277,500.

Kirkley Pl., 75-Campion P. and Sharon M. Coleman to Stephen R. and Debra A. Fulk, $540,000.

Liberty Lane, 38-Kenneth W. and Virginia G. Chilton to John W. and Shari M. Mills, $300,000.

Lynchester Dr., 12-Martin K. and Dorothy R. Deichert to Lamorris and Deborah F. Harper, $350,000.

Mariposa Lane, 109-Atlantic Builders to Jeffrey R. and Yoriko Golla, $350,000.

Mendota Way, 2-Julia J. Cleckley to Ruby Taylor, $422,000.

Mooring Ct., 102-Thomas E. and Anita S. Dalton to Jean Ndahiriwe and Eugenia Uwamwiza, $278,500.

Northridge Dr., 1411-Troy Anthony and Katy D. Woody to Vanessa M. Chapman, $205,000.

Olympic Dr., 225-Susan and Christopher M. Cugler to Jonathan B. and Judith Adkins, $355,000.

Patrick Pl., 2-Kurt W. and Angela L. Ziebarth to Sydney R. and Mark A. Harman, $345,000.

Pecan Lane, 1018-William Bryant and Chelsea Katherine Brewer to Priamo L. Ruiz Tavarez and Lucia M. Batista Ruiz, $220,000.

Point Bluff St., 11-Pulte Home Co. Corp. to Cheryl Ann and David Roy Simmons, $320,676.

Revell Rd., 156-Eric J. Lindal to Edward Raymond Farren, $464,900.

Rock Hill Church Rd., 72-Corina Enciu to Richard Scott Curren and Bridget Grace Bayliss-Curren, $340,000.

Saint Richards Ct., 31-Michael T. and Mollie J. Cramer to Felix and Matilda Appiah-Kubi, $488,000.

Savannah Ct., 19-Catherine Lea D. Beavers and Garry J. Beavers to Kaitlyn J. French and Kevin J. Polinski, $382,500.

Smithfield Way, 236-John H. Caylor to Garnett D. and Jacquline A. Amburn, $300,000.

Spring Park Lane, 103-Daniel and Caitlin Justine Taylor to Hassan Adel Abdullah and Ahlam Omar Eliaari, $269,000.

Sturgeon Dr., 5-Alan and Kerrie A. Cycan to Anthony and Marilyn J. Difilippo, $265,000.

Surveyors Way, 42-Drees Homes of DC Inc. to Tony and Lashon Harris, $393,175.

Tolbelt Ct., 301-Wilmington Trust to Alfredo Ibanez Jr., $210,000.

Truslow Rd., 1496-Colleen C. Gabriel to James Hatcher Jr., $445,000.

Wagoneers Lane, 84-Johnny L. and Lynda T. Riley to Steven Salama, $425,000.

Wayside Ct., 48-Bruce Francis to James Mass, $160,000.

Westhampton Ct., 1-Matthew George and Christine A. Rollwagen to Bashir Brobbey and Haleema Boakye, $334,900.

Windsor Ridge Ct., 408-Donald Cosner and Diana M. Marean to Maurice A. Whitney, $170,000.

Wythe Ct., 1020-Hardy Homes & Properties Inc. to Tammy Sellers, $339,900.